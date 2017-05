Jan 29 Below are the details of Indian corporate bonds dealt on BSE & NSE. (10 million = 1 crore) EXCHANGES VOLUME IN MILLIONS --------- ------------------ BSE 12925.70 NSE 68478.70 ============= TOTAL 81404.40 ----------------------------------------------------------------------------------------------- ISIN SECURITY COUPON MATURITY LAST TRD WTD AVG CUM. VOL DATE PRICE YIELD IN MLNS ----------------------------------------------------------------------------------------------- BSE === INE192L07052 JSW TECHNO PROJECTS MANAGEMENT LTD 0.00% 14-Feb-15 137.4227 0.0000 400.00 INE043D07F03 IDFC LTD - 06-Apr-15 98.4425 8.9400 50.00 INE134E08FU3 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 8.29% 25-Jun-15 99.7543 8.7100 900.00 INE296A07252 BAJAJ FINANCE LIMITED 8.70% 22-Jul-15 99.6054 9.3700 100.00 INE134E07471 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.58% 05-Dec-15 100.9727 8.2800 750.00 INE296A07CC5 BAJAJ FINANCE LTD 9.60% 29-Aug-16 100.5785 9.1400 200.00 INE001A07LU2 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.75% 10-Oct-16 101.6367 8.6100 750.00 INE721A07IP1 SHRIRAM TRANSPORT FINANCE CO LTD 9.65% 14-Nov-16 100.5515 9.2600 600.00 INE895D08394 TATA SONS LIMITED 9.68% 10-Jan-17 101.6525 8.7100 50.00 INE115A07ES9 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 9.69% 11-Jan-17 101.8204 8.6200 50.00 INE895D08428 TATA SONS LIMITED 9.87% 16-Apr-17 102.1731 8.7300 200.00 INE895D08444 TATA SONS LTD 9.85% 21-May-17 102.1500 8.7400 100.00 INE001A07JQ4 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.20% 08-Oct-17 101.4258 8.5900 250.00 INE261F08428 NABARD 8.20% 18-Dec-17 99.9763 8.1900 500.00 INE800H07223 OMAXE LIMITED 14.00% 23-Dec-17 100.0000 - 0.50 INE261F09DY6 NABARD 0.00% 01-Jan-18 79.2800 8.2900 8.50 INE895D07404 TATA SONS LTD 9.77% 13-Jan-18 103.0351 8.5600 600.00 INE020B08815 RURAL ELCETRIFICATION CORPORATION 8.70% 01-Feb-18 101.2807 8.2000 100.00 INE020B07DE1 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.07% 28-Feb-18 102.2957 8.1900 100.00 INE134E08FK4 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 8.95% 11-Mar-18 101.8237 8.2500 50.00 INE094A07053 HINDUSTAN PETROLEUM CORPORATION 8.77% 13-Mar-18 101.6714 8.1300 250.00 INE895D08568 TATA SONS LIMITED 8.85% 02-May-18 100.6201 8.6000 50.00 INE013A07K15 RELIANCE CAPITAL LTD - 18-May-18 103.0000 0.0000 17.00 INE115A07ED1 LIC HOUSING FINANCE LTD. 8.60% 20-Jun-18 99.8938 8.6100 250.00 INE667F07BU0 SUNDARAM BNP PARIBAS HOME FINANCE 10.45% 08-Aug-18 104.0832 9.0100 100.00 INE261F09EW8 NABARD 0.00% 01-Jan-19 73.1650 8.2600 384.00 INE020B07HZ7 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.61% 03-Jan-19 104.2286 8.3000 150.00 INE001A07MY2 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.45% 21-Aug-19 103.0904 8.5800 60.00 INE115A07FU2 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 9.44% 30-Aug-19 103.1308 8.5600 250.00 INE115A07GA2 LIC HOUSING FINANCE LTD 8.97% 29-Oct-19 101.3024 8.6100 350.00 INE020B08864 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.56% 13-Nov-19 101.1962 8.2400 250.00 INE110L08045 RELIANCE JIO INFOCOMM LIMITED 8.95% 18-Nov-19 100.4858 8.8100 250.00 INE110L08052 RELIANCE JIO INFOCOMM LIMITED 8.90% 21-Jan-20 100.3589 8.8100 250.00 INE114A07885 STEEL AUTHORITY OF INDIA LTD 8.30% 21-Jan-20 100.4879 8.1800 50.00 INE752E07ME4 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.20% 23-Jan-20 100.0533 8.1900 300.00 INE141A09116 ORIENTAL BANK OF COMMERCE RESET 17-Sep-20 98.0000 9.5000 2.00 INE081A08165 TATA STEEL LIMITED RESET 18-Mar-21 111.7500 0.0000 3.00 INE245A08034 TATA POWER LIMITED RESET 02-Jun-21 109.3000 0.0000 1.00 INE001A07JG5 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.58% 29-Aug-21 100.1847 9.0500 100.00 INE134E08GT3 POWER FINANCE CORPORATION LTD 8.55% 09-Dec-21 101.3900 8.2700 13.00 INE752E07MF1 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.20% 23-Jan-22 100.0000 8.2000 50.00 INE053F07520 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 8.00% 23-Feb-22 105.2500 7.0200 56.20 INE031A07832 HOUSING AND URBAN DEVELOPMENT CORP 8.10% 05-Mar-22 105.6500 7.0500 102.50 INE020B07GU0 RECL 7.21% 21-Nov-22 101.1300 7.0100 23.00 INE975G08058 ILFS TRANSPORTATION NETWORKS LTD 11.50% 21-Jun-24 104.6000 11.0000 2.00 INE202B07BH2 DEWAN HOUSING FINANCE CORPORATION 10.70% 24-Jun-24 101.4500 10.4200 8.00 INE539K08112 CREDILA FINANCIAL SERVICES P LTD 11.75% 09-Jul-24 112.7700 9.6100 3.00 INE001A07NB8 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.34% 28-Aug-24 105.5467 8.4600 250.00 INE114A07869 STEEL AUTHORITY OF INDIA LTD 9.00% 14-Oct-24 105.2294 8.1900 100.00 INE141A08019 ORIENTAL BANK OF COMMERCE 9.20% 27-Oct-24 101.2100 8.9900 8.00 INE340M08137 TAMIL NADU GENERATION AND 9.20% 18-Dec-24 101.7500 9.1000 3.00 INE990D07312 KRISHNA BHAGYA JALA NIGAM LTD 8.75% 31-Dec-24 100.2400 8.7000 24.00 INE110L08060 RELIANCE GIO INFOCOMM LIMITED 9.00% 21-Jan-25 100.0000 9.0000 1450.00 INE020B08898 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.23% 23-Jan-25 100.1040 8.2300 1055.00 INE752E07MG9 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.20% 23-Jan-25 100.0000 8.1900 350.00 INE001A07NJ1 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 8.40% 23-Jan-25 100.0700 8.3800 250.00 INE891F08018 RAJASTHAN RAJYA VIDYUT UTPADAN 9.00% 24-Dec-26 102.3000 8.6800 4.00 INE020B07GX4 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 7.38% 19-Dec-27 102.6870 7.0500 0.50 INE031A07899 HOUSING AND URBAN DEVELOPMENT CORP 8.56% 02-Sep-28 112.8100 7.0500 18.00 INE031A07915 HOUSING AND URBAN DEVELOPMENT CORP 8.51% 25-Oct-28 111.5446 7.1500 5.00 INE752E07MH7 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.20% 23-Jan-30 100.1102 8.1900 250.00 INE134E07463 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 8.92% 22-Nov-33 120.4000 6.7200 0.50 INE245A08042 TATA POWER COMPANY LIMITED 10.75% 21-Aug-72 106.2500 0.0000 7.00 INE457A09215 BANK OF MAHARASHTRA 9.48% 31-Dec-99 99.5000 9.5300 57.00 INE008A08U84 IDBI BANK LIMITED PERPETUAL 10.75% 31-Dec-99 107.1800 10.0200 10.00 NSE === INE192L07052 JSW TECHNO PROJECTS MANAGEMENT LTD 0.00% 14-Feb-15 137.4227 11.3000 1900.00 INE804I07DN4 ECL FINANCE LIMITED NIFTY 02-Mar-15 148.1810 0.0000 1.00 INE804I07DV7 ECL FINANCE LIMITED NIFTY 05-Mar-15 148.0130 0.0000 10.00 INE476M07016 LT HOUSING FINANCE LIMITED 9.74% 02-Apr-15 99.9850 9.2250 30.00 INE043D07GA0 IDFC LIMITED - 06-Apr-15 98.4425 8.7497 50.00 INE691I07513 L & T INFRASTRUCTURE FINANCE 9.96% 16-Apr-15 100.0817 9.1875 500.00 INE827N07018 L & T INTERSTATE ROAD CORRIDOR LTD 9.09% 20-Apr-15 100.0000 - 10.00 INE134E08FU3 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.29% 25-Jun-15 99.7543 8.5000 900.00 INE001A07IS2 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.60% 18-Jul-15 100.0883 0.0000 200.00 INE296A07252 BAJAJ FINANCE LIMITED 8.70% 22-Jul-15 99.6054 9.1500 100.00 INE535H07167 FULLERTON INDIA CREDIT COMPANY LTD 11.50% 21-Aug-15 100.9198 9.3000 500.00 INE121A07FU0 CHOLAMANDALAM INVESTMENT AND FIN. 0.00% 28-Sep-15 125.6149 9.3900 1.00 INE827N07026 L & T INTERSTATE ROAD CORRIDOR LTD 9.09% 15-Oct-15 100.0000 - 10.00 INE134E07471 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.58% 05-Dec-15 100.9727 8.2300 1000.00 INE134E07471 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.58% 05-Dec-15 100.9727 8.2810 250.00 INE804I07JV4 ECL FINANCE LIMITED - 04-Apr-16 139.4640 0.0000 10.00 INE827N07034 L & T INTERSTATE ROAD CORRIDOR LTD 9.09% 15-Apr-16 100.0000 - 8.00 INE001A07LG1 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 8.80% 02-May-16 100.1429 8.5950 500.00 INE134E08FR9 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.35% 15-May-16 100.0519 8.2300 250.00 INE020B07IX0 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.27% 08-Aug-16 101.4379 8.1477 120.00 INE296A07CC5 BAJAJ FINANCE LIMITED 9.60% 29-Aug-16 100.5785 9.1000 200.00 INE020B07JA6 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.97% 08-Sep-16 101.0849 8.1500 150.00 INE020B07JA6 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.97% 08-Sep-16 101.0849 8.1500 150.00 INE148I07860 INDIABULLS HOUSING FINANCE LIMITED 10.00% 23-Sep-16 100.7579 9.3973 141.00 INE001A07LU2 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.75% 10-Oct-16 101.6367 8.6000 750.00 INE309K08011 AIRPORTS AUTHORITY OF INDIA 8.97% 11-Oct-16 101.4505 8.0274 174.00 INE115A07EM2 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 9.45% 14-Oct-16 101.1941 8.6000 300.00 INE115A07EM2 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 9.45% 14-Oct-16 101.1941 8.6000 250.00 INE827N07042 L & T INTERSTATE ROAD CORRIDOR LTD 9.09% 15-Oct-16 100.0000 - 6.00 INE968N08075 L&T SEAWOODS PRIVATE LIMITED 9.48% 14-Nov-16 99.9900 8.9615 1000.00 INE721A07IP1 SHRIRAM TRANSPORT FINANCE COMPANY 9.65% 14-Nov-16 100.5515 9.2437 600.00 INE115A07BP1 LIC HOUSING FINANCE LTD. 9.70% 07-Dec-16 101.7412 8.6000 250.00 INE115A07BP1 LIC HOUSING FINANCE LTD. 9.70% 07-Dec-16 101.7412 8.6000 250.00 INE721A07IV9 SHRIRAM TRANSPORT FINANCE COMPANY 9.10% 19-Dec-16 100.0000 - 250.00 INE895D08394 TATA SONS LIMITED 9.68% 10-Jan-17 101.6525 8.7000 50.00 INE115A07ES9 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 9.69% 11-Jan-17 101.8204 8.6110 250.00 INE115A07ES9 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 9.69% 11-Jan-17 101.8204 8.6110 200.00 INE053F07751 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 7.83% 22-Jan-17 100.0000 - 8850.00 INE053F07751 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 7.83% 22-Jan-17 100.0000 - 7650.00 INE827N07059 L & T INTERSTATE ROAD CORRIDOR LTD 9.09% 15-Apr-17 100.0000 - 6.00 INE895D08428 TATA SONS LIMITED 9.87% 16-Apr-17 102.1731 8.7000 200.00 INE134E08EP6 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 9.52% 02-May-17 102.1300 8.4000 2.00 INE483A09161 CENTRAL BANK OF INDIA 9.20% 03-May-17 100.7600 8.7800 33.00 INE895D08444 TATA SONS LIMITED 9.85% 21-May-17 102.1500 8.7250 100.00 INE115A07CM6 LIC HOUSING FINANCE LTD. 9.70% 11-Jun-17 102.0231 8.6599 100.00 INE115A07CM6 LIC HOUSING FINANCE LTD. 9.70% 11-Jun-17 102.0231 8.6600 100.00 INE020B07IY8 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.25% 25-Aug-17 102.2832 8.1800 250.00 INE020B07IY8 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.25% 25-Aug-17 102.2832 8.1800 250.00 INE020B08773 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.25% 27-Aug-17 102.2881 8.1800 150.00 INE020B07JB4 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.06% 23-Sep-17 101.9316 8.1761 650.00 INE001A07JQ4 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.20% 08-Oct-17 101.4258 8.5400 250.00 INE827N07067 L & T INTERSTATE ROAD CORRIDOR LTD 9.09% 15-Oct-17 100.0000 - 6.00 INE572E09247 PNB HOUSING FINANCE LIMITED 9.05% 21-Oct-17 101.2306 8.7000 5.00 INE115A07452 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 9.80% 22-Oct-17 102.5648 8.6599 350.00 INE115A07452 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 9.80% 22-Oct-17 102.5648 8.6600 350.00 INE134E08GP1 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 8.50% 28-Nov-17 100.5565 8.2438 200.00 INE134E08GP1 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 8.50% 28-Nov-17 100.5565 8.2439 200.00 INE261F08428 NABARD 8.20% 18-Dec-17 99.9763 - 950.00 INE261F08428 NABARD 8.20% 18-Dec-17 100.0263 - 450.00 INE476A09181 CANARA BANK 9.00% 09-Jan-18 101.7000 8.3300 100.00 INE895D07404 TATA SONS LIMITED 9.77% 13-Jan-18 103.0351 8.5500 600.00 INE445L08193 NABHA POWER LIMITED 8.72% 23-Jan-18 100.2778 - 200.00 INE572E09254 PNB HOUSING FINANCE LTD 8.60% 24-Jan-18 100.2500 8.6900 200.00 INE020B08815 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.70% 01-Feb-18 101.2807 8.2028 300.00 INE020B08815 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.70% 01-Feb-18 101.2957 8.1877 200.00 INE848E07294 NHPC LIMITED 8.85% 11-Feb-18 101.8607 8.1213 50.00 INE848E07294 NHPC LIMITED 8.85% 11-Feb-18 101.8607 8.1300 50.00 INE020B07DE1 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.07% 28-Feb-18 102.2957 8.1950 100.00 INE134E08FK4 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.95% 11-Mar-18 101.8337 8.2363 1750.00 INE134E08FK4 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.95% 11-Mar-18 101.8137 8.2437 1700.00 INE094A07053 HINDUSTAN PETROLEUM CORPORATION 8.77% 13-Mar-18 101.6714 8.1200 250.00 INE134E08FM0 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.90% 18-Mar-18 101.6959 8.2400 150.00 INE134E08FM0 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.90% 18-Mar-18 101.6959 8.2400 150.00 INE827N07075 L & T INTERSTATE ROAD CORRIDOR LTD 9.09% 15-Apr-18 100.0000 - 6.00 INE895D08568 TATA SONS LIMITED 8.85% 02-May-18 100.6201 8.5900 50.00 INE115A07ED1 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 8.60% 20-Jun-18 99.8938 8.6000 250.00 INE667F07BU0 SUNDARAM BNP PARIBAS HOME FIN. LTD 10.45% 08-Aug-18 104.0832 9.0000 100.00 INE174J07039 KANAKIA SPACES PRIVATE LIMITED - 25-Sep-18 100.0000 - 10.00 INE020B07DY9 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 10.85% 30-Sep-18 107.3900 8.3881 25.00 INE134E07406 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.81% 07-Oct-18 104.3100 8.3682 23.00 INE827N07083 L & T INTERSTATE ROAD CORRIDOR LTD 9.09% 15-Oct-18 100.0000 - 6.00 INE020B07HY0 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.38% 06-Nov-18 103.4331 8.2550 500.00 INE020B07HY0 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.38% 06-Nov-18 103.4331 8.2600 500.00 INE134E08EA8 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 9.70% 15-Dec-18 104.5500 8.2700 1.00 INE261F09EW8 NABARD 0.00% 01-Jan-19 73.2550 8.2500 370.00 INE020B07HZ7 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.61% 03-Jan-19 104.2286 8.2900 150.00 INE001A07MH7 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.65% 19-Jan-19 103.4769 8.5700 52.00 INE115A07EW1 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 9.63% 22-Jan-19 103.6700 8.5000 80.00 INE514E08DL0 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 9.45% 22-Jan-19 103.9900 8.2300 2.00 INE261F09EX6 NABARD 0.00% 01-Feb-19 72.5746 8.3200 109.60 INE752E07GJ5 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.90% 25-Feb-19 102.2497 8.2147 50.00 INE752E07GJ5 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.90% 25-Feb-19 102.2497 8.2300 50.00 INE827N07091 L & T INTERSTATE ROAD CORRIDOR LTD 9.09% 15-Apr-19 100.0000 - 6.00 INE001A07MY2 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.45% 21-Aug-19 103.0530 8.5800 510.00 INE001A07MY2 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.45% 21-Aug-19 103.0530 8.5801 450.00 INE115A07FU2 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 9.44% 30-Aug-19 103.1308 8.5600 350.00 INE115A07FU2 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 9.44% 30-Aug-19 103.1308 8.5600 100.00 INE752E07LP2 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 9.30% 04-Sep-19 103.9678 8.2000 1250.00 INE752E07LP2 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 9.30% 04-Sep-19 103.9678 8.2000 1250.00 INE827N07109 L & T INTERSTATE ROAD CORRIDOR LTD 9.09% 15-Oct-19 100.0000 - 6.00 INE115A07GA2 LIC HOUSING FINANCE LTD. 8.97% 29-Oct-19 101.3024 8.6000 350.00 INE020B08864 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.56% 13-Nov-19 101.1962 8.2275 250.00 INE110L08045 RELIANCE JIO INFOCOMM LIMITED 8.95% 18-Nov-19 100.4858 8.8100 250.00 INE134E08GQ9 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.65% 28-Nov-19 101.2777 8.2999 250.00 INE134E08GQ9 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.65% 28-Nov-19 101.2777 8.3000 250.00 INE039A07777 IFCI LTD 9.40% 01-Dec-19 100.1000 9.7800 4.00 INE976I08094 TATA CAPITAL LIMITED 10.25% 15-Dec-19 103.5000 9.3100 0.50 INE476M07339 L&T HOUSING FINANCE LIMITED 9.20% 16-Jan-20 100.6400 - 5.00 INE110L08052 RELIANCE JIO INFOCOMM LIMITED 8.90% 21-Jan-20 100.3589 - 500.00 INE114A07885 STEEL AUTHORITY OF INDIA LIMITED 8.30% 21-Jan-20 100.4879 - 50.00 INE752E07ME4 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.20% 23-Jan-20 100.1326 - 2125.00 INE827N07117 L & T INTERSTATE ROAD CORRIDOR LTD 9.09% 15-Apr-20 100.0000 - 6.00 INE039A09ME0 IFCI LIMITED 9.25% 31-Jul-20 97.9500 9.7200 0.20 INE001A07FT6 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 8.90% 18-Aug-20 101.3600 8.5521 10.00 INE827N07125 L & T INTERSTATE ROAD CORRIDOR LTD 9.09% 15-Oct-20 100.0000 - 4.00 INE020B08476 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 0.00% 15-Dec-20 62.1700 8.4200 45.00 INE549F08533 KARNATAKA STATE FINANCIAL CORP 8.58% 26-Dec-20 100.5200 8.6400 42.00 INE827N07133 L & T INTERSTATE ROAD CORRIDOR LTD 9.09% 15-Apr-21 100.0000 - 17.00 INE134E08GA3 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.20% 07-Jul-21 104.2900 8.2900 6.00 INE001A07JG5 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.58% 29-Aug-21 100.1847 8.8850 100.00 INE827N07141 L & T INTERSTATE ROAD CORRIDOR LTD 9.09% 15-Oct-21 100.0000 - 19.00 INE020B08641 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.75% 11-Nov-21 107.4500 8.2500 1.00 INE020B08872 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.44% 04-Dec-21 101.0100 8.2500 4.00 INE134E08GT3 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 8.55% 09-Dec-21 101.3000 8.2800 20.00 INE432R07083 SHRIRAM HOUSING FINANCE LIMITED 9.35% 26-Dec-21 100.0000 - 50.00 INE752E07MF1 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.20% 23-Jan-22 100.0000 - 1725.00 INE134E07190 POWER FINANCE CORP. 8.20% 01-Feb-22 106.5000 6.9950 1.00 INE053F07520 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 8.00% 23-Feb-22 105.9233 6.9042 102.50 INE031A07832 HOUSING AND URBAN DEVELOPMENT CORP 8.10% 05-Mar-22 105.0800 7.1500 102.50 INE861G08035 FOOD CORPORATION OF INDIA 9.95% 07-Mar-22 111.6167 7.7483 500.00 INE861G08035 FOOD CORPORATION OF INDIA 9.95% 07-Mar-22 111.6167 7.7482 250.00 INE827N07158 L & T INTERSTATE ROAD CORRIDOR LTD 9.09% 15-Apr-22 100.0000 - 16.00 INE827N07166 L & T INTERSTATE ROAD CORRIDOR LTD 9.09% 15-Oct-22 100.0000 - 14.00 INE039A09PM6 IFCI LIMITED 9.90% 05-Nov-22 100.3700 9.8100 20.00 INE020B07GU0 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 7.21% 21-Nov-22 101.4000 6.9600 23.00 INE827N07174 L & T INTERSTATE ROAD CORRIDOR LTD 9.09% 15-Apr-23 100.0000 - 11.00 INE115A07DX1 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 8.37% 21-May-23 99.3398 8.4649 50.00 INE827N07182 L & T INTERSTATE ROAD CORRIDOR LTD 9.09% 15-Oct-23 100.0000 - 10.00 INE514F07083 NEELACHAL ISPAT NIGAM LIMITED 11.90% 27-Mar-24 110.2500 10.1900 1.00 INE975G08058 IL&FS TRANSPORTATION NETWORKS LTD 11.50% 21-Jun-24 104.6000 11.0000 2.00 INE202B07BH2 DEWAN HOUSING FINANCE CORPORATION 10.70% 24-Jun-24 106.1500 9.6468 8.00 INE084A08052 BANK OF INDIA 11.00% 08-Aug-24 109.7000 9.3900 22.00 INE043D07GT0 IDFC LIMITED 9.36% 21-Aug-24 105.2500 8.5200 2.00 INE001A07NB8 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.34% 28-Aug-24 105.5467 8.4500 750.00 INE001A07NB8 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.34% 28-Aug-24 105.5479 8.4499 500.00 INE115A07FW8 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 9.24% 30-Sep-24 104.5452 8.5200 500.00 INE115A07FW8 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 9.24% 30-Sep-24 104.3476 8.5241 400.00 INE636F07183 NORTH EASTERN ELECTRIC POWER CORP 9.60% 01-Oct-24 102.7920 9.2803 250.00 INE134E08GK2 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.98% 08-Oct-24 104.0850 8.3300 550.00 INE114A07869 STEEL AUTHORITY OF INDIA 9.00% 14-Oct-24 105.2294 8.1800 100.00 INE141A08019 ORIENTAL BANK OF COMMERCE 9.20% 27-Oct-24 104.1900 8.5307 157.00 INE721A07IO4 SHRIRAM TRANSPORT FINANCE COMPANY 10.00% 13-Nov-24 102.5000 9.5800 2.00 INE039A07801 IFCI LIMITED 9.90% 01-Dec-24 101.0000 9.7200 5.40 INE238A08351 AXIS BANK LIMITED 8.85% 05-Dec-24 102.5733 8.4399 130.00 INE238A08351 AXIS BANK LIMITED 8.85% 05-Dec-24 102.5733 8.4400 130.00 INE340M08137 TAMILNADU GENERATION AND 9.20% 18-Dec-24 100.5500 9.2900 36.00 INE928P07019 BANGALORE METRO RAIL CORPORATION 8.79% 23-Dec-24 101.8500 8.7000 10.00 INE134E08GV9 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 8.65% 28-Dec-24 102.5329 8.2550 250.00 INE134E08GV9 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 8.65% 28-Dec-24 102.5329 8.2566 150.00 INE990D07312 KRISHNA BHAGYA JALA NIGAM LTD 8.75% 31-Dec-24 100.2200 - 124.00 INE043D07HD2 IDFC LIMITED 8.67% 03-Jan-25 101.7032 8.4000 208.00 INE043D07HD2 IDFC LIMITED 8.67% 03-Jan-25 101.7032 8.4016 200.00 INE691I08321 L & T INFRASTRUCTURE FINANCE 8.75% 17-Jan-25 100.0000 - 8.00 INE428A08028 ALLAHABAD BANK 8.78% 20-Jan-25 100.1138 - 750.00 INE110L08060 RELIANCE JIO INFOCOMM LIMITED 9.00% 21-Jan-25 100.0000 - 1000.00 INE652A08015 STATE BANK OF PATIALA 8.29% 22-Jan-25 100.0200 - 100.00 INE001A07NJ1 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 8.40% 23-Jan-25 100.0805 - 2680.00 INE752E07MG9 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.20% 23-Jan-25 100.0000 - 2025.00 INE020B08898 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.23% 23-Jan-25 100.1443 - 1550.00 INE020B08898 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.23% 23-Jan-25 100.1111 - 500.00 INE774D07KW6 MAHINDRA & MAHINDRA FINANCIAL 8.79% 23-Jan-25 100.0000 - 250.00 INE001A07NJ1 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 8.40% 23-Jan-25 100.0796 - 50.00 INE043D08CZ4 INFRASTRUCTURE DEVELOPMENT FINANCE 9.03% 05-Apr-25 104.3300 8.3700 15.00 INE020B08427 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.75% 08-Jun-25 102.5727 8.3550 5.00 INE891F08018 RAJASTHAN RAJYA VIDYUT UTPADAN 9.00% 24-Dec-26 102.3000 8.5000 6.00 INE752E07KM1 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.85% 19-Oct-27 104.9397 8.1949 50.00 INE752E07KM1 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.85% 19-Oct-27 104.9793 8.1900 50.00 INE039A09PN4 IFCI LIMITED 9.90% 05-Nov-27 103.4984 9.4000 500.00 INE031A07865 HOUSING AND URBAN DEVELOPMENT CORP 7.51% 16-Feb-28 103.2800 7.1100 10.00 INE039A09PR5 IFCI LIMITED 9.75% 26-Apr-28 102.8700 9.3400 500.00 INE031A07915 HOUSING AND URBAN DEVELOPMENT CORP 8.51% 25-Oct-28 112.7581 7.0200 5.00 INE053F07728 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 8.63% 19-Mar-29 114.9000 6.9400 1.00 INE514E08EJ2 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 8.15% 21-Jan-30 99.9395 - INE514E08EJ2 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 8.15% 21-Jan-30 99.9395 - 50.00 INE514E08EJ2 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 8.15% 21-Jan-30 99.9395 - 50.00 INE752E07MH7 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.20% 23-Jan-30 100.4499 - 2025.00 INE039A09MC4 IFCI LIMITED 9.75% 13-Jul-30 100.3000 9.6900 7.00 INE457A09215 BANK OF MAHARASHTRA 9.48% 31-Dec-99 99.5000 9.6000 102.00 INE028A08075 BANK OF BARODA 9.48% 31-Dec-99 101.2200 - 31.00 INE008A08U84 IDBI BANK LIMITED 10.75% 31-Dec-99 107.1800 9.5600 5.00 INE434A09149 ANDHRA BANK 9.55% 31-Dec-99 99.7500 9.6000 3.00 ===============================================================================================
NOTE:- (*) - DIRTY PRICE
BSE - Bombay Stock Exchange
NSE - National Stock Exchange