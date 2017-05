Feb 27 Below are the details of Indian corporate bonds dealt on BSE & NSE. (10 million = 1 crore) EXCHANGES VOLUME IN MILLIONS --------- ------------------ BSE 14352.10 NSE 60792.00 ============= TOTAL 75144.10 ----------------------------------------------------------------------------------------------- ISIN SECURITY COUPON MATURITY LAST TRD WTD AVG CUM. VOL DATE PRICE YIELD IN MLNS ----------------------------------------------------------------------------------------------- BSE === INE134E08EE0 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 9.51% 15-Apr-15 99.9080 9.8300 400.00 INE476A09124 CANARA BANK 7.40% 29-Apr-15 99.6573 9.2100 4.00 INE001A07FO7 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 8.30% 23-Jun-15 99.6338 9.2900 250.00 INE149A07196 TUBE INVESTMENTS OF INDIA LTD 9.46% 25-Sep-15 100.0402 9.1900 250.00 INE090A08FQ3 ICICI BANK LIMITED 7.50% 28-Sep-15 98.8990 9.3700 2.00 INE129A07214 GAIL INDIA LIMITED 8.30% 23-Feb-16 100.0550 8.2800 150.00 INE800H07215 OMAXE LIMITED 14.00% 23-Dec-16 100.0500 - 1.50 INE314Q07010 SATYA DEVELOPERS PRIVATE LIMITED 14.00% 13-Mar-17 100.0000 - 4.80 INE242A07249 INDIAN OIL CORPORATION LTD 9.35% 30-Apr-17 99.9120 9.3600 750.00 INE721A07HH0 SHRIRAM TRANSPORT FINANCE COMPANY 9.85% 15-Jul-17 100.7906 9.4100 430.80 INE680A09055 DHANLAXMI BANK 11.90% 03-May-18 103.0900 11.0000 1.00 INE733E07CD7 NTPC LIMITED 8.65% 04-Feb-19 101.8030 8.0900 250.00 INE020B07IA8 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.63% 05-Feb-19 104.3600 8.2800 9.00 INE752E07LP2 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 9.30% 04-Sep-19 103.9355 8.2000 50.00 INE114A07646 STEEL AUTHORITY OF INDIA LIMITED 8.60% 19-Nov-19 101.3875 8.2200 50.00 INE752E07ME4 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.20% 23-Jan-20 100.0300 8.1800 5.00 INE043D07HI1 IDFC LIMITED 8.63% 18-Feb-20 100.0000 8.6300 946.00 INE909H08022 TATA MOTORS FINANCE LIMITED 10.75% 25-Mar-20 100.9500 10.4800 1.50 INE804I08601 ECL FINANCE LTD 12.00% 26-Apr-20 106.1400 11.0000 1.50 INE514E08951 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 9.15% 18-Mar-21 104.7440 8.1200 20.00 INE134E07133 POWER FINANCE CORP. LTD 8.09% 25-Nov-21 106.4540 6.8500 2.00 INE848E07633 NHPC LIMITED 8.49% 26-Nov-21 101.3800 8.2000 50.00 INE134E08GT3 POWER FINANCE CORPORATION LTD 8.55% 09-Dec-21 100.7000 8.3900 1.00 INE129A07198 GAIL INDIA LIMITED 8.30% 23-Feb-22 100.0550 8.2800 150.00 INE031A07832 HOUSING AND URBAN DEVELOPMENT CORP 8.10% 05-Mar-22 105.4300 7.0900 10.00 INE514E08BK6 EXPORT- IMPORT BANK OF INDIA 9.15% 05-Sep-22 105.2754 8.1700 90.00 INE020B07GU0 RECL 7.21% 21-Nov-22 101.0000 7.0200 1.00 INE103G08032 RAJASTHAN FINANCIAL CORPORATION 9.24% 22-Jan-23 97.6000 9.9000 5.00 INE129A07206 GAIL INDIA LIMITED 8.30% 23-Feb-23 100.0550 8.2800 150.00 INE752E07LB2 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.70% 15-Jul-23 102.8878 8.2000 50.00 INE062A09163 STATE BANK OF INDIA 8.90% 19-Dec-23 102.4700 8.1200 50.00 INE220H09113 HIMACHAL PRADESH STATE ELECTRICITY 9.13% 12-Mar-24 102.0500 8.8000 4.00 INE121A08NT4 CHOLAMANDALAM INVESTMENT AND FINAN 12.90% 09-Jul-24 107.5600 11.5000 1.00 INE020B07IZ5 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.34% 25-Aug-24 106.5038 8.3100 1000.00 INE134E08GL0 POWER FINANCE CORPORATION LTD 8.98% 08-Oct-24 103.6890 8.3900 110.00 INE114A07869 STEEL AUTHORITY OF INDIA LTD 9.00% 14-Oct-24 105.0500 8.2000 50.00 INE752E07LY4 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.93% 20-Oct-24 104.3397 8.2500 200.00 INE153A08048 MAHANAGAR TELEPHONE NIGAM LIMITED 8.24% 19-Nov-24 102.9313 7.8000 750.00 INE153A08071 MAHANAGAR TELEPHONE NIGAM LIMITED 8.29% 28-Nov-24 102.9422 7.8400 500.00 INE039A07801 IFCI LTD 9.90% 01-Dec-24 100.1000 9.8600 52.00 INE020B08880 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.57% 21-Dec-24 102.0453 8.2500 600.00 INE043D07HB2 IDFC LTD 8.67% 03-Jan-25 100.4902 8.5900 50.00 INE043D07HD2 IDFC LTD 8.67% 03-Jan-25 100.7100 8.5500 1.00 INE020B08898 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.23% 23-Jan-25 99.8894 8.2400 2050.00 INE774D08LK7 MAHINDRA N MAHINDRA FINANCIAL 9.18% 31-Jan-25 100.0000 9.1700 20.00 INE514E08EK0 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 8.11% 03-Feb-25 99.8671 8.1300 500.00 INE020B08906 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.27% 06-Feb-25 100.0901 8.2500 700.00 INE160A08068 PUNJAB NATIONAL BANK 8.23% 09-Feb-25 99.8053 8.2600 200.00 INE129A07222 GAIL INDIA LIMITED 8.30% 23-Feb-25 100.0550 8.2800 150.00 INE528G08279 YES BANK LIMITED 8.85% 24-Feb-25 100.0000 8.8500 300.00 INE206D08212 NUCLEAR POWER CORPORATION OF INDIA 8.40% 28-Nov-25 102.7808 8.0200 350.00 INE206D08220 NUCLEAR POWER CORPORATION OF INDIA 8.40% 28-Nov-26 102.9431 8.0000 300.00 INE134E07208 POWER FINANCE CORPORATION LTD 8.30% 01-Feb-27 110.2000 7.0100 1.50 INE752E07JN1 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 9.25% 09-Mar-27 107.7943 8.2000 1300.00 INE206D08238 NUCLEAR POWER CORPORATION OF INDIA 8.40% 28-Nov-27 103.0930 8.0000 300.00 INE020B07HP8 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.46% 24-Sep-28 113.4000 6.9000 1.00 INE020B07HS2 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.71% 24-Sep-28 114.4000 7.0200 0.50 INE031A07949 HOUSING AND URBAN DEVELOPMENT CORP 8.76% 25-Oct-28 114.4000 7.0700 1.00 INE206D08246 NUCLEAR POWER CORPORATION OF INDIA 8.40% 28-Nov-28 103.2242 8.0000 300.00 INE206D08253 NUCLEAR POWER CORPORATION OF INDIA 8.40% 28-Nov-29 103.3524 8.0000 300.00 INE514E08EJ2 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 8.15% 21-Jan-30 100.0006 8.1500 100.00 INE134E07455 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 8.67% 16-Nov-33 118.6020 6.8700 2.00 INE008A08U84 IDBI BANK LIMITED PERPETUAL 10.75% 31-Dec-55 102.6300 10.2800 15.00 INE081A08173 TATA STEEL LIMITED 11.50% 11-May-99 109.5500 10.4900 1.00 INE121A08MQ2 CHOLAMANDALAM INVESTMENT AND FIN. 12.75% 25-Sep-99 105.9000 0.0000 3.50 INE909H08055 TATA MOTORS FINANCE LIMITED 11.35% 23-Nov-99 103.7300 10.4200 1.50 INE909H08188 TATA MOTORS FINANCE LIMITED 11.01% 31-Dec-99 105.1500 0.0000 1.00 NSE === INE975F07DC1 KOTAK MAHINDRA INVESTMENTS LIMITED 10.00% 23-Mar-15 100.0742 8.4800 250.00 INE721A07HD9 SHRIRAM TRANSPORT FINANCE COMPANY 9.75% 31-Mar-15 100.1001 8.5900 250.00 INE134E08EE0 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 9.51% 15-Apr-15 99.9080 9.4500 400.00 INE827N07018 L & T INTERSTATE ROAD CORRIDOR LTD 9.09% 20-Apr-15 100.0000 8.7587 44.00 INE071G08494 ICICI HOME FINANCE COMPANY LIMITED 0.00% 27-Apr-15 115.6125 9.1480 1.00 INE476A09124 CANARA BANK 7.40% 29-Apr-15 99.6573 9.2000 4.00 INE001A07FO7 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 8.30% 23-Jun-15 99.6338 9.0000 250.00 INE804I07WC7 ECL FINANCE LIMITED - 17-Jul-15 97.3722 10.0000 150.00 INE804I07WB9 ECL FINANCE LIMITED - 17-Jul-15 97.3722 10.0000 100.00 INE804I07WG8 ECL FINANCE LIMITED - 22-Jul-15 97.1849 10.0000 150.00 INE804I07WE3 ECL FINANCE LIMITED - 22-Jul-15 97.1522 10.0000 150.00 INE804I07WD5 ECL FINANCE LIMITED - 22-Jul-15 97.1522 10.0000 100.00 INE804I07WF0 ECL FINANCE LIMITED - 22-Jul-15 97.1849 10.0000 100.00 INE261F09HF6 NABARD 9.40% 31-Jul-15 100.1800 8.5000 3.00 INE149A07196 TUBE INVESTMENTS OF INDIA LIMITED 9.45% 25-Sep-15 100.0402 9.0000 250.00 INE090A08FQ3 ICICI BANK LIMITED 7.50% 28-Sep-15 98.8990 9.2000 2.00 INE804I07XK8 ECL FINANCE LIMITED - 29-Sep-15 96.9963 10.0000 250.00 INE827N07026 L & T INTERSTATE ROAD CORRIDOR LTD 9.09% 15-Oct-15 100.0000 8.9477 43.00 INE804I07XV5 ECL FINANCE LIMITED - 30-Oct-15 94.3728 10.0000 250.00 INE918K07458 EDELWEISS FINANCE & INVESTMENTS - 06-Nov-15 94.2164 - 285.00 INE121A07HL5 CHOLAMANDALAM INVESTMENT AND FIN. 9.77% 22-Dec-15 100.2402 9.4355 250.00 INE261F09HG4 NABARD 9.35% 29-Jan-16 100.5508 8.7010 26.00 INE134E08FR9 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.35% 15-May-16 99.6081 8.6320 300.00 INE008A08K45 IDBI BANK LTD OMNI 8.55% 26-May-16 99.3000 9.1000 2.00 INE756I07266 HDB FINANCIAL SERVICES LIMITED 8.54% 03-Jun-16 99.3604 9.0201 250.00 INE137K08016 HPCL-MITTAL ENERGY LIMITED 0.00% 10-Jun-16 89.1094 9.4900 970.00 INE742F07247 ADANI PORTS AND SPECIAL ECONOMIC 10.50% 15-Jun-16 100.7731 9.5814 250.00 INE501A07123 DEEPAK FERTILIZERS AND PETROCHEMIC 9.70% 15-Jun-16 99.9825 9.6191 22.00 INE121A07HT8 CHOLAMANDALAM INVESTMENT AND FIN. 9.89% 24-Jun-16 100.3801 9.4911 250.00 INE134E08DT0 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 9.41% 01-Sep-16 101.3117 8.3645 100.00 INE654A09118 STATE BANK OF TRAVANCORE RESET 31-Oct-16 99.8400 9.3700 10.00 INE053F09EJ6 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 8.57% 29-Nov-16 100.8086 8.2100 9.00 INE136E07NT6 CITICORP FINANCE (INDIA) LIMITED NIFTY 30-Dec-16 136.0600 - 1.50 INE115A07GR6 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 2.00% 24-Feb-17 100.0700 - 250.00 INE242A07249 INDIAN OIL CORPORATION 9.35% 30-Apr-17 99.9120 9.3000 750.00 INE514E08DU1 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 8.65% 12-Jun-17 99.7701 8.7167 700.00 INE514E08DU1 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 8.65% 12-Jun-17 99.7701 8.9200 700.00 INE202B07BB5 DEWAN HOUSING FINANCE CORP. LTD. - 17-Jun-17 110.0629 9.5600 1.00 INE721A07HH0 SHRIRAM TRANSPORT FINANCE COMPANY 9.85% 15-Jul-17 100.7906 9.4000 430.00 INE694L07040 TALWANDI SABO POWER LIMITED 9.70% 18-Sep-17 101.3068 9.0478 100.00 INE752E07KC2 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.85% 19-Oct-17 101.4699 8.1652 10.00 INE205A07014 SESA STERLITE LIMITED 9.36% 30-Oct-17 100.4949 9.1000 20.00 INE245A08059 THE TATA POWER COMPANY LIMITED 9.32% 17-Nov-17 100.7684 8.9455 250.00 INE309K08029 AIRPORTS AUTHORITY OF INDIA 8.60% 17-Jan-18 101.0620 8.1510 100.00 INE445L08193 NABHA POWER LIMITED 8.72% 23-Jan-18 100.1957 8.6200 150.00 INE069A08038 ADITYA BIRLA NUVO LIMITED 8.99% 29-Jan-18 100.5719 8.7402 300.00 INE020B08815 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.70% 01-Feb-18 101.1617 8.2207 195.00 INE043D07HG5 INFRASTRUCTURE DEVELOPMENT FINANCE 8.43% 02-Feb-18 99.6500 8.5500 34.00 INE413O07122 SR HD5 11.75 LOA 15MR18 FVRS1CR 11.75% 15-Mar-18 100.0000 - 500.00 INE134E08FM0 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.90% 18-Mar-18 101.5480 8.2900 50.00 INE148I08017 INDIABULLS HOUSING FINANCE LIMITED 10.50% 26-Mar-18 102.1652 9.6300 4.00 INE261F09EW8 NABARD 0.00% 01-Jan-19 73.4189 8.3643 2.80 INE020B07HZ7 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.61% 03-Jan-19 103.9610 8.3400 50.00 INE020B07HZ7 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.61% 03-Jan-19 103.9610 8.3400 50.00 INE001A07MH7 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.65% 19-Jan-19 103.3600 8.5900 3.00 INE115A07EV3 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 9.60% 22-Jan-19 103.0785 8.6200 5.00 INE733E07CD7 NTPC LIMITED 8.65% 04-Feb-19 101.9686 8.0434 750.00 INE733E07CD7 NTPC LIMITED 8.65% 04-Feb-19 101.9686 8.0500 750.00 INE020B07IA8 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.63% 05-Feb-19 104.1100 8.3500 250.00 INE020B07IA8 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.63% 05-Feb-19 104.1100 8.3500 50.00 INE895D07479 TATA SONS LIMITED 9.25% 19-Jun-19 102.2600 8.6000 2.00 INE134E08GF2 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.39% 27-Aug-19 103.6900 8.3400 46.00 INE115A07FU2 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 9.44% 30-Aug-19 102.8067 8.6325 750.00 INE115A07FU2 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 9.44% 30-Aug-19 102.8067 8.6325 750.00 INE752E07LP2 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 9.30% 04-Sep-19 103.9164 8.1971 150.00 INE020B07ER1 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.72% 04-Sep-19 101.0932 8.3894 50.00 INE020B07ER1 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.72% 04-Sep-19 101.0932 8.3951 50.00 INE752E07LP2 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 9.30% 04-Sep-19 103.9355 8.1920 50.00 INE020B08856 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.04% 12-Oct-19 102.7193 8.2800 300.00 INE134E08GN6 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.96% 21-Oct-19 102.2200 8.3367 150.00 INE872A07TN4 SREI INFRASTRUCTURE FINANCE LTD 11.25% 12-Nov-19 101.7000 10.7600 4.50 INE114A07646 STEEL AUTHORITY OF INDIA LIMITED 8.60% 19-Nov-19 101.3875 8.2100 50.00 INE134E08GQ9 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.65% 28-Nov-19 100.9734 8.3699 250.00 INE134E08GQ9 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.65% 28-Nov-19 100.9734 8.3700 250.00 INE134E08CM7 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.50% 15-Dec-19 100.1127 8.4500 10.00 INE114A07679 STEEL AUTHORITY OF INDIA LIMITED 8.65% 30-Dec-19 101.4200 8.2648 10.00 INE691I07893 L & T INFRASTRUCTURE FINANCE 8.65% 21-Jan-20 99.2500 - 50.00 INE752E07ME4 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.20% 23-Jan-20 100.0697 8.1700 5.00 INE537P07034 INDIA INFRADEBT LIMITED 8.55% 04-Feb-20 100.0952 8.5100 250.00 INE261F08444 NABARD 8.18% 10-Feb-20 100.0600 - 350.00 INE261F08444 NABARD 8.18% 10-Feb-20 100.0600 - 350.00 INE043D07HI1 IDFC LIMITED 8.63% 18-Feb-20 100.0000 - 762.00 INE476M07354 L&T HOUSING FINANCE LIMITED 9.10% 24-Feb-20 100.0000 - 100.00 INE721A08901 SHRIRAM TRANSPORT FINANCE COMPANY 11.00% 20-Apr-20 103.6300 10.0400 100.00 INE001A07FT6 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 8.90% 18-Aug-20 101.2647 8.5700 50.00 INE001A07FT6 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 8.90% 18-Aug-20 101.2647 8.5700 50.00 INE001A07FV2 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 8.95% 19-Oct-20 101.0800 8.6700 100.00 INE001A07FW0 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 8.98% 26-Nov-20 101.6912 8.5700 100.00 INE001A07FW0 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 8.98% 26-Nov-20 101.6912 8.5700 100.00 INE514E08951 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 9.15% 18-Mar-21 104.6248 8.1400 20.00 INE827N07133 L & T INTERSTATE ROAD CORRIDOR LTD 9.09% 15-Apr-21 100.0000 9.0980 20.00 INE081A08173 TATA IRON AND STEEL COMPANY LIMITE RESET 11-May-21 106.7300 10.2500 10.00 INE202B08389 DEWAN HOUSING FINANCE CORPORATION RESET 23-Sep-21 102.9000 12.0400 6.00 INE827N07141 L & T INTERSTATE ROAD CORRIDOR LTD 9.09% 15-Oct-21 100.0000 9.0980 22.00 INE848E07633 NHPC LIMITED 8.49% 26-Nov-21 101.3396 8.2000 50.00 INE039A07785 IFCI LIMITED 9.90% 01-Dec-21 100.6500 9.7500 1.00 INE020B08872 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.44% 04-Dec-21 100.7343 8.2999 850.00 INE020B08872 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.44% 04-Dec-21 100.6839 8.3100 850.00 INE155A08258 TATA MOTORS LIMITED 9.02% 10-Dec-21 100.4900 8.9000 37.00 INE321A07142 INOX AIR PRODUCTS LIMITED RESET 31-Dec-21 102.7389 10.2500 150.00 INE752E07MF1 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.20% 23-Jan-22 99.8081 8.2300 1200.00 INE752E07MF1 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.20% 23-Jan-22 99.8081 8.2249 1100.00 INE129A07198 GAIL (INDIA) LIMITED 8.30% 23-Feb-22 100.0000 - 100.00 INE053F07520 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 8.00% 23-Feb-22 103.9939 7.2400 21.30 INE476M07362 L&T HOUSING FINANCE LIMITED 9.10% 24-Feb-22 100.0000 - 100.00 INE861G08035 FOOD CORPORATION OF INDIA 9.95% 07-Mar-22 110.7703 7.8841 1800.00 INE861G08035 FOOD CORPORATION OF INDIA 9.95% 07-Mar-22 110.7703 7.8859 1800.00 INE827N07158 L & T INTERSTATE ROAD CORRIDOR LTD 9.09% 15-Apr-22 100.0000 9.0980 18.00 INE005A11911 ICICI JUNE 2001 - 24-Apr-22 49.7250 10.2500 3.60 INE514E08BK6 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 9.15% 05-Sep-22 105.2754 8.1600 90.00 INE062A09155 STATE BANK OF INDIA RESET 12-Sep-22 104.0600 8.2200 2.00 INE827N07166 L & T INTERSTATE ROAD CORRIDOR LTD 9.09% 15-Oct-22 100.0000 9.0980 16.00 INE787H07107 INDIA INFRASTRUCTURE FINANCE 7.21% 21-Nov-22 100.3200 7.1400 150.00 INE005A11AO1 ICICI NOV 2001 - 24-Dec-22 46.5750 10.2500 1.80 INE321A07159 INOX AIR PRODUCTS LIMITED RESET 31-Dec-22 103.0179 10.2500 300.00 INE787H07131 INDIA INFRASTRUCTURE FINANCE 7.19% 22-Jan-23 100.2400 7.1400 150.00 INE129A07206 GAIL (INDIA) LIMITED 8.30% 23-Feb-23 100.0000 - 50.00 INE752E07KN9 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.80% 13-Mar-23 103.1699 8.2400 50.00 INE752E07LB2 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.70% 15-Jul-23 102.8878 8.1900 100.00 INE425L07015 INTIME PROPERTIES LIMITED - 25-Jul-23 97.9727 10.2311 600.00 INE565A09173 INDIAN OVERSEAS BANK RESET 17-Sep-23 107.2600 8.9800 66.00 INE848E07724 NHPC LIMITED 8.54% 26-Nov-23 101.3000 8.3100 6.00 INE028A08059 BANK OF BARODA 9.73% 17-Dec-23 108.0000 8.3000 2.00 INE062A09163 STATE BANK OF INDIA RESET 19-Dec-23 102.3959 8.1438 50.00 INE321A07167 INOX AIR PRODUCTS LIMITED RESET 31-Dec-23 103.2710 10.2500 750.00 INE129A07214 GAIL (INDIA) LIMITED 8.30% 23-Feb-24 100.0000 - 50.00 INE084A08052 BANK OF INDIA 11.00% 08-Aug-24 108.9000 9.3000 191.00 INE020B07IZ5 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.34% 25-Aug-24 106.5038 8.3000 1000.00 INE020B07IZ5 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.34% 25-Aug-24 106.7907 8.2579 150.00 INE752E07LQ0 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 9.30% 04-Sep-24 106.8663 8.2100 1050.00 INE752E07LQ0 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 9.30% 04-Sep-24 106.8728 8.2097 50.00 INE752E07LQ0 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 9.30% 04-Sep-24 106.8600 8.2100 4.00 INE636F07183 NORTH EASTERN ELECTRIC POWER CORP 9.60% 01-Oct-24 103.2164 9.2900 850.00 INE114A07869 STEEL AUTHORITY OF INDIA 9.00% 14-Oct-24 104.9899 8.2100 50.00 INE752E07LY4 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.93% 20-Oct-24 104.2725 8.2500 500.00 INE752E07LY4 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.93% 20-Oct-24 104.2725 8.2501 300.00 INE752E07LY4 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.93% 20-Oct-24 104.6048 8.2009 250.00 INE787H09095 INDIA INFRASTRUCTURE FINANCE 8.55% 03-Nov-24 101.4700 8.3000 9.00 INE153A08048 MAHANAGAR TELEPHONE NIGAM LIMITED 8.24% 19-Nov-24 102.9313 7.9500 750.00 INE153A08071 MAHANAGAR TELEPHONE NIGAM LIMITED 8.29% 28-Nov-24 102.9422 8.0000 500.00 INE039A07801 IFCI LIMITED 9.90% 01-Dec-24 100.7000 9.7600 4.30 INE134E08GU1 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 8.48% 09-Dec-24 101.1998 8.2800 3050.00 INE134E08GU1 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 8.48% 09-Dec-24 101.1998 8.2800 3050.00 INE134E08CN5 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.50% 15-Dec-24 100.5792 8.3950 30.00 INE340M08137 TAMILNADU GENERATION AND 9.20% 18-Dec-24 100.5500 9.2300 36.00 INE020B08880 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.57% 21-Dec-24 102.0453 8.2673 3400.00 INE020B08880 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.57% 21-Dec-24 102.0453 8.2600 2800.00 INE928P07019 BANGALORE METRO RAIL CORPORATION 8.79% 23-Dec-24 100.6000 8.8800 179.00 INE134E08GV9 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 8.65% 28-Dec-24 102.1220 8.3115 150.00 INE134E08GV9 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 8.65% 28-Dec-24 102.4617 8.2600 100.00 INE990D07312 KRISHNA BHAGYA JALA NIGAM LTD 8.75% 31-Dec-24 99.8200 8.7700 12.00 INE043D07HD2 IDFC LIMITED 8.67% 03-Jan-25 100.6203 8.5600 253.00 INE043D07HD2 IDFC LIMITED 8.67% 03-Jan-25 100.6203 8.5616 100.00 INE691I08321 L & T INFRASTRUCTURE FINANCE 8.75% 17-Jan-25 99.9000 8.7700 1.00 INE652A08015 STATE BANK OF PATIALA 8.29% 22-Jan-25 99.7915 8.3100 500.00 INE020B08898 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.23% 23-Jan-25 99.8894 - 2650.00 INE020B08898 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.23% 23-Jan-25 99.7580 - 600.00 INE752E07MG9 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.20% 23-Jan-25 100.0569 8.1800 100.00 INE752E07MG9 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.20% 23-Jan-25 100.0569 8.1798 100.00 INE514E08EK0 EXPORT-IMPORT BANK OF INDIA 8.11% 03-Feb-25 99.9535 - 1500.00 INE514E08EK0 EXPORT-IMPORT BANK OF INDIA 8.11% 03-Feb-25 99.9535 - 500.00 INE537P07042 INDIA INFRADEBT LIMITED 8.45% 04-Feb-25 100.0990 - 250.00 INE020B08906 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.27% 06-Feb-25 100.2223 - 1750.00 INE020B08906 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.27% 06-Feb-25 100.2223 - 700.00 INE160A08068 PUNJAB NATIONAL BANK 8.23% 09-Feb-25 99.8053 - 200.00 INE691I08339 L&T INFRASTRUCTURE FINANCE CO LTD 8.75% 18-Feb-25 99.7000 - 10.00 INE129A07222 GAIL (INDIA) LIMITED 8.30% 23-Feb-25 100.0000 - 50.00 INE528G08279 YES BANK LIMITED 8.85% 24-Feb-25 100.0100 - 500.00 INE752E07LZ1 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.93% 20-Oct-25 104.3159 8.2850 50.00 INE752E07LZ1 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.93% 20-Oct-25 104.3159 8.2850 50.00 INE206D08212 NUCLEAR POWER CORPORATION OF INDIA 8.40% 28-Nov-25 102.7808 8.1600 300.00 INE062A08066 STATE BANK OF INDIA 9.45% 16-Mar-26 106.9000 7.9600 0.50 INE206D08220 NUCLEAR POWER CORPORATION OF INDIA 8.40% 28-Nov-26 102.9431 8.1600 300.00 INE572F09202 RAJASTHAN RAJYA VIDYUT PRASARAN 8.65% 05-Jan-27 100.2000 - 20.00 INE906B07CB9 NATIONAL HIGHWAYS AUTHORITY OF 8.30% 25-Jan-27 109.1040 7.1300 11.00 INE752E07JN1 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 9.25% 09-Mar-27 107.7943 8.2000 1300.00 INE752E07MB0 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.93% 20-Oct-27 105.0500 8.2550 4.00 INE206D08238 NUCLEAR POWER CORPORATION OF INDIA 8.40% 28-Nov-27 103.0930 8.1600 300.00 INE557F07074 NATIONAL HOUSING BANK 8.46% 30-Aug-28 113.1600 6.9200 50.00 INE906B07DB7 NATIONAL HIGHWAYS AUTHORITY OF 8.48% 22-Nov-28 112.0948 7.0700 2.00 INE206D08246 NUCLEAR POWER CORPORATION OF INDIA 8.40% 28-Nov-28 103.2242 8.1600 350.00 INE906B07DE1 NATIONAL HIGHWAYS AUTHORITY OF 8.50% 05-Feb-29 111.2396 7.1900 37.50 INE557F07157 NATIONAL HOUSING BANK 8.68% 24-Mar-29 115.0740 6.9572 12.20 INE206D08253 NUCLEAR POWER CORPORATION OF INDIA 8.40% 28-Nov-29 103.3524 8.1600 400.00 INE206D08253 NUCLEAR POWER CORPORATION OF INDIA 8.40% 28-Nov-29 103.3524 8.1613 50.00 INE514E08EJ2 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 8.15% 21-Jan-30 100.0006 8.1400 100.00 INE752E07MH7 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.20% 23-Jan-30 99.9460 8.1965 50.00 INE557F07108 NATIONAL HOUSING BANK 8.76% 13-Jan-34 115.7400 7.2000 3.00 INE112A08010 CORPORATION BANK 9.51% 31-Dec-99 98.5100 - INE112A08010 CORPORATION BANK 9.51% 31-Dec-99 98.5100 - 755.00 INE008A08U84 IDBI BANK LIMITED 10.75% 31-Dec-99 104.6400 9.9500 515.00 INE457A09215 BANK OF MAHARASHTRA 9.48% 31-Dec-99 98.3600 9.9000 101.00 INE434A09149 ANDHRA BANK 9.55% 31-Dec-99 98.2600 10.0000 25.00 INE141A08027 ORIENTAL BANK OF COMMERCE 9.48% 31-Dec-99 98.6000 - 10.00 INE160A08076 PUNJAB NATIONAL BANK 9.15% 31-Dec-99 100.6500 - 4.00 INE565A09231 INDIAN OVERSEAS BANK 10.00% 31-Dec-99 98.6500 - 3.00 =============================================================================================== NOTE:- (*) - DIRTY PRICE BSE - Bombay Stock Exchange NSE - National Stock Exchange