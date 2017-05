Feb 13 Below are the details of Indian corporate bonds dealt on BSE & NSE. (10 million = 1 crore) EXCHANGES VOLUME IN MILLIONS --------- ------------------ BSE 10342.70 NSE 29692.60 ============= TOTAL 40035.30 ----------------------------------------------------------------------------------------------- ISIN SECURITY COUPON MATURITY LAST TRD WTD AVG CUM. VOL DATE PRICE YIELD IN MLNS ----------------------------------------------------------------------------------------------- BSE === INE202B07688 DEWAN HOUSING FINANCE CORPORATION 10.80% 05-Dec-15 100.6738 7.6300 350.00 INE138A07223 PENINSULA LAND LTD 13.50% 12-Dec-15 101.1522 12.0600 2.00 INE115A07DL6 LIC HOUSING FINANCE LTD 9.10% 05-Jan-16 99.8844 9.1900 100.00 INE721A07IP1 SHRIRAM TRANSPORT FINANCE CO LTD 9.65% 14-Nov-16 100.2835 9.4200 550.00 INE134E08FC1 POWER FINANCE CORPORATION LTD 8.72% 08-Feb-17 100.6222 8.3600 250.00 INE020B08658 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.28% 15-Feb-17 101.7169 8.3100 100.00 INE020B07JB4 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.06% 23-Sep-17 101.2919 8.4500 500.00 INE245A08059 TATA POWER 9.32% 17-Nov-17 100.3464 9.1400 500.00 INE800H07223 OMAXE LIMITED 14.00% 23-Dec-17 100.0100 - 8.50 INE309K08029 AIRPORTS AUTHORITY OF INDIA 8.60% 17-Jan-18 100.7547 8.2900 50.00 INE134E07406 POWER FINANCE CORPORATION LTD 9.81% 07-Oct-18 104.1563 8.4100 1000.00 INE155A08118 TATA MOTORS LTD 9.69% 29-Mar-19 102.4758 8.9300 500.00 INE134E08GJ4 POWER FINANCE CORPORATION LTD 9.32% 17-Sep-19 103.4571 8.3600 750.00 INE020B08856 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.04% 12-Oct-19 102.5280 8.3100 1750.00 INE134E08GN6 POWER FINANCE CORPORATION LTD 8.96% 21-Oct-19 102.1823 8.3600 300.00 INE020B08864 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.56% 13-Nov-19 100.9743 8.2900 1000.00 INE155A08225 TATA MOTORS LIMITED 9.73% 01-Oct-20 103.1928 8.9600 500.00 INE871D07ME4 INFRASTRUCTURE LEASING AND FIN 9.70% 22-Feb-21 104.0861 8.8000 150.00 INE039A07785 IFCI LTD 9.90% 01-Dec-21 101.6000 9.5500 10.00 INE038A07258 HIDALCO INDUSTRIES LTD 9.55% 25-Apr-22 101.6773 9.2100 50.00 INE020B08849 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.06% 31-May-23 98.6200 8.2800 1.00 INE053F09GN3 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 8.20% 27-Apr-24 100.8528 8.0600 9.00 INE975G08058 ILFS TRANSPORTATION NETWORKS LTD 11.50% 21-Jun-24 105.0000 11.3500 7.00 INE115A07FP2 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 9.39% 23-Aug-24 104.9489 8.5900 485.00 INE153A08071 MAHANAGAR TELEPHONE NIGAM LIMITED 8.29% 28-Nov-24 103.5828 7.7500 250.00 INE340M08137 TAMIL NADU GENERATION AND 9.20% 18-Dec-24 100.5600 9.3000 1.00 INE020B08906 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.27% 06-Feb-25 99.8000 8.3000 850.00 INE053F09GV6 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 8.95% 10-Mar-25 106.0196 8.0600 2.00 INE053F07538 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 8.10% 23-Feb-27 108.6684 7.0000 10.00 INE020B07GX4 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 7.38% 19-Dec-27 103.5800 6.9400 0.50 INE053F07579 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 7.34% 19-Feb-28 103.1000 7.0000 150.70 INE906B07DE1 NATIONAL HIGHWAYS AUTHORITY OF 8.50% 05-Feb-29 113.5160 6.9500 11.50 INE053F09GR4 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 8.80% 03-Feb-30 106.3261 8.0600 39.00 INE787H07347 INDIA INFRASTRUCTURE FINANCE 8.66% 22-Jan-34 117.0700 7.0000 102.50 INE565A09231 INDIAN OVERSEAS BANK 10.00% 31-Dec-99 100.0000 9.9900 3.00 NSE === INE804I07DP9 ECL FINANCE LIMITED NIFTY 09-Mar-15 148.6320 0.0000 0.60 INE827N07018 L & T INTERSTATE ROAD CORRIDOR LTD 9.09% 20-Apr-15 100.0000 8.7734 46.00 INE827N07026 L & T INTERSTATE ROAD CORRIDOR LTD 9.09% 15-Oct-15 100.0000 8.9628 43.00 INE202B07688 DEWAN HOUSING FINANCE CORP. LTD. 10.80% 05-Dec-15 100.6738 9.7000 350.00 INE115A07DL6 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 9.10% 05-Jan-16 99.8844 9.2000 100.00 INE749A08118 JINDAL STEEL POWER LIMITED 9.63% 04-Apr-16 98.9775 10.5483 320.00 INE827N07034 L & T INTERSTATE ROAD CORRIDOR LTD 9.09% 15-Apr-16 100.0000 9.0980 36.50 INE001A07LG1 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 8.80% 02-May-16 99.5850 9.1000 100.00 INE001A07LG1 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 8.80% 02-May-16 99.5850 9.1000 100.00 INE136E07NC2 CITICORP FINANCE (INDIA) LIMITED NIFTY 30-Sep-16 139.2000 - 3.00 INE827N07042 L & T INTERSTATE ROAD CORRIDOR LTD 9.09% 15-Oct-16 100.0000 9.0980 33.00 INE721A07IP1 SHRIRAM TRANSPORT FINANCE COMPANY 9.65% 14-Nov-16 100.2835 9.4000 550.00 INE115A07BP1 LIC HOUSING FINANCE LTD. 9.70% 07-Dec-16 101.2315 8.9000 40.00 INE136E07NS8 CITICORP FINANCE (INDIA) LIMITED NIFTY 30-Dec-16 119.3200 - 1.00 INE296A07955 BAJAJ FINANCE LIMITED 10.05% 10-Jan-17 101.5438 9.1100 40.00 INE115A07ES9 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 9.69% 11-Jan-17 101.3897 8.8300 150.00 INE134E08FC1 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.72% 08-Feb-17 100.6222 8.3500 300.00 INE115A07BZ0 LIC HOUSING FINANCE LTD. 9.62% 08-Feb-17 101.3452 8.8368 47.00 INE134E08FC1 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.72% 08-Feb-17 100.4695 8.4500 40.00 INE020B08658 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.28% 15-Feb-17 101.7169 8.3000 100.00 INE020B08658 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.28% 15-Feb-17 101.4817 8.4500 87.00 INE691I07141 L & T INFRASTRUCTURE FINANCE 8.91% 14-Apr-17 99.3000 9.2400 150.00 INE827N07059 L & T INTERSTATE ROAD CORRIDOR LTD 9.09% 15-Apr-17 100.0000 9.0980 28.50 INE136E07OL1 CITICORP FINANCE (INDIA) LIMITED NIFTY 29-May-17 122.4600 - 5.00 INE261F09DM1 NABARD 0.00% 01-Aug-17 82.1514 8.3000 46.00 INE020B07JB4 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.06% 23-Sep-17 101.2919 8.4401 500.00 INE647A07025 SRF LIMITED 9.80% 25-Sep-17 100.6520 9.7300 90.00 INE827N07067 L & T INTERSTATE ROAD CORRIDOR LTD 9.09% 15-Oct-17 100.0000 9.0980 23.00 INE572E09247 PNB HOUSING FINANCE LIMITED 9.05% 21-Oct-17 101.4500 8.6000 10.00 INE115A07452 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 9.80% 22-Oct-17 102.1868 8.8000 250.00 INE115A07452 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 9.80% 22-Oct-17 102.1868 8.8000 200.00 INE245A08059 THE TATA POWER COMPANY LIMITED 9.32% 17-Nov-17 100.3464 9.1300 500.00 INE261F09DY6 NABARD 0.00% 01-Jan-18 79.5030 8.3000 32.00 INE309K08029 AIRPORTS AUTHORITY OF INDIA 8.60% 17-Jan-18 100.7547 8.2800 50.00 INE043D07HF7 IDFC LIMITED 8.43% 30-Jan-18 99.7901 - 500.00 INE043D07HG5 INFRASTRUCTURE DEVELOPMENT FINANCE 8.43% 02-Feb-18 99.7000 8.5363 100.00 INE155A08266 TATA MOTORS LIMITED 8.60% 02-Feb-18 100.0000 8.5800 4.00 INE827N07075 L & T INTERSTATE ROAD CORRIDOR LTD 9.09% 15-Apr-18 100.0000 9.0980 23.00 INE514E08CM0 EXIM BANK 8.25% 09-May-18 100.0586 8.2000 500.00 INE062R07039 FORTUNA BUILDCON INDIA PVT LTD - 01-Jul-18 100.0968 - 40.00 INE939P07032 PARINEE REALTY PRIVATE LIMITED 18.00% 04-Sep-18 100.2218 - 40.00 INE134E07406 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.81% 07-Oct-18 104.2188 8.3806 1153.00 INE134E07406 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.81% 07-Oct-18 104.2188 8.3800 150.00 INE514E08CZ2 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 9.50% 09-Oct-18 103.6939 8.2500 100.00 INE827N07083 L & T INTERSTATE ROAD CORRIDOR LTD 9.09% 15-Oct-18 100.0000 9.0980 26.00 INE752E07HS4 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.84% 21-Oct-18 101.8868 8.1936 300.00 INE752E07HS4 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.84% 21-Oct-18 101.8868 8.1936 150.00 INE086R07053 BARATH BUILDING CONSTRUCTION 18.00% 27-Oct-18 100.0631 - 5.50 INE134E08BH9 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 11.25% 28-Nov-18 108.8373 8.4000 100.00 INE261F09EV0 NABARD 0.00% 01-Dec-18 73.8604 8.3000 120.00 INE134E08EA8 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 9.70% 15-Dec-18 104.1088 8.3800 150.00 INE261F09EW8 NABARD 0.00% 01-Jan-19 73.3619 8.3000 20.00 INE880J07049 JSW INFRASTRUCTURE LTD 11.90% 07-Mar-19 103.2063 10.8000 57.00 INE155A08118 TATA MOTORS LIMITED 9.69% 29-Mar-19 102.4758 8.9300 500.00 INE827N07091 L & T INTERSTATE ROAD CORRIDOR LTD 9.09% 15-Apr-19 100.0000 9.0980 25.00 INE752E07IE2 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 9.64% 31-May-19 104.2200 8.4100 100.00 INE895D07479 TATA SONS LIMITED 9.25% 19-Jun-19 102.2900 8.6000 25.00 INE896L07207 INDOSTAR CAPITAL FINANCE LIMITED 11.50% 11-Jul-19 101.3419 10.8100 300.00 INE752E07LP2 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 9.30% 04-Sep-19 103.6265 8.2800 250.00 INE752E07LP2 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 9.30% 04-Sep-19 103.6265 8.2800 250.00 INE134E08GJ4 POWER FINANCE CORPORATION LTD 9.32% 17-Sep-19 103.4571 8.3500 750.00 INE020B08856 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.04% 12-Oct-19 102.5280 8.3300 2256.00 INE020B08856 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.04% 12-Oct-19 102.6200 8.3109 500.00 INE827N07109 L & T INTERSTATE ROAD CORRIDOR LTD 9.09% 15-Oct-19 100.0000 9.0980 21.00 INE134E08GN6 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.96% 21-Oct-19 102.1897 8.3500 550.00 INE134E08GO4 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.76% 07-Nov-19 101.4992 8.3400 1600.00 INE134E08GO4 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.76% 07-Nov-19 101.4992 8.3400 1600.00 INE872A07TN4 SREI INFRASTRUCTURE FINANCE LTD 11.25% 12-Nov-19 101.9000 10.7400 3.30 INE020B08864 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.56% 13-Nov-19 100.9743 8.2800 1000.00 INE039A07751 IFCI LIMITED 9.80% 01-Dec-19 101.0000 9.5100 0.50 INE130C07234 AMTEK AUTO LIMITED 10.50% 02-Jan-20 100.0000 - 1.00 INE537P07034 INDIA INFRADEBT LIMITED 8.55% 04-Feb-20 99.5775 8.6500 1270.00 INE261F08444 NABARD 8.18% 10-Feb-20 100.0000 - 250.00 INE039A09LJ1 IFCI LIMITED 9.15% 31-Mar-20 98.3500 9.5600 0.80 INE827N07117 L & T INTERSTATE ROAD CORRIDOR LTD 9.09% 15-Apr-20 100.0000 9.0980 20.00 INE028A09180 BANK OF BARODA RESET 27-Aug-20 101.3700 8.7200 1.00 INE155A08225 TATA MOTORS LIMITED 9.73% 01-Oct-20 103.1928 8.9500 500.00 INE827N07125 L & T INTERSTATE ROAD CORRIDOR LTD 9.09% 15-Oct-20 100.0000 9.0980 19.00 INE062A08041 STATE BANK OF INDIA 9.30% 16-Mar-21 100.9700 8.2800 0.80 INE081A08165 TATA IRON AND STEEL COMPANY LTD RESET 18-Mar-21 110.2194 9.7800 14.00 INE081A08165 TATA IRON AND STEEL COMPANY LTD RESET 18-Mar-21 108.7577 10.0800 10.00 INE827N07133 L & T INTERSTATE ROAD CORRIDOR LTD 9.09% 15-Apr-21 100.0000 9.0980 16.00 INE202B08389 DEWAN HOUSING FINANCE CORPORATION RESET 23-Sep-21 101.8500 12.2800 2.00 INE827N07141 L & T INTERSTATE ROAD CORRIDOR LTD 9.09% 15-Oct-21 100.0000 9.0980 18.00 INE039A07785 IFCI LIMITED 9.90% 01-Dec-21 100.3000 9.8136 10.00 INE134E08GT3 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 8.55% 09-Dec-21 100.7678 8.3800 800.00 INE134E08GT3 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 8.55% 09-Dec-21 100.7678 8.3800 800.00 INE861G08035 FOOD CORPORATION OF INDIA 9.95% 07-Mar-22 110.9693 7.8543 250.00 INE827N07158 L & T INTERSTATE ROAD CORRIDOR LTD 9.09% 15-Apr-22 100.0000 9.0980 13.00 INE038A07258 HINDALCO LIMITED 9.55% 25-Apr-22 101.6773 9.2000 50.00 INE803N07043 HPCL-MITTAL PIPELINES LIMITED 4.00% 21-Aug-22 126.8937 9.6050 70.00 INE827N07166 L & T INTERSTATE ROAD CORRIDOR LTD 9.09% 15-Oct-22 100.0000 9.0980 9.50 INE827N07174 L & T INTERSTATE ROAD CORRIDOR LTD 9.09% 15-Apr-23 100.0000 9.0980 9.50 INE535H07282 FULLERTON INDIA CREDIT COMPANY LTD 10.60% 28-Apr-23 105.0960 9.6500 100.00 INE752E07LB2 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.70% 15-Jul-23 102.5300 8.2500 300.00 INE752E07LB2 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.70% 15-Jul-23 102.5300 8.2504 200.00 INE827N07182 L & T INTERSTATE ROAD CORRIDOR LTD 9.09% 15-Oct-23 100.0000 9.0980 9.00 INE053F09GN3 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 8.20% 27-Apr-24 100.8528 8.2194 9.00 INE084A08052 BANK OF INDIA 11.00% 08-Aug-24 109.8000 9.3700 14.00 INE001A07NB8 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.34% 28-Aug-24 104.8800 8.5500 5.00 INE752E07LQ0 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 9.30% 04-Sep-24 106.4817 8.2700 50.00 INE733E07JO9 NTPC LIMITED 9.17% 22-Sep-24 106.0878 8.2086 500.00 INE733E07JO9 NTPC LIMITED 9.17% 22-Sep-24 106.0878 8.2086 500.00 INE636F07183 NORTH EASTERN ELECTRIC POWER CORP 9.60% 01-Oct-24 103.0000 9.2100 100.00 INE043D07GX2 IDFC LIMITED 9.17% 14-Oct-24 103.8400 8.5500 43.00 INE721A07IT3 SHRIRAM TRANSPORT FINANCE COMPANY 9.80% 28-Nov-24 99.9850 9.7800 250.00 INE153A08071 MAHANAGAR TELEPHONE NIGAM LIMITED 8.29% 28-Nov-24 103.5828 7.9022 250.00 INE477A08025 CANFIN HOMES LIMITED 8.94% 03-Dec-24 100.4600 8.8500 200.00 INE340M08137 TAMILNADU GENERATION AND 9.20% 18-Dec-24 101.5000 9.1600 301.00 INE134E08GV9 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 8.65% 28-Dec-24 101.7120 8.3754 250.00 INE043D07HD2 IDFC LIMITED 8.67% 03-Jan-25 100.8000 8.5400 28.00 INE652A08015 STATE BANK OF PATIALA 8.29% 22-Jan-25 99.9000 8.2900 200.00 INE752E07MG9 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.20% 23-Jan-25 99.6045 8.2500 300.00 INE752E07MG9 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.20% 23-Jan-25 99.6045 8.2500 300.00 INE774D07KW6 MAHINDRA & MAHINDRA FINANCIAL 8.79% 23-Jan-25 100.0000 - 50.00 INE043D08CL4 INFRASTRUCTURE DEVELOPMENT FINANCE 8.80% 27-Jan-25 101.9100 8.4985 14.00 INE537P07042 INDIA INFRADEBT LIMITED 8.45% 04-Feb-25 100.0000 - 250.00 INE020B08906 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.27% 06-Feb-25 99.7700 - 1000.00 INE020B08906 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.27% 06-Feb-25 99.7700 - 150.00 INE160A08068 PUNJAB NATIONAL BANK 8.23% 09-Feb-25 100.0000 - 700.00 INE053F09GV6 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 8.95% 10-Mar-25 106.0196 8.2185 2.00 INE062A08025 STATE BANK OF INDIA RESET 04-Nov-25 105.9626 8.1500 0.40 INE020B07GH7 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.12% 27-Mar-27 108.2766 7.0690 40.00 INE039A09PN4 IFCI LIMITED 9.90% 05-Nov-27 103.5500 9.3911 500.00 INE053F07579 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 7.34% 19-Feb-28 102.1748 7.0700 150.20 INE039A09PR5 IFCI LIMITED 9.75% 26-Apr-28 103.0600 9.3200 502.00 INE134E07380 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.46% 30-Aug-28 111.6428 7.7096 100.00 INE020B07HP8 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.46% 24-Sep-28 110.2200 7.2400 10.50 INE752E07MD6 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.93% 20-Oct-29 105.2728 8.2800 50.00 INE752E07MH7 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.20% 23-Jan-30 99.5065 8.2500 150.00 INE752E07MH7 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.20% 23-Jan-30 99.5065 8.2500 150.00 INE053F09GR4 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 8.80% 03-Feb-30 106.3261 8.2190 40.00 INE787H07347 INDIA INFRASTRUCTURE FINANCE 8.66% 22-Jan-34 116.1298 7.0800 100.00 INE008A08U84 IDBI BANK LIMITED 10.75% 31-Dec-99 101.9000 10.4100 45.00 INE565A09231 INDIAN OVERSEAS BANK 10.00% 31-Dec-99 99.0000 - 