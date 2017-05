Jan 30 Below are the details of Indian corporate bonds dealt on BSE & NSE. (10 million = 1 crore) EXCHANGES VOLUME IN MILLIONS --------- ------------------ BSE 11825.20 NSE 59467.30 ============= TOTAL 71292.50 ----------------------------------------------------------------------------------------------- ISIN SECURITY COUPON MATURITY LAST TRD WTD AVG CUM. VOL DATE PRICE YIELD IN MLNS ----------------------------------------------------------------------------------------------- BSE === INE115A07DV5 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 8.76% 04-May-15 99.7916 9.3000 400.00 INE134E07471 POWER FINANCE CORPORATION LTD 9.58% 05-Dec-15 100.9727 8.2800 750.00 INE001A07LU2 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.75% 10-Oct-16 101.6245 8.6200 450.00 INE115A07EM2 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 9.45% 14-Oct-16 101.1792 8.6200 250.00 INE800H07215 OMAXE LIMITED 0.00% 23-Dec-16 100.0000 - 1.00 INE020B08658 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.28% 15-Feb-17 102.0372 8.1500 250.00 INE134E08GE5 POWER FINANCE CORPORATION 9.30% 27-Aug-17 102.2054 8.2700 50.00 INE063P07064 EQUITAS FINANCE PRIVATE LIMITED 12.50% 30-Sep-17 100.1000 - 5.00 INE001A07JQ4 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.20% 08-Oct-17 101.4204 8.5500 150.00 INE134E08GP1 POWER FINANCE CORPORATION LTD 8.50% 28-Nov-17 100.6581 8.2100 600.00 INE043D07HB6 IDFC LTD 8.43% 11-Dec-17 100.0500 8.3900 100.00 INE895D07404 TATA SONS LTD 9.77% 13-Jan-18 103.0211 8.5600 400.00 INE020B08815 RURAL ELCETRIFICATION CORPORATION 8.70% 01-Feb-18 101.3136 8.1900 250.00 INE261F09EK3 NABARD 0.00% 01-May-18 77.1800 8.2900 28.60 INE752E07LA4 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.70% 15-Jul-18 101.2856 8.2300 120.00 INE134E07406 POWER FINANCE CORPORATION LTD 9.81% 07-Oct-18 104.4500 8.3200 7.00 INE514E08DA3 EXPORT-IMPORT BANK OF INDIA 9.28% 15-Oct-18 103.2643 8.2000 200.00 INE752E07LS6 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.93% 20-Oct-18 102.2287 8.1900 150.00 INE261F09EW8 NABARD 0.00% 01-Jan-19 73.0500 8.3500 28.00 INE053F09FU0 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 8.55% 15-Jan-19 101.8493 7.9900 100.00 INE001A07MH7 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.65% 19-Jan-19 103.4363 8.5900 250.00 INE115A07EY7 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 9.77% 26-Feb-19 103.6620 8.6600 250.00 INE020B08864 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.56% 13-Nov-19 101.2024 8.2300 100.00 INE115A07GM7 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 8.75% 14-Jan-20 100.0000 8.7500 1000.00 INE752E07ME4 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.20% 23-Jan-20 100.0903 8.1800 100.00 INE053F09GU8 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 6.70% 08-Mar-20 98.3870 7.2300 100.00 INE866I08196 INDIA INFOLINE FINANCE LIMITED 11.25% 05-Sep-20 100.7821 11.0100 50.00 INE141A09116 ORIENTAL BANK OF COMMERCE RESET 17-Sep-20 98.7300 9.3300 2.00 INE360C07054 DPSC LIMITED 10.75% 03-Nov-20 102.9000 10.0300 50.00 INE872A08BT7 SREI INFRASTRUCTURE FINANCE LTD 10.50% 10-Nov-20 103.0000 9.7600 2.00 INE020B08476 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 0.00% 15-Dec-20 62.0666 8.4600 66.30 INE134E07133 POWER FINANCE CORP. LTD 8.09% 25-Nov-21 106.5100 6.8500 7.50 INE906B07CA1 NATIONAL HIGHWAYS AUTHORITY OF 8.20% 25-Jan-22 107.4200 6.8200 1.00 INE134E07190 POWER FINANCE CORP. LTD 8.20% 01-Feb-22 107.7000 6.7700 1.80 INE031A07832 HOUSING AND URBAN DEVELOPMENT CORP 8.10% 05-Mar-22 105.4775 7.0900 200.00 INE861G08035 FOOD CORPORATION OF INDIA 9.95% 07-Mar-22 111.9200 7.7000 50.00 INE528G08212 YES BANK LTD 9.90% 28-Mar-22 104.5000 9.0100 200.00 INE020B08807 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.02% 19-Nov-22 104.0927 8.2800 600.00 INE020B07GW6 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 7.22% 18-Dec-22 101.2416 7.1700 12.00 INE752E07KI9 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.85% 19-Oct-23 103.8911 8.2000 300.00 INE483A09203 CENTRAL BANK OF INDIA RESET 23-Jun-24 100.6100 8.6000 4.00 INE084A08052 BANK OF INDIA 11.00% 08-Aug-24 110.1900 9.3200 15.00 INE115A07FP2 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 9.39% 23-Aug-24 105.3264 8.5400 250.00 INE020B07IZ5 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.34% 25-Aug-24 106.9122 8.2300 120.00 INE752E07LQ0 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 9.30% 04-Sep-24 106.9752 8.1900 120.00 INE134E08GK2 POWER FINANCE CORPORATION LTD 8.98% 08-Oct-24 104.0803 8.3300 750.00 INE752E07KJ7 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.85% 19-Oct-24 104.1873 8.2000 300.00 INE721A07IO4 SHRIRAM TRANSPORT FINANCE COMPANY 10.00% 13-Nov-24 101.2761 9.7800 250.00 INE039A07801 IFCI LTD 9.90% 01-Dec-24 101.0700 9.7100 48.50 INE134E08GU1 POWER FINANCE CORPORATION LTD 8.48% 09-Dec-24 101.4219 8.2600 100.00 INE340M08137 TAMIL NADU GENERATION AND 9.20% 18-Dec-24 100.0000 9.4000 82.00 INE134E08GV9 POWER FINANCE CORPORATION LTD 8.65% 28-Dec-24 102.5614 8.2500 250.00 INE043D07HD2 IDFC LTD 8.67% 03-Jan-25 101.5009 8.4400 150.00 INE043D07HB2 IDFC LTD - 03-Jan-25 101.5671 8.4300 100.00 INE110L08060 RELIANCE GIO INFOCOMM LIMITED 9.00% 21-Jan-25 100.6476 8.9000 50.00 INE752E07MG9 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.20% 23-Jan-25 100.1457 8.1800 250.00 INE020B08898 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.23% 23-Jan-25 100.1609 8.2000 100.00 INE134E08DU8 POWER FINANCE CORPORATION 9.45% 01-Sep-26 109.1771 8.1800 50.00 INE891F08018 RAJASTHAN RAJYA VIDYUT UTPADAN 9.00% 24-Dec-26 101.1600 9.0200 184.00 INE020B07GX4 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 7.38% 19-Dec-27 102.6610 6.9600 1.50 INE861G08027 FOOD CORPORATION OF INDIA LIMITED 8.80% 22-Mar-28 108.3687 7.7600 50.00 INE848E07526 NHPC LIMITED 8.54% 02-Nov-28 115.3800 6.7800 1.00 INE206D08246 NUCLEAR POWER CORPORATION OF INDIA 8.40% 28-Nov-28 103.9993 7.9100 50.00 INE557F07157 NATIONAL HOUSING BANK 8.68% 24-Mar-29 116.8500 6.7800 1.00 INE752E07LR8 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 9.30% 04-Sep-29 109.5980 8.1400 50.00 INE206D08253 NUCLEAR POWER CORPORATION OF INDIA 8.40% 28-Nov-29 104.1562 7.9100 50.00 INE752E07MH7 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.20% 23-Jan-30 100.0800 8.1900 150.00 INE039A09MC4 IFCI LIMITED 9.75% 13-Jul-30 101.5200 9.5400 3.00 INE848E07534 NHPC LIMITED 8.67% 02-Nov-33 118.0500 6.9200 7.50 INE134E07463 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 8.92% 22-Nov-33 120.3578 6.7200 0.50 INE787H07347 INDIA INFRASTRUCTURE FINANCE 8.66% 22-Jan-34 116.5034 7.0500 4.00 INE121A08NS6 CHOLAMANDALAM INVESTMENT AND FIN. 0.00% 17-Dec-99 107.5613 11.5000 5.00 INE457A09215 BANK OF MAHARASHTRA 9.48% 31-Dec-99 100.0000 9.4800 567.00 INE121A08NU2 CHOLAMANDALAM INVESTMENT AND FIN 19.00% 31-Dec-99 107.0859 11.5000 50.00 INE121A08MQ2 CHOLAMANDALAM INVESTMENT AND FIN. 12.00% 31-Dec-99 105.9394 11.5000 15.00 INE028A08075 BANK OF BARODA 9.48% 31-Dec-99 101.2200 9.1500 11.00 INE008A08U84 IDBI BANK LIMITED PERPETUAL 10.75% 31-Dec-99 106.9200 10.0400 3.00 NSE === INE192L07052 JSW TECHNO PROJECTS MANAGEMENT LTD 0.00% 14-Feb-15 137.4396 11.0000 400.00 INE804I07DV7 ECL FINANCE LIMITED NIFTY 05-Mar-15 148.0690 0.0000 7.00 INE804I07EE1 ECL FINANCE LIMITED NIFTY 03-Apr-15 151.3430 0.0000 2.00 INE115A07DV5 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 8.76% 04-May-15 99.7916 9.0000 400.00 INE614G08020 RELIANCE POWER LIMITED 10.20% 24-Jul-15 100.4223 9.5002 400.00 INE535H07191 FULLERTON INDIA CREDIT COMPANY LTD 11.10% 04-Sep-15 100.7917 9.2800 300.00 INE015A07017 RANBAXY LABORATORIES LIMITED 9.20% 23-Nov-15 100.2520 8.7885 898.00 INE848E07575 NHPC LIMITED 8.49% 26-Nov-15 99.9952 8.3697 25.00 INE155A08134 TATA MOTORS LIMITED 9.22% 01-Dec-15 100.3674 8.7713 926.00 INE804I07GY4 ECL FINANCE LIMITED NIFTY 01-Dec-15 137.0660 0.0000 1.00 INE134E07471 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.58% 05-Dec-15 100.9727 8.2300 1750.00 INE134E07471 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.58% 05-Dec-15 100.9646 8.2911 1000.00 INE199G07024 JAGRAN PRAKASHAN LIMITED 9.10% 17-Dec-15 100.3571 8.8354 290.00 INE742F07239 ADANI PORTS AND SPECIAL ECONOMIC 9.80% 18-Mar-16 100.6330 9.3969 26.00 INE115A07DU7 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 8.64% 03-May-16 99.9670 8.5899 250.00 INE115A07DU7 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 8.64% 03-May-16 99.9670 8.5900 250.00 INE881J07DJ8 SREI EQUIPMENT FINANCE LTD RESET 04-Jul-16 100.7370 10.1749 2.00 INE115A07EH2 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 10.60% 06-Sep-16 102.7493 8.6000 50.00 INE020B07JA6 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.97% 08-Sep-16 101.0952 8.1430 50.00 INE148I07860 INDIABULLS HOUSING FINANCE LIMITED 10.00% 23-Sep-16 100.7561 9.3974 46.00 INE001A07LU2 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.75% 10-Oct-16 101.6245 8.6000 450.00 INE309K08011 AIRPORTS AUTHORITY OF INDIA 8.97% 11-Oct-16 101.5030 7.9925 69.00 INE115A07EN0 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 9.30% 14-Oct-16 100.9528 8.6190 250.00 INE115A07EM2 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 9.45% 14-Oct-16 101.1792 8.6050 250.00 INE192A07097 TATA GLOBAL BEVERAGES LIMITED 3.00% 22-Oct-16 110.8540 8.4929 120.00 INE090A08NS3 ICICI BANK LIMITED 10.90% 10-Nov-16 100.0000 10.8800 0.20 INE668F07038 JYOTHY LABORATORIES LIMITED 0.00% 15-Nov-16 117.1543 9.0385 10.00 INE115A07ES9 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 9.69% 11-Jan-17 101.8108 8.6110 150.00 INE053F07751 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 7.83% 22-Jan-17 100.0000 - 10700.0 INE053F07751 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 7.83% 22-Jan-17 100.0000 - 5350.00 INE115A07BZ0 LIC HOUSING FINANCE LTD. 9.62% 08-Feb-17 101.7852 8.6028 250.00 INE115A07BZ0 LIC HOUSING FINANCE LTD. 9.62% 08-Feb-17 101.7852 8.6100 250.00 INE020B08658 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.28% 15-Feb-17 102.0372 8.1500 250.00 INE134E08AA6 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.90% 22-Mar-17 102.5000 8.5500 1.00 INE134E08AB4 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.90% 30-Mar-17 102.5000 8.5500 3.00 INE141A09082 ORIENTAL BANK OF COMMERCE 9.95% 23-Apr-17 102.1700 8.7900 2.00 INE483A09161 CENTRAL BANK OF INDIA 9.20% 03-May-17 100.7500 8.7800 17.00 INE134E08AC2 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.96% 18-May-17 102.7400 8.5500 1.00 INE053F09EM0 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 9.81% 07-Jun-17 103.1200 8.5500 2.00 INE129A07156 GAIL (INDIA) LIMITED 9.14% 11-Jun-17 101.8991 8.1700 200.00 INE721A07HH0 SHRIRAM TRANSPORT FINANCE COMPANY 9.85% 15-Jul-17 100.4946 9.5500 2.00 INE020B08757 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.40% 20-Jul-17 102.5101 8.1800 300.00 INE020B08757 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.40% 20-Jul-17 102.5101 8.1800 300.00 INE738C07044 BHARAT ALUMINIUM COMPANY LIMITED 10.25% 07-Aug-17 102.2509 9.1484 70.00 INE134E08GE5 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.30% 27-Aug-17 102.2054 8.2600 50.00 INE001A07CR7 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 10.10% 13-Sep-17 103.4000 8.5500 2.00 INE020B07JB4 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.06% 23-Sep-17 101.9318 8.1751 50.00 INE836F07015 DISH TV INDIA LIMITED 12.40% 30-Sep-17 106.0975 11.5550 140.00 INE445L08169 NABHA POWER LIMITED 9.40% 30-Sep-17 102.3640 8.3400 10.00 INE001A07JQ4 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.20% 08-Oct-17 101.4204 8.5400 150.00 INE134E08GP1 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 8.50% 28-Nov-17 100.6581 8.2000 600.00 INE043D07HB6 IDFC LIMITED 8.43% 11-Dec-17 100.0500 8.3900 100.00 INE895D07404 TATA SONS LIMITED 9.77% 13-Jan-18 103.0211 8.5589 400.00 INE306N07575 TATA CAPITAL FINANCIAL SERVICES 9.40% 22-Jan-18 100.7804 9.0750 150.00 INE020B08815 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.70% 01-Feb-18 101.3136 8.1800 250.00 INE752E07GI7 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.90% 25-Feb-18 102.0400 8.1100 140.00 INE020B07DE1 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.07% 28-Feb-18 102.2953 8.1900 70.00 INE134E08FK4 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.95% 11-Mar-18 101.8362 8.2400 20.00 INE192R07026 AVENUE SUPERMARTS LIMITED 10.00% 20-Apr-18 101.0090 9.6162 30.00 INE053F09GH5 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 8.20% 27-Apr-18 100.0700 8.3500 2.00 INE261F09EK3 NABARD 0.00% 01-May-18 77.2285 8.2700 28.60 INE434A09073 ANDHRA BANK 9.15% 11-May-18 101.3200 8.7000 1.00 INE134E08AT6 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.68% 09-Jun-18 103.4900 8.4200 1.00 INE752E07LA4 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.70% 15-Jul-18 101.2856 8.2200 120.00 INE752E07LA4 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.70% 15-Jul-18 101.4911 8.1512 8.00 INE082O07018 SILKROAD SUGAR PRIVATE LIMITED 10.05% 16-Jul-18 102.2416 9.2168 250.00 INE056Q07017 PARINEE SHELTERS PRIVATE LIMITED 18.00% 04-Sep-18 100.1367 - 299.00 INE939P07032 PARINEE REALTY PRIVATE LIMITED 18.00% 04-Sep-18 100.1367 - 90.00 INE134E08BE6 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 11.00% 15-Sep-18 107.6000 8.4200 2.00 INE134E07406 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.81% 07-Oct-18 104.2700 8.3778 51.00 INE514E08DA3 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 9.28% 15-Oct-18 103.2643 8.1900 200.00 INE752E07LS6 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.93% 20-Oct-18 102.2287 8.1800 150.00 INE086R07053 BARATH BUILDING CONSTRUCTION - 27-Oct-18 100.0106 - 30.00 INE134E08BH9 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 11.25% 28-Nov-18 108.9000 8.4200 2.00 INE008A08Q72 IDBI BANK LIMITED 11.30% 15-Dec-18 108.2500 8.7000 2.00 INE261F09EW8 NABARD 0.00% 01-Jan-19 73.5300 8.1700 919.60 INE053F09FU0 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 8.55% 15-Jan-19 101.8493 8.1500 400.00 INE001A07MH7 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.65% 19-Jan-19 103.4363 8.5800 750.00 INE115A07EV3 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 9.60% 22-Jan-19 103.3566 8.5600 11.00 INE115A07EY7 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 9.77% 26-Feb-19 103.6620 8.6500 250.00 INE020B07IV4 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.02% 18-Jun-19 102.4836 8.2900 100.00 INE895D07479 TATA SONS LIMITED 9.25% 19-Jun-19 102.4900 8.5500 20.00 INE752E07LP2 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 9.30% 04-Sep-19 103.9870 8.1944 1250.00 INE752E07LP2 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 9.30% 04-Sep-19 103.9870 8.1944 1250.00 INE752E07FY6 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.80% 29-Sep-19 102.1638 8.2025 100.00 INE020B08856 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.04% 12-Oct-19 102.7000 8.2975 300.00 INE872A07TN4 SREI INFRASTRUCTURE FINANCE LTD 11.25% 12-Nov-19 100.0380 11.2600 141.70 INE020B08864 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.56% 13-Nov-19 101.2024 8.2250 100.00 INE202B07CL2 DEWAN HOUSING FINANCE CORPORATION 9.75% 18-Nov-19 100.0000 9.7245 250.00 INE975G08074 IL&FS TRANSPORTATION NETWORKS LTD 11.50% 20-Nov-19 101.4000 11.2500 8.00 INE976I08094 TATA CAPITAL LIMITED 10.25% 15-Dec-19 103.5000 9.3100 2.00 INE115A07GM7 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 8.75% 14-Jan-20 100.0000 8.7406 1000.00 INE476M07339 L&T HOUSING FINANCE LIMITED 9.20% 16-Jan-20 100.6700 - 5.00 INE110L08052 RELIANCE JIO INFOCOMM LIMITED 8.90% 21-Jan-20 100.0000 - 1250.00 INE752E07ME4 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.20% 23-Jan-20 100.0000 - 850.00 INE752E07ME4 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.20% 23-Jan-20 100.0000 - 50.00 INE053F09GU8 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 6.70% 08-Mar-20 98.7900 7.1006 50.00 INE866I08196 INDIA INFOLINE FINANCE .LTD. 11.25% 05-Sep-20 98.4215 - 50.00 INE001A07FV2 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 8.95% 19-Oct-20 101.7709 8.5200 200.00 INE872A08BT7 SREI INFRASTRUCTURE FINANCE LTD 10.50% 10-Nov-20 100.0000 8.1900 2.00 INE001A07FW0 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 8.98% 26-Nov-20 102.0412 8.5000 100.00 INE020B08476 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 0.00% 15-Dec-20 62.5667 8.3000 146.40 INE749A08159 JINDAL STEEL & POWER LIMITED 10.00% 18-Dec-20 101.8449 11.1150 98.00 INE720G08082 JINDAL POWER LIMITED - 22-Dec-20 101.8274 11.1200 98.00 INE752E07GL1 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.90% 25-Feb-21 102.4800 8.3500 1.30 INE255A07514 ESSEL PROPACK LIMITED - 25-Apr-21 100.8195 - 148.00 INE245A08034 THE TATA POWER COMPANY LIMITED RESET 02-Jun-21 107.8800 9.9300 7.00 INE084A09118 BANK OF INDIA RESET 31-Jul-21 100.6000 8.9000 2.00 INE020B08591 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.48% 10-Aug-21 105.9400 8.2391 48.00 INE020B08591 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.48% 10-Aug-21 105.9000 8.2469 24.00 INE001A07JG5 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.58% 29-Aug-21 100.2047 8.8500 100.00 INE020B08872 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.44% 04-Dec-21 101.0900 8.2400 4.00 INE134E08GT3 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 8.55% 09-Dec-21 101.3500 8.2700 322.00 INE752E07MF1 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.20% 23-Jan-22 100.0000 - 150.00 INE752E07MF1 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.20% 23-Jan-22 100.0000 - 30.00 INE031A07832 HOUSING AND URBAN DEVELOPMENT CORP 8.10% 05-Mar-22 105.3651 7.1000 700.00 INE861G08035 FOOD CORPORATION OF INDIA 9.95% 07-Mar-22 111.9200 7.7000 50.00 INE648A09045 STATE BANK OF BIKANER AND JAIPUR RESET 22-Mar-22 103.1500 8.5500 2.00 INE020B07GG9 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 7.93% 27-Mar-22 105.0000 7.0046 30.00 INE528G08212 YES BANK LIMITED 9.90% 28-Mar-22 105.0345 8.9000 100.00 INE062A09148 STATE BANK OF INDIA RESET 07-Jun-22 103.5000 8.4800 3.00 INE803N07043 HPCL-MITTAL PIPELINES LIMITED 4.00% 21-Aug-22 127.4701 9.4966 150.00 INE648A09052 STATE BANK OF BIKANER AND JAIPUR RESET 15-Oct-22 103.0000 8.4900 2.00 INE039A09PM6 IFCI LIMITED 9.90% 05-Nov-22 100.4800 9.7800 7.00 INE020B08807 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.02% 19-Nov-22 104.0927 8.2700 600.00 INE160A09173 PUNJAB NATIONAL BANK RESET 12-Dec-22 102.0000 8.5100 3.00 INE652A09054 STATE BANK OF PATIALA RESET 20-Dec-22 101.8500 8.5500 1.00 INE053F07603 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 8.83% 25-Mar-23 103.8512 8.1500 700.00 INE053F07603 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 8.83% 25-Mar-23 103.8512 8.1500 650.00 INE160A09215 PUNJAB NATIONAL BANK RESET 27-Mar-23 102.2500 8.5900 2.00 INE572E09205 PNB HOUSING FINANCE LTD 8.58% 16-May-23 101.1400 8.5600 22.00 INE565A09173 INDIAN OVERSEAS BANK RESET 17-Sep-23 106.8200 8.7500 2.00 INE752E07KI9 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.85% 19-Oct-23 103.8911 8.1900 300.00 INE053F07611 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 8.35% 21-Nov-23 110.0777 6.7800 45.00 INE027E08012 FAMILY CREDIT LIMITED 10.90% 28-Feb-24 108.5030 9.4500 150.00 INE027E08020 FAMILY CREDIT LIMITED 10.90% 27-Mar-24 108.5086 9.4500 100.00 INE340M08129 TAMILNADU GENERATION AND 9.72% 16-Jul-24 104.4050 9.0006 400.00 INE084A08052 BANK OF INDIA 11.00% 08-Aug-24 110.2500 9.3000 51.00 INE115A07FP2 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 9.39% 23-Aug-24 105.3264 8.5300 250.00 INE020B07IZ5 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.34% 25-Aug-24 106.9122 8.2449 120.00 INE001A07NB8 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.34% 28-Aug-24 105.5467 8.4499 200.00 INE001A07NB8 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.34% 28-Aug-24 105.5467 8.4500 200.00 INE752E07LQ0 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 9.30% 04-Sep-24 107.1110 8.1900 120.00 INE296A08714 BAJAJ FINANCE LIMITED 10.15% 19-Sep-24 104.7500 9.3500 5.00 INE115A07FW8 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 9.24% 30-Sep-24 104.9445 8.4600 600.00 INE115A07FW8 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 9.24% 30-Sep-24 104.3800 8.5184 400.00 INE134E08GK2 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.98% 08-Oct-24 104.0803 8.3300 2250.00 INE134E08GK2 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.98% 08-Oct-24 104.0803 8.3300 1000.00 INE752E07KJ7 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.85% 19-Oct-24 104.1873 8.1900 300.00 INE141A08019 ORIENTAL BANK OF COMMERCE 9.20% 27-Oct-24 104.2500 8.5200 3.00 INE721A07IO4 SHRIRAM TRANSPORT FINANCE COMPANY 10.00% 13-Nov-24 101.2761 9.7700 450.00 INE039A07801 IFCI LIMITED 9.90% 01-Dec-24 100.6500 9.7800 2.00 INE477A08025 CANFIN HOMES LIMITED 8.94% 03-Dec-24 101.9500 8.6231 15.00 INE134E08GU1 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 8.48% 09-Dec-24 101.4219 8.2500 250.00 INE134E08GU1 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 8.48% 09-Dec-24 101.4219 8.2500 150.00 INE340M08137 TAMILNADU GENERATION AND 9.20% 18-Dec-24 100.5300 9.2900 22.00 INE928P07019 BANGALORE METRO RAIL CORPORATION 8.79% 23-Dec-24 100.5800 8.8900 57.00 INE134E08GV9 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 8.65% 28-Dec-24 102.6286 8.2406 500.00 INE134E08GV9 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 8.65% 28-Dec-24 102.5614 8.2500 350.00 INE134E08GV9 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 8.65% 28-Dec-24 102.5614 8.2516 100.00 INE990D07312 KRISHNA BHAGYA JALA NIGAM LTD 8.75% 31-Dec-24 99.3800 - 300.00 INE043D07HD2 IDFC LIMITED 8.67% 03-Jan-25 101.5009 8.4300 519.00 INE043D07HD2 IDFC LIMITED 8.67% 03-Jan-25 101.5042 8.4316 250.00 INE691I08321 L & T INFRASTRUCTURE FINANCE 8.75% 17-Jan-25 100.0000 - 18.00 INE428A08028 ALLAHABAD BANK 8.78% 20-Jan-25 101.9111 - 750.00 INE110L08060 RELIANCE JIO INFOCOMM LIMITED 9.00% 21-Jan-25 100.0000 - 1450.00 INE020B08898 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.23% 23-Jan-25 100.2413 - 1100.00 INE752E07MG9 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.20% 23-Jan-25 100.0705 - 450.00 INE001A07NJ1 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 8.40% 23-Jan-25 100.0000 - 300.00 INE033L07AZ4 TATA CAPITAL HOUSING FINANCE LTD 9.05% 23-Jan-25 100.0000 - 300.00 INE020B08898 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.23% 23-Jan-25 100.1583 - 100.00 INE053F09GV6 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 8.95% 10-Mar-25 105.8300 8.2500 18.00 INE020B08427 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.75% 08-Jun-25 102.9600 8.3000 5.00 INE528G08162 YES BANK LIMITED 9.50% 08-Sep-25 100.0800 9.4470 100.00 INE039A09NM1 IFCI LIMITED 10.75% 01-Aug-26 113.8600 9.7500 5.00 INE039A09NL3 IFCI LIMITED 10.75% 01-Aug-26 101.0000 10.5700 0.20 INE134E08DU8 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 9.45% 01-Sep-26 109.1771 8.1750 150.00 INE891F08018 RAJASTHAN RAJYA VIDYUT UTPADAN 9.00% 24-Dec-26 102.0000 8.9000 58.00 INE572F09202 RAJASTHAN RAJYA VIDYUT PRASARAN 8.65% 05-Jan-27 100.0100 - 100.00 INE039A09PN4 IFCI LIMITED 9.90% 05-Nov-27 100.5500 9.8800 35.00 INE528G09137 YES BANK LIMITED 10.05% 27-Dec-27 104.5000 9.4208 7.00 INE031A07865 HOUSING AND URBAN DEVELOPMENT CORP 7.51% 16-Feb-28 103.2398 7.1143 11.30 INE861G08027 FOOD CORPORATION OF INDIA 8.80% 22-Mar-28 108.3687 7.7500 50.00 INE206D08246 NUCLEAR POWER CORPORATION OF INDIA 8.40% 28-Nov-28 103.9993 8.0700 100.00 INE752E07LR8 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 9.30% 04-Sep-29 109.3746 8.1600 100.00 INE206D08253 NUCLEAR POWER CORPORATION OF INDIA 8.40% 28-Nov-29 104.1562 8.0700 100.00 INE752E07MH7 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.20% 23-Jan-30 100.1712 - 300.00 INE039A09MC4 IFCI LIMITED 9.75% 13-Jul-30 100.4000 9.6800 10.00 INE787H07347 INDIA INFRASTRUCTURE FINANCE 8.66% 22-Jan-34 117.0821 7.0000 4.00 INE787H07057 INDIA INFRASTRUCTURE FINANCE 9.41% 27-Jul-37 112.3910 8.1724 100.00 INE121A08NS6 CHOLAMANDALAM INVESTMENT AND FIN. 0.00% 17-Dec-99 105.7000 11.8300 5.00 INE457A09215 BANK OF MAHARASHTRA 9.48% 31-Dec-99 100.0000 9.4700 838.00 INE028A08075 BANK OF BARODA 9.48% 31-Dec-99 101.1900 - INE121A08NU2 CHOLAMANDALAM INVESTMENT AND FIN. 19.00% 31-Dec-99 105.1600 11.8300 50.00 INE008A08U84 IDBI BANK LIMITED 10.75% 31-Dec-99 106.2650 9.7000 20.00 INE121A08MQ2 CHOLAMANDALAM INVESTMENT AND FIN. 12.00% 31-Dec-99 104.0616 11.8700 15.00 ===============================================================================================