Jan 27 Below are the details of Indian corporate bonds dealt on BSE & NSE. (10 million = 1 crore) EXCHANGES VOLUME IN MILLIONS --------- ------------------ BSE 15138.60 NSE 47309.80 ============= TOTAL 62448.40 ----------------------------------------------------------------------------------------------- ISIN SECURITY COUPON MATURITY LAST TRD WTD AVG CUM. VOL DATE PRICE YIELD IN MLNS ----------------------------------------------------------------------------------------------- BSE === INE192L07052 JSW TECHNO PROJECTS MANAGEMENT 0.00% 14-Feb-15 137.3381 11.3000 1500.00 INE115A07FD8 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 9.69% 14-May-15 102.1750 8.2000 250.00 INE001A07MP0 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.07% 10-Jul-15 99.8980 8.8000 750.00 INE688I07097 FUTURE CAPITAL HOLDINGS LIMITED RESET 30-Sep-15 100.6227 8.9500 500.00 INE756I07167 HDB FINANCIAL SERVICES LTD 9.43% 30-Oct-15 100.3445 8.7400 650.00 INE001A07MJ3 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.70% 20-Jan-16 100.9759 8.6100 2000.00 INE001A07LG1 HDFC LTD. 8.80% 02-May-16 100.0793 8.6500 450.00 INE800H07215 OMAXE LIMITED 0.00% 23-Dec-16 100.0000 - 0.50 INE020B07II1 RURAL ELCETRIFICATION CORPORATION 9.52% 25-Mar-17 101.1697 8.2400 50.00 INE043D07GY0 IDFC LTD 8.43% 13-Nov-17 99.9957 8.4000 1000.00 INE514E08EH6 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 8.43% 03-Dec-17 100.1784 8.1000 500.00 INE020B08815 POWER FINANCE CORPORATION LTD 8.70% 01-Feb-18 101.3602 8.2600 50.00 INE985L07018 ATRIA CONVERGENCE TECHNOLOGIES 11.00% 30-Jun-18 100.0000 11.0000 700.00 INE866I08139 INDIA INFOLINE FINANCE LTD 12.75% 17-Sep-18 105.1700 11.3300 2.00 INE752E07LS6 HOUSING DEVELOPEMENT FINANCE CORP 8.93% 20-Oct-18 100.7469 8.5500 250.00 INE514E08DL0 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 9.45% 22-Jan-19 104.4316 8.1000 1400.00 INE081A08199 FUTURE CAPITAL HOLDINGS LIMITED 9.15% 24-Jan-19 100.9797 9.9000 500.00 INE134E07513 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 9.69% 02-Mar-19 104.5500 8.3200 450.00 INE134E08GQ9 POWER FINANCE CORPORATION LTD 8.65% 28-Nov-19 101.3595 8.2800 750.00 INE001A07NH5 LIC HOUSING FINANCE LTD 8.75% 13-Jan-20 100.2374 8.9000 250.00 INE081A08207 TATA STEEL LIMITED 9.15% 24-Jan-21 100.8570 8.9500 500.00 INE081A08165 TATA STEEL LIMITED RESET 18-Mar-21 109.4000 9.9600 3.00 INE245A08034 POWER FINANCE CORP. LTD RESET 02-Jun-21 106.9200 6.7800 1.00 INE134E07133 TATA POWER LIMITED 8.09% 25-Nov-21 107.0000 10.1300 1.00 INE134E07190 POWER FINANCE CORP. LTD 8.20% 01-Feb-22 106.3094 7.0200 6.10 INE020B07GW6 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 7.22% 18-Dec-22 99.1832 7.3500 13.00 INE268A07145 STERLITE INDUSTRIES (INDIA) LTD 9.10% 05-Apr-23 99.2512 9.3500 250.00 INE539K08112 BANK OF INDIA 11.75% 09-Jul-24 109.9500 9.3500 1.00 INE084A08052 CREDILA FINANCIAL SERVICES P LTD 11.00% 08-Aug-24 113.4500 9.5000 1.00 INE134E08GK2 INFRASTRUCTURE DEVELOPMENT FINANCE 8.98% 08-Oct-24 102.8356 8.3900 100.00 INE134E08GU1 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.48% 09-Dec-24 102.4809 8.1800 50.00 INE134E08GV9 POWER FINANCE CORPORATION LTD 8.65% 28-Dec-24 104.6890 8.2400 100.00 INE043D08CK6 INFRASTRUCTURE DEVELOPMENT FINANCE 8.83% 15-Jan-25 102.7022 8.2300 100.00 INE110L08060 RELIANCE GIO INFOCOMM LIMITED 9.00% 21-Jan-25 100.5238 8.9900 1050.00 INE020B08898 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.23% 23-Jan-25 100.1100 8.2300 950.00 INE245A08042 TATA POWER COMPANY LIMITED 10.75% 21-Aug-72 103.7000 10.2800 6.00 INE008A08U84 IDBI BANK LIMITED PERPETUAL 10.75% 31-Dec-99 106.7000 9.6300 4.00 NSE === INE804I07EC5 ECL FINANCE LIMITED NIFTY 30-Mar-15 151.4000 0.0000 1.00 INE115A07FD8 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 9.69% 14-May-15 100.2374 8.9000 250.00 INE155A08142 TATA MOTORS 9.15% 03-Jun-15 100.0331 9.0700 150.00 INE155A08142 TATA MOTORS 9.15% 03-Jun-15 100.0331 9.0702 50.00 INE134E08FU3 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.29% 25-Jun-15 99.6510 8.9788 650.00 INE134E08FU3 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.29% 25-Jun-15 99.6510 8.7500 650.00 INE001A07MN5 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.60% 26-Jun-15 100.2685 8.9499 750.00 INE001A07MN5 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.60% 26-Jun-15 100.2685 8.9500 750.00 INE001A07MP0 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.07% 10-Jul-15 99.8980 8.8000 750.00 INE261F09HF6 NABARD 9.40% 31-Jul-15 100.2680 8.2099 1400.00 INE261F09HF6 NABARD 9.40% 31-Jul-15 100.2680 8.2099 1400.00 INE688I07097 FUTURE CAPITAL HOLDINGS LIMITED RESET 30-Sep-15 100.9797 9.9000 500.00 INE756I07167 HDB FINANCIAL SERVICES LIMITED 9.43% 30-Oct-15 100.3445 8.7400 1300.00 INE001A07MJ3 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.70% 20-Jan-16 100.9326 8.6475 2000.00 INE020B07CL8 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 7.85% 14-Mar-16 99.7766 8.2205 150.00 INE020B07CL8 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 7.85% 14-Mar-16 99.7766 8.2000 150.00 INE001A07LG1 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 8.80% 02-May-16 100.0793 8.6500 450.00 INE115A07EM2 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 9.45% 14-Oct-16 101.0767 8.6800 200.00 INE020B07HW4 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.05% 17-Oct-16 101.2525 8.1900 47.00 INE192A07097 TATA GLOBAL BEVERAGES LIMITED 3.00% 22-Oct-16 110.7335 8.5500 31.00 INE968N08075 L&T SEAWOODS PRIVATE LIMITED 9.48% 14-Nov-16 99.9904 8.9496 1850.00 INE134E08DZ7 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 9.64% 15-Dec-16 102.2952 8.2500 5.00 INE001A07HO3 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.50% 23-Dec-16 101.4637 8.6000 250.00 INE001A07HO3 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.50% 23-Dec-16 101.4637 8.6000 250.00 INE800H07215 OMAXE LIMITED 0.00% 23-Dec-16 100.0500 - 30.00 INE136E07NS8 CITICORP FINANCE (INDIA) LIMITED NIFTY 30-Dec-16 118.8300 - 2.00 INE053F07751 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 7.83% 22-Jan-17 100.0750 - 350.00 INE759E07400 LT FINCORP LIMITED 9.20% 15-Feb-17 99.9660 - 500.00 INE020B07II1 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.52% 25-Mar-17 102.4809 8.1800 50.00 INE043D07GY0 IDFC LIMITED 8.43% 13-Nov-17 99.9957 8.4000 1000.00 INE514E08EH6 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 8.43% 03-Dec-17 100.1784 8.1001 500.00 INE043D07HB6 IDFC LIMITED 8.43% 11-Dec-17 100.0393 8.3900 1000.00 INE261F08428 NABARD 8.20% 18-Dec-17 100.0211 - 450.00 INE261F08428 NABARD 8.20% 18-Dec-17 100.0211 - 450.00 INE800H07223 OMAXE LIMITED 14.00% 23-Dec-17 100.0500 - 35.00 INE020B08815 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.70% 01-Feb-18 101.1697 8.2400 50.00 INE985L07018 ATRIA CONVERGENCE TECHNOLOGIES 11.00% 30-Jun-18 100.0000 11.0000 700.00 INE939P07032 PARINEE REALTY PRIVATE LIMITED 18.00% 04-Sep-18 100.1193 - 20.00 INE752E07LS6 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.93% 20-Oct-18 102.1750 8.2000 250.00 INE752E07HS4 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.84% 21-Oct-18 101.8982 8.2000 400.00 INE752E07HS4 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.84% 21-Oct-18 101.8982 8.2000 400.00 INE115A07EO8 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 9.55% 25-Oct-18 102.7092 8.6400 500.00 INE115A07EO8 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 9.55% 25-Oct-18 102.7092 8.6400 500.00 INE001A07MH7 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.65% 19-Jan-19 103.3879 8.6000 500.00 INE514E08DL0 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 9.45% 22-Jan-19 104.4316 8.1029 1400.00 INE081A08199 TATA STEEL LIMITED 9.15% 24-Jan-19 100.6227 8.9500 500.00 INE020B07IA8 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.63% 05-Feb-19 104.6417 8.2200 100.00 INE134E07513 POWER FINANCE CORPORATION LTD 9.69% 02-Mar-19 104.5500 8.3161 450.00 INE895D07479 TATA SONS LIMITED 9.25% 19-Jun-19 102.4900 8.5500 5.00 INE001A07MY2 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.45% 21-Aug-19 102.9817 8.6000 500.00 INE001A07MY2 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.45% 21-Aug-19 102.9817 8.6000 500.00 INE134E08GF2 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.39% 27-Aug-19 104.0578 8.2600 10.00 INE020B08856 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.04% 12-Oct-19 102.6900 8.3000 400.00 INE020B08856 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.04% 12-Oct-19 102.9157 8.2429 100.00 INE872A07TN4 SREI INFRASTRUCTURE FINANCE LTD 11.25% 12-Nov-19 101.8000 10.7800 143.70 INE110L08045 RELIANCE JIO INFOCOMM LIMITED 8.95% 18-Nov-19 100.4876 8.8000 250.00 INE020B08799 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.02% 19-Nov-19 102.9122 8.2429 250.00 INE020B08799 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.02% 19-Nov-19 102.9122 8.2400 250.00 INE134E08CK1 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 1.79% 20-Nov-19 104.2021 7.4327 250.00 INE134E08GQ9 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.65% 28-Nov-19 101.6692 8.2000 1500.00 INE134E08GQ9 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.65% 28-Nov-19 101.6692 8.2000 750.00 INE001A07NH5 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 8.75% 13-Jan-20 100.7469 - 750.00 INE115A07GM7 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 8.75% 14-Jan-20 100.0000 8.7500 150.00 INE110L08052 RELIANCE JIO INFOCOMM LIMITED 8.90% 21-Jan-20 100.0000 - 1650.00 INE001A07FR0 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 8.79% 21-Jul-20 100.5048 8.6400 20.00 INE752E07LU2 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.93% 20-Oct-20 102.9481 8.2400 100.00 INE752E07LU2 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.93% 20-Oct-20 102.9481 8.2400 100.00 INE872A08BT7 SREI INFRASTRUCTURE FINANCE LTD 10.50% 10-Nov-20 99.9500 10.4800 4.00 INE549F08533 KARNATAKA STATE FINANCIAL CORP 8.58% 26-Dec-20 100.4000 8.6600 2.00 INE081A08207 TATA STEEL LIMITED 9.15% 24-Jan-21 100.8570 8.9500 500.00 INE081A08165 TATA IRON AND STEEL COMPANY LTD RESET 18-Mar-21 110.7827 9.6581 10.00 INE081A08165 TATA IRON AND STEEL COMPANY LTD RESET 18-Mar-21 109.4000 9.9600 5.00 INE020B08641 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.75% 11-Nov-21 107.4500 8.2500 2.00 INE134E07190 POWER FINANCE CORP. 8.20% 01-Feb-22 106.5000 7.0000 1.00 INE572E09197 PNB HOUSING FINANCE LTD 9.10% 21-Dec-22 103.8400 8.5900 8.00 INE268A07145 STERLITE INDUSTRIES (INDIA) LTD 9.10% 05-Apr-23 99.2512 9.3500 250.00 INE053F07611 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 8.35% 21-Nov-23 108.3000 7.0400 46.00 INE084A08052 BANK OF INDIA 11.00% 08-Aug-24 109.8700 9.3600 1.00 INE134E08GK2 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.98% 08-Oct-24 104.6890 8.2400 100.00 INE705A08037 VIJAYA BANK 9.15% 30-Oct-24 104.5500 8.4500 7.00 INE039A07801 IFCI LIMITED 9.90% 01-Dec-24 101.5000 9.6600 120.50 INE134E08GU1 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 8.48% 09-Dec-24 101.3602 8.2600 100.00 INE134E08GU1 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 8.48% 09-Dec-24 101.3602 8.2600 50.00 INE043D07HC4 IDFC LIMITED 8.49% 11-Dec-24 101.0500 8.3200 8.00 INE340M08137 TAMILNADU GENERATION AND 9.20% 18-Dec-24 101.5000 9.1000 100.00 INE928P07019 BANGALORE METRO RAIL CORPORATION 8.79% 23-Dec-24 100.0000 8.9700 423.00 INE134E08GV9 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 8.65% 28-Dec-24 102.5677 8.2500 300.00 INE134E08GV9 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 8.65% 28-Dec-24 102.5677 8.2516 100.00 INE990D07312 KRISHNA BHAGYA JALA NIGAM LTD 8.75% 31-Dec-24 99.3800 - 100.00 INE043D08CK6 INFRASTRUCTURE DEVELOPMENT FINANCE 8.83% 15-Jan-25 102.8356 8.3900 200.00 INE691I08321 L & T INFRASTRUCTURE FINANCE 8.75% 17-Jan-25 100.0000 - 1.00 INE110L08060 RELIANCE JIO INFOCOMM LIMITED 9.00% 21-Jan-25 100.5238 - 1100.00 INE652A08015 STATE BANK OF PATIALA 8.29% 22-Jan-25 100.0700 - 1036.00 INE895D07495 TATA SONS LIMITED 8.50% 22-Jan-25 100.0000 - 850.00 INE020B08898 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.23% 23-Jan-25 99.9500 - 7135.00 INE001A07NJ1 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 8.40% 23-Jan-25 100.0000 - 770.00 INE062A08066 STATE BANK OF INDIA 9.45% 16-Mar-26 105.7000 8.2100 0.60 INE572F09202 RAJASTHAN RAJYA VIDYUT PRASARAN 8.65% 05-Jan-27 100.4000 - 2.00 INE752E07KA6 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 9.30% 28-Jun-27 108.2531 8.1974 5.00 INE752E07MC8 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.93% 20-Oct-28 105.7700 8.2000 1.00 INE514E08EE3 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 8.83% 03-Nov-29 105.6017 8.1500 400.00 INE514E08EE3 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 8.83% 03-Nov-29 105.6017 8.1500 400.00 INE065L08033 GUJARAT STATE PETROLEUM CORP LTD. 10.45% 28-Sep-72 105.6000 9.6200 500.00 INE121A08NS6 CHOLAMANDALAM INVESTMENT AND FIN. 0.00% 17-Dec-99 105.4000 11.8700 1.00 INE457A09215 BANK OF MAHARASHTRA 9.48% 31-Dec-99 99.3000 9.6600 540.00 INE008A08U84 IDBI BANK LIMITED 10.75% 31-Dec-99 106.1100 9.7300 206.00 INE028A08075 BANK OF BARODA 9.48% 31-Dec-99 101.1900 - 