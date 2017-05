Feb 4 Below are the details of Indian corporate bonds dealt on BSE & NSE. (10 million = 1 crore) EXCHANGES VOLUME IN MILLIONS --------- ------------------ BSE 4378.20 NSE 29244.30 ============= TOTAL 33622.50 ----------------------------------------------------------------------------------------------- ISIN SECURITY COUPON MATURITY LAST TRD WTD AVG CUM. VOL DATE PRICE YIELD IN MLNS ----------------------------------------------------------------------------------------------- BSE === INE660A07HW9 SUNDARAM FIN LTD 9.99% 04-May-15 100.0224 9.5300 520.00 INE115A07EF6 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 9.02% 15-Jul-15 99.7985 9.2700 1000.00 INE800H07215 OMAXE LIMITED 0.00% 23-Dec-16 100.0000 - 0.50 INE848E07286 NHPC LTD 8.85% 11-Feb-17 101.2435 8.1500 110.90 INE134E08AI9 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.28% 28-Dec-17 102.3796 8.3100 100.00 INE261F09DY6 NABARD 0.00% 01-Jan-18 79.3450 8.2800 20.00 INE866I08154 INDIA INFOLINE FINANCE LTD - 17-Sep-18 134.1450 12.5000 1.90 INE514E08DA3 EXPORT-IMPORT BANK OF INDIA 9.28% 15-Oct-18 103.3200 8.1800 200.00 INE020B07HY0 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.38% 06-Nov-18 103.2249 8.3200 250.00 INE115A07EY7 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 9.77% 26-Feb-19 103.5908 8.6800 250.00 INE975G08074 ILNFS TRANSPORTATION NETWORKS LTD 11.50% 20-Nov-19 100.1800 11.7700 8.00 INE114A07885 STEEL AUTHORITY OF INDIA LTD 8.30% 21-Jan-20 100.4750 8.1800 50.00 INE909H08055 TATA MOTORS FINANCE LIMITED RESET 23-Nov-20 101.0000 11.2300 0.50 INE020B08476 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 0.00% 15-Dec-20 62.1500 8.4500 5.50 INE081A08165 TATA STEEL LIMITED RESET 18-Mar-21 111.7500 2.4300 4.00 INE081A08173 TATA STEEL LIMITED RESET 11-May-21 106.7500 0.0000 3.00 INE245A08034 TATA POWER LIMITED RESET 02-Jun-21 109.3000 0.0000 5.00 INE020B08872 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.44% 04-Dec-21 100.7300 8.2900 250.00 INE906B07CA1 NATIONAL HIGHWAYS AUTHORITY OF 8.20% 25-Jan-22 106.6600 6.9500 3.60 INE514F07083 NEELANCHAL ISPAT NIGAM LTD 11.90% 27-Mar-24 109.1500 10.4000 10.00 INE110L08037 RELIANCE JIO INFOCOMM LIMITED 9.25% 16-Jun-24 101.7067 8.9600 150.00 INE084A08052 BANK OF INDIA 11.00% 08-Aug-24 109.9200 9.3600 8.00 INE871D07NJ1 INFRASTRUCTURE LEASING AND FIN 9.55% 13-Aug-24 104.8777 8.7500 500.00 INE733E07JO9 NTPC LIMITED 9.17% 22-Sep-24 106.1569 8.2100 50.00 INE990D07304 KRISHNA BHAGYA JALA NIGAM LIMITED 9.13% 30-Sep-24 101.0200 8.9100 2.00 INE141A08019 ORIENTAL BANK OF COMMERCE 9.20% 27-Oct-24 104.2300 8.5200 14.00 INE848E07666 NHPC LIMITED 8.49% 26-Nov-24 101.8052 8.2100 50.00 INE134E08GV9 POWER FINANCE CORPORATION LTD 8.65% 28-Dec-24 102.0906 8.3300 200.00 INE652A08015 STATE BANK OF PATIALA 8.29% 22-Jan-25 100.1953 8.2600 250.00 INE752E07MG9 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.20% 23-Jan-25 99.7118 8.2300 200.00 INE694C08054 LAKSHMI VILAS BANK 9.40% 22-Mar-25 107.2800 10.8000 1.00 INE031A07840 HOUSING AND URBAN DEVELOPMENT CORP 8.20% 05-Mar-27 111.7000 6.7500 0.60 INE053F07579 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 7.34% 19-Feb-28 103.6300 6.9000 37.70 INE752E07MH7 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.20% 23-Jan-30 99.7672 8.2300 100.00 INE245A08042 TATA POWER COMPANY LIMITED 10.75% 21-Aug-72 103.0000 10.4300 1.00 INE121A08NJ5 CHOLAMANDALAM INVESTMENT AND FIN. RESET 31-Dec-99 106.2360 11.7300 11.00 INE121A08MS8 CHOLAMANDALAM INVESTMENT AND FIN. 13.00% 31-Dec-99 106.3700 0.0000 6.00 INE008A08U84 IDBI BANK LIMITED PERPETUAL 10.75% 31-Dec-99 106.5500 10.0700 4.00 NSE === INE043D07EI8 IDFC LIMITED 9.20% 27-Feb-15 99.9979 8.8482 100.00 INE043D07EI8 IDFC LIMITED 9.20% 27-Feb-15 99.9979 8.5000 100.00 INE804I07DV7 ECL FINANCE LIMITED NIFTY 05-Mar-15 148.3500 0.0000 1.00 INE916DA7AG1 KOTAK MAHINDRA PRIME LIMITED 10.07% 10-Mar-15 100.1433 8.3505 250.00 INE134E08CQ8 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.90% 15-Mar-15 99.9994 8.2499 50.00 INE115A07DV5 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 8.76% 04-May-15 99.7995 9.0000 1000.00 INE660A07HW9 SUNDARAM FINANCE LIMITED 9.99% 04-May-15 100.0224 9.2000 720.00 INE115A07DV5 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 8.76% 04-May-15 99.7995 9.3303 500.00 INE660A07HW9 SUNDARAM FINANCE LIMITED 9.99% 04-May-15 100.0233 9.7513 200.00 INE115A07EF6 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 9.02% 15-Jul-15 99.7985 9.0400 1500.00 INE115A07EF6 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 9.02% 15-Jul-15 99.7985 9.2703 500.00 INE742F07205 ADANI PORTS AND SPECIAL ECONOMIC 10.05% 18-Dec-15 100.5507 9.5700 30.00 INE008A08G74 IDBI BANK LTD OMNI 7.70% 23-Jan-16 98.6000 9.2500 2.00 INE001A07GH9 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.70% 09-Feb-16 100.9527 8.6722 100.00 INE001A07GI7 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.75% 08-Mar-16 101.0422 8.6495 50.00 INE001A07MM7 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.72% 25-Mar-16 101.0403 8.6506 200.00 INE001A07KY6 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.15% 03-Apr-16 100.4550 8.6511 50.00 INE001A07GM9 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.60% 07-Apr-16 100.9352 8.6512 100.00 INE134E08FR9 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.35% 15-May-16 99.7950 8.4500 1500.00 INE134E08FV1 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.27% 25-Jun-16 99.7461 8.3917 5.00 INE115A07EH2 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 10.60% 06-Sep-16 102.7693 8.5700 50.00 INE090A08NS3 ICICI BANK LIMITED 10.90% 10-Nov-16 104.0000 8.5000 0.20 INE148I07AM4 INDIABULLS HOUSING FINANCE LIMITED 0.00% 25-Nov-16 101.8947 9.5000 10.00 INE756I07522 HDB FINANCIAL SERVICES LIMITED 9.06% 20-Dec-16 100.2154 - 10.00 INE043D07FL9 IDFC LIMITED 9.23% 20-Jan-17 101.3274 8.4500 10.00 INE848E07286 NHPC LIMITED 8.85% 11-Feb-17 101.2435 8.1500 110.90 INE804I07QV9 ECL FINANCE LIMITED NIFTY 10-Mar-17 117.1290 0.0000 2.50 INE895D07420 TATA SONS LIMITED 9.87% 20-Mar-17 102.4562 8.5200 70.00 INE020B07II1 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.52% 25-Mar-17 102.2317 8.3000 250.00 INE134E08AB4 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.90% 30-Mar-17 102.8878 8.3400 10.00 INE134E08ER2 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 9.61% 01-Jun-17 102.5396 8.3100 25.00 INE134E08GE5 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.30% 27-Aug-17 102.0872 8.3100 10.00 INE895D08535 TATA SONS LIMITED 9.66% 13-Sep-17 102.4515 8.5200 460.00 INE043D07HB6 IDFC LIMITED 8.43% 11-Dec-17 99.9359 8.4300 250.00 INE134E08AI9 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.28% 28-Dec-17 102.3796 8.3000 100.00 INE895D07404 TATA SONS LIMITED 9.77% 13-Jan-18 103.1076 8.5122 400.00 INE134E08DK9 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.97% 15-Jan-18 101.6462 8.3100 10.00 INE309K08029 AIRPORTS AUTHORITY OF INDIA 8.60% 17-Jan-18 100.9800 8.1985 500.00 INE020B08815 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.70% 01-Feb-18 101.1397 8.2450 150.00 INE020B08815 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.70% 01-Feb-18 101.1397 8.2450 150.00 INE043D07HG5 INFRASTRUCTURE DEVELOPMENT FINANCE 8.43% 02-Feb-18 99.7985 - 700.00 INE069R07067 SPRIT TEXTILES PRIVATE LIMITED - 02-Feb-18 100.0300 - 470.00 INE752E07GI7 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.90% 25-Feb-18 102.0228 8.1100 2.50 INE860H07342 ADITYA BIRLA FINANCE LIMITED 9.50% 20-Apr-18 100.8744 9.1800 350.00 INE895D08568 TATA SONS LIMITED 8.85% 02-May-18 100.8326 8.5127 400.00 INE043D07EW9 IDFC LIMITED 8.35% 10-May-18 99.6928 8.4300 150.00 INE134E07406 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.81% 07-Oct-18 104.1274 8.4200 1.00 INE514E08DA3 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 9.28% 15-Oct-18 103.3200 8.1700 200.00 INE020B07HY0 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.38% 06-Nov-18 103.2249 8.3150 250.00 INE053F09FU0 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 8.55% 15-Jan-19 101.8787 8.1400 200.00 INE053F09FU0 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 8.55% 15-Jan-19 101.8787 8.1373 100.00 INE020B07IA8 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.63% 05-Feb-19 104.5579 8.2400 10.00 INE115A07EY7 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 9.77% 26-Feb-19 103.5908 8.6700 350.00 INE115A07EY7 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 9.77% 26-Feb-19 103.5908 8.6701 100.00 INE020B07IV4 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.02% 18-Jun-19 102.4442 8.3000 250.00 INE975G08074 IL&FS TRANSPORTATION NETWORKS LTD 11.50% 20-Nov-19 104.2500 10.3100 8.00 INE134E08CM7 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.50% 15-Dec-19 100.5566 8.3456 50.00 INE114A07885 STEEL AUTHORITY OF INDIA LIMITED 8.30% 21-Jan-20 100.4750 - 100.00 INE752E07ME4 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.20% 23-Jan-20 100.1004 - 150.00 INE081A08165 TATA IRON AND STEEL COMPANY LTD RESET 18-Mar-21 111.2006 9.5600 1.00 INE053F09HR2 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 9.57% 31-May-21 107.3750 8.2100 1.00 INE245A08034 THE TATA POWER COMPANY LIMITED RESET 02-Jun-21 107.6000 9.9845 4.00 INE084A09118 BANK OF INDIA RESET 31-Jul-21 101.1800 8.4700 2.00 INE340M08012 TAMILNADU GENERATION AND 9.59% 26-Aug-21 101.3500 9.3200 1.00 INE134E07133 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 8.09% 25-Nov-21 105.3411 7.0600 200.00 INE020B08872 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.44% 04-Dec-21 100.7526 8.3000 200.00 INE476M07347 L&T HOUSING FINANCE LIMITED 9.20% 14-Jan-22 100.0000 - 250.00 INE752E07MF1 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.20% 23-Jan-22 100.1004 - 150.00 INE053F07520 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 8.00% 23-Feb-22 105.5300 6.9700 33.50 INE861G08035 FOOD CORPORATION OF INDIA 9.95% 07-Mar-22 111.8266 7.7079 175.00 INE861G08035 FOOD CORPORATION OF INDIA 9.95% 07-Mar-22 111.8266 7.7079 175.00 INE610F08012 GRIDCO LIMITED 10.40% 26-May-22 109.5000 9.0200 1.00 INE062A09148 STATE BANK OF INDIA RESET 07-Jun-22 104.0000 8.2350 2.00 INE053F07561 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 7.18% 19-Feb-23 101.2100 6.9700 55.00 INE053F07603 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 8.83% 25-Mar-23 103.4940 8.2100 250.00 INE859N08043 TAMILNADU POWER FINANCE AND INFRA 9.19% 29-May-23 103.7000 8.9000 1.00 INE020B08849 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.06% 31-May-23 98.4924 8.3000 100.00 INE752E07LB2 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.70% 15-Jul-23 102.5400 8.2500 250.00 INE514F07083 NEELACHAL ISPAT NIGAM LIMITED 11.90% 27-Mar-24 113.2000 9.6900 20.00 INE110L08037 RELIANCE JIO INFOCOMM LIMITED 9.25% 16-Jun-24 101.7067 8.9500 300.00 INE340M08129 TAMILNADU GENERATION AND 9.72% 16-Jul-24 104.7900 9.1700 1.00 INE084A08052 BANK OF INDIA 11.00% 08-Aug-24 110.1000 9.3200 6.00 INE020B07IZ5 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.34% 25-Aug-24 106.5708 8.2951 114.00 INE020B07IZ5 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.34% 25-Aug-24 106.5708 8.2950 114.00 INE733E07JO9 NTPC LIMITED 9.17% 22-Sep-24 106.1569 8.2001 100.00 INE141A08019 ORIENTAL BANK OF COMMERCE 9.20% 27-Oct-24 104.1057 8.5400 1064.00 INE141A08019 ORIENTAL BANK OF COMMERCE 9.20% 27-Oct-24 103.9222 8.5700 550.00 INE848E07666 NHPC LIMITED 8.49% 26-Nov-24 101.8052 8.2000 100.00 INE220H09113 HIMACHAL PRADESH STATE ELECTRICITY 9.13% 03-Dec-24 102.5600 8.8000 27.00 INE238A08351 AXIS BANK LIMITED 8.85% 05-Dec-24 102.2390 8.4900 250.00 INE238A08351 AXIS BANK LIMITED 8.85% 05-Dec-24 102.2390 8.4900 250.00 INE134E08GU1 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 8.48% 09-Dec-24 100.7582 8.3500 1000.00 INE134E08GU1 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 8.48% 09-Dec-24 100.7582 8.3500 900.00 INE340M08137 TAMILNADU GENERATION AND DISTRIBUT 9.20% 18-Dec-24 100.5000 9.3000 1.00 INE020B08880 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.57% 21-Dec-24 102.3582 8.2170 250.00 INE928P07019 BANGALORE METRO RAIL CORPORATION 8.79% 23-Dec-24 100.1200 8.9500 4.00 INE134E08GV9 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 8.65% 28-Dec-24 102.1361 8.3130 1050.00 INE134E08GV9 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 8.65% 28-Dec-24 102.1561 8.3116 150.00 INE043D07HD2 IDFC LIMITED 8.67% 03-Jan-25 101.4976 8.4363 272.00 INE043D07HD2 IDFC LIMITED 8.67% 03-Jan-25 101.4976 8.4316 250.00 INE134E08CP0 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.80% 15-Jan-25 103.1700 8.3100 2.00 INE691I08321 L & T INFRASTRUCTURE FINANCE 8.75% 17-Jan-25 100.0000 - 26.00 INE652A08015 STATE BANK OF PATIALA 8.29% 22-Jan-25 100.1953 - 500.00 INE020B08898 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.23% 23-Jan-25 99.6437 - 800.00 INE752E07MG9 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.20% 23-Jan-25 99.8111 - 550.00 INE774D07KW6 MAHINDRA & MAHINDRA FINANCIAL 8.79% 23-Jan-25 100.0000 - 450.00 INE020B08898 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.23% 23-Jan-25 99.7756 - 250.00 INE115A07GP0 LIC HOUSING FINANCE LIMITED TRANCH 8.40% 30-Jan-25 100.0000 - 1000.00 INE774D08LK7 MAHINDRA & MAHINDRA FINANCIAL 9.18% 31-Jan-25 100.0500 - 500.00 INE514E08EK0 EXPORT-IMPORT BANK OF INDIA 8.11% 03-Feb-25 99.7541 - 1000.00 INE039A09NL3 IFCI LIMITED 10.75% 01-Aug-26 107.8000 9.1700 0.20 INE752E07MB0 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.93% 20-Oct-27 105.4800 8.2000 3.00 INE572F11190 RAJASTHAN RAJYA VIDYUT PRASARAN 0.00% 14-Jan-28 43.3500 10.1000 0.50 INE752E07MD6 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.93% 20-Oct-29 105.4563 8.2600 100.00 INE752E07MD6 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.93% 20-Oct-29 105.4563 8.2600 100.00 INE514E08EJ2 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 8.15% 21-Jan-30 99.9007 - NOTE:- (*) - DIRTY PRICE BSE - Bombay Stock Exchange NSE - National Stock Exchange