Feb 20 Below are the details of Indian corporate bonds dealt on BSE & NSE. (10 million = 1 crore) EXCHANGES VOLUME IN MILLIONS --------- ------------------ BSE 4061.10 NSE 19172.80 ============= TOTAL 23233.90 ----------------------------------------------------------------------------------------------- ISIN SECURITY COUPON MATURITY LAST TRD WTD AVG CUM. VOL DATE PRICE YIELD IN MLNS ----------------------------------------------------------------------------------------------- BSE === INE652A08015 STATE BANK OF PATIALA 8.29% 22-Jan-15 100.1000 8.2600 2.00 INE752E07MH7 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.20% 23-Jan-15 99.4177 8.2200 500.00 INE043D08CL4 INFRASTRUCTURE DEVELOPMENT FINANCE 8.80% 27-Jan-15 102.2000 8.4500 5.00 INE514E08EK0 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 8.11% 03-Feb-15 99.5836 8.1700 50.00 INE565A09231 INDIAN OVERSEAS BANK 10.00% 04-Feb-15 99.5500 10.1000 5.00 INE020B08906 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.27% 06-Feb-15 100.0339 8.3200 560.00 INE134E08FC1 POWER FINANCE CORPORATION LTD 8.72% 08-Feb-15 100.5977 8.3700 250.00 INE848E07419 NHPC LTD 8.78% 11-Feb-15 101.6800 8.4000 50.00 INE848E07435 NHPC LTD 8.78% 11-Feb-15 102.1000 8.4000 50.00 INE848E07401 NHPC LTD 8.78% 11-Feb-15 101.4600 8.4000 50.00 INE134E08ED2 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 9.33% 17-Feb-15 101.6912 8.3700 500.00 INE053F07561 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 7.18% 19-Feb-15 100.3298 7.1200 100.00 INE053F07520 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 8.00% 23-Feb-15 104.7816 7.1100 50.00 INE053F07538 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 8.10% 23-Feb-15 107.8898 7.0900 12.00 INE160A09207 PUNJAB NATIONAL BANK 9.35% 05-Mar-15 101.1450 9.1400 2.00 INE031A07840 HOUSING AND URBAN DEVELOPMENT CORP 8.20% 05-Mar-15 109.1000 7.0500 0.30 INE861G08035 FOOD CORPORATION OF INDIA 9.95% 07-Mar-15 110.9846 7.8600 5.00 INE020B07IB6 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.67% 10-Mar-15 102.3860 8.3400 200.00 INE081A08165 TATA STEEL LIMITED 11.80% 18-Mar-15 111.7500 0.0000 2.00 INE020B07GH7 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.12% 27-Mar-15 109.0886 6.9700 45.00 INE680A09055 DHANLAXMI BANK 11.90% 03-May-15 103.1100 11.0000 1.00 INE081A08173 TATA STEEL LIMITED 11.50% 11-May-15 109.8500 0.0000 2.00 INE572E09205 PNB HOUSING FINANCE LTD 8.58% 16-May-15 100.8300 8.6100 4.00 INE245A08034 TATA POWER LIMITED 11.40% 02-Jun-15 109.3000 0.0000 2.00 INE752E07HG9 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.64% 08-Jul-15 101.0069 8.2600 250.00 INE121A08NT4 CHOLAMANDALAM INVESTMENT AND FIN 12.90% 09-Jul-15 108.0605 11.4200 1.00 INE340M08129 TAMIL NADU GENERATION AND 9.72% 16-Jul-15 103.1500 8.2600 5.00 INE787H07057 INDIA INFRASTRUCTURE FINANCE 9.41% 27-Jul-15 108.3700 8.5400 40.00 INE936D07075 RELIANCE UTILITIES AND POWER 9.75% 02-Aug-15 103.5310 9.1600 60.00 INE020B07HP8 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.46% 24-Sep-15 113.4500 6.9000 0.90 INE514E08CZ2 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 9.50% 09-Oct-15 103.7370 8.2400 100.00 INE031A07949 HOUSING AND URBAN DEVELOPMENT CORP 8.76% 25-Oct-15 114.4000 7.0800 0.90 INE238A08351 AXIS BANK LTD 8.85% 05-Dec-15 102.5800 8.4400 1.00 INE134E08EA8 POWER FINANC CORPORATION LTD 9.70% 15-Dec-15 104.1413 8.3700 150.00 INE800H07223 OMAXE LIMITED 14.00% 23-Dec-15 100.0000 - 3.00 INE800H07215 OMAXE LIMITED 14.00% 23-Dec-15 100.0000 - 1.00 INE112A08010 CORPORATION BANK 9.51% 31-Dec-15 99.5900 9.6300 800.00 INE160A08076 PUNJAB NATIONAL BANK 9.15% 31-Dec-15 99.9700 9.1500 200.00 INE008A08U84 IDBI BANK LIMITED PERPETUAL 10.75% 31-Dec-15 106.0000 10.1200 1.00 NSE === INE149A07170 TUBE INVESTMENTS OF INDIA LIMITED 10.04% 20-Apr-15 100.1238 9.6200 500.00 INE756I07241 HDB FINANCIAL SERVICES LIMITED 8.81% 08-May-15 99.7444 9.3948 515.00 INE130C08059 AMTEK AUTO LIMITED 10.25% 20-Sep-15 99.7256 11.2600 60.00 INE848E07575 NHPC LIMITED 8.49% 26-Nov-15 100.0400 8.2700 100.00 INE161Q07015 COFFEE DAY CONSOLIDATIONS PVT LTD 15.15% 24-Jan-16 101.2500 - 50.00 INE136E07PV7 CITICORP FINANCE (INDIA) LIMITED - 29-Feb-16 114.7900 - 15.00 INE136E07PU9 CITICORP FINANCE (INDIA) LIMITED NIFTY 29-Feb-16 112.7900 - 10.00 INE565A09108 INDIAN OVERSEAS BANK 8.00% 13-Mar-16 99.4500 8.7000 2.00 INE749A08118 JINDAL STEEL POWER LIMITED 9.63% 04-Apr-16 99.0423 10.5055 150.00 INE160A09140 PUNJAB NATIONAL BANK 8.95% 08-Apr-16 100.1100 8.8019 8.00 INE134E08FR9 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.35% 15-May-16 99.8076 8.4500 500.00 INE476A09140 CANARA BANK 8.85% 15-Sep-16 100.2200 8.6303 7.00 INE958G07544 RELIGARE FINVEST LIMITED 12.25% 23-Sep-16 102.1433 10.7423 50.00 INE804I07SC5 ECL FINANCE LIMITED CNX NI 04-Nov-16 114.0160 0.0000 1.00 INE968N08075 L&T SEAWOODS PRIVATE LIMITED 9.48% 14-Nov-16 99.9927 8.9400 300.00 INE053F09EJ6 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 8.57% 29-Nov-16 100.6275 8.3300 100.00 INE261F09HE9 NABARD 9.18% 07-Feb-17 101.6723 8.2000 250.00 INE134E08FC1 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.72% 08-Feb-17 100.5977 8.3600 450.00 INE134E08FC1 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.72% 08-Feb-17 100.5977 8.3600 200.00 INE848E07286 NHPC LIMITED 8.85% 11-Feb-17 101.0518 8.2400 40.90 INE013A07XM9 RELIANCE CAPITAL LIMITED 0.00% 13-Feb-17 123.3000 0.0000 2.50 INE134E08ED2 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 9.33% 17-Feb-17 101.6912 8.3600 500.00 INE053F09GT0 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 6.30% 08-Mar-17 98.4460 7.2500 10.00 INE020B07IB6 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.67% 10-Mar-17 102.3860 8.3300 200.00 INE804I07QV9 ECL FINANCE LIMITED NIFTY 10-Mar-17 118.0230 0.0000 1.00 INE020B07II1 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.52% 25-Mar-17 102.1708 8.3200 350.00 INE020B07IY8 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.25% 25-Aug-17 101.8339 8.3576 5.00 INE572E09247 PNB HOUSING FINANCE LIMITED 9.05% 21-Oct-17 101.4500 8.6000 2.00 INE245A08059 THE TATA POWER COMPANY LIMITED 9.32% 17-Nov-17 100.4239 9.1050 50.00 INE148I07AN2 INDIABULLS HOUSING FINANCE LIMITED 9.58% 25-Nov-17 99.7867 9.6300 17.00 INE043D07HG5 INFRASTRUCTURE DEVELOPMENT FINANCE 8.43% 02-Feb-18 99.6900 8.5378 96.00 INE134E08FD9 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.72% 08-Feb-18 100.9069 8.3500 150.00 INE752E07GI7 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.90% 25-Feb-18 101.6695 8.2422 10.00 INE020B07DE1 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.07% 28-Feb-18 101.8104 8.3600 50.00 INE134E08FK4 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.95% 11-Mar-18 101.5452 8.3400 100.00 INE134E08FK4 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.95% 11-Mar-18 101.5452 8.3400 100.00 INE192R07026 AVENUE SUPERMARTS LIMITED 10.00% 20-Apr-18 100.6628 9.7361 170.00 INE115A07DZ6 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 8.34% 28-May-18 98.8581 8.7250 1000.00 INE752E07HG9 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.64% 08-Jul-18 101.0069 8.2500 250.00 INE752E07LA4 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.70% 15-Jul-18 101.1816 8.2500 300.00 INE752E07LA4 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.70% 15-Jul-18 101.1816 8.2500 50.00 INE086R07061 BARATH BUILDING CONSTRUCTION 18.00% 01-Aug-18 100.0592 - 40.00 INE621O07013 SAMRUDDHI REALTY LIMITED 18.75% 19-Aug-18 100.1007 - 10.00 INE056Q07017 PARINEE SHELTERS PRIVATE LIMITED 18.00% 04-Sep-18 100.2762 - 10.00 INE514E08CZ2 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 9.50% 09-Oct-18 103.7370 8.2300 100.00 INE086R07053 BARATH BUILDING CONSTRUCTION 18.00% 27-Oct-18 100.1115 - 21.20 INE848E07609 NHPC LIMITED 8.49% 26-Nov-18 100.0400 8.4500 100.00 INE134E08BH9 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 11.25% 28-Nov-18 108.6400 8.4400 100.00 INE134E08EA8 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 9.70% 15-Dec-18 104.1413 8.3600 150.00 INE053F09FU0 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 8.55% 15-Jan-19 101.1700 8.3571 10.00 INE115A07EV3 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 9.60% 22-Jan-19 103.1000 8.6200 8.00 INE525E09062 NATIONAL CAPITAL REGION PLANNING 9.15% 18-Feb-19 100.7300 8.9159 2.00 INE020B07IV4 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.02% 18-Jun-19 102.3195 8.3305 5.00 INE895D07479 TATA SONS LIMITED 9.25% 19-Jun-19 102.2900 8.6000 25.00 INE523E07459 L & T FINANCE LTD 10.24% 17-Sep-19 106.0000 8.8000 0.20 INE134E08GN6 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.96% 21-Oct-19 102.0400 8.3867 50.00 INE134E08GO4 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.76% 07-Nov-19 101.4492 8.3500 3650.00 INE872A07TN4 SREI INFRASTRUCTURE FINANCE LTD 11.25% 12-Nov-19 100.9800 11.0000 40.00 INE245A08067 THE TATA POWER COMPANY LIMITED 9.48% 17-Nov-19 100.0200 9.4500 500.00 INE848E07617 NHPC LIMITED 8.49% 26-Nov-19 100.0400 8.4600 100.00 INE752E07CJ4 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.68% 07-Dec-19 101.1500 8.3643 7.50 INE114A07679 STEEL AUTHORITY OF INDIA LIMITED 8.65% 30-Dec-19 101.0600 8.3647 10.00 INE130C07234 AMTEK AUTO LIMITED 10.50% 02-Jan-20 100.0000 - 17.00 INE691I07893 L & T INFRASTRUCTURE FINANCE 8.65% 21-Jan-20 99.9300 - 2.50 INE062A09221 STATE BANK OF INDIA RESET 27-Jan-20 99.5945 9.1500 43.00 INE261F08444 NABARD 8.18% 10-Feb-20 99.8899 - 1250.00 INE261F08444 NABARD 8.18% 10-Feb-20 99.8899 - 250.00 INE785J08014 AVANTHA HOLDINGS LIMITED 0.00% 13-Feb-20 100.6514 - 490.00 INE134E08CX4 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.70% 14-May-20 101.0400 8.4200 50.00 INE525E09088 NATIONAL CAPITAL REGION PLANNING 8.68% 04-Aug-20 100.4100 8.4300 40.00 INE848E07625 NHPC LIMITED 8.49% 26-Nov-20 100.0400 8.4600 100.00 INE081A08165 TATA IRON AND STEEL COMPANY LTD RESET 18-Mar-21 109.3329 9.9500 100.00 INE062A09056 STATE BANK OF INDIA RESET 05-Jun-21 100.4200 8.3803 8.00 INE090A08KL4 ICICI BANK LIMITED RESET 22-Jun-21 99.9300 8.9371 7.00 INE134E08GA3 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.20% 07-Jul-21 103.9600 8.3500 10.00 INE062A09072 STATE BANK OF INDIA RESET 12-Sep-21 100.2900 8.6876 16.00 INE721A07IB1 SHRIRAM TRANSPORT FINANCE COMPANY 9.85% 19-Sep-21 100.0400 9.8087 20.00 INE848E07633 NHPC LIMITED 8.49% 26-Nov-21 100.0400 8.4600 100.00 INE039A07785 IFCI LIMITED 9.90% 01-Dec-21 100.1800 8.8400 60.00 INE321A07142 INOX AIR PRODUCTS LIMITED RESET 31-Dec-21 105.2215 9.7500 100.00 INE031A07832 HOUSING AND URBAN DEVELOPMENT CORP 8.10% 05-Mar-22 106.1900 6.9534 5.00 INE861G08035 FOOD CORPORATION OF INDIA 9.95% 07-Mar-22 110.9846 7.8500 5.00 INE654A09134 STATE BANK OF TRAVANCORE RESET 18-May-22 103.5100 8.4300 10.00 INE039A09PM6 IFCI LIMITED 9.90% 05-Nov-22 102.5800 9.3900 80.00 INE848E07641 NHPC LIMITED 8.49% 26-Nov-22 100.0400 8.4600 100.00 INE053F07561 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 7.18% 19-Feb-23 100.5683 7.0750 150.00 INE148I08108 INDIABULLS HOUSING FINANCE LIMITED 10.10% 28-Mar-23 101.5400 9.8000 50.00 INE020B08849 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.06% 31-May-23 102.9500 7.5500 159.00 INE848E07658 NHPC LIMITED 8.49% 26-Nov-23 100.0400 8.4700 100.00 INE848E07724 NHPC LIMITED 8.54% 26-Nov-23 101.2960 8.3100 3.00 INE062A09163 STATE BANK OF INDIA RESET 19-Dec-23 102.3000 8.1700 7.00 INE514F07083 NEELACHAL ISPAT NIGAM LIMITED 11.90% 27-Mar-24 112.1500 9.8300 8.00 INE013A07A33 RELIANCE CAPITAL LIMITED 10.10% 22-Apr-24 104.2896 9.6034 100.00 INE936D07075 RELIANCE UTILITIES AND POWER 9.75% 02-Aug-24 103.5310 9.1500 60.00 INE084A08052 BANK OF INDIA 11.00% 08-Aug-24 109.4500 9.4200 29.00 INE020B07IZ5 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.34% 25-Aug-24 106.1000 8.3600 5.00 INE139F07063 KONKAN RAILWAY CORPORATION LIMITED 9.08% 25-Sep-24 105.3000 8.4301 70.00 INE727M09083 IFCI VENTURE CAPITAL FUNDS LIMITED 10.80% 10-Oct-24 104.2000 10.0700 16.00 INE721A07IO4 SHRIRAM TRANSPORT FINANCE COMPANY 10.00% 13-Nov-24 101.1300 9.7907 100.00 INE848E07666 NHPC LIMITED 8.49% 26-Nov-24 100.0400 8.4700 100.00 INE660A08BS8 SUNDARAM FINANCE LIMITED 9.60% 27-Nov-24 100.0000 9.5800 250.00 INE039A07801 IFCI LIMITED 9.90% 01-Dec-24 100.7000 9.7600 7.00 INE238A08351 AXIS BANK LIMITED 8.85% 05-Dec-24 102.4200 8.4600 1.00 INE340M08137 TAMILNADU GENERATION AND 9.20% 18-Dec-24 100.5500 9.2844 10.00 INE020B08880 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.57% 21-Dec-24 101.7804 8.3000 300.00 INE928P07019 BANGALORE METRO RAIL CORPORATION 8.79% 23-Dec-24 100.0500 8.9700 25.00 INE134E08GV9 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 8.65% 28-Dec-24 101.8593 8.3515 50.00 INE043D07HD2 IDFC LIMITED 8.67% 03-Jan-25 100.4307 8.5900 65.00 INE691I08321 L & T INFRASTRUCTURE FINANCE 8.75% 17-Jan-25 100.0900 8.7300 2.00 INE043D08CL4 INFRASTRUCTURE DEVELOPMENT FINANCE 8.80% 27-Jan-25 101.6800 8.5300 5.00 INE774D08LK7 MAHINDRA & MAHINDRA FINANCIAL 9.18% 31-Jan-25 100.1300 - 1.00 INE514E08EK0 EXPORT-IMPORT BANK OF INDIA 8.11% 03-Feb-25 99.5836 - 50.00 INE020B08906 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.27% 06-Feb-25 99.7000 - 920.00 INE020B08906 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.27% 06-Feb-25 100.0300 - 550.00 INE053F09GV6 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 8.95% 10-Mar-25 105.2100 8.3457 19.00 INE043D07328 INFRASTRUCTURE DEVELOPMENT FINANCE 8.90% 19-Nov-25 102.1200 8.5801 33.00 INE053F07538 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 8.10% 23-Feb-27 108.0700 7.0700 22.00 INE053F07579 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 7.34% 19-Feb-28 102.1712 7.0700 15.00 INE065L08041 GUJARAT STATE PETROLEUM CORP LTD. 9.03% 22-Mar-28 105.3200 8.5200 15.00 INE020B07HP8 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.46% 24-Sep-28 111.6305 7.0900 35.00 INE206D08253 NUCLEAR POWER CORPORATION OF INDIA 8.40% 28-Nov-29 100.5000 8.5000 80.00 INE752E07MH7 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.20% 23-Jan-30 99.4177 8.2600 150.00 INE053F09GX2 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 8.79% 04-May-30 106.4187 8.2000 200.00 INE787H07156 INDIA INFRASTRUCTURE FINANCE 7.40% 22-Jan-33 103.1666 7.0750 13.00 INE053F09HG5 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 8.83% 14-May-34 106.6300 8.3053 40.00 INE008A08U84 IDBI BANK LIMITED 10.75% 31-Dec-99 105.7179 9.7800 416.00 INE008A08U84 IDBI BANK LIMITED 10.75% 31-Dec-99 105.7179 9.7800 400.00 INE565A09231 INDIAN OVERSEAS BANK 10.00% 31-Dec-99 99.4000 - NOTE:- (*) - DIRTY PRICE
BSE - Bombay Stock Exchange
NSE - National Stock Exchange