Feb 9 Below are the details of Indian corporate bonds dealt on BSE & NSE. (10 million = 1 crore) EXCHANGES VOLUME IN MILLIONS --------- ------------------ BSE 5291.40 NSE 31089.00 ============= TOTAL 36380.40 ----------------------------------------------------------------------------------------------- ISIN SECURITY COUPON MATURITY LAST TRD WTD AVG CUM. VOL DATE PRICE YIELD IN MLNS ----------------------------------------------------------------------------------------------- BSE === INE465A07030 BHARAT FORGE LIMITED 10.75% 22-Mar-15 25.0470 0.0000 375.00 INE565A09074 INDIAN OVERSEAS BANK 7.25% 08-Apr-15 102.6315 11.2000 1.00 INE476A09124 CANARA BANK 7.40% 29-Apr-15 99.5200 9.1300 2.00 INE242A07181 INDIAN OIL CORPORATION LIMITED 7.40% 15-Sep-15 101.1000 9.7100 1.00 INE721A07GX9 SHRIRAM TRANSPORT FINANCE CO. LTD. 10.70% 22-Oct-15 100.5476 9.6900 450.00 INE202B07688 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 10.80% 05-Dec-15 100.0500 8.1800 150.00 INE013A07E88 RELIANCE CAPITAL LIMITED - 31-Mar-16 102.5000 0.0000 1.00 INE296A07CC5 DEWAN HOUSING FINANCE CORPORATION 9.60% 29-Aug-16 100.7300 7.5300 150.00 INE800H07215 OMAXE LIMITED 0.00% 23-Dec-16 100.0100 - 4.00 INE572E09247 PNB HOUSING FINANCE LTD 9.05% 21-Oct-17 101.6900 8.5000 10.00 INE115A07DR3 STATE BANK OF INDIA 9.11% 09-Apr-18 101.9400 8.2900 50.00 INE680A09055 INDIAN OVERSEAS BANK 11.90% 03-May-18 99.6100 9.1800 1.00 INE233B08095 THE BLUE DART EXPRESS LIMITED 9.40% 20-Nov-18 100.8400 9.1500 0.20 INE733E07CD7 NTPC LIMITED 8.65% 04-Feb-19 104.9223 8.6000 500.00 INE081A08124 TATA STEEL LIMITED 10.40% 15-May-19 100.3200 12.0000 1.00 INE752E07HH7 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.64% 08-Jul-19 101.0700 8.3100 21.30 INE752E07LT4 INDIA INFRADEBT LIMITED 8.93% 20-Oct-19 99.5819 8.6600 50.00 INE114A07885 STEEL AUTHORITY OF INDIA LTD 8.30% 21-Jan-20 100.3962 8.2000 250.00 INE752E07ME4 HOUSING AND URBAN DEVELOPMENT CORP 8.20% 23-Jan-20 105.3573 7.1000 200.00 INE537P07034 POWER GRID CORPORATION LTD 8.55% 04-Feb-20 102.5900 8.2200 50.00 INE081A08173 TATA STEEL LIMITED RESET 11-May-21 105.5000 10.9000 2.00 INE906B07CA1 NATIONAL HIGHWAYS AUTHORITY OF 8.20% 25-Jan-22 105.8210 7.1000 5.50 INE031A07832 BAJAJ FINANCE LTD 8.10% 05-Mar-22 101.5146 9.1100 100.00 INE053F09GM5 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 8.20% 27-Apr-23 100.7491 8.8100 50.00 INE062A09163 STATE BANK OF INDIA RESET 19-Dec-23 100.8226 8.0600 50.00 INE084A08052 BANK OF INDIA 11.00% 08-Aug-24 108.8000 9.5200 6.00 INE115A07FP2 NTPC LIMITED (FORMERLY NATIONAL 9.39% 23-Aug-24 101.5203 8.1900 500.00 INE636F07183 BANGALORE METRO RAIL CORPORATION 9.60% 01-Oct-24 100.5700 8.8800 20.00 INE296A07EG2 BAJAJ FINANCE LTD 9.36% 18-Nov-24 100.4940 9.1700 100.00 INE039A07801 IFCI LIMITED 9.90% 01-Dec-24 103.4700 9.5300 1.00 INE928P07019 NORTH EASTERN ELECTRIC POWER CORP 8.79% 23-Dec-24 103.8000 9.0800 20.00 INE020B08898 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.23% 23-Jan-25 99.2000 8.3500 1800.00 INE020B08906 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.27% 06-Feb-25 99.8300 8.2900 300.00 INE694C08054 TATA STEEL LTD 9.40% 22-Mar-25 103.9500 9.2100 1.00 INE053F07538 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 8.10% 23-Feb-27 107.3410 7.1200 14.40 INE039A09MN1 IFCI LIMITED 9.98% 29-Oct-30 105.9500 11.0400 1.00 INE511C08878 INDIAN OIL CORPORATION 12.10% 20-May-99 99.0000 8.9000 1.00 INE565A09231 INDIAN OVERSEAS BANK - 31-Dec-99 100.0000 9.9900 52.00 NSE === INE071G08353 ICICI HOME FINANCE COMPANY LIMITED 0.00% 02-Mar-15 131.2688 8.8885 220.00 INE804I07DN4 ECL FINANCE LIMITED NIFTY 02-Mar-15 148.8010 0.0000 2.00 INE804I07DV7 ECL FINANCE LIMITED NIFTY 05-Mar-15 148.6320 0.0000 11.00 INE306N07963 TATA CAPITAL FINANCIAL SERVICES 9.95% 25-Mar-15 100.0923 8.4200 300.00 INE721A07FJ0 SHRIRAM TRANSPORT FINANCE COMPANY 9.85% 26-Mar-15 100.0623 8.9280 27.00 INE660A07HR9 SUNDARAM FINANCE LIMITED 0.00% 30-Mar-15 98.8624 8.7500 50.00 INE740F08272 WEST BENGAL INFRASTRUCTURE DEVT 8.00% 01-Apr-15 99.7400 10.0500 2.00 INE804I07EE1 ECL FINANCE LIMITED NIFTY 03-Apr-15 151.9120 0.0000 1.00 INE916DA7DA8 KOTAK MAHINDRA PRIME LTD 9.58% 07-Apr-15 99.9711 9.1700 200.00 INE523E07970 L & T FINANCE LTD 9.58% 07-Apr-15 99.9571 9.2650 150.00 INE001A07MN5 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.60% 26-Jun-15 100.1681 9.2100 200.00 INE001A07MN5 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.60% 26-Jun-15 100.1681 9.2100 200.00 INE721A07GX9 SHRIRAM TRANSPORT FINANCE COMPANY 10.70% 22-Oct-15 100.5476 9.5500 450.00 INE202B07688 DEWAN HOUSING FINANCE CORP. LTD. 10.80% 05-Dec-15 100.7300 9.6499 150.00 INE202B07746 DEWAN HOUSING FINANCE CORP. LTD. 9.90% 06-May-16 100.4400 9.4661 250.00 INE001A07GX6 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 0.00% 14-Jun-16 142.8596 8.9499 300.00 INE001A07GX6 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 0.00% 14-Jun-16 142.8596 8.9500 300.00 INE296A07CC5 BAJAJ FINANCE LIMITED 9.60% 29-Aug-16 100.4940 9.1500 100.00 INE334L07118 UJJIVAN FINANCIAL SERVICES PVT LTD 13.65% 12-Dec-16 99.6992 - 250.00 INE115A07BQ9 LIC HOUSING FINANCE LTD. 9.55% 16-Dec-16 101.0726 8.8500 250.00 INE115A07ES9 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 9.69% 11-Jan-17 101.3711 8.8500 300.00 INE020B08658 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.28% 15-Feb-17 101.5009 8.4243 70.00 INE020B08658 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.28% 15-Feb-17 101.5009 9.2800 70.00 INE134E08ED2 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 9.33% 17-Feb-17 101.7446 8.3410 20.00 INE134E08ED2 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 9.33% 17-Feb-17 101.7446 8.3500 20.00 INE020B07IB6 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.67% 10-Mar-17 102.3676 8.3551 730.00 INE556F09445 SMALL INDUSTRIES DEVELOPMENT BANK 9.55% 18-Mar-17 100.0342 9.4963 1750.00 INE556F09445 SMALL INDUSTRIES DEVELOPMENT BANK 9.55% 18-Mar-17 100.0342 8.4800 1750.00 INE020B07II1 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.52% 25-Mar-17 102.1181 8.3553 350.00 INE261F09DM1 NABARD 0.00% 01-Aug-17 82.0406 8.3400 46.00 INE134E08GM8 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.90% 21-Oct-17 101.1310 8.3727 650.00 INE134E08GM8 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.90% 21-Oct-17 101.1310 8.3727 650.00 INE572E09247 PNB HOUSING FINANCE LIMITED 9.05% 21-Oct-17 101.1944 8.7100 10.00 INE115A07GF1 LIC HOUSING FINANCE LTD. 8.79% 24-Nov-17 99.7735 8.8500 250.00 INE115A07GF1 LIC HOUSING FINANCE LTD. 8.79% 24-Nov-17 99.7735 8.8500 250.00 INE114A07877 STEEL AUTHORITY OF INDIA LIMITED 8.38% 16-Dec-17 100.1811 - 1.00 INE261F09DY6 NABARD 0.00% 01-Jan-18 79.3315 8.3400 12.00 INE572E09254 PNB HOUSING FINANCE LTD 8.60% 24-Jan-18 100.0500 8.7600 200.00 INE020B08815 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.70% 01-Feb-18 100.9892 8.3000 100.00 INE134E08FD9 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.72% 08-Feb-18 101.0010 8.3200 50.00 INE752E07GI7 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.90% 25-Feb-18 101.8292 8.1800 30.00 INE020B07DE1 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.07% 28-Feb-18 102.1294 8.2400 30.00 INE115A07DR3 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 9.11% 09-Apr-18 100.7491 8.8000 50.00 INE115A07DZ6 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 8.34% 28-May-18 99.0767 8.6400 500.00 INE752E07HS4 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.84% 21-Oct-18 101.8452 8.2100 250.00 INE261F09EV0 NABARD 0.00% 01-Dec-18 73.7245 8.3400 120.00 INE261F09EW8 NABARD 0.00% 01-Jan-19 73.2246 8.3400 20.00 INE115A07EV3 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 9.60% 22-Jan-19 103.3269 8.5600 3.00 INE733E07CD7 NTPC LIMITED 8.65% 04-Feb-19 101.5203 8.1865 500.00 INE091A07141 NIRMA LIMITED 8.95% 28-May-19 99.7818 8.9900 18.00 INE245A08067 THE TATA POWER COMPANY LIMITED 9.48% 17-Nov-19 100.0000 9.4500 750.00 INE110L08045 RELIANCE JIO INFOCOMM LIMITED 8.95% 18-Nov-19 100.0000 8.9262 250.00 INE975G08074 IL&FS TRANSPORTATION NETWORKS LTD 11.50% 20-Nov-19 102.0000 11.2500 12.00 INE134E08GQ9 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.65% 28-Nov-19 101.1881 8.3200 50.00 INE476M07339 L&T HOUSING FINANCE LIMITED 9.20% 16-Jan-20 100.6076 9.0300 100.00 INE114A07885 STEEL AUTHORITY OF INDIA LIMITED 8.30% 21-Jan-20 100.3962 - 250.00 INE752E07ME4 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.20% 23-Jan-20 100.0500 8.1833 150.00 INE537P07034 INDIA INFRADEBT LIMITED 8.55% 04-Feb-20 99.5819 8.6500 50.00 INE803N07027 HPCL-MITTAL PIPELINES LIMITED 4.00% 21-Aug-20 124.9147 0.0000 43.00 INE137K07018 HPCL-MITTAL ENERGY LIMITED 4.00% 03-Sep-20 125.2943 0.0000 12.00 INE081A08173 TATA IRON AND STEEL COMPANY LTD RESET 11-May-21 108.2700 9.9200 1.00 INE429C07057 SINTEX INDUSTRIES LIMITED 10.70% 30-Sep-21 102.0446 10.8087 38.00 INE018E08052 SBI CARDS & PAYMENT SERVICES 9.00% 26-Nov-21 101.7500 8.6300 150.00 INE848E07633 NHPC LIMITED 8.49% 26-Nov-21 101.1205 8.2500 100.00 INE134E08GT3 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 8.55% 09-Dec-21 100.0000 8.5331 14.00 INE031A07832 HOUSING AND URBAN DEVELOPMENT CORP 8.10% 05-Mar-22 105.3573 7.0996 300.00 INE038A07258 HINDALCO LIMITED 9.55% 25-Apr-22 101.9358 9.1500 1.00 INE848E07641 NHPC LIMITED 8.49% 26-Nov-22 101.2498 8.2500 100.00 INE572E09197 PNB HOUSING FINANCE LTD 9.10% 21-Dec-22 102.9600 8.7500 136.00 INE206D08154 NUCLEAR POWER CORPORATION OF INDIA 8.56% 15-Mar-23 102.7312 8.2500 250.00 INE053F07603 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 8.83% 25-Mar-23 103.4342 8.2200 350.00 INE053F07603 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 8.83% 25-Mar-23 103.4342 8.2200 350.00 INE053F09GM5 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 8.20% 27-Apr-23 100.8226 8.2100 50.00 INE572E09205 PNB HOUSING FINANCE LTD 8.58% 16-May-23 100.2000 8.7200 100.00 INE848E07658 NHPC LIMITED 8.49% 26-Nov-23 101.3695 8.2500 100.00 INE694L07016 TALWANDI SABO POWER LIMITED RESET 09-Dec-23 100.2300 9.8400 17.00 INE110L08037 RELIANCE JIO INFOCOMM LIMITED 9.25% 16-Jun-24 101.6749 8.9550 50.00 INE110L08037 RELIANCE JIO INFOCOMM LIMITED 9.25% 16-Jun-24 101.6749 8.9550 50.00 INE975G08058 IL&FS TRANSPORTATION NETWORKS LTD 11.50% 21-Jun-24 104.5000 11.0000 1.00 INE115A07FP2 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 9.39% 23-Aug-24 104.9223 8.5974 500.00 INE636F07183 NORTH EASTERN ELECTRIC POWER CORP 9.60% 01-Oct-24 103.2300 9.1900 20.00 INE705A08037 VIJAYA BANK 9.15% 30-Oct-24 104.1500 8.5100 1.00 INE296A07EG2 BAJAJ AUTO FINANCE LIMITED 9.36% 18-Nov-24 101.5146 9.1000 100.00 INE039A07801 IFCI LIMITED 9.90% 01-Dec-24 101.7500 9.7700 2.00 INE238A08351 AXIS BANK LIMITED 8.85% 05-Dec-24 102.3600 8.4700 11.00 INE043D07GU8 IDFC LTD 9.38% 09-Dec-24 106.5000 8.3500 85.00 INE340M08137 TAMILNADU GENERATION AND DISTRIBUT 9.20% 18-Dec-24 100.5000 9.3000 36.00 INE535H08587 FULLERTON INDIA CREDIT COMPANY LTD 9.60% 26-Dec-24 100.0725 - 100.00 INE134E08GV9 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 8.65% 28-Dec-24 101.9879 8.3346 270.00 INE990D07312 KRISHNA BHAGYA JALA NIGAM LTD 8.75% 31-Dec-24 100.0000 8.7400 70.00 INE043D07HD2 IDFC LIMITED 8.67% 03-Jan-25 101.2200 8.4700 24.00 INE860H08DK2 ADITYA BIRLA FINANCE LIMITED 9.45% 09-Jan-25 100.4500 9.3700 49.00 INE652A08015 STATE BANK OF PATIALA 8.29% 22-Jan-25 100.1500 8.2580 1050.00 INE020B08898 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.23% 23-Jan-25 99.9300 - 2800.00 INE752E07MG9 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.20% 23-Jan-25 99.6749 8.2400 300.00 INE752E07MG9 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.20% 23-Jan-25 99.5758 8.2550 100.00 INE537P07042 INDIA INFRADEBT LIMITED 8.45% 04-Feb-25 99.8000 - 150.00 INE020B08906 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.27% 06-Feb-25 99.7800 - 7900.00 INE020B08906 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.27% 06-Feb-25 99.9000 - 200.00 INE206D08238 NUCLEAR POWER CORPORATION OF INDIA 8.40% 28-Nov-27 102.6700 8.2200 15.00 INE752E07LR8 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 9.30% 04-Sep-29 108.8700 8.2200 10.00 INE565A09231 INDIAN OVERSEAS BANK - NOTE:- (*) - DIRTY PRICE
BSE - Bombay Stock Exchange
NSE - National Stock Exchange