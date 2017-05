Feb 24 Below are the details of Indian corporate bonds dealt on BSE & NSE. (10 million = 1 crore) EXCHANGES VOLUME IN MILLIONS --------- ------------------ BSE 9549.90 NSE 40117.30 ============= TOTAL 49667.20 ----------------------------------------------------------------------------------------------- ISIN SECURITY COUPON MATURITY LAST TRD WTD AVG CUM. VOL DATE PRICE YIELD IN MLNS ----------------------------------------------------------------------------------------------- BSE === INE138A07223 PENINSULA LAND LTD 13.50% 12-Dec-15 100.6000 12.3300 1.00 INE752E07IB8 POWER GRID CORP. LTD 9.64% 31-May-16 101.3910 8.3500 2.50 INE481G07125 ULTRATECH CEMENT LIMITED 8.80% 30-Sep-16 100.3965 8.4500 26.00 INE134E08DZ7 POWER FINANCE CORPORATION LTD 9.64% 15-Dec-16 101.9604 8.3800 26.00 INE721A07IV9 SHRIRAM TRANSPORT FINANCE COMPANY 9.10% 19-Dec-16 99.4761 9.3800 6.00 INE001A07ME4 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.75% 10-Jan-17 101.6221 8.7500 26.00 INE523E07442 L & T FINANCE LTD 9.95% 17-Jan-17 102.6377 9.0300 11.00 INE134E08FC1 POWER FINANCE CORPORATION LTD 8.72% 08-Feb-17 100.6943 8.3100 50.00 INE020B08658 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.28% 15-Feb-17 101.8844 8.2100 376.00 INE916DA7EI9 KOATAK MAHINDRA PRIME LIMITED 9.50% 27-Jun-17 100.7137 9.0900 250.00 INE721A07HH0 SHRIRAM TRANSPORT FINANCE COMPANY 9.85% 15-Jul-17 100.5900 9.5000 1.00 INE916DA7ET6 KOTAK MAHINDRA PRIME LIMITED 9.55% 21-Aug-17 100.8568 8.5900 500.00 INE572E09247 PNB HOUSING FINANCE LTD 9.05% 21-Oct-17 101.2700 8.5600 30.00 INE800H07223 OMAXE LIMITED 14.00% 23-Dec-17 100.0200 - 18.50 INE020B08815 RURAL ELCETRIFICATION CORPORATION 8.70% 01-Feb-18 101.0907 8.2600 200.00 INE848E07294 NHPC LTD 8.85% 11-Feb-18 101.6194 8.2100 110.90 INE134E08FK4 POWER FINANCE CORPORATION LTD 8.95% 11-Mar-18 101.6768 8.3000 1300.00 INE094A07053 HINDUSTAN PETROLEUM CORPORATION 8.77% 13-Mar-18 101.4988 8.1900 150.00 INE680A09055 DHANLAXMI BANK 11.90% 03-May-18 102.5900 11.2000 1.00 INE013A07K15 RELIANCE CAPITAL LTD 0.00% 18-May-18 103.0000 0.0000 15.00 INE752E07LA4 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.70% 15-Jul-18 101.1802 8.2600 3300.00 INE242A07207 INDIAN OIL CORPORATION LIMITED 11.00% 10-Sep-18 109.1993 7.8900 25.00 INE514E08DD7 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 9.70% 21-Nov-18 104.7976 8.1400 50.00 INE261F09EW8 NABARD 0.00% 01-Jan-19 72.6295 8.6500 7.00 INE525E09070 NATIONAL CAPITAL REGION PLANNING 8.68% 18-Aug-19 100.5600 8.5000 1.00 INE020B08864 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.56% 13-Nov-19 100.9347 8.3000 500.00 INE130C07234 AMTEK AUTO LIMITED 10.50% 02-Jan-20 100.0000 10.9100 20.00 INE043D07HI1 IDFC LIMITED 8.63% 18-Feb-20 100.0000 8.6200 50.00 INE121A08LT8 CHOLAMANDALAM INVESTMENT AND FIN. 11.00% 06-May-20 102.8000 10.2800 2.00 INE261F09FF0 NABARD 0.00% 01-Jun-20 65.9500 8.8800 2.20 INE866I08196 INDIA INFOLINE FINANCE LIMITED 11.25% 05-Sep-20 100.9207 10.9700 100.00 INE261F09FN4 NABARD 0.00% 01-Nov-20 64.1000 8.3100 4.20 INE020B08476 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 0.00% 15-Dec-20 62.8000 8.3400 1.50 INE134E08GA3 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 9.20% 07-Jul-21 103.8953 8.3700 30.00 INE429C07057 SINTEX INDUSTRIES LTD 10.70% 30-Sep-21 102.3800 10.4200 30.00 INE039A07785 IFCI LTD 9.90% 01-Dec-21 100.3560 9.8000 30.70 INE134E08GT3 POWER FINANCE CORPORATION LTD 8.55% 09-Dec-21 100.7500 8.3800 26.00 INE906B07CA1 NATIONAL HIGHWAYS AUTHORITY OF 8.20% 25-Jan-22 104.4669 7.3400 0.50 INE053F07520 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 8.00% 23-Feb-22 104.3863 7.1800 50.00 INE020B07GG9 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 7.93% 27-Mar-22 104.0457 7.1800 50.00 INE514E08BK6 EXPORT- IMPORT BANK OF INDIA 9.15% 05-Sep-22 104.9433 8.2300 1150.00 INE733E07JB6 NTPC LTD 8.84% 04-Oct-22 103.3430 8.2200 44.00 INE053F07561 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 7.18% 19-Feb-23 100.8907 7.0200 50.00 INE220H09113 HIMACHAL PRADESH STATE ELECTRICITY 9.13% 12-Mar-24 102.4000 8.7400 4.00 INE694C08054 LAKSHMI VILAS BANK 11.80% 24-Mar-24 103.2456 11.5200 18.00 INE053F09GN3 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 8.20% 27-Apr-24 100.9146 8.0500 16.00 INE990D07304 KRISHNA BHAGYA JALA NIGAM LIMITED 9.13% 30-Sep-24 101.7000 8.7700 40.00 INE115A07FY4 LIC HOUSING FINANCE LTD 9.22% 16-Oct-24 104.4102 8.5200 150.00 INE340M08137 TAMIL NADU GENERATION AND 9.20% 18-Dec-24 100.5000 9.1100 1.00 INE514E08EJ2 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 8.15% 21-Jan-30 99.9195 8.1600 50.00 INE848E07567 NHPC LIMITED 8.92% 02-Nov-33 113.7187 7.3000 0.40 INE008A08U84 IDBI BANK LIMITED PERPETUAL 10.75% 31-Dec-55 105.5500 9.8200 2.00 INE565A09231 INDIAN OVERSEAS BANK 10.00% 04-Feb-99 99.5500 10.1100 2.00 INE081A08165 TATA STEEL LIMITED 11.80% 18-Mar-99 104.7000 9.9000 16.00 INE081A08173 TATA STEEL LIMITED 11.50% 11-May-99 107.2000 10.1500 1.00 INE245A08034 TATA POWER LIMITED 11.40% 02-Jun-99 109.2000 9.7100 13.00 INE909H08055 TATA MOTORS FINANCE LIMITED 11.35% 23-Nov-99 103.7300 11.4200 11.00 INE457A09215 BANK OF MAHARASHTRA 9.48% 31-Dec-99 100.0000 9.4800 500.00 INE112A08010 CORPORATION BANK 9.51% 31-Dec-99 99.4600 9.6400 100.00 INE121A08MM1 CHOLAMANDALAM INVESTMENT AND FIN. 12.90% 31-Dec-99 106.5500 0.0000 0.50 NSE === INE804I07YI0 ECL FINANCE LIMITED - 27-Mar-15 106.0245 - 1300.00 INE804I07EC5 ECL FINANCE LIMITED NIFTY 30-Mar-15 153.0750 0.0000 1.00 INE071G08494 ICICI HOME FINANCE COMPANY LIMITED 0.00% 27-Apr-15 115.5187 9.1900 2.00 INE134E08EQ4 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 9.46% 02-May-15 99.9663 8.9600 916.00 INE001A07MN5 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.60% 26-Jun-15 100.1057 9.4100 500.00 INE001A07MN5 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.60% 26-Jun-15 100.1057 9.4101 500.00 INE514E08BC3 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 9.32% 06-Jul-15 100.0081 8.7800 150.00 INE261F09HT7 NABARD 9.00% 23-Jul-15 99.9884 8.7800 841.00 INE756I07134 HDB FINANCIAL SERVICES LIMITED 9.85% 29-Jul-15 99.9331 9.4600 110.00 INE660A07IL0 SUNDARAM FINANCE LIMITED 9.99% 03-Aug-15 99.9830 9.5000 100.00 INE130C08059 AMTEK AUTO LIMITED 10.25% 20-Sep-15 99.7768 11.1700 600.00 INE138A07223 PENINSULA LAND LIMITED 13.50% 12-Dec-15 101.3000 11.5300 1.00 INE161Q07015 COFFEE DAY CONSOLIDATIONS PVT LTD 15.15% 24-Jan-16 101.2500 - 50.00 INE020B07CL8 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 7.85% 14-Mar-16 99.4897 8.5149 5.00 INE804I07JT8 ECL FINANCE LIMITED NIFTY 28-Mar-16 146.2330 0.0000 1.00 INE077E08058 ESSEL MINING & INDUSTRIES LIMITED 0.00% 25-Apr-16 103.1239 10.0083 90.00 INE137K08016 HPCL-MITTAL ENERGY LIMITED 0.00% 10-Jun-16 88.9439 9.4625 200.00 INE020B08583 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.45% 10-Aug-16 101.2370 8.4229 50.00 INE020B08583 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.45% 10-Aug-16 101.2370 8.4400 50.00 INE020B08609 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.38% 06-Sep-16 101.2440 8.4134 10.00 INE008I07270 COX AND KINGS LIMITED 11.30% 31-Oct-16 104.1133 8.9340 10.00 INE001A07HO3 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.50% 23-Dec-16 101.3929 8.5970 2.00 INE115A07ES9 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 9.69% 11-Jan-17 101.5015 8.7510 100.00 INE115A07ES9 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 9.69% 11-Jan-17 101.5015 8.7520 100.00 INE310L07233 IOT UTKAL ENERGY SERVICES LIMITED 9.84% 20-Jan-17 103.3996 8.1500 9.00 INE134E08FC1 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.72% 08-Feb-17 100.6943 8.2999 250.00 INE134E08FC1 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.72% 08-Feb-17 100.6961 8.2999 200.00 INE001A07HV8 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 0.00% 08-Feb-17 134.6877 8.6190 10.00 INE013A07XM9 RELIANCE CAPITAL LIMITED 0.00% 13-Feb-17 123.3000 0.0000 2.00 INE020B08658 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.28% 15-Feb-17 101.8844 8.1900 375.00 INE020B08658 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.28% 15-Feb-17 101.8665 8.2000 25.00 INE310L07241 IOT UTKAL ENERGY SERVICES LIMITED 9.84% 20-Feb-17 103.5546 8.1000 23.80 INE020B08773 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.25% 27-Aug-17 101.9160 8.3189 1.00 INE647A07025 SRF LIMITED 9.80% 25-Sep-17 100.9297 9.6000 200.00 INE069R07059 SPRIT TEXTILES PRIVATE LIMITED - 04-Oct-17 100.9990 11.6250 30.00 INE572E09247 PNB HOUSING FINANCE LIMITED 9.05% 21-Oct-17 101.1990 8.7000 30.00 INE205A07014 SESA STERLITE LIMITED 9.36% 30-Oct-17 100.2559 9.2100 200.00 INE013A07SJ5 RELIANCE CAPITAL LIMITED 10.00% 03-Nov-17 101.2529 9.4000 50.00 INE306N07468 TATA CAPITAL FINANCIAL SERVICES 10.10% 09-Nov-17 103.1594 8.6930 30.00 INE043D07GY0 IDFC LIMITED 8.43% 13-Nov-17 99.3948 8.6500 200.00 INE043D07GY0 IDFC LIMITED 8.43% 13-Nov-17 99.3948 8.6500 200.00 INE043D07HB6 IDFC LIMITED 8.43% 11-Dec-17 99.6684 8.5500 200.00 INE043D07HB6 IDFC LIMITED 8.43% 11-Dec-17 99.3242 8.6799 150.00 INE800H07223 OMAXE LIMITED 14.00% 23-Dec-17 100.0500 - 26.00 INE752E07JD2 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 9.25% 26-Dec-17 102.3180 8.2800 50.00 INE514E08CD9 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 8.76% 10-Jan-18 101.3886 8.1800 10.00 INE445L08193 NABHA POWER LIMITED 8.72% 23-Jan-18 100.2486 8.6000 230.00 INE020B08815 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.70% 01-Feb-18 101.0907 8.2500 450.00 INE020B08815 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.70% 01-Feb-18 101.0400 8.2700 250.00 INE043D07HG5 INFRASTRUCTURE DEVELOPMENT FINANCE 8.43% 02-Feb-18 100.0000 8.4100 371.00 INE001A07DM6 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.20% 07-Feb-18 101.2149 8.7000 200.00 INE001A07DM6 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.20% 07-Feb-18 101.2149 8.7000 200.00 INE848E07294 NHPC LIMITED 8.85% 11-Feb-18 101.6194 8.2000 110.90 INE755K07165 DALMIA CEMENT (BHARAT) LIMITED 10.50% 19-Feb-18 100.0400 - 1500.00 INE752E07GI7 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.90% 25-Feb-18 101.7095 8.2300 6.30 INE514E08CF4 EXIM BANK 8.77% 26-Feb-18 101.4456 8.1993 50.00 INE514E08CF4 EXIM BANK 8.77% 26-Feb-18 101.4456 8.2000 50.00 INE020B07DE1 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.07% 28-Feb-18 101.8636 8.3300 113.00 INE134E08FK4 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.95% 11-Mar-18 101.6768 8.3000 1750.00 INE134E08FK4 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.95% 11-Mar-18 101.6768 8.2896 450.00 INE134E08FK4 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.95% 11-Mar-18 101.6691 8.2927 300.00 INE094A07053 HINDUSTAN PETROLEUM CORPORATION 8.77% 13-Mar-18 101.4988 8.1800 150.00 INE094A07053 HINDUSTAN PETROLEUM CORPORATION 8.77% 13-Mar-18 101.4054 8.2200 102.00 INE134E08FM0 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.90% 18-Mar-18 101.4262 8.3400 100.00 INE001A07KS8 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.20% 19-Mar-18 101.2237 8.7100 150.00 INE001A07KS8 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.20% 19-Mar-18 101.2237 8.7100 150.00 INE535H07290 FULLERTON INDIA CREDIT COMPANY LTD 9.50% 07-May-18 100.0000 9.4723 50.00 INE056Q07017 PARINEE SHELTERS PRIVATE LIMITED 18.00% 04-Sep-18 100.3024 - 10.00 INE242A07207 INDIAN OIL CORPORATION LIMITED 11.00% 10-Sep-18 108.2193 8.1900 75.00 INE134E08BE6 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 11.00% 15-Sep-18 107.4800 8.4100 10.00 INE134E07406 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.81% 07-Oct-18 104.0977 8.4100 64.00 INE134E07406 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.81% 07-Oct-18 104.0977 8.4100 50.00 INE514E08DD7 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 9.70% 21-Nov-18 104.7295 8.1500 1000.00 INE514E08DD7 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 9.70% 21-Nov-18 104.7295 8.1500 900.00 INE001A07EM4 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.90% 23-Dec-18 103.5254 8.7500 100.00 INE001A07MG9 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.65% 17-Jan-19 103.2460 8.6200 400.00 INE001A07MH7 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.65% 19-Jan-19 103.3800 8.6000 4.00 INE020B07IA8 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.63% 05-Feb-19 103.9498 8.4000 74.00 INE020B07IA8 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.63% 05-Feb-19 103.9498 8.4000 50.00 INE895D07479 TATA SONS LIMITED 9.25% 19-Jun-19 102.3000 8.6000 39.00 INE001A07MZ9 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.40% 26-Aug-19 102.7097 8.6200 1600.00 INE020B08864 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.56% 13-Nov-19 100.9347 8.2887 750.00 INE752E07ME4 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.20% 23-Jan-20 100.0000 8.1882 350.00 INE752E07ME4 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.20% 23-Jan-20 100.0000 8.1882 350.00 INE261F08444 NABARD 8.18% 10-Feb-20 99.9673 - 1500.00 INE261F08444 NABARD 8.18% 10-Feb-20 99.9673 - 1500.00 INE043D07HI1 IDFC LIMITED 8.63% 18-Feb-20 100.0000 - 49.00 INE134E08CX4 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.70% 14-May-20 101.1700 8.3900 40.00 INE866I08196 INDIA INFOLINE FINANCE .LTD. 11.25% 05-Sep-20 99.8051 - 100.00 INE866I08196 INDIA INFOLINE FINANCE .LTD. 11.25% 05-Sep-20 99.8051 - 100.00 INE141A09116 ORIENTAL BANK OF COMMERCE RESET 17-Sep-20 101.5500 8.6567 1.00 INE020B08476 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 0.00% 15-Dec-20 62.2666 8.4900 64.30 INE549F08533 KARNATAKA STATE FINANCIAL CORP 8.58% 26-Dec-20 101.0300 8.5000 129.00 INE081A08165 TATA IRON AND STEEL COMPANY LTD RESET 18-Mar-21 107.0856 10.4500 50.00 INE081A08173 TATA IRON AND STEEL COMPANY LTD RESET 11-May-21 108.2081 9.9331 150.00 INE134E08GA3 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.20% 07-Jul-21 103.9500 8.3500 78.00 INE429C07057 SINTEX INDUSTRIES LIMITED 10.70% 30-Sep-21 101.0000 10.8200 80.00 INE020B08872 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.44% 04-Dec-21 100.5300 8.3400 40.00 INE134E08GT3 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 8.55% 09-Dec-21 100.8400 8.3600 25.00 INE053F07520 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 8.00% 23-Feb-22 104.3863 7.1697 50.00 INE861G08035 FOOD CORPORATION OF INDIA 9.95% 07-Mar-22 108.5000 8.3000 27.00 INE020B07GG9 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 7.93% 27-Mar-22 104.0457 7.1674 51.10 INE652A09021 STATE BANK OF PATIALA RESET 31-Mar-22 103.3000 8.4400 20.00 INE654A09134 STATE BANK OF TRAVANCORE RESET 18-May-22 103.4500 8.4400 42.00 INE895D08451 TATA SONS LIMITED 9.69% 12-Jun-22 105.6075 8.6000 5.00 INE013A07QQ4 RELIANCE CAPITAL LIMITED 10.20% 08-Aug-22 102.1000 9.7500 100.00 INE013A07QY8 RELIANCE CAPITAL LTD. 10.20% 17-Aug-22 102.1000 9.7500 150.00 INE514E08BK6 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 9.15% 05-Sep-22 104.8900 8.2300 1250.00 INE733E07JB6 NTPC LIMITED 8.84% 04-Oct-22 103.3430 8.2100 45.00 INE039A09PM6 IFCI LIMITED 9.90% 05-Nov-22 100.2300 9.8300 1.00 INE848E07641 NHPC LIMITED 8.49% 26-Nov-22 101.3100 8.2400 50.00 INE053F07561 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 7.18% 19-Feb-23 100.7000 7.0500 256.60 INE020B08831 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.82% 12-Apr-23 102.4424 8.3800 100.00 INE020B08831 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.82% 12-Apr-23 102.4424 8.3800 100.00 INE572E09205 PNB HOUSING FINANCE LTD 8.58% 16-May-23 100.6700 8.6400 49.00 INE020B08849 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.06% 31-May-23 98.2350 8.3500 18.00 INE787H07321 INDIA INFRASTRUCTURE FINANCE 8.41% 22-Jan-24 108.7210 7.0500 2.00 INE787H09053 INDIA INFRASTRUCTURE FINANCE 8.10% 08-Apr-24 97.7500 8.4500 25.00 INE053F09GN3 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 8.20% 27-Apr-24 100.9146 8.2094 16.00 INE340M08129 TAMILNADU GENERATION AND 9.72% 16-Jul-24 103.7900 9.1200 31.00 INE084A08052 BANK OF INDIA 11.00% 08-Aug-24 109.0000 9.4900 15.00 INE636F07183 NORTH EASTERN ELECTRIC POWER CORP 9.60% 01-Oct-24 102.7200 9.2900 50.00 INE115A07FY4 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 9.22% 16-Oct-24 104.4102 8.5100 150.00 INE787H09095 INDIA INFRASTRUCTURE FINANCE 8.55% 03-Nov-24 100.5200 8.4500 30.00 INE721A07IO4 SHRIRAM TRANSPORT FINANCE COMPANY 10.00% 13-Nov-24 101.4272 9.7400 400.00 INE039A07801 IFCI LIMITED 9.90% 01-Dec-24 100.9500 9.7200 0.90 INE220H09113 HIMACHAL PRADESH STATE ELECTRICITY 9.13% 03-Dec-24 102.4000 8.8400 4.00 INE134E08GU1 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 8.48% 09-Dec-24 100.6890 8.3583 500.00 INE134E08GU1 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 8.48% 09-Dec-24 100.6890 8.3584 500.00 INE043D07HC4 IDFC LIMITED 8.49% 11-Dec-24 99.5400 8.5400 49.00 INE340M08137 TAMILNADU GENERATION AND 9.20% 18-Dec-24 100.5000 9.2900 1.00 INE134E08GV9 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 8.65% 28-Dec-24 101.8683 8.3516 100.00 INE134E08GV9 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 8.65% 28-Dec-24 101.8683 8.3500 100.00 INE043D07HD2 IDFC LIMITED 8.67% 03-Jan-25 100.7000 8.5485 63.00 INE860H08DK2 ADITYA BIRLA FINANCE LIMITED 9.45% 09-Jan-25 100.4700 9.3600 12.00 INE652A08015 STATE BANK OF PATIALA 8.29% 22-Jan-25 99.8300 8.3100 270.00 INE020B08906 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.27% 06-Feb-25 99.9000 - 850.00 INE020B08906 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.27% 06-Feb-25 99.6993 - 250.00 INE160A08068 PUNJAB NATIONAL BANK 8.23% 09-Feb-25 100.1725 - 450.00 INE691I08339 L&T INFRASTRUCTURE FINANCE CO LTD 8.75% 18-Feb-25 100.0000 - 400.00 INE053F09GV6 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 8.95% 10-Mar-25 106.0795 8.2085 6.00 INE694C08054 RAJASTHAN RAJYA VIDYUT PRASARAN 9.40% 22-Mar-25 105.0711 11.1900 40.00 INE528G08154 YES BANK LIMITED RESET 14-Aug-25 106.9526 8.8390 100.00 INE062A08025 STATE BANK OF INDIA RESET 04-Nov-25 105.7000 8.2000 1.40 INE206D08212 NUCLEAR POWER CORPORATION OF INDIA 8.40% 28-Nov-25 100.5400 8.4929 960.00 INE062A08058 STATE BANK OF INDIA 9.95% 16-Mar-26 108.2000 8.1600 1.00 INE954K08022 AIR INDIA LIMITED 9.84% 27-Sep-26 109.8700 8.4500 120.00 INE206D08220 NUCLEAR POWER CORPORATION OF INDIA 8.40% 28-Nov-26 100.5400 8.4876 960.00 INE555J07062 PATEL KNR HEAVY INFRASTR PVT LTD 10.35% 31-Mar-27 103.8801 9.9864 70.00 INE206D08238 NUCLEAR POWER CORPORATION OF INDIA 8.40% 28-Nov-27 100.5400 8.5000 960.00 INE206D08246 NUCLEAR POWER CORPORATION OF INDIA 8.40% 28-Nov-28 100.5000 8.5100 430.00 INE514E08ED5 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 8.87% 30-Oct-29 105.1995 8.2310 6.00 INE514E08EJ2 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 8.15% 21-Jan-30 99.9195 8.1500 2050.00 INE514E08EJ2 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 8.15% 21-Jan-30 99.7495 8.1700 1400.00 INE053F09GX2 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 8.79% 04-May-30 106.4600 8.2000 200.00 INE053F09HA8 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 8.72% 04-May-33 106.3900 8.2000 50.00 INE134E07455 POWER FINANCE CORPORATION LTD 8.67% 16-Nov-33 115.7557 7.1100 2.00 INE053F09HB6 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 8.72% 04-May-34 106.5400 8.2000 50.00 INE457A09215 BANK OF MAHARASHTRA 9.48% 31-Dec-99 100.0000 9.4625 500.00 INE112A08010 CORPORATION BANK 9.51% 31-Dec-99 99.6000 - 500.00 INE565A09231 INDIAN OVERSEAS BANK 10.00% 31-Dec-99 98.8000 - 427.00 INE008A08U84 IDBI BANK LIMITED 10.75% 31-Dec-99 105.1500 8.8800 260.00 INE434A09149 ANDHRA BANK 9.55% 31-Dec-99 98.7500 9.8600 10.00 INE160A08076 PUNJAB NATIONAL BANK 9.15% 31-Dec-99 100.0000 - 4.00 =============================================================================================== NOTE:- (*) - DIRTY PRICE BSE - Bombay Stock Exchange NSE - National Stock Exchange Corporate Debt Master Page : Corporate Bond Deals : Corporate Bond Indicative Quotes : - Corporate Bond Benchmark : <0#BBB-INBMK=> Contact Mumbai Rate Reporting Unit: +91 22 6180 7222 / 3317 7222, rru.data@thomsonreuters.com