Feb 5 Below are the details of Indian corporate bonds dealt on BSE & NSE. (10 million = 1 crore) EXCHANGES VOLUME IN MILLIONS --------- ------------------ BSE 10867.10 NSE 21921.90 ============= TOTAL 32789.00 ----------------------------------------------------------------------------------------------- ISIN SECURITY COUPON MATURITY LAST TRD WTD AVG CUM. VOL DATE PRICE YIELD IN MLNS ----------------------------------------------------------------------------------------------- BSE === INE895D08402 TATA SONS LTD 9.78% 28-Feb-15 100.0519 8.2000 1000.00 INE001A07HN5 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.75% 07-Dec-16 101.4707 8.8200 250.00 INE721A07DM9 SHRIRAM TRANSPORT FINANCE COMPANY 10.50% 09-Aug-17 102.3000 9.4300 0.30 INE020B07CU9 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.85% 28-Sep-17 103.4273 8.3100 10.00 INE774D07KM7 MNM FINANCIAL SERVICES LTD 9.05% 07-Nov-17 99.7873 9.1100 250.00 INE800H07223 TATA POWER LIMITED 14.00% 23-Dec-17 110.1600 0.0000 2.00 INE895D07404 TATA SONS LTD 9.77% 13-Jan-18 103.1226 8.5200 100.00 INE309K08029 AIRPORTS AUTHORITY OF INDIA 8.60% 17-Jan-18 101.0494 8.1800 240.00 INE020B08815 RURAL ELCETRIFICATION CORPORATION 8.70% 01-Feb-18 101.1508 8.2500 90.00 INE001A07JZ5 AXIS BANK LIMITED 9.05% 04-Feb-18 104.2280 8.3800 150.00 INE134E08FM0 POWER FINANCE CORPORATION OF INDIA 8.90% 18-Mar-18 107.5872 8.4400 50.00 INE895D08568 TATA SONS LIMITED 8.85% 02-May-18 100.8476 8.5200 200.00 INE134E08BE6 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 11.00% 15-Sep-18 104.1518 8.3700 50.00 INE134E07406 CHOLAMANDALAM INVESTMENT AND FIN 9.81% 07-Oct-18 107.9900 11.4300 1.00 INE514E08CZ2 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 9.50% 09-Oct-18 103.8797 8.2100 500.00 INE020B07IA8 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 9.63% 05-Feb-19 105.0666 8.2900 50.00 INE020B08864 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.56% 13-Nov-19 101.0246 8.2800 300.00 INE134E08GQ9 POWER FINANCE CORPORATION LTD 8.65% 28-Nov-19 101.1916 8.3300 350.00 INE909H08014 TATA MOTORS FINANCE LIMITED 10.90% 20-Jan-20 103.9226 9.8500 0.50 INE752E07ME4 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.20% 23-Jan-20 99.6457 8.2700 100.00 INE909H08055 TATA MOTORS FINANCE LIMITED RESET 23-Nov-20 114.4500 7.0200 0.50 INE020B08476 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 0.00% 15-Dec-20 63.1500 8.1600 5.50 INE081A08173 TATA STEEL LIMITED RESET 11-May-21 106.7000 10.7700 1.00 INE245A08034 CHOLAMANDALAM INVESTMENT AND FIN RESET 02-Jun-21 101.8805 12.2000 2.00 INE121A08NT4 POWER FINANCE CORPORATION LTD 12.90% 26-Jul-21 104.3800 8.3400 1.00 INE134E07133 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.09% 25-Nov-21 100.0500 8.1800 100.00 INE752E07MF1 POWER FINANCE CORP. LTD 8.20% 23-Jan-22 105.4100 7.0500 100.00 INE906B07CA1 NATIONAL HIGHWAYS AUTHORITY OF 8.20% 25-Jan-22 109.5200 6.4600 3.60 INE909H08113 TATA MOTORS FINANCE LTD RESET 28-Jun-22 103.5486 10.5000 0.50 INE238A08344 HDFC LTD 9.15% 31-Dec-22 101.3818 8.5100 150.00 INE871D07NI3 INFRASTRUCTURE LEASING AND FIN 9.50% 28-Jul-24 104.5477 8.7600 100.00 INE084A08052 BANK OF INDIA 11.00% 08-Aug-24 109.5940 9.4100 263.00 INE020B07IZ5 GUJARAT STATE PETRO CORP LTD 9.34% 25-Aug-24 106.2792 9.5000 500.00 INE153A08071 MAHANAGAR TELEPHONE NIGAM LIMITED 8.29% 28-Nov-24 104.2947 7.6500 250.00 INE039A07801 IFCI LTD 9.90% 01-Dec-24 100.3400 9.8300 76.70 INE340M08137 TAMIL NADU GENERATION AND 9.20% 18-Dec-24 100.0000 9.4000 600.00 INE990D07312 KRISHNA BHAGYA JALA NIGAM LTD 8.75% 31-Dec-24 99.9000 8.7600 4.00 INE975G08090 IL N FS TRANSPORTATION NETWORKS - 03-Jan-25 100.0000 12.1400 2500.00 INE020B08898 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.23% 23-Jan-25 99.6759 8.2800 50.00 INE134E08FQ1 POWER FINANCE CORPORATION LTD 8.94% 25-Mar-28 101.5573 8.3000 50.00 INE514E08EJ2 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 8.15% 21-Jan-30 100.0671 8.1400 50.00 INE787H07347 INDIA INFRASTRUCTURE FINANCE 8.66% 22-Jan-34 117.0683 7.0000 106.00 INE245A08042 TATA POWER COMPANY LIMITED 10.75% 21-Aug-72 103.0500 0.0000 1.00 INE020B07HS2 TATA MOTORS LIMITED 10.75% 21-Aug-72 103.4237 10.5000 0.50 INE065L08033 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 10.45% 28-Sep-72 106.5694 8.3000 500.00 INE121A08MZ3 OMAXE LIMITED 12.60% 23-Oct-99 100.0000 - 2.00 INE008A08U84 IDBI BANK LIMITED PERPETUAL 10.75% 31-Dec-99 106.2966 9.7000 756.00 INE457A09215 BAJAJ FINANCE LTD 9.48% 31-Dec-99 101.7446 9.0600 500.00 INE296A07BG8 BANK OF MAHARASHTRA - 31-Dec-99 100.0400 9.4700 500.00 NSE === INE144H07CH1 DEUTSCHE INVESTMENTS INDIA PVT LTD RESET 23-Feb-15 193.0064 - 4.00 INE936D08032 RELIANCE UTILITIES AND POWER 9.20% 27-Feb-15 99.9988 8.6000 200.00 INE804I07DV7 ECL FINANCE LIMITED NIFTY 05-Mar-15 148.4060 0.0000 2.00 INE296A07732 BAJAJ FINANCE LIMITED 0.00% 30-Mar-15 130.6527 8.4600 200.00 INE804I07EC5 ECL FINANCE LIMITED NIFTY 30-Mar-15 151.9120 0.0000 1.00 INE804I07EE1 ECL FINANCE LIMITED NIFTY 03-Apr-15 151.6840 0.0000 2.50 INE827N07018 L & T INTERSTATE ROAD CORRIDOR LTD 9.09% 20-Apr-15 100.0000 8.7839 162.00 INE071G08494 ICICI HOME FINANCE COMPANY LIMITED 0.00% 27-Apr-15 115.0497 8.9000 1.00 INE115A07882 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 8.28% 29-Jun-15 99.5560 9.2479 100.00 INE115A07882 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 8.28% 29-Jun-15 99.5560 9.0000 100.00 INE920L07072 ORRIS INFRASTRUCTURE PRIVATE LTD 19.10% 01-Aug-15 98.3746 - 16.00 INE827N07026 L & T INTERSTATE ROAD CORRIDOR LTD 9.09% 15-Oct-15 100.0000 8.9736 156.00 INE920L07080 ORRIS INFRASTRUCTURE PRIVATE LTD 19.10% 01-Nov-15 98.3746 - 6.00 INE920L07098 ORRIS INFRASTRUCTURE PRIVATE LTD 19.10% 01-Feb-16 98.3746 - 6.00 INE261F09II8 NABARD 8.95% 07-Mar-16 100.6234 8.2930 20.00 INE804I07JV4 ECL FINANCE LIMITED NIFTY 04-Apr-16 143.5000 0.0000 10.00 INE827N07034 L & T INTERSTATE ROAD CORRIDOR LTD 9.09% 15-Apr-16 100.0000 9.0980 129.00 INE920L07106 ORRIS INFRASTRUCTURE PRIVATE LTD 19.10% 01-May-16 98.3746 - 6.00 INE137K08016 HPCL-MITTAL ENERGY LIMITED 0.00% 10-Jun-16 88.6008 9.4012 150.00 INE015Q07013 GOOD EARTH ECO DEVELOPMENTS PVT 18.50% 23-Jul-16 99.0009 - 43.00 INE920L07114 ORRIS INFRASTRUCTURE PRIVATE LTD 19.10% 01-Aug-16 98.3746 - 6.00 INE001A07ND4 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.43% 02-Sep-16 100.6267 8.9000 100.00 INE001A07ND4 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.43% 02-Sep-16 100.6267 8.9000 100.00 INE115A07EH2 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 10.60% 06-Sep-16 102.7793 8.5700 50.00 INE752E07AB5 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 7.39% 22-Sep-16 98.6428 8.2700 4.00 INE827N07042 L & T INTERSTATE ROAD CORRIDOR LTD 9.09% 15-Oct-16 100.0000 9.0980 114.00 INE920L07122 ORRIS INFRASTRUCTURE PRIVATE LTD 19.10% 01-Nov-16 98.3746 - 6.00 INE968N08075 L&T SEAWOODS PRIVATE LIMITED 9.48% 14-Nov-16 100.0045 9.4834 100.00 INE829Q07025 HERO REALTY LIMITED 11.10% 15-Nov-16 100.8020 11.1168 150.00 INE001A07HN5 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.75% 07-Dec-16 101.4707 8.8000 250.00 INE920L07130 ORRIS INFRASTRUCTURE PRIVATE LTD 19.10% 01-Feb-17 98.3746 - 6.00 INE804I07QV9 ECL FINANCE LIMITED NIFTY 10-Mar-17 117.1290 0.0000 2.50 INE827N07059 L & T INTERSTATE ROAD CORRIDOR LTD 9.09% 15-Apr-17 100.0000 9.0980 99.00 INE920L07148 ORRIS INFRASTRUCTURE PRIVATE LTD 19.10% 01-May-17 98.3746 - 6.00 INE020B07CU9 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.85% 28-Sep-17 103.4273 8.3200 10.00 INE827N07067 L & T INTERSTATE ROAD CORRIDOR LTD 9.09% 15-Oct-17 100.0000 9.0980 95.00 INE572E09247 PNB HOUSING FINANCE LIMITED 9.05% 21-Oct-17 101.3100 8.6700 40.00 INE054O08015 LT SHIPBUILDING LIMITED 8.95% 25-Oct-17 99.8760 8.9131 25.00 INE774D07KM7 MAHINDRA & MAHINDRA FINANCIAL 9.05% 07-Nov-17 99.7873 9.1000 250.00 INE043D07GY0 IDFC LIMITED 8.43% 13-Nov-17 99.4424 8.6300 800.00 INE043D07GY0 IDFC LIMITED 8.43% 13-Nov-17 99.4424 8.6300 800.00 INE245A08059 THE TATA POWER COMPANY LIMITED 9.32% 17-Nov-17 100.3098 9.1500 50.00 INE245A08059 THE TATA POWER COMPANY LIMITED 9.32% 17-Nov-17 100.3098 9.1500 50.00 INE895D07404 TATA SONS LIMITED 9.77% 13-Jan-18 103.1226 8.5100 100.00 INE309K08029 AIRPORTS AUTHORITY OF INDIA 8.60% 17-Jan-18 101.0494 8.1700 250.00 INE445L08193 NABHA POWER LIMITED 8.72% 23-Jan-18 100.2696 8.6000 250.00 INE445L08193 NABHA POWER LIMITED 8.72% 23-Jan-18 100.2696 8.6000 240.00 INE020B08815 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.70% 01-Feb-18 101.1508 8.2400 100.00 INE001A07NK9 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 8.50% 02-Feb-18 100.0000 8.4900 900.00 INE043D07HG5 INFRASTRUCTURE DEVELOPMENT FINANCE 8.43% 02-Feb-18 99.8500 - 500.00 INE155A08266 TATA MOTORS LIMITED 8.60% 02-Feb-18 100.0100 8.5800 500.00 INE001A07JZ5 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.05% 04-Feb-18 101.3818 8.5000 150.00 INE020B07DE1 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.07% 28-Feb-18 102.1779 8.2300 1.00 INE134E08FM0 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.90% 18-Mar-18 101.5573 8.2900 50.00 INE827N07075 L & T INTERSTATE ROAD CORRIDOR LTD 9.09% 15-Apr-18 100.0000 9.0980 87.00 INE860H07342 ADITYA BIRLA FINANCE LIMITED 9.50% 20-Apr-18 100.4200 9.3400 350.00 INE413O07114 11.75% SECURED REDEEMABLE NON 11.75% 25-Apr-18 100.0000 11.7700 500.00 INE895D08568 TATA SONS LIMITED 8.85% 02-May-18 100.8476 8.5100 200.00 INE053F09FN5 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 9.43% 23-May-18 103.8128 8.2435 50.00 INE053F09FN5 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 9.43% 23-May-18 103.8128 8.2400 50.00 INE134E08BE6 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 11.00% 15-Sep-18 107.5872 8.4300 50.00 INE514E08CZ2 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 9.50% 09-Oct-18 103.8797 8.2000 1350.00 INE514E08CZ2 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 9.50% 09-Oct-18 103.8510 8.2100 500.00 INE514E08DA3 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 9.28% 15-Oct-18 103.1910 8.2084 650.00 INE827N07083 L & T INTERSTATE ROAD CORRIDOR LTD 9.09% 15-Oct-18 100.0000 9.0980 93.00 INE514E08DD7 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 9.70% 21-Nov-18 104.6056 8.2100 250.00 INE514E08DE5 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 9.63% 29-Nov-18 104.4130 8.2094 250.00 INE261F09EW8 NABARD 0.00% 01-Jan-19 73.2338 8.3000 8.00 INE001A07MH7 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.65% 19-Jan-19 103.2300 8.6500 47.00 INE115A07EW1 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 9.63% 22-Jan-19 103.3300 8.6000 18.00 INE733E07CD7 NTPC LIMITED 8.65% 04-Feb-19 101.3875 8.2200 500.00 INE020B07IA8 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.63% 05-Feb-19 104.1518 5.8169 50.00 INE827N07091 L & T INTERSTATE ROAD CORRIDOR LTD 9.09% 15-Apr-19 100.0000 9.0980 92.00 INE895D07479 TATA SONS LIMITED 9.25% 19-Jun-19 102.3400 8.5900 37.00 INE266N07076 ESSEL CORPORATE RESOURCES PVT LTD 12.70% 10-Aug-19 108.4368 11.6800 90.00 INE523E07459 L & T FINANCE LTD 10.24% 17-Sep-19 106.0500 8.8000 1.80 INE827N07109 L & T INTERSTATE ROAD CORRIDOR LTD 9.09% 15-Oct-19 100.0000 9.0980 87.00 INE752E07LT4 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.93% 20-Oct-19 102.5460 8.2300 50.00 INE020B08864 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.56% 13-Nov-19 101.0246 8.2700 600.00 INE020B08864 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.56% 13-Nov-19 100.9871 8.2800 300.00 INE134E08CK1 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 1.79% 20-Nov-19 104.0838 8.5800 250.00 INE134E08GQ9 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.65% 28-Nov-19 101.1916 8.3200 350.00 INE909H08014 TATA MOTORS FINANCE LIMITED 10.90% 20-Jan-20 103.6500 9.9200 0.50 INE020B07FC0 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.65% 22-Jan-20 101.1463 8.3500 100.00 INE752E07ME4 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.20% 23-Jan-20 100.0500 8.1842 250.00 INE827N07117 L & T INTERSTATE ROAD CORRIDOR LTD 9.09% 15-Apr-20 100.0000 9.0980 34.00 INE525E09088 NATIONAL CAPITAL REGION PLANNING 8.68% 04-Aug-20 100.5500 8.3800 124.00 INE827N07125 L & T INTERSTATE ROAD CORRIDOR LTD 9.09% 15-Oct-20 100.0000 9.0980 33.00 INE752E07LU2 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.93% 20-Oct-20 102.9774 8.2300 50.00 INE827N07133 L & T INTERSTATE ROAD CORRIDOR LTD 9.09% 15-Apr-21 100.0000 9.0980 29.00 INE827N07141 L & T INTERSTATE ROAD CORRIDOR LTD 9.09% 15-Oct-21 100.0000 9.0980 31.00 INE020B08872 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.44% 04-Dec-21 100.7526 8.3000 100.00 INE476M07347 L&T HOUSING FINANCE LIMITED 9.20% 14-Jan-22 100.0000 9.1900 100.00 INE752E07MF1 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.20% 23-Jan-22 99.6457 8.2600 160.00 INE906B07CA1 NATIONAL HIGHWAYS AUTHORITY OF 8.20% 25-Jan-22 107.1191 6.8700 1.00 INE031A07832 HOUSING AND URBAN DEVELOPMENT CORP 8.10% 05-Mar-22 105.5859 7.0600 50.00 INE827N07158 L & T INTERSTATE ROAD CORRIDOR LTD 9.09% 15-Apr-22 100.0000 9.0980 26.00 INE803N07043 HPCL-MITTAL PIPELINES LIMITED 4.00% 21-Aug-22 127.2335 9.5417 80.00 INE827N07166 L & T INTERSTATE ROAD CORRIDOR LTD 9.09% 15-Oct-22 100.0000 9.0980 22.00 INE053F07603 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 8.83% 25-Mar-23 103.5534 8.2000 100.00 INE160A09215 PUNJAB NATIONAL BANK RESET 27-Mar-23 103.0800 8.2800 2.00 INE827N07174 L & T INTERSTATE ROAD CORRIDOR LTD 9.09% 15-Apr-23 100.0000 9.0980 19.00 INE020B08849 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.06% 31-May-23 98.4700 8.3039 107.00 INE425L07015 INTIME PROPERTIES LIMITED - 25-Jul-23 99.8509 9.6168 757.00 INE827N07182 L & T INTERSTATE ROAD CORRIDOR LTD 9.09% 15-Oct-23 100.0000 9.0980 17.00 INE202B07AZ6 DEWAN HOUSING FINANCE CORP. LTD 10.70% 12-Jun-24 106.2500 9.6300 18.00 INE084A08052 BANK OF INDIA 11.00% 08-Aug-24 109.5900 9.4000 264.00 INE020B07IZ5 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.34% 25-Aug-24 106.5694 8.2950 500.00 INE141A08019 ORIENTAL BANK OF COMMERCE 9.20% 27-Oct-24 104.1207 8.5400 760.00 INE141A08019 ORIENTAL BANK OF COMMERCE 9.20% 27-Oct-24 103.9222 8.5700 100.00 INE153A08071 MAHANAGAR TELEPHONE NIGAM LIMITED 8.29% 28-Nov-24 104.2947 7.8000 250.00 INE238A08351 AXIS BANK LIMITED 8.85% 05-Dec-24 102.8000 8.4000 6.00 INE340M08137 TAMILNADU GENERATION AND 9.20% 18-Dec-24 100.7000 9.2600 2.00 INE928P07019 BANGALORE METRO RAIL CORPORATION 8.79% 23-Dec-24 100.1200 8.9600 215.00 INE134E08GV9 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 8.65% 28-Dec-24 102.1561 8.3116 100.00 INE134E08GV9 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 8.65% 28-Dec-24 102.1561 8.3100 100.00 INE860H08DK2 ADITYA BIRLA FINANCE LIMITED 9.45% 09-Jan-25 100.5500 9.3500 50.00 INE691I08321 L & T INFRASTRUCTURE FINANCE 8.75% 17-Jan-25 100.0200 8.7400 20.00 INE020B08898 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.23% 23-Jan-25 99.6759 - 50.00 INE115A07GP0 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 8.40% 30-Jan-25 100.0000 8.4000 250.00 INE053F09GV6 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 8.95% 10-Mar-25 106.0000 8.2200 9.00 INE572F09202 RAJASTHAN RAJYA VIDYUT PRASARAN 8.65% 05-Jan-27 100.4052 - 100.00 INE053F07538 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 8.10% 23-Feb-27 108.4500 7.0300 2.60 INE134E08FQ1 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.94% 25-Mar-28 104.9045 8.3000 150.00 INE514E08EJ2 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 8.15% 21-Jan-30 100.0671 8.1400 100.00 INE752E07MH7 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.20% 23-Jan-30 99.7672 8.2200 50.00 INE752E07MH7 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.20% 23-Jan-30 99.7672 8.2200 50.00 INE065L08033 GUJARAT STATE PETROLEUM CORP LTD. 10.45% 28-Sep-72 106.2792 9.4900 1000.00 INE008A08U84 IDBI BANK LIMITED 10.75% 31-Dec-99 106.2766 9.7000 750.00 INE457A09215 BANK OF MAHARASHTRA 9.48% 31-Dec-99 100.0200 9.4700 500.00 INE434A09149 ANDHRA BANK 9.55% 31-Dec-99 99.5600 9.6500 3.00 =============================================================================================== NOTE:- (*) - DIRTY PRICE BSE - Bombay Stock Exchange NSE - National Stock Exchange