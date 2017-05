Feb 23 Below are the details of Indian corporate bonds dealt on BSE & NSE. (10 million = 1 crore) EXCHANGES VOLUME IN MILLIONS --------- ------------------ BSE 5022.30 NSE 30205.60 ============= TOTAL 35227.90 ----------------------------------------------------------------------------------------------- ISIN SECURITY COUPON MATURITY LAST TRD WTD AVG CUM. VOL DATE PRICE YIELD IN MLNS ----------------------------------------------------------------------------------------------- BSE === INE134E08EE0 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 9.51% 15-Apr-15 99.9398 9.5600 400.00 INE043D07EJ6 IDFC LIMITED 9.14% 27-Jan-16 100.1592 8.9200 150.00 INE202B07AW3 DEWAN HOUSING FINANCE CORPORATION 10.70% 03-Jun-16 100.9299 9.8000 800.00 INE948P07017 SURANJAN HOLDING AND ESTATE 18.50% 28-Feb-17 100.0300 - 210.00 INE738C07044 BHARAT ALUMINIUM COMPANY LIMITED 10.25% 07-Aug-17 102.0814 9.2100 30.00 INE114A07877 STEEL AUTHORITY OF INDIA LTD 8.38% 16-Dec-17 100.1944 8.2800 100.00 INE800H07223 OMAXE LIMITED 14.00% 23-Dec-17 100.0000 - 3.50 INE912Q07011 RUPAREL HOMES INDIA PRIVATE LTD 18.00% 13-Feb-18 100.0300 - 210.00 INE013A07K15 RELIANCE CAPITAL LTD 0.00% 18-May-18 101.2070 0.0000 15.00 INE115A07DZ6 LIC HOUSING FINANCE LTD 8.34% 28-May-18 98.9274 8.7100 250.00 INE752E07HG9 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.64% 08-Jul-18 101.0494 8.2400 250.00 INE242A07207 INDIAN OIL CORPORATION LIMITED 11.00% 10-Sep-18 109.1993 7.8900 25.00 INE514E08DA3 EXPORT-IMPORT BANK OF INDIA 9.28% 15-Oct-18 103.3006 8.1700 650.00 INE514E08DD7 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 9.70% 21-Nov-18 104.7007 8.1700 250.00 INE514E08DE5 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 9.63% 29-Nov-18 104.5106 8.1700 250.00 INE002A07726 RELIANCE INDUSTRIES LIMITED 10.75% 08-Dec-18 107.5250 8.3300 100.00 INE733E07CE5 NTPC LIMITED 7.89% 05-May-19 99.0083 8.1600 100.00 INE043D07HI1 IDFC LIMITED 8.63% 18-Feb-20 100.0000 8.6200 45.00 INE823G07045 J.K.CEMENT LIMITED 11.00% 09-Sep-20 100.7996 10.7700 169.00 INE261F09FN4 NABARD 0.00% 01-Nov-20 62.9000 8.5000 2.10 INE134E07190 POWER FINANCE CORP. LTD 8.20% 01-Feb-22 106.6600 6.9500 0.90 INE031A07964 HOUSING AND URBAN DEVELOPMENT CORP 8.51% 13-Jan-24 110.0400 6.9500 0.90 INE220H09113 HIMACHAL PRADESH STATE ELECTRICITY 9.13% 12-Mar-24 101.8100 8.8300 9.00 INE936D07075 RELIANCE UTILITIES AND POWER PVT 9.75% 02-Aug-24 103.5304 9.1600 200.00 INE084A08052 BANK OF INDIA 11.00% 08-Aug-24 108.9400 9.5000 15.00 INE134E08GV9 POWER FINANCE CORPORATION LTD 8.65% 28-Dec-24 101.8693 8.3600 50.00 INE860H08DK2 ADITYA BIRLA FINANCE LIMITED 9.45% 09-Jan-25 100.5300 9.3500 5.00 INE020B08898 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.23% 23-Jan-25 99.6000 8.2900 9.00 INE160A08068 PUNJAB NATIONAL BANK 8.23% 08-Feb-25 99.6779 8.2800 250.00 INE691I08339 LNT INFRASTRUCTURE FINANCE CO LTD 8.75% 18-Feb-25 99.9500 8.7500 1.00 INE053F07538 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 8.10% 23-Feb-27 109.1300 6.9500 0.90 INE031A07865 HOUSING AND URBAN DEVELOPMENT CORP 7.51% 16-Feb-28 104.2833 6.9900 5.00 INE065L08041 GUJARAT STATE PETROLEUM CORP 9.03% 22-Mar-28 105.3800 8.5100 15.00 INE787H07057 INDIA INFRASTRUCTURE FINANCE 9.41% 27-Jul-37 108.3700 8.5400 130.00 INE245A08042 TATA POWER COMPANY LIMITED 10.75% 21-Aug-72 103.0000 10.3600 6.00 INE062A09221 STATE BANK OF INDIA 9.05% 27-Jan-99 99.8800 9.0800 13.00 INE565A09231 INDIAN OVERSEAS BANK 10.00% 04-Feb-99 99.1500 10.1900 2.00 INE081A08165 TATA STEEL LIMITED 11.80% 18-Mar-99 109.4000 10.7800 3.00 INE245A08034 TATA POWER LIMITED 11.40% 02-Jun-99 106.7500 10.6800 1.00 INE028A08075 BANK OF BARODA 9.48% 31-Dec-99 100.8500 9.2400 150.00 INE160A08076 PUNJAB NATIONAL BANK 9.15% 31-Dec-99 99.8500 9.1400 140.00 INE434A09149 ANDHRA BANK 9.55% 31-Dec-99 98.9000 9.8200 6.00 NSE === INE134E08CQ8 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.90% 15-Mar-15 99.9941 8.3092 100.00 INE148I07290 INDIABULLS HOUSING FINANCE LIMITED 0.00% 25-Mar-15 121.5837 8.8946 2235.00 INE202B07860 DEWAN HOUSING FINANCE CORP. LTD. 11.60% 25-Mar-15 100.1627 8.6995 1000.00 INE134E08CT2 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.95% 30-Mar-15 100.0104 8.1789 50.00 INE511C07219 MAGMA FINCORP LTD. 11.20% 02-Apr-15 100.1654 9.9993 250.00 INE134E08EE0 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 9.51% 15-Apr-15 99.9398 9.2000 400.00 INE001A07IE2 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.70% 16-Apr-15 99.9648 9.1862 150.00 INE071G08494 ICICI HOME FINANCE COMPANY LIMITED 0.00% 27-Apr-15 115.4754 9.2650 1.00 INE660A07IL0 SUNDARAM FINANCE LIMITED 9.99% 03-Aug-15 99.9430 9.9765 100.00 INE660A07IL0 SUNDARAM FINANCE LIMITED 9.99% 03-Aug-15 99.9430 9.5918 100.00 INE535H07167 FULLERTON INDIA CREDIT COMPANY LTD 11.50% 21-Aug-15 100.5770 9.7020 250.00 INE688I07097 FUTURE CAPITAL HOLDINGS LIMITED RESET 30-Sep-15 100.8722 9.9180 650.00 INE958G07783 RELIGARE FINVEST LIMITED 12.25% 10-Oct-15 100.9544 10.7500 250.00 INE804I07HA2 ECL FINANCE LIMITED NIFTY 27-Nov-15 157.5400 0.0000 2.50 INE202B07688 DEWAN HOUSING FINANCE CORP. LTD. 10.80% 05-Dec-15 100.6692 9.7502 50.00 INE202B07688 DEWAN HOUSING FINANCE CORP. LTD. 10.80% 05-Dec-15 100.6692 9.6500 50.00 INE043D07EJ6 IDFC LIMITED 9.14% 27-Jan-16 100.1592 8.9600 250.00 INE043D07EJ6 IDFC LIMITED 9.14% 27-Jan-16 100.1592 8.9825 100.00 INE136E07PV7 CITICORP FINANCE (INDIA) LIMITED - 29-Feb-16 114.8200 - 15.50 INE136E07PU9 CITICORP FINANCE (INDIA) LIMITED NIFTY 29-Feb-16 112.8300 - 2.50 INE136E07MP6 CITICORP FINANCE (INDIA) LIMITED NIFTY 30-May-16 136.4500 - 2.50 INE202B07AW3 DEWAN HOUSING FINANCE CORP. LTD 10.70% 03-Jun-16 100.9299 9.7800 800.00 INE238A08245 AXIS BANK LIMITED 9.10% 28-Jun-16 100.3500 8.7400 1.00 INE115A07ES9 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 9.69% 11-Jan-17 101.5042 8.7521 150.00 INE115A07ES9 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 9.69% 11-Jan-17 101.5042 8.7511 50.00 INE115A07395 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 9.10% 15-Jan-17 100.5800 8.7400 1.00 INE261F09HE9 NABARD 9.18% 07-Feb-17 101.7576 8.1500 390.00 INE261F09HE9 NABARD 9.18% 07-Feb-17 101.8461 8.1113 390.00 INE261F09HE9 NABARD 9.18% 07-Feb-17 101.6321 8.2349 42.00 INE013A07XM9 RELIANCE CAPITAL LIMITED 0.00% 13-Feb-17 123.3000 0.0000 2.50 INE020B08658 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.28% 15-Feb-17 101.8699 8.2000 250.00 INE020B08658 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.28% 15-Feb-17 101.8699 8.2000 250.00 INE752E07GH9 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.90% 25-Feb-17 101.4075 8.0989 50.00 INE752E07GH9 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.90% 25-Feb-17 101.4075 8.1000 50.00 INE001A07MK1 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.70% 18-Mar-17 101.6397 8.7700 1000.00 INE001A07MK1 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.70% 18-Mar-17 101.6397 8.7700 1000.00 INE020B07II1 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.52% 25-Mar-17 102.1956 8.2999 300.00 INE020B07II1 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.52% 25-Mar-17 102.1956 8.3000 300.00 INE001A07IM5 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.70% 07-Jun-17 101.7900 8.7605 10.00 INE136E07PC7 CITICORP FINANCE (INDIA) LIMITED NIFTY 27-Jul-17 114.4400 - 2.00 INE514E09298 EXIM SR-F5 8.66% 05-Aug-17 101.1487 8.2900 20.00 INE738C07044 BHARAT ALUMINIUM COMPANY LIMITED 10.25% 07-Aug-17 102.0814 9.2000 30.00 INE020B07IY8 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.25% 25-Aug-17 101.8806 8.3340 10.00 INE001A07CR7 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 10.10% 13-Sep-17 102.3700 8.9700 50.00 INE202B08355 DEWAN HOUSING FINANCE CORP. LTD. 10.00% 24-Sep-17 100.4000 9.8300 1.50 INE114A07877 STEEL AUTHORITY OF INDIA LIMITED 8.38% 16-Dec-17 100.1944 - 100.00 INE476A09181 CANARA BANK 9.00% 09-Jan-18 101.1000 8.5400 1.00 INE043D07HG5 INFRASTRUCTURE DEVELOPMENT FINANCE 8.43% 02-Feb-18 100.0600 8.3900 617.00 INE155A08266 TATA MOTORS LIMITED 8.60% 02-Feb-18 100.0500 8.5500 6.00 INE020B07DE1 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.07% 28-Feb-18 101.8670 8.3300 195.00 INE020B07DE1 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.07% 28-Feb-18 101.8670 8.3383 195.00 INE115A07DZ6 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 8.34% 28-May-18 98.9274 8.7000 250.00 INE752E07HG9 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.64% 08-Jul-18 101.0494 8.2400 250.00 INE056Q07017 PARINEE SHELTERS PRIVATE LIMITED 18.00% 04-Sep-18 99.7144 - 300.00 INE242A07207 INDIAN OIL CORPORATION LIMITED 11.00% 10-Sep-18 106.3284 8.8000 50.00 INE134E08BE6 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 11.00% 15-Sep-18 107.3000 8.5200 10.00 INE134E07406 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.81% 07-Oct-18 104.1300 8.4000 14.00 INE514E08DA3 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 9.28% 15-Oct-18 103.3006 8.1600 650.00 INE514E08DD7 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 9.70% 21-Nov-18 104.7007 8.1600 250.00 INE514E08DE5 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 9.63% 29-Nov-18 104.5106 8.1600 250.00 INE002A07726 RELIANCE INDUSTRIES LIMITED 10.75% 08-Dec-18 107.5250 8.3300 200.00 INE657I07027 RELIANCE GAS TRANSPORTATION INFRAS 10.95% 06-Jan-19 105.4722 9.1800 100.00 INE081A08199 TATA STEEL LIMITED 9.15% 24-Jan-19 100.7468 8.9000 1000.00 INE081A08199 TATA STEEL LIMITED 9.15% 24-Jan-19 100.7468 8.9000 1000.00 INE733E07CE5 NTPC LIMITED 7.89% 05-May-19 99.0083 8.1800 100.00 INE752E07LP2 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 9.30% 04-Sep-19 103.7987 8.2400 50.00 INE245A08067 THE TATA POWER COMPANY LIMITED 9.48% 17-Nov-19 100.0400 9.4402 500.00 INE537P07034 INDIA INFRADEBT LIMITED 8.55% 04-Feb-20 100.2200 8.5000 190.00 INE261F08444 NABARD 8.18% 10-Feb-20 100.0000 - 750.00 INE043D07HI1 IDFC LIMITED 8.63% 18-Feb-20 100.0000 - 1100.00 INE804I08601 ECL FINANCE LIMITED 12.00% 26-Apr-20 102.8225 11.8700 117.70 INE001A07FR0 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 8.79% 21-Jul-20 100.8400 8.5600 1.00 INE823G07045 J.K.CEMENT LIMITED 11.00% 09-Sep-20 100.7996 10.7000 200.00 INE549F08533 KARNATAKA STATE FINANCIAL CORP 8.58% 26-Dec-20 101.0300 8.5000 129.00 INE340M08012 TAMILNADU GENERATION AND 9.59% 26-Aug-21 101.1500 9.4000 2.00 INE134E07133 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 8.09% 25-Nov-21 105.5700 7.0100 1.00 INE053F07520 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 8.00% 23-Feb-22 104.0000 7.2398 10.90 INE861G08035 FOOD CORPORATION OF INDIA 9.95% 07-Mar-22 108.2297 8.3500 3.00 INE038A07258 HINDALCO LIMITED 9.55% 25-Apr-22 102.0834 9.1200 1.00 INE013A07QQ4 RELIANCE CAPITAL LIMITED 10.20% 08-Aug-22 102.9358 9.6000 100.00 INE013A07QY8 RELIANCE CAPITAL LTD. 10.20% 17-Aug-22 102.9423 9.6000 150.00 INE848E07641 NHPC LIMITED 8.49% 26-Nov-22 101.1950 8.2575 50.00 INE053F07561 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 7.18% 19-Feb-23 100.1212 7.1500 50.00 INE752E07KU4 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 7.93% 20-May-23 98.0470 8.2500 50.00 INE859N08043 TAMILNADU POWER FINANCE AND INFRA 9.19% 29-May-23 100.3000 9.3200 1.00 INE062A09163 STATE BANK OF INDIA RESET 19-Dec-23 102.5200 8.0900 7.00 INE013A07A33 RELIANCE CAPITAL LIMITED 10.10% 22-Apr-24 104.3090 9.6000 400.00 INE752E07KV2 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 7.93% 20-May-24 97.8820 8.2500 50.00 INE340M08129 TAMILNADU GENERATION AND 9.72% 16-Jul-24 103.7500 9.1200 51.00 INE936D07075 RELIANCE UTILITIES AND POWER 9.75% 02-Aug-24 103.5304 9.1500 200.00 INE084A08052 BANK OF INDIA 11.00% 08-Aug-24 108.5500 9.5500 106.00 INE020B07IZ5 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.34% 25-Aug-24 106.2500 8.3400 5.00 INE043D07GX2 IDFC LIMITED 9.17% 14-Oct-24 103.5000 8.6000 6.00 INE141A08019 ORIENTAL BANK OF COMMERCE 9.20% 27-Oct-24 103.9670 8.5600 40.00 INE721A07IO4 SHRIRAM TRANSPORT FINANCE COMPANY 10.00% 13-Nov-24 101.1500 9.7900 102.00 INE202B07CM0 DEWAN HOUSING FINANCE CORP. INE220H09113 HIMACHAL PRADESH STATE ELECTRICITY 9.13% 03-Dec-24 101.8100 9.0100 9.00 INE134E08GU1 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 8.48% 09-Dec-24 100.6800 8.3600 502.00 INE134E08GU1 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 8.48% 09-Dec-24 100.6690 8.3614 500.00 INE043D07GU8 IDFC LTD 9.38% 09-Dec-24 106.5000 8.3500 7.00 INE043D07HC4 IDFC LIMITED 8.49% 11-Dec-24 99.8400 8.5000 3.00 INE340M08137 TAMILNADU GENERATION AND 9.20% 18-Dec-24 100.5500 9.2900 15.00 INE134E08GV9 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 8.65% 28-Dec-24 101.8693 8.3500 400.00 INE990D07312 KRISHNA BHAGYA JALA NIGAM LTD 8.75% 31-Dec-24 99.9000 8.7500 2.00 INE043D07HD2 IDFC LIMITED 8.67% 03-Jan-25 100.8000 8.5300 46.00 INE652A08015 STATE BANK OF PATIALA 8.29% 22-Jan-25 99.5336 8.3500 400.00 INE020B08898 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.23% 23-Jan-25 99.4011 - 559.00 INE020B08898 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.23% 23-Jan-25 99.4011 - 500.00 INE774D08LK7 MAHINDRA & MAHINDRA FINANCIAL 9.18% 31-Jan-25 100.5000 - 1.00 INE020B08906 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.27% 06-Feb-25 99.6670 - 550.00 INE020B08906 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.27% 06-Feb-25 99.6670 - 500.00 INE160A08068 PUNJAB NATIONAL BANK 8.23% 09-Feb-25 99.4801 - 1640.00 INE691I08339 L&T INFRASTRUCTURE FINANCE CO LTD 8.75% 18-Feb-25 99.8500 - 47.00 INE053F09GV6 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 8.95% 10-Mar-25 105.8700 8.2400 1.00 INE752E07KW0 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 7.93% 20-May-25 97.7399 8.2500 50.00 INE206D08212 NUCLEAR POWER CORPORATION OF INDIA 8.40% 28-Nov-25 100.5000 8.5000 480.00 INE062A08058 STATE BANK OF INDIA 9.95% 16-Mar-26 108.1800 8.1700 1.00 INE206D08220 NUCLEAR POWER CORPORATION OF INDIA 8.40% 28-Nov-26 100.5000 8.5000 480.00 INE891F08018 RAJASTHAN RAJYA VIDYUT UTPADAN 9.00% 24-Dec-26 101.6000 8.9500 50.00 INE572F09202 RAJASTHAN RAJYA VIDYUT PRASARAN 8.65% 05-Jan-27 99.8000 - 3.00 INE053F07538 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 8.10% 23-Feb-27 108.6500 7.0000 10.00 INE206D08238 NUCLEAR POWER CORPORATION OF INDIA 8.40% 28-Nov-27 100.5000 8.5000 480.00 INE557F07074 NATIONAL HOUSING BANK 8.46% 30-Aug-28 111.5386 7.0900 100.00 INE134E07380 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.46% 30-Aug-28 112.1000 7.0300 100.00 INE206D08253 NUCLEAR POWER CORPORATION OF INDIA 8.40% 28-Nov-29 100.5400 8.5000 160.00 INE235P07050 L&T INFRA DEBT FUND LIMITED 8.51% 28-Jan-30 100.0000 - 100.00 INE053F09GX2 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 8.79% 04-May-30 106.4500 8.2000 200.00 INE053F09HA8 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 8.72% 04-May-33 106.3800 8.2000 50.00 INE053F09HB6 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 8.72% 04-May-34 106.5300 8.2000 50.00 INE245A08042 THE TATA POWER COMPANY LIMITED 10.75% 21-Aug-72 104.2186 10.1800 4.00 INE141A08027 ORIENTAL BANK OF COMMERCE 9.48% 31-Dec-99 98.5536 - 400.00 INE008A08U84 IDBI BANK LIMITED 10.75% 31-Dec-99 104.9600 9.9000 60.00 INE457A09215 BANK OF MAHARASHTRA 9.48% 31-Dec-99 98.6300 9.8300 47.00 INE434A09149 ANDHRA BANK 9.55% 31-Dec-99 98.9800 9.8100 21.00 INE565A09231 INDIAN OVERSEAS BANK 10.00% 31-Dec-99 96.4900 - 9.00 =============================================================================================== NOTE:- (*) - DIRTY PRICE BSE - Bombay Stock Exchange NSE - National Stock Exchange