Feb 26 Below are the details of Indian corporate bonds dealt on BSE & NSE. (10 million = 1 crore) EXCHANGES VOLUME IN MILLIONS --------- ------------------ BSE 15490.20 NSE 42416.80 ============= TOTAL 57907.00 ----------------------------------------------------------------------------------------------- ISIN SECURITY COUPON MATURITY LAST TRD WTD AVG CUM. VOL DATE PRICE YIELD IN MLNS ----------------------------------------------------------------------------------------------- BSE === INE476A09124 CANARA BANK 7.40% 29-Apr-15 99.5300 9.9500 4.00 INE001A07FL3 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 8.25% 05-May-15 99.7519 9.3000 100.00 INE062A09049 STATE BANK OF INDIA 7.45% 05-May-15 99.5715 9.5100 16.00 INE261F09HF6 NABARD 9.40% 31-Jul-15 100.0100 9.3100 3.00 INE090A08FQ3 ICICI BANK LIMITED 7.50% 28-Sep-15 98.6500 9.6400 2.00 INE958G07783 RELIGARE FINVEST LTD 12.25% 10-Oct-15 100.8058 10.5900 150.00 INE895D08295 TATA SONS LIMITED 9.30% 24-Dec-15 99.6000 9.6600 1.00 INE062A09130 STATE BANK OF INDIA 9.85% 27-Jun-16 101.2500 8.8200 4.00 INE721A07AV6 SHRIRAM TRANSPORT FINANCE 11.60% 11-Jul-16 100.8153 9.4500 750.00 INE483A09153 CENTRAL BANK OF INDIA 8.95% 04-Oct-16 99.2500 9.3900 2.00 INE895D07362 TATA SONS LIMITED 9.71% 13-Dec-16 101.4428 8.7700 250.00 INE800H07215 OMAXE LIMITED 14.00% 23-Dec-16 100.0500 - 5.00 INE895D08394 TATA SONS LIMITED 9.68% 10-Jan-17 101.5419 8.7200 500.00 INE414G07159 MUTHOOT FINANCE LIMITED 13.00% 12-Jan-17 103.1500 0.0000 2.00 INE261F09HE9 NABARD 9.18% 07-Feb-17 102.0129 8.0100 50.00 INE556F09445 SMALL INDUSTRIES DEVELOPMENT BANK 9.55% 18-Mar-17 100.0153 9.5300 1250.00 INE141A09082 ORIENTAL BANK OF COMMERCE 9.95% 23-Apr-17 102.1000 8.8000 1.00 INE721A07HH0 SHRIRAM TRANSPORT FINANCE COMPANY 9.85% 15-Jul-17 100.7925 9.4100 820.00 INE001A07CP1 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.70% 19-Jul-17 101.4000 8.9600 1.00 INE916DA7ET6 KOTAK MAHINDRA PRIME LIMITED 9.55% 21-Aug-17 100.8757 9.0900 500.00 INE445L08193 NABHA POWER LIMITED 8.72% 23-Jan-18 100.1967 8.6300 30.00 INE020B08815 RURAL ELCETRIFICATION CORPORATION 8.70% 01-Feb-18 101.1634 8.2300 100.00 INE043D07HG5 IDFC LTD 8.43% 02-Feb-18 99.6500 8.5500 3.00 INE134E08FK4 POWER FINANCE CORPORATION LTD 8.95% 11-Mar-18 101.7769 8.2600 200.00 INE134E08FM0 POWER FINANCE CORPORATION LTD 8.90% 18-Mar-18 101.6272 8.2700 300.00 INE680A09055 DHANLAXMI BANK 11.90% 03-May-18 102.5900 11.2000 3.00 INE192L08035 JSW TECHNO PROJECTS MANAGEMENT LTD 0.00% 06-May-18 100.6285 0.0000 1250.00 INE008A08Q07 IDBI BANK LIMITED 11.00% 26-Sep-18 106.7000 8.6900 2.00 INE752E07LS6 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.93% 20-Oct-18 101.9660 8.2600 50.00 INE134E08BH9 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 11.25% 28-Nov-18 108.5063 8.4900 200.00 INE001A07MG9 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.65% 17-Jan-19 103.1260 8.6600 50.00 INE081A08124 TATA STEEL LIMITED 10.40% 15-May-19 102.0000 9.7700 4.00 INE115A07FU2 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 9.44% 30-Aug-19 102.7839 8.6400 250.00 INE651A09072 STATE BANK OF MYSORE 9.10% 25-Nov-19 100.5500 9.1500 2.00 INE976I08094 TATA CAPITAL LIMITED 10.25% 15-Dec-19 100.0000 10.2100 2.00 INE114A07885 STEEL AUTHORITY OF INDIA LTD 8.30% 21-Jan-20 100.4362 8.1800 500.00 INE752E07ME4 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.20% 23-Jan-20 100.0313 8.1800 400.00 INE043D07HI1 IDFC LIMITED 8.63% 18-Feb-20 100.0000 8.6300 150.00 INE909H08022 TATA MOTORS FINANCE LIMITED 10.75% 25-Mar-20 100.9500 10.4800 1.50 INE114A07703 STEEL AUTHORITY OF INDIA LIMITED 8.72% 30-Apr-20 101.8289 8.2600 100.00 INE155A08043 TATA MOTORS LIMITED 9.90% 07-May-20 100.0500 9.8600 2.00 INE752E07LU2 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.93% 20-Oct-20 102.8560 8.2600 50.00 INE020B08476 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 0.00% 15-Dec-20 62.9467 8.3000 1.30 INE053F09HR2 INDIAN RAILWAY FINANCE CORP. 9.57% 31-May-21 107.5193 8.0100 100.00 INE691A09110 UCO BANK 9.28% 03-Jul-21 100.4000 9.1400 7.00 INE084A09118 BANK OF INDIA 9.35% 31-Jul-21 100.5500 8.9400 7.00 INE062A09072 STATE BANK OF INDIA 8.96% 12-Sep-21 100.0000 8.9400 2.00 INE457A09082 BANK OF MAHARASHTRA 0.00% 14-Oct-21 99.8000 9.1600 1.00 INE134E07133 POWER FINANCE CORP. LTD 8.09% 25-Nov-21 105.1000 7.1000 2.00 INE523E08NG0 LNT FINANCE LTD 11.50% 30-Dec-21 100.0000 11.5000 2.00 INE906B07CA1 NATIONAL HIGHWAYS AUTHORITY OF 8.20% 25-Jan-22 106.6416 7.1300 69.20 INE053F07520 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 8.00% 23-Feb-22 104.4000 7.2000 31.80 INE861G08035 FOOD CORPORATION OF INDIA 9.95% 07-Mar-22 110.7303 7.9000 1800.00 INE062A09155 STATE BANK OF INDIA 10.10% 12-Sep-22 103.4000 9.4400 3.00 INE039A09PM6 IFCI LTD 9.90% 05-Nov-22 101.8938 9.5200 11.00 INE847E09029 ANDHRA PRADESH POWER FINANCE CORP 8.74% 15-Nov-22 97.0000 9.6400 10.00 INE160A09173 PUNJAB NATIONAL BANK 9.35% 12-Dec-22 100.8500 8.9600 4.00 INE028A09065 BANK OF BARODA 9.30% 28-Dec-22 100.8700 8.9400 2.00 INE733E07JC4 NATIONAL THERMAL POWER CORPORATION 8.73% 07-Mar-23 103.2901 8.1500 1000.00 INE695F09433 ANDHRA PRADESH STATE FINANCIAL 9.15% 20-Mar-23 99.4000 9.4700 2.00 INE565A09173 INDIAN OVERSEAS BANK 11.05% 17-Sep-23 105.4000 9.1500 2.00 INE028A08059 BANK OF BARODA 9.73% 16-Dec-23 105.7500 8.6400 4.00 INE220H09113 HIMACHAL PRADESH STATE ELECTRICITY 9.13% 12-Mar-24 102.5700 8.7100 2.00 INE694C08054 LAKSHMI VILAS BANK 11.80% 24-Mar-24 107.5500 10.7500 1.00 INE008A08R55 IDBI BANK LIMITED 8.95% 26-Jun-24 100.2000 8.9300 3.00 INE539K08112 CREDILA FINANCIAL SERVICES P LTD 11.75% 09-Jul-24 111.7500 9.7600 1.00 INE134E08BP2 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.60% 07-Aug-24 100.1000 8.5600 1.00 INE084A08052 BANK OF INDIA 11.00% 08-Aug-24 108.9100 9.8000 400.00 INE115A07FW8 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 9.24% 30-Sep-24 104.3169 8.5500 250.00 INE008A08R97 IDBI BANK LIMITED 8.90% 19-Nov-24 100.0500 8.8600 3.00 INE039A07801 IFCI LTD 9.90% 01-Dec-24 100.0000 9.8800 85.00 INE134E08GV9 POWER FINANCE CORPORATION LTD 8.65% 28-Dec-24 102.0820 8.3300 133.00 INE990D07312 KRISHNA BHAGYA JALA NIGAM LTD 8.75% 31-Dec-24 99.9500 8.7400 3.00 INE043D07HD2 IDFC LTD 8.67% 03-Jan-25 100.4278 8.5900 500.00 INE043D07HB2 IDFC LTD 8.67% 03-Jan-25 100.4925 8.5900 50.00 INE871D07NL7 INFRASTRUCTURE LEASING N FINANCIAL 8.72% 21-Jan-25 100.2435 8.6800 250.00 INE020B08898 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.23% 23-Jan-25 99.7441 8.2600 50.00 INE020B08906 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.27% 06-Feb-25 99.9824 8.2700 1300.00 INE160A08068 PUNJAB NATIONAL BANK 8.23% 09-Feb-25 99.7851 8.2600 100.00 INE667F08137 SUNDARAM BNP PARIBAS HOME FIN. LTD 9.25% 24-Feb-25 99.7600 9.2800 150.00 INE206D08212 NUCLEAR POWER CORPORATION OF INDIA 8.40% 28-Nov-25 102.5000 8.2000 50.00 INE062A08058 STATE BANK OF INDIA 9.95% 16-Mar-26 107.6000 8.2900 17.50 INE752E07KL3 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.85% 19-Oct-26 104.1788 8.2700 50.00 INE752E07MA2 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.93% 20-Oct-26 104.7268 8.2700 100.00 INE134E07208 POWER FINANCE CORPORATION LTD 8.30% 01-Feb-27 108.1135 7.2600 2.90 INE020B07HP8 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.46% 24-Sep-28 111.5600 7.1900 30.00 INE906B07DE1 NATIONAL HIGHWAYS AUTHORITY OF IND 8.50% 05-Feb-29 110.9610 7.2200 37.50 INE752E07MH7 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.20% 23-Jan-30 99.9197 8.2100 250.00 INE134E07455 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 8.67% 16-Nov-33 116.1000 7.0800 2.00 INE787H07347 INDIA INFRASTRUCTURE FINANCE 8.66% 22-Jan-34 116.9500 6.8900 3.50 INE008A08U84 IDBI BANK LIMITED PERPETUAL 10.75% 31-Dec-55 105.9000 10.1300 505.00 INE062A09221 STATE BANK OF INDIA 9.05% 27-Jan-99 100.3500 8.9600 3.00 INE081A08165 TATA STEEL LIMITED 11.80% 18-Mar-99 107.8000 10.2900 4.00 INE121A08MQ2 CHOLAMANDALAM INVESTMENT AND FIN. 12.75% 25-Sep-99 106.1500 0.0000 25.00 INE028A09131 BANK OF BARODA 9.20% 09-Oct-99 100.6000 9.0000 3.00 INE121A08NB2 CHOLAMANDALAM INVESTMENT AND FIN 12.90% 30-Oct-99 101.5000 12.6900 0.50 INE141A09108 ORIENTAL BANK OF COMMERCE 9.10% 17-Dec-99 100.5000 8.9500 2.00 INE121A08NS6 CHOLAMANDALAM INVESTMENT AND FIN. 12.90% 17-Dec-99 100.1000 12.8700 0.50 NSE === INE043D07GB8 IDFC LIMITED ZERO C 09-Apr-15 98.9606 9.3500 1500.00 INE043D07GB8 IDFC LIMITED ZERO C 09-Apr-15 98.9485 9.8675 750.00 INE071G08494 ICICI HOME FINANCE COMPANY LIMITED 0.00% 27-Apr-15 115.5835 9.1500 1.00 INE001A07FL3 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 8.25% 05-May-15 99.7519 9.0000 100.00 INE062A09049 STATE BANK OF INDIA 7.45% 05-May-15 99.5715 9.2000 8.00 INE208A07323 ASHOK LEYLAND LIMITED 10.10% 28-Jun-15 99.6824 10.7480 20.00 INE511C07268 MAGMA FINCORP LTD. 11.00% 07-Aug-15 100.2012 9.9198 300.00 INE909H07AV2 TATA MOTORS FINANCE LIMITED 10.75% 27-Sep-15 100.4678 9.4796 100.00 INE958G07783 RELIGARE FINVEST LIMITED 12.25% 10-Oct-15 100.8058 11.0000 150.00 INE155A08159 TATA MOTORS LIMITED 9.05% 30-Oct-15 99.9715 9.1537 100.00 INE750H07014 SAMVARDHANA MOTHERSON - 21-Nov-15 110.4729 11.2909 20.00 INE660A07FD3 SUNDARAM FINANCE LIMITED 9.30% 04-Dec-15 100.3092 8.7800 120.00 INE202B07688 DEWAN HOUSING FINANCE CORP. LTD. 10.80% 05-Dec-15 100.6744 9.7247 50.00 INE202B07688 DEWAN HOUSING FINANCE CORP. LTD. 10.80% 05-Dec-15 100.6744 9.6200 50.00 INE751F08022 TATA INTERNATIONAL LIMITED 0.00% 20-Dec-15 92.2005 10.3963 70.00 INE001A07NM5 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.10% 22-Feb-16 100.0000 - 1000.00 INE033L07AD1 TATA CAPITAL HOUSING FINANCE LTD 9.49% 25-Mar-16 100.3248 9.1500 500.00 INE306N07DG4 TATA CAPITAL FINANCIAL SERVICES 9.48% 25-Mar-16 100.3140 9.1500 500.00 INE306N07CX1 TATA CAPITAL FINANCIAL SERVICES 9.48% 25-Mar-16 100.3142 9.1500 250.00 INE306N07CX1 TATA CAPITAL FINANCIAL SERVICES 9.48% 25-Mar-16 100.3142 9.1500 250.00 INE324A07062 JINDAL SAW LIMITED 10.75% 08-Apr-16 100.9708 10.1975 50.00 INE905O07010 VIZAG GENERAL CARGO BERTH PVT LTD 9.00% 08-May-16 99.7193 9.7628 750.00 INE134E08FR9 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.35% 15-May-16 99.5881 8.6500 300.00 INE013A07TK1 RELIANCE CAPITAL LIMITED NIFTY 17-May-16 121.0000 0.0000 3.00 INE008A08K45 IDBI BANK LTD OMNI 8.55% 26-May-16 99.2800 9.1500 1.00 INE202B07AW3 DEWAN HOUSING FINANCE CORP. LTD 10.70% 03-Jun-16 101.0141 9.7036 100.00 INE062A09130 STATE BANK OF INDIA 9.85% 27-Jun-16 101.6000 8.5300 4.00 INE192A07097 TATA GLOBAL BEVERAGES LIMITED 3.00% 22-Oct-16 111.0186 8.6644 50.00 INE008I07270 COX AND KINGS LIMITED 11.30% 31-Oct-16 104.1188 8.9220 120.00 INE654A09118 STATE BANK OF TRAVANCORE RESET 31-Oct-16 99.7800 9.4107 10.00 INE005A08NB7 ICICI NMDQ302R 10.55% 23-Nov-16 101.6500 9.5100 1.80 INE895D07362 TATA SONS LIMITED 9.71% 13-Dec-16 101.4428 8.7500 250.00 INE283O07038 ASIAN SATELLITE BROADCAST PVT LTD - 26-Dec-16 117.4300 12.1561 21.00 INE895D08394 TATA SONS LIMITED 9.68% 10-Jan-17 101.5419 8.7100 500.00 INE115A07ES9 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 9.69% 11-Jan-17 101.5466 8.7200 100.00 INE261F09HE9 NATIONAL BANK OF AGRICULTURE & RUR 9.18% 07-Feb-17 102.0129 8.0000 50.00 INE001A07HV8 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 0.00% 08-Feb-17 134.7548 8.6170 100.00 INE556F09445 SMALL INDUSTRIES DEVELOPMENT BANK 9.55% 18-Mar-17 100.0153 8.5000 1250.00 INE001A07MK1 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.70% 18-Mar-17 101.7663 8.7000 1000.00 INE001A07MK1 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.70% 18-Mar-17 101.7663 8.7000 1000.00 INE020B07II1 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.52% 25-Mar-17 102.3774 8.2000 350.00 INE020B07II1 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.52% 25-Mar-17 102.3774 8.2000 350.00 INE958G08880 RELIGARE FINVEST LIMITED 12.75% 26-Apr-17 103.9000 10.5900 1.00 INE804I07RL8 ECL FINANCE LIMITED CNX NI 09-Jun-17 119.5000 0.0000 3.30 INE785J07057 AVANTHA HOLDINGS LIMITED 13.00% 30-Jun-17 101.7539 12.5000 20.00 INE721A07HH0 SHRIRAM TRANSPORT FINANCE COMPANY 9.85% 15-Jul-17 100.7925 9.4000 850.00 INE148R07010 AAA ENTERPRISES PRIVATE LIMITED 12.35% 05-Aug-17 102.0971 11.6550 15.00 INE738C07044 BHARAT ALUMINIUM COMPANY LIMITED 10.25% 07-Aug-17 101.9321 9.2786 200.00 INE716J07029 EMAMI REALTY LIMITED 0.00% 13-Aug-17 107.4182 11.0296 20.00 INE916DA7ET6 KOTAK MAHINDRA PRIME LIMITED 9.55% 21-Aug-17 100.8757 9.0800 500.00 INE001A07CR7 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 10.10% 13-Sep-17 103.4464 8.4900 53.00 INE001A07JN1 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.30% 04-Oct-17 101.1163 8.7500 50.00 INE001A07JN1 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.30% 04-Oct-17 101.1163 8.7500 50.00 INE827N07067 L & T INTERSTATE ROAD CORRIDOR LTD 9.09% 15-Oct-17 100.9153 9.1060 15.00 INE296A07856 BAJAJ FINANCE LIMITED 9.50% 11-Jan-18 100.7798 9.1500 250.00 INE445L08193 NABHA POWER LIMITED 8.72% 23-Jan-18 100.1957 8.6200 280.00 INE020B08815 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.70% 01-Feb-18 101.1634 8.2200 100.00 INE020B08815 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.70% 01-Feb-18 101.1652 8.2200 100.00 INE155A08266 TATA MOTORS LIMITED 8.60% 02-Feb-18 99.2734 9.0000 1497.00 INE043D07HG5 INFRASTRUCTURE DEVELOPMENT FINANCE 8.43% 02-Feb-18 99.6788 8.5413 607.00 INE010A07182 PRISM CEMENT LIMITED - 19-Feb-18 100.0904 - 50.00 INE756I07548 HDB FINANCIAL SERVICES LIMITED 8.97% 20-Feb-18 100.0000 - 100.00 INE020B07DE1 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.07% 28-Feb-18 102.1579 8.2248 250.00 INE134E08FK4 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.95% 11-Mar-18 101.7769 8.2600 600.00 INE134E08FK4 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.95% 11-Mar-18 101.7244 8.2711 400.00 INE134E08FM0 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.90% 18-Mar-18 101.6272 8.2600 300.00 INE036A07401 RELIANCE INFRASTRUCTURE LIMITED RESET 24-Mar-18 102.4885 11.0277 20.00 INE155A08126 TATA MOTORS LIMITED 9.45% 29-Mar-18 101.4538 8.8765 50.00 INE721A07IM8 SHRIRAM TRANSPORT FINANCE COMPANY 9.55% 11-Apr-18 100.5894 9.3112 120.00 INE437M07018 AMRI HOSPITALS LIMITED 0.00% 26-Apr-18 103.6001 - 30.00 INE192L08035 JSW TECHNO PROJECTS MANAGEMENT LTD - 06-May-18 100.6285 - 1250.00 INE082O07018 SILKROAD SUGAR PRIVATE LIMITED 10.05% 16-Jul-18 102.0607 9.2666 500.00 INE331M07047 RAJESH ESTATES AND NIRMAN PVT LTD 10.85% 19-Aug-18 100.2615 10.6428 25.00 INE752E07LS6 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.93% 20-Oct-18 101.9660 8.2500 50.00 INE134E08BH9 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 11.25% 28-Nov-18 108.5063 8.4739 204.00 INE155A08183 TATA MOTORS LIMITED 10.30% 30-Nov-18 104.3056 8.8779 600.00 INE053F09FU0 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 8.55% 15-Jan-19 101.5600 8.2300 100.00 INE001A07MG9 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.65% 17-Jan-19 103.1260 8.6500 50.00 INE001A07MH7 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.65% 19-Jan-19 103.3300 8.6000 13.00 INE020B07IA8 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.63% 05-Feb-19 104.1900 8.3300 3.00 INE525E09062 NATIONAL CAPITAL REGION PLANNING 9.15% 18-Feb-19 100.6300 8.4400 100.00 INE091A07141 NIRMA LIMITED 8.95% 28-May-19 99.8423 8.9683 65.00 INE895D07479 TATA SONS LIMITED 9.25% 19-Jun-19 102.2800 8.6000 8.00 INE115A07FU2 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 9.44% 30-Aug-19 102.7839 8.6400 250.00 INE752E07LP2 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 9.30% 04-Sep-19 103.9155 8.1974 50.00 INE020B07ER1 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.72% 04-Sep-19 101.0732 8.3950 50.00 INE028A09131 BANK OF BARODA RESET 09-Oct-19 101.1700 8.8500 3.00 INE020B08856 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.04% 12-Oct-19 102.7193 8.2800 300.00 INE020B08856 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.04% 12-Oct-19 102.8358 8.2500 250.00 INE827N07109 L & T INTERSTATE ROAD CORRIDOR LTD 9.09% 15-Oct-19 100.0000 9.0980 4.50 INE134E08GN6 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.96% 21-Oct-19 102.2000 8.3400 150.00 INE872A07TN4 SREI INFRASTRUCTURE FINANCE LTD 11.25% 12-Nov-19 101.6600 10.7495 50.00 INE130C07234 AMTEK AUTO LIMITED 10.50% 02-Jan-20 100.0000 - 15.00 INE652A09088 STATE BANK OF PATIALA RESET 18-Jan-20 101.2000 8.8200 30.00 INE114A07885 STEEL AUTHORITY OF INDIA LIMITED 8.30% 21-Jan-20 100.4362 - 500.00 INE691I07893 L & T INFRASTRUCTURE FINANCE 8.65% 21-Jan-20 99.2500 - 100.00 INE752E07ME4 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.20% 23-Jan-20 100.1066 8.1599 600.00 INE752E07ME4 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.20% 23-Jan-20 100.1066 8.1600 300.00 INE062A09221 STATE BANK OF INDIA RESET 27-Jan-20 101.3500 8.7000 3.00 INE261F08444 NABARD 8.18% 10-Feb-20 100.0447 - 650.00 INE261F08444 NABARD 8.18% 10-Feb-20 100.0000 - 400.00 INE043D07HI1 IDFC LIMITED 8.63% 18-Feb-20 100.0000 - 335.00 INE764L07074 SADBHAV INFRASTRUCTURE PROJECT LTD - 13-Apr-20 99.9817 - 25.00 INE827N07117 L & T INTERSTATE ROAD CORRIDOR LTD 9.09% 15-Apr-20 100.0000 9.0980 2.00 INE114A07703 STEEL AUTHORITY OF INDIA LIMITED 8.72% 30-Apr-20 101.8289 8.2500 100.00 INE053F09HI1 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 8.50% 22-Jun-20 102.1354 8.1519 200.00 INE053F09HI1 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 8.50% 22-Jun-20 102.2581 8.1200 200.00 INE827N07125 L & T INTERSTATE ROAD CORRIDOR LTD 9.09% 15-Oct-20 100.0000 9.0980 6.00 INE752E07LU2 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.93% 20-Oct-20 102.8560 8.2500 50.00 INE020B08476 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 0.00% 15-Dec-20 62.6433 8.3900 83.90 INE827N07133 L & T INTERSTATE ROAD CORRIDOR LTD 9.09% 15-Apr-21 100.0000 9.0980 7.00 INE053F09HR2 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 9.57% 31-May-21 107.5193 8.1700 200.00 INE691A09110 UCO BANK RESET 03-Jul-21 101.1000 8.5000 7.00 INE827N07141 L & T INTERSTATE ROAD CORRIDOR LTD 9.09% 15-Oct-21 100.0000 9.0980 5.00 INE039A07785 IFCI LIMITED 9.90% 01-Dec-21 100.2200 9.8300 10.00 INE134E08GT3 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 8.55% 09-Dec-21 101.0200 8.3300 13.00 INE752E07MF1 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.20% 23-Jan-22 99.6830 8.2499 750.00 INE752E07MF1 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.20% 23-Jan-22 99.6830 8.2500 750.00 INE906B07CA1 NATIONAL HIGHWAYS AUTHORITY OF 8.20% 25-Jan-22 104.6340 7.3100 79.10 INE129A07198 GAIL (INDIA) LIMITED 8.30% 23-Feb-22 100.0000 - 300.00 INE053F07520 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 8.00% 23-Feb-22 104.0600 7.2300 58.90 INE861G08035 FOOD CORPORATION OF INDIA 9.95% 07-Mar-22 110.7603 7.8900 1800.00 INE020B07GG9 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 7.93% 27-Mar-22 104.0169 7.1700 11.20 INE652A09021 STATE BANK OF PATIALA RESET 31-Mar-22 103.2621 8.4500 9.00 INE827N07158 L & T INTERSTATE ROAD CORRIDOR LTD 9.09% 15-Apr-22 100.0000 9.0980 7.50 INE827N07166 L & T INTERSTATE ROAD CORRIDOR LTD 9.09% 15-Oct-22 100.0000 9.0980 7.50 INE039A09PM6 IFCI LIMITED 9.90% 05-Nov-22 102.6000 9.3900 72.50 INE847E09029 ANDHRA PRADESH POWER FINANCE CORP 8.74% 15-Nov-22 99.5000 9.0400 5.00 INE020B08807 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.02% 19-Nov-22 103.8819 8.2999 1200.00 INE020B08807 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.02% 19-Nov-22 103.8819 8.3000 1200.00 INE160A09173 PUNJAB NATIONAL BANK RESET 12-Dec-22 102.4000 8.3200 7.00 INE053F07561 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 7.18% 19-Feb-23 100.7000 7.0500 150.00 INE129A07206 GAIL (INDIA) LIMITED 8.30% 23-Feb-23 100.0000 - 50.00 INE733E07JC4 NTPC LIMITED 8.73% 07-Mar-23 103.2901 8.1500 1000.00 INE752E07KN9 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.80% 13-Mar-23 103.3400 8.2100 20.00 INE148I08108 INDIABULLS HOUSING FINANCE LIMITED 10.10% 28-Mar-23 101.5680 9.8000 30.00 INE827N07174 L & T INTERSTATE ROAD CORRIDOR LTD 9.09% 15-Apr-23 100.0000 9.0980 19.50 INE572E09205 PNB HOUSING FINANCE LTD 8.58% 16-May-23 100.7900 8.6200 170.00 INE425L07015 INTIME PROPERTIES LIMITED - 25-Jul-23 99.4098 9.6416 154.00 INE827N07182 L & T INTERSTATE ROAD CORRIDOR LTD 9.09% 15-Oct-23 100.0000 9.0980 15.00 INE535H07357 FULLERTON INDIA CREDIT COMPANY LTD 10.45% 03-Nov-23 104.4214 9.6500 150.00 INE062A09163 STATE BANK OF INDIA RESET 19-Dec-23 102.3759 8.1570 50.00 INE129A07214 GAIL (INDIA) LIMITED 8.30% 23-Feb-24 100.0000 - 50.00 INE539K08112 CREDILA FINANCIAL SERVICES 11.75% 09-Jul-24 111.7500 9.7500 1.00 INE340M08129 TAMILNADU GENERATION AND 9.72% 16-Jul-24 102.7500 9.3400 2.00 INE084A08052 BANK OF INDIA 11.00% 08-Aug-24 108.4100 9.5800 26.00 INE636F07183 NORTH EASTERN ELECTRIC POWER CORP 9.60% 01-Oct-24 102.7500 9.2800 35.00 INE134E08GK2 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.98% 08-Oct-24 103.6890 8.3850 110.00 INE141A08019 ORIENTAL BANK OF COMMERCE 9.20% 27-Oct-24 103.9000 8.5770 5.00 INE705A08037 VIJAYA BANK 9.15% 30-Oct-24 103.6900 8.5700 2.00 INE721A07IO4 SHRIRAM TRANSPORT FINANCE COMPANY 10.00% 13-Nov-24 101.2200 9.7800 40.00 INE220H09113 HIMACHAL PRADESH STATE ELECTRICITY 9.13% 03-Dec-24 102.5700 9.6000 2.00 INE238A08351 AXIS BANK LIMITED 8.85% 05-Dec-24 102.4600 8.4500 8.00 INE134E08GU1 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 8.48% 09-Dec-24 101.1140 8.2940 50.00 INE043D07HC4 IDFC LIMITED 8.49% 11-Dec-24 99.5100 8.5500 1.00 INE340M08137 TAMILNADU GENERATION AND 9.20% 18-Dec-24 100.6800 9.2800 3.00 INE928P07019 BANGALORE METRO RAIL CORPORATION 8.79% 23-Dec-24 99.9900 8.9700 112.00 INE134E08GV9 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 8.65% 28-Dec-24 102.0820 8.3175 233.00 INE134E08GV9 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 8.65% 28-Dec-24 102.1318 8.3116 100.00 INE990D07312 KRISHNA BHAGYA JALA NIGAM LTD 8.75% 31-Dec-24 100.0400 8.7499 17.00 INE043D07HD2 IDFC LIMITED 8.67% 03-Jan-25 100.6500 8.5600 1433.00 INE871D07NL7 INFRASTRUCTURE LEASING & FINANCIAL 8.72% 21-Jan-25 100.2435 - 250.00 INE020B08898 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.23% 23-Jan-25 99.7441 - 50.00 INE020B08906 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.27% 06-Feb-25 100.0264 - 2550.00 INE020B08906 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.27% 06-Feb-25 100.0264 - 1100.00 INE160A08068 PUNJAB NATIONAL BANK 8.23% 09-Feb-25 99.6261 - 300.00 INE691I08339 L&T INFRASTRUCTURE FINANCE CO LTD 8.75% 18-Feb-25 99.8000 - 7.00 INE129A07222 GAIL (INDIA) LIMITED 8.30% 23-Feb-25 100.0000 - 50.00 INE062A08066 STATE BANK OF INDIA 9.45% 16-Mar-26 105.8200 8.1800 0.50 INE752E07KL3 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.85% 19-Oct-26 104.1788 8.2600 100.00 INE752E07MA2 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.93% 20-Oct-26 104.7628 8.2600 100.00 INE572F09202 RAJASTHAN RAJYA VIDYUT PRASARAN 8.65% 05-Jan-27 99.8900 - 11.00 INE906B07CB9 NATIONAL HIGHWAYS AUTHORITY OF 8.30% 25-Jan-27 108.9550 7.1500 35.70 INE134E07208 POWER FINANCE CORP. LTD. 8.30% 01-Feb-27 108.5300 7.2000 2.90 INE894F08087 INDIABULLS FINANCIAL SERVICES LTD 10.65% 05-Jun-27 105.7890 9.8000 15.00 INE894F08103 INDIABULLS FINANCIAL SERVICES LTD 10.25% 28-Jun-27 103.1500 9.7800 4.00 INE039A09PN4 IFCI LIMITED 9.90% 05-Nov-27 103.5500 9.3900 170.00 INE514E08ED5 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 8.87% 30-Oct-29 105.5892 8.1860 3.00 INE752E07MH7 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.20% 23-Jan-30 99.9197 8.2000 250.00 INE039A09MD2 IFCI LIMITED 9.75% 16-Jul-30 100.3000 9.6900 1.00 INE053F09HA8 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 8.72% 04-May-33 106.4100 8.2000 50.00 INE053F09HB6 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 8.72% 04-May-34 106.5600 8.2000 50.00 INE053F09HG5 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 8.83% 14-May-34 107.1800 8.8400 21.00 INE245A08042 THE TATA POWER COMPANY LIMITED 10.75% 21-Aug-72 105.3500 9.9500 65.00 INE008A08U84 IDBI BANK LIMITED 10.75% 31-Dec-99 105.9000 9.7500 219.00 INE565A09231 INDIAN OVERSEAS BANK 10.00% 31-Dec-99 98.8300 - 27.00 INE434A09149 ANDHRA BANK 9.55% 31-Dec-99 98.7700 9.8566 16.00 INE160A08076 PUNJAB NATIONAL BANK 9.15% 31-Dec-99 99.9800 - 12.00 INE141A08027 ORIENTAL BANK OF COMMERCE 9.48% 31-Dec-99 98.5500 - 10.00 INE651A09072 STATE BANK OF MYSORE RESET 31-Dec-99 101.5000 8.7000 2.00 =============================================================================================== NOTE:- (*) - DIRTY PRICE BSE - Bombay Stock Exchange NSE - National Stock Exchange Corporate Debt Master Page : Corporate Bond Deals : Corporate Bond Indicative Quotes : - Corporate Bond Benchmark : <0#BBB-INBMK=> Contact Mumbai Rate Reporting Unit: +91 22 6180 7222 / 3317 7222, rru.data@thomsonreuters.com