Feb 16 Below are the details of Indian corporate bonds dealt on BSE & NSE. (10 million = 1 crore) EXCHANGES VOLUME IN MILLIONS --------- ------------------ BSE 5825.80 NSE 25906.30 ============= TOTAL 31732.10 ----------------------------------------------------------------------------------------------- ISIN SECURITY COUPON MATURITY LAST TRD WTD AVG CUM. VOL DATE PRICE YIELD IN MLNS ----------------------------------------------------------------------------------------------- BSE === INE043D07FQ8 IDFC LIMITED 0.00% 20-Apr-15 98.4857 9.2600 350.00 INE866I07578 INDIA INFOLINE FINANCE LTD 12.00% 29-Sep-16 105.0000 8.6700 0.30 INE020B08658 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.28% 15-Feb-17 101.7169 8.3100 100.00 INE069A08038 ADITYA BIRLA NUVO LTD 8.99% 29-Jan-18 100.2860 8.8700 100.00 INE126O07013 PROFICIENT BUILDWELL PVT. LTD 12.00% 30-Apr-18 100.0000 - 1600.00 INE115A07DZ6 LIC HOUSING FINANCE LTD 8.34% 28-May-18 98.7838 8.7600 1150.00 INE866I08139 INDIA INFOLINE FINANCE LTD 12.75% 17-Sep-18 104.0000 11.2700 0.50 INE895D07479 TATA SONS LTD 9.25% 19-Jun-19 102.2900 8.5700 6.00 INE020B08864 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.56% 13-Nov-19 100.8232 8.3300 100.00 INE134E08GS5 POWER FINANCE CORPORATION LTD 8.52% 09-Dec-19 100.3848 8.4100 250.00 INE871D07ME4 INFRASTRUCTURE LEASING AND FIN 9.70% 22-Feb-21 104.0861 8.8000 100.00 INE081A08165 TATA STEEL LIMITED RESET 18-Mar-21 110.3400 9.7400 5.00 INE121A08NT4 CHOLAMANDALAM INVESTMENT AND FIN 12.90% 26-Jul-21 107.4464 11.5200 4.00 INE906B07CA1 NATIONAL HIGHWAYS AUTHORITY OF 8.20% 25-Jan-22 106.4000 7.0000 1.00 INE134E07190 POWER FINANCE CORP. LTD 8.20% 01-Feb-22 106.4000 7.0000 0.40 INE031A07832 HOUSING AND URBAN DEVELOPMENT CORP 8.10% 05-Mar-22 106.0200 6.9800 1.50 INE514E08BY7 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 8.93% 12-Dec-22 103.4870 8.3000 99.00 INE733E07JC4 NATIONAL THERMAL POWER CORPORATION 8.73% 07-Mar-23 102.9523 8.2100 50.00 INE053F09GM5 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 8.20% 27-Apr-23 100.8220 8.0600 50.00 INE535H07282 FULLERTON INDIA CREDIT COMPANY LTD 10.60% 28-Apr-23 105.1060 9.6500 100.00 INE202E07088 INDIAN RENEWABLE ENERGY 8.44% 10-May-23 100.0000 8.4200 10.00 INE062A09163 STATE BANK OF INDIA RESET 19-Dec-23 102.3000 8.1800 10.00 INE975G08058 ILFS TRANSPORTATION NETWORKS LTD 11.50% 21-Jun-24 101.0217 11.2400 255.00 INE153A08071 MAHANAGAR TELEPHONE NIGAM LIMITED 8.29% 28-Nov-24 103.5978 7.7400 250.00 INE691I08321 L N T INFRASTRUCTURE FINANCE 8.75% 17-Jan-25 99.8000 8.7700 160.00 INE774D07KW6 MNM FINANCIAL SERVICES LTD 8.79% 23-Jan-25 100.0000 8.7900 250.00 INE891F08018 RAJASTHAN RAJYA VIDYUT UTPADAN 9.00% 24-Dec-26 101.2800 8.8100 20.00 INE906B07CB9 NATIONAL HIGHWAYS AUTHORITY OF 8.30% 25-Jan-27 110.2500 7.0000 3.00 INE020B07GH7 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.12% 27-Mar-27 109.7202 6.9000 40.00 INE020B07GX4 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 7.38% 19-Dec-27 102.8171 7.0200 7.80 INE134E07380 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 8.46% 30-Aug-28 111.8275 7.0600 50.00 INE134E07430 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 8.54% 22-Nov-28 112.7426 7.0500 75.00 INE787H07396 INDIA INFRASTRUCTURE FINANCE 8.55% 31-Mar-29 113.7331 6.9800 0.30 INE457A09215 BANK OF MAHARASHTRA 9.48% 31-Dec-99 100.5791 9.4200 500.00 INE008A08U84 IDBI BANK LIMITED PERPETUAL 10.75% 31-Dec-99 105.7917 9.8700 120.00 INE565A09231 INDIAN OVERSEAS BANK 10.00% 31-Dec-99 99.2500 10.1000 7.00 NSE === INE804I07DP9 ECL FINANCE LIMITED NIFTY 09-Mar-15 148.8010 0.0000 1.00 INE295N07018 INFINITI RETAIL LIMITED 0.00% 21-Mar-15 136.4564 9.9991 230.00 INE804I07EC5 ECL FINANCE LIMITED NIFTY 30-Mar-15 152.5430 0.0000 0.50 INE895D08410 TATA SONS LIMITED 9.98% 10-Apr-15 99.9838 9.3000 650.00 INE895D08410 TATA SONS LIMITED 9.98% 10-Apr-15 99.9838 9.3000 50.00 INE691I07125 L & T INFRASTRUCTURE FINANCE 8.91% 16-Apr-15 99.8016 9.4500 100.00 INE043D07FQ8 IDFC LIMITED 0.00% 20-Apr-15 98.4857 9.2000 350.00 INE691I07380 L T INFRASTRUCTURE FINANCE COMPANY 8.95% 15-Jun-15 99.8001 9.4565 250.00 INE691I07380 L T INFRASTRUCTURE FINANCE COMPANY 8.95% 15-Jun-15 99.8001 9.4500 250.00 INE668F07020 JYOTHY LABORATORIES LIMITED 9.65% 21-Jun-15 100.0000 9.5100 200.00 INE261F09HT7 NABARD 9.00% 23-Jul-15 99.9483 8.8900 128.00 INE001A07MU0 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.20% 29-Jul-15 99.7185 9.3800 1750.00 INE001A07MU0 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.20% 29-Jul-15 99.7185 9.6267 1250.00 INE001A07GH9 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.70% 09-Feb-16 100.5704 9.0576 250.00 INE001A07GH9 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.70% 09-Feb-16 100.5704 9.0500 250.00 INE134E08FR9 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.35% 15-May-16 99.8039 8.4500 400.00 INE501A07123 DEEPAK FERTILIZERS AND 9.70% 15-Jun-16 99.9035 9.7391 25.00 INE115A07ES9 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 9.69% 11-Jan-17 101.4015 8.8211 350.00 INE115A07ES9 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 9.69% 11-Jan-17 101.4015 8.8200 350.00 INE020B08658 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.28% 15-Feb-17 101.7169 8.3000 100.00 INE134E08ED2 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 9.33% 17-Feb-17 101.7156 8.3500 50.00 INE134E08ED2 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 9.33% 17-Feb-17 101.7156 8.3500 50.00 INE785Q07029 SHIVPRASAD REALTY PRIVATE LIMITED 10.80% 30-Mar-17 101.1029 10.4500 60.00 INE065R07016 UNISHIRE PROMOTERS PRIVATE LIMITED 16.00% 02-Jul-17 100.0000 - 1.90 INE768Q07017 MARVEL ZETA DEVELOPERS PRIVATE LTD 16.00% 10-Aug-17 100.0000 - 7.40 INE115A07CX3 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 9.57% 07-Sep-17 101.5268 8.8200 200.00 INE115A07CX3 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 9.57% 07-Sep-17 101.5268 8.8200 200.00 INE134E08GM8 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.90% 21-Oct-17 100.9612 8.4408 250.00 INE572E09247 PNB HOUSING FINANCE LIMITED 9.05% 21-Oct-17 101.4500 8.6000 1.00 INE115A07452 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 9.80% 22-Oct-17 102.1868 8.8000 50.00 INE115A07452 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 9.80% 22-Oct-17 102.1868 8.8000 50.00 INE069A08038 ADITYA BIRLA NUVO LIMITED 8.99% 29-Jan-18 100.2860 8.8600 500.00 INE069A08038 ADITYA BIRLA NUVO LIMITED 8.99% 29-Jan-18 100.2860 8.8600 100.00 INE477A07050 CANFIN HOMES LIMITED SR-2 8.80% 06-Feb-18 100.0000 - 250.00 INE001A07KB4 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.18% 12-Feb-18 101.1117 8.7300 100.00 INE001A07KB4 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.18% 12-Feb-18 101.1117 8.7300 100.00 INE261F09ID9 NABARD 8.79% 19-Feb-18 101.4476 8.2191 100.00 INE261F09ID9 NABARD 8.79% 19-Feb-18 101.4476 8.2200 100.00 INE134E08FK4 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.95% 11-Mar-18 101.4406 8.3806 2.00 INE514E08CM0 EXIM BANK 8.25% 09-May-18 100.0786 8.1930 600.00 INE514E08CM0 EXIM BANK 8.25% 09-May-18 100.0786 8.1930 550.00 INE115A07DZ6 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 8.34% 28-May-18 98.7838 8.7500 1150.00 INE939P07032 PARINEE REALTY PRIVATE LIMITED 18.00% 04-Sep-18 100.2405 - 20.00 INE134E07406 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.81% 07-Oct-18 104.0600 8.4400 3.00 INE895D07479 TATA SONS LIMITED 9.25% 19-Jun-19 102.2900 8.6000 10.00 INE115A07FK3 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 9.51% 24-Jul-19 102.6825 8.7200 150.00 INE020B08856 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.04% 12-Oct-19 102.5562 8.3276 50.00 INE020B08864 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.56% 13-Nov-19 100.8232 8.3200 100.00 INE134E08GS5 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 8.52% 09-Dec-19 100.3848 8.4000 256.00 INE130C07234 AMTEK AUTO LIMITED 10.50% 02-Jan-20 100.1500 - 250.00 INE110L08052 RELIANCE JIO INFOCOMM LIMITED 8.90% 21-Jan-20 100.0736 - 250.00 INE528G08147 YES BANK LIMITED 9.65% 22-Jan-20 101.9059 9.1400 200.00 INE261F08444 NABARD 8.18% 10-Feb-20 100.0000 - 250.00 INE062A09080 STATE BANK OF INDIA RESET 13-Sep-21 100.7543 8.4500 10.00 INE018E08052 SBI CARDS & PAYMENT SERVICES 9.00% 26-Nov-21 101.6400 8.6500 35.00 INE020B08872 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.44% 04-Dec-21 100.5700 8.3400 30.00 INE013A08192 RELIANCE CAPITAL LIMITED 10.75% 28-Feb-22 105.3800 9.6551 600.00 INE695F09425 ANDHRA PRADESH STATE FINANCIAL 9.48% 28-Mar-22 99.9800 9.5400 5.00 INE752E07JV4 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 9.30% 28-Jun-22 105.2809 8.2900 145.00 INE514E08BY7 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 8.93% 12-Dec-22 103.4870 8.2900 100.00 INE134E07331 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 7.19% 04-Jan-23 100.3540 7.1200 50.00 INE733E07JC4 NTPC LIMITED 8.73% 07-Mar-23 102.9523 8.2050 50.00 INE268A07145 STERLITE INDUSTRIES (INDIA) LTD 9.10% 05-Apr-23 98.3670 9.3800 500.00 INE268A07145 STERLITE INDUSTRIES (INDIA) LTD 9.10% 05-Apr-23 99.1981 9.3800 100.00 INE053F09GM5 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 8.20% 27-Apr-23 100.8220 8.2150 50.00 INE535H07282 FULLERTON INDIA CREDIT COMPANY LTD 10.60% 28-Apr-23 105.1260 9.6400 100.00 INE202E07088 INDIAN RENEWABLE ENERGY 8.44% 10-May-23 100.0000 8.4200 140.00 INE572E09205 PNB HOUSING FINANCE LTD 8.58% 16-May-23 100.8300 8.6100 1.00 INE268A07160 STERLITE INDUSTRIES (INDIA) LTD 9.17% 05-Jul-23 99.2937 9.3800 100.00 INE752E07LB2 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.70% 15-Jul-23 102.5323 8.2500 300.00 INE752E07LB2 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.70% 15-Jul-23 102.5332 8.2500 200.00 INE557F07140 NATIONAL HOUSING BANK 8.25% 24-Mar-24 107.8364 7.0436 20.00 INE975G08058 IL&FS TRANSPORTATION NETWORKS LTD 11.50% 21-Jun-24 103.6953 11.1500 125.00 INE084A08052 BANK OF INDIA 11.00% 08-Aug-24 109.1900 9.4600 10.00 INE020B07IZ5 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.34% 25-Aug-24 106.3200 8.3300 2.00 INE721A07IT3 SHRIRAM TRANSPORT FINANCE COMPANY 9.80% 28-Nov-24 100.0000 9.7789 250.00 INE153A08071 MAHANAGAR TELEPHONE NIGAM LIMITED 8.29% 28-Nov-24 103.5978 7.9000 250.00 INE039A07801 IFCI LIMITED 9.90% 01-Dec-24 100.4800 9.8000 50.00 INE238A08351 AXIS BANK LIMITED 8.85% 05-Dec-24 102.4900 8.4500 1.00 INE043D07GU8 IDFC LTD 9.38% 09-Dec-24 105.3400 8.5300 26.00 INE134E08GV9 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 8.65% 28-Dec-24 101.8755 8.3500 700.00 INE134E08GV9 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 8.65% 28-Dec-24 101.8755 8.3516 400.00 INE990D07312 KRISHNA BHAGYA JALA NIGAM LTD 8.75% 31-Dec-24 99.7000 8.7900 20.00 INE043D07HD2 IDFC LIMITED 8.67% 03-Jan-25 101.0500 8.5000 171.00 INE043D07HD2 IDFC LIMITED 8.67% 03-Jan-25 100.4349 8.5916 100.00 INE134E08CP0 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.80% 15-Jan-25 103.0500 8.3246 2.00 INE691I08321 L & T INFRASTRUCTURE FINANCE 8.75% 17-Jan-25 99.9400 8.7495 300.00 INE110L08060 RELIANCE JIO INFOCOMM LIMITED 9.00% 21-Jan-25 100.0000 - 500.00 INE652A08015 STATE BANK OF PATIALA 8.29% 22-Jan-25 99.8000 8.3100 250.00 INE652A08015 STATE BANK OF PATIALA 8.29% 22-Jan-25 99.6027 8.3400 100.00 INE020B08898 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.23% 23-Jan-25 99.3067 - 400.00 INE020B08898 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.23% 23-Jan-25 99.3067 - 300.00 INE774D07KW6 MAHINDRA & MAHINDRA FINANCIAL 8.79% 23-Jan-25 100.0000 - 250.00 INE752E07MG9 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.20% 23-Jan-25 99.7786 8.2234 50.00 INE752E07MG9 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.20% 23-Jan-25 99.7786 8.2300 50.00 INE020B08906 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.27% 06-Feb-25 99.7713 - 150.00 INE043D08250 INFRASTRUCTURE DEVELOPMENT FINANCE 0.00% 17-Jan-26 40.4500 8.6400 40.00 INE891F08018 RAJASTHAN RAJYA VIDYUT UTPADAN 9.00% 24-Dec-26 102.0000 8.8922 37.00 INE020B07GH7 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.12% 27-Mar-27 108.3766 7.0600 40.00 INE752E07MB0 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.93% 20-Oct-27 105.2500 8.2300 1.00 INE020B07GX4 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 7.38% 19-Dec-27 102.8171 7.0300 5.00 INE020B07HP8 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.46% 24-Sep-28 112.1000 7.0400 10.50 INE848E07526 NHPC LIMITED 8.54% 02-Nov-28 113.1170 7.0130 10.00 INE134E07430 POWER FINANCE CORPORATION LTD 8.54% 22-Nov-28 112.7937 7.0446 60.00 INE557F07157 NATIONAL HOUSING BANK 8.68% 24-Mar-29 114.2912 7.0394 30.00 INE514E08EJ2 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 8.15% 21-Jan-30 99.0835 8.2500 1000.00 INE514E08EJ2 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 8.15% 21-Jan-30 99.0835 8.2561 1000.00 INE112A08010 PUNJAB NATIONAL BANK 9.15% 31-Dec-99 100.1400 - INE112A08010 PUNJAB NATIONAL BANK 9.15% 31-Dec-99 100.1400 - 1286.00 INE457A09215 BANK OF MAHARASHTRA 9.48% 31-Dec-99 100.5791 9.3115 1100.00 INE565A09231 INDIAN OVERSEAS BANK 10.00% 31-Dec-99 100.1710 - 506.00 INE008A08U84 IDBI BANK LIMITED 10.75% 31-Dec-99 105.8521 9.7600 330.00 INE160A08076 PUNJAB NATIONAL BANK 9.15% 31-Dec-99 100.0000 - 200.00 INE434A09149 ANDHRA BANK 9.55% 31-Dec-99 98.5700 9.9200 102.00 INE141A08027 ORIENTAL BANK OF COMMERCE 9.48% 31-Dec-99 98.4900 - 100.00 INE160A08076 PUNJAB NATIONAL BANK 9.15% 31-Dec-99 99.7744 - 100.00 INE028A08075 BANK OF BARODA 9.48% 31-Dec-99 101.0300 - 10.00 =============================================================================================== NOTE:- (*) - DIRTY PRICE BSE - Bombay Stock Exchange NSE - National Stock Exchange