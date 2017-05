Mar 4 Below are the details of Indian corporate bonds dealt on BSE & NSE. (10 million = 1 crore) EXCHANGES VOLUME IN MILLIONS --------- ------------------ BSE 11465.70 NSE 43788.50 ============= TOTAL 55254.20 ----------------------------------------------------------------------------------------------- ISIN SECURITY COUPON MATURITY LAST TRD WTD AVG CUM. VOL DATE PRICE YIELD IN MLNS ----------------------------------------------------------------------------------------------- BSE === INE774D07JH9 MAHINDRA N MAHINDRA FINANCIAL 9.20% 22-Apr-15 99.8705 9.8300 250.00 INE774D07JN7 MAHINDRA 9.00% 04-May-15 99.8111 9.8200 250.00 INE557F08EK6 NATIONAL HOUSING BANK 9.05% 24-Aug-15 100.0174 8.8000 500.00 INE115A07BQ9 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 9.55% 16-Dec-16 101.3106 8.6800 300.00 INE800H07215 OMAXE LIMITED 14.00% 23-Dec-16 100.0500 - 3.00 INE523E07AO3 LNT FINANCE LTD 9.27% 16-Feb-17 100.1287 9.1800 750.00 INE020B07IY8 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.25% 25-Aug-17 101.8295 8.3600 50.00 INE020B08815 RURAL ELCETRIFICATION CORPORATION 8.70% 01-Feb-18 101.2031 8.2100 150.00 INE043D07HG5 IDFC LTD 8.43% 02-Feb-18 99.8532 8.4800 250.00 INE020B07DE1 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.07% 28-Feb-18 102.2078 8.2000 50.00 INE115A07DZ6 LIC HOUSING FINANCE LTD 8.34% 28-May-18 99.0734 8.6600 100.00 INE660A07JX3 SUNDARAM FINANCE LIMITED 10.32% 13-Aug-18 103.3365 9.1000 500.00 INE114A07646 STEEL AUTHORITY OF INDIA LIMITED 8.60% 19-Nov-19 101.4990 8.1900 100.00 INE134E08GX5 POWER FINANCE CORPORATION LTD 8.36% 26-Feb-20 100.4678 8.2900 650.00 INE134E08CX4 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.70% 14-May-20 101.6661 8.2800 100.00 INE020B08476 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 0.00% 15-Dec-20 64.0700 0.0000 1.50 INE733E07EP7 NTPC LIMITED 8.93% 19-Jan-21 104.0633 8.0200 300.00 INE202B08389 DEWAN HOUSING FINANCE CORPORATION 12.75% 23-Sep-21 101.5000 12.3500 100.00 INE020B08872 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.44% 04-Dec-21 101.1876 8.1900 350.00 INE121A08MD0 CHOLAMANDALAM INVESTMENT AND FIN 12.50% 07-Dec-21 105.3000 11.6600 20.00 INE752E07MF1 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.20% 23-Jan-22 100.0361 8.1900 1500.00 INE906B07CA1 NATIONAL HIGHWAYS AUTHORITY OF 8.20% 25-Jan-22 105.0200 7.2400 5.00 INE031A07832 HOUSING AND URBAN DEVELOPMENT CORP 8.10% 05-Mar-22 104.2500 7.3000 100.00 INE936D07067 RELIANCE UTILITIES AND POWER LTD 8.95% 26-Apr-23 99.7438 8.9900 100.00 INE572E09205 PNB HOUSING FINANCE LTD 8.58% 16-May-23 100.7465 8.6200 27.00 INE733E07JE0 NTPC LTD 8.41% 16-Dec-23 105.6200 7.5100 5.60 INE220H09113 HIMACHAL PRADESH STATE ELECTRICITY 9.13% 12-Mar-24 101.6600 8.8600 13.00 INE975G08058 ILFS TRANSPORTATION NETWORKS LTD 11.50% 21-Jun-24 103.6953 10.8300 100.00 INE121A08NT4 CHOLAMANDALAM INVESTMENT AND FIN 12.90% 09-Jul-24 106.9656 4.6400 5.00 INE936D07075 RELIANCE UTILITIES AND POWER 9.75% 02-Aug-24 104.6044 8.9800 1550.00 INE084A08052 BANK OF INDIA 11.00% 08-Aug-24 108.5500 9.5500 100.00 INE153A08055 MAHANAGAR TELEPHONE NIGAM LIMITED 8.28% 19-Nov-24 102.9531 7.8200 150.00 INE153A08048 MAHANAGAR TELEPHONE NIGAM LIMITED 8.24% 19-Nov-24 102.8638 7.8100 100.00 INE134E08GU1 POWER FINANCE CORPORATION LTD 8.48% 09-Dec-24 101.7266 8.2100 100.00 INE340M08137 TAMIL NADU GENERATION AND 9.20% 18-Dec-24 100.5000 8.9600 8.00 INE134E08GV9 POWER FINANCE CORPORATION LTD 8.65% 28-Dec-24 102.9617 8.1900 100.00 INE043D07HD2 IDFC LTD 8.67% 03-Jan-25 101.0096 8.5100 250.00 INE020B08898 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.23% 23-Jan-25 100.4486 8.1600 100.00 INE020B08906 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.27% 06-Feb-25 100.7840 8.1800 400.00 INE160A08068 PUNJAB NATIONAL BANK 8.23% 09-Feb-25 99.7339 8.2400 350.00 INE691I08339 LNT INFRASTRUCTURE FINANCE CO LTD 8.75% 18-Feb-25 99.8700 8.7600 7.00 INE848E07765 NHPC LTD 8.54% 26-Nov-27 103.0658 8.1400 39.60 INE861G08027 FOOD CORPORATION OF INDIA LIMITED 8.80% 22-Mar-28 106.6771 7.9600 50.00 INE557F07157 NATIONAL HOUSING BANK 8.68% 24-Mar-29 115.3000 6.9300 1.00 INE752E07MH7 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.20% 23-Jan-30 101.1871 8.0500 100.00 INE733E07JJ9 NTPC LTD 8.91% 16-Dec-33 111.9603 7.4400 1.00 INE245A08042 TATA POWER COMPANY LIMITED 10.75% 21-Aug-72 106.2000 0.0000 5.00 INE565A09231 INDIAN OVERSEAS BANK 10.00% 04-Feb-99 98.2500 10.4600 150.00 INE705A08045 VIJAYA BANK 9.54% 28-Feb-99 98.5000 9.9300 165.00 INE081A08165 TATA STEEL LIMITED 11.80% 18-Mar-99 111.7500 7.1700 14.00 INE688I08079 CAPITAL FIRST LIMITED 10.50% 23-Sep-99 105.9600 9.9000 2.00 INE457A09215 BANK OF MAHARASHTRA 9.48% 31-Dec-99 97.9600 9.5600 643.00 INE434A09149 ANDHRA BANK 9.55% 31-Dec-99 98.5000 9.7800 450.00 NSE === INE774D07JH9 MAHINDRA MAHINDRA FINANCIAL 9.20% 22-Apr-15 99.8705 9.3500 250.00 INE774D07JN7 MAHINDRA 9.00% 04-May-15 99.8111 9.3500 250.00 INE660A07KG6 SUNDARAM FINANCE LIMITED 9.97% 10-Jun-15 100.1715 9.4084 250.00 INE660A07KG6 SUNDARAM FINANCE LIMITED 9.97% 10-Jun-15 100.1715 9.1000 250.00 INE148I07688 INDIABULLS HOUSING FINANCE LIMITED 10.15% 29-Jun-15 99.9551 9.9612 3.00 INE894F07576 INDIABULLS FINANCIAL SERVICES LTD 10.65% 16-Jul-15 100.1484 9.5800 200.00 INE557F08EK6 NATIONAL HOUSING BANK 9.05% 24-Aug-15 100.0174 8.6000 500.00 INE742F07064 ADANI PORTS AND SPECIAL ECONOMIC 10.50% 27-Sep-15 100.3165 9.8350 225.00 INE909H07AV2 TATA MOTORS FINANCE LIMITED 10.75% 27-Sep-15 100.4660 9.4450 4.00 INE957N07013 HERO FINCORP LIMITED 10.20% 03-Oct-15 100.3027 9.2599 150.00 INE660A07FD3 SUNDARAM FINANCE LIMITED 9.30% 04-Dec-15 100.2045 8.9120 2.00 INE001A07GH9 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.70% 09-Feb-16 100.8649 10.00 INE650A09058 STATE BANK OF INDIA 8.70% 28-Mar-16 100.0669 8.5864 21.00 INE134E07398 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.80% 27-Sep-16 102.1330 8.2100 550.00 INE134E07398 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.80% 27-Sep-16 102.1330 8.2100 550.00 INE115A07BO4 LIC HOUSING FINANCE LTD. 9.75% 30-Nov-16 101.5785 8.6700 400.00 INE115A07BO4 LIC HOUSING FINANCE LTD. 9.75% 30-Nov-16 101.5785 8.6700 400.00 INE115A07BP1 LIC HOUSING FINANCE LTD. 9.70% 07-Dec-16 101.5215 8.6700 250.00 INE115A07BP1 LIC HOUSING FINANCE LTD. 9.70% 07-Dec-16 101.5215 8.6700 250.00 INE115A07BQ9 LIC HOUSING FINANCE LTD. 9.55% 16-Dec-16 101.3106 8.6700 300.00 INE001A07HO3 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.50% 23-Dec-16 101.4155 8.5700 20.00 INE115A07ES9 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 9.69% 11-Jan-17 101.7174 8.6111 150.00 INE115A07ES9 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 9.69% 11-Jan-17 101.7174 8.6100 150.00 INE523E07AO3 L & T FINANCE LTD - 16-Feb-17 100.1287 9.1000 750.00 INE134E08EP6 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 9.52% 02-May-17 102.0568 8.4000 50.00 INE134E08EP6 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 9.52% 02-May-17 102.0568 8.4000 50.00 INE020B08773 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.25% 27-Aug-17 101.8295 8.3500 50.00 INE691I07950 L & T INFRASTRUCTURE FINANCE 9.02% 04-Sep-17 100.0000 - 200.00 INE572E09247 PNB HOUSING FINANCE LIMITED 9.05% 21-Oct-17 101.2800 8.6700 30.00 INE306N07468 TATA CAPITAL FINANCIAL SERVICES 10.10% 09-Nov-17 103.1260 8.6960 160.00 INE261F09DX8 NABARD 0.00% 01-Dec-17 80.6916 8.1200 3.00 INE752E07JD2 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 9.25% 26-Dec-17 99.0000 9.6400 1.30 INE261F09DZ3 NABARD 0.00% 01-Jan-18 79.7650 8.3500 12.00 INE514E08CD9 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 8.76% 10-Jan-18 101.4232 8.1600 5.00 INE020B08815 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.70% 01-Feb-18 101.2031 8.2000 157.00 INE043D07HG5 INFRASTRUCTURE DEVELOPMENT FINANCE 8.43% 02-Feb-18 99.8532 8.4700 331.00 INE477A07050 CANFIN HOMES LIMITED 8.80% 06-Feb-18 99.8453 - 60.00 INE848E07203 NHPC LIMITED 8.70% 11-Feb-18 101.2234 8.2000 50.00 INE848E07203 NHPC LIMITED 8.70% 11-Feb-18 101.2234 8.2000 50.00 INE755K07173 DALMIA CEMENT (BHARAT) LIMITED 10.50% 20-Feb-18 100.0000 - 1000.00 INE756I07548 HDB FINANCIAL SERVICES LIMITED 8.97% 20-Feb-18 100.0165 - 70.00 INE115A07FZ1 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 9.07% 28-Feb-18 101.1852 8.6000 150.00 INE115A07FZ1 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 9.07% 28-Feb-18 101.1852 8.6000 150.00 INE020B07DE1 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.07% 28-Feb-18 102.2078 8.2000 50.00 INE580B07307 GRUH FINANCE LIMITED 9.15% 12-Apr-18 100.1287 - 200.00 INE680A09055 DHANLAXMI BANK LIMITED 11.90% 03-May-18 102.5800 11.2000 2.00 INE115A07DZ6 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 8.34% 28-May-18 99.0737 8.6500 100.00 INE261F08469 NABARD 8.19% 08-Jun-18 100.0000 - 1200.00 INE752E07LC0 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.70% 15-Jul-18 104.2520 8.1490 50.00 INE660A07JX3 SUNDARAM FINANCE LIMITED 10.32% 13-Aug-18 103.3365 9.1002 500.00 INE056Q07017 PARINEE SHELTERS PRIVATE LIMITED 18.00% 04-Sep-18 99.7924 - 52.00 INE155A08183 TATA MOTORS LIMITED 10.30% 30-Nov-18 104.4577 8.8235 300.00 INE008A08Q72 IDBI BANK LIMITED 11.30% 15-Dec-18 107.5100 8.8500 21.00 INE001A07MH7 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.65% 19-Jan-19 103.3200 8.5900 6.00 INE238A08310 AXIS BANK LIMITED 9.15% 16-Jun-19 102.9457 8.2780 2.00 INE092A08055 TATA CHEMICALS LIMITED 10.00% 02-Jul-19 95.0000 11.4800 2.00 INE973F09087 PUNJAB STATE INDUSTRIAL 9.43% 09-Jul-19 95.5000 11.0400 2.00 INE115A07GA2 LIC HOUSING FINANCE LTD. 8.97% 29-Oct-19 101.1709 8.6254 250.00 INE114A07646 STEEL AUTHORITY OF INDIA LIMITED 8.60% 19-Nov-19 101.4990 8.1800 200.00 INE860H07284 ADITYA BIRLA FINANCE LIMITED 10.00% 27-Nov-19 104.5227 7.3960 80.00 INE069A08053 ADITYA BIRLA NUVO LIMITED 8.68% 02-Feb-20 99.6805 - 200.00 INE043D07HI1 IDFC LIMITED 8.63% 18-Feb-20 100.0000 - 500.00 INE134E08GX5 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 8.36% 26-Feb-20 100.0000 - 3750.00 INE134E08GX5 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 8.36% 26-Feb-20 100.0000 - 1100.00 INE008A08S54 IDBI BANK LIMITED RESET 10-Mar-20 97.0000 10.4500 2.00 INE740F08397 WEST BENGAL INFRASTRUCTURE DEVT 9.20% 06-Apr-20 96.6500 10.4100 2.00 INE134E08CX4 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.70% 14-May-20 101.6661 8.2700 101.00 INE043D08DJ6 INFRASTRUCTURE DEVELOPMENT FINANCE 8.65% 24-May-20 100.5953 8.4800 200.00 INE043D08DJ6 INFRASTRUCTURE DEVELOPMENT FINANCE 8.65% 24-May-20 100.5953 8.4800 200.00 INE733E07JE0 INFRASTRUCTURE DEVELOPMENT FINANCE 8.41% 24-May-20 105.6213 8.5000 11.20 INE115A07833 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 8.60% 31-May-20 100.0403 8.5650 100.00 INE115A07833 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 8.60% 31-May-20 100.0403 8.5650 100.00 INE525E09088 NATIONAL CAPITAL REGION PLANNING 8.68% 04-Aug-20 100.4771 8.4100 44.00 INE043D07161 INFRASTRUCTURE DEVELOPMENT FINANCE 8.79% 15-Sep-20 101.2858 8.4600 16.00 INE020B08476 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 0.00% 15-Dec-20 62.5400 8.4500 115.60 INE733E07EP7 NTPC LIMITED 8.93% 19-Jan-21 104.0633 8.0200 600.00 INE081A08165 TATA IRON AND STEEL COMPANY LTD RESET 18-Mar-21 109.1200 10.0000 2.00 INE062A09056 STATE BANK OF INDIA RESET 05-Jun-21 100.6500 8.6500 1.00 INE121A08NT4 WEST BENGAL STATE ELECTRICITY 12.90% 26-Jul-21 107.2600 11.5500 10.00 INE202B08389 DEWAN HOUSING FINANCE CORPORATION RESET 23-Sep-21 101.9500 12.2500 1.00 INE020B08872 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.44% 04-Dec-21 101.1876 8.2100 350.00 INE121A08MD0 CHOLAMANDALAM INVESTMENT & FINANCE RESET 07-Dec-21 104.2317 11.9000 40.00 INE155A08258 TATA MOTORS LIMITED 9.02% 10-Dec-21 100.4867 8.9000 3058.00 INE752E07MF1 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.20% 23-Jan-22 100.0361 8.1800 1100.00 INE906B07CA1 NATIONAL HIGHWAYS AUTHORITY OF 8.20% 25-Jan-22 104.8400 7.2700 5.00 INE134E07190 POWER FINANCE CORP. 8.20% 01-Feb-22 105.7900 7.1000 0.90 INE129A07198 GAIL (INDIA) LIMITED 8.30% 23-Feb-22 100.9917 - 100.00 INE129A07198 GAIL (INDIA) LIMITED 8.30% 23-Feb-22 100.9917 - 100.00 INE871D07MS4 INFRASTRUCTURE LEASING & FINANCIAL 9.85% 12-Mar-22 107.3583 8.4110 10.00 INE038A07258 HINDALCO LIMITED 9.55% 25-Apr-22 102.7174 9.0000 50.00 INE038A07258 HINDALCO LIMITED 9.55% 25-Apr-22 102.7174 9.0000 50.00 INE895D08451 TATA SONS LIMITED 9.69% 12-Jun-22 105.8100 8.5600 1.00 INE013A08259 RELIANCE CAPITAL LIMITED 10.40% 29-Jun-22 102.8900 9.8000 25.00 INE038A07274 HINDALCO INDUSTRIES LIMITED 9.60% 02-Aug-22 103.0071 9.0000 50.00 INE514E08BK6 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 9.15% 05-Sep-22 105.6618 8.0900 910.00 INE514E08BK6 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 9.15% 05-Sep-22 105.6618 8.0900 910.00 INE752E07LW8 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.93% 20-Oct-22 104.0170 8.1800 100.00 INE514E08CC1 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 8.83% 09-Jan-23 103.6374 8.1700 100.00 INE514E08CC1 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 8.83% 09-Jan-23 103.6374 8.1700 100.00 INE690F08238 WEST BENGAL FINANCIAL CORPORATION 9.65% 30-Jan-23 100.0000 9.8700 0.20 INE129A07206 GAIL (INDIA) LIMITED 8.30% 23-Feb-23 100.4723 - 350.00 INE129A07206 GAIL (INDIA) LIMITED 8.30% 23-Feb-23 100.4723 - 300.00 INE053F07603 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 8.83% 25-Mar-23 103.8419 8.1500 300.00 INE053F07603 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 8.83% 25-Mar-23 103.8419 8.1500 300.00 INE936D07067 RELIANCE UTILITIES AND POWER 8.95% 26-Apr-23 99.7438 8.9800 100.00 INE752E07LB2 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.70% 15-Jul-23 103.0269 8.1666 650.00 INE752E07LB2 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.70% 15-Jul-23 103.0269 8.1667 650.00 INE752E07LX6 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.93% 20-Oct-23 104.3975 8.1800 100.00 INE129A07214 GAIL (INDIA) LIMITED 8.30% 23-Feb-24 100.4723 - 350.00 INE129A07214 GAIL (INDIA) LIMITED 8.30% 23-Feb-24 100.4723 - 300.00 INE975G08058 IL&FS TRANSPORTATION NETWORKS LTD 11.50% 21-Jun-24 103.6953 11.1500 200.00 INE936D07075 RELIANCE UTILITIES AND POWER 9.75% 02-Aug-24 104.6044 8.9800 1850.00 INE084A08052 BANK OF INDIA 11.00% 08-Aug-24 108.5200 9.5700 18.00 INE153A08055 MAHANAGAR TELEPHONE NIGAM LIMITED 8.28% 19-Nov-24 102.9531 7.9500 200.00 INE153A08048 MAHANAGAR TELEPHONE NIGAM LIMITED 8.24% 19-Nov-24 102.8638 7.9600 100.00 INE572E09262 PNB HOUSING FINANCE LIMITED 8.70% 24-Nov-24 100.2400 8.8400 5.00 INE477A08025 CANFIN HOMES LIMITED 8.94% 03-Dec-24 100.4700 8.8200 165.00 INE220H09113 HIMACHAL PRADESH STATE ELECTRICITY 9.13% 03-Dec-24 101.6600 8.9800 15.00 INE134E08GU1 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 8.48% 09-Dec-24 101.7266 8.2000 100.00 INE043D07HC4 IDFC LIMITED 8.49% 11-Dec-24 100.0200 8.4700 2.00 INE340M08137 TAMILNADU GENERATION AND 9.20% 18-Dec-24 100.5000 9.3400 13.00 INE020B08880 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.57% 21-Dec-24 102.0347 8.2613 550.00 INE928P07019 BANGALORE METRO RAIL CORPORATION 8.79% 23-Dec-24 99.8900 8.9900 130.00 INE134E08GV9 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 8.65% 28-Dec-24 102.8599 8.2000 850.00 INE134E08GV9 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 8.65% 28-Dec-24 102.7928 8.2116 550.00 INE043D07HD2 IDFC LIMITED 8.67% 03-Jan-25 101.0096 8.5000 400.00 INE043D07HD2 IDFC LIMITED 8.67% 03-Jan-25 101.0926 8.4944 30.00 INE860H08DK2 ADITYA BIRLA FINANCE LIMITED 9.45% 09-Jan-25 100.5200 9.3500 30.00 INE110L08060 RELIANCE JIO INFOCOMM LIMITED 9.00% 21-Jan-25 100.0000 - 750.00 INE652A08015 STATE BANK OF PATIALA 8.29% 22-Jan-25 100.3174 8.2300 350.00 INE652A08015 STATE BANK OF PATIALA 8.29% 22-Jan-25 100.3174 8.2299 300.00 INE020B08898 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.23% 23-Jan-25 100.4486 - 400.00 INE752E07MG9 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.20% 23-Jan-25 100.3864 8.1300 100.00 INE752E07MG9 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.20% 23-Jan-25 100.3864 8.1300 100.00 INE115A07GP0 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 8.40% 30-Jan-25 100.0000 8.3900 500.00 INE020B08906 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.27% 06-Feb-25 100.7840 - 800.00 INE020B08906 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.27% 06-Feb-25 100.7174 - 100.00 INE160A08068 PUNJAB NATIONAL BANK 8.23% 09-Feb-25 99.7339 - 450.00 INE691I08339 L&T INFRASTRUCTURE FINANCE CO LTD 8.75% 18-Feb-25 99.5000 - 5.00 INE129A07222 GAIL (INDIA) LIMITED 8.30% 23-Feb-25 100.4723 - 350.00 INE129A07222 GAIL (INDIA) LIMITED 8.30% 23-Feb-25 100.4723 - 300.00 INE053F09GV6 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 8.95% 10-Mar-25 106.4920 8.1545 200.00 INE528G08154 YES BANK LIMITED RESET 14-Aug-25 107.2072 8.8030 350.00 INE752E07LZ1 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.93% 20-Oct-25 105.2787 8.1500 200.00 INE752E07LZ1 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.93% 20-Oct-25 105.2787 8.1500 100.00 INE062A08025 STATE BANK OF INDIA RESET 04-Nov-25 108.4181 8.2760 2.00 INE062A08025 STATE BANK OF INDIA RESET 04-Nov-25 100.2500 9.6100 0.30 INE039A09PN4 IFCI LIMITED 9.90% 05-Nov-27 103.6152 9.3800 460.00 INE848E07765 NHPC LIMITED 8.54% 26-Nov-27 103.0658 8.1300 50.00 INE861G08027 FOOD CORPORATION OF INDIA 8.80% 22-Mar-28 106.6771 7.9500 650.00 INE861G08027 FOOD CORPORATION OF INDIA 8.80% 22-Mar-28 106.6771 7.9500 600.00 INE134E08FQ1 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.94% 25-Mar-28 105.0909 8.2800 200.00 INE039A09PR5 IFCI LIMITED 9.75% 26-Apr-28 103.1200 9.3100 500.00 INE557F07074 NATIONAL HOUSING BANK 8.46% 30-Aug-28 112.8000 6.9580 50.00 INE514E08ED5 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 8.87% 30-Oct-29 105.9045 8.1493 20.00 INE245A08042 THE TATA POWER COMPANY LIMITED 10.75% 21-Aug-72 105.6200 9.9000 58.00 INE457A09215 BANK OF MAHARASHTRA 9.48% 31-Dec-99 99.5000 9.5929 1383.00 INE565A09231 INDIAN OVERSEAS BANK 10.00% 31-Dec-99 97.9400 - 153.00 INE705A08045 VIJAYA BANK 9.54% 31-Dec-99 99.1400 - 100.00 INE008A08U84 IDBI BANK LIMITED 10.75% 31-Dec-99 105.2700 9.8491 1.00 INE434A09149 ANDHRA BANK 9.55% 31-Dec-99 98.5071 9.9300 1.00 =============================================================================================== NOTE:- (*) - DIRTY PRICE BSE - Bombay Stock Exchange NSE - National Stock Exchange Corporate Debt Master Page : Corporate Bond Deals : Corporate Bond Indicative Quotes : - Corporate Bond Benchmark : <0#BBB-INBMK=> Contact Mumbai Rate Reporting Unit: +91 22 6180 7222 / 3317 7222, rru.data@thomsonreuters.com