Jan 21 Below are the details of Indian corporate bonds dealt on BSE & NSE. (10 million = 1 crore) EXCHANGES VOLUME IN MILLIONS --------- ------------------ BSE 3635.10 NSE 31065.30 ============= TOTAL 34700.40 ----------------------------------------------------------------------------------------------- ISIN SECURITY COUPON MATURITY LAST TRD WTD AVG CUM. VOL DATE PRICE YIELD IN MLNS ----------------------------------------------------------------------------------------------- BSE === INE245A08042 TATA POWER COMPANY LIMITED 10.75% 21-Aug-72 101.1000 10.8000 2.00 INE787H07305 INDIA INFRASTRUCTURE FINANCE 8.50% 23-Jan-99 116.6000 6.8900 16.50 INE008A08U84 IDBI BANK LIMITED PERPETUAL 10.75% 31-Dec-99 106.6000 9.6500 6.00 INE028A08075 BANK OF BARODA 9.48% 31-Dec-99 101.0400 9.2000 5.00 INE161J07044 BILT GRAPHIC PAPER PRODUCTS LTD 9.65% 16-Sep-15 99.4202 11.0000 300.00 INE020B07JA6 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.97% 08-Sep-16 101.0593 8.1800 100.00 INE895D08394 TATA SONS LIMITED 9.68% 10-Jan-17 101.5273 8.1500 100.00 INE020B07II1 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.52% 25-Mar-17 102.2595 8.3000 97.00 INE020B08757 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.40% 20-Jul-17 102.3162 8.2800 100.00 INE774D07KM7 MNM FINANCIAL SERVICES LTD 9.05% 07-Nov-17 100.4398 8.8300 250.00 INE114A07877 STEEL AUTHORITY OF INDIA LTD 8.38% 16-Dec-17 100.3995 8.2000 450.00 INE680A09055 DHANLAXMI BANK 11.90% 03-May-18 103.5900 10.8500 1.00 INE752E07JR2 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 9.30% 28-Jun-18 102.9181 8.2500 50.00 INE020B08864 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.56% 13-Nov-19 101.0401 8.2700 250.00 INE039A07777 IFCI LTD 9.40% 01-Dec-19 98.4849 10.2400 20.00 INE740F08397 WEST BENGAL INFRASTRUCTURE DEVT 9.20% 06-Apr-20 101.5100 9.0200 9.00 INE134E08GT3 POWER FINANCE CORPORATION LTD 8.55% 09-Dec-21 100.0417 8.3700 350.00 INE134E07190 POWER FINANCE CORP. LTD 8.20% 01-Feb-22 106.3100 7.0200 4.00 INE861G08035 FOOD CORPORATION OF INDIA 9.95% 07-Mar-22 111.3400 7.7100 251.00 INE238A08344 AXIS BANK LIMITED 9.15% 31-Dec-22 101.2500 9.2700 250.00 INE688I08012 CAPITAL FIRST LIMITED 10.30% 28-Feb-23 105.0000 9.4300 1.00 INE572E09205 PNB HOUSING FINANCE LTD 8.58% 16-May-23 101.0600 8.5700 40.00 INE340M08129 TAMIL NADU GENERATION AND 9.72% 16-Jul-24 102.7600 9.3600 7.00 INE936D07075 RELIANCE UTILITIES AND POWER 9.75% 02-Aug-24 104.3830 9.0200 150.00 INE114A07869 STEEL AUTHORITY OF INDIA LTD 9.00% 14-Oct-24 105.2423 8.1800 520.00 INE153A08071 MAHANAGAR TELEPHONE NIGAM LIMITED 8.29% 28-Nov-24 104.9078 7.7100 250.00 INE134E08GV9 POWER FINANCE CORPORATION LTD 8.65% 28-Dec-24 102.5082 8.2600 50.00 INE062A08058 STATE BANK OF INDIA 9.95% 16-Mar-26 105.9100 8.6500 2.60 INE031A07840 HOUSING AND URBAN DEVELOPMENT CORP 8.20% 05-Mar-27 110.9500 6.8300 3.00 NSE === INE039A09MD2 IFCI LIMITED 9.75% 16-Jul-30 100.1200 9.7100 1.00 INE008A08U84 IDBI BANK LIMITED 10.75% 31-Dec-99 106.6000 9.6500 11.00 INE457A09215 BANK OF MAHARASHTRA 9.48% 31-Dec-99 100.5000 9.3400 1.00 INE001A07HW6 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.68% 09-Feb-15 100.0222 8.4503 100.00 INE804I07DF0 ECL FINANCE LIMITED NIFTY 10-Feb-15 215.0250 0.0000 1.00 INE804I07DN4 ECL FINANCE LIMITED NIFTY 02-Mar-15 147.7330 0.0000 1.00 INE557L07015 LT AHMEDABAD-MALIYA TOLLWAY LTD 10.90% 02-Apr-15 100.0611 10.0046 22.00 INE081A07175 TATA STEEL LIMITED 10.20% 07-May-15 100.0628 9.3000 100.00 INE161J07044 BILT GRAPHIC PAPER PRODUCTS LTD 9.65% 16-Sep-15 99.4202 11.0000 300.00 INE752E07HP0 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.84% 21-Oct-15 100.3342 8.2641 200.00 INE752E07HP0 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.84% 21-Oct-15 100.3342 8.1800 200.00 INE136E07QC5 CITICORP FINANCE (INDIA) LIMITED NIFTY 30-Oct-15 115.8400 - 7.50 INE134E07471 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.58% 05-Dec-15 100.9853 8.3040 600.00 INE134E07471 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.58% 05-Dec-15 100.9771 8.2700 600.00 INE721A07ES4 SHRIRAM TRANSPORT FINANCE COMPANY 10.15% 24-Dec-15 100.7002 9.2500 300.00 INE121A07FZ9 CHOLAMANDALAM 10.50% 24-Dec-15 101.0908 9.1760 25.00 INE043D07DU5 IDFC LIMITED 8.85% 15-Jan-16 100.4847 8.3104 650.00 INE043D07DU5 IDFC LIMITED 8.85% 15-Jan-16 100.4847 8.3049 650.00 INE031A09EJ3 HOUSING AND URBAN DEVELOPMENT CORP 7.50% 20-Jan-16 98.5000 9.1400 2.00 INE031A09EM7 HOUSING AND URBAN DEVELOPMENT CORP 8.05% 29-Mar-16 98.7700 9.1400 2.00 INE691A09128 UCO BANK 9.25% 07-Apr-16 100.3200 9.1400 1.00 INE895D08337 TATA SONS LIMITED 9.75% 21-Apr-16 100.8838 8.8800 150.00 INE608A09072 PUNJAB AND SIND BANK 9.25% 30-Apr-16 100.0500 9.1400 2.00 INE660A07JM6 SUNDARAM FINANCE LIMITED 0.00% 10-May-16 89.4122 8.2099 200.00 INE660A07JM6 SUNDARAM FINANCE LIMITED 0.00% 10-May-16 89.4122 9.0000 200.00 INE134E08FR9 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.35% 15-May-16 100.0272 8.2500 250.00 INE134E08FR9 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.35% 15-May-16 100.0272 8.2500 250.00 INE090A08KY7 ICICI BANK LTD, RESET 13-Sep-16 101.0800 9.4800 1.00 INE752E07FV2 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.80% 29-Sep-16 100.8628 8.1700 50.00 INE001A07LU2 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.75% 10-Oct-16 101.6144 8.6300 250.00 INE001A07LU2 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.75% 10-Oct-16 101.6144 8.6300 250.00 INE001A07LU2 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.75% 10-Oct-16 101.5979 8.6600 10.00 INE148I07985 INDIABULLS HOUSING FINANCE LIMITED 9.90% 13-Oct-16 100.4969 9.5000 50.00 INE148I07985 INDIABULLS HOUSING FINANCE LIMITED 9.90% 13-Oct-16 100.4969 9.5000 50.00 INE115A07EM2 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 9.45% 14-Oct-16 101.0565 8.7000 50.00 INE115A07EM2 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 9.45% 14-Oct-16 101.0565 8.7000 50.00 INE192A07097 TATA GLOBAL BEVERAGES LIMITED 3.00% 22-Oct-16 110.6106 8.5454 650.00 INE115A07BP1 LIC HOUSING FINANCE LTD. 9.70% 07-Dec-16 101.6753 8.6562 18.00 INE752E07JC4 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 9.25% 26-Dec-16 101.8943 8.1200 10.00 INE005A086T6 ICICI NMDQ302R 10.20% 18-Jan-17 101.5000 9.3500 0.50 INE001A07HV8 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 0.00% 08-Feb-17 133.5594 8.6570 20.00 INE020B07II1 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.52% 25-Mar-17 102.2595 8.3000 97.00 INE628A08106 UNITED PHOSPHORUS LIMITED RESET 09-Apr-17 99.9792 9.1048 1000.00 INE020B08757 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.40% 20-Jul-17 102.3162 8.2800 100.00 INE738C07044 BHARAT ALUMINIUM COMPANY LIMITED 10.25% 07-Aug-17 102.1500 9.2034 70.00 INE001A07CR7 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 10.10% 13-Sep-17 103.0666 8.7000 120.00 INE001A07CR7 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 10.10% 13-Sep-17 103.0666 8.7000 60.00 INE043D07GW4 INFRASTRUCTURE DEVELOPMENT FINANCE 9.06% 05-Oct-17 101.4626 8.4000 250.00 INE043D07GW4 INFRASTRUCTURE DEVELOPMENT FINANCE 9.06% 05-Oct-17 101.4626 8.4000 250.00 INE740F08363 WEST BENGAL INFRASTRUCTURE DEVT 9.30% 08-Oct-17 101.1000 9.0300 1.00 INE572E09247 PNB HOUSING FINANCE LIMITED 9.05% 21-Oct-17 101.8200 8.4500 203.00 INE774D07KM7 MAHINDRA & MAHINDRA FINANCIAL 9.05% 07-Nov-17 100.4398 8.8300 250.00 INE306N07468 TATA CAPITAL FINANCIAL SERVICES 10.10% 09-Nov-17 102.5770 8.9800 16.00 INE043D07GY0 IDFC LIMITED 8.43% 13-Nov-17 99.2099 8.4000 250.00 INE043D07GY0 IDFC LIMITED 8.43% 13-Nov-17 99.2099 8.4000 250.00 INE114A07877 STEEL AUTHORITY OF INDIA LIMITED 8.38% 16-Dec-17 100.3995 - 450.00 INE114A07877 STEEL AUTHORITY OF INDIA LIMITED 8.38% 16-Dec-17 100.3477 - 40.00 INE261F09DY6 NABARD 0.00% 01-Jan-18 79.0958 8.2800 587.20 INE514E08CD9 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 8.76% 10-Jan-18 101.5273 8.1500 100.00 INE001A07JZ5 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.05% 04-Feb-18 101.1800 8.5800 1.00 INE904L07027 TOTAL ENVIRONMENT LIVING SPACES 17.50% 26-Mar-18 100.0000 - 11.60 INE752E07JR2 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 9.30% 28-Jun-18 102.9181 8.2500 50.00 INE082O07018 SILKROAD SUGAR PRIVATE LIMITED 10.05% 16-Jul-18 102.0339 9.2926 600.00 INE752E07LS6 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.93% 20-Oct-18 102.0042 8.2575 500.00 INE752E07LS6 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.93% 20-Oct-18 102.0042 8.2575 500.00 INE020B07HY0 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.38% 06-Nov-18 103.2805 8.3100 100.00 INE261F09EW8 NABARD 0.00% 01-Jan-19 72.7600 8.3943 200.00 INE115A07EY7 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 9.77% 26-Feb-19 103.6748 8.6500 250.00 INE115A07EY7 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 9.77% 26-Feb-19 103.6748 8.6500 250.00 INE895D07479 TATA SONS LIMITED 9.25% 19-Jun-19 102.4900 8.5500 4.00 INE134E08GF2 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.39% 27-Aug-19 104.0800 8.2600 1.00 INE752E07LP2 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 9.30% 04-Sep-19 103.8303 8.2400 500.00 INE752E07LP2 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 9.30% 04-Sep-19 103.8303 8.2400 500.00 INE134E08GJ4 POWER FINANCE CORPORATION LTD 9.32% 17-Sep-19 103.3965 8.3800 50.00 INE752E07LT4 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.93% 20-Oct-19 102.5329 8.2401 50.00 INE752E07LT4 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.93% 20-Oct-19 102.5329 8.2400 50.00 INE134E08GN6 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.96% 21-Oct-19 102.2233 8.3500 50.00 INE020B08864 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.56% 13-Nov-19 101.1180 8.2500 850.00 INE020B08864 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.56% 13-Nov-19 101.1180 8.2500 450.00 INE975G08074 IL&FS TRANSPORTATION NETWORKS LTD 11.50% 20-Nov-19 101.0000 11.5400 2.00 INE134E08GQ9 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.65% 28-Nov-19 101.3465 8.2850 350.00 INE134E08GQ9 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.65% 28-Nov-19 101.3673 8.2800 100.00 INE134E08GS5 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 8.52% 09-Dec-19 100.8700 8.2800 4.00 INE476M07339 L&T HOUSING FINANCE LIMITED 9.20% 16-Jan-20 100.0000 - 350.00 INE134E08CX4 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.70% 14-May-20 100.2000 8.6200 100.00 INE001A07FR0 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 8.79% 21-Jul-20 100.2500 8.7000 20.00 INE001A07FT6 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 8.90% 18-Aug-20 100.6700 8.7100 10.00 INE872A08BT7 SREI INFRASTRUCTURE FINANCE LTD 10.50% 10-Nov-20 99.9300 10.5000 15.00 INE115A07AC1 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 9.00% 23-Nov-20 101.3979 8.6500 21.00 INE549F08533 KARNATAKA STATE FINANCIAL CORP 8.58% 26-Dec-20 100.3117 8.6800 100.00 INE134E08DQ6 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 9.61% 29-Jun-21 105.9488 8.3500 250.00 INE134E08GA3 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.20% 07-Jul-21 104.1339 8.3200 8.00 INE018E08052 SBI CARDS & PAYMENT SERVICES 9.00% 26-Nov-21 101.9000 8.6000 70.00 INE020B08872 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.44% 04-Dec-21 101.3000 8.1900 9.00 INE134E08GT3 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 8.55% 09-Dec-21 101.1234 8.3150 810.00 INE134E08GT3 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 8.55% 09-Dec-21 101.1234 8.3150 200.00 INE476M07347 L&T HOUSING FINANCE LIMITED 9.20% 14-Jan-22 100.0200 - 350.00 INE861G08035 FOOD CORPORATION OF INDIA 9.95% 07-Mar-22 111.8500 7.7100 901.00 INE861G08035 FOOD CORPORATION OF INDIA 9.95% 07-Mar-22 111.7974 7.7200 400.00 INE081A08181 TATA IRON AND STEEL COMPANY LTD 2.00% 23-Apr-22 108.6321 9.1000 50.00 INE081A08181 TATA IRON AND STEEL COMPANY LTD 2.00% 23-Apr-22 108.6321 9.1000 50.00 INE202B08736 PUNJAB STATE INDUSTRIAL 9.70% 26-Aug-22 104.5000 11.8500 4.00 INE155A08233 TATA MOTORS LIMITED 9.60% 29-Oct-22 103.2522 8.9800 500.00 INE155A08233 TATA MOTORS LIMITED 9.60% 29-Oct-22 103.2522 8.9800 500.00 INE572E09197 PNB HOUSING FINANCE LTD 9.10% 21-Dec-22 103.3300 8.6900 39.00 INE238A08344 AXIS BANK LIMITED 9.15% 31-Dec-22 104.4576 8.3500 250.00 INE787H07131 INDIA INFRASTRUCTURE FINANCE 7.19% 22-Jan-23 100.9235 7.0300 100.00 INE688I08012 CAPITAL FIRST LIMITED 10.30% 28-Feb-23 105.0000 9.4337 1.00 INE537P07026 INDIA INFRADEBT LIMITED 9.70% 28-May-24 107.3872 8.5006 200.00 INE340M08129 TAMILNADU GENERATION AND 9.72% 16-Jul-24 102.6500 9.4200 9.00 INE936D07075 RELIANCE UTILITIES AND POWER 9.75% 02-Aug-24 104.3830 9.0200 150.00 INE084A08052 BANK OF INDIA 11.00% 08-Aug-24 109.6000 9.4000 312.00 INE001A07NB8 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.34% 28-Aug-24 105.6403 8.4375 250.00 INE733E07JO9 NTPC LIMITED 9.17% 22-Sep-24 106.4840 8.1551 550.00 INE733E07JO9 NTPC LIMITED 9.17% 22-Sep-24 106.4840 8.1550 550.00 INE636F07183 NORTH EASTERN ELECTRIC POWER CORP 9.60% 01-Oct-24 103.2800 9.1850 770.00 INE114A07869 STEEL AUTHORITY OF INDIA 9.00% 14-Oct-24 105.2423 8.1800 520.00 INE043D07GX2 IDFC LIMITED 9.17% 14-Oct-24 104.8600 8.4000 10.00 INE752E07LY4 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.93% 20-Oct-24 104.5218 8.2201 200.00 INE752E07LY4 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.93% 20-Oct-24 104.5218 8.2200 200.00 INE141A08019 ORIENTAL BANK OF COMMERCE 9.20% 27-Oct-24 104.1602 8.5400 300.00 INE705A08037 VIJAYA BANK 9.15% 30-Oct-24 102.6200 8.7400 214.00 INE756I08090 HDB FINANCIAL SERVICES LIMITED 9.55% 15-Nov-24 103.5398 8.9755 250.00 INE202B07CM0 DEWAN HOUSING FINANCE CORP. LTD. 9.85% 18-Nov-24 101.4500 9.6000 65.00 INE660A08BS8 SUNDARAM FINANCE LIMITED 9.60% 27-Nov-24 101.3962 9.3600 100.00 INE153A08071 MAHANAGAR TELEPHONE NIGAM LIMITED 8.29% 28-Nov-24 104.9078 7.7097 500.00 INE039A07801 IFCI LIMITED 9.90% 01-Dec-24 100.6500 9.7800 7.50 INE220H09113 HIMACHAL PRADESH STATE ELECTRICITY 9.13% 03-Dec-24 102.5400 8.9000 240.00 INE043D07HC4 IDFC LIMITED 8.49% 11-Dec-24 100.5100 8.4000 127.00 INE340M08137 TAMILNADU GENERATION AND 9.20% 18-Dec-24 100.3000 9.3500 39.00 INE020B08880 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.57% 21-Dec-24 102.2861 8.2299 100.00 INE020B08880 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.57% 21-Dec-24 102.2861 8.2300 100.00 INE928P07019 BANGALORE METRO RAIL CORPORATION 8.79% 23-Dec-24 100.5000 8.8900 166.00 INE134E08GV9 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 8.65% 28-Dec-24 102.4410 8.2716 1097.00 INE134E08GV9 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 8.65% 28-Dec-24 102.4410 8.2700 956.00 INE043D07HD2 IDFC LIMITED 8.67% 03-Jan-25 101.7700 8.3930 13.00 INE428A08028 ALLAHABAD BANK 8.78% 20-Jan-25 101.9209 - 1500.00 INE037E08037 TATA TELESERVICES LIMITED 11.69% 14-Aug-25 104.7000 10.4900 2.00 INE134E07208 POWER FINANCE CORP. LTD. 8.30% 01-Feb-27 111.5565 6.8500 3.00 INE894F08087 INDIABULLS FINANCIAL SERVICES LTD 10.65% 05-Jun-27 108.2000 9.4700 1.00 INE053F07579 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 7.34% 19-Feb-28 100.0000 7.3300 100.00 INE134E08FQ1 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.94% 25-Mar-28 105.3101 8.2500 300.00 INE134E08FQ1 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.94% 25-Mar-28 105.3101 8.2500 250.00 INE752E07MC8 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.93% 20-Oct-28 105.7700 8.2000 1.00 INE053F07728 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 8.63% 19-Mar-29 114.8000 6.9500 1.00 =============================================================================================== NOTE:- (*) - DIRTY PRICE BSE - Bombay Stock Exchange NSE - National Stock Exchange