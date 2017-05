Jan 28 Below are the details of Indian corporate bonds dealt on BSE & NSE. (10 million = 1 crore) EXCHANGES VOLUME IN MILLIONS --------- ------------------ BSE 13717.90 NSE 52556.40 ============= TOTAL 66274.30 ----------------------------------------------------------------------------------------------- ISIN SECURITY COUPON MATURITY LAST TRD WTD AVG CUM. VOL DATE PRICE YIELD IN MLNS ----------------------------------------------------------------------------------------------- BSE === INE192L07052 JSW TECHNO PROJECTS MANAGEMENT LTD 0.00% 14-Feb-15 137.3804 11.3000 1500.00 INE001A07MJ3 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.70% 20-Jan-16 100.9460 8.7500 750.00 INE001A07GI7 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.75% 08-Mar-16 100.9509 8.7500 200.00 INE001A07MM7 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.72% 25-Mar-16 100.9531 8.6100 750.00 INE451H07282 EMAAR MGF LAND LTD - 30-Sep-16 110.4032 - 2250.00 INE800H07215 OMAXE LIMITED 0.00% 23-Dec-16 100.0000 - 1.50 INE001A07JQ4 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.20% 08-Oct-17 101.4058 8.5500 250.00 INE514E08EH6 NABARD 8.43% 03-Dec-17 100.0000 8.1300 500.00 INE261F08428 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 8.20% 18-Dec-17 100.1844 8.0900 500.00 INE134E08FK4 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.95% 11-Mar-18 103.1034 8.2100 100.00 INE134E08FM0 IDFC LTD 8.90% 18-Mar-18 101.7043 8.4000 100.00 INE261F09EK3 NABARD 0.00% 01-May-18 77.1500 8.3000 71.40 INE013A07K15 RELIANCE CAPITAL LTD - 18-May-18 100.4770 10.2500 17.00 INE866I08139 HOUSING AND URBAN DEVELOPMENT CORP 12.75% 17-Sep-18 102.9500 7.0400 1.00 INE752E07LS6 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.93% 20-Oct-18 109.1040 8.1900 50.00 INE134E08GJ4 POWER FINANCE CORPORATION LTD 9.32% 17-Sep-19 103.7263 8.2900 450.00 INE752E07LT4 POWER GRID CORPORATION LTD 8.93% 20-Oct-19 102.5612 8.2300 50.00 INE134E08GS5 POWER FINANCE CORPORATION LTD 8.52% 09-Dec-19 100.9271 8.2700 100.00 INE110L08052 RELIANCE JIO INFOCOMM LIMITED 8.90% 21-Jan-20 100.0000 8.8900 2000.00 INE053F09GU8 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 6.70% 08-Mar-20 99.2000 7.0000 0.20 INE804I08601 ECL FINANCE LTD 12.00% 26-Apr-20 106.1200 11.0000 0.90 INE752E07HI5 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.64% 08-Jul-20 101.6206 8.2300 50.00 INE752E07LU2 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 8.93% 20-Oct-20 101.8513 8.2300 100.00 INE909H08055 TATA MOTORS FINANCE LIMITED RESET 23-Nov-20 101.2400 11.0200 0.50 INE631K07028 WEST BENGAL STATE ELECTRICITY 10.29% 26-Jul-21 101.4500 10.2300 1.00 INE031A09FC5 INDIA INFOLINE FINANCE LTD 7.62% 11-Nov-21 106.6192 11.0800 1.00 INE134E07133 ANDHRA BANK 8.09% 25-Nov-21 100.5000 9.4100 1.00 INE020B08872 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.44% 04-Dec-21 100.9876 8.2600 250.00 INE134E07190 POWER FINANCE CORP. LTD 8.20% 01-Feb-22 106.4219 7.0000 6.10 INE053F07520 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 8.00% 23-Feb-22 105.3200 7.0100 26.80 INE909H08113 TATA MOTORS FINANCE LTD RESET 28-Jun-22 101.0326 11.0000 0.50 INE238A08344 AXIS BANK LIMITED 9.15% 31-Dec-22 104.2100 8.3700 250.00 INE084A08052 BANK OF INDIA 11.00% 08-Aug-24 109.6087 9.4000 110.00 INE141A08019 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 9.20% 27-Oct-24 105.8009 8.1900 50.00 INE134E08GU1 POWER FINANCE CORPORATION LTD 8.48% 09-Dec-24 99.7000 8.5100 26.00 INE043D07HC4 IDFC LTD 8.49% 11-Dec-24 100.7900 8.3600 18.00 INE043D07HD2 POWER FINANCE CORPORATION LTD 8.67% 03-Jan-25 101.7236 8.2300 100.00 INE110L08060 ORIENTAL BANK OF COMMERCE 9.00% 21-Jan-25 101.2100 8.9900 50.00 INE020B08898 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.23% 23-Jan-25 100.0800 8.2200 1250.00 INE001A07NJ1 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 8.40% 23-Jan-25 100.0805 8.3800 400.00 INE062A08066 STATE BANK OF INDIA 9.45% 16-Mar-26 102.7400 8.8300 5.50 INE039A09NM1 IFCI LIMITED 10.75% 01-Aug-26 158.9000 10.0000 1.50 INE528G09111 YES BANK LTD 10.15% 28-Sep-27 103.8273 9.6000 100.00 INE861G08027 GUJARAT STATE PETRO CORP LTD 8.80% 22-Mar-28 105.6200 9.6200 500.00 INE134E08FQ1 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.94% 25-Mar-28 102.0801 8.2300 50.00 INE031A07899 HOUSING AND URBAN DEVELOPMENT CORP 8.56% 02-Sep-28 112.8100 7.0400 34.00 INE752E07LR8 RELIANCE GIO INFOCOMM LIMITED 9.30% 04-Sep-29 100.6197 8.9000 50.00 INE245A08042 POWER FINANCE CORP. LTD 10.75% 21-Aug-72 106.9200 6.7800 1.00 INE065L08033 FOOD CORPORATION OF INDIA LIMITED 10.45% 28-Sep-72 107.7747 7.8200 500.00 INE028A08075 BANK OF BARODA 9.48% 31-Dec-99 100.2500 9.4000 100.00 INE457A09215 BANK OF MAHARASHTRA 9.48% 31-Dec-99 99.3500 9.6500 40.00 INE008A08U84 IDBI BANK LIMITED PERPETUAL 10.75% 31-Dec-99 106.6200 9.8200 2.00 INE434A09149 TATA POWER COMPANY LIMITED 9.55% 31-Dec-99 103.7000 10.2900 1.00 NSE === INE192L07052 JSW TECHNO PROJECTS MANAGEMENT LTD 0.00% 14-Feb-15 137.3804 11.3000 4500.00 INE804I07DV7 ECL FINANCE LIMITED - 05-Mar-15 147.9570 0.0000 1.10 INE244N07032 MAHINDRA VEHICLE MANUFACTURERS LTD 8.00% 14-Mar-15 107.0576 8.7083 135.00 INE827N07018 L & T INTERSTATE ROAD CORRIDOR LTD 9.09% 20-Apr-15 100.0000 - 66.00 INE036A07419 RELIANCE INFRASTRUCTURE LIMITED 11.60% 25-Apr-15 100.2030 10.2500 375.00 INE071G08494 ICICI HOME FINANCE COMPANY LIMITED 0.00% 27-Apr-15 114.8232 8.9250 1.00 INE155A08142 TATA MOTORS 9.15% 03-Jun-15 100.0331 9.0558 170.00 INE155A08142 TATA MOTORS 9.15% 03-Jun-15 100.0331 9.0700 150.00 INE155A08142 TATA MOTORS 9.15% 03-Jun-15 100.0331 9.0702 50.00 INE614G08020 RELIANCE POWER LIMITED 10.20% 24-Jul-15 100.3665 9.6600 200.00 INE535H07191 FULLERTON INDIA CREDIT COMPANY LTD 11.10% 04-Sep-15 100.7600 9.3500 40.00 INE001A07JH3 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.55% 07-Sep-15 100.3004 8.8484 750.00 INE001A07JH3 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.55% 07-Sep-15 100.3004 8.6999 750.00 INE827N07026 L & T INTERSTATE ROAD CORRIDOR LTD 9.09% 15-Oct-15 100.0000 - 65.00 INE043D07DU5 IDFC LIMITED 8.85% 15-Jan-16 100.5128 8.2618 250.00 INE043D07DU5 IDFC LIMITED 8.85% 15-Jan-16 100.5128 8.2500 250.00 INE001A07MJ3 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.70% 20-Jan-16 100.9804 8.5900 2250.00 INE001A07MJ3 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.70% 20-Jan-16 100.9804 8.5989 1500.00 INE001A07GI7 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.75% 08-Mar-16 100.9509 8.7500 200.00 INE001A07MM7 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.72% 25-Mar-16 100.9460 8.7500 750.00 INE827N07034 L & T INTERSTATE ROAD CORRIDOR LTD 9.09% 15-Apr-16 100.0000 - 53.00 INE134E08FV1 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.27% 25-Jun-16 99.9898 8.2000 5.00 INE752E07AB5 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 7.39% 22-Sep-16 98.8726 8.1000 49.00 INE001A07LU2 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.75% 10-Oct-16 101.7173 8.5500 350.00 INE001A07LU2 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.75% 10-Oct-16 101.6428 8.6000 350.00 INE827N07042 L & T INTERSTATE ROAD CORRIDOR LTD 9.09% 15-Oct-16 100.0000 - 46.00 INE053F07751 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 7.83% 22-Jan-17 99.9875 - 3450.00 INE013A07XM9 RELIANCE CAPITAL LIMITED 0.00% 13-Feb-17 120.2110 0.0000 2.00 INE020B08658 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.28% 15-Feb-17 101.8815 8.2200 600.00 INE827N07059 L & T INTERSTATE ROAD CORRIDOR LTD 9.09% 15-Apr-17 100.0000 - 41.00 INE621H07017 RELIGARE ENTERPRISES 14.00% 30-Jun-17 105.4705 11.1912 22.00 INE752E07HF1 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.64% 08-Jul-17 100.6176 8.2999 20.00 INE752E07HF1 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.64% 08-Jul-17 100.6176 8.3000 20.00 INE532F07AS2 EDELWEISS FINANCIAL SERVICES LTD - 12-Sep-17 105.8039 10.2936 100.00 INE020B07JB4 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.06% 23-Sep-17 101.8869 8.1961 35.00 INE001A07JQ4 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.20% 08-Oct-17 101.4058 8.5500 250.00 INE827N07067 L & T INTERSTATE ROAD CORRIDOR LTD 9.09% 15-Oct-17 100.0000 - 38.00 INE572E09247 PNB HOUSING FINANCE LIMITED 9.05% 21-Oct-17 101.4000 8.6100 11.00 INE043D07GY0 IDFC LIMITED 8.43% 13-Nov-17 99.8747 8.4499 600.00 INE043D07GY0 IDFC LIMITED 8.43% 13-Nov-17 99.8747 8.4500 600.00 INE134E08GP1 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 8.50% 28-Nov-17 100.5415 8.2500 650.00 INE134E08GP1 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 8.50% 28-Nov-17 100.5415 8.2500 650.00 INE514E08EH6 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 8.43% 03-Dec-17 100.1844 8.0900 500.00 INE261F08428 NABARD 8.20% 18-Dec-17 100.0000 - 500.00 INE556F09452 SMALL INDUSTRIES DEVELOPMENT BANK 8.29% 19-Jan-18 100.2758 - 3000.00 INE556F09452 SMALL INDUSTRIES DEVELOPMENT BANK 8.29% 19-Jan-18 100.2758 - 2000.00 INE556F09452 SMALL INDUSTRIES DEVELOPMENT BANK 8.29% 19-Jan-18 100.2758 - 1000.00 INE445L08193 NABHA POWER LIMITED 8.72% 23-Jan-18 100.2015 - 650.00 INE020B08815 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.70% 01-Feb-18 101.2697 8.2000 250.00 INE020B08815 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.70% 01-Feb-18 101.2717 8.1971 150.00 INE115A07FZ1 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 9.07% 28-Feb-18 101.2612 8.5907 50.00 INE115A07FZ1 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 9.07% 28-Feb-18 101.2612 8.5900 50.00 INE134E08FK4 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.95% 11-Mar-18 101.8513 8.2300 200.00 INE134E08FM0 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.90% 18-Mar-18 101.7236 8.2300 300.00 INE134E08FM0 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.90% 18-Mar-18 101.6972 8.2400 100.00 INE445L08185 NABHA POWER LIMITED 8.95% 09-Apr-18 100.8546 8.6300 100.00 INE445L08185 NABHA POWER LIMITED 8.95% 09-Apr-18 100.8546 8.6300 100.00 INE827N07075 L & T INTERSTATE ROAD CORRIDOR LTD 9.09% 15-Apr-18 100.0000 - 36.00 INE168R07109 ALLIANCE INFRASTRUCTURE PROJECTS 18.00% 15-Apr-18 100.0000 - 17.50 INE261F09EK3 NABARD 0.00% 01-May-18 77.2875 8.2300 414.20 INE115A07EB5 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 8.40% 11-Jun-18 99.3340 8.6000 500.00 INE115A07EB5 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 8.40% 11-Jun-18 99.3340 8.6000 500.00 INE020B07DY9 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 10.85% 30-Sep-18 107.4500 8.3711 1.00 INE827N07083 L & T INTERSTATE ROAD CORRIDOR LTD 9.09% 15-Oct-18 100.0000 - 38.00 INE752E07LS6 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.93% 20-Oct-18 102.0801 8.2295 50.00 INE001A07MH7 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.65% 19-Jan-19 103.7400 8.5000 2.00 INE115A07EV3 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 9.60% 22-Jan-19 103.3600 8.5672 11.00 INE261F09EX6 NABARD 0.00% 01-Feb-19 72.8800 8.2000 41.20 INE115A07EY7 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 9.77% 26-Feb-19 103.8029 8.6100 100.00 INE115A07EY7 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 9.77% 26-Feb-19 103.8029 8.6100 100.00 INE134E07513 POWER FINANCE CORPORATION LTD 9.69% 02-Mar-19 104.6751 8.2800 450.00 INE827N07091 L & T INTERSTATE ROAD CORRIDOR LTD 9.09% 15-Apr-19 100.0000 - 38.00 INE020B07IV4 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.02% 18-Jun-19 102.6333 8.2500 50.00 INE020B07IV4 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.02% 18-Jun-19 102.6333 8.2500 50.00 INE752E07HH7 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.64% 08-Jul-19 101.3693 8.2299 50.00 INE752E07HH7 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.64% 08-Jul-19 101.3693 8.2300 50.00 INE134E08GJ4 POWER FINANCE CORPORATION LTD 9.32% 17-Sep-19 103.7263 8.2900 450.00 INE020B08856 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.04% 12-Oct-19 102.8846 8.2500 3000.00 INE020B08856 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.04% 12-Oct-19 102.8846 8.2500 1500.00 INE827N07109 L & T INTERSTATE ROAD CORRIDOR LTD 9.09% 15-Oct-19 100.0000 - 36.00 INE752E07LT4 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.93% 20-Oct-19 102.5612 8.2297 50.00 INE134E08GO4 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.76% 07-Nov-19 101.7885 8.2700 250.00 INE134E08GO4 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.76% 07-Nov-19 101.7885 8.2700 250.00 INE202B07CL2 DEWAN HOUSING FINANCE CORPORATION 9.75% 18-Nov-19 101.4500 9.3400 1.00 INE134E08GS5 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 8.52% 09-Dec-19 100.9271 8.2650 100.00 INE114A07679 STEEL AUTHORITY OF INDIA LIMITED 8.65% 30-Dec-19 101.5200 8.2500 1.00 INE001A07NH5 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 8.75% 13-Jan-20 100.7700 - 500.00 INE001A07NH5 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 8.75% 13-Jan-20 100.7700 - 500.00 INE476M07339 L&T HOUSING FINANCE LIMITED 9.20% 16-Jan-20 100.0000 - 100.00 INE110L08052 RELIANCE JIO INFOCOMM LIMITED 8.90% 21-Jan-20 100.0000 - 250.00 INE827N07117 L & T INTERSTATE ROAD CORRIDOR LTD 9.09% 15-Apr-20 100.0000 - 86.00 INE134E08CX4 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.70% 14-May-20 101.5000 8.3110 150.00 INE752E07HI5 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.64% 08-Jul-20 101.6206 8.2300 50.00 INE001A07FR0 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 8.79% 21-Jul-20 100.8500 8.5600 5.00 INE827N07125 L & T INTERSTATE ROAD CORRIDOR LTD 9.09% 15-Oct-20 100.0000 - 83.00 INE752E07LU2 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.93% 20-Oct-20 103.1034 8.2050 200.00 INE549F08533 KARNATAKA STATE FINANCIAL CORP 8.58% 26-Dec-20 100.3000 8.6900 2.00 INE827N07133 L & T INTERSTATE ROAD CORRIDOR LTD 9.09% 15-Apr-21 100.0000 - 124.00 INE827N07141 L & T INTERSTATE ROAD CORRIDOR LTD 9.09% 15-Oct-21 100.0000 - 132.00 INE134E07133 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 8.09% 25-Nov-21 105.8600 6.9686 7.50 INE020B08872 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.44% 04-Dec-21 100.9621 8.2600 650.00 INE134E08GT3 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 8.55% 09-Dec-21 101.3200 8.2800 120.00 INE134E08GT3 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 8.55% 09-Dec-21 101.2955 8.2800 100.00 INE906B07CA1 NATIONAL HIGHWAYS AUTHORITY OF 8.20% 25-Jan-22 107.0800 6.8800 10.00 INE134E07190 POWER FINANCE CORP. 8.20% 01-Feb-22 106.4219 7.0000 12.10 INE053F07520 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 8.00% 23-Feb-22 105.4374 6.9900 19.10 INE861G08035 FOOD CORPORATION OF INDIA 9.95% 07-Mar-22 111.5767 7.7553 250.00 INE827N07158 L & T INTERSTATE ROAD CORRIDOR LTD 9.09% 15-Apr-22 100.0000 - 112.00 INE909H08113 TML FINANCIAL SERVICES LTD. RESET 28-Jun-22 104.3200 10.3500 2.00 INE827N07166 L & T INTERSTATE ROAD CORRIDOR LTD 9.09% 15-Oct-22 100.0000 - 96.00 INE827N07174 L & T INTERSTATE ROAD CORRIDOR LTD 9.09% 15-Apr-23 100.0000 - 82.00 INE115A07DX1 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 8.37% 21-May-23 99.3098 8.4700 50.00 INE827N07182 L & T INTERSTATE ROAD CORRIDOR LTD 9.09% 15-Oct-23 100.0000 - 68.00 INE514F07083 NEELACHAL ISPAT NIGAM LIMITED 11.90% 27-Mar-24 110.2500 10.1933 9.00 INE084A08052 BANK OF INDIA 11.00% 08-Aug-24 109.6087 9.4000 114.00 INE752E07LQ0 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 9.30% 04-Sep-24 102.5889 8.8654 49.00 INE115A07FW8 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 9.24% 30-Sep-24 104.3476 8.5678 1500.00 INE115A07FW8 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 9.24% 30-Sep-24 104.3476 8.5241 1250.00 INE636F07183 NORTH EASTERN ELECTRIC POWER CORP 9.60% 01-Oct-24 103.2600 9.1800 8.00 INE141A08019 ORIENTAL BANK OF COMMERCE 9.20% 27-Oct-24 103.9821 8.5623 152.00 INE774D08LJ9 MAHINDRA & MAHINDRA FINANCIAL 9.50% 15-Nov-24 103.2300 8.9700 105.00 INE348F08043 MADHYA PRADESH FINANCIAL CORP 9.20% 19-Nov-24 100.9900 9.1407 0.50 INE572E09262 PNB HOUSING FINANCE LIMITED 8.70% 24-Nov-24 102.8300 8.4500 1.00 INE039A07801 IFCI LIMITED 9.90% 01-Dec-24 100.7200 9.7700 2.70 INE477A08025 CANFIN HOMES LIMITED 8.94% 03-Dec-24 102.1000 8.6000 6.50 INE134E08GU1 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 8.48% 09-Dec-24 101.6200 8.2200 52.00 INE043D07HC4 IDFC LIMITED 8.49% 11-Dec-24 101.0200 8.3215 1.00 INE340M08137 TAMILNADU GENERATION AND 9.20% 18-Dec-24 100.4400 9.3100 103.00 INE020B08880 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.57% 21-Dec-24 102.4726 8.2000 100.00 INE928P07019 BANGALORE METRO RAIL CORPORATION 8.79% 23-Dec-24 100.1500 8.7600 42.00 INE134E08GV9 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 8.65% 28-Dec-24 102.6000 8.2450 300.00 INE134E08GV9 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 8.65% 28-Dec-24 102.6000 8.2466 200.00 INE990D07312 KRISHNA BHAGYA JALA NIGAM LTD 8.75% 31-Dec-24 99.3800 - 117.00 INE043D07HD2 IDFC LIMITED 8.67% 03-Jan-25 101.7043 8.4000 378.00 INE043D07HD2 IDFC LIMITED 8.67% 03-Jan-25 101.7043 8.4016 250.00 INE110L08060 RELIANCE JIO INFOCOMM LIMITED 9.00% 21-Jan-25 100.6197 - 200.00 INE652A08015 STATE BANK OF PATIALA 8.29% 22-Jan-25 100.1000 - 840.00 INE020B08898 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.23% 23-Jan-25 100.1949 - 2600.00 INE001A07NJ1 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 8.40% 23-Jan-25 100.0805 - 650.00 INE020B08898 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.23% 23-Jan-25 100.1949 - 300.00 INE774D07KW6 MAHINDRA & MAHINDRA FINANCIAL 8.79% 23-Jan-25 100.0000 - 250.00 INE043D08CZ4 INFRASTRUCTURE DEVELOPMENT FINANCE 9.03% 05-Apr-25 104.1600 8.3900 17.00 INE043D08250 INFRASTRUCTURE DEVELOPMENT FINANCE 0.00% 17-Jan-26 40.3550 8.3943 470.00 INE053F09EO6 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 10.04% 07-Jun-27 115.9259 8.1406 50.00 INE053F09EO6 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 10.04% 07-Jun-27 115.9259 8.1463 50.00 INE528G09111 YES BANK LIMITED 10.15% 28-Sep-27 103.4361 9.4725 200.00 INE752E07MB0 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.93% 20-Oct-27 105.5985 8.1900 100.00 INE752E07MB0 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.93% 20-Oct-27 105.5985 8.1900 50.00 INE861G08027 FOOD CORPORATION OF INDIA 8.80% 22-Mar-28 107.7747 7.8200 500.00 INE134E08FQ1 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.94% 25-Mar-28 105.8009 8.1900 50.00 INE752E07LR8 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 9.30% 04-Sep-29 109.1104 8.1900 100.00 INE752E07LR8 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 9.30% 04-Sep-29 109.1127 8.1900 50.00 INE039A09MC4 IFCI LIMITED 9.75% 13-Jul-30 100.1000 9.7200 10.00 INE787H07156 INDIA INFRASTRUCTURE FINANCE 7.40% 22-Jan-33 104.3700 6.9600 10.00 INE065L08033 GUJARAT STATE PETROLEUM CORP LTD. 10.45% 28-Sep-72 106.2300 9.5000 21.00 INE121A08NS6 CHOLAMANDALAM INVESTMENT AND FIN. 0.00% 17-Dec-99 105.8000 11.8000 1.00 INE457A09215 BANK OF MAHARASHTRA 9.48% 31-Dec-99 99.3500 9.6400 50.00 INE028A08075 BANK OF BARODA 9.48% 31-Dec-99 101.1500 - 4.00 =============================================================================================== NOTE:- (*) - DIRTY PRICE