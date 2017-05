Feb 6 Below are the details of Indian corporate bonds dealt on BSE & NSE. (10 million = 1 crore) EXCHANGES VOLUME IN MILLIONS --------- ------------------ BSE 4457.50 NSE 19783.50 ============= TOTAL 24241.00 ----------------------------------------------------------------------------------------------- ISIN SECURITY COUPON MATURITY LAST TRD WTD AVG CUM. VOL DATE PRICE YIELD IN MLNS ----------------------------------------------------------------------------------------------- BSE === INE115A07DK8 LIC HOUSING FINANCE LTD 9.21% 08-May-15 100.0351 8.7600 500.00 INE001A07ND4 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.43% 02-Sep-16 100.7636 8.8200 250.00 INE001A07LU2 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.75% 10-Oct-16 101.2715 8.8400 750.00 INE800H07215 OMAXE LIMITED 0.00% 23-Dec-16 100.0000 - 8.00 INE134E08FC1 POWER FINANCE CORPORATION LTD 8.72% 08-Feb-17 100.6345 8.3600 200.00 INE001A07AZ4 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 8.00% 08-Feb-17 98.9588 8.5800 100.00 INE556F09437 SMALL INDUSTRIES DEVELOPMENT BANK 9.83% 26-Feb-17 100.0262 9.8000 100.00 INE043D07GY0 IDFC LTD 8.43% 13-Nov-17 99.4424 8.6400 500.00 INE053F09FR6 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 8.45% 26-Dec-18 101.3804 8.0200 50.00 INE020B07IA8 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.63% 05-Feb-19 104.1483 8.3700 50.00 INE121H07AB6 IL 9.50% 03-Jul-19 102.1653 8.8600 50.00 INE296A07BH6 BAJAJ FINANCE LTD - 12-Aug-19 102.0500 9.0600 250.00 INE020B08864 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.56% 13-Nov-19 101.1358 8.2500 50.00 INE134E08GQ9 POWER FINANCE CORPORATION LTD 8.65% 28-Nov-19 101.3043 8.2900 400.00 INE039A07777 IFCI LTD 9.40% 01-Dec-19 100.3884 9.7000 0.50 INE081A08173 TATA STEEL LIMITED RESET 11-May-21 106.7500 10.7700 1.00 INE018E08052 SBI CARDS AND PAYMENT SERVICES 9.00% 26-Nov-21 101.8500 8.6100 15.00 INE861G08035 FOOD CORPORATION OF INDIA 9.95% 07-Mar-22 111.0102 7.8600 200.00 INE652A09054 STATE BANK OF PATIALA RESET 20-Dec-22 102.2200 9.1700 1.00 INE941D07133 RELIANCE PORTS AND TERMINALS LTD 8.45% 12-Jun-23 97.0279 8.9600 50.00 INE871D07NI3 INFRASTRUCTURE LEASING AND FIN 9.50% 28-Jul-24 104.5477 8.7500 200.00 INE871D07NJ1 INFRASTRUCTURE LEASING AND FIN 9.55% 13-Aug-24 104.8728 8.7600 50.00 INE636F07183 NORTH EASTERN ELECTRIC POWER CORP 9.60% 01-Oct-24 103.2000 9.2000 77.00 INE238A08351 AXIS BANK LTD 8.85% 05-Dec-24 102.2347 8.4900 300.00 INE340M08137 TAMIL NADU GENERATION AND 9.20% 18-Dec-24 100.6500 9.2700 2.00 INE752E07MG9 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.20% 23-Jan-25 99.7749 8.2300 100.00 INE134E08FQ1 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 8.94% 25-Mar-28 104.9049 8.3100 100.00 INE065L08033 GUJARAT STATE PETRO CORP LTD 10.45% 28-Sep-72 106.2300 9.5000 100.00 INE511C08878 MAGMA FINCORP LIMITED 12.10% 20-May-99 100.3200 12.0000 1.00 INE121A08MZ3 CHOLAMANDALAM INVESTMENT AND FIN 12.60% 23-Oct-99 103.7506 11.8500 2.00 NSE === INE667F07964 SUNDARAM BNP PARIBAS HOME FINANCE 0.00% 02-Mar-15 131.9366 8.6100 137.00 INE804I07DV7 ECL FINANCE LIMITED NIFTY 05-Mar-15 148.4630 0.0000 11.50 INE134E08CT2 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.95% 30-Mar-15 99.9564 8.9234 40.00 INE134E08CT2 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.95% 30-Mar-15 99.9564 8.5998 40.00 INE565A09074 INDIAN OVERSEAS BANK 7.25% 08-Apr-15 99.0000 10.5800 1.00 INE476A09124 CANARA BANK 7.40% 29-Apr-15 98.8000 10.1500 2.00 INE909H07AK5 TATA MOTORS FINANCE LIMITED 9.60% 07-May-15 99.8864 9.7420 250.00 INE909H07AK5 TATA MOTORS FINANCE LIMITED 9.60% 07-May-15 99.8864 9.4000 250.00 INE115A07DK8 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 9.21% 08-May-15 100.0351 9.0000 500.00 INE242A07181 INDIAN OIL CORPORATION LIMITED 7.40% 15-Sep-15 97.6000 9.1800 1.00 INE061O07012 SHAMBHAVI REALTY PRIVATE LIMITED 19.00% 26-Dec-15 100.0000 - 13.70 INE535H07241 FULLERTON INDIA CREDIT COMPANY LTD 10.00% 15-Jan-16 100.5565 9.3254 100.00 INE535H07241 FULLERTON INDIA CREDIT COMPANY LTD 10.00% 15-Jan-16 100.5565 9.3000 100.00 INE202B07746 DEWAN HOUSING FINANCE CORP. LTD. 9.90% 06-May-16 100.4200 9.5084 250.00 INE001A07ND4 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.43% 02-Sep-16 100.7636 8.8000 250.00 INE001A07LU2 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.75% 10-Oct-16 101.2715 8.8200 750.00 INE309K08011 AIRPORTS AUTHORITY OF INDIA 8.97% 11-Oct-16 101.2101 8.1769 250.00 INE957N07021 HERO FINCORP LIMITED 10.35% 15-Nov-16 101.8487 9.1160 250.00 INE005A08NB7 ICICI NMDQ302R 10.55% 23-Nov-16 101.5500 9.6000 1.00 INE445L08110 NABHA POWER LIMITED 9.33% 05-Dec-16 101.3067 8.4981 250.00 INE115A07BP1 LIC HOUSING FINANCE LTD. 9.70% 07-Dec-16 101.3785 8.8000 250.00 INE115A07BP1 LIC HOUSING FINANCE LTD. 9.70% 07-Dec-16 101.3785 8.8000 250.00 INE752E07JC4 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 9.25% 26-Dec-16 101.6221 8.2517 50.00 INE895D08394 TATA SONS LIMITED 9.68% 10-Jan-17 101.2775 8.9023 70.00 INE115A07ES9 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 9.69% 11-Jan-17 101.4200 8.8289 50.00 INE310L07233 IOT UTKAL ENERGY SERVICES LIMITED 9.84% 20-Jan-17 103.4912 8.5131 64.50 INE001A07HU0 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 0.00% 06-Feb-17 134.3159 8.7709 100.00 INE134E08FC1 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.72% 08-Feb-17 100.6345 8.3500 250.00 INE001A07AZ4 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 8.00% 08-Feb-17 98.9588 8.7500 100.00 INE001A07HV8 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 0.00% 08-Feb-17 134.5356 8.4600 100.00 INE134E08FC1 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.72% 08-Feb-17 100.6345 8.3500 50.00 INE020B08658 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.28% 15-Feb-17 101.7394 8.2932 250.00 INE020B08658 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.28% 15-Feb-17 101.7394 8.3000 250.00 INE556F09437 SMALL INDUSTRIES DEVELOPMENT BANK 9.83% 26-Feb-17 100.0262 8.5000 100.00 INE742F07288 ADANI PORTS AND SPECIAL ECONOMIC 10.15% 16-Mar-17 101.4932 9.5471 50.00 INE069R07059 SPRIT TEXTILES PRIVATE LIMITED - 04-Oct-17 100.4766 11.6024 20.00 INE134E08GM8 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.90% 21-Oct-17 101.1110 8.3830 650.00 INE134E08GM8 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.90% 21-Oct-17 101.1110 8.3831 650.00 INE043D07GY0 IDFC LIMITED 8.43% 13-Nov-17 99.4424 8.6300 1000.00 INE043D07GY0 IDFC LIMITED 8.43% 13-Nov-17 99.4424 8.6300 500.00 INE134E08GP1 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 8.50% 28-Nov-17 100.3350 8.3300 140.00 INE134E08GP1 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 8.50% 28-Nov-17 100.3350 8.3300 140.00 INE296A07FB0 BAJAJ FINANCE LIMITED - 31-Jan-18 99.6900 9.0400 130.00 INE043D07HG5 INFRASTRUCTURE DEVELOPMENT FINANCE 8.43% 02-Feb-18 100.0000 8.4200 590.00 INE134E08FM0 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.90% 18-Mar-18 101.5305 8.2999 50.00 INE134E08FM0 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.90% 18-Mar-18 101.5305 8.3000 50.00 INE477L07222 INDIA INFOLINE HOUSING FINANCE LTD - 02-Apr-18 99.7840 10.8200 1.00 INE202B08462 DEWAN HOUSING FINANCE COROPORATION - 22-May-18 100.5292 10.9297 50.00 INE115A07569 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 11.08% 13-Aug-18 103.2965 9.8705 1.00 INE053F09FR6 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 8.45% 26-Dec-18 101.3804 8.1850 100.00 INE081A08199 TATA STEEL LIMITED 9.15% 24-Jan-19 100.7707 8.9000 1000.00 INE020B07IA8 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.63% 05-Feb-19 104.1483 8.3601 50.00 INE752E07HH7 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.64% 08-Jul-19 100.9289 8.3500 21.30 INE752E07LT4 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.93% 20-Oct-19 102.4642 8.2500 50.00 INE020B08864 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.56% 13-Nov-19 101.1358 8.2400 100.00 INE245A08067 THE TATA POWER COMPANY LIMITED 9.48% 17-Nov-19 100.0000 9.4500 500.00 INE110L08045 RELIANCE JIO INFOCOMM LIMITED 8.95% 18-Nov-19 100.0000 8.9268 100.00 INE134E08GQ9 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.65% 28-Nov-19 101.3043 8.2900 500.00 INE476M07339 L&T HOUSING FINANCE LIMITED 9.20% 16-Jan-20 100.0000 9.1900 50.00 INE020B07FC0 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.65% 22-Jan-20 101.2242 8.3300 200.00 INE721A07JE3 SHRIRAM TRANSPORT FINANCE COMPANY 9.15% 04-Feb-20 100.0000 9.1438 150.00 INE537P07034 INDIA INFRADEBT LIMITED 8.55% 04-Feb-20 100.0000 8.5500 150.00 INE909H08022 TATA MOTORS FINANCE LIMITED 10.75% 25-Mar-20 100.0000 10.7200 2.50 INE872A08BT7 SREI INFRASTRUCTURE FINANCE LTD 10.50% 10-Nov-20 99.8500 10.5000 20.00 INE020B08872 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.44% 04-Dec-21 100.7487 8.3000 600.00 INE020B08872 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.44% 04-Dec-21 100.7487 8.2999 500.00 INE752E07MF1 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.20% 23-Jan-22 99.7718 8.2350 100.00 INE031A07832 HOUSING AND URBAN DEVELOPMENT CORP 8.10% 05-Mar-22 105.6421 7.0500 50.00 INE861G08035 FOOD CORPORATION OF INDIA 9.95% 07-Mar-22 111.0102 7.8500 200.00 INE053F07603 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 8.83% 25-Mar-23 103.6706 8.1800 250.00 INE053F07603 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 8.83% 25-Mar-23 103.6706 8.1800 250.00 INE941D07133 RELIANCE PORTS TERMINALS LTD. 8.45% 12-Jun-23 97.0279 8.9500 50.00 INE694L07016 TALWANDI SABO POWER LIMITED RESET 09-Dec-23 100.2000 9.8800 17.00 INE062A09163 STATE BANK OF INDIA RESET 19-Dec-23 101.9000 8.3007 50.00 INE110L08037 RELIANCE JIO INFOCOMM LIMITED 9.25% 16-Jun-24 101.7063 8.9499 50.00 INE110L08037 RELIANCE JIO INFOCOMM LIMITED 9.25% 16-Jun-24 101.7063 8.9500 50.00 INE020B07IZ5 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.34% 25-Aug-24 106.6350 8.2900 114.00 INE139F07063 KONKAN RAILWAY CORPORATION LIMITED 9.08% 25-Sep-24 105.8500 8.3500 50.00 INE039A07801 IFCI LIMITED 9.90% 01-Dec-24 100.6900 9.7800 3.00 INE238A08351 AXIS BANK LIMITED 8.85% 05-Dec-24 102.2347 8.4900 506.00 INE238A08351 AXIS BANK LIMITED 8.85% 05-Dec-24 102.1688 8.5000 150.00 INE043D07GU8 IDFC LTD 9.38% 09-Dec-24 104.2500 8.6900 170.00 INE340M08137 TAMILNADU GENERATION AND 9.20% 18-Dec-24 100.3800 9.3300 10.00 INE134E08GV9 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 8.65% 28-Dec-24 102.0849 8.3215 750.00 INE134E08GV9 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 8.65% 28-Dec-24 102.0849 8.3200 750.00 INE990D07312 KRISHNA BHAGYA JALA NIGAM LTD 8.75% 31-Dec-24 100.0500 8.7300 21.00 INE860H08DK2 ADITYA BIRLA FINANCE LIMITED 9.45% 09-Jan-25 100.4900 9.3600 100.00 INE691I08321 L & T INFRASTRUCTURE FINANCE 8.75% 17-Jan-25 99.9800 8.7400 109.00 INE652A08015 STATE BANK OF PATIALA 8.29% 22-Jan-25 100.0500 8.2736 500.00 INE652A08015 STATE BANK OF PATIALA 8.29% 22-Jan-25 100.0500 8.2736 250.00 INE752E07MG9 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.20% 23-Jan-25 99.8080 8.2200 550.00 INE752E07MG9 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.20% 23-Jan-25 99.8080 8.2200 450.00 INE043D08CL4 INFRASTRUCTURE DEVELOPMENT FINANCE 8.80% 27-Jan-25 102.4500 8.4200 35.00 INE053F09GV6 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 8.95% 10-Mar-25 106.1100 8.2100 9.00 INE053F07538 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 8.10% 23-Feb-27 108.4000 7.0300 2.00 INE752E07MB0 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.93% 20-Oct-27 105.3000 8.2200 3.00 INE134E08FQ1 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.94% 25-Mar-28 104.9049 8.3000 100.00 INE721A08CK3 SHRIRAM TRANSPORT FINANCE COMPANY 10.00% 29-May-28 100.9573 9.8454 100.00 INE031A07899 HOUSING AND URBAN DEVELOPMENT CORP 8.56% 02-Sep-28 113.3000 6.9962 9.00 INE752E07LR8 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 9.30% 04-Sep-29 100.2484 9.2480 5.00 INE752E07MH7 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.20% 23-Jan-30 100.4582 8.1400 50.00 INE457A09215 BANK OF MAHARASHTRA 9.48% 31-Dec-99 98.8600 9.7700 268.00 INE008A08U84 IDBI BANK LIMITED 10.75% 31-Dec-99 102.3500 10.3500 152.00 INE434A09149 ANDHRA BANK 9.55% 31-Dec-99 99.6700 9.6199 3.00 ===============================================================================================