Jan 20 Below are the details of Indian corporate bonds dealt on BSE & NSE. (10 million = 1 crore) EXCHANGES VOLUME IN MILLIONS --------- ------------------ BSE 8525.50 NSE 37284.20 ============= TOTAL 45809.70 ----------------------------------------------------------------------------------------------- ISIN SECURITY COUPON MATURITY LAST TRD WTD AVG CUM. VOL DATE PRICE YIELD IN MLNS ----------------------------------------------------------------------------------------------- BSE === INE916DA7AC0 KOTAK MAHINDRA PRIME LIMITED 10.08% 02-Jun-15 100.2755 9.2500 350.00 INE752E07HP0 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.84% 21-Oct-15 100.9983 8.1500 50.00 INE202B07688 DEWAN HOUSING FINANCE CORPORATION 10.80% 05-Dec-15 100.7387 9.7500 1000.00 INE001A07GH9 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.70% 09-Feb-16 100.9960 8.6500 200.00 INE001A07GM9 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.60% 07-Apr-16 100.9604 8.6500 200.00 INE020B07JA6 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.97% 08-Sep-16 101.0293 8.2100 700.00 INE013A07G52 RELIANCE CAPITAL LTD 9.60% 21-Oct-16 100.3316 9.3200 50.00 INE800H07215 OMAXE LIMITED 0.00% 23-Dec-16 100.0000 - 30.00 INE001A07ME4 LIC HOUSING FINANCE LTD 9.75% 10-Jan-17 101.1219 8.6600 200.00 INE115A07ES9 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 9.69% 11-Jan-17 101.6898 8.7000 250.00 INE013A07SJ5 RELIANCE CAPITAL LTD 10.00% 03-Nov-17 101.4384 9.3500 50.00 INE721A07IK2 SHRIRAM TRANSPORT FINANCE CO LTD 9.55% 10-Nov-17 100.6262 9.2500 100.00 INE114A07877 STEEL AUTHORITY OF INDIA LTD 8.38% 16-Dec-17 100.3995 8.2000 250.00 INE800H07223 OMAXE LIMITED 14.00% 23-Dec-17 100.0000 - 35.00 INE514E08CD9 EXPORT-IMPORT BANK OF INDIA 8.76% 10-Jan-18 101.5238 8.1500 100.00 INE134E08FD9 POWER FINANCE CORPORATION LTD 8.72% 08-Feb-18 101.0817 8.2900 150.00 INE866I08139 INDIA INFOLINE FINANCE LTD 12.75% 17-Sep-18 105.6910 11.4200 6.00 INE848E07609 NHPC LIMITED 8.49% 26-Nov-18 100.5405 8.3000 50.00 INE115A07EY7 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 9.77% 26-Feb-19 103.6418 8.6600 250.00 INE115A07GA2 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 8.97% 29-Oct-19 101.9460 8.6300 200.00 INE872A07TN4 SREI INFRASTRUCTURE FINANCE LTD 11.25% 12-Nov-19 101.5500 10.8500 1.00 INE848E07617 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.49% 26-Nov-19 102.3614 8.2500 50.00 INE134E08GQ9 POWER FINANCE CORPORATION LTD 8.65% 28-Nov-19 101.2501 8.3100 250.00 INE804I08601 ECL FINANCE LTD 12.00% 26-Apr-20 106.1000 10.9000 1.50 INE081A08165 TATA STEEL LIMITED RESET 18-Mar-21 111.7500 0.0000 3.00 INE081A08173 TATA STEEL LIMITED RESET 11-May-21 110.6200 0.0000 1.00 INE245A08034 TATA POWER LIMITED RESET 02-Jun-21 106.5500 10.2300 1.00 INE020B08872 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.44% 04-Dec-21 102.6231 8.1800 350.00 INE134E07190 POWER FINANCE CORP. LTD 8.20% 01-Feb-22 107.2300 6.8600 1.00 INE572E09197 PNB HOUSING FINANCE LTD 9.10% 21-Dec-22 103.9500 8.5800 10.00 INE053F07561 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 7.18% 19-Feb-23 100.8541 7.0300 150.00 INE936D07067 RELIANCE UTILITIES AND POWER LTD 8.95% 26-Apr-23 99.3200 9.0500 250.00 INE483A09203 CENTRAL BANK OF INDIA RESET 23-Jun-24 100.2500 8.7000 2.00 INE752E07HM7 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.64% 08-Jul-24 100.6696 8.3000 50.00 INE084A08052 BANK OF INDIA 11.00% 08-Aug-24 109.6200 9.4000 10.00 INE114A07869 STEEL AUTHORITY OF INDIA LTD 9.00% 14-Oct-24 105.2422 8.1800 900.00 INE752E07LY4 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.93% 20-Oct-24 104.6572 8.2000 30.00 INE141A08019 ORIENTAL BANK OF COMMERCE 9.20% 27-Oct-24 100.7000 9.0700 20.00 INE705A08037 VIJAYA BANK 9.15% 30-Oct-24 104.0500 8.5200 9.00 INE774D08LJ9 MAHINDRA AND MAHINDRA FINANCIAL 9.50% 15-Nov-24 101.6504 9.2200 100.00 INE572E09262 PNB HOUSING FINANCE LTD 8.70% 24-Nov-24 101.9000 8.5800 3.00 INE153A08071 MAHANAGAR TELEPHONE NIGAM LIMITED 8.29% 28-Nov-24 104.9050 7.7000 1300.00 INE134E08GU1 POWER FINANCE CORPORATION LTD 8.48% 09-Dec-24 100.1000 8.4500 10.00 INE043D07HC4 IDFC LTD 8.49% 11-Dec-24 99.9000 8.4000 152.00 INE020B08880 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.57% 21-Dec-24 100.8672 8.2600 350.00 INE928P07019 BANGALORE METRO RAIL CORPORATION 8.79% 23-Dec-24 100.0000 8.7900 50.00 INE990D07312 KRISHNA BHAGYA JALA NIGAM LTD 8.75% 31-Dec-24 99.8000 8.7700 19.00 INE860H08DK2 ADITYA BIRLA FINANCE LIMITED 9.45% 09-Jan-25 100.2000 9.4100 10.00 INE752E07HN5 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.64% 08-Jul-25 102.5314 8.2500 50.00 INE891F08018 RAJASTHAN RAJYA VIDYUT UTPADAN 9.00% 24-Dec-26 102.0000 8.9000 1.00 INE053F07538 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 8.10% 23-Feb-27 108.2000 7.0600 6.00 INE031A07840 HOUSING AND URBAN DEVELOPMENT CORP 8.20% 05-Mar-27 108.7300 7.1000 3.00 INE020B07GX4 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 7.38% 19-Dec-27 104.2800 6.8600 1.00 INE031A07915 HOUSING AND URBAN DEVELOPMENT CORP 8.51% 25-Oct-28 112.4938 7.0500 100.00 INE848E07526 NHPC LIMITED 8.54% 02-Nov-28 115.2000 6.8000 1.00 INE020B07ID2 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.63% 26-Mar-29 115.2900 6.9000 1.00 INE848E07534 NHPC LIMITED 8.67% 02-Nov-33 118.5400 6.8700 45.00 INE245A08042 TATA POWER COMPANY LIMITED 10.75% 21-Aug-72 103.0500 10.4200 2.00 INE457A09215 BANK OF MAHARASHTRA 9.48% 31-Dec-99 99.6000 9.5900 7.00 INE008A08U84 IDBI BANK LIMITED 10.75% 31-Dec-99 107.3000 10.2900 3.00 INE434A09149 ANDHRA BANK 9.55% 31-Dec-99 99.8500 9.5800 1.00 NSE === INE804I07EC5 ECL FINANCE LIMITED NIFTY 30-Mar-15 151.0040 0.0000 2.00 INE438A07078 APOLLO TYRES LIMITED 10.15% 16-Apr-15 100.1467 9.9430 20.00 INE071G08494 ICICI HOME FINANCE COMPANY LIMITED 0.00% 27-Apr-15 114.6276 8.8450 1.00 INE033L07645 TATA CAPITAL HOUSING FINANCE LTD - 21-May-15 100.0553 8.6196 1000.00 INE860H07201 ADITYA BIRLA FINANCE LIMITED 10.59% 29-May-15 100.2924 7.7903 500.00 INE860H07201 ADITYA BIRLA FINANCE LIMITED 10.59% 29-May-15 100.2924 9.2501 500.00 INE916DA7AC0 KOTAK MAHINDRA PRIME LIMITED 10.08% 02-Jun-15 100.2755 9.2500 350.00 INE134E07471 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.58% 05-Dec-15 100.9568 8.3435 1850.00 INE134E07471 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.58% 05-Dec-15 100.9568 8.3000 1850.00 INE202B07688 DEWAN HOUSING FINANCE CORP. LTD. 10.80% 05-Dec-15 100.7387 9.7500 1000.00 INE208A07349 ASHOK LEYLAND LIMITED 10.05% 28-Dec-15 100.0587 9.9188 1000.00 INE084P07011 SUMIT REALTY PRIVATE LIMITED 22.00% 31-Dec-15 100.0000 0.0000 210.00 INE043D07DU5 IDFC LIMITED 8.85% 15-Jan-16 100.4647 8.3300 650.00 INE043D07DU5 IDFC LIMITED 8.85% 15-Jan-16 100.4647 8.3347 150.00 INE001A07GH9 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.70% 09-Feb-16 100.9960 8.6500 400.00 INE540B07038 RELIANCE MEDIAWORKS LIMITED 11.00% 01-Mar-16 101.3043 9.6549 50.00 INE001A07GM9 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.60% 07-Apr-16 100.9604 8.6500 200.00 INE324A07062 JINDAL SAW LIMITED 10.75% 08-Apr-16 101.1392 10.1200 50.00 INE134E08FR9 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.35% 15-May-16 100.0392 8.2400 500.00 INE535H07217 FULLERTON INDIA CREDIT COMPANY LTD 10.25% 11-Jun-16 100.8014 9.3325 500.00 INE134E08FV1 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.27% 25-Jun-16 99.9116 8.2600 750.00 INE134E08FV1 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.27% 25-Jun-16 99.9116 8.2600 750.00 INE774D07JO5 MAHINDRA MAHINDRA FINANCIAL - 27-Jun-16 100.0551 8.8300 290.00 INE481G07117 ULTRATECH CEMENT LIMITED 8.90% 08-Aug-16 100.8143 8.2400 400.00 INE481G07117 ULTRATECH CEMENT LIMITED 8.90% 08-Aug-16 100.8143 8.2400 400.00 INE020B07JA6 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.97% 08-Sep-16 101.0293 8.2000 700.00 INE090A08KY7 ICICI BANK LTD, RESET 13-Sep-16 100.7800 9.6800 1.00 INE742F07072 ADANI PORTS AND SPECIAL ECONOMIC 10.50% 27-Sep-16 101.5633 9.5350 400.00 INE866I07578 INDIA INFOLINE FINANCE LIMITED 12.00% 29-Sep-16 102.9653 10.5500 3.50 INE582L07054 TATA HOUSING DEVELOPMENT COMPANY 10.75% 11-Oct-16 101.4664 9.7200 650.00 INE752E07HQ8 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.84% 21-Oct-16 100.9983 8.1500 50.00 INE013A07G52 RELIANCE CAPITAL LIMITED 9.60% 21-Oct-16 100.3316 9.3200 50.00 INE001A07HN5 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.75% 07-Dec-16 101.7689 8.6500 326.00 INE001A07HN5 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.75% 07-Dec-16 101.7689 8.6500 300.00 INE001A07ME4 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.75% 10-Jan-17 101.9460 8.6173 200.00 INE115A07ES9 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 9.69% 11-Jan-17 101.6898 8.7000 500.00 INE013A07XA4 RELIANCE CAPITAL LIMITED 0.00% 20-Jan-17 80.0000 0.0000 5.00 INE001A07AZ4 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 8.00% 08-Feb-17 99.0500 8.6800 1.00 INE261F09CW2 NABARD 9.90% 30-Mar-17 102.7100 8.4500 2.00 INE043D07FA2 IDFC 7.98% 19-May-17 99.0544 8.4000 600.00 INE043D07FA2 IDFC 7.98% 19-May-17 99.0544 8.4000 600.00 INE134E08ER2 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 9.61% 01-Jun-17 102.5349 8.3300 250.00 INE134E08ER2 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 9.61% 01-Jun-17 102.5349 8.3300 250.00 INE621H07017 RELIGARE ENTERPRISES 14.00% 30-Jun-17 105.3635 11.2750 187.00 INE134E08EW2 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.27% 21-Aug-17 102.0766 8.3041 15.00 INE752E07IN3 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 9.35% 29-Aug-17 101.9300 8.4500 2.00 INE740F08363 WEST BENGAL INFRASTRUCTURE 9.30% 08-Oct-17 100.8200 9.1500 1.00 INE572E09247 PNB HOUSING FINANCE LIMITED 9.05% 21-Oct-17 101.7000 8.5000 4.00 INE205A07014 SESA STERLITE LIMITED 9.36% 30-Oct-17 100.1776 9.2541 15.00 INE013A07SJ5 RELIANCE CAPITAL LIMITED 10.00% 03-Nov-17 101.4364 9.3500 100.00 INE721A07IK2 SHRIRAM TRANSPORT FINANCE COMPANY 9.55% 10-Nov-17 100.6262 9.2500 100.00 INE043D07GY0 IDFC LIMITED 8.43% 13-Nov-17 100.0001 8.4000 600.00 INE043D07GY0 IDFC LIMITED 8.43% 13-Nov-17 100.0001 8.4000 600.00 INE114A07877 STEEL AUTHORITY OF INDIA LIMITED 8.38% 16-Dec-17 100.3995 - 250.00 INE261F09DY6 NABARD 0.00% 01-Jan-18 79.1045 8.2700 13.20 INE514E08CD9 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 8.76% 10-Jan-18 101.5238 8.1500 100.00 INE572E09254 PNB HOUSING FINANCE LTD 8.60% 24-Jan-18 100.3000 8.6700 50.00 INE020B08815 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.70% 01-Feb-18 101.1682 8.2371 250.00 INE020B08815 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.70% 01-Feb-18 101.1682 8.2450 250.00 INE261F09EA4 NABARD 0.00% 01-Feb-18 78.5730 8.2700 40.00 INE134E08FD9 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.72% 08-Feb-18 101.0817 8.2900 150.00 INE261F09EK3 NABARD 0.00% 01-May-18 77.0672 8.2700 34.60 INE866I08139 INDIA INFOLINE FINANCE LTD 12.75% 17-Sep-18 105.0000 11.6500 2.00 INE020B07DY9 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 10.85% 30-Sep-18 107.6000 8.3363 3.00 INE020B07HY0 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.38% 06-Nov-18 103.2805 8.3100 100.00 INE848E07609 NHPC LIMITED 8.49% 26-Nov-18 100.5405 8.3000 50.00 INE572E09221 PNB HOUSING FINANCE LTD 9.53% 31-Jan-19 104.0000 8.5000 1.00 INE115A07EY7 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 9.77% 26-Feb-19 103.6418 8.6600 250.00 INE752E07GV0 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.84% 29-Mar-19 102.0139 8.2300 100.00 INE020B07IV4 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.02% 18-Jun-19 102.5338 8.2800 100.00 INE895D07479 TATA SONS LIMITED 9.25% 19-Jun-19 102.5800 8.5300 10.00 INE752E07LP2 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 9.30% 04-Sep-19 103.8732 8.2300 250.00 INE752E07LP2 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 9.30% 04-Sep-19 103.8732 8.2299 50.00 INE202B07654 DEWAN HOUSING FINANCE CORPORATION 11.00% 12-Sep-19 106.3732 9.6500 390.00 INE752E07BX7 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.73% 11-Oct-19 101.7800 8.2500 1.30 INE020B08856 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.04% 12-Oct-19 103.2000 8.1730 13.00 INE976I08052 TATA CAPITAL LIMITED 10.25% 28-Oct-19 103.4500 9.3000 1.00 INE115A07GA2 LIC HOUSING FINANCE LTD. 8.97% 29-Oct-19 101.1219 8.6500 200.00 INE848E07617 NHPC LIMITED 8.49% 26-Nov-19 100.6696 8.3000 50.00 INE134E08GQ9 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.65% 28-Nov-19 101.2501 8.3100 500.00 INE476M07339 L&T HOUSING FINANCE LIMITED 9.20% 16-Jan-20 100.0000 - 450.00 INE740F08397 WEST BENGAL INFRASTRUCTURE DEVT 9.20% 06-Apr-20 101.2100 9.1000 9.00 INE549F08533 KARNATAKA STATE FINANCIAL CORP 8.58% 26-Dec-20 100.2700 8.6900 610.00 INE039A09PQ7 IFCI LIMITED 9.90% 11-Jan-21 100.0000 9.8900 1.00 INE245A08034 THE TATA POWER COMPANY LIMITED RESET 02-Jun-21 107.6000 9.9900 14.00 INE121A08LW2 CHOLAMANDALAM INVESTMENT & FINANCE RESET 29-Jun-21 103.9000 11.9500 5.00 INE721A07IB1 SHRIRAM TRANSPORT FINANCE COMPANY 9.85% 19-Sep-21 100.0400 9.8100 30.00 INE020B08641 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.75% 11-Nov-21 107.6200 8.2259 4.00 INE018E08052 SBI CARDS & PAYMENT SERVICES 9.00% 26-Nov-21 101.9300 8.6000 2.00 INE020B08872 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.44% 04-Dec-21 100.8416 8.2850 450.00 INE134E08GT3 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 8.55% 09-Dec-21 101.0732 8.3250 467.00 INE476M07347 L&T HOUSING FINANCE LIMITED 9.20% 14-Jan-22 100.0000 - 150.00 INE861G08035 FOOD CORPORATION OF INDIA 9.95% 07-Mar-22 111.7399 7.7300 50.00 INE861G08035 FOOD CORPORATION OF INDIA 9.95% 07-Mar-22 111.7399 7.7300 50.00 INE020B07GU0 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 7.21% 21-Nov-22 101.6759 6.9150 25.00 INE572E09197 PNB HOUSING FINANCE LTD 9.10% 21-Dec-22 103.3500 8.6825 5.00 INE787H07131 INDIA INFRASTRUCTURE FINANCE 7.19% 22-Jan-23 100.7735 7.0500 100.00 INE053F07561 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 7.18% 19-Feb-23 100.8541 7.0300 150.00 INE752E07KN9 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.80% 13-Mar-23 103.4700 8.1900 80.00 INE206D08154 NUCLEAR POWER CORPORATION OF INDIA 8.56% 15-Mar-23 103.0400 8.2000 200.00 INE936D07067 RELIANCE UTILITIES AND POWER 8.95% 26-Apr-23 99.3200 9.0500 250.00 INE752E07LB2 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.70% 15-Jul-23 103.0300 8.1700 150.00 INE134E07414 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.18% 22-Nov-23 108.0419 6.9205 0.90 INE752E07HM7 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.64% 08-Jul-24 102.3614 8.2500 25.00 INE084A08052 BANK OF INDIA 11.00% 08-Aug-24 109.8300 9.3700 73.00 INE020B07IZ5 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.34% 25-Aug-24 107.5800 8.1500 450.00 INE296A08714 BAJAJ FINANCE LIMITED 10.15% 19-Sep-24 104.4749 9.4000 50.00 INE733E07JO9 NTPC LIMITED 9.17% 22-Sep-24 106.5212 8.1501 50.00 INE733E07JO9 NTPC LIMITED 9.17% 22-Sep-24 106.5212 8.1501 50.00 INE043D07GX2 IDFC LIMITED 9.17% 14-Oct-24 104.7293 8.4200 750.00 INE114A07869 STEEL AUTHORITY OF INDIA 9.00% 14-Oct-24 105.2422 8.1800 551.00 INE752E07LY4 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.93% 20-Oct-24 104.6572 8.2000 80.00 INE752E07LY4 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.93% 20-Oct-24 104.6595 8.2001 50.00 INE752E07HY2 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.84% 21-Oct-24 103.8800 8.2300 2.50 INE141A08019 ORIENTAL BANK OF COMMERCE 9.20% 27-Oct-24 104.3700 8.5100 641.00 INE705A08037 VIJAYA BANK 9.15% 30-Oct-24 102.6000 8.7400 264.00 INE774D08LJ9 MAHINDRA & MAHINDRA FINANCIAL 9.50% 15-Nov-24 102.4500 9.1050 114.00 INE153A08071 MAHANAGAR TELEPHONE NIGAM LIMITED 8.29% 28-Nov-24 104.9050 7.7100 1300.00 INE039A07801 IFCI LIMITED 9.90% 01-Dec-24 103.0487 9.4000 150.00 INE039A07801 IFCI LIMITED 9.90% 01-Dec-24 100.6500 9.7800 5.00 INE220H09113 HIMACHAL PRADESH STATE ELECTRICITY 9.13% 03-Dec-24 102.5000 8.9000 30.00 INE477A08025 CANFIN HOMES LIMITED 8.94% 03-Dec-24 102.0000 8.6171 4.00 INE134E08GU1 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 8.48% 09-Dec-24 101.1013 8.3000 69.00 INE043D07HC4 IDFC LIMITED 8.49% 11-Dec-24 100.5084 8.4000 1480.00 INE860H08DJ4 ADITYA BIRLA FINANCE LIMITED 9.75% 12-Dec-24 102.0500 9.4100 1.00 INE340M08137 TAMILNADU GENERATION AND DISTRIBUT 9.20% 18-Dec-24 99.9300 9.2100 14.00 INE020B08880 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.57% 21-Dec-24 102.6231 8.1800 350.00 INE928P07019 BANGALORE METRO RAIL CORPORATION 8.79% 23-Dec-24 100.3000 8.9300 152.00 INE134E08GV9 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 8.65% 28-Dec-24 102.4187 8.2735 1055.00 INE134E08GV9 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 8.65% 28-Dec-24 102.4087 8.2766 850.00 INE990D07312 KRISHNA BHAGYA JALA NIGAM LTD 8.75% 31-Dec-24 99.6300 - 34.00 INE043D07HD2 IDFC LIMITED 8.67% 03-Jan-25 101.6472 8.4100 605.00 INE043D07HD2 IDFC LIMITED 8.67% 03-Jan-25 101.6472 8.4116 500.00 INE043D08CL4 INFRASTRUCTURE DEVELOPMENT FINANCE 8.80% 27-Jan-25 102.2647 8.4500 50.00 INE752E07HN5 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.64% 08-Jul-25 102.5314 8.2500 25.00 INE037E08037 TATA TELESERVICES LIMITED 11.69% 14-Aug-25 104.4351 10.5500 2.00 INE062A08025 STATE BANK OF INDIA RESET 04-Nov-25 106.2500 8.0918 2.20 INE891F08018 RAJASTHAN RAJYA VIDYUT UTPADAN 9.00% 24-Dec-26 101.5700 8.9600 34.00 INE572F09202 RAJASTHAN RAJYA VIDYUT PRASARAN 8.65% 05-Jan-27 100.2200 - 50.00 INE053F07538 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 8.10% 23-Feb-27 109.8190 6.8700 6.00 INE752E07MB0 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.93% 20-Oct-27 103.9700 8.7000 16.00 INE861G08027 FOOD CORPORATION OF INDIA 8.80% 22-Mar-28 104.5150 8.2126 340.00 INE031A07915 HOUSING AND URBAN DEVELOPMENT CORP 8.51% 25-Oct-28 114.1400 6.8800 100.00 INE053F09HQ4 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 9.47% 10-May-31 113.0200 8.0200 14.00 INE008A08U84 IDBI BANK LIMITED 10.75% 31-Dec-99 106.9261 9.6000 507.00 INE121A08MQ2 CHOLAMANDALAM INVESTMENT AND FIN. 12.00% 31-Dec-99 101.7052 12.3500 30.00 INE457A09215 BANK OF MAHARASHTRA 9.48% 31-Dec-99 99.5100 9.6000 8.00 INE028A08075 BANK OF BARODA 9.48% 31-Dec-99 101.0400 - 