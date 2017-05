Mar 3 Below are the details of Indian corporate bonds dealt on BSE & NSE. (10 million = 1 crore) EXCHANGES VOLUME IN MILLIONS --------- ------------------ BSE 3074.50 NSE 27614.80 ============= TOTAL 30689.30 ----------------------------------------------------------------------------------------------- ISIN SECURITY COUPON MATURITY LAST TRD WTD AVG CUM. VOL DATE PRICE YIELD IN MLNS ----------------------------------------------------------------------------------------------- BSE === INE742L07047 LILY REALTY PRIVATE LIMITED 19.00% 30-Jun-16 101.9922 - 135.00 INE020B08583 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.45% 10-Aug-16 101.3410 8.3500 50.00 INE020B08609 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.38% 06-Sep-16 101.3140 8.3500 100.00 INE800H07215 OMAXE LIMITED 14.00% 23-Dec-16 100.0500 - 1.00 INE296A07856 BAJAJ FINANCE LTD 9.50% 11-Jan-18 100.8961 9.1100 250.00 INE134E08FD9 POWER FINANCE CORPORATION LTD 8.72% 08-Feb-18 101.0648 8.2900 100.00 INE001A07KS8 HDFC LIMITED 9.20% 19-Mar-18 101.2549 8.7100 50.00 INE680A09055 DHANLAXMI BANK 11.90% 03-May-18 102.8900 11.0800 2.00 INE134E08GX5 POWER FINANCE CORPORATION LTD 8.36% 26-Feb-20 100.0400 8.3500 250.00 INE866I08196 INDIA INFOLINE FINANCE LIMITED 11.25% 05-Sep-20 100.9596 10.9900 6.00 INE873F09030 WATER & SANITATION POOLED FUND 7.50% 09-Sep-20 100.9543 7.0000 150.00 INE134E08DG7 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.78% 15-Nov-20 101.8000 8.3500 5.00 INE053F07520 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 8.00% 23-Feb-22 104.4321 7.1600 6.00 INE752E07KN9 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.80% 13-Mar-23 102.5875 8.3400 250.00 INE062A09163 STATE BANK OF INDIA 8.90% 19-Dec-23 102.3200 8.1700 3.00 INE220H09113 HIMACHAL PRADESH STATE ELECTRICITY 9.13% 12-Mar-24 101.7400 8.8500 3.00 INE557F07140 NATIONAL HOUSING BANK 8.25% 24-Mar-24 108.6500 6.9200 3.00 INE694C08054 LAKSHMI VILAS BANK 11.80% 24-Mar-24 105.8800 11.0500 1.00 INE153A08071 MAHANAGAR TELEPHONE NIGAM LIMITED 8.29% 28-Nov-24 102.9250 7.8900 450.00 INE134E08GV9 POWER FINANCE CORPORATION LTD 8.65% 28-Dec-24 102.2929 8.2900 450.00 INE752E07MG9 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.20% 23-Jan-25 99.8372 8.2200 100.00 INE020B08898 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.23% 23-Jan-25 99.7895 8.2700 100.00 INE160A08068 PUNJAB NATIONAL BANK 8.23% 09-Feb-25 99.9135 8.2400 100.00 INE528G08279 YES BANK LIMITED 8.85% 24-Feb-25 100.1200 8.8300 250.00 INE891F08018 RAJASTHAN RAJYA VIDYUT UTPADAN 9.00% 24-Dec-26 101.6000 8.7700 17.00 INE020B07GH7 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.12% 27-Mar-27 108.7900 7.0000 4.00 INE031A07972 HOUSING AND URBAN DEVELOPMENT CORP 8.58% 13-Jan-29 109.9300 7.4100 1.00 INE053F09GX2 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 8.79% 04-May-30 107.2440 7.9600 50.00 INE787H07347 INDIA INFRASTRUCTURE FINANCE 8.66% 22-Jan-34 116.0500 7.1100 2.50 INE565A09231 INDIAN OVERSEAS BANK 10.00% 04-Feb-99 98.3000 10.1300 14.00 INE705A08045 VIJAYA BANK 9.54% 28-Feb-99 94.7900 10.9800 15.00 INE081A08165 TATA STEEL LIMITED 11.80% 18-Mar-99 109.0000 10.0300 2.00 INE688I08079 CAPITAL FIRST LIMITED 10.50% 23-Sep-99 101.8000 10.3000 1.00 INE112A08010 CORPORATION BANK 9.51% 31-Dec-99 100.0000 9.5000 150.00 INE121A08MS8 CHOLAMANDALAM INVESTMENT AND FIN. 12.80% 31-Dec-99 105.5700 11.6400 3.00 NSE === INE827N07018 L & T INTERSTATE ROAD CORRIDOR LTD 9.09% 20-Apr-15 100.0000 8.7568 44.00 INE071G08494 ICICI HOME FINANCE COMPANY LIMITED 0.00% 27-Apr-15 115.7284 9.1385 1.00 INE261F09HL4 NABARD 9.50% 04-Jun-15 100.0245 8.7801 9.00 INE827N07026 L & T INTERSTATE ROAD CORRIDOR LTD 9.09% 15-Oct-15 100.0000 8.9456 43.00 INE061O07012 SHAMBHAVI REALTY PRIVATE LIMITED 19.00% 26-Dec-15 100.0000 - 39.80 INE827N07034 L & T INTERSTATE ROAD CORRIDOR LTD 9.09% 15-Apr-16 100.0000 9.0980 35.00 INE008A08K45 IDBI BANK LTD OMNI 8.55% 26-May-16 99.7600 8.7100 1.00 INE557F08ER1 NATIONAL HOUSING BANK 8.12% 20-Jun-16 99.4604 8.5000 700.00 INE557F08ER1 NATIONAL HOUSING BANK 8.12% 20-Jun-16 99.4604 8.5000 700.00 INE020B08583 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.45% 10-Aug-16 101.3410 8.3500 50.00 INE020B08609 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.38% 06-Sep-16 101.3140 8.3490 450.00 INE020B08609 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.38% 06-Sep-16 101.3140 8.3336 350.00 INE115A07EH2 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 10.60% 06-Sep-16 102.3647 8.7648 100.00 INE694L07032 TALWANDI SABO POWER LIMITED 9.60% 16-Sep-16 100.3557 9.2483 150.00 INE721A07GK6 SHRIRAM TRANSPORT FINANCE COMPANY 10.72% 24-Sep-16 101.7751 9.3448 40.00 INE752E07FV2 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.80% 29-Sep-16 100.5313 8.3500 250.00 INE752E07FV2 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.80% 29-Sep-16 100.5313 8.3500 250.00 INE001A07LU2 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.75% 10-Oct-16 101.4900 9.9200 100.00 INE001A07LU2 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.75% 10-Oct-16 101.3536 8.7275 10.00 INE827N07042 L & T INTERSTATE ROAD CORRIDOR LTD 9.09% 15-Oct-16 100.0000 9.0980 31.00 INE827N07059 L & T INTERSTATE ROAD CORRIDOR LTD 9.09% 15-Apr-17 100.0000 9.0980 27.00 INE141A09082 ORIENTAL BANK OF COMMERCE 9.95% 23-Apr-17 102.5000 8.5900 1.00 INE134E08EP6 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 9.52% 02-May-17 101.8645 8.5000 50.00 INE134E08EP6 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 9.52% 02-May-17 101.8645 8.5000 50.00 INE020B08773 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.25% 27-Aug-17 101.7213 8.4000 50.00 INE020B08773 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.25% 27-Aug-17 101.7213 8.4000 50.00 INE001A07CR7 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 10.10% 13-Sep-17 102.5073 8.8900 53.00 INE001A07CR7 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 10.10% 13-Sep-17 102.5073 8.8900 53.00 INE694L07040 TALWANDI SABO POWER LIMITED 9.70% 18-Sep-17 101.2898 9.0511 110.00 INE827N07067 L & T INTERSTATE ROAD CORRIDOR LTD 9.09% 15-Oct-17 100.0000 9.0980 26.00 INE572E09247 PNB HOUSING FINANCE LIMITED 9.05% 21-Oct-17 101.1691 8.7100 30.00 INE530L07012 EDELWEISS HOUSING FINANCE LTD 11.00% 04-Dec-17 100.0936 10.5825 1080.00 INE514E08CD9 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 8.76% 10-Jan-18 101.5247 8.1200 50.00 INE296A07856 BAJAJ FINANCE LIMITED 9.50% 11-Jan-18 100.8961 9.1000 250.00 INE020B08815 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.70% 01-Feb-18 101.0281 8.2700 150.00 INE020B08815 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.70% 01-Feb-18 101.0281 8.2700 150.00 INE155A08266 TATA MOTORS LIMITED 8.60% 02-Feb-18 99.2736 9.0000 500.00 INE134E08FD9 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.72% 08-Feb-18 101.0648 8.2800 100.00 INE001A07KI9 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.25% 26-Feb-18 101.3142 8.7201 50.00 INE001A07KI9 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.25% 26-Feb-18 101.3142 8.7200 50.00 INE020B07DE1 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.07% 28-Feb-18 102.1044 8.2300 100.00 INE134E08FK4 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.95% 11-Mar-18 101.7344 8.2700 100.00 INE094A07053 HINDUSTAN PETROLEUM CORPORATION 8.77% 13-Mar-18 101.5670 8.1500 100.00 INE001A07KS8 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.20% 19-Mar-18 101.2549 8.7100 100.00 INE580B07307 GRUH FINANCE LIMITED 9.15% 12-Apr-18 100.0371 - 200.00 INE827N07075 L & T INTERSTATE ROAD CORRIDOR LTD 9.09% 15-Apr-18 100.0000 9.0980 24.00 INE261F08469 NABARD 8.19% 08-Jun-18 100.0000 - 850.00 INE752E07LC0 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.70% 15-Jul-18 103.5077 8.2400 200.00 INE752E07LC0 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.70% 15-Jul-18 103.5077 8.2400 100.00 INE056Q07017 PARINEE SHELTERS PRIVATE LIMITED 18.00% 04-Sep-18 99.7856 - 22.00 INE053F09FR6 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 8.45% 26-Dec-18 101.5054 8.1400 5.00 INE261F09EW8 NABARD 0.00% 01-Jan-19 73.6250 8.3100 7.00 INE020B07IA8 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.63% 05-Feb-19 104.1790 8.3300 50.00 INE445L07013 NABHA POWER LIMITED 9.50% 01-Sep-19 99.9893 9.3000 2000.00 INE445L07013 NABHA POWER LIMITED 9.50% 01-Sep-19 99.9893 9.4659 1470.00 INE114A07646 STEEL AUTHORITY OF INDIA LIMITED 8.60% 19-Nov-19 101.3470 8.2200 100.00 INE134E08GX5 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 8.36% 26-Feb-20 100.0400 - 1250.00 INE525E09088 NATIONAL CAPITAL REGION PLANNING 8.68% 04-Aug-20 100.3387 8.4700 44.00 INE134E07505 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.70% 31-Jan-21 106.2265 8.3106 50.00 INE081A08165 TATA IRON AND STEEL COMPANY LTD RESET 18-Mar-21 109.0000 10.0200 20.00 INE121A08NT4 WEST BENGAL STATE ELECTRICITY TRAN 12.90% 26-Jul-21 105.2378 11.9000 1.00 INE202B08389 DEWAN HOUSING FINANCE CORPORATION RESET 23-Sep-21 101.8000 12.2800 1.00 INE457A09082 BANK OF MAHARASHTRA RESET 14-Oct-21 100.5000 8.6900 1.00 INE134E08GT3 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 8.55% 09-Dec-21 101.2500 8.2822 70.00 INE155A08258 TATA MOTORS LIMITED 9.02% 10-Dec-21 100.0000 9.0000 1154.00 INE523E08NG0 L&T FINANCE 11.50% 30-Dec-21 103.3800 10.7500 1.00 INE129A07198 GAIL (INDIA) LIMITED 8.30% 23-Feb-22 100.4733 - 350.00 INE129A07198 GAIL (INDIA) LIMITED 8.30% 23-Feb-22 100.4733 - 350.00 INE031A07832 HOUSING AND URBAN DEVELOPMENT CORP 8.10% 05-Mar-22 104.2338 7.3000 100.00 INE514E08BK6 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 9.15% 05-Sep-22 105.2159 8.1700 150.00 INE514E08BK6 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 9.15% 05-Sep-22 105.2159 8.1700 150.00 INE752E07KN9 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.80% 13-Mar-23 102.5875 8.3400 500.00 INE053F07603 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 8.83% 25-Mar-23 103.7832 8.1600 100.00 INE020B08831 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.82% 12-Apr-23 102.6964 8.3360 200.00 INE572E09205 PNB HOUSING FINANCE LTD 8.58% 16-May-23 101.4300 8.5100 27.00 INE155A08241 TATA MOTORS LIMITED 9.35% 10-Nov-23 101.3324 9.1000 750.00 INE155A08241 TATA MOTORS LIMITED 9.35% 10-Nov-23 101.3324 9.1000 750.00 INE340M08129 TAMILNADU GENERATION AND 9.72% 16-Jul-24 104.5942 8.9500 400.00 INE084A08052 BANK OF INDIA 11.00% 08-Aug-24 108.5805 9.5500 284.00 INE752E07LQ0 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 9.30% 04-Sep-24 106.7302 8.2300 300.00 INE752E07LQ0 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 9.30% 04-Sep-24 106.7302 8.2299 150.00 INE636F07183 NORTH EASTERN ELECTRIC POWER CORP 9.60% 01-Oct-24 103.3000 9.1700 80.00 INE705A08037 VIJAYA BANK 9.15% 30-Oct-24 103.7400 8.5600 6.00 INE153A08071 MAHANAGAR TELEPHONE NIGAM LIMITED 8.29% 28-Nov-24 103.5372 7.9100 350.00 INE039A07801 IFCI LIMITED 9.90% 01-Dec-24 101.5600 9.6200 8.00 INE220H09113 HIMACHAL PRADESH STATE ELECTRICITY 9.13% 03-Dec-24 101.8200 8.9600 36.00 INE340M08137 TAMILNADU GENERATION AND 9.20% 18-Dec-24 100.4300 9.3000 4.00 INE928P07019 BANGALORE METRO RAIL CORPORATION 8.79% 23-Dec-24 99.8900 8.9900 242.00 INE134E08GV9 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 8.65% 28-Dec-24 102.2929 8.2850 500.00 INE134E08GV9 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 8.65% 28-Dec-24 102.5931 8.2416 50.00 INE043D07HD2 IDFC LIMITED 8.67% 03-Jan-25 101.0622 8.4921 105.00 INE043D07HD2 IDFC LIMITED 8.67% 03-Jan-25 101.0622 8.4937 100.00 INE860H08DK2 ADITYA BIRLA FINANCE LIMITED 9.45% 09-Jan-25 100.5200 9.3500 30.00 INE110L08060 RELIANCE JIO INFOCOMM LIMITED 9.00% 21-Jan-25 100.2641 - 100.00 INE110L08060 RELIANCE JIO INFOCOMM LIMITED 9.00% 21-Jan-25 100.2641 - 100.00 INE752E07MG9 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.20% 23-Jan-25 99.8572 8.2100 200.00 INE020B08898 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.23% 23-Jan-25 99.7895 - 100.00 INE020B08906 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.27% 06-Feb-25 100.0886 - 900.00 INE020B08906 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.27% 06-Feb-25 100.0886 - 550.00 INE160A08068 PUNJAB NATIONAL BANK 8.23% 09-Feb-25 99.9135 - 100.00 INE528G08279 YES BANK LIMITED 8.85% 24-Feb-25 100.1200 - 250.00 INE053F09GV6 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 8.95% 10-Mar-25 106.4820 8.1500 200.00 INE752E07MA2 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.93% 20-Oct-26 104.9848 8.2300 400.00 INE752E07MA2 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.93% 20-Oct-26 104.9848 8.2299 200.00 INE891F08018 RAJASTHAN RAJYA VIDYUT UTPADAN 9.00% 24-Dec-26 101.6000 8.8158 17.00 INE894F08103 INDIABULLS FINANCIAL SERVICES LTD 10.25% 28-Jun-27 102.2000 9.9200 10.00 INE861G08027 FOOD CORPORATION OF INDIA 8.80% 22-Mar-28 105.0313 8.1500 1000.00 INE861G08027 FOOD CORPORATION OF INDIA 8.80% 22-Mar-28 105.0313 8.1500 1000.00 INE134E08FQ1 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.94% 25-Mar-28 104.9095 8.2999 100.00 INE134E08FQ1 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.94% 25-Mar-28 104.9095 8.3000 100.00 INE134E07380 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.46% 30-Aug-28 110.7947 7.1700 50.00 INE134E07430 POWER FINANCE CORPORATION LTD 8.54% 22-Nov-28 113.0000 7.0250 50.00 INE514E08ED5 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 8.87% 30-Oct-29 105.8761 8.1525 50.00 INE514E08ED5 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 8.87% 30-Oct-29 105.8761 8.1525 50.00 INE752E07MH7 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.20% 23-Jan-30 99.9660 8.1940 50.00 INE752E07MH7 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.20% 23-Jan-30 99.9660 8.1940 50.00 INE053F09GX2 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 8.79% 04-May-30 107.2440 8.1162 50.00 INE557F07108 NATIONAL HOUSING BANK 8.76% 13-Jan-34 115.7300 7.2000 10.00 INE245A08042 THE TATA POWER COMPANY LIMITED 10.75% 21-Aug-72 105.3575 9.9500 100.00 INE065L08033 GUJARAT STATE PETROLEUM CORP LTD. 10.45% 28-Sep-72 108.0800 10.8000 20.00 INE121A08NF3 CHOLAMANDALAM INVESTMENT AND FIN 12.60% 23-Jan-99 103.6000 11.9000 3.00 INE112A08010 CORPORATION BANK 9.51% 31-Dec-99 99.0600 - 1250.00 INE705A08045 VIJAYA BANK 9.54% 31-Dec-99 99.1400 - 200.00 INE565A09231 INDIAN OVERSEAS BANK 10.00% 31-Dec-99 98.3000 - 11.00 INE141A08027 ORIENTAL BANK OF COMMERCE 9.48% 31-Dec-99 98.3500 - 10.00 INE434A09149 ANDHRA BANK 9.55% 31-Dec-99 98.4100 9.9700 4.00 INE121A08MS8 CHOLAMANDALAM INVESTMENT AND FIN. 13.00% 31-Dec-99 105.5165 11.6500 3.00 INE688I08079 CAPITAL FIRST LIMITED - 31-Dec-99 101.8000 10.1700 1.00 ===============================================================================================
NOTE:- (*) - DIRTY PRICE
BSE - Bombay Stock Exchange
NSE - National Stock Exchange