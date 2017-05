Jan 23 Below are the details of Indian corporate bonds dealt on BSE & NSE. (10 million = 1 crore) EXCHANGES VOLUME IN MILLIONS --------- ------------------ BSE 8922.20 NSE 47934.50 ============= TOTAL 56856.70 ----------------------------------------------------------------------------------------------- ISIN SECURITY COUPON MATURITY LAST TRD WTD AVG CUM. VOL DATE PRICE YIELD IN MLNS ----------------------------------------------------------------------------------------------- BSE === INE134E08CQ8 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.90% 15-Mar-15 99.9802 8.4000 60.00 INE001A07IS2 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 9.60% 18-Jul-15 106.9846 8.2000 250.00 INE001A7GE6 HDFC LTD - 18-Jan-16 100.2338 8.8000 500.00 INE115A07EH2 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 10.60% 06-Sep-16 101.0567 8.7000 200.00 INE866I07578 INDIA INFOLINE FINANCE LTD 12.00% 29-Sep-16 104.7140 10.3900 1.70 INE115A07EM2 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 9.45% 14-Oct-16 102.5735 8.7400 200.00 INE001A07HN5 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.75% 07-Dec-16 101.9480 8.5300 500.00 INE800H07215 OMAXE LIMITED 0.00% 23-Dec-16 100.0000 - 3.50 INE742F07296 STEEL AUTHORITY OF INDIA LIMITED 10.15% 15-Sep-17 103.8099 8.2000 50.00 INE020B08815 POWER FINANCE CORPORATION LTD 8.70% 01-Feb-18 104.4888 8.2700 250.00 INE866I08139 INDIA INFOLINE FINANCE LTD 12.75% 17-Sep-18 105.1700 11.5900 1.00 INE155A08084 TATA MOTORS LIMITED 10.00% 28-May-19 103.8767 8.8500 350.00 INE001A07MY2 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.45% 21-Aug-19 102.9834 8.6000 450.00 INE134E08GQ9 POWER FINANCE CORPORATION LTD 8.65% 28-Nov-19 101.5700 8.2300 50.00 INE477L08014 LIC HOUSING FINANCE LTD 12.00% 31-Mar-20 99.2515 8.4800 50.00 INE020B08476 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 0.00% 15-Dec-20 63.1500 0.0000 9.00 INE081A08165 TATA STEEL LIMITED RESET 18-Mar-21 111.7500 0.0000 3.00 INE084A09118 BANK OF INDIA RESET 31-Jul-21 101.9500 8.3700 6.00 INE018E08052 SBI CARDS AND PAYMENT SERVICES 9.00% 26-Nov-21 101.8700 8.6100 12.00 INE020B08872 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.44% 04-Dec-21 101.2749 8.2000 10.00 INE134E08GT3 POWER FINANCE CORPORATION LTD 8.55% 09-Dec-21 101.2463 8.2900 150.00 INE053F07561 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 7.18% 19-Feb-23 100.0647 9.0000 250.00 INE115A07DX1 ADANI PORTS AND SPECIAL ECONOMIC 8.37% 21-May-23 101.9358 9.5000 50.00 INE752E07LQ0 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 9.30% 04-Sep-24 100.8509 7.0300 250.00 INE721A07IC9 SHRIRAM TRANSPORT FINANCE CO LTD 10.00% 19-Sep-24 100.1000 9.9600 30.00 INE134E08GK2 RURAL ELCETRIFICATION CORPORATION 8.98% 08-Oct-24 101.1697 8.2400 250.00 INE114A07869 STEEL AUTHORITY OF INDIA LTD 9.00% 14-Oct-24 105.2336 8.1800 200.00 INE114A07620 STEEL AUTHORITY OF INDIA LIMITED 8.80% 26-Oct-24 100.4733 12.5300 50.00 INE477A08025 CAN FIN HOMES LTD 8.94% 03-Dec-24 102.0000 8.6200 2.00 INE975G08082 IL AND FS TRANSPORTATION NETWORKS - 21-Dec-24 100.0000 12.1400 2500.00 INE134E08GV9 POWER FINANCE CORPORATION LTD 8.65% 28-Dec-24 102.6362 8.2400 400.00 INE043D07HD2 BANK OF INDIA 8.67% 03-Jan-25 101.2900 9.4500 6.00 INE691I08321 L N T INFRASTRUCTURE FINANCE 8.75% 17-Jan-25 100.0000 8.7400 5.00 INE062A08066 STATE BANK OF INDIA 9.45% 16-Mar-26 102.7600 8.8300 10.00 INE062A08058 STATE BANK OF INDIA 9.95% 16-Mar-26 105.9100 8.6500 4.00 INE891F08018 RAJASTHAN RAJYA VIDYUT UTPADAN 9.00% 24-Dec-26 102.0000 8.8900 8.00 INE787H07370 INDIA INFRASTRUCTURE FINANCE 8.91% 22-Jan-34 114.2400 7.2500 1.00 INE065L08033 GUJARAT STATE PETRO CORP LTD 10.45% 28-Sep-72 105.6200 9.6200 500.00 INE457A09215 BANK OF MAHARASHTRA 9.48% 31-Dec-99 99.3500 9.4400 900.00 INE008A08U84 IDBI BANK LIMITED PERPETUAL 10.75% 31-Dec-99 106.6400 9.6500 400.00 NSE === INE043D07EI8 IDFC LIMITED 9.20% 27-Feb-15 99.9939 8.5528 25.00 INE895D08402 TATA SONS LIMITED 9.78% 28-Feb-15 100.0284 8.7208 25.00 INE804I07DN4 ECL FINANCE LIMITED NIFTY 02-Mar-15 147.8450 0.0000 2.50 INE804I07DV7 ECL FINANCE LIMITED NIFTY 05-Mar-15 147.6780 0.0000 7.00 INE641O08019 PHL FINANCE PRIVATE LIMITED 10.65% 12-Mar-15 100.0663 9.2812 500.00 INE134E08CQ8 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.90% 15-Mar-15 99.9802 8.4000 60.00 INE121A07GH5 CHOLAMANDALAM INVESTMENT AND FIN. 9.50% 25-Mar-15 100.0321 8.6942 500.00 INE909H07AO7 TATA MOTORS FINANCE LIMITED 9.56% 25-Mar-15 100.0791 8.5847 100.00 INE721A07FJ0 SHRIRAM TRANSPORT FINANCE COMPANY 9.85% 26-Mar-15 100.0856 8.6328 165.00 INE909H07909 TATA MOTORS FINANCE LIMITED 9.92% 27-Mar-15 100.2313 8.5848 150.00 INE155A08092 TATA MOTORS LIMITED 9.85% 30-Mar-15 100.0787 8.7077 250.00 INE804I07EC5 ECL FINANCE LIMITED NIFTY 30-Mar-15 151.1730 0.0000 2.00 INE804I07EE1 ECL FINANCE LIMITED NIFTY 03-Apr-15 150.9470 0.0000 1.00 INE071G08494 ICICI HOME FINANCE COMPANY LIMITED 0.00% 27-Apr-15 114.6903 8.9100 1.00 INE115A07DV5 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 8.76% 04-May-15 99.7869 9.3097 300.00 INE115A07DV5 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 8.76% 04-May-15 99.7869 9.0000 300.00 INE081A07175 TATA STEEL LIMITED 10.20% 07-May-15 100.1346 9.0550 4.00 INE001A07IS2 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.60% 18-Jul-15 100.0705 9.0000 1500.00 INE001A07IS2 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.60% 18-Jul-15 100.0705 9.2100 1250.00 INE001A07MU0 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.20% 29-Jul-15 99.8968 9.2019 3000.00 INE001A07MU0 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.20% 29-Jul-15 99.8968 9.0000 3000.00 INE920L07072 ORRIS INFRASTRUCTURE PRIVATE LTD 19.10% 01-Aug-15 98.6392 - 30.00 INE130C08059 AMTEK AUTO LIMITED 10.25% 20-Sep-15 99.8991 10.8900 95.00 INE920L07080 ORRIS INFRASTRUCTURE PRIVATE LTD 19.10% 01-Nov-15 98.6392 - 10.00 INE001A07GE6 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 1.20% 18-Jan-16 100.2338 8.8241 500.00 INE920L07098 ORRIS INFRASTRUCTURE PRIVATE LTD 19.10% 01-Feb-16 98.6392 - 10.00 INE136E07QD3 CITICORP FINANCE (INDIA) LIMITED - 30-Mar-16 111.6400 - 7.50 INE136E07QD3 CITICORP FINANCE (INDIA) LIMITED - 30-Mar-16 111.7610 11.0040 7.50 INE804I07JW2 ECL FINANCE LIMITED NIFTY 06-Apr-16 144.2000 0.0000 0.50 INE013A07SV0 RELIANCE CAPITAL LIMITED - 12-Apr-16 149.0100 0.0000 10.00 INE920L07106 ORRIS INFRASTRUCTURE PRIVATE LTD 19.10% 01-May-16 98.6392 - 10.00 INE134E08FR9 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.35% 15-May-16 100.0278 8.2500 650.00 INE134E08FR9 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.35% 15-May-16 100.0278 8.2500 400.00 INE920L07114 ORRIS INFRASTRUCTURE PRIVATE LTD 19.10% 01-Aug-16 98.6392 - 10.00 INE020B08583 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.45% 10-Aug-16 101.6611 8.2000 50.00 INE166A09063 ING VYSYA BANK LIMITED 9.70% 28-Aug-16 100.3000 9.4200 1.00 INE115A07EH2 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 10.60% 06-Sep-16 102.5735 8.7400 200.00 INE477L07123 INDIA INFOLINE HOUSING FINANCE LTD - 06-Sep-16 103.4944 10.8680 10.00 INE020B07JA6 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.97% 08-Sep-16 101.0616 8.1700 150.00 INE020B07JA6 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.97% 08-Sep-16 101.0616 8.1700 150.00 INE134E07398 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.80% 27-Sep-16 102.2480 8.2300 250.00 INE115A07EM2 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 9.45% 14-Oct-16 101.0567 8.6985 200.00 INE752E07HQ8 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.84% 21-Oct-16 101.0737 8.1000 50.00 INE920L07122 ORRIS INFRASTRUCTURE PRIVATE LTD 19.10% 01-Nov-16 98.6392 - 10.00 INE658R07018 ASPIRE HOME FINANCE CORPORATION 11.25% 25-Nov-16 100.2005 11.0580 30.00 INE001A07HN5 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.75% 07-Dec-16 101.9480 8.5300 500.00 INE115A07BP1 LIC HOUSING FINANCE LTD. 9.70% 07-Dec-16 101.6131 8.6892 8.00 INE721A07IZ0 SHRIRAM TRANSPORT FINANCE COMPANY 9.10% 22-Dec-16 99.8579 - 50.00 INE115A07ES9 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 9.69% 11-Jan-17 101.7337 8.6700 50.00 INE920L07130 ORRIS INFRASTRUCTURE PRIVATE LTD 19.10% 01-Feb-17 98.6392 - 10.00 INE759E07400 LT FINCORP LIMITED 9.20% 15-Feb-17 100.0000 - 500.00 INE020B08658 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.28% 15-Feb-17 101.8415 8.2500 300.00 INE020B08658 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.28% 15-Feb-17 101.8415 8.2500 300.00 INE556F09445 SMALL INDUSTRIES DEVELOPMENT BANK 9.55% 18-Mar-17 100.0614 9.4743 650.00 INE556F09445 SMALL INDUSTRIES DEVELOPMENT BANK 9.55% 18-Mar-17 100.0614 8.4500 650.00 INE920L07148 ORRIS INFRASTRUCTURE PRIVATE LTD 19.10% 01-May-17 98.6392 - 10.00 INE134E08EP6 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 9.52% 02-May-17 102.1400 8.4000 1.00 INE136E07PC7 CITICORP FINANCE (INDIA) LIMITED NIFTY 27-Jul-17 113.9200 - 1.00 INE742F07296 ADANI PORTS AND SPECIAL ECONOMIC 10.15% 15-Sep-17 101.9358 9.5000 50.00 INE115A07FX6 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 9.29% 16-Oct-17 101.4015 8.6500 500.00 INE115A07FX6 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 9.29% 16-Oct-17 101.4015 8.6500 500.00 INE572E09247 PNB HOUSING FINANCE LIMITED 9.05% 21-Oct-17 101.2700 8.6900 27.00 INE261F08436 NABARD 8.37% 15-Jan-18 100.0000 - 750.00 INE261F08436 NABARD 8.37% 15-Jan-18 100.0000 - 750.00 INE691I07901 L & T INFRASTRUCTURE FINANCE 8.60% 19-Jan-18 100.0000 - 50.00 INE020B08815 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.70% 01-Feb-18 101.1697 8.2400 250.00 INE134E08FK4 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.95% 11-Mar-18 101.7747 8.2600 50.00 INE134E08FK4 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.95% 11-Mar-18 101.7747 8.2600 50.00 INE752E07LA4 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.70% 15-Jul-18 101.2910 8.2200 650.00 INE939P07032 PARINEE REALTY PRIVATE LIMITED 18.00% 04-Sep-18 100.0965 - 120.00 INE002A07726 RELIANCE INDUSTRIES LIMITED 10.75% 08-Dec-18 107.4170 8.4000 50.00 INE002A07726 RELIANCE INDUSTRIES LIMITED 10.75% 08-Dec-18 107.4170 8.4000 50.00 INE477L07040 INDIA INFOLINE HOUSING FINANCE LTD 11.52% 23-Dec-18 104.3472 10.6590 13.00 INE261F09EW8 NABARD 0.00% 01-Jan-19 72.7500 8.0400 2.80 INE020B07EG4 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.65% 15-Jan-19 101.1656 8.2900 200.00 INE975G08017 ILFS TRANSPORTATION NETWORKS LTD 12.00% 23-Jan-19 104.7569 11.0650 230.00 INE020B07IA8 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.63% 05-Feb-19 104.3193 8.3200 50.00 INE134E07513 POWER FINANCE CORPORATION LTD 9.69% 02-Mar-19 104.7800 8.2600 150.00 INE155A08084 TATA MOTORS LIMITED 10.00% 28-May-19 103.8767 8.8500 350.00 INE001A07MY2 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.45% 21-Aug-19 102.9834 8.6000 450.00 INE445L07013 NABHA POWER LIMITED 9.50% 01-Sep-19 100.1500 9.4232 470.00 INE445L07013 NABHA POWER LIMITED 9.50% 01-Sep-19 100.1500 9.0673 470.00 INE752E07BX7 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.73% 11-Oct-19 101.7300 8.2500 5.00 INE020B08856 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.04% 12-Oct-19 102.8957 8.2500 100.00 INE872A07TN4 SREI INFRASTRUCTURE FINANCE LTD 11.25% 12-Nov-19 100.0000 11.2800 141.90 INE020B08799 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.02% 19-Nov-19 102.8922 8.2500 250.00 INE134E08CK1 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 1.79% 20-Nov-19 104.2678 7.4221 50.00 INE134E08GQ9 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.65% 28-Nov-19 101.4820 8.2500 50.00 INE134E08GS5 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 8.52% 09-Dec-19 101.1839 8.2000 1000.00 INE134E08GS5 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 8.52% 09-Dec-19 101.1839 8.2000 1000.00 INE476M07339 L&T HOUSING FINANCE LIMITED 9.20% 16-Jan-20 100.0000 - 100.00 INE110L08052 RELIANCE JIO INFOCOMM LIMITED 8.90% 21-Jan-20 100.0000 - 1250.00 INE114A07885 STEEL AUTHORITY OF INDIA LIMITED 8.30% 21-Jan-20 100.0000 - 1050.00 INE691I07893 L & T INFRASTRUCTURE FINANCE 8.65% 21-Jan-20 100.2700 - 2.50 INE895D07503 TATA SONS LIMITED 8.60% 22-Jan-20 99.9500 - 100.00 INE477L08014 INDIA INFOLINE HOUSING FINANCE LTD 12.00% 31-Mar-20 103.2312 11.7600 62.50 INE134E08CX4 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.70% 14-May-20 101.5900 8.2900 50.00 INE084A09118 BANK OF INDIA RESET 31-Jul-21 101.2300 9.4700 1.00 INE202B08389 DEWAN HOUSING FINANCE CORPORATION RESET 23-Sep-21 102.2200 12.2000 2.00 INE752E07LV0 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.93% 20-Oct-21 103.1990 8.2700 50.00 INE752E07LV0 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.93% 20-Oct-21 103.1990 8.2800 50.00 INE020B08641 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.75% 11-Nov-21 107.4000 8.2600 3.00 INE848E07708 NHPC LIMITED 8.54% 26-Nov-21 101.4869 8.2313 50.00 INE020B08872 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.44% 04-Dec-21 101.2707 8.2000 2000.00 INE020B08872 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.44% 04-Dec-21 101.2707 8.2000 2000.00 INE134E08GT3 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 8.55% 09-Dec-21 101.2464 8.2900 1137.00 INE134E08GT3 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 8.55% 09-Dec-21 101.2463 8.2900 650.00 INE121A08MR0 CHOLAMANDALAM INVESTMENT AND FIN. 11.25% 05-Dec-22 104.9700 10.2800 3.00 INE238A08344 AXIS BANK LIMITED 9.15% 31-Dec-22 104.5466 8.3326 250.00 INE053F07561 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 7.18% 19-Feb-23 101.2609 6.9600 400.00 INE020B08831 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.82% 12-Apr-23 102.9718 8.2900 100.00 INE020B08831 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.82% 12-Apr-23 102.9718 8.2964 100.00 INE572E09205 PNB HOUSING FINANCE LTD 8.58% 16-May-23 101.3400 8.5200 10.00 INE115A07DX1 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 8.37% 21-May-23 99.2515 8.4800 50.00 INE053F07611 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 8.35% 21-Nov-23 108.3700 7.0300 3.00 INE084A08052 BANK OF INDIA 11.00% 08-Aug-24 109.8200 9.3695 8.00 INE752E07LQ0 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 9.30% 04-Sep-24 106.9846 8.2000 250.00 INE721A07IC9 SHRIRAM TRANSPORT FINANCE COMPANY 10.00% 19-Sep-24 101.6700 9.7000 30.00 INE636F07183 NORTH EASTERN ELECTRIC POWER CORP 9.60% 01-Oct-24 102.7727 9.2800 200.00 INE134E08GK2 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.98% 08-Oct-24 104.4888 8.2700 250.00 INE114A07869 STEEL AUTHORITY OF INDIA 9.00% 14-Oct-24 105.2336 8.1800 200.00 INE114A07620 STEEL AUTHORITY OF INDIA LIMITED 8.80% 26-Oct-24 103.8099 8.2000 50.00 INE721A07IO4 SHRIRAM TRANSPORT FINANCE COMPANY 10.00% 13-Nov-24 101.0556 9.8100 400.00 INE039A07801 IFCI LIMITED 9.90% 01-Dec-24 100.5500 9.7900 14.80 INE033L07AU5 TATA CAPITAL HOUSING FINANCE LTD 9.22% 09-Dec-24 101.1500 - 25.00 INE340M08137 TAMILNADU GENERATION AND DISTRIBUT 9.20% 18-Dec-24 100.0800 9.3900 14.00 INE020B08880 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.57% 21-Dec-24 102.3655 8.2163 1350.00 INE020B08880 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.57% 21-Dec-24 102.3655 8.2173 1150.00 INE928P07019 BANGALORE METRO RAIL CORPORATION 8.79% 23-Dec-24 100.2800 8.9300 71.00 INE134E08GV9 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 8.65% 28-Dec-24 102.6362 8.2400 750.00 INE134E08GV9 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 8.65% 28-Dec-24 102.6362 8.2416 350.00 INE043D07HD2 IDFC LIMITED 8.67% 03-Jan-25 101.7399 8.3950 492.00 INE043D07HD2 IDFC LIMITED 8.67% 03-Jan-25 101.7399 8.3966 450.00 INE691I08321 L & T INFRASTRUCTURE FINANCE 8.75% 17-Jan-25 100.0000 - 18.00 INE428A08028 ALLAHABAD BANK 8.78% 20-Jan-25 100.0941 - 2000.00 INE110L08060 RELIANCE JIO INFOCOMM LIMITED 9.00% 21-Jan-25 100.0000 - 1450.00 INE895D07495 TATA SONS LIMITED 8.50% 22-Jan-25 99.9500 - 50.00 INE062A08025 STATE BANK OF INDIA RESET 04-Nov-25 105.8000 8.1900 2.00 INE891F08018 RAJASTHAN RAJYA VIDYUT UTPADAN 9.00% 24-Dec-26 102.0000 8.9000 10.00 INE752E07KA6 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 9.30% 28-Jun-27 108.2331 8.2000 5.00 INE752E07MB0 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.93% 20-Oct-27 105.6300 8.1900 5.00 INE039A09PN4 IFCI LIMITED 9.90% 05-Nov-27 104.8500 9.2200 250.00 INE039A09PR5 IFCI LIMITED 9.75% 26-Apr-28 102.4459 9.4000 250.00 INE514E08EE3 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 8.83% 03-Nov-29 105.5196 8.1600 100.00 INE514E08EJ2 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 8.15% - 100.0000 - 500.00 INE787H07156 INDIA INFRASTRUCTURE FINANCE 7.40% 22-Jan-33 103.9729 7.0000 51.00 INE065L08033 GUJARAT STATE PETROLEUM CORP LTD. 10.45% 28-Sep-72 105.6000 9.6200 500.00 INE008A08U84 IDBI BANK LIMITED 10.75% 31-Dec-99 106.0000 9.7434 1057.00 INE457A09215 BANK OF MAHARASHTRA 9.48% 31-Dec-99 99.3500 9.6400 312.00 INE434A09149 ANDHRA BANK 9.55% 31-Dec-99 99.7600 9.6000 2.00 =============================================================================================== NOTE:- (*) - DIRTY PRICE BSE - Bombay Stock Exchange NSE - National Stock Exchange