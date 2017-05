Mar 2 Below are the details of Indian corporate bonds dealt on BSE & NSE. (10 million = 1 crore) EXCHANGES VOLUME IN MILLIONS --------- ------------------ BSE 5750.90 NSE 27981.00 ============= TOTAL 33731.90 ----------------------------------------------------------------------------------------------- ISIN SECURITY COUPON MATURITY LAST TRD WTD AVG CUM. VOL DATE PRICE YIELD IN MLNS ----------------------------------------------------------------------------------------------- BSE === INE535H07217 FULLERTON INDIA CREDIT COMPANY LTD 10.25% 11-Jan-16 100.5652 9.4600 750.00 INE129A07214 GAIL INDIA LIMITED 8.30% 23-Feb-16 100.0000 8.2900 150.00 INE557F08ER1 NATIONAL HOUSING BANK 8.12% 20-Jun-16 100.4900 8.1000 400.00 INE800H07215 OMAXE LIMITED 14.00% 23-Dec-16 100.0500 - 1.00 INE756I07373 HDB FINANCIAL SERVICES LIMITED 10.05% 10-Feb-17 102.0672 8.8300 50.00 INE916DA7EI9 KOATAK MAHINDRA PRIME LIMITED 9.50% 27-Jun-17 101.0122 8.9500 100.00 INE094A07053 HINDUSTAN PETROLEUM CORPORATION 8.77% 13-Mar-18 101.5656 8.1600 150.00 INE514E08AP7 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 9.00% 10-Jan-19 102.9398 8.0700 50.00 INE848E07302 NHPC LTD 8.85% 11-Feb-19 102.0470 8.2100 50.00 INE261F09EY4 NABARD 0.00% 01-Mar-19 72.9750 8.1900 1.00 INE134E08GX5 POWER FINANCE CORPORATION LTD 8.36% 26-Feb-20 99.9700 8.3700 500.00 INE020B08476 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 0.00% 15-Dec-20 62.8900 8.3900 4.50 INE202B08389 DEWAN HOUSING FINANCE CORPORATION 12.75% 23-Sep-21 102.1000 12.2900 2.00 INE129A07198 GAIL INDIA LIMITED 8.30% 23-Feb-22 100.0000 8.3000 100.00 INE053F07520 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 8.00% 23-Feb-22 104.2100 7.2000 6.00 INE652A09021 STATE BANK OF PATIALA 10.25% 31-Mar-22 103.3700 9.8700 3.00 INE848E07641 NHPC LIMITED 8.49% 26-Nov-22 101.4854 8.2100 50.00 INE787H07131 INDIA INFRASTRUCTURE FINANCE 7.19% 22-Jan-23 100.0331 7.1800 50.00 INE848E07344 NHPC LTD 8.85% 11-Feb-23 103.5773 8.2200 50.00 INE129A07206 GAIL INDIA LIMITED 8.30% 23-Feb-23 100.0000 8.3000 100.00 INE848E07658 NHPC LIMITED 8.49% 26-Nov-23 101.6285 8.2100 50.00 INE220H09113 HIMACHAL PRADESH STATE ELECTRICITY 9.13% 12-Mar-24 101.8000 8.8400 9.00 INE557F07140 NATIONAL HOUSING BANK 8.25% 24-Mar-24 108.1220 7.0000 1.00 INE121A08NT4 CHOLAMANDALAM INVESTMENT AND FIN 12.90% 09-Jul-24 103.5000 12.2100 1.00 INE705A08037 VIJAYA BANK 9.15% 30-Oct-24 103.6500 8.5800 5.00 INE153A08048 MAHANAGAR TELEPHONE NIGAM LIMITED 8.24% 19-Nov-24 102.7329 7.8400 450.00 INE153A08071 MAHANAGAR TELEPHONE NIGAM LIMITED 8.29% 28-Nov-24 102.9416 7.8500 500.00 INE340M08137 TAMIL NADU GENERATION AND 9.20% 18-Dec-24 100.5500 9.2900 2.00 INE134E08GV9 POWER FINANCE CORPORATION LTD 8.65% 28-Dec-24 102.3273 8.2700 450.00 INE043D07HB2 IDFC LTD 8.67% 03-Jan-25 100.6195 8.5800 350.00 INE043D07HD2 IDFC LTD 8.67% 03-Jan-25 101.0122 8.5400 350.00 INE691I08321 L N T INFRASTRUCTURE FINANCE 8.75% 17-Jan-25 100.6000 8.6400 1.00 INE020B08906 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.27% 06-Feb-25 100.2215 8.2300 750.00 INE129A07222 GAIL INDIA LIMITED 8.30% 23-Feb-25 100.0000 8.3000 150.00 INE031A07972 HOUSING AND URBAN DEVELOPMENT CORP 8.58% 13-Jan-29 109.3500 7.4700 1.00 INE053F07686 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 8.65% 18-Feb-29 108.8628 7.3500 0.90 INE031A07AB2 HOUSING AND URBAN DEVELOPMENT CORP 9.01% 13-Jan-34 113.0025 7.4400 1.00 INE787H07347 INDIA INFRASTRUCTURE FINANCE 8.66% 22-Jan-34 112.5000 7.4100 2.50 INE787H07057 INDIA INFRASTRUCTURE FINANCE 9.41% 27-Jul-37 108.3000 8.5500 80.00 INE008A08U84 IDBI BANK LIMITED PERPETUAL 10.75% 31-Dec-55 106.0400 9.7300 15.00 INE245A08042 TATA POWER COMPANY LIMITED 10.75% 21-Aug-72 103.5500 10.3300 5.00 INE081A08165 TATA STEEL LIMITED 11.80% 18-Mar-99 109.5000 10.7400 5.00 INE081A08173 TATA STEEL LIMITED 11.50% 11-May-99 107.0000 10.7400 1.00 INE511C08878 MAGMA FINCORP LIMITED 12.10% 20-May-99 101.5000 11.7700 1.00 INE245A08034 TATA POWER LIMITED 11.40% 02-Jun-99 106.5000 10.7000 2.00 NSE === INE975F07DC1 KOTAK MAHINDRA INVESTMENTS LIMITED 10.00% 23-Mar-15 100.0742 8.4850 250.00 INE721A07HD9 SHRIRAM TRANSPORT FINANCE COMPANY 9.75% 31-Mar-15 100.0907 8.5900 250.00 INE511C07268 MAGMA FINCORP LTD. 11.00% 07-Aug-15 100.2157 9.8650 300.00 INE804I07IW4 ECL FINANCE LIMITED 0.00% 02-Mar-16 154.3000 0.0000 0.50 INE905O07010 VIZAG GENERAL CARGO BERTH PVT LTD 9.00% 08-May-16 99.7312 9.7728 500.00 INE202B07AW3 DEWAN HOUSING FINANCE CORP. LTD 10.70% 03-Jun-16 100.9961 9.7134 40.00 INE137K08016 HPCL-MITTAL ENERGY LIMITED 0.00% 10-Jun-16 89.1094 9.4912 970.00 INE535H07217 FULLERTON INDIA CREDIT COMPANY LTD 10.25% 11-Jun-16 100.5652 9.4000 750.00 INE557F08ER1 NATIONAL HOUSING BANK 8.12% 20-Jun-16 99.4279 8.5263 400.00 INE115A07BP1 LIC HOUSING FINANCE LTD. 9.70% 07-Dec-16 101.3983 8.7700 110.00 INE296A07955 BAJAJ FINANCE LIMITED 10.05% 10-Jan-17 101.6347 9.0300 210.00 INE115A07ES9 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 9.69% 11-Jan-17 101.4934 8.7450 100.00 INE115A07BZ0 LIC HOUSING FINANCE LTD. 9.62% 08-Feb-17 101.5361 8.7000 250.00 INE115A07BZ0 LIC HOUSING FINANCE LTD. 9.62% 08-Feb-17 101.5361 8.7000 250.00 INE134E08FC1 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.72% 08-Feb-17 100.7913 8.2500 60.00 INE756I07373 HDB FINANCIAL SERVICES LIMITED 10.05% 10-Feb-17 102.0672 8.8200 50.00 INE020B08658 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.28% 15-Feb-17 101.8611 8.2100 260.00 INE752E07GH9 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.90% 25-Feb-17 101.4718 8.0550 50.00 INE752E07GH9 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.90% 25-Feb-17 101.4718 8.0550 50.00 INE804I07QV9 ECL FINANCE LIMITED NIFTY 10-Mar-17 118.7980 0.0000 1.50 INE556F09445 SMALL INDUSTRIES DEVELOPMENT BANK 9.55% 18-Mar-17 100.0127 8.5000 500.00 INE556F09445 SMALL INDUSTRIES DEVELOPMENT BANK 9.55% 18-Mar-17 100.0127 9.5185 250.00 INE514E08DU1 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 8.65% 12-Jun-17 99.7748 8.7152 300.00 INE514E08DU1 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 8.65% 12-Jun-17 99.7748 8.9200 300.00 INE916DA7EI9 KOTAK MAHINDRA PRIME LIMITED 9.50% 27-Jun-17 100.7311 9.0800 250.00 INE020B08773 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.25% 27-Aug-17 102.1664 8.2005 3.00 INE740F08363 WEST BENGAL INFRASTRUCTURE DEVT 9.30% 08-Oct-17 99.6500 9.6800 2.00 INE514E08CD9 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 8.76% 10-Jan-18 101.4714 8.1392 60.00 INE445L08193 NABHA POWER LIMITED 8.72% 23-Jan-18 100.1927 8.6200 300.00 INE020B08815 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.70% 01-Feb-18 101.0803 8.2500 50.00 INE020B08815 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.70% 01-Feb-18 101.0803 8.2500 50.00 INE094A07053 HINDUSTAN PETROLEUM CORPORATION 8.77% 13-Mar-18 101.5656 8.1609 150.00 INE752E07LC0 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.70% 15-Jul-18 103.4266 8.2500 200.00 INE752E07LA4 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.70% 15-Jul-18 101.0899 8.2800 200.00 INE752E07LA4 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.70% 15-Jul-18 101.0899 8.2800 100.00 INE752E07LC0 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.70% 15-Jul-18 103.4266 8.2500 100.00 INE008A08Q07 IDBI BANK LIMITED 11.00% 26-Sep-18 107.3500 8.4800 2.00 INE134E08BH9 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 11.25% 28-Nov-18 108.5800 8.4500 2.00 INE321A07118 INOX AIR PRODUCTS LIMITED RESET 31-Dec-18 104.4440 9.3872 150.00 INE261F09EW8 NABARD 0.00% 01-Jan-19 73.5200 8.3500 7.00 INE514E08AP7 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 9.00% 10-Jan-19 103.3448 8.1312 100.00 INE514E08AP7 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 9.00% 10-Jan-19 102.9398 8.2500 50.00 INE053F09FU0 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 8.55% 15-Jan-19 101.7902 8.1600 100.00 INE053F09FU0 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 8.55% 15-Jan-19 101.7902 8.1572 50.00 INE001A07MH7 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.65% 19-Jan-19 103.3000 8.6000 4.00 INE848E07302 NHPC LIMITED 8.85% 11-Feb-19 102.0470 8.2100 50.00 INE827N07091 L & T INTERSTATE ROAD CORRIDOR LTD 9.09% 15-Apr-19 100.0000 9.0980 50.00 INE895D07479 TATA SONS LIMITED 9.25% 19-Jun-19 102.2900 9.6000 2.00 INE827N07109 L & T INTERSTATE ROAD CORRIDOR LTD 9.09% 15-Oct-19 100.0000 9.0980 48.00 INE134E08CM7 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.50% 15-Dec-19 100.1627 8.4369 10.00 INE130C07234 AMTEK AUTO LIMITED 10.50% 02-Jan-20 100.0000 - 100.00 INE134E08GX5 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 8.36% 26-Feb-20 99.9700 - 3800.00 INE827N07117 L & T INTERSTATE ROAD CORRIDOR LTD 9.09% 15-Apr-20 100.0000 9.0980 23.00 INE721A08901 SHRIRAM TRANSPORT FINANCE COMPANY 11.00% 20-Apr-20 104.5175 9.8200 50.00 INE827N07125 L & T INTERSTATE ROAD CORRIDOR LTD 9.09% 15-Oct-20 100.0000 9.0980 46.00 INE001A07FV2 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 8.95% 19-Oct-20 101.2588 8.6300 50.00 INE134E08DG7 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.78% 15-Nov-20 101.4474 8.4250 5.00 INE020B08476 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 0.00% 15-Dec-20 62.4000 8.4825 61.50 INE827N07133 L & T INTERSTATE ROAD CORRIDOR LTD 9.09% 15-Apr-21 100.0000 9.0980 20.00 INE202B08389 DEWAN HOUSING FINANCE CORPORATION RESET 23-Sep-21 101.8000 12.2800 5.00 INE238A08260 AXIS BANK LIMITED RESET 24-Nov-21 100.8300 8.7700 1.00 INE134E08GT3 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 8.55% 09-Dec-21 101.2300 8.2900 40.00 INE523E08NG0 L&T FINANCE 11.50% 30-Dec-21 103.3800 10.7500 1.00 INE321A07142 INOX AIR PRODUCTS LIMITED RESET 31-Dec-21 105.5723 9.6751 100.00 INE134E07190 POWER FINANCE CORP. 8.20% 01-Feb-22 104.6900 7.3000 7.00 INE129A07198 GAIL (INDIA) LIMITED 8.30% 23-Feb-22 100.0000 - 400.00 INE129A07198 GAIL (INDIA) LIMITED 8.30% 23-Feb-22 100.0000 - 200.00 INE053F07520 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 8.00% 23-Feb-22 104.1021 7.2200 25.30 INE861G08035 FOOD CORPORATION OF INDIA 9.95% 07-Mar-22 110.1225 8.0000 100.00 INE827N07158 L & T INTERSTATE ROAD CORRIDOR LTD 9.09% 15-Apr-22 100.0000 9.0980 18.00 INE827N07166 L & T INTERSTATE ROAD CORRIDOR LTD 9.09% 15-Oct-22 100.0000 9.0980 16.00 INE848E07641 NHPC LIMITED 8.49% 26-Nov-22 101.4854 8.2050 50.00 INE787H07131 INDIA INFRASTRUCTURE FINANCE 7.19% 22-Jan-23 100.0331 7.1750 50.00 INE848E07344 NHPC LIMITED 8.85% 11-Feb-23 103.5773 8.2100 50.00 INE053F07561 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 7.18% 19-Feb-23 100.3000 7.1200 2.80 INE129A07206 GAIL (INDIA) LIMITED 8.30% 23-Feb-23 100.0000 - 500.00 INE129A07206 GAIL (INDIA) LIMITED 8.30% 23-Feb-23 100.0000 - 300.00 INE827N07174 L & T INTERSTATE ROAD CORRIDOR LTD 9.09% 15-Apr-23 100.0000 9.0980 13.00 INE752E07LB2 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.70% 15-Jul-23 102.4073 8.2700 200.00 INE752E07LB2 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.70% 15-Jul-23 102.4073 8.2700 99.00 INE827N07182 L & T INTERSTATE ROAD CORRIDOR LTD 9.09% 15-Oct-23 100.0000 9.0980 11.00 INE535H07357 FULLERTON INDIA CREDIT COMPANY LTD 10.45% 03-Nov-23 104.4157 9.6500 50.00 INE848E07658 NHPC LIMITED 8.49% 26-Nov-23 101.6285 8.2050 50.00 INE848E07724 NHPC LIMITED 8.54% 26-Nov-23 101.3300 8.3100 6.00 INE321A07167 INOX AIR PRODUCTS LIMITED RESET 31-Dec-23 106.7012 9.6685 150.00 INE129A07214 GAIL (INDIA) LIMITED 8.30% 23-Feb-24 100.0000 - 500.00 INE129A07214 GAIL (INDIA) LIMITED 8.30% 23-Feb-24 100.0000 - 300.00 INE110L08037 RELIANCE JIO INFOCOMM LIMITED 9.25% 16-Jun-24 101.9500 8.9110 500.00 INE084A08052 BANK OF INDIA 11.00% 08-Aug-24 108.4600 9.5700 312.00 INE752E07LQ0 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 9.30% 04-Sep-24 106.9985 8.1900 1030.00 INE752E07LQ0 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 9.30% 04-Sep-24 106.9985 8.1900 130.00 INE636F07183 NORTH EASTERN ELECTRIC POWER CORP 9.60% 01-Oct-24 103.2164 9.2926 850.00 INE636F07183 NORTH EASTERN ELECTRIC POWER CORP 9.60% 01-Oct-24 102.5400 9.4000 75.00 INE721A07IO4 SHRIRAM TRANSPORT FINANCE COMPANY 10.00% 13-Nov-24 101.7500 9.6900 4.00 INE153A08048 MAHANAGAR TELEPHONE NIGAM LIMITED 8.24% 19-Nov-24 102.6014 8.0000 450.00 INE153A08071 MAHANAGAR TELEPHONE NIGAM LIMITED 8.29% 28-Nov-24 102.9416 8.0000 500.00 INE039A07801 IFCI LIMITED 9.90% 01-Dec-24 101.1500 9.6900 0.90 INE220H09113 HIMACHAL PRADESH STATE ELECTRICITY 9.13% 03-Dec-24 101.8000 9.0200 39.00 INE134E08CN5 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.50% 15-Dec-24 100.6292 8.3874 30.00 INE340M08137 TAMILNADU GENERATION AND DISTRIBUT 9.20% 18-Dec-24 101.8000 9.0900 605.00 INE928P07019 BANGALORE METRO RAIL CORPORATION 8.79% 23-Dec-24 100.0200 8.9700 15.00 INE134E08GV9 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 8.65% 28-Dec-24 102.3273 8.2800 1550.00 INE134E08GV9 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 8.65% 28-Dec-24 102.5274 8.2516 800.00 INE990D07312 KRISHNA BHAGYA JALA NIGAM LTD 8.75% 31-Dec-24 99.6700 8.8000 28.00 INE043D07HD2 IDFC LIMITED 8.67% 03-Jan-25 100.7900 8.5356 605.00 INE020B08898 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.23% 23-Jan-25 99.9217 - 300.00 INE020B08898 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.23% 23-Jan-25 99.9217 - 300.00 INE752E07MG9 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.20% 23-Jan-25 99.9239 8.2000 100.00 INE752E07MG9 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.20% 23-Jan-25 99.9239 8.2000 100.00 INE774D08LK7 MAHINDRA & MAHINDRA FINANCIAL 9.18% 31-Jan-25 100.0000 - 23.00 INE020B08906 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.27% 06-Feb-25 100.1554 - 1450.00 INE020B08906 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.27% 06-Feb-25 100.1554 - 500.00 INE160A08068 PUNJAB NATIONAL BANK 8.23% 09-Feb-25 101.0540 - 60.00 INE691I08339 L&T INFRASTRUCTURE FINANCE CO LTD 8.75% 18-Feb-25 99.8500 - 2.00 INE129A07222 GAIL (INDIA) LIMITED 8.30% 23-Feb-25 100.0000 - 500.00 INE129A07222 GAIL (INDIA) LIMITED 8.30% 23-Feb-25 100.0000 - 300.00 INE062A08058 STATE BANK OF INDIA 9.95% 16-Mar-26 108.6900 8.6834 5.00 INE039A09PN4 IFCI LIMITED 9.90% 05-Nov-27 103.6680 9.3730 500.00 INE134E08FQ1 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.94% 25-Mar-28 105.0709 8.2800 300.00 INE134E08FQ1 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.94% 25-Mar-28 104.9093 8.2999 100.00 INE134E07430 POWER FINANCE CORPORATION LTD 8.54% 22-Nov-28 111.2293 7.2100 100.00 INE514E08ED5 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 8.87% 30-Oct-29 105.8561 8.1550 50.00 INE787H07347 INDIA INFRASTRUCTURE FINANCE 8.66% 22-Jan-34 117.0204 7.0000 4.50 INE121A08NF3 CHOLAMANDALAM INVESTMENT AND FIN 12.60% 23-Jan-99 103.3400 11.9500 3.00 INE008A08U84 IDBI BANK LIMITED 10.75% 31-Dec-99 106.0400 9.7300 55.00 INE565A09231 INDIAN OVERSEAS BANK 10.00% 31-Dec-99 98.8500 - 