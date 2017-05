(Correcting maturity dates for the corporate bonds dealt on BSE) Feb 18 Below are the details of Indian corporate bonds dealt on BSE & NSE. (10 million = 1 crore) EXCHANGES VOLUME IN MILLIONS --------- ------------------ BSE 5297.10 NSE 34926.10 ============= TOTAL 40223.20 ----------------------------------------------------------------------------------------------- ISIN SECURITY COUPON MATURITY LAST TRD WTD AVG CUM. VOL DATE PRICE YIELD IN MLNS ----------------------------------------------------------------------------------------------- BSE === INE130C07234 AMTEK AUTO LIMITED 10.50% 02-Jan-20 100.0000 10.9100 10.00 INE043D07HD2 IDFC LTD 8.67% 03-Jan-25 100.8300 8.5300 5.00 INE020B08898 REC LTD 8.23% 23-Jan-25 99.2401 8.3400 650.00 INE774D07KW6 MNM FINANCIAL SERVICES LTD 8.79% 23-Jan-25 100.0000 8.7900 200.00 INE565A09231 INDIAN OVERSEAS BANK 10.00% 04-Feb-20 100.0000 10.0400 5.00 INE906B07DE1 NATIONAL HIGHWAYS AUTHORITY OF IND 8.50% 05-Feb-29 113.5113 6.9500 3.50 INE160A08068 PUNJAB NATIONAL BANK 8.23% 09-Feb-25 100.0784 8.2200 500.00 INE261F08444 NATIONAL BANK OF AGRICULTURE AND 8.18% 10-Feb-20 99.7738 8.2400 150.00 INE776K07021 LANDS END PROPERTIES PVT LTD 0.00% 13-Feb-16 121.8620 0.0000 100.00 INE053F07686 IRFC LTD 8.65% 18-Feb-29 109.3281 7.3000 0.50 INE220H09113 HIMACHAL PRADESH STATE ELECTRICITY 9.13% 12-Mar-24 102.1600 8.7800 5.00 INE081A08165 TATA STEEL LIMITED 11.80% 18-Mar-99 109.7500 9.8700 2.00 INE020B07II1 REC LTD 9.52% 25-Mar-17 102.1653 8.3300 300.00 INE148I08108 INDIABULLS HOUSING FINANCE LTD 10.10% 28-Mar-23 104.9044 9.2000 40.00 INE126O07013 PROFICIENT BUILDWELL PVT. LTD 12.00% 30-Apr-18 100.0496 - 50.00 INE081A08173 TATA STEEL LIMITED 11.50% 11-May-99 107.1000 10.1800 2.00 INE572E09205 PNB HOUSING FINANCE LTD 8.58% 16-May-23 100.8000 8.6200 7.00 INE115A07DZ6 LIC HOUSING FINANCE LTD 8.34% 28-May-18 98.7838 8.7600 500.00 INE245A08034 TATA POWER LIMITED 11.40% 02-Jun-99 106.5500 0.0000 4.00 INE895D07479 TATA SONS LTD 9.25% 19-Jun-19 102.4500 8.5300 6.00 INE909H08113 TATA MOTORS FINANCE LTD 11.25% 28-Jun-99 101.0309 11.0000 1.00 INE539K08112 CREDILA FINANCIAL SERVICES 11.75% 09-Jul-24 111.7000 9.7700 1.00 INE667F07DT8 SUNDARAM BNP PARIBAS HOME FIN LTD 9.65% 18-Jul-19 101.5699 9.1700 50.00 INE936D07075 RELIANCE UTILITIES AND POWER 9.75% 02-Aug-24 103.5329 9.1600 500.00 INE062A09080 STATE BANK OF INDIA 8.97% 13-Sep-21 100.8200 9.1500 10.00 INE020B07HS2 REC LTD 8.71% 24-Sep-28 109.6618 7.3100 1.00 INE866I07578 INDIA INFOLINE FINANCE LTD 12.00% 29-Sep-16 105.0000 8.6600 0.30 INE134E08GN6 POWER FINANCE CORPORATION LTD 8.96% 21-Oct-19 102.3318 8.3200 250.00 INE031A07949 HOUSING 8.76% 25-Oct-28 108.7323 7.4600 1.00 INE134E08GO4 POWER FINANCE CORPORATION LTD 8.76% 07-Nov-19 101.6055 8.3200 1550.00 INE134E07463 PFC LTD 8.92% 16-Nov-33 113.6913 7.3000 1.00 INE039A07801 IFCI LTD 9.90% 01-Dec-24 100.2500 9.8400 30.00 INE134E08GU1 POWER FINANCE CORPORATION LTD 8.48% 09-Dec-24 100.6156 8.3800 100.00 INE134E08GS5 POWER FINANCE CORPORATION LTD 8.52% 09-Dec-19 100.3400 8.4100 6.00 INE020B07GX4 REC LTD 7.38% 19-Dec-27 105.2087 6.7600 7.80 INE800H07223 OMAXE LIMITED 14.00% 23-Dec-17 100.0100 - 3.00 INE134E08GV9 POWER FINANCE CORPORATION LTD 8.65% 28-Dec-24 101.8734 8.3600 100.00 INE028A08075 BANK OF BARODA 9.48% 31-Dec-99 100.0300 9.4600 145.00 NSE === INE134E08EQ4 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 9.46% 02-May-15 99.9407 9.0800 916.00 INE483A09146 CENTRAL BANK OF INDIA 8.15% 28-Jun-15 99.4300 9.9600 1.00 INE514E08BC3 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 9.32% 06-Jul-15 99.9727 8.8800 150.00 INE261F09HT7 NABARD 9.00% 23-Jul-15 99.9481 8.8900 721.00 INE756I07134 HDB FINANCIAL SERVICES LIMITED 9.85% 29-Jul-15 99.8816 9.5600 130.00 INE848E07575 NHPC LIMITED 8.49% 26-Nov-15 100.0000 8.3200 50.00 INE202B07688 DEWAN HOUSING FINANCE CORP. LTD. 10.80% 05-Dec-15 100.6944 9.7388 100.00 INE202B07688 DEWAN HOUSING FINANCE CORP. LTD. 10.80% 05-Dec-15 100.6944 9.6450 100.00 INE776K07021 LANDS END PROPERTIES PVT. LTD. 0.00% 13-Feb-16 121.8620 9.3500 1000.00 INE776K07021 LANDS END PROPERTIES PVT. LTD. 0.00% 13-Feb-16 121.9192 9.3500 250.00 INE752E07HQ8 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.84% 21-Oct-16 100.6344 8.3500 200.00 INE848E07583 NHPC LIMITED 8.49% 26-Nov-16 100.2212 8.3000 50.00 INE796L07894 MACQUARIE FINANCE (INDIA) PVT LTD 0.00% 06-Dec-16 120.0000 0.0000 1.00 INE115A07ES9 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 9.69% 11-Jan-17 101.3452 8.8500 300.00 INE115A07ES9 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 9.69% 11-Jan-17 101.3452 8.8511 250.00 INE756I07373 HDB FINANCIAL SERVICES LIMITED 10.05% 10-Feb-17 101.6810 9.0659 50.00 INE053F09GT0 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 6.30% 08-Mar-17 98.2447 6.3000 20.00 INE020B07II1 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.52% 25-Mar-17 102.1653 8.3200 400.00 INE202B08355 DEWAN HOUSING FINANCE CORP. LTD. 10.00% 24-Sep-17 100.3500 9.8500 10.00 INE848E07591 NHPC LIMITED 8.49% 26-Nov-17 100.3738 8.3000 50.00 INE310L07340 IOT UTKAL ENERGY SERVICES LIMITED 9.84% 20-Dec-17 104.6787 8.6900 10.40 INE309K08029 AIRPORTS AUTHORITY OF INDIA 8.60% 17-Jan-18 100.9800 8.1882 250.00 INE310L07357 IOT UTKAL ENERGY SERVICES LIMITED 9.84% 20-Jan-18 104.5626 8.7700 10.40 INE043D07HG5 INFRASTRUCTURE DEVELOPMENT FINANCE 8.43% 02-Feb-18 99.6600 8.5505 25.00 INE261F09ID9 NABARD 8.79% 19-Feb-18 101.3614 8.2505 100.00 INE261F09ID9 NABARD 8.79% 19-Feb-18 101.3614 8.2500 100.00 INE514E08CF4 EXIM BANK 8.77% 26-Feb-18 101.4633 8.1930 500.00 INE514E08CF4 EXIM BANK 8.77% 26-Feb-18 101.4633 8.1973 500.00 INE752E07FL3 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 9.20% 12-Mar-18 102.4353 8.2500 200.00 INE752E07FL3 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 9.20% 12-Mar-18 102.4353 8.2500 200.00 INE134E08FM0 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.90% 18-Mar-18 101.3391 8.3699 200.00 INE134E08FM0 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.90% 18-Mar-18 101.3391 8.3700 200.00 INE115A07DZ6 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 8.34% 28-May-18 98.7838 8.7500 500.00 INE621O07013 SAMRUDDHI REALTY LIMITED 18.75% 19-Aug-18 100.0801 - 30.00 INE086R07053 BARATH BUILDING CONSTRUCTION 18.00% 27-Oct-18 100.0932 - 27.80 INE848E07674 NHPC LIMITED 8.54% 26-Nov-18 100.6386 8.3100 100.00 INE848E07609 NHPC LIMITED 8.49% 26-Nov-18 100.0000 8.4600 50.00 INE134E08BH9 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 11.25% 28-Nov-18 108.5406 8.4800 672.00 INE525E09062 NATIONAL CAPITAL REGION PLANNING 9.15% 18-Feb-19 100.5885 8.5100 130.00 INE733E07CE5 NTPC LIMITED 7.89% 05-May-19 98.8098 8.2299 100.00 INE733E07CE5 NTPC LIMITED 7.89% 05-May-19 98.8098 8.2358 100.00 INE895D07479 TATA SONS LIMITED 9.25% 19-Jun-19 102.2900 8.6000 65.00 INE667F07DT8 SUNDARAM BNP PARIBAS HOME FIN. LTD 9.65% 18-Jul-19 101.5699 9.1650 50.00 INE134E08GN6 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.96% 21-Oct-19 102.0200 8.3900 386.00 INE134E08GN6 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.96% 21-Oct-19 102.0654 8.3800 86.00 INE134E08GO4 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.76% 07-Nov-19 101.6055 8.3100 1550.00 INE848E07682 NHPC LIMITED 8.54% 26-Nov-19 100.7958 8.3100 100.00 INE848E07617 NHPC LIMITED 8.49% 26-Nov-19 100.0000 8.4700 50.00 INE261F09FN4 NABARD 0.00% 11-Jan-20 63.9064 8.1700 60.00 INE476M07339 L&T HOUSING FINANCE LIMITED 9.20% 16-Jan-20 100.0000 9.1900 50.00 INE261F08444 NABARD 8.18% 10-Feb-20 99.7737 - 4900.00 INE525E09088 NATIONAL CAPITAL REGION PLANNING 8.68% 04-Aug-20 100.3533 8.4700 40.00 INE848E07690 NHPC LIMITED 8.54% 26-Nov-20 100.9259 8.3100 100.00 INE848E07625 NHPC LIMITED 8.49% 26-Nov-20 100.0000 8.4700 50.00 INE062A08041 STATE BANK OF INDIA 9.30% 16-Mar-21 101.0300 9.0600 2.20 INE062A08033 STATE BANK OF INDIA 9.75% 16-Mar-21 101.5800 9.3800 1.00 INE081A08173 TATA IRON AND STEEL COMPANY LTD RESET 11-May-21 108.5700 9.8600 1.00 INE245A08034 THE TATA POWER COMPANY LIMITED RESET 02-Jun-21 107.1271 10.0800 29.00 INE062A09080 STATE BANK OF INDIA RESET 13-Sep-21 100.8300 8.4000 8.00 INE848E07708 NHPC LIMITED 8.54% 26-Nov-21 101.0598 8.3100 100.00 INE848E07633 NHPC LIMITED 8.49% 26-Nov-21 100.0000 8.4700 50.00 INE018E08052 SBI CARDS & PAYMENT SERVICES 9.00% 26-Nov-21 101.8800 8.6016 5.00 INE134E08GT3 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 8.55% 09-Dec-21 101.0900 8.3200 8.00 INE752E07MF1 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.20% 23-Jan-22 100.0000 8.1900 200.00 INE134E07190 POWER FINANCE CORP. 8.20% 01-Feb-22 105.2635 7.2000 1.80 INE053F07520 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 8.00% 23-Feb-22 104.4999 7.1500 50.00 INE013A08192 RELIANCE CAPITAL LIMITED 10.75% 28-Feb-22 105.4002 9.6500 100.00 INE514E08AX1 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 9.30% 11-May-22 105.4990 8.2400 550.00 INE654A09134 STATE BANK OF TRAVANCORE RESET 18-May-22 103.4500 8.4500 10.00 INE121A08MM1 CHOLAMANDALAM INVESTMENT & FINANCE RESET 22-Aug-22 105.3000 11.7500 0.50 INE514E08BK6 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 9.15% 05-Sep-22 104.7810 8.2500 850.00 INE514E08BK6 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 9.15% 05-Sep-22 104.7810 8.2500 300.00 INE752E07LW8 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.93% 20-Oct-22 103.3544 8.2999 150.00 INE752E07LW8 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.93% 20-Oct-22 103.3544 8.3000 150.00 INE848E07716 NHPC LIMITED 8.54% 26-Nov-22 101.1834 8.3100 100.00 INE848E07641 NHPC LIMITED 8.49% 26-Nov-22 100.0000 8.4700 50.00 INE134E07331 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 7.19% 04-Jan-23 100.4714 7.1000 50.00 INE148I08108 INDIABULLS HOUSING FINANCE LIMITED 10.10% 28-Mar-23 100.9916 9.9000 40.00 INE115A07DS1 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 9.00% 09-Apr-23 102.3930 8.5700 300.00 INE572E09205 PNB HOUSING FINANCE LTD 8.58% 16-May-23 100.3500 9.0900 51.00 INE020B08849 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.06% 31-May-23 97.9273 8.4000 150.00 INE848E07724 NHPC LIMITED 8.54% 26-Nov-23 101.2976 8.3100 97.00 INE848E07658 NHPC LIMITED 8.49% 26-Nov-23 100.0000 8.4700 50.00 INE690F07024 WEST BENGAL FINANCIAL CORPORATION 9.70% 24-Feb-24 103.6000 9.2000 1.00 INE975G08058 IL&FS TRANSPORTATION NETWORKS LTD 11.50% 21-Jun-24 104.5400 11.0000 5.00 INE539K08112 CREDILA FINANCIAL SERVICES PVT LTD 11.75% 09-Jul-24 111.7000 9.7600 1.00 INE340M08129 TAMILNADU GENERATION AND 9.72% 16-Jul-24 102.9000 9.3100 21.00 INE936D07075 RELIANCE UTILITIES AND POWER 9.75% 02-Aug-24 103.5329 9.1500 500.00 INE084A08052 BANK OF INDIA 11.00% 08-Aug-24 109.5000 9.4100 27.00 INE001A07NB8 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.34% 28-Aug-24 104.5300 8.6000 1.00 INE990D07304 KRISHNA BHAGYA JALA NIGAM LIMITED 9.13% 30-Sep-24 101.7000 8.7700 3.00 INE636F07183 NORTH EASTERN ELECTRIC POWER CORP 9.60% 01-Oct-24 103.0310 9.2300 400.00 INE043D07GX2 IDFC LIMITED 9.17% 14-Oct-24 103.3060 8.6300 11.00 INE141A08019 ORIENTAL BANK OF COMMERCE 9.20% 27-Oct-24 103.8400 8.5800 6.00 INE848E07732 NHPC LIMITED 8.54% 26-Nov-24 101.3921 8.3100 100.00 INE848E07666 NHPC LIMITED 8.49% 26-Nov-24 100.0000 8.4700 50.00 INE039A07801 IFCI LIMITED 9.90% 01-Dec-24 100.6500 9.7800 53.00 INE477A08025 CANFIN HOMES LIMITED 8.94% 03-Dec-24 101.9500 8.6200 1.00 INE238A08351 AXIS BANK LIMITED 8.85% 05-Dec-24 102.6000 8.4340 1.00 INE134E08GU1 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 8.48% 09-Dec-24 100.6156 8.3700 250.00 INE134E08GU1 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 8.48% 09-Dec-24 100.6156 8.3699 50.00 INE340M08137 TAMILNADU GENERATION AND 9.20% 18-Dec-24 100.4400 9.3100 24.00 INE928P07019 BANGALORE METRO RAIL CORPORATION 8.79% 23-Dec-24 99.9900 8.9800 148.00 INE134E08GV9 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 8.65% 28-Dec-24 101.8734 8.3500 1000.00 INE134E08GV9 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 8.65% 28-Dec-24 101.8734 8.3516 600.00 INE990D07312 KRISHNA BHAGYA JALA NIGAM LTD 8.75% 31-Dec-24 100.0000 8.7500 26.00 ine990d07312 KRISHNA BHAGYA JALA NIGAM LTD 8.75% 31-Dec-24 99.7400 - 17.00 INE043D07HD2 IDFC LIMITED 8.67% 03-Jan-25 100.6300 8.5600 248.00 INE652A08015 STATE BANK OF PATIALA 8.29% 22-Jan-25 100.0000 8.2800 4142.00 INE652A08015 STATE BANK OF PATIALA 8.29% 22-Jan-25 99.5357 8.3500 2895.00 INE020B08898 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.23% 23-Jan-25 99.2401 - 1050.00 INE020B08898 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.23% 23-Jan-25 99.2401 - 500.00 INE774D07KW6 MAHINDRA & MAHINDRA FINANCIAL 8.79% 23-Jan-25 100.0000 - 200.00 INE752E07MG9 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.20% 23-Jan-25 99.7796 8.2233 45.00 INE235P07043 L&T INFRA DEBT FUND LIMITED 8.49% 28-Jan-25 100.0000 - 100.00 INE020B08906 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.27% 06-Feb-25 100.0300 - 350.00 INE020B08906 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.27% 06-Feb-25 100.0300 - 350.00 INE160A08068 PUNJAB NATIONAL BANK 8.23% 09-Feb-25 100.0784 - 550.00 INE062A08025 STATE BANK OF INDIA RESET 04-Nov-25 106.1500 8.7600 1.00 INE848E07740 NHPC LIMITED 8.54% 26-Nov-25 101.4894 8.3100 100.00 INE848E07757 NHPC LIMITED 8.54% 26-Nov-26 101.5792 8.3100 100.00 INE891F08018 RAJASTHAN RAJYA VIDYUT UTPADAN 9.00% 24-Dec-26 101.6000 8.9500 24.00 INE020B07GH7 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.12% 27-Mar-27 108.0138 7.1000 50.00 INE894F08087 INDIABULLS FINANCIAL SERVICES LTD 10.65% 05-Jun-27 105.7500 9.8020 2.00 INE848E07765 NHPC LIMITED 8.54% 26-Nov-27 101.6622 8.3100 100.00 INE020B07GX4 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 7.38% 19-Dec-27 105.2087 6.7500 5.00 INE053F07579 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 7.34% 19-Feb-28 100.0100 7.3300 15.00 INE020B07HP8 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.46% 24-Sep-28 110.2200 7.2400 35.00 INE053F07728 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 8.63% 19-Mar-29 113.9857 7.0300 1.00 INE514E08EJ2 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 8.15% 21-Jan-30 99.3330 8.2201 100.00 INE514E08EJ2 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 8.15% 21-Jan-30 99.3330 8.2201 100.00 INE752E07MH7 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.20% 23-Jan-30 100.0000 8.1900 200.00 INE752E07MH7 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.20% 23-Jan-30 99.4527 8.2562 50.00 INE053F09GX2 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 8.79% 04-May-30 106.4037 8.2100 200.00 INE160A08076 PUNJAB NATIONAL BANK 9.15% 31-Dec-99 100.0422 - 