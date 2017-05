Feb 10 Below are the details of Indian corporate bonds dealt on BSE & NSE. (10 million = 1 crore) EXCHANGES VOLUME IN MILLIONS --------- ------------------ BSE 4475.70 NSE 28642.40 ============= TOTAL 33118.10 ----------------------------------------------------------------------------------------------- ISIN SECURITY COUPON MATURITY LAST TRD WTD AVG CUM. VOL DATE PRICE YIELD IN MLNS ----------------------------------------------------------------------------------------------- BSE === INE895D08410 TATA SONS LTD 9.98% 10-Apr-15 99.9503 9.8800 250.00 INE916D073Z6 KOTAK MAHINDRA PRIME LTD 9.63% 16-Oct-15 99.9684 9.5300 150.00 INE001A07MJ3 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.70% 20-Jan-16 100.4734 9.1300 150.00 INE756I07217 HDB FINANCIAL SER LTD 9.36% 28-Jan-16 100.0451 9.2900 250.00 INE020B07JA6 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.97% 08-Sep-16 100.7003 8.4000 10.00 INE866I07578 INDIA INFOLINE FINANCE LTD 12.00% 29-Sep-16 105.0000 8.7000 1.00 INE481G07125 ULTRATECH CEMENT LIMITED 8.80% 30-Sep-16 100.4856 8.4000 10.00 INE134E08DZ7 POWER FINANCE CORPORATION LTD 9.64% 15-Dec-16 101.8844 8.4500 10.00 INE721A07IV9 SHRIRAM TRANSPORT FINANCE COMPANY - 19-Dec-16 99.4781 9.3800 7.00 INE001A07ME4 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.75% 10-Jan-17 101.5796 8.8000 7.00 INE523E07442 L & T FINANCE LTD 9.95% 17-Jan-17 102.6127 9.0500 4.00 INE721A07HH0 SHRIRAM TRANSPORT FINANCE COMPANY 9.85% 15-Jul-17 101.4221 9.1100 1.30 INE019A07381 JSW STEEL LTD 9.62% 23-Dec-17 100.0000 9.6000 250.00 INE800H07223 OMAXE LIMITED 14.00% 23-Dec-17 100.0100 - 2.00 INE134E08BE6 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 11.00% 15-Sep-18 106.2000 8.8700 1.00 INE866I08139 INDIA INFOLINE FINANCE LTD 12.75% 17-Sep-18 103.2500 11.5400 1.00 INE752E07HS4 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.84% 21-Oct-18 101.8539 8.2200 1000.00 INE261F09EW8 NABARD 0.00% 01-Jan-19 73.5000 8.2300 2.80 INE020B07HZ7 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.61% 03-Jan-19 103.8902 8.3900 50.00 INE155A08118 TATA MOTORS LTD 9.69% 29-Mar-19 102.4202 8.9500 250.00 INE084G09206 TAMILNADU ELECTRICITY BOARD 8.81% 04-May-19 98.5000 9.2400 1.00 INE245A08067 THE TATA POWER COMPANY LTD 9.48% 17-Nov-19 100.0400 9.4400 350.00 INE909H08014 TATA MOTORS FINANCE LIMITED 10.90% 20-Jan-20 102.2000 10.3300 1.00 INE081A08165 TATA STEEL LIMITED RESET 18-Mar-21 109.8500 9.9200 6.00 INE081A08173 TATA STEEL LIMITED RESET 11-May-21 106.9500 10.2100 1.00 INE245A08034 TATA POWER LIMITED RESET 02-Jun-21 107.8200 9.9300 3.00 INE631K07028 WEST BENGAL STATE ELECTRICITY 10.29% 26-Jul-21 102.4000 10.0100 10.00 INE657I08017 RELIANCE GAS TRANSPORTATION 10.25% 22-Aug-21 105.4400 9.0800 5.00 INE752E07JV4 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 9.30% 28-Jun-22 105.2600 8.3000 30.00 INE084A08052 BANK OF INDIA 11.00% 08-Aug-24 109.7800 9.3700 5.00 INE115A07FP2 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 9.39% 23-Aug-24 104.9869 8.5900 100.00 INE296A07EG2 BAJAJ FINANCE LTD 9.36% 18-Nov-24 101.5137 9.1100 100.00 INE220H09113 HIMACHAL PRADESH STATE ELECTRICITY 9.13% 03-Dec-24 102.3600 8.7500 5.00 INE043D07HD2 IDFC LTD 8.67% 03-Jan-25 101.5000 8.4300 1.00 INE020B08898 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.23% 23-Jan-25 99.2457 8.3400 500.00 INE020B08906 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.27% 06-Feb-25 99.7900 8.2900 450.00 INE062A08058 STATE BANK OF INDIA 9.95% 16-Mar-26 105.2500 9.2700 2.00 INE053F07538 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 8.10% 23-Feb-27 111.2000 6.7100 2.60 INE039A09PR5 IFCI LTD. 9.75% 26-Apr-28 102.0200 9.3900 263.00 INE053F07728 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 8.63% 19-Mar-29 114.2354 7.0000 0.50 INE752E07MH7 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.20% 23-Jan-30 99.5102 8.2600 150.00 INE031A07980 HOUSING AND URBAN DEVELOPMENT CORP 8.76% 13-Jan-34 118.1000 7.0000 48.50 INE245A08042 TATA POWER COMPANY LIMITED 10.75% 21-Aug-72 103.0000 0.0000 1.00 INE434A09149 ANDHRA BANK 9.55% 31-Dec-99 99.5500 9.5900 20.00 INE008A08U84 IDBI BANK LIMITED PERPETUAL 10.75% 31-Dec-99 105.3500 9.8400 10.00 INE565A09231 INDIAN OVERSEAS BANK - 31-Dec-99 100.0000 9.9900 3.00 NSE === INE804I07DN4 ECL FINANCE LIMITED NIFTY 02-Mar-15 148.8580 0.0000 1.00 INE804I07DV7 ECL FINANCE LIMITED NIFTY 05-Mar-15 148.6880 0.0000 2.00 INE556F09387 SMALL INDUSTRIES DEVELOPMENT BANK 9.55% 09-Mar-15 100.0297 8.4000 100.00 INE896L07041 INDOSTAR CAPITAL FINANCE PVT LTD 11.85% 12-Mar-15 100.1584 9.4877 250.00 INE465A07030 BHARAT FORGE LIMITED 10.75% 22-Mar-15 100.1879 8.7000 750.00 INE895D08410 TATA SONS LIMITED 9.98% 10-Apr-15 99.9503 9.5000 250.00 INE043D07GC6 IDFC LIMITED 0.00% 14-Apr-15 98.4448 9.6666 450.00 INE043D07GC6 IDFC LIMITED 0.00% 14-Apr-15 98.4448 9.3000 450.00 INE043D07GD4 IDFC LIMITED 0.00% 16-Apr-15 98.3955 9.6637 500.00 INE043D07GD4 IDFC LIMITED 0.00% 16-Apr-15 98.3955 9.3000 500.00 INE691I07513 L & T INFRASTRUCTURE FINANCE 9.96% 16-Apr-15 100.0279 9.4475 500.00 INE134E08EQ4 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 9.46% 02-May-15 99.9782 8.9000 100.00 INE261F09HJ8 NATIONAL BANK OF AGRICULTURE & RUR 9.46% 21-May-15 100.0092 8.8200 100.00 INE115A07FL1 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 9.12% 31-Jul-15 99.8333 9.2146 200.00 INE115A07FL1 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 9.12% 31-Jul-15 99.8333 9.0500 200.00 INE916D073Z6 KOTAK MAHINDRA PRIME LIMITED 9.63% 16-Oct-15 99.9684 9.5200 150.00 INE055A07054 CENTURY TEXTILES AND INDUSTRIES 10.07% 31-Oct-15 100.1599 9.9853 30.00 INE115A07DJ0 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 9.39% 02-Dec-15 100.0547 9.2299 250.00 INE115A07DJ0 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 9.39% 02-Dec-15 100.0547 9.1500 250.00 INE134E08883 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 7.60% 30-Dec-15 98.3400 9.5500 7.00 INE001A07MJ3 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.70% 20-Jan-16 100.4734 9.1000 150.00 INE756I07217 HDB FINANCIAL SERVICES LIMITED 9.36% 28-Jan-16 100.0451 9.3600 250.00 INE001A07GH9 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.70% 09-Feb-16 100.5924 9.0510 200.00 INE001A07GH9 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.70% 09-Feb-16 100.5924 9.0500 200.00 INE001A07GH9 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.70% 09-Feb-16 101.0316 8.5760 4.00 INE001A07GI7 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.75% 08-Mar-16 101.1210 8.5600 4.00 INE759E07277 L&T FINCORP LIMITED 9.59% 01-Apr-16 100.3731 9.2450 30.00 INE077E08058 ESSEL MINING & INDUSTRIES LIMITED 0.00% 25-Apr-16 102.7623 9.9950 100.00 INE134E07398 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.80% 27-Sep-16 101.8608 8.4650 50.00 INE115A07ES9 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 9.69% 11-Jan-17 101.3685 8.8500 50.00 INE020B07IB6 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.67% 10-Mar-17 102.3039 8.3880 40.00 INE020B07II1 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.52% 25-Mar-17 101.9740 8.4300 350.00 INE020B07II1 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.52% 25-Mar-17 101.9740 8.4300 350.00 INE721A07HH0 SHRIRAM TRANSPORT FINANCE COMPANY 9.85% 15-Jul-17 100.3842 9.6000 1.00 INE020B07IY8 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.25% 25-Aug-17 101.7565 8.4000 50.00 INE020B07IY8 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.25% 25-Aug-17 101.7565 8.4000 50.00 INE020B07IY8 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.25% 25-Aug-17 101.8705 8.3500 1.00 INE053F09732 IRFC STRPP-43OO 7.63% 29-Oct-17 97.5500 8.8300 1.00 INE306N07468 TATA CAPITAL FINANCIAL SERVICES 10.10% 09-Nov-17 103.2794 8.6640 8.00 INE090A08MT3 ICICI BANK LIMITED 10.00% 10-Nov-17 103.4948 8.4800 12.80 INE043D07GY0 IDFC LIMITED 8.43% 13-Nov-17 99.4765 8.6244 500.00 INE019A07381 JSW STEEL LIMITED 9.62% 23-Dec-17 100.0000 - 250.00 INE001A07NK9 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 8.50% 02-Feb-18 100.0000 8.4900 250.00 INE043D07HG5 INFRASTRUCTURE DEVELOPMENT FINANCE 8.43% 02-Feb-18 100.0000 8.4186 200.00 INE477A07050 CANFIN HOMES LIMITED 8.80% 06-Feb-18 100.0000 - 600.00 INE785J07065 AVANTHA HOLDINGS LIMITED RESET 29-Mar-18 100.5030 11.9757 640.00 INE866I07834 INDIA INFOLINE INVESTMENT SERVICES - 02-Apr-18 99.8470 - 1.00 INE010A07166 PRISM CEMENT LIMITED 0.00% 26-Apr-18 100.8351 - 320.00 INE283O07079 ASIAN SATELLITE BROADCAST PVT LTD 0.00% 26-Apr-18 102.6614 - 210.00 INE752E07HS4 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.84% 21-Oct-18 101.8539 8.2067 1350.00 INE261F09EW8 NABARD 0.00% 01-Jan-19 73.5750 8.2000 2.80 INE020B07HZ7 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.61% 03-Jan-19 103.8902 8.3800 50.00 INE525E09062 NATIONAL CAPITAL REGION PLANNING 9.15% 18-Feb-19 100.6600 8.9412 68.00 INE155A08118 TATA MOTORS LIMITED 9.69% 29-Mar-19 102.4202 8.9500 250.00 INE523E07459 L & T FINANCE LTD 10.24% 17-Sep-19 106.0500 8.8000 1.80 INE020B08856 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.04% 12-Oct-19 102.5933 8.3200 292.00 INE020B08856 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.04% 12-Oct-19 102.5933 8.3200 100.00 INE245A08067 THE TATA POWER COMPANY LIMITED 9.48% 17-Nov-19 100.0400 9.4400 1150.00 INE202B07CL2 DEWAN HOUSING FINANCE CORPORATION 9.75% 18-Nov-19 101.1524 9.4100 100.00 INE476M07339 L&T HOUSING FINANCE LIMITED 9.20% 16-Jan-20 101.0600 8.9190 100.00 INE752E07ME4 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.20% 23-Jan-20 99.7681 8.2500 400.00 INE752E07ME4 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.20% 23-Jan-20 99.7681 8.2500 400.00 INE537P07034 INDIA INFRADEBT LIMITED 8.55% 04-Feb-20 99.9000 8.5700 350.00 INE053F09GU8 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 6.70% 08-Mar-20 98.6000 7.1500 13.00 INE155A08043 TATA MOTORS LIMITED 9.90% 07-May-20 101.7000 9.4300 2.00 INE631K07028 WEST BENGAL STATE ELECTRICITY TRAN 10.29% 26-Jul-21 101.2000 10.2800 10.00 INE657I08017 RELIANCE GAS TRANSPORTATION INFRAS 10.25% 22-Aug-21 104.5882 9.2500 28.00 INE202B08389 DEWAN HOUSING FINANCE CORPORATION RESET 23-Sep-21 101.9000 12.2700 1.00 INE752E07LV0 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.93% 20-Oct-21 102.9736 8.3100 50.00 INE134E08GT3 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 8.55% 09-Dec-21 100.9247 8.3500 450.00 INE155A08258 TATA MOTORS LIMITED 9.02% 10-Dec-21 100.5054 8.9000 39.00 INE031A07832 HOUSING AND URBAN DEVELOPMENT CORP 8.10% 05-Mar-22 105.4133 7.0900 250.00 INE752E07JV4 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 9.30% 28-Jun-22 105.2326 8.3000 30.00 INE514E08BS9 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 8.88% 18-Oct-22 103.4840 8.2300 750.00 INE752E07LW8 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.93% 20-Oct-22 103.2600 8.3300 100.00 INE039A09PM6 IFCI LIMITED 9.90% 05-Nov-22 102.5380 9.4000 70.00 INE238A08344 AXIS BANK LIMITED 9.15% 31-Dec-22 103.2680 8.5500 150.00 INE787H07131 INDIA INFRASTRUCTURE FINANCE 7.19% 22-Jan-23 100.9068 7.0300 1.00 INE733E07JC4 NTPC LIMITED 8.73% 07-Mar-23 102.9225 8.2100 50.00 INE206D08154 NUCLEAR POWER CORPORATION OF INDIA 8.56% 15-Mar-23 102.8700 8.2300 250.00 INE053F07603 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 8.83% 25-Mar-23 103.3455 8.2350 100.00 INE733E07JD2 NTPC LIMITED 8.80% 04-Apr-23 103.3256 8.2100 100.00 INE572E09205 PNB HOUSING FINANCE LTD 8.58% 16-May-23 101.0600 8.5700 1.00 INE084A08052 BANK OF INDIA 11.00% 08-Aug-24 109.4500 9.4210 62.00 INE115A07FP2 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 9.39% 23-Aug-24 104.9869 8.5800 100.00 INE020B07IZ5 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.34% 25-Aug-24 106.2600 8.3400 2.00 INE114A07869 STEEL AUTHORITY OF INDIA 9.00% 14-Oct-24 104.5414 8.2800 50.00 INE141A08019 ORIENTAL BANK OF COMMERCE 9.20% 27-Oct-24 103.5200 8.6300 607.00 INE296A07EG2 BAJAJ AUTO FINANCE LIMITED 9.36% 18-Nov-24 101.5137 9.1000 100.00 INE848E07666 NHPC LIMITED 8.49% 26-Nov-24 101.4019 8.2600 100.00 INE220H09113 HIMACHAL PRADESH STATE ELECTRICITY 9.13% 03-Dec-24 102.3600 8.8100 5.00 INE134E08GV9 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 8.65% 28-Dec-24 102.0149 8.3300 650.00 INE134E08GV9 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 8.65% 28-Dec-24 101.9495 8.3416 100.00 INE990D07312 KRISHNA BHAGYA JALA NIGAM LTD 8.75% 31-Dec-24 100.1150 8.7192 20.00 INE043D07HD2 IDFC LIMITED 8.67% 03-Jan-25 100.8330 8.5300 58.00 INE691I08321 L & T INFRASTRUCTURE FINANCE 8.75% 17-Jan-25 100.0000 8.7400 3.00 INE652A08015 STATE BANK OF PATIALA 8.29% 22-Jan-25 99.5422 8.3500 1250.00 INE652A08015 STATE BANK OF PATIALA 8.29% 22-Jan-25 99.5422 8.3500 500.00 INE020B08898 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.23% 23-Jan-25 99.2457 - 2300.00 INE115A07GP0 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 8.40% 30-Jan-25 100.0000 8.3900 750.00 INE020B08906 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.27% 06-Feb-25 99.8000 - 1900.00 INE001A07NL7 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 8.33% 06-Feb-25 100.0000 - 250.00 INE020B08906 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.27% 06-Feb-25 99.8000 - 150.00 INE752E07KL3 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.85% 19-Oct-26 104.1939 8.2600 100.00 INE572F09202 RAJASTHAN RAJYA VIDYUT PRASARAN 8.65% 05-Jan-27 100.5419 - 350.00 INE039A09PN4 IFCI LIMITED 9.90% 05-Nov-27 103.4869 9.4000 130.00 INE039A09PR5 IFCI LIMITED 9.75% 26-Apr-28 100.0700 9.7500 263.00 INE752E07MH7 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.20% 23-Jan-30 99.5102 8.2500 150.00 INE053F09GX2 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 8.79% 04-May-30 106.3837 8.2100 200.00 INE065L08033 GUJARAT STATE PETROLEUM CORP LTD 10.45% 28-Sep-72 108.0300 9.1700 462.00 INE565A09231 INDIAN OVERSEAS BANK - 31-Dec-99 99.6500 - 529.00 INE141A08027 ORIENTAL BANK OF COMMERCE 9.48% 31-Dec-99 98.3800 - 500.00 INE434A09149 ANDHRA BANK 9.55% 31-Dec-99 99.5500 9.6637 20.00 INE008A08U84 IDBI BANK LIMITED 10.75% 31-Dec-99 106.0000 9.7400 5.00 INE457A09215 BANK OF MAHARASHTRA 9.48% 31-Dec-99 99.2600 9.6600 4.00 =============================================================================================== NOTE:- (*) - DIRTY PRICE BSE - Bombay Stock Exchange NSE - National Stock Exchange Corporate Debt Master Page : Corporate Bond Deals : Corporate Bond Indicative Quotes : - Corporate Bond Benchmark : <0#BBB-INBMK=> Contact Mumbai Rate Reporting Unit: +91 22 6180 7222 / 3317 7222, rru.data@thomsonreuters.com