Feb 11 Below are the details of Indian corporate bonds dealt on BSE & NSE. (10 million = 1 crore) EXCHANGES VOLUME IN MILLIONS --------- ------------------ BSE 7919.40 NSE 30994.30 ============= TOTAL 38913.70 ----------------------------------------------------------------------------------------------- ISIN SECURITY COUPON MATURITY LAST TRD WTD AVG CUM. VOL DATE PRICE YIELD IN MLNS ----------------------------------------------------------------------------------------------- BSE === INE043D07CH4 IDFC LTD 9.37% 27-Apr-15 99.9561 9.2400 50.00 INE691I07372 LNT INFRASTRUCTURE FINANCE COMPANY 8.95% 04-May-15 99.7094 9.6000 120.00 INE909H07AU4 TATA MOTORS FINANCE LIMITED 9.40% 05-Jun-16 99.8019 9.4900 350.00 INE909H07AT6 TATA MOTORS FINANCE LIMITED 9.40% 10-Jun-16 99.7990 9.4900 250.00 INE765R15030 IFMR CAPITAL MOSEC RHEA - 21-Sep-16 102.6814 - 11.30 INE134E07398 POWER FINANCE CORPORATION LTD 9.80% 27-Sep-16 101.7057 8.5700 50.00 INE721A07IP1 SHRIRAM TRANSPORT FINANCE CO LTD 9.65% 14-Nov-16 100.2647 9.4200 2150.00 INE721A07IV9 SHRIRAM TRANSPORT FINANCE COMPANY 9.10% 19-Dec-16 99.4370 9.4100 250.00 INE020B08658 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.28% 15-Feb-17 101.4590 8.4600 100.00 INE721A07HH0 SHRIRAM TRANSPORT FINANCE COMPANY 9.85% 15-Jul-17 100.8244 9.4000 200.00 INE205A07022 SESA STERLITE LIMITED 9.36% 30-Dec-17 100.2777 9.2300 250.00 INE001A07NK9 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 8.50% 02-Feb-18 99.8435 8.5600 250.00 INE126O07013 PROFICIENT BUILDWELL PVT. LTD 12.00% 30-Apr-18 117.5927 - 900.00 INE752E07HS4 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.84% 21-Oct-18 101.8107 8.2300 250.00 INE020B07HZ7 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.61% 03-Jan-19 103.9232 8.3800 50.00 INE020B07IA8 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.63% 05-Feb-19 103.9931 8.4100 50.00 INE084G09206 TAMILNADU ELECTRICITY BOARD 8.81% 04-May-19 99.7500 8.8800 1.00 INE445L07013 NABHA POWER LIMITED 9.50% 01-Sep-19 99.6502 9.7500 250.00 INE020B08856 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.04% 12-Oct-19 102.6700 8.3000 94.00 INE975G08074 ILNFS TRANSPORTATION NETWORKS LTD 11.50% 20-Nov-19 100.4500 11.6900 4.00 INE130C07234 AMTEK AUTO LIMITED 10.50% 02-Jan-20 100.0000 10.9100 2.00 INE537P07034 INDIA INFRADEBT LIMITED 8.55% 04-Feb-20 99.5819 8.6600 100.00 INE053F09GU8 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 6.70% 08-Mar-20 99.2149 6.8900 513.00 INE871D07LM9 INFRASTRUCTURE LEASING AND FIN 9.20% 22-Mar-20 101.5540 8.8000 100.00 INE804I08601 ECL FINANCE LTD 12.00% 26-Apr-20 105.1000 11.1100 2.20 INE001A07FT6 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 8.90% 18-Aug-20 101.4475 8.5200 50.00 INE081A08165 TATA STEEL LIMITED RESET 18-Mar-21 111.7500 0.0000 6.00 INE081A08173 TATA STEEL LIMITED RESET 11-May-21 109.8500 0.0000 3.00 INE245A08034 TATA POWER LIMITED RESET 02-Jun-21 109.3000 0.0000 3.00 INE202B08389 DEWAN HOUSING FINANCE CORPORATION RESET 23-Sep-21 102.2500 12.3000 1.00 INE018E08052 SBI CARDS AND PAYMENT SERVICES 9.00% 26-Nov-21 101.7400 8.6300 80.00 INE134E08GT3 POWER FINANCE CORPORATION LTD 8.55% 09-Dec-21 101.0000 8.3400 200.00 INE906B07CA1 NATIONAL HIGHWAYS AUTHORITY OF 8.20% 25-Jan-22 106.4000 7.0000 0.20 INE134E07190 POWER FINANCE CORP. LTD 8.20% 01-Feb-22 106.4000 7.0100 0.20 INE038A07258 HIDALCO INDUSTRIES LTD 9.55% 25-Apr-22 101.6771 9.2100 50.00 INE038A07266 HINDALCO INDUSTRIES LIMITED 9.55% 27-Jun-22 101.6770 9.2100 100.00 INE013A08259 RELIANCE CAPITAL LTD 10.40% 29-Jun-22 100.0500 10.3700 1.00 INE514F07083 NEELANCHAL ISPAT NIGAM LTD 11.90% 27-Mar-24 109.4000 10.3500 4.00 INE141A08019 ORIENTAL BANK OF COMMERCE 9.20% 27-Oct-24 103.9800 8.5700 15.00 INE039A07801 IFCI LTD 9.90% 01-Dec-24 99.7000 9.9400 6.50 INE220H09113 HIMACHAL PRADESH STATE ELECTRICITY 9.13% 03-Dec-24 102.5300 8.7700 100.00 INE033L07AU5 TATA CAPITAL HOUSING FINANCE LTD 9.22% 09-Dec-24 100.6437 9.1100 50.00 INE043D07HD2 IDFC LTD 8.67% 03-Jan-25 100.5705 8.5800 150.00 INE062A08058 STATE BANK OF INDIA 9.95% 16-Mar-26 108.0500 8.7800 0.50 INE039A09NM1 IFCI LIMITED 10.75% 01-Aug-26 142.7500 10.8200 2.50 INE752E07KL3 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.85% 19-Oct-26 104.1929 8.2700 100.00 INE891F08018 RAJASTHAN RAJYA VIDYUT UTPADAN 9.00% 24-Dec-26 102.0000 8.7200 50.00 INE020B07GH7 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.12% 27-Mar-27 107.5200 7.1700 8.00 INE134E08FL2 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 9.00% 11-Mar-28 105.2138 8.3300 50.00 INE848E07773 NHPC LTD 8.54% 26-Nov-28 102.5541 8.2200 100.00 INE848E07781 NHPC LTD 8.54% 26-Nov-29 102.6568 8.2200 150.00 INE206D08253 NUCLEAR POWER CORPORATION OF INDIA 8.40% 28-Nov-29 102.8539 8.0500 150.00 INE787H07347 INDIA INFRASTRUCTURE FINANCE 8.66% 22-Jan-34 115.3346 7.1500 6.00 INE245A08042 TATA POWER COMPANY LIMITED 10.75% 21-Aug-72 103.0500 10.4300 1.00 INE565A09231 INDIAN OVERSEAS BANK - 31-Dec-99 100.0000 10.0000 79.00 INE008A08U84 IDBI BANK LIMITED 10.75% 31-Dec-99 106.1000 10.1200 50.00 INE028A08075 BANK OF BARODA 9.48% 31-Dec-99 101.0500 9.1900 5.00 NSE === INE804I07DV7 ECL FINANCE LIMITED NIFTY 05-Mar-15 148.7450 0.0000 2.50 INE660A07HR9 SUNDARAM FINANCE LIMITED 0.00% 30-Mar-15 98.9771 8.5003 50.00 INE660A07HR9 SUNDARAM FINANCE LIMITED 0.00% 30-Mar-15 98.9771 8.2004 50.00 INE804I07EC5 ECL FINANCE LIMITED NIFTY 30-Mar-15 152.2550 0.0000 3.50 INE043D07CH4 IDFC LIMITED 9.37% 27-Apr-15 99.9561 9.5500 50.00 INE134E08EQ4 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 9.46% 02-May-15 99.9791 8.8900 10.00 INE202B07795 DEWAN HOUSING FINANCE CORP. LTD. 9.90% 17-Jun-15 100.0842 9.7000 250.00 INE001A07MU0 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.20% 29-Jul-15 99.7744 9.2500 500.00 INE134E08883 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 7.60% 30-Dec-15 98.5056 9.3500 7.00 INE909H07AU4 TATA MOTORS FINANCE LIMITED 9.40% 05-Jun-16 99.8019 9.4700 350.00 INE909H07AT6 TATA MOTORS FINANCE LIMITED 9.40% 10-Jun-16 99.7990 9.4700 250.00 INE134E08FV1 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.27% 25-Jun-16 99.5767 8.5300 5.00 INE306N07CL6 TATA CAPITAL FINANCIAL SERVICES 9.50% 06-Aug-16 100.4493 9.0681 100.00 INE134E07398 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.80% 27-Sep-16 101.7057 8.5500 750.00 INE134E07398 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.80% 27-Sep-16 101.7057 8.5500 700.00 INE721A07IP1 SHRIRAM TRANSPORT FINANCE COMPANY 9.65% 14-Nov-16 100.2847 9.4000 2400.00 INE134E08DZ7 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 9.64% 15-Dec-16 101.8351 8.4800 50.00 INE721A07IV9 SHRIRAM TRANSPORT FINANCE COMPANY 9.10% 19-Dec-16 99.4370 - 250.00 INE752E07JC4 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 9.25% 26-Dec-16 101.4630 8.3400 15.00 INE115A07ES9 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 9.69% 11-Jan-17 101.3660 8.8510 350.00 INE115A07ES9 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 9.69% 11-Jan-17 101.3660 8.8500 350.00 INE134E08FC1 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.72% 08-Feb-17 100.5404 8.4000 150.00 INE134E08FC1 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.72% 08-Feb-17 100.5404 8.4000 50.00 INE848E07286 NHPC LIMITED 8.85% 11-Feb-17 101.0007 8.2800 70.00 INE020B08658 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.28% 15-Feb-17 101.4590 8.4500 100.00 INE020B07II1 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.52% 25-Mar-17 101.9328 8.4499 340.00 INE020B07II1 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.52% 25-Mar-17 101.9328 8.4500 340.00 INE752E07JQ4 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 9.30% 28-Jun-17 101.8559 8.3538 10.00 INE721A07HH0 SHRIRAM TRANSPORT FINANCE COMPANY 9.85% 15-Jul-17 100.8244 9.3899 200.00 INE020B08757 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.40% 20-Jul-17 101.8999 8.4499 850.00 INE020B08757 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.40% 20-Jul-17 101.8999 8.4500 850.00 INE148R07010 AAA ENTERPRISES PRIVATE LIMITED 12.35% 05-Aug-17 101.7669 11.8400 60.00 INE020B07IY8 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.25% 25-Aug-17 101.6444 8.4499 400.00 INE020B07IY8 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.25% 25-Aug-17 101.6444 8.4500 400.00 INE020B07JB4 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.06% 23-Sep-17 101.2951 8.4400 1850.00 INE001A07JQ4 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.20% 08-Oct-17 100.8026 8.8000 20.00 INE134E08GM8 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.90% 21-Oct-17 100.9449 8.4499 900.00 INE134E08GM8 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.90% 21-Oct-17 100.9449 8.4500 900.00 INE572E09247 PNB HOUSING FINANCE LIMITED 9.05% 21-Oct-17 101.1909 8.7100 20.00 INE115A07GF1 LIC HOUSING FINANCE LTD. 8.79% 24-Nov-17 99.7730 8.8500 700.00 INE115A07GF1 LIC HOUSING FINANCE LTD. 8.79% 24-Nov-17 99.7730 8.8500 700.00 INE134E08GP1 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 8.50% 28-Nov-17 100.0433 8.4499 400.00 INE134E08GP1 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 8.50% 28-Nov-17 100.0433 8.4500 400.00 INE205A07022 SESA STERLITE LIMITED 9.36% 30-Dec-17 100.2777 9.2201 250.00 INE296A07FB0 BAJAJ FINANCE LIMITED - 31-Jan-18 99.7404 9.0600 20.00 INE020B08815 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.70% 01-Feb-18 100.9363 8.3200 250.00 INE001A07NK9 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 8.50% 02-Feb-18 99.8435 8.5500 250.00 INE477A07050 CANFIN HOMES LIMITED 8.80% 06-Feb-18 100.0000 - 250.00 INE134E08FK4 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.95% 11-Mar-18 101.5233 8.3500 350.00 INE134E07406 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.81% 07-Oct-18 103.9400 8.4739 2.00 INE752E07HS4 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.84% 21-Oct-18 101.8107 8.2200 250.00 INE134E08BH9 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 11.25% 28-Nov-18 108.9437 8.3700 100.00 INE020B07HZ7 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.61% 03-Jan-19 103.9232 8.3700 50.00 INE020B07IA8 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.63% 05-Feb-19 103.9931 8.4000 50.00 INE895D07479 TATA SONS LIMITED 9.25% 19-Jun-19 102.1091 8.6170 100.00 INE115A07FK3 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 9.51% 24-Jul-19 102.8360 8.6800 50.00 INE020B08856 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.04% 12-Oct-19 102.7100 8.2895 302.00 INE872A07TN4 SREI INFRASTRUCTURE FINANCE LTD 11.25% 12-Nov-19 104.9000 9.9300 2.00 INE020B08864 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.56% 13-Nov-19 100.9034 8.2999 1000.00 INE020B08864 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.56% 13-Nov-19 100.9034 8.3000 1000.00 INE110L08045 RELIANCE JIO INFOCOMM LIMITED 8.95% 18-Nov-19 100.0000 8.9260 800.00 INE202B07CL2 DEWAN HOUSING FINANCE CORPORATION 9.75% 18-Nov-19 101.3849 9.3500 50.00 INE975G08074 IL&FS TRANSPORTATION NETWORKS LTD 11.50% 20-Nov-19 104.5500 10.5200 4.00 INE752E07ME4 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.20% 23-Jan-20 99.7667 8.2500 450.00 INE752E07ME4 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.20% 23-Jan-20 99.7667 8.2500 150.00 INE537P07034 INDIA INFRADEBT LIMITED 8.55% 04-Feb-20 99.5812 8.6500 50.00 INE053F09GU8 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 6.70% 08-Mar-20 99.2149 6.9975 526.00 INE804I08601 ECL FINANCE LIMITED 12.00% 26-Apr-20 105.1000 11.2500 50.00 INE155A08043 TATA MOTORS LIMITED 9.90% 07-May-20 101.7000 9.4300 2.00 INE928F08026 TATA AUTOCOMP SYSTEMS LIMITED 10.15% 20-May-20 104.7500 9.1900 1.00 INE001A07FT6 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 8.90% 18-Aug-20 101.4475 8.5300 50.00 INE657I08017 RELIANCE GAS TRANSPORTATION INFRAS 10.25% 22-Aug-21 104.7000 9.2300 28.00 INE202B08389 DEWAN HOUSING FINANCE CORPORATION RESET 23-Sep-21 102.1500 10.2100 1.00 INE053F09EK4 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 8.68% 29-Nov-21 101.8500 8.4900 2.00 INE752E07MF1 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.20% 23-Jan-22 100.0000 8.1900 300.00 INE906B07CA1 NATIONAL HIGHWAYS AUTHORITY OF IND 8.20% 25-Jan-22 106.7100 6.9400 12.00 INE038A07258 HINDALCO LIMITED 9.55% 25-Apr-22 101.6771 9.2000 50.00 INE038A07266 HINDALCO LIMITED 9.55% 27-Jun-22 101.6770 9.2000 100.00 INE013A08259 RELIANCE CAPITAL LIMITED 10.40% 29-Jun-22 104.1000 9.5800 1.00 INE514E08BS9 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 8.88% 18-Oct-22 103.4840 8.2299 750.00 INE514E08BS9 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 8.88% 18-Oct-22 103.4840 8.2300 750.00 INE020B07GU0 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 7.21% 21-Nov-22 101.5100 6.9400 1.00 INE572E09205 PNB HOUSING FINANCE LTD 8.58% 16-May-23 102.8600 8.2600 1.00 INE859N08043 TAMILNADU POWER FINANCE AND INFRA 9.19% 29-May-23 98.0000 9.9000 1.00 INE053F07611 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 8.35% 21-Nov-23 108.6600 6.9900 4.00 INE514F07083 NEELACHAL ISPAT NIGAM LIMITED 11.90% 27-Mar-24 113.4500 9.6500 4.00 INE340M08129 TAMILNADU GENERATION AND 9.72% 16-Jul-24 104.3700 9.1700 117.00 INE115A07FO5 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 9.47% 23-Aug-24 100.3552 9.3865 2.00 INE296A08714 BAJAJ FINANCE LIMITED 10.15% 19-Sep-24 104.7675 9.3500 50.00 INE114A07869 STEEL AUTHORITY OF INDIA 9.00% 14-Oct-24 104.5614 8.2768 50.00 INE141A08019 ORIENTAL BANK OF COMMERCE 9.20% 27-Oct-24 103.8000 8.5873 30.00 INE039A07801 IFCI LIMITED 9.90% 01-Dec-24 103.6500 9.3100 6.50 INE220H09113 HIMACHAL PRADESH STATE ELECTRICITY 9.13% 03-Dec-24 102.2000 8.9500 100.00 INE033L07AU5 TATA CAPITAL HOUSING FINANCE LTD 9.22% 09-Dec-24 100.6437 - 50.00 INE340M08137 TAMILNADU GENERATION AND 9.20% 18-Dec-24 100.5000 9.3000 51.00 INE020B08880 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.57% 21-Dec-24 101.5930 8.3310 50.00 INE928P07019 BANGALORE METRO RAIL CORPORATION 8.79% 23-Dec-24 100.0000 8.9800 55.00 INE134E08GV9 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 8.65% 28-Dec-24 102.0149 8.3316 750.00 INE134E08GV9 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 8.65% 28-Dec-24 102.0149 8.3300 750.00 INE990D07312 KRISHNA BHAGYA JALA NIGAM LTD 8.75% 31-Dec-24 99.7500 8.7800 160.00 INE043D07HD2 IDFC LIMITED 8.67% 03-Jan-25 100.8400 8.5300 266.00 INE860H08DK2 ADITYA BIRLA FINANCE LIMITED 9.45% 09-Jan-25 100.5400 9.3500 40.00 INE020B08898 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.23% 23-Jan-25 99.3761 - 750.00 INE752E07MG9 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.20% 23-Jan-25 99.7064 8.2400 400.00 INE001A07NJ1 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 8.40% 23-Jan-25 99.4128 - 50.00 INE020B08906 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.27% 06-Feb-25 99.9000 - 150.00 INE160A08068 PUNJAB NATIONAL BANK 8.23% 09-Feb-25 100.0179 - 200.00 INE062A08058 STATE BANK OF INDIA 9.95% 16-Mar-26 108.6000 8.1000 2.30 INE039A09NM1 IFCI LIMITED 10.75% 01-Aug-26 150.5000 9.9200 2.50 INE752E07KL3 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.85% 19-Oct-26 104.1929 8.2600 100.00 INE891F08018 RAJASTHAN RAJYA VIDYUT UTPADAN 9.00% 24-Dec-26 102.0000 8.8900 50.00 INE020B07GH7 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.12% 27-Mar-27 108.5270 7.0400 4.00 INE134E08FL2 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.00% 11-Mar-28 105.2138 8.3200 50.00 INE848E07773 NHPC LIMITED 8.54% 26-Nov-28 102.5541 8.2100 100.00 INE752E07MD6 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.93% 20-Oct-29 105.3630 8.2700 100.00 INE848E07781 NHPC LIMITED 8.54% 26-Nov-29 102.6568 8.2100 150.00 INE206D08253 NUCLEAR POWER CORPORATION OF INDIA 8.40% 28-Nov-29 102.9378 8.2100 150.00 INE752E07MH7 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.20% 23-Jan-30 99.5095 8.2500 450.00 INE787H07347 INDIA INFRASTRUCTURE FINANCE 8.66% 22-Jan-34 116.8248 7.0200 6.00 INE141A08027 ORIENTAL BANK OF COMMERCE 9.48% 31-Dec-99 98.7570 - INE141A08027 ORIENTAL BANK OF COMMERCE 9.48% 31-Dec-99 98.7570 - 500.00 INE565A09231 INDIAN OVERSEAS BANK - 31-Dec-99 98.9000 - 179.00 INE008A08U84 IDBI BANK LIMITED 10.75% 31-Dec-99 102.1285 10.3700 101.00 INE028A08075 BANK OF BARODA 9.48% 31-Dec-99 100.6591 - 100.00 INE028A08075 BANK OF BARODA 9.48% 31-Dec-99 101.2700 - 5.00