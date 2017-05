Jan 22 Below are the details of Indian corporate bonds dealt on BSE & NSE. (10 million = 1 crore) EXCHANGES VOLUME IN MILLIONS --------- ------------------ BSE 13661.00 NSE 42383.10 ============= TOTAL 56044.10 ----------------------------------------------------------------------------------------------- ISIN SECURITY COUPON MATURITY LAST TRD WTD AVG CUM. VOL DATE PRICE YIELD IN MLNS ----------------------------------------------------------------------------------------------- BSE === INE916D076N5 KOTAK MAHINDRA PRIME LTD NIFTY 25-Feb-15 11.0300 100.00 INE001A07MN5 TATA SONS LIMITED 9.60% 26-Jun-15 101.4195 8.8500 500.00 INE202B07910 DEWAN HOUSING FINANCE CORPORATION 11.35% 07-Nov-15 101.0913 9.9000 2500.00 INE800H07215 OMAXE LIMITED 0.00% 23-Dec-16 100.0000 - 6.50 INE895D08394 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.68% 10-Jan-17 100.1943 9.1500 500.00 INE483A09161 CENTRAL BANK OF INDIA 9.20% 03-May-17 98.5500 9.9000 50.00 INE514E08EH6 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 8.43% 03-Dec-17 100.0999 8.2000 600.00 INE261F08428 NABARD 8.20% 18-Dec-17 100.2312 8.1000 1000.00 INE261F08436 NABARD 8.37% 15-Jan-18 99.9583 8.1700 1000.00 INE895D08568 TATA SONS LIMITED 8.85% 02-May-18 100.3159 8.7000 50.00 INE866I08139 TATA POWER COMPANY LIMITED 12.75% 17-Sep-18 103.6000 10.3000 2.00 INE261F09EW8 NABARD 0.00% 01-Jan-19 73.1433 8.2500 157.70 INE115A07EY7 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 9.77% 26-Feb-19 103.6748 8.6500 500.00 INE872A07TN4 IDFC LTD 11.25% 12-Nov-19 100.5600 8.3900 40.00 INE020B08864 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.56% 13-Nov-19 101.1363 8.2500 250.00 INE028A09149 BANK OF BARODA RESET 23-Nov-19 96.1000 10.4200 6.00 INE261F09FN4 NABARD 0.00% 11-Jan-20 62.5000 8.4700 60.00 INE001A07NH5 HOUSING DEVELOPEMENT FINANCE CORP 8.75% 13-Jan-20 100.6757 8.5700 250.00 INE020B08476 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 0.00% 15-Dec-20 62.0700 8.4200 9.00 INE081A08165 TATA STEEL LIMITED RESET 18-Mar-21 109.3500 9.9700 3.00 INE245A08034 CHOLAMANDALAM INVESTMENT AND FIN RESET 02-Jun-21 106.8836 11.6200 1.00 INE121A08NT4 NATIONAL HIGHWAYS AUTHORITY OF 12.90% 26-Jul-21 111.3662 6.8700 1.00 INE020B08872 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.44% 04-Dec-21 101.0186 8.2500 2850.00 INE906B07CA1 NATIONAL HIGHWAYS AUTHORITY OF 8.20% 25-Jan-22 105.9698 7.0800 9.30 INE861G08035 FOOD CORPORATION OF INDIA 9.95% 07-Mar-22 111.8521 7.7100 300.00 INE268A07129 STERLITE INDUSTRIES (INDIA) LTD 9.24% 20-Dec-22 99.9072 9.2500 500.00 INE688I08012 TATA MOTORS FINANCE LIMITED 10.30% 28-Feb-23 104.2500 10.3000 1.00 INE268A07145 STERLITE INDUSTRIES (INDIA) LTD 9.10% 05-Apr-23 99.4858 9.2600 500.00 INE572E09205 PNB HOUSING FINANCE LTD 8.58% 16-May-23 101.0600 8.5700 10.00 INE114A07869 STEEL AUTHORITY OF INDIA LTD 9.00% 14-Oct-24 105.2394 8.1800 300.00 INE043D07HC4 SREI INFRASTRUCTURE FINANCE LTD 8.49% 11-Dec-24 101.9000 10.7500 40.00 INE134E08GV9 POWER FINANCE CORPORATION LTD 8.65% 28-Dec-24 102.5405 8.2600 100.00 INE043D07HB2 IDFC LTD - 03-Jan-25 101.7113 8.4000 100.00 INE043D07HD2 IDFC LTD 8.67% 03-Jan-25 101.7113 8.4000 50.00 INE691I08321 L N T INFRASTRUCTURE FINANCE 8.75% 17-Jan-25 100.0000 8.7500 27.00 INE062A08066 STATE BANK OF INDIA 9.45% 16-Mar-26 102.8900 8.8000 5.00 INE906B07CB9 NHPC LIMITED 8.30% 25-Jan-27 114.6012 6.8600 1.00 INE848E07526 CAPITAL FIRST LIMITED 8.54% 02-Nov-28 105.0000 9.4300 1.00 INE245A08042 INDIA INFOLINE FINANCE LTD 10.75% 21-Aug-72 106.0500 11.2700 2.00 INE787H07305 INDIA INFRASTRUCTURE FINANCE 8.50% 23-Jan-99 118.9500 6.6800 16.50 INE008A08U84 IDBI BANK LIMITED PERPETUAL 10.75% 31-Dec-99 106.6000 9.6500 1000.00 INE457A09215 BANK OF MAHARASHTRA 9.48% 31-Dec-99 100.0775 9.4500 256.00 INE028A08075 BANK OF BARODA 9.48% 31-Dec-99 101.1000 9.1800 4.00 INE909H08188 TATA POWER LIMITED 0.00% 31-Dec-99 107.5055 10.0100 1.00 INE434A09149 ANDHRA BANK 9.55% 31-Dec-99 99.7700 9.6000 1.00 NSE === INE667A09094 SYNDICATE BANK 7.60% 15-Apr-15 99.6790 8.9694 2.00 INE081A07175 TATA STEEL LIMITED 10.20% 07-May-15 100.0328 9.4000 100.00 INE001A07MN5 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.60% 26-Jun-15 100.1943 9.1500 3000.00 INE001A07MN5 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.60% 26-Jun-15 100.1943 9.1501 2500.00 INE445K07015 RELIANCE BROADCAST NETWORK LIMITED - 28-Sep-15 66.9621 9.9353 150.00 INE202B07910 DEWAN HOUSING FINANCE CORP. LTD. 11.35% 07-Nov-15 101.0913 9.9000 2500.00 INE134E07471 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.58% 05-Dec-15 100.9839 8.2617 650.00 INE001A07GH9 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.70% 09-Feb-16 100.8263 8.8200 150.00 INE001A07GH9 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.70% 09-Feb-16 100.8263 8.8200 150.00 INE136E07QE1 CITICORP FINANCE (INDIA) LIMITED - 30-Mar-16 111.0500 - 30.50 INE895D08337 TATA SONS LIMITED 9.75% 21-Apr-16 100.9241 8.8450 150.00 INE136E07MJ9 CITICORP FINANCE (INDIA) LIMITED NIFTY 29-Apr-16 151.0800 - 1.00 INE134E08FR9 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.35% 15-May-16 100.0273 8.2500 450.00 INE134E08FR9 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.35% 15-May-16 100.0272 8.2500 200.00 INE523E07863 L & T FINANCE LTD 8.90% 20-May-16 99.8126 7.7824 500.00 INE523E07863 L & T FINANCE LTD 8.90% 20-May-16 99.8126 8.9500 500.00 INE895D08378 TATA SONS LIMITED 9.75% 19-Jul-16 101.0885 8.8450 100.00 INE658R07018 ASPIRE HOME FINANCE CORPORATION 11.25% 25-Nov-16 100.1940 11.0630 5.00 INE895D08394 TATA SONS LIMITED 9.68% 10-Jan-17 101.4195 8.8450 1000.00 INE115A07ES9 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 9.69% 11-Jan-17 101.7014 8.6910 200.00 INE115A07ES9 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 9.69% 11-Jan-17 101.7014 8.6900 200.00 INE020B07JB4 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.06% 23-Sep-17 101.7475 8.2608 30.00 INE752E07FW0 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.80% 29-Sep-17 101.1118 8.2800 50.00 INE115A07FX6 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 9.29% 16-Oct-17 101.4015 8.6500 350.00 INE115A07FX6 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 9.29% 16-Oct-17 101.4015 8.6500 350.00 INE572E09247 PNB HOUSING FINANCE LIMITED 9.05% 21-Oct-17 101.8600 8.4400 57.00 INE115A07254 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 7.50% 25-Nov-17 97.0272 8.7000 50.00 INE115A07254 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 7.50% 25-Nov-17 97.0272 8.7000 50.00 INE134E08GP1 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 8.50% 28-Nov-17 100.5237 8.2600 250.00 INE134E08GP1 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 8.50% 28-Nov-17 100.5237 8.2600 250.00 INE514E08EH6 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 8.43% 03-Dec-17 100.0999 8.2000 600.00 INE114A07877 STEEL AUTHORITY OF INDIA LIMITED 8.38% 16-Dec-17 100.4035 - 242.00 INE261F08428 NABARD 8.20% 18-Dec-17 99.9387 - 1000.00 INE261F08436 NABARD 8.37% 15-Jan-18 100.2312 - 1000.00 INE020B08815 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.70% 01-Feb-18 101.2486 8.2140 146.00 INE134E08FD9 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.72% 08-Feb-18 101.1794 8.2600 146.00 INE134E08FD9 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.72% 08-Feb-18 101.1604 8.2600 50.00 INE134E08FD9 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.72% 08-Feb-18 101.1604 8.2600 50.00 INE134E08FK4 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.95% 11-Mar-18 101.7747 8.2600 50.00 INE134E08FK4 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.95% 11-Mar-18 101.7747 8.2600 50.00 INE036A07401 RELIANCE INFRASTRUCTURE LIMITED RESET 24-Mar-18 102.5793 11.0221 60.00 INE622O08019 BHASKAR INDUSTRIES PRIVATE LIMITED 10.81% 30-Apr-18 100.1811 - 25.00 INE895D08568 TATA SONS LIMITED 8.85% 02-May-18 100.3159 8.7000 50.00 INE866I08139 INDIA INFOLINE FINANCE LTD 12.75% 17-Sep-18 105.7700 11.3900 2.00 INE752E07LS6 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.93% 20-Oct-18 102.0261 8.2500 500.00 INE752E07LS6 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.93% 20-Oct-18 102.0261 8.2500 500.00 INE115A07EO8 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 9.55% 25-Oct-18 102.6891 8.6500 300.00 INE261F09EW8 NABARD 0.00% 01-Jan-19 73.1433 8.2500 750.90 INE115A07EY7 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 9.77% 26-Feb-19 103.6748 8.6500 500.00 INE134E07513 POWER FINANCE CORPORATION LTD 9.69% 02-Mar-19 104.4759 8.3400 300.00 INE895D07479 TATA SONS LIMITED 9.25% 19-Jun-19 102.5700 8.5300 2.00 INE134E08GF2 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.39% 27-Aug-19 103.8763 8.3100 100.00 INE134E08GF2 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.39% 27-Aug-19 103.8763 8.3100 100.00 INE752E07LP2 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 9.30% 04-Sep-19 103.8886 8.2242 500.00 INE752E07LP2 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 9.30% 04-Sep-19 103.8886 8.2242 500.00 INE872A07TN4 SREI INFRASTRUCTURE FINANCE LTD 11.25% 12-Nov-19 101.3500 10.9000 4.00 INE020B08864 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.56% 13-Nov-19 101.0975 8.2550 850.00 INE020B08864 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.56% 13-Nov-19 101.1180 8.2500 300.00 INE028A09149 BANK OF BARODA RESET 23-Nov-19 100.5000 9.0000 12.00 INE134E08GQ9 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.65% 28-Nov-19 101.3647 8.2800 100.00 INE114A07661 STEEL AUTHORITY OF INDIA LIMITED 8.50% 07-Dec-19 100.6400 8.3198 3.00 INE134E08GS5 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 8.52% 09-Dec-19 100.9547 8.2600 350.00 INE134E08GS5 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 8.52% 09-Dec-19 100.9547 8.2600 350.00 INE976I08094 TATA CAPITAL LIMITED 10.25% 15-Dec-19 101.4200 9.8500 5.00 INE261F09FN4 NABARD 0.00% 11-Jan-20 62.9000 8.3500 60.00 INE001A07NH5 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 8.75% 13-Jan-20 100.6757 - 250.00 INE001A07FR0 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 8.79% 21-Jul-20 100.5063 8.6400 20.00 INE001A07FT6 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 8.90% 18-Aug-20 100.7200 8.7000 10.00 INE115A07AC1 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 9.00% 23-Nov-20 101.5102 8.6400 21.00 INE549F08533 KARNATAKA STATE FINANCIAL CORP 8.58% 26-Dec-20 99.9800 8.7600 88.00 INE134E08GA3 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.20% 07-Jul-21 104.2000 8.3100 8.00 INE631K07028 WEST BENGAL STATE ELECTRICITY 10.29% 26-Jul-21 101.4000 10.2400 3.00 INE084A09118 BANK OF INDIA RESET 31-Jul-21 101.2200 8.4600 3.00 INE020B08872 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.44% 04-Dec-21 101.0186 8.2500 2950.00 INE020B08872 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.44% 04-Dec-21 100.9675 8.2600 50.00 INE906B07CA1 NATIONAL HIGHWAYS AUTHORITY OF 8.20% 25-Jan-22 106.1379 7.0500 9.30 INE861G08035 FOOD CORPORATION OF INDIA 9.95% 07-Mar-22 111.8521 7.7100 300.00 INE652A09039 STATE BANK OF PATIALA RESET 05-Jul-22 104.6500 9.6100 3.00 INE572E09197 PNB HOUSING FINANCE LTD 9.10% 21-Dec-22 103.9800 8.5750 10.00 INE238A08344 AXIS BANK LIMITED 9.15% 31-Dec-22 104.4748 8.3467 50.00 INE053F07561 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 7.18% 19-Feb-23 100.7500 7.0500 56.60 INE268A07145 STERLITE INDUSTRIES (INDIA) LTD 9.10% 05-Apr-23 99.8177 9.1442 500.00 INE572E09205 PNB HOUSING FINANCE LTD 8.58% 16-May-23 100.9700 8.5870 106.00 INE053F09FV8 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 8.65% 15-Jan-24 103.6900 8.2200 1.00 INE340M08129 TAMILNADU GENERATION AND 9.72% 16-Jul-24 102.7000 9.3500 30.00 INE084A08052 BANK OF INDIA 11.00% 08-Aug-24 110.0130 9.3409 650.00 INE001A07NB8 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.34% 28-Aug-24 105.5568 8.4500 1000.00 INE733E07JO9 NTPC LIMITED 9.17% 22-Sep-24 106.5846 8.1401 1000.00 INE733E07JO9 NTPC LIMITED 9.17% 22-Sep-24 106.6046 8.1372 1000.00 INE115A07FW8 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 9.24% 30-Sep-24 104.3709 8.5217 1200.00 INE115A07FW8 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 9.24% 30-Sep-24 104.3547 8.5500 1200.00 INE636F07183 NORTH EASTERN ELECTRIC POWER CORP 9.60% 01-Oct-24 100.2687 9.7600 360.00 INE043D07GX2 IDFC LIMITED 9.17% 14-Oct-24 104.7280 8.4200 1750.00 INE114A07869 STEEL AUTHORITY OF INDIA 9.00% 14-Oct-24 105.2394 8.1800 400.00 INE141A08019 ORIENTAL BANK OF COMMERCE 9.20% 27-Oct-24 104.4917 8.4877 730.00 INE705A08037 VIJAYA BANK 9.15% 30-Oct-24 102.6400 8.7400 214.00 INE721A07IO4 SHRIRAM TRANSPORT FINANCE COMPANY 10.00% 13-Nov-24 102.4000 9.5900 2.00 INE202B07CM0 DEWAN HOUSING FINANCE CORP. LTD. 9.85% 18-Nov-24 101.5000 9.5900 100.00 INE039A07801 IFCI LIMITED 9.90% 01-Dec-24 101.1000 9.7042 7.00 INE477A08025 CANFIN HOMES LIMITED 8.94% 03-Dec-24 102.1100 8.6000 321.00 INE220H09113 HIMACHAL PRADESH STATE ELECTRICITY 9.13% 03-Dec-24 102.5300 8.8100 8.00 INE134E08GU1 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 8.48% 09-Dec-24 101.4324 8.2500 250.00 INE134E08GU1 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 8.48% 09-Dec-24 101.4324 8.2500 250.00 INE043D07HC4 IDFC LIMITED 8.49% 11-Dec-24 100.6400 8.3800 8.00 INE340M08137 TAMILNADU GENERATION AND DISTRIBUT 9.20% 18-Dec-24 100.5000 9.3000 18.00 INE020B08880 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.57% 21-Dec-24 102.3455 8.2200 50.00 INE928P07019 BANGALORE METRO RAIL CORPORATION 8.79% 23-Dec-24 100.2500 8.9400 55.00 INE134E08GV9 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 8.65% 28-Dec-24 102.3055 8.2900 553.00 INE134E08GV9 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 8.65% 28-Dec-24 102.3055 8.2916 153.00 INE043D07HD2 IDFC LIMITED 8.67% 03-Jan-25 101.7113 8.4000 156.00 INE691I08321 L & T INFRASTRUCTURE FINANCE 8.75% 17-Jan-25 100.0000 - 51.00 INE110L08060 RELIANCE JIO INFOCOMM LIMITED 9.00% 21-Jan-25 100.0000 - 1200.00 INE043D08CZ4 INFRASTRUCTURE DEVELOPMENT FINANCE 9.03% 05-Apr-25 104.2000 8.3800 16.00 INE891F08018 RAJASTHAN RAJYA VIDYUT UTPADAN 9.00% 24-Dec-26 102.0000 8.8900 22.00 INE572F09202 RAJASTHAN RAJYA VIDYUT PRASARAN 8.65% 05-Jan-27 100.8000 - 10.00 INE053F07579 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 7.34% 19-Feb-28 100.0000 7.3300 147.10 INE134E08FQ1 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.94% 25-Mar-28 105.3101 8.2500 50.00 INE020B07HP8 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.46% 24-Sep-28 110.2100 7.2500 50.70 INE053F07728 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 8.63% 19-Mar-29 114.8000 6.9500 2.00 INE039A09MD2 IFCI LIMITED 9.75% 16-Jul-30 100.1500 9.7100 4.00 INE787H07156 INDIA INFRASTRUCTURE FINANCE 7.40% 22-Jan-33 104.2200 6.9800 163.00 INE065L08033 GUJARAT STATE PETROLEUM CORP LTD. 10.45% 28-Sep-72 106.8000 9.4000 3.00 INE008A08U84 IDBI BANK LIMITED 10.75% 31-Dec-99 106.6499 9.6408 710.00 INE457A09215 BANK OF MAHARASHTRA 9.48% 31-Dec-99 99.5000 9.6000 511.00 INE008A08U84 IDBI BANK LIMITED 10.75% 31-Dec-99 106.5023 9.6652 5.00 INE434A09149 ANDHRA BANK 9.55% 31-Dec-99 99.7700 9.6000 1.00 =============================================================================================== NOTE:- (*) - DIRTY PRICE BSE - Bombay Stock Exchange NSE - National Stock Exchange