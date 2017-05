Feb 12 Below are the details of Indian corporate bonds dealt on BSE & NSE. (10 million = 1 crore) EXCHANGES VOLUME IN MILLIONS --------- ------------------ BSE 4925.40 NSE 31665.10 ============= TOTAL 36590.50 ----------------------------------------------------------------------------------------------- ISIN SECURITY COUPON MATURITY LAST TRD WTD AVG CUM. VOL DATE PRICE YIELD IN MLNS ----------------------------------------------------------------------------------------------- BSE === INE138A07223 PENINSULA LAND LTD 13.50% 12-Dec-15 100.9247 12.2100 4.00 INE134E07398 POWER FINANCE CORPORATION LTD 9.80% 27-Sep-16 101.7025 8.5700 50.00 INE134E08GE5 POWER FINANCE CORPORATION LTD 9.30% 27-Aug-17 101.7305 8.4700 1600.00 INE134E08FK4 POWER FINANCE CORPORATION LTD 8.95% 11-Mar-18 101.4961 8.3700 250.00 INE134E08FM0 POWER FINANCE CORPORATION LTD 8.90% 18-Mar-18 101.2612 8.4100 100.00 INE037E08060 TATA TELESERVICES LIMITED 11.00% 28-Jun-18 100.3819 10.8100 1250.00 INE155A08118 TATA MOTORS LTD 9.69% 29-Mar-19 102.3168 8.9800 250.00 INE733E07CE5 NTPC LIMITED 7.89% 05-May-19 98.7345 8.2400 50.00 INE020B08864 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.56% 13-Nov-19 100.9184 8.3000 1000.00 INE114A07646 STEEL AUTHORITY OF INDIA LIMITED 8.60% 19-Nov-19 100.1500 8.5400 100.00 INE134E08GT3 POWER FINANCE CORPORATION LTD 8.55% 09-Dec-21 100.8800 8.3600 7.00 INE062A09163 STATE BANK OF INDIA RESET 19-Dec-23 102.3500 8.1600 35.00 INE020B07IC4 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.19% 26-Mar-24 107.8500 6.9900 1.40 INE848E07666 NHPC LIMITED 8.49% 26-Nov-24 101.5326 8.2500 100.00 INE039A07801 IFCI LTD 9.90% 01-Dec-24 101.5400 9.6300 10.00 INE020B08880 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.57% 21-Dec-24 101.6330 8.3100 50.00 INE043D07HD2 IDFC LTD 8.67% 03-Jan-25 100.9500 8.5100 4.00 INE891F08018 RAJASTHAN RAJYA VIDYUT UTPADAN 9.00% 24-Dec-26 101.4000 8.9800 59.00 INE020B07GH7 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.12% 27-Mar-27 109.2058 6.9600 0.50 INE028A08075 BANK OF BARODA 9.48% 31-Dec-99 101.0100 9.2000 4.00 INE121A08NB2 CHOLAMANDALAM INVESTMENT AND FIN RESET 31-Dec-99 102.2191 0.0000 0.50 NSE === INE936D08032 RELIANCE UTILITIES AND POWER 9.20% 27-Feb-15 100.0251 8.0000 227.00 INE804I07DV7 ECL FINANCE LIMITED NIFTY 05-Mar-15 148.8010 0.0000 1.20 INE115A07FF3 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 9.50% 27-Mar-15 100.0562 8.3189 740.00 INE134E08EQ4 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 9.46% 02-May-15 99.9515 9.0200 66.00 INE261F09HJ8 NATIONAL BANK OF AGRICULTURE & RUR 9.46% 21-May-15 99.9755 8.9400 42.00 INE202B07688 DEWAN HOUSING FINANCE CORP. LTD. 10.80% 05-Dec-15 100.5494 9.8669 50.00 INE043D07BP9 INFRASTRUCTURE DEVELOPMENT FINANCE 9.54% 11-Jul-16 100.9887 8.6700 50.00 INE134E07398 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.80% 27-Sep-16 101.7025 8.5500 50.00 INE115A07ES9 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 9.69% 11-Jan-17 101.3633 8.8511 100.00 INE244N07016 MAHINDRA VEHICLE MANUFACTURERS LTD 8.00% 14-Mar-17 110.1371 8.6500 5.00 INE721A07HH0 SHRIRAM TRANSPORT FINANCE COMPANY 9.85% 15-Jul-17 100.8363 9.3843 10.00 INE148R07010 AAA ENTERPRISES PRIVATE LIMITED 12.35% 05-Aug-17 101.7141 11.8650 15.00 INE738C07044 BHARAT ALUMINIUM COMPANY LIMITED 10.25% 07-Aug-17 101.5046 9.4776 15.00 INE134E08GE5 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.30% 27-Aug-17 101.7505 8.4500 1600.00 INE532F07AR4 EDELWEISS FINANCIAL SERVICES LTD - 12-Sep-17 105.7785 10.4183 15.00 INE020B07JB4 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.06% 23-Sep-17 101.3000 8.4371 1850.00 INE647A07025 SRF LIMITED 9.80% 25-Sep-17 100.6957 9.6987 400.00 INE445L08169 NABHA POWER LIMITED 9.40% 30-Sep-17 101.8324 8.5451 4.00 INE572E09247 PNB HOUSING FINANCE LIMITED 9.05% 21-Oct-17 101.3300 8.6568 10.00 INE043D07GY0 IDFC LIMITED 8.43% 13-Nov-17 99.3948 8.6500 1000.00 INE202B07DB1 DEWAN HOUSING FINANCE CORP. LTD. - 10-Jan-18 99.8737 - 25.00 INE309K08029 AIRPORTS AUTHORITY OF INDIA 8.60% 17-Jan-18 100.7590 8.2800 50.00 INE309K08029 AIRPORTS AUTHORITY OF INDIA 8.60% 17-Jan-18 100.7590 8.2800 50.00 INE020B08815 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.70% 01-Feb-18 100.8562 8.3500 350.00 INE020B08815 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.70% 01-Feb-18 100.8562 8.3500 100.00 INE020B08815 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.70% 01-Feb-18 100.9457 8.3200 30.00 INE001A07JZ5 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.05% 04-Feb-18 100.9800 8.6500 4.00 INE477A07050 CANFIN HOMES LIMITED 8.80% 06-Feb-18 100.0000 - 200.00 INE134E08FD9 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.72% 08-Feb-18 100.9562 8.3360 4.00 INE752E07GI7 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.90% 25-Feb-18 101.6229 8.2612 50.00 INE752E07GI7 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.90% 25-Feb-18 101.6229 8.2700 50.00 INE752E07GI7 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.90% 25-Feb-18 101.7092 8.2300 30.00 INE134E08FK4 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.95% 11-Mar-18 101.3905 8.4000 600.00 INE134E08FK4 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.95% 11-Mar-18 101.5607 8.3400 30.00 INE752E07FL3 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 9.20% 12-Mar-18 102.4434 8.2498 50.00 INE752E07FL3 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 9.20% 12-Mar-18 102.4434 8.2700 50.00 INE094A07053 HINDUSTAN PETROLEUM CORPORATION 8.77% 13-Mar-18 101.3425 8.2400 29.00 INE134E08FM0 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.90% 18-Mar-18 101.2612 8.4000 100.00 INE053F09FN5 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 9.43% 23-May-18 103.8856 8.2100 450.00 INE053F09FN5 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 9.43% 23-May-18 103.8856 8.2107 100.00 INE660A07JS3 SUNDARAM FINANCE LIMITED 6.90% 29-May-18 100.0048 9.0601 50.00 INE660A07JS3 SUNDARAM FINANCE LIMITED 6.90% 29-May-18 100.0048 9.0600 50.00 INE037E08060 TATA TELESERVICES LIMITED 11.00% 28-Jun-18 100.3819 10.8000 1250.00 INE053F09FO3 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 10.60% 11-Sep-18 107.1900 8.4100 111.00 INE134E07406 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.81% 07-Oct-18 104.1655 8.4000 500.00 INE134E07406 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.81% 07-Oct-18 104.1655 8.4000 500.00 INE020B07HY0 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.38% 06-Nov-18 103.0931 8.3500 500.00 INE020B07HY0 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.38% 06-Nov-18 103.0931 8.3500 500.00 INE020B07HY0 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.38% 06-Nov-18 103.0511 8.3640 50.00 INE020B07HZ7 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.61% 03-Jan-19 104.1513 8.2999 50.00 INE020B07HZ7 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.61% 03-Jan-19 104.1513 8.3000 50.00 INE001A07MH7 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.65% 19-Jan-19 103.4689 8.5678 500.00 INE115A07EV3 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 9.60% 22-Jan-19 103.1860 8.6000 9.00 INE155A08118 TATA MOTORS LIMITED 9.69% 29-Mar-19 102.3168 8.9800 250.00 INE733E07CE5 NTPC LIMITED 7.89% 05-May-19 98.7345 8.2500 50.00 INE020B07IV4 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.02% 18-Jun-19 102.2202 8.3600 150.00 INE020B07IV4 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.02% 18-Jun-19 102.2202 8.3600 51.00 INE114A07463 STEEL AUTHORITY OF INDIA LIMITED 8.80% 22-Jun-19 102.0000 8.4100 100.00 INE191B07097 WELSPUN CORP LIMITED 11.25% 17-Aug-19 101.9959 10.6300 74.00 INE134E08GJ4 POWER FINANCE CORPORATION LTD 9.32% 17-Sep-19 103.2777 8.4000 900.00 INE134E08GJ4 POWER FINANCE CORPORATION LTD 9.32% 17-Sep-19 103.2777 8.4000 900.00 INE020B08856 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.04% 12-Oct-19 102.5710 8.3250 1706.00 INE020B08856 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.04% 12-Oct-19 102.4772 8.3500 700.00 INE134E08GN6 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.96% 21-Oct-19 102.0385 8.3900 300.00 INE134E08GN6 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.96% 21-Oct-19 102.0385 8.3900 300.00 INE020B08864 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.56% 13-Nov-19 100.9184 8.3000 1000.00 INE114A07646 STEEL AUTHORITY OF INDIA LIMITED 8.60% 19-Nov-19 101.2914 8.2400 200.00 INE039A07751 IFCI LIMITED 9.80% 01-Dec-19 99.5000 9.9000 1.00 INE691I07893 L & T INFRASTRUCTURE FINANCE 8.65% 21-Jan-20 100.0000 - 7.50 INE261F08444 NABARD 8.18% 10-Feb-20 100.6500 - 4150.00 INE909H08022 TATA MOTORS FINANCE LIMITED 10.75% 25-Mar-20 102.6500 10.0300 0.50 INE721A08901 SHRIRAM TRANSPORT FINANCE COMPANY 11.00% 20-Apr-20 103.8032 10.0000 10.00 INE137K07018 HPCL-MITTAL ENERGY LIMITED 4.00% 03-Sep-20 125.1779 9.6900 63.00 INE155A08225 TATA MOTORS LIMITED 9.73% 01-Oct-20 102.9394 9.0100 500.00 INE155A08225 TATA MOTORS LIMITED 9.73% 01-Oct-20 102.9394 9.0200 500.00 INE429C07057 SINTEX INDUSTRIES LIMITED 10.70% 30-Sep-21 101.9380 10.5600 32.00 INE053F09EK4 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 8.68% 29-Nov-21 103.0000 8.2500 2.00 INE134E08GT3 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 8.55% 09-Dec-21 100.6689 8.4000 100.00 INE155A08258 TATA MOTORS LIMITED 9.02% 10-Dec-21 100.0000 9.0000 50.00 INE321A07142 INOX AIR PRODUCTS LIMITED RESET 31-Dec-21 105.2419 9.7500 150.00 INE861G08035 FOOD CORPORATION OF INDIA 9.95% 07-Mar-22 110.9443 7.8600 250.00 INE861G08035 FOOD CORPORATION OF INDIA 9.95% 07-Mar-22 110.9443 7.8600 250.00 INE062A09148 STATE BANK OF INDIA RESET 07-Jun-22 104.0500 8.2000 1.00 INE535H07282 FULLERTON INDIA CREDIT COMPANY LTD 10.60% 28-Apr-23 105.1263 9.6500 100.00 INE062A09163 STATE BANK OF INDIA RESET 19-Dec-23 102.1795 8.2138 100.00 INE321A07167 INOX AIR PRODUCTS LIMITED RESET 31-Dec-23 103.5288 10.2100 150.00 INE557F07140 NATIONAL HOUSING BANK 8.25% 24-Mar-24 107.8000 7.0500 32.00 INE202B07AZ6 DEWAN HOUSING FINANCE CORP. LTD 10.70% 12-Jun-24 106.1300 9.6500 2.00 INE975G08058 IL&FS TRANSPORTATION NETWORKS LTD 11.50% 21-Jun-24 104.5000 9.7500 1.00 INE340M08129 TAMILNADU GENERATION AND 9.72% 16-Jul-24 104.3700 9.1700 24.00 INE084A08052 BANK OF INDIA 11.00% 08-Aug-24 109.5300 9.4100 14.00 INE020B07IZ5 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.34% 25-Aug-24 106.1200 8.3600 1.00 INE001A07NB8 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.34% 28-Aug-24 104.5500 8.6000 3.00 INE733E07JO9 NTPC LIMITED 9.17% 22-Sep-24 106.0778 8.2101 250.00 INE733E07JO9 NTPC LIMITED 9.17% 22-Sep-24 106.0778 8.2100 250.00 INE990D07304 KRISHNA BHAGYA JALA NIGAM LIMITED 9.13% 30-Sep-24 101.7500 8.7600 50.00 INE636F07183 NORTH EASTERN ELECTRIC POWER CORP 9.60% 01-Oct-24 103.1000 9.2200 35.00 INE043D07GX2 IDFC LIMITED 9.17% 14-Oct-24 104.1700 8.5000 30.00 INE141A08019 ORIENTAL BANK OF COMMERCE 9.20% 27-Oct-24 104.0500 8.5500 1.00 INE848E07666 NHPC LIMITED 8.49% 26-Nov-24 101.5326 8.2400 200.00 INE039A07801 IFCI LIMITED 9.90% 01-Dec-24 100.3000 9.8300 26.70 INE238A08351 AXIS BANK LIMITED 8.85% 05-Dec-24 102.3800 8.4674 11.00 INE238A08351 AXIS BANK LIMITED 8.85% 05-Dec-24 102.3800 8.4673 11.00 INE340M08137 TAMILNADU GENERATION AND 9.20% 18-Dec-24 100.4800 9.3200 50.00 INE020B08880 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.57% 21-Dec-24 101.6130 8.3268 100.00 INE928P07019 BANGALORE METRO RAIL CORPORATION 8.79% 23-Dec-24 100.0800 8.9600 50.00 INE990D07312 KRISHNA BHAGYA JALA NIGAM LTD 8.75% 31-Dec-24 100.0380 8.7300 50.00 INE043D07HD2 IDFC LIMITED 8.67% 03-Jan-25 100.7657 8.5400 72.00 INE652A08015 STATE BANK OF PATIALA 8.29% 22-Jan-25 100.1000 8.2700 18.00 INE020B08898 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.23% 23-Jan-25 99.2445 - 700.00 INE020B08898 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.23% 23-Jan-25 99.2445 - 199.00 INE020B08906 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.27% 06-Feb-25 99.9500 - 200.00 INE160A08068 PUNJAB NATIONAL BANK 8.23% 09-Feb-25 100.0000 - 750.00 INE206D08220 NUCLEAR POWER CORPORATION OF INDIA 8.40% 28-Nov-26 102.5083 8.2213 50.00 INE206D08220 NUCLEAR POWER CORPORATION OF INDIA 8.40% 28-Nov-26 102.5083 8.2200 50.00 INE555J07062 PATEL KNR HEAVY INFRASTR PVT LTD 10.35% 31-Mar-27 103.7950 10.0000 250.00 INE206D08238 NUCLEAR POWER CORPORATION OF INDIA 8.40% 28-Nov-27 102.6900 8.2143 65.00 INE206D08238 NUCLEAR POWER CORPORATION OF INDIA 8.40% 28-Nov-27 102.6900 8.2129 65.00 INE053F07579 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 7.34% 19-Feb-28 100.0100 7.3300 150.20 INE134E08FQ1 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.94% 25-Mar-28 104.7438 8.3200 100.00 INE134E07430 POWER FINANCE CORPORATION LTD 8.54% 22-Nov-28 112.7600 7.0500 60.00 INE752E07LR8 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 9.30% 04-Sep-29 108.2995 8.2800 60.00 INE752E07LR8 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 9.30% 04-Sep-29 108.2995 8.2800 60.00 INE787H07057 INDIA INFRASTRUCTURE FINANCE 9.41% 27-Jul-37 111.7450 8.2300 72.00 INE008A08U84 IDBI BANK LIMITED 10.75% 31-Dec-99 104.5500 9.9700 682.00 INE121A08MS8 CHOLAMANDALAM INVESTMENT AND FIN. 13.00% 31-Dec-99 104.2735 11.9000 494.00 INE457A09215 BANK OF MAHARASHTRA 9.48% 31-Dec-99 99.4904 9.6000 350.00 INE565A09231 INDIAN OVERSEAS BANK - 31-Dec-99 99.5000 - 154.00 INE028A08075 BANK OF BARODA 9.48% 31-Dec-99 100.0100 - 50.00 INE434A09149 ANDHRA BANK 9.55% 31-Dec-99 98.9900 9.8000 2.00 =============================================================================================== NOTE:- (*) - DIRTY PRICE