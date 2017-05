Feb 25 Below are the details of Indian corporate bonds dealt on BSE & NSE. (10 million = 1 crore) EXCHANGES VOLUME IN MILLIONS --------- ------------------ BSE 6736.00 NSE 44267.70 ============= TOTAL 51003.70 ----------------------------------------------------------------------------------------------- ISIN SECURITY COUPON MATURITY LAST TRD WTD AVG CUM. VOL DATE PRICE YIELD IN MLNS ----------------------------------------------------------------------------------------------- BSE === INE513Q07017 SVASTI MICROFINANCE PRIVATE LTD 14.15% 15-Apr-15 100.1340 12.5000 7.40 INE428Q07018 SURYODAY MICRO FINANCE PRIVATE LTD 12.90% 15-Apr-16 100.2027 12.5000 38.50 INE801M07015 FUTURE FINANCIAL SERVICES LIMITED 13.15% 15-Apr-16 100.3288 12.5000 32.10 INE808K07014 AROHAN FINANCIAL SERVICES PRIVATE 13.65% 15-Apr-16 100.5804 12.5000 32.10 INE514Q07015 PAHAL FINANCIAL SERVICES PVT LTD 13.90% 15-Apr-16 100.7059 12.5000 32.10 INE515Q07012 ANNAPURNA MICROFINANCE PRIVATE LTD 14.00% 15-Apr-16 100.7059 12.5000 32.10 INE519Q07014 DISHA MICROFIN PRIVATE LIMITED 13.15% 15-Apr-16 100.3288 12.5000 29.20 INE472Q07016 SV CREDITLINE PRIVATE LIMITED 13.90% 15-Apr-16 100.7059 12.5000 28.90 INE471Q07018 INDIAN SCHOOL FINANCE COMPANY PVT 13.90% 15-Apr-16 100.7059 12.5000 22.80 INE517Q07018 INTREPID FINANCE AND LEASING PVT 14.19% 15-Apr-16 100.8310 12.5000 22.50 INE516Q07010 ASIRVAD MICRO FINANCE PRIVATE LTD 14.00% 15-Apr-16 100.7059 12.5000 19.30 INE860H07482 ADITYA BIRLA FINANCE LIMITED 9.50% 12-Jun-16 100.1583 9.2900 250.00 INE800H07215 OMAXE LIMITED 14.00% 23-Dec-16 100.0700 - 3.50 INE414G07159 MUTHOOT FINANCE LIMITED 13.00% 12-Jan-17 100.5000 12.3200 2.00 INE134E08FC1 POWER FINANCE CORPORATION LTD 8.72% 08-Feb-17 100.8326 8.2300 200.00 INE134E08EW2 POWER FINANCE CORPORATION LTD 9.27% 21-Aug-17 102.0069 8.3000 50.00 INE572E09247 PNB HOUSING FINANCE LTD 9.05% 21-Oct-17 101.2700 8.5000 20.00 INE800H07223 OMAXE LIMITED 14.00% 23-Dec-17 100.0500 - 4.00 INE134E08FK4 POWER FINANCE CORPORATION LTD 8.95% 11-Mar-18 101.6768 8.3000 500.00 INE115A07DZ6 LIC HOUSING FINANCE LTD 8.34% 28-May-18 98.9200 8.7100 150.00 INE723O07025 VGN DEVELOPERS PRIVATE LIMITED 18.00% 31-Jul-18 100.0300 - 230.00 INE020B07HZ7 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.61% 03-Jan-19 103.9410 8.3600 850.00 INE001A07MH7 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.65% 19-Jan-19 103.4400 8.5800 2.00 INE020B07IA8 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.63% 05-Feb-19 104.1134 8.3600 300.00 INE020B07IV4 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.02% 18-Jun-19 102.5119 8.2800 100.00 INE872A07TN4 SREI INFRASTRUCTURE FINANCE LTD 11.25% 12-Nov-19 101.2300 10.9000 38.20 INE020B08864 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.56% 13-Nov-19 101.0050 8.2800 500.00 INE975G08074 ILNFS TRANSPORTATION NETWORKS LTD 11.50% 20-Nov-19 102.8000 11.0100 7.00 INE130C07234 AMTEK AUTO LIMITED 10.50% 02-Jan-20 100.0000 10.9100 50.00 INE752E07ME4 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.20% 23-Jan-20 100.0124 8.1900 100.00 INE261F08444 NATIONAL BANK OF AGRICULTURE AND 8.18% 10-Feb-20 99.9673 8.1900 250.00 INE043D07HI1 IDFC LIMITED 8.63% 18-Feb-20 100.0000 8.6200 21.00 INE909H08022 TATA MOTORS FINANCE LIMITED 10.75% 25-Mar-20 102.4300 10.0900 1.00 INE804I08601 ECL FINANCE LTD 12.00% 26-Apr-20 106.1400 11.0000 0.20 INE001A07FV2 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 8.95% 19-Oct-20 101.6140 8.5600 250.00 INE020B08476 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 0.00% 15-Dec-20 64.0700 3.8700 2.80 INE202B08389 DEWAN HOUSING FINANCE CORPORATION 12.75% 23-Sep-21 101.8000 12.2800 1.00 INE429C07057 SINTEX INDUSTRIES LTD 10.70% 30-Sep-21 102.3800 8.4200 50.00 INE906B07CA1 NATIONAL HIGHWAYS AUTHORITY OF 8.20% 25-Jan-22 105.6200 7.1300 25.00 INE031A07832 HOUSING AND URBAN DEVELOPMENT CORP 8.10% 05-Mar-22 104.7977 7.2000 10.00 INE861G08035 FOOD CORPORATION OF INDIA 9.95% 07-Mar-22 103.5000 9.2400 4.00 INE895D08451 TATA SONS LTD 9.69% 12-Jun-22 105.6000 8.6000 4.00 INE053F09HX0 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 7.22% 30-Nov-22 100.2162 7.1800 50.00 INE557F07017 NATIONAL HOUSING BANK 7.19% 14-Dec-22 100.0740 7.1700 50.00 INE020B08849 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.06% 31-May-23 98.5000 8.3000 1.00 INE975G08041 ILNFS TRANSPORTATION NETWORK LTD 11.50% 04-Feb-24 105.0000 10.9800 1.00 INE220H09113 HIMACHAL PRADESH STATE ELECTRICITY 9.13% 12-Mar-24 102.7500 8.7100 302.00 INE557F07140 NATIONAL HOUSING BANK 8.25% 24-Mar-24 108.1300 7.0000 1.00 INE539K08112 CREDILA FINANCIAL SERVICES P LTD 11.75% 09-Jul-24 111.7500 9.7600 1.00 INE084A08052 BANK OF INDIA 11.00% 08-Aug-24 108.9500 9.4900 3.00 INE721A07HY5 SHRIRAM TRANSPORT FINANCE CO LTD 10.25% 18-Sep-24 102.9000 9.7400 100.00 INE990D07304 KRISHNA BHAGYA JALA NIGAM LIMITED 9.13% 30-Sep-24 101.7000 8.7800 61.00 INE636F07183 NORTH EASTERN ELECTRIC POWER CORP 9.60% 01-Oct-24 102.7900 9.3600 50.00 INE039A07801 IFCI LTD 9.90% 01-Dec-24 103.2500 9.3600 5.00 INE043D07HD2 IDFC LTD 8.67% 03-Jan-25 100.6500 8.5600 5.00 INE871D07NL7 INFRASTRUCTURE LEASING N FINANCIAL 8.72% 21-Jan-25 100.2444 8.6800 400.00 INE652A08015 STATE BANK OF PATIALA 8.29% 22-Jan-25 99.5500 8.3500 100.00 INE752E07MG9 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.20% 23-Jan-25 99.9937 8.2000 450.00 INE020B08898 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.23% 23-Jan-25 99.4981 8.3000 91.00 INE476M08014 L N T HOUSING FINANCE LIMITED 9.35% 29-Jan-25 99.9000 9.3500 50.00 INE020B08906 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.27% 06-Feb-25 99.8790 8.2900 100.00 INE160A08068 PUNJAB NATIONAL BANK 8.23% 09-Feb-25 99.5115 8.3000 100.00 INE691I08339 LNT INFRASTRUCTURE FINANCE CO LTD 8.75% 18-Feb-25 99.4500 8.8300 50.00 INE206D08212 NUCLEAR POWER CORPORATION OF INDIA 8.40% 28-Nov-25 102.5040 8.0400 350.00 INE031A07840 HOUSING AND URBAN DEVELOPMENT CORP 8.20% 05-Mar-27 109.1000 7.0500 1.10 INE020B07GH7 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.12% 27-Mar-27 109.0200 6.9800 1.90 INE020B07HP8 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.46% 24-Sep-28 112.4500 7.0000 0.70 INE031A07949 HOUSING AND URBAN DEVELOPMENT CORP 8.76% 25-Oct-28 114.1000 7.1100 0.90 INE053F07728 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 8.63% 26-Mar-29 114.3400 6.9900 2.20 INE787H07347 INDIA INFRASTRUCTURE FINANCE 8.66% 22-Jan-34 113.0000 7.3600 3.50 INE008A08U84 IDBI BANK LIMITED PERPETUAL 10.75% 31-Dec-55 105.9000 10.1300 5.00 INE245A08042 TATA POWER COMPANY LIMITED 10.75% 21-Aug-72 103.0500 0.0000 2.00 INE565A09231 INDIAN OVERSEAS BANK 10.00% 04-Feb-99 99.3800 10.0600 100.00 INE081A08165 TATA STEEL LIMITED 11.80% 18-Mar-99 111.7500 0.0000 3.00 INE081A08173 TATA STEEL LIMITED 11.50% 11-May-99 109.8500 0.0000 1.00 INE909H08113 TATA MOTORS FINANCE LTD 11.25% 28-Jun-99 103.7925 10.4500 1.00 INE121A08MQ2 CHOLAMANDALAM INVESTMENT AND FIN. 12.75% 25-Sep-99 104.3900 0.0000 20.00 NSE === INE827N07018 L & T INTERSTATE ROAD CORRIDOR LTD 9.09% 20-Apr-15 100.0000 8.7629 10.00 INE043D07CH4 IDFC LIMITED 9.37% 27-Apr-15 99.9606 9.5610 1250.00 INE043D07CH4 IDFC LIMITED 9.37% 27-Apr-15 99.9606 9.2000 1250.00 INE306N07211 TATA CAPITAL FINANCIAL SERVICES RESET 28-May-15 100.1790 9.3190 400.00 INE306N07211 TATA CAPITAL FINANCIAL SERVICES RESET 28-May-15 100.1790 9.3000 400.00 INE660A07KG6 SUNDARAM FINANCE LIMITED 9.97% 10-Jun-15 100.1221 9.6548 250.00 INE660A07KG6 SUNDARAM FINANCE LIMITED 9.97% 10-Jun-15 100.1221 9.3400 250.00 INE001A07FO7 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 8.30% 23-Jun-15 99.5812 9.4161 50.00 INE001A07FO7 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 8.30% 23-Jun-15 99.5812 9.1300 50.00 INE742F07197 ADANI PORTS AND SPECIAL ECONOMIC 9.80% 18-Sep-15 100.1317 9.7709 17.00 INE827N07026 L & T INTERSTATE ROAD CORRIDOR LTD 9.09% 15-Oct-15 100.0000 8.9520 9.00 INE055A07054 CENTURY TEXTILES AND INDUSTRIES 10.07% 31-Oct-15 100.0759 10.0703 700.00 INE202B07688 DEWAN HOUSING FINANCE CORP. LTD. 10.80% 05-Dec-15 100.6220 9.7020 150.00 INE008A08G74 IDBI BANK LTD OMNI 7.70% 23-Jan-16 99.1000 8.7100 2.00 INE776K07021 LANDS END PROPERTIES PVT. LTD. 0.00% 13-Feb-16 122.1057 9.3100 15.00 INE001A07NM5 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.10% 22-Feb-16 99.9932 - 4500.00 INE001A07NM5 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.10% 22-Feb-16 100.0000 - 100.00 INE915D07PA0 CITIFINANCIAL CONSUMER FINANCE - 03-Mar-16 109.5000 - 150.50 INE077E08041 ESSEL MINING & INDUSTRIES LIMITED - 15-Mar-16 103.0265 10.1247 10.00 INE827N07034 L & T INTERSTATE ROAD CORRIDOR LTD 9.09% 15-Apr-16 100.0000 9.0980 8.00 INE523E07AJ3 L N T FINANCE LIMITED 9.34% 13-May-16 100.0251 9.2689 250.00 INE523E07AJ3 L N T FINANCE LIMITED 9.34% 13-May-16 100.0251 9.2500 250.00 INE008A08K45 IDBI BANK LTD OMNI 8.55% 26-May-16 99.2800 9.1000 1.00 INE756I07266 HDB FINANCIAL SERVICES LIMITED 8.54% 03-Jun-16 99.3225 9.0600 90.00 INE860H07482 ADITYA BIRLA FINANCE LIMITED 9.50% 10-Jun-16 100.1583 9.2700 250.00 INE115A07AX7 LIC HOUSING FINANCE LTD. 9.74% 15-Jul-16 101.0557 8.8006 5.00 INE722A07224 SHRIRAM CITY UNION FINANCE LIMITED 11.85% 25-Aug-16 101.1530 10.0925 5.80 INE692Q07019 TOYOTA FINANCIAL SERVICES INDIA 9.45% 01-Sep-16 100.6761 8.8637 10.00 INE306N07914 TATA CAPITAL FINANCIAL SERVICES 10.40% 08-Sep-16 101.6866 9.0894 11.00 INE827N07042 L & T INTERSTATE ROAD CORRIDOR LTD 9.09% 15-Oct-16 100.0000 9.0980 7.00 INE192A07097 TATA GLOBAL BEVERAGES LIMITED 3.00% 22-Oct-16 110.9510 8.6944 15.00 INE668F07038 JYOTHY LABORATORIES LIMITED 0.00% 15-Nov-16 117.5023 9.2413 25.00 INE286K07021 TECHNO ELECTRIC & ENG. CO. LTD. 10.24% 28-Jan-17 100.5785 10.3249 15.00 INE134E08FC1 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.72% 08-Feb-17 100.8326 8.2200 200.00 INE115A07BZ0 LIC HOUSING FINANCE LTD. 9.62% 08-Feb-17 101.4563 8.7542 57.00 INE134E08FC1 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.72% 08-Feb-17 100.7054 8.2936 47.00 INE020B08658 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.28% 15-Feb-17 101.8844 8.1900 53.00 INE020B08658 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.28% 15-Feb-17 101.8844 8.1900 50.00 INE020B08658 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.28% 15-Feb-17 101.8844 8.1900 50.00 INE827N07059 L & T INTERSTATE ROAD CORRIDOR LTD 9.09% 15-Apr-17 100.0000 9.0980 6.00 INE136E07OF3 CITICORP FINANCE (INDIA) LIMITED NIFTY 28-Apr-17 122.6500 - 2.50 INE136E07OT4 CITICORP FINANCE (INDIA) LIMITED RESET 28-Apr-17 133.3300 - 1.00 INE001A07IM5 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.70% 07-Jun-17 101.8477 8.7188 10.00 INE514E08DU1 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 8.65% 12-Jun-17 99.7459 8.9900 2000.00 INE514E08DU1 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 8.65% 12-Jun-17 99.7459 8.7281 1000.00 INE721A07HH0 SHRIRAM TRANSPORT FINANCE COMPANY 9.85% 15-Jul-17 100.3797 9.6000 1.00 INE136E07PC7 CITICORP FINANCE (INDIA) LIMITED NIFTY 27-Jul-17 113.8200 - 1.00 INE136E07PD5 CITICORP FINANCE (INDIA) LIMITED NIFTY 27-Jul-17 119.0800 - 1.00 INE134E08EW2 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.27% 21-Aug-17 102.0069 8.2900 50.00 INE001A07CR7 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 10.10% 13-Sep-17 103.4214 8.5000 106.00 INE827N07067 L & T INTERSTATE ROAD CORRIDOR LTD 9.09% 15-Oct-17 100.0000 9.0980 6.00 INE572E09247 PNB HOUSING FINANCE LIMITED 9.05% 21-Oct-17 102.2600 8.2400 4.00 INE054O08031 LT SHIPBUILDING LIMITED 8.95% 25-Oct-17 99.7198 9.0267 15.00 INE205A07014 SESA STERLITE LIMITED 9.36% 30-Oct-17 100.4392 9.1287 30.00 INE013A07SJ5 RELIANCE CAPITAL LIMITED 10.00% 03-Nov-17 100.6000 9.6800 50.00 INE043D07HB6 IDFC LIMITED 8.43% 11-Dec-17 99.3442 8.6716 150.00 INE692A09142 UNION BANK OF INDIA RESET 12-Dec-17 101.5900 9.1900 20.00 INE309K08029 AIRPORTS AUTHORITY OF INDIA 8.60% 17-Jan-18 100.9909 8.1800 450.00 INE309K08029 AIRPORTS AUTHORITY OF INDIA 8.60% 17-Jan-18 100.9909 8.1800 450.00 INE501A07115 DEEPAK FERTILIZERS AND 9.71% 18-Jan-18 100.5070 9.4800 220.00 INE445L08193 NABHA POWER LIMITED 8.72% 23-Jan-18 100.1967 8.6200 370.00 INE445L08193 NABHA POWER LIMITED 8.72% 23-Jan-18 100.1967 8.6200 70.00 INE020B08815 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.70% 01-Feb-18 101.0907 8.2500 200.00 INE020B08815 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.70% 01-Feb-18 101.0907 8.2500 200.00 INE020B08815 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.70% 01-Feb-18 101.0256 8.2800 200.00 INE043D07HG5 INFRASTRUCTURE DEVELOPMENT FINANCE 8.43% 02-Feb-18 99.6600 8.5493 17.00 INE134E08FD9 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.72% 08-Feb-18 101.0261 8.3000 346.00 INE756I07548 HDB FINANCIAL SERVICES LIMITED 8.97% 20-Feb-18 100.0000 - 100.00 INE020B07DE1 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.07% 28-Feb-18 102.1593 8.2167 50.00 INE020B07DE1 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.07% 28-Feb-18 102.1593 8.2250 50.00 INE134E08FK4 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.95% 11-Mar-18 101.6744 8.3000 250.00 INE115A07DR3 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 9.11% 09-Apr-18 101.0165 8.7000 50.00 INE115A07DR3 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 9.11% 09-Apr-18 101.0165 8.7000 50.00 INE827N07075 L & T INTERSTATE ROAD CORRIDOR LTD 9.09% 15-Apr-18 100.0000 9.0980 5.00 INE168R07109 ALLIANCE INFRASTRUCTURE PROJECTS 18.00% 15-Apr-18 100.0000 - 4.90 INE115A07DZ6 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 8.34% 28-May-18 98.9298 8.7000 250.00 INE115A07DZ6 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 8.34% 28-May-18 98.9298 8.7000 100.00 INE752E07ID4 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 9.64% 31-May-18 103.7389 8.2500 50.00 INE752E07ID4 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 9.64% 31-May-18 103.7389 8.2500 50.00 INE752E07LC0 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.70% 15-Jul-18 103.2650 8.2700 200.00 INE752E07LA4 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.70% 15-Jul-18 101.1218 8.2700 200.00 INE056Q07017 PARINEE SHELTERS PRIVATE LIMITED 18.00% 04-Sep-18 100.3090 - 122.00 INE242A07207 INDIAN OIL CORPORATION LIMITED 11.00% 10-Sep-18 107.8734 8.3000 50.00 INE827N07083 L & T INTERSTATE ROAD CORRIDOR LTD 9.09% 15-Oct-18 100.0000 9.0980 6.00 INE020B07HX2 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.24% 17-Oct-18 102.6549 8.3300 200.00 INE020B07HX2 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.24% 17-Oct-18 102.6549 8.3300 200.00 INE261F09EW8 NABARD 0.00% 01-Jan-19 73.6200 8.2750 430.00 INE020B07HZ7 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.61% 03-Jan-19 103.9410 8.3500 850.00 INE001A07MH7 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.65% 19-Jan-19 103.2041 8.6300 350.00 INE001A07MH7 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.65% 19-Jan-19 103.2041 8.6300 250.00 INE020B07IA8 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.63% 05-Feb-19 104.1134 8.3500 348.00 INE827N07091 L & T INTERSTATE ROAD CORRIDOR LTD 9.09% 15-Apr-19 100.0000 9.0980 6.00 INE053F09FY2 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 8.19% 27-Apr-19 100.6645 8.1526 250.00 INE053F09FY2 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 8.19% 27-Apr-19 100.6645 8.1524 50.00 INE752E07KQ2 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 7.93% 20-May-19 98.8188 8.2500 100.00 INE020B07IV4 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.02% 18-Jun-19 102.5119 8.2750 150.00 INE895D07479 TATA SONS LIMITED 9.25% 19-Jun-19 102.2400 8.6100 11.00 INE752E07LP2 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 9.30% 04-Sep-19 103.9076 8.2000 50.00 INE020B08856 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.04% 12-Oct-19 102.6830 8.2900 500.00 INE020B08856 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.04% 12-Oct-19 102.6830 8.2900 500.00 INE827N07109 L & T INTERSTATE ROAD CORRIDOR LTD 9.09% 15-Oct-19 100.0000 9.0980 5.00 INE752E07KE8 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.85% 19-Oct-19 102.2908 8.2100 100.00 INE752E07KE8 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.85% 19-Oct-19 102.2908 8.2100 50.00 INE020B08864 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.56% 13-Nov-19 101.0050 8.2700 1100.00 INE020B08864 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.56% 13-Nov-19 101.0050 8.2700 500.00 INE975G08074 IL&FS TRANSPORTATION NETWORKS LTD 11.50% 20-Nov-19 98.7500 12.2000 7.00 INE432R07075 SHRIRAM HOUSING FINANCE LIMITED 9.25% 26-Dec-19 100.0000 - 200.00 INE110L08052 RELIANCE JIO INFOCOMM LIMITED 8.90% 21-Jan-20 100.0000 - 500.00 INE110L08052 RELIANCE JIO INFOCOMM LIMITED 8.90% 21-Jan-20 100.0000 - 500.00 INE691I07893 L & T INFRASTRUCTURE FINANCE 8.65% 21-Jan-20 99.2500 - 60.00 INE752E07ME4 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.20% 23-Jan-20 100.0117 8.1900 250.00 INE752E07ME4 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.20% 23-Jan-20 100.0117 8.1850 150.00 INE261F08444 NABARD 8.18% 10-Feb-20 100.0455 - 2100.00 INE848E07401 NHPC LIMITED 8.78% 11-Feb-20 101.4600 8.4000 50.00 INE043D07HI1 IDFC LIMITED 8.63% 18-Feb-20 100.0000 - 25.00 INE827N07117 L & T INTERSTATE ROAD CORRIDOR LTD 9.09% 15-Apr-20 100.0000 9.0980 5.00 INE001A07FT6 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 8.90% 18-Aug-20 101.1812 8.5900 150.00 INE043D07161 INFRASTRUCTURE DEVELOPMENT FINANCE 8.79% 15-Sep-20 100.5500 8.6700 350.00 INE827N07125 L & T INTERSTATE ROAD CORRIDOR LTD 9.09% 15-Oct-20 100.0000 9.0980 5.00 INE001A07FV2 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 8.95% 19-Oct-20 101.6140 8.5500 500.00 INE001A07FV2 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 8.95% 19-Oct-20 101.6120 8.5500 250.00 INE020B08468 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.80% 29-Nov-20 101.6813 8.4005 100.00 INE020B08476 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 0.00% 15-Dec-20 62.3084 8.4900 8.00 INE549F08533 KARNATAKA STATE FINANCIAL CORP 8.58% 26-Dec-20 100.4000 8.6700 20.00 INE848E07419 NHPC LIMITED 8.78% 11-Feb-21 101.6800 8.4000 50.00 INE752E07GL1 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.90% 25-Feb-21 102.7600 8.2900 1.30 INE827N07133 L & T INTERSTATE ROAD CORRIDOR LTD 9.09% 15-Apr-21 100.0000 9.0980 4.00 INE053F09HR2 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 9.57% 31-May-21 107.4751 8.1800 100.00 INE827N07141 L & T INTERSTATE ROAD CORRIDOR LTD 9.09% 15-Oct-21 100.0000 9.0980 5.00 INE039A07785 IFCI LIMITED 9.90% 01-Dec-21 100.1700 9.8384 10.00 INE134E08GT3 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 8.55% 09-Dec-21 100.8700 8.3600 1.00 INE752E07MF1 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.20% 23-Jan-22 99.6830 8.2500 100.00 INE129A07198 GAIL (INDIA) LIMITED 8.30% 23-Feb-22 100.0450 - 150.00 INE031A07832 HOUSING AND URBAN DEVELOPMENT CORP 8.10% 05-Mar-22 104.6595 7.2227 20.00 INE652A09021 STATE BANK OF PATIALA RESET 31-Mar-22 103.2652 8.4500 6.00 INE827N07158 L & T INTERSTATE ROAD CORRIDOR LTD 9.09% 15-Apr-22 100.0000 9.0980 4.00 INE827N07166 L & T INTERSTATE ROAD CORRIDOR LTD 9.09% 15-Oct-22 100.0000 9.0980 3.00 INE528G08246 YES BANK LIMITED 9.90% 31-Oct-22 104.5450 9.0295 1.00 INE039A09PM6 IFCI LIMITED 9.90% 05-Nov-22 100.3000 9.8200 1.00 INE053F09HX0 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 7.22% 30-Nov-22 100.2162 7.1763 50.00 INE557F07017 NATIONAL HOUSING BANK 7.19% 14-Dec-22 100.0740 7.1704 50.00 INE848E07435 NHPC LIMITED 8.78% 11-Feb-23 102.1000 8.4000 50.00 INE129A07206 GAIL (INDIA) LIMITED 8.30% 23-Feb-23 100.0450 - 150.00 INE305A09224 TOURISM FINANCE CORPORATION OF 9.50% 25-Feb-23 102.6500 9.0100 1.00 INE148I08108 INDIABULLS HOUSING FINANCE LIMITED 10.10% 28-Mar-23 101.5430 9.8000 30.00 INE020B08831 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.82% 12-Apr-23 102.5591 8.3600 100.00 INE020B08831 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.82% 12-Apr-23 102.5591 8.3600 100.00 INE827N07174 L & T INTERSTATE ROAD CORRIDOR LTD 9.09% 15-Apr-23 100.0000 9.0980 3.00 INE752E07LB2 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.70% 15-Jul-23 102.4090 8.2700 200.00 INE425L07015 INTIME PROPERTIES LIMITED - 25-Jul-23 97.9273 10.2500 308.00 INE565A09173 INDIAN OVERSEAS BANK RESET 17-Sep-23 107.2900 8.5500 66.00 INE827N07182 L & T INTERSTATE ROAD CORRIDOR LTD 9.09% 15-Oct-23 100.0000 9.0980 3.00 INE848E07658 NHPC LIMITED 8.49% 26-Nov-23 101.4176 8.2400 100.00 INE848E07658 NHPC LIMITED 8.49% 26-Nov-23 101.4176 8.2400 100.00 INE129A07214 GAIL (INDIA) LIMITED 8.30% 23-Feb-24 100.0450 - 150.00 INE539K08112 CREDILA FINANCIAL SERVICES PVT LTD 11.75% 09-Jul-24 111.7500 9.7500 1.00 INE084A08052 BANK OF INDIA 11.00% 08-Aug-24 108.8900 9.5100 27.00 INE752E07LQ0 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 9.30% 04-Sep-24 106.7600 8.2266 200.00 INE115A07FW8 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 9.24% 30-Sep-24 104.6470 8.4739 250.00 INE115A07FW8 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 9.24% 30-Sep-24 104.6470 8.5000 250.00 INE141A08019 ORIENTAL BANK OF COMMERCE 9.20% 27-Oct-24 103.8700 8.5700 5.00 INE848E07666 NHPC LIMITED 8.49% 26-Nov-24 101.4568 8.2500 200.00 INE848E07666 NHPC LIMITED 8.49% 26-Nov-24 101.7206 8.2100 200.00 INE039A07801 IFCI LIMITED 9.90% 01-Dec-24 99.2500 10.0000 5.00 INE220H09113 HIMACHAL PRADESH STATE ELECTRICITY 9.13% 03-Dec-24 102.5700 8.8100 152.00 INE477A08025 CANFIN HOMES LIMITED 8.94% 03-Dec-24 100.4700 8.8500 35.00 INE134E08GU1 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 8.48% 09-Dec-24 100.7432 8.4800 100.00 INE340M08137 TAMILNADU GENERATION AND 9.20% 18-Dec-24 101.4500 9.1000 15.00 INE990D07312 KRISHNA BHAGYA JALA NIGAM LTD 8.75% 31-Dec-24 99.8500 8.7700 7.00 INE043D07HD2 IDFC LIMITED 8.67% 03-Jan-25 100.7500 8.5400 30.00 INE871D07NL7 INFRASTRUCTURE LEASING & FINANCIAL 8.72% 21-Jan-25 100.2444 - 400.00 INE652A08015 STATE BANK OF PATIALA 8.29% 22-Jan-25 99.8608 8.3000 700.00 INE752E07MG9 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.20% 23-Jan-25 99.9275 8.2000 950.00 INE752E07MG9 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.20% 23-Jan-25 99.9275 8.2000 400.00 INE020B08898 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.23% 23-Jan-25 99.6292 - 391.00 INE020B08898 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.23% 23-Jan-25 99.6292 - 250.00 INE774D08LK7 MAHINDRA & MAHINDRA FINANCIAL 9.18% 31-Jan-25 100.1200 - 30.00 INE020B08906 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.27% 06-Feb-25 99.8790 - 2850.00 INE020B08906 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.27% 06-Feb-25 99.8790 - 1300.00 INE160A08068 PUNJAB NATIONAL BANK 8.23% 09-Feb-25 99.5115 - 200.00 INE691I08339 L&T INFRASTRUCTURE FINANCE CO LTD 8.75% 18-Feb-25 99.9100 - 15.00 INE129A07222 GAIL (INDIA) LIMITED 8.30% 23-Feb-25 100.0450 - 150.00 INE206D08212 NUCLEAR POWER CORPORATION OF INDIA 8.40% 28-Nov-25 102.5040 8.2000 450.00 INE062A08066 STATE BANK OF INDIA 9.45% 16-Mar-26 106.1900 8.5600 1.40 INE206D08220 NUCLEAR POWER CORPORATION OF INDIA 8.40% 28-Nov-26 102.6503 8.2000 100.00 INE906B07CB9 NATIONAL HIGHWAYS AUTHORITY OF IND 8.30% 25-Jan-27 108.9800 7.1500 12.30 INE894F08087 INDIABULLS FINANCIAL SERVICES LTD 10.65% 05-Jun-27 105.7640 9.8000 15.00 INE206D08238 NUCLEAR POWER CORPORATION OF INDIA 8.40% 28-Nov-27 102.7850 8.2000 100.00 INE557F07074 NATIONAL HOUSING BANK 8.46% 30-Aug-28 111.4437 7.1000 100.00 INE206D08246 NUCLEAR POWER CORPORATION OF INDIA 8.40% 28-Nov-28 103.0538 8.1800 1010.00 INE206D08253 NUCLEAR POWER CORPORATION OF INDIA 8.40% 28-Nov-29 103.1751 8.1800 150.00 INE514E08EJ2 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 8.15% 21-Jan-30 99.7495 8.1700 600.00 INE514E08EJ2 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 8.15% 21-Jan-30 99.7495 8.1700 600.00 INE053F09GX2 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 8.79% 04-May-30 106.4700 8.2100 200.00 INE565A09231 INDIAN OVERSEAS BANK 10.00% 31-Dec-99 99.3800 - 