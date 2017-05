Feb 3 Below are the details of Indian corporate bonds dealt on BSE & NSE. (10 million = 1 crore) EXCHANGES VOLUME IN MILLIONS --------- ------------------ BSE 10708.50 NSE 89463.40 ============= TOTAL 100171.90 ----------------------------------------------------------------------------------------------- ISIN SECURITY COUPON MATURITY LAST TRD WTD AVG CUM. VOL DATE PRICE YIELD IN MLNS ----------------------------------------------------------------------------------------------- BSE === INE445K07015 RELIANCE BROADCAST NETWORK LIMITED - 28-Sep-15 100.3489 10.3700 600.00 INE261F09II8 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.95% 07-Mar-16 99.9745 8.2000 350.00 INE134E08FR9 POWER FINANCE CORPORATION LTD 8.35% 15-May-16 99.7843 8.4700 2000.00 INE020B07JA6 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.97% 08-Sep-16 101.0471 8.1700 25.00 INE481G07125 ULTRATECH CEMENT LIMITED 8.80% 30-Sep-16 100.8111 8.1900 25.00 INE134E08966 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.78% 11-Dec-16 100.9239 8.2000 26.00 INE721A07IV9 SHRIRAM TRANSPORT FINANCE COMPANY - 19-Dec-16 99.7274 9.2300 20.00 INE800H07215 OMAXE LIMITED 0.00% 23-Dec-16 100.0100 - 6.50 INE001A07ME4 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.75% 10-Jan-17 102.0893 8.5200 264.00 INE523E07442 L & T FINANCE LTD 9.95% 17-Jan-17 103.0937 8.9000 11.00 INE020B07II1 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.52% 25-Mar-17 102.3300 8.2600 400.00 INE129A07156 GAIL INDIA LTD 9.14% 11-Jun-17 101.9191 8.1700 200.00 INE514E08EB9 RELIANCE GIO INFOCOMM LIMITED 8.64% 27-Oct-17 100.8396 8.8700 500.00 INE199G07032 JAGRAN PRAKASHAN LTD 9.10% 17-Dec-17 100.5698 8.8600 450.00 INE205A07022 POWER FINANCE CORPORATION LTD 9.36% 30-Dec-17 102.4248 8.2800 350.00 INE043D07HG5 SESA STERLITE LIMITED 8.43% 02-Feb-18 100.4565 9.1600 350.00 INE053F09FY2 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 8.19% 27-Apr-19 110.9573 7.9500 50.00 INE020B08856 FAMILY CREDIT LIMITED 9.04% 12-Oct-19 108.6300 9.4500 100.00 INE053F09GU8 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 6.70% 08-Mar-20 100.6000 8.0100 50.00 INE804I08601 ECL FINANCE LTD 12.00% 26-Apr-20 105.2000 11.2400 91.40 INE053F09GJ1 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 8.20% 27-Apr-20 100.7500 8.0200 50.00 INE129A07180 GAIL INDIA LTD 9.14% 11-Jun-20 101.8962 8.6600 300.00 INE020B08476 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 0.00% 15-Dec-20 60.3000 9.0100 5.50 INE081A08165 TATA STEEL LIMITED RESET 18-Mar-21 108.5000 10.8700 5.00 INE861G08035 FAMILY CREDIT LIMITED 9.95% 07-Mar-22 108.6000 9.4500 150.00 INE648A09045 STATE BANK OF BIKANER AND JAIPUR RESET 22-Mar-22 103.4400 8.3900 2.00 INE053F09EN8 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 9.95% 07-Jun-22 102.5354 8.1500 50.00 INE020B07GW6 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 7.22% 18-Dec-22 101.2384 7.0300 14.00 INE565A09173 INDIAN OVERSEAS BANK RESET 17-Sep-23 107.5500 8.5000 1.00 INE027E08012 FOOD CORPORATION OF INDIA 10.90% 28-Feb-24 111.7600 7.7300 150.00 INE027E08020 YES BANK LTD. 10.90% 27-Mar-24 100.0900 9.4700 100.00 INE202B07AZ6 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 10.70% 12-Jun-24 99.0791 7.0300 50.00 INE990D07304 KRISHNA BHAGYA JALA NIGAM LIMITED 9.13% 30-Sep-24 100.2700 9.0700 119.00 INE636F07183 NORTH EASTERN ELECTRIC POWER CORP 9.60% 01-Oct-24 103.1700 9.2000 140.00 INE848E07732 IDFC LTD 8.54% 26-Nov-24 101.9425 8.3700 50.00 INE134E08GV9 NATIONAL BANK OF AGRICULTURE 8.65% 28-Dec-24 100.4982 8.4200 350.00 INE043D07HD2 DEWAN HOUSING FINANCE CORPORATION 8.67% 03-Jan-25 105.9800 9.9500 50.00 INE110L08060 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 9.00% 21-Jan-25 99.9931 8.6100 500.00 INE020B08898 IDFC LTD 8.23% 23-Jan-25 99.9771 8.4400 350.00 INE528G08162 YES BANK LIMITED 9.50% 08-Sep-25 102.9524 8.2400 100.00 INE031A07840 HOUSING AND URBAN DEVELOPMENT CORP 8.20% 05-Mar-27 109.3500 7.0200 0.60 INE752E07MH7 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.20% 23-Jan-30 100.5959 8.1600 250.00 INE134E07455 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 8.67% 16-Nov-33 115.7886 7.1100 2.50 INE065L08033 IDBI BANK LIMITED PERPETUAL 10.45% 28-Sep-72 106.2566 9.7000 750.00 INE008A08U84 GUJARAT STATE PETRO CORP LTD 10.75% 31-Dec-99 106.2392 9.5000 750.00 INE457A09215 BANK OF MAHARASHTRA 9.48% 31-Dec-99 100.0000 9.4800 550.00 NSE === INE071G08494 ICICI HOME FINANCE COMPANY LIMITED 0.00% 27-Apr-15 114.9870 8.9300 1.00 INE134E08EQ4 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 9.46% 02-May-15 99.9935 9.1531 700.00 INE134E08EQ4 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 9.46% 02-May-15 99.9935 8.8500 700.00 INE115A07DV5 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 8.76% 04-May-15 99.7745 9.4273 500.00 INE115A07DV5 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 8.76% 04-May-15 99.7745 9.1000 500.00 INE115A07EF6 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 9.02% 15-Jul-15 99.7715 9.3323 2450.00 INE115A07EF6 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 9.02% 15-Jul-15 99.7715 9.1000 2450.00 INE001A07MU0 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.20% 29-Jul-15 99.8928 9.0000 750.00 INE514E08852 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 8.45% 15-Oct-15 99.8365 8.5890 750.00 INE514E08852 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 8.45% 15-Oct-15 99.8565 8.4501 750.00 INE756I07167 HDB FINANCIAL SERVICES LIMITED 9.43% 30-Oct-15 100.1135 9.0460 300.00 INE481G08016 ULTRATECH CEMENT LIMITED 8.70% 10-Nov-15 100.0551 8.5329 1000.00 INE481G08016 ULTRATECH CEMENT LIMITED 8.70% 10-Nov-15 100.0551 8.4500 1000.00 INE134E07471 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.58% 05-Dec-15 100.7740 8.5086 5300.00 INE134E07471 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.58% 05-Dec-15 100.7740 8.4499 5300.00 INE001A07MB0 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.70% 23-Dec-15 100.7379 8.7436 750.00 INE001A07MB0 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.70% 23-Dec-15 100.7379 8.7000 750.00 INE043D07DH2 IDFC LIMITED 9.05% 24-Dec-15 100.3833 8.5965 450.00 INE043D07DH2 IDFC LIMITED 9.05% 24-Dec-15 100.3833 8.5000 450.00 INE008A08G74 IDBI BANK LTD OMNI 7.70% 23-Jan-16 98.0000 9.9400 2.00 INE261F09II8 NABARD 8.95% 07-Mar-16 100.5182 8.3802 700.00 INE261F09II8 NABARD 8.95% 07-Mar-16 100.5182 8.3802 350.00 INE090A08BD0 ICICI BANK LTD, 11.80% 02-May-16 103.1000 9.0000 0.50 INE115A07DU7 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 8.64% 03-May-16 100.0146 8.5500 1500.00 INE115A07DU7 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 8.64% 03-May-16 100.0146 8.5500 1500.00 INE134E08FR9 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.35% 15-May-16 99.7843 8.4586 2900.00 INE134E08FR9 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.35% 15-May-16 99.8881 8.3699 750.00 INE008A08K45 IDBI BANK LTD OMNI 8.55% 26-May-16 99.1300 9.2000 6.00 INE134E08FV1 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.27% 25-Jun-16 99.7737 8.3700 550.00 INE134E08FV1 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.27% 25-Jun-16 99.7737 8.3699 500.00 INE134E07398 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.80% 27-Sep-16 102.0339 8.3500 150.00 INE134E07398 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.80% 27-Sep-16 102.0339 8.3500 150.00 INE020B07HW4 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.05% 17-Oct-16 101.4372 8.0500 100.00 INE020B07HW4 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.05% 17-Oct-16 101.4372 8.0500 100.00 INE020B07HW4 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.05% 17-Oct-16 101.4372 8.0500 43.00 INE115A07GE4 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 8.77% 24-Nov-16 100.1952 8.6000 400.00 INE115A07GE4 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 8.77% 24-Nov-16 100.1952 8.6000 400.00 INE001A07ME4 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.75% 10-Jan-17 102.0856 8.5200 250.00 INE115A07GJ3 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 8.65% 08-Feb-17 100.0739 - 2500.00 INE115A07GJ3 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 8.65% 08-Feb-17 100.0739 - 2500.00 INE020B07II1 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.52% 25-Mar-17 102.3300 8.2500 400.00 INE483A09161 CENTRAL BANK OF INDIA 9.20% 03-May-17 101.0700 8.6500 17.00 INE129A07156 GAIL (INDIA) LIMITED 9.14% 11-Jun-17 101.9191 8.1600 200.00 INE148R07010 AAA ENTERPRISES PRIVATE LIMITED 12.35% 05-Aug-17 102.2398 7.8818 10.00 INE738C07044 BHARAT ALUMINIUM COMPANY LIMITED 10.25% 07-Aug-17 102.3185 9.1134 5.00 INE742F07296 ADANI PORTS AND SPECIAL ECONOMIC 10.15% 15-Sep-17 102.1357 9.4151 10.00 INE514E08EB9 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 8.64% 27-Oct-17 99.9931 8.4500 500.00 INE347G08027 PETRONET LNG LIMITED 9.00% 28-Oct-17 101.3566 8.3900 50.00 INE205A07014 SESA STERLITE LIMITED 9.36% 30-Oct-17 100.3875 9.1500 600.00 INE205A07014 SESA STERLITE LIMITED 9.36% 30-Oct-17 100.3875 9.1500 50.00 INE514E08EF0 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 8.50% 11-Nov-17 99.9890 8.4701 500.00 INE514E08EF0 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 8.50% 11-Nov-17 99.9890 8.4100 500.00 INE514E08EH6 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 8.43% 03-Dec-17 99.8895 8.4470 5050.00 INE514E08EH6 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 8.43% 03-Dec-17 99.8883 8.4500 5050.00 INE530L07137 EDELWEISS HOUSING FINANCE LIMITED 10.00% 05-Dec-17 99.6682 - 40.00 INE043D07HB6 IDFC LIMITED 8.43% 11-Dec-17 100.0892 8.3800 100.00 INE752E07EZ6 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 9.33% 15-Dec-17 102.8941 8.1400 50.00 INE199G07032 JAGRAN PRAKASHAN LIMITED 9.10% 17-Dec-17 100.5675 9.0500 650.00 INE261F08428 NABARD 8.20% 18-Dec-17 99.7641 - 500.00 INE261F08428 NABARD 8.20% 18-Dec-17 99.7641 - 500.00 INE752E07JD2 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 9.25% 26-Dec-17 102.6828 8.1500 100.00 INE205A07022 SESA STERLITE LIMITED 9.36% 30-Dec-17 100.4575 9.1500 500.00 INE205A07022 SESA STERLITE LIMITED 9.36% 30-Dec-17 100.4576 9.1500 300.00 INE261F09DY6 NABARD 0.00% 01-Jan-18 79.5725 8.1700 52.10 INE514E08CD9 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 8.76% 10-Jan-18 101.6386 8.1000 10.00 INE261F08436 NABARD 8.37% 15-Jan-18 99.9740 - 5300.00 INE261F08436 NABARD 8.37% 15-Jan-18 99.9840 - 5300.00 INE321N07012 KKR INDIA FINANCIAL SERVICES - 16-Jan-18 100.7160 - 100.00 INE309K08029 AIRPORTS AUTHORITY OF INDIA 8.60% 17-Jan-18 100.9763 8.2000 600.00 INE556F09452 SMALL INDUSTRIES DEVELOPMENT BANK 8.29% 19-Jan-18 99.8300 - 1000.00 INE556F09452 SMALL INDUSTRIES DEVELOPMENT BANK 8.29% 19-Jan-18 99.8300 - 1000.00 INE572E09254 PNB HOUSING FINANCE LTD 8.60% 24-Jan-18 100.2500 8.6800 50.00 INE020B08815 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.70% 01-Feb-18 101.4133 8.1400 300.00 INE020B08815 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.70% 01-Feb-18 101.3096 8.1800 250.00 INE043D07HG5 INFRASTRUCTURE DEVELOPMENT FINANCE 8.43% 02-Feb-18 99.9771 - 850.00 INE134E08FD9 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.72% 08-Feb-18 101.4686 8.1414 50.00 INE134E08FD9 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.72% 08-Feb-18 101.4686 8.1450 50.00 INE752E07GI7 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.90% 25-Feb-18 101.9612 8.1349 50.00 INE752E07GI7 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.90% 25-Feb-18 101.9612 8.1500 50.00 INE764L07066 SADBHAV INFRASTRUCTURE PROJECT LTD - 26-Apr-18 101.0930 - 315.00 INE043D07HH3 INFRASTRUCTURE DEVELOPMENT FINANCE 8.41% 30-Apr-18 100.0000 - 400.00 INE261F09EK3 NABARD 0.00% 01-May-18 77.4747 8.2000 28.60 INE134E07406 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.81% 07-Oct-18 104.7086 8.2450 5.00 INE752E07HS4 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.84% 21-Oct-18 102.0770 8.1400 250.00 INE020B07IA8 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.63% 05-Feb-19 104.6442 8.2220 1.00 INE115A07EY7 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 9.77% 26-Feb-19 103.8200 8.6000 50.00 INE155A08118 TATA MOTORS LIMITED 9.69% 29-Mar-19 101.3500 9.2700 100.00 INE053F09FY2 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 8.19% 27-Apr-19 100.6000 8.1705 100.00 INE020B08856 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.04% 12-Oct-19 102.9524 8.2300 50.00 INE134E08CK1 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 1.79% 20-Nov-19 104.0327 8.5250 100.00 INE752E07ME4 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.20% 23-Jan-20 100.0100 - 250.00 INE069A08053 ADITYA BIRLA NUVO LIMITED 8.68% 02-Feb-20 100.0000 - 100.00 INE053F09GJ1 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 8.20% 27-Apr-20 100.7500 8.1702 100.00 INE134E08CX4 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.70% 14-May-20 101.5800 8.2900 60.00 INE129A07180 GAIL (INDIA) LIMITED 9.14% 11-Jun-20 101.8962 8.1700 200.00 INE001A07FR0 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 8.79% 21-Jul-20 100.9500 8.5400 4.00 INE774D08KX2 MAHINDRA & MAHINDRA FINANCIAL 10.50% 13-Dec-21 105.7773 9.3000 200.00 INE906B07CA1 NATIONAL HIGHWAYS AUTHORITY OF 8.20% 25-Jan-22 106.0560 7.0600 14.60 INE031A07832 HOUSING AND URBAN DEVELOPMENT CORP 8.10% 05-Mar-22 105.4800 7.0800 50.00 INE861G08035 FOOD CORPORATION OF INDIA 9.95% 07-Mar-22 111.7600 7.7300 475.00 INE861G08035 FOOD CORPORATION OF INDIA 9.95% 07-Mar-22 111.4797 7.7700 25.00 INE053F09EN8 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 9.95% 07-Jun-22 110.9573 8.1000 100.00 INE001A07IO1 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.50% 04-Jul-22 102.0883 9.0741 1.00 INE020B08831 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.82% 12-Apr-23 103.3254 8.2300 50.00 INE020B08849 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.06% 31-May-23 98.6100 8.2800 127.00 INE565A09173 INDIAN OVERSEAS BANK RESET 17-Sep-23 107.5000 8.5200 1.00 INE557F07140 NATIONAL HOUSING BANK 8.25% 24-Mar-24 107.8000 7.0500 56.40 INE115A07FP2 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 9.39% 23-Aug-24 104.9944 8.5800 1800.00 INE115A07FP2 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 9.39% 23-Aug-24 105.2000 8.5506 900.00 INE296A08714 BAJAJ FINANCE LIMITED 10.15% 19-Sep-24 104.7770 9.3500 100.00 INE115A07FW8 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 9.24% 30-Sep-24 104.1425 8.5800 900.00 INE115A07FW8 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 9.24% 30-Sep-24 104.8000 8.4550 550.00 INE990D07304 KRISHNA BHAGYA JALA NIGAM LIMITED 9.13% 30-Sep-24 101.7300 8.7700 119.00 INE636F07183 NORTH EASTERN ELECTRIC POWER CORP 9.60% 01-Oct-24 102.6920 9.3000 250.00 INE848E07732 NHPC LIMITED 8.54% 26-Nov-24 102.5354 8.1400 100.00 INE039A07801 IFCI LIMITED 9.90% 01-Dec-24 100.9000 9.7400 0.60 INE033L07AU5 TATA CAPITAL HOUSING FINANCE LTD 9.22% 09-Dec-24 101.8000 - 50.00 INE340M08137 TAMILNADU GENERATION AND 9.20% 18-Dec-24 101.9427 9.0000 410.00 INE020B08880 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.57% 21-Dec-24 102.3295 8.2200 350.00 INE020B08880 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.57% 21-Dec-24 102.3295 8.2214 250.00 INE928P07019 BANGALORE METRO RAIL CORPORATION 8.79% 23-Dec-24 100.1400 8.9500 44.00 INE134E08GV9 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 8.65% 28-Dec-24 102.6597 8.2350 700.00 INE134E08GV9 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 8.65% 28-Dec-24 102.9266 8.1972 250.00 INE990D07312 KRISHNA BHAGYA JALA NIGAM LTD 8.75% 31-Dec-24 99.4540 - 100.00 INE043D07HD2 IDFC LIMITED 8.67% 03-Jan-25 101.5700 8.4200 72.00 INE134E08CP0 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.80% 15-Jan-25 102.6000 8.4000 14.00 INE691I08321 L & T INFRASTRUCTURE FINANCE 8.75% 17-Jan-25 100.0000 - 50.00 INE110L08060 RELIANCE JIO INFOCOMM LIMITED 9.00% 21-Jan-25 100.9045 - 600.00 INE110L08060 RELIANCE JIO INFOCOMM LIMITED 9.00% 21-Jan-25 100.9045 - 50.00 INE871D07NL7 INFRASTRUCTURE LEASING & FINANCIAL 8.72% 21-Jan-25 100.6800 - 50.00 INE652A08015 STATE BANK OF PATIALA 8.29% 22-Jan-25 100.0500 - 1000.00 INE652A08015 STATE BANK OF PATIALA 8.29% 22-Jan-25 100.0500 - 500.00 INE020B08898 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.23% 23-Jan-25 100.2396 - 2350.00 INE020B08898 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.23% 23-Jan-25 100.1732 - 950.00 INE752E07MG9 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.20% 23-Jan-25 100.0000 - 250.00 INE752E07MG9 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.20% 23-Jan-25 99.9446 - 50.00 INE752E07MG9 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.20% 23-Jan-25 99.9446 - 50.00 INE306N08045 TATA CAPITAL FINANCIAL SERVICES 9.32% 30-Jan-25 100.0000 - 300.00 INE528G08162 YES BANK LIMITED 9.50% 08-Sep-25 100.0900 9.4445 100.00 INE555J07013 PATEL KNR HEAVY INFRASTR PVT LTD 10.04% 30-Sep-25 100.0000 10.0400 396.20 INE787H07149 INDIA INFRASTRUCTURE FINANCE - 22-Jan-28 102.4443 7.0600 50.00 INE031A07865 HOUSING AND URBAN DEVELOPMENT CORP 7.51% 16-Feb-28 104.2300 7.0000 70.00 INE031A07899 HOUSING AND URBAN DEVELOPMENT CORP 8.56% 02-Sep-28 113.3000 7.0000 24.00 INE752E07LR8 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 9.30% 04-Sep-29 100.2485 9.2481 3.00 INE025M15097 NOVO X TRUST LOCOMOTIVE - - 97.7469 11.8500 141.90 INE514E08EJ2 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 8.15% 21-Jan-30 99.8507 - 100.00 INE514E08EJ2 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 8.15% 21-Jan-30 99.8507 - 95.00 INE752E07MH7 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.20% 23-Jan-30 100.1060 - 500.00 INE752E07MH7 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.20% 23-Jan-30 100.1060 - 200.00 INE134E08DB8 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.85% 15-Jun-30 105.0700 8.2400 100.00 INE134E08DB8 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.85% 15-Jun-30 105.0700 8.2400 100.00 INE787H07156 INDIA INFRASTRUCTURE FINANCE 7.40% 22-Jan-33 104.1633 6.9800 5.00 INE134E07455 POWER FINANCE CORPORATION LTD 8.67% 16-Nov-33 116.5500 7.0400 2.50 INE008A08U84 IDBI BANK LIMITED 10.75% 31-Dec-99 101.9000 10.4000 200.00 INE457A09215 BANK OF MAHARASHTRA 9.48% 31-Dec-99 99.3500 9.6391 53.00 INE434A09149 ANDHRA BANK 9.55% 31-Dec-99 99.8000 9.5900 36.00 INE121A08NJ5 CHOLAMANDALAM INVESTMENT AND FIN. NOTE:- (*) - DIRTY PRICE
BSE - Bombay Stock Exchange
NSE - National Stock Exchange