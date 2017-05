Mar 5 Below are the details of Indian corporate bonds dealt on BSE & NSE. (10 million = 1 crore) EXCHANGES VOLUME IN MILLIONS --------- ------------------ BSE 7311.90 NSE 27475.60 ============= TOTAL 34787.50 ----------------------------------------------------------------------------------------------- ISIN SECURITY COUPON MATURITY LAST TRD WTD AVG CUM. VOL DATE PRICE YIELD IN MLNS ----------------------------------------------------------------------------------------------- BSE === INE115A07DV5 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 8.76% 04-May-15 99.8801 9.1900 500.00 INE043D08DG2 INFRASTRUCTURE DEVELOPMENT FINANCE 8.15% 10-May-15 99.7703 9.1800 50.00 INE144H07BR2 DEUTSCHE INVESTMENTS INDIA PVT LTD 0.00% 11-May-15 170.3757 9.6500 100.00 INE134E07471 POWER FINANCE CORPORATION LTD 9.58% 05-Dec-15 100.4640 8.7900 150.00 INE013A07E88 RELIANCE CAPITAL LIMITED 0.00% 31-Mar-16 105.3000 0.0000 1.00 INE115A07ES9 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 9.69% 11-Jan-17 101.6155 8.6800 250.00 INE756I07043 HDB FINANCIAL SERVICES LIMITED 9.95% 11-Jan-17 101.8056 8.8100 100.00 INE523E07AO3 LNT FINANCE LTD 9.27% 16-Feb-17 100.1287 9.1800 200.00 INE115A07GF1 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 8.79% 24-Nov-17 100.3477 8.6100 100.00 INE020B08815 RURAL ELCETRIFICATION CORPORATION 8.70% 01-Feb-18 101.1959 8.2100 500.00 INE261F09ID9 NATIONAL BANK OF AGRICULTURE 8.79% 19-Feb-18 101.5319 8.1800 50.00 INE094A07053 HINDUSTAN PETROLEUM CORPORATION 8.77% 13-Mar-18 101.7504 8.0900 100.00 INE134E08FM0 POWER FINANCE CORPORATION LTD 8.90% 18-Mar-18 101.7974 8.2000 350.00 INE296A07880 BAJAJ FINANCE LIMITED 9.40% 16-Apr-18 100.7173 9.1100 400.00 INE001A07NO1 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 8.70% 26-Apr-18 100.1584 8.6400 500.00 INE660A07JG8 SUNDARAM FINANCE LIMITED 9.30% 27-Apr-18 100.4522 9.1000 150.00 INE261F08469 NABARD 8.19% 08-Jun-18 100.0745 8.1300 850.00 INE115A07EY7 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 9.77% 26-Feb-19 103.7900 8.6000 20.00 INE115A07FK3 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 9.51% 24-Jul-19 103.0913 8.6100 100.00 INE261F08444 NATIONAL BANK OF AGRICULTURE AND 8.18% 10-Feb-20 100.2336 8.1100 100.00 INE202B08389 DEWAN HOUSING FINANCE CORPORATION 12.75% 23-Sep-21 103.4634 12.0500 102.00 INE013A08259 RELIANCE CAPITAL LTD 10.40% 29-Jun-22 104.8800 9.4200 25.00 INE206D08139 NUCLEAR POWER CORPORATION OF INDIA 8.56% 18-Mar-23 103.0314 8.0400 100.00 INE733E07JE0 NTPC LTD 8.41% 16-Dec-23 106.6000 7.3500 5.60 INE539K08112 CREDILA FINANCIAL SERVICES P LTD 11.75% 09-Jul-24 112.0600 9.7100 1.00 INE121A08NT4 CHOLAMANDALAM INVESTMENT AND FIN 12.90% 09-Jul-24 107.2568 11.5500 1.00 INE936D07075 RELIANCE UTILITIES AND POWER 9.75% 02-Aug-24 104.6016 8.9900 50.00 INE084A08052 BANK OF INDIA 11.00% 08-Aug-24 108.6000 9.5700 2.00 INE134E08GK2 POWER FINANCE CORPORATION LTD 8.98% 08-Oct-24 103.9768 8.3500 1700.00 INE153A08055 MAHANAGAR TELEPHONE NIGAM LIMITED 8.28% 19-Nov-24 102.9831 7.8200 90.00 INE039A07801 IFCI LTD 9.90% 01-Dec-24 100.4000 9.8100 27.00 INE043D07HD2 IDFC LTD 8.67% 03-Jan-25 100.7776 8.5400 69.00 INE053F07579 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 7.34% 19-Feb-28 101.5746 7.1500 400.00 INE557F07157 NATIONAL HOUSING BANK 8.68% 24-Mar-29 114.1722 7.0500 0.30 INE787H07396 INDIA INFRASTRUCTURE FINANCE 8.55% 27-Mar-29 113.3400 7.0200 1.00 INE008A08U84 IDBI BANK LIMITED PERPETUAL 10.75% 31-Dec-55 104.7500 9.9300 100.00 INE511C08878 MAGMA FINCORP LIMITED 12.10% 20-May-99 100.1500 12.0600 15.00 INE112A08010 CORPORATION BANK 9.51% 31-Dec-99 98.4800 9.9000 50.00 INE081A08165 TATA STEEL LIMITED 11.80% 31-Dec-99 109.6179 9.8900 2.00 NSE === INE013A07UB8 RELIANCE CAPITAL LIMITED 10.70% 11-Mar-15 100.0267 9.0128 1250.00 INE721A07FJ0 SHRIRAM TRANSPORT FINANCE COMPANY 9.85% 26-Mar-15 100.0290 8.5490 750.00 INE804I07EC5 ECL FINANCE LIMITED NIFTY 30-Mar-15 153.5800 0.0000 1.50 INE115A07DV5 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 8.76% 04-May-15 99.8801 8.8500 500.00 INE001A07FL3 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 8.25% 05-May-15 99.8010 8.8500 400.00 INE001A07LH9 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 8.70% 07-May-15 99.8662 8.8500 250.00 INE043D08DG2 INFRASTRUCTURE DEVELOPMENT FINANCE 8.15% 10-May-15 99.7703 8.8500 50.00 INE144H07BR2 DEUTSCHE INVESTMENTS INDIA PVT LTD RESET 11-May-15 170.3757 - 50.00 INE144H07BR2 DEUTSCHE INVESTMENTS INDIA PVT LTD RESET 11-May-15 172.0000 0.0000 50.00 INE532F07AO1 EDELWEISS FINANCIAL SERVICES LTD 11.00% 28-Sep-15 100.9900 10.6407 750.00 INE115A07DC5 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 9.38% 06-Nov-15 99.9952 9.1000 50.00 INE015A07017 RANBAXY LABORATORIES LIMITED 9.20% 23-Nov-15 100.0340 8.9200 150.00 INE134E07471 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.58% 05-Dec-15 100.4640 8.7000 150.00 INE324A07062 JINDAL SAW LIMITED 10.75% 08-Apr-16 100.9869 10.1278 5.00 INE827N07034 L & T INTERSTATE ROAD CORRIDOR LTD 9.09% 15-Apr-16 100.0000 9.0980 35.00 INE134E08FR9 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.35% 15-May-16 99.8154 8.4500 350.00 INE691I07869 L & T INFRASTRUCTURE FINANCE 0.00% 20-Jun-16 99.9415 - 50.00 INE721A07ET2 SHRIRAM TRANSPORT FINANCE COMPANY 10.23% 01-Jul-16 101.1740 9.2800 12.00 INE115A07EH2 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 10.60% 06-Sep-16 102.4293 8.7000 1000.00 INE115A07EJ8 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 10.18% 19-Sep-16 101.9125 8.7000 500.00 INE752E07AB5 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 7.39% 22-Sep-16 98.7814 8.2100 9.00 INE134E07398 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.80% 27-Sep-16 102.0565 8.2800 150.00 INE827N07042 L & T INTERSTATE ROAD CORRIDOR LTD 9.09% 15-Oct-16 100.0000 9.0980 31.00 INE020B07HW4 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.05% 17-Oct-16 101.2118 8.1500 159.00 INE115A07ES9 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 9.69% 11-Jan-17 101.6021 8.6700 400.00 INE115A07ES9 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 9.69% 11-Jan-17 101.6155 8.6700 100.00 INE115A07ES9 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 9.69% 11-Jan-17 101.6155 8.6700 50.00 INE115A07BV9 LIC HOUSING FINANCE LTD. 9.56% 19-Jan-17 101.4192 8.6700 50.00 INE115A07BV9 LIC HOUSING FINANCE LTD. 9.56% 19-Jan-17 101.4192 8.6700 50.00 INE134E08FC1 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.72% 08-Feb-17 100.9323 8.1500 50.00 INE115A07BZ0 LIC HOUSING FINANCE LTD. 9.62% 08-Feb-17 101.5918 8.6627 46.00 INE020B08658 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.28% 15-Feb-17 101.9281 8.1500 100.00 INE020B08658 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.28% 15-Feb-17 101.9281 8.1500 100.00 INE523E07AO3 L & T FINANCE LTD RESET 16-Feb-17 100.1287 9.1000 200.00 INE134E08ED2 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 9.33% 17-Feb-17 102.0576 8.1300 56.00 INE020B07IB6 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.67% 10-Mar-17 102.7053 8.1442 250.00 INE020B07IB6 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.67% 10-Mar-17 102.7053 8.1500 250.00 INE020B07IB6 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.67% 10-Mar-17 102.7053 8.1443 189.00 INE020B07II1 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.52% 25-Mar-17 102.3499 8.2081 150.00 INE288S07012 KANCHANJUNGA REALTORS PRIVATE LTD 19.20% 19-May-17 100.0000 - 270.00 INE134E08FY5 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.11% 07-Jul-17 101.9132 8.1300 30.00 INE134E08GC9 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.32% 19-Aug-17 102.1827 8.2500 5.00 INE019A07274 JSW STEEL LIMITED 10.55% 02-Oct-17 101.9469 9.7750 700.00 INE029A07067 BHARAT PETROLEUM CORPORATION LTD. 8.65% 08-Oct-17 99.9600 8.4251 250.00 INE756I07043 HDB FINANCIAL SERVICES LIMITED 9.95% 01-Nov-17 101.8056 8.8000 100.00 INE013A07SJ5 RELIANCE CAPITAL LIMITED 10.00% 03-Nov-17 101.2327 9.4000 50.00 INE245A08059 THE TATA POWER COMPANY LIMITED 9.32% 17-Nov-17 100.7376 8.9554 5.00 INE115A07GF1 LIC HOUSING FINANCE LTD. 8.79% 24-Nov-17 100.3477 8.6000 100.00 INE261F09DZ3 NABARD 0.00% 01-Jan-18 80.0352 8.2200 6.00 INE020B08815 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.70% 01-Feb-18 101.1959 8.2000 500.00 INE043D07HG5 INFRASTRUCTURE DEVELOPMENT FINANCE 8.43% 02-Feb-18 99.7400 8.5200 19.00 INE001A07DM6 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.20% 07-Feb-18 101.3550 8.6350 50.00 INE001A07DM6 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.20% 07-Feb-18 101.3550 8.6400 50.00 INE261F09ID9 NABARD 8.79% 19-Feb-18 101.5319 8.1700 100.00 INE115A07FZ1 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 9.07% 28-Feb-18 101.1007 8.6300 300.00 INE115A07FZ1 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 9.07% 28-Feb-18 101.1007 8.6300 300.00 INE134E08FK4 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.95% 11-Mar-18 101.9611 8.1785 400.00 INE134E08FK4 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.95% 11-Mar-18 101.9611 8.1800 400.00 INE001A07KO7 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.25% 11-Mar-18 101.5703 8.6253 100.00 INE001A07KO7 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.25% 11-Mar-18 101.5707 8.6300 100.00 INE094A07053 HINDUSTAN PETROLEUM CORPORATION 8.77% 13-Mar-18 101.7504 8.0850 300.00 INE094A07053 HINDUSTAN PETROLEUM CORPORATION 8.77% 13-Mar-18 101.7504 8.0821 200.00 INE134E08FM0 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.90% 18-Mar-18 101.7974 8.2000 350.00 INE904L07027 TOTAL ENVIRONMENT LIVING SPACES 17.50% 26-Mar-18 100.0000 - 48.60 INE660A07JG8 SUNDARAM FINANCE LIMITED 9.30% 27-Apr-18 100.4522 9.1000 150.00 INE622O08019 BHASKAR INDUSTRIES PRIVATE LIMITED 10.81% 30-Apr-18 100.0573 - 20.00 INE043D07EX7 IDFC LIMITED 8.34% 09-May-18 99.7700 8.4000 250.00 INE043D07EX7 IDFC LIMITED 8.34% 09-May-18 99.7700 8.4000 250.00 INE115A07DZ6 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 8.34% 28-May-18 99.0782 8.6500 50.00 INE115A07DZ6 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 8.34% 28-May-18 99.0782 8.6500 50.00 INE261F08469 NABARD 8.19% 08-Jun-18 100.0745 - 1100.00 INE752E07LC0 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.70% 15-Jul-18 103.7512 8.2100 100.00 INE001A07EC5 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 11.25% 04-Sep-18 107.3452 8.6800 50.00 INE827N07083 L & T INTERSTATE ROAD CORRIDOR LTD 9.09% 15-Oct-18 100.0000 9.0980 25.00 INE850M08010 IFMR CAPITAL FINANCE PRIVATE LTD 14.50% 18-Dec-18 104.8213 12.7000 75.00 INE115A07EY7 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 9.77% 26-Feb-19 103.8500 8.5800 28.00 INE115A07FK3 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 9.51% 24-Jul-19 103.0913 8.6000 100.00 INE020B07ER1 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.72% 04-Sep-19 101.4699 8.2850 450.00 INE392R08020 DOLVI MINERALS & METALS PVT LTD 0.00% 22-Oct-19 108.2685 11.8250 300.00 INE115A07GA2 LIC HOUSING FINANCE LTD. 8.97% 29-Oct-19 101.3035 8.5900 750.00 INE261F08444 NABARD 8.18% 10-Feb-20 100.2336 - 100.00 INE043D07HI1 IDFC LIMITED 8.63% 18-Feb-20 100.5924 - 500.00 INE043D07HI1 IDFC LIMITED 8.63% 18-Feb-20 100.5924 - 500.00 INE134E08GX5 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 8.36% 26-Feb-20 100.2460 - 700.00 INE134E08GX5 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 8.36% 26-Feb-20 100.2460 - 600.00 INE134E08GX5 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 8.36% 26-Feb-20 100.7376 - 5.00 INE827N07117 L & T INTERSTATE ROAD CORRIDOR LTD 9.09% 15-Apr-20 100.0000 9.0980 23.00 INE115A07833 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 8.60% 31-May-20 100.0608 8.5600 100.00 INE115A07833 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 8.60% 31-May-20 100.0608 8.5600 100.00 INE020B08476 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 0.00% 15-Dec-20 63.0419 8.3000 115.60 INE081A08165 TATA IRON AND STEEL COMPANY LTD RESET 18-Mar-21 109.3400 9.9500 3.00 INE081A08173 TATA IRON AND STEEL COMPANY LTD RESET 11-May-21 108.1700 9.9400 30.00 INE084A09118 BANK OF INDIA RESET 31-Jul-21 101.1800 8.4900 5.00 INE202B08389 DEWAN HOUSING FINANCE CORPORATION RESET 23-Sep-21 102.8357 12.0500 101.00 INE827N07141 L & T INTERSTATE ROAD CORRIDOR LTD 9.09% 15-Oct-21 100.0000 9.0980 22.00 INE134E08GT3 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 8.55% 09-Dec-21 101.0000 8.3300 24.00 INE129L07013 OB INFRASTRUCTURE LIMITED 11.60% 15-Dec-21 100.0000 10.9000 1382.40 INE129A07198 GAIL (INDIA) LIMITED 8.30% 23-Feb-22 100.0000 - 150.00 INE129A07198 GAIL (INDIA) LIMITED 8.30% 23-Feb-22 101.1761 - 100.00 INE020B08740 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.35% 15-Jun-22 105.4566 8.3000 50.00 INE001A07IO1 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.50% 04-Jul-22 106.8153 8.2037 1.00 INE752E07KH1 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.85% 19-Oct-22 103.4248 8.2067 1.30 INE115A07DD3 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 9.25% 12-Nov-22 105.6676 8.2066 2.00 INE121H08057 ILFS FINANCIAL SERVICES LIMITED 9.55% 27-Nov-22 103.2910 8.9200 50.00 INE160A09173 PUNJAB NATIONAL BANK RESET 12-Dec-22 102.3500 9.1700 5.00 INE129A07206 GAIL (INDIA) LIMITED 8.30% 23-Feb-23 100.0000 - 50.00 INE206D08139 NUCLEAR POWER CORPORATION OF INDIA 8.56% 18-Mar-23 103.0314 8.2000 150.00 INE572E09205 PNB HOUSING FINANCE LTD 8.58% 16-May-23 100.7630 8.6206 220.00 INE129A07214 GAIL (INDIA) LIMITED 8.30% 23-Feb-24 100.0000 - 50.00 INE975G08058 IL&FS TRANSPORTATION NETWORKS LTD 11.50% 21-Jun-24 104.2900 11.0400 3.00 INE936D07075 RELIANCE UTILITIES AND POWER 9.75% 02-Aug-24 104.6016 8.9800 50.00 INE084A08052 BANK OF INDIA 11.00% 08-Aug-24 108.4200 9.5700 15.00 INE134E08GK2 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.98% 08-Oct-24 103.9768 8.3400 1700.00 INE721A07IO4 SHRIRAM TRANSPORT FINANCE COMPANY 10.00% 13-Nov-24 101.5551 9.7200 200.00 INE153A08055 MAHANAGAR TELEPHONE NIGAM LIMITED 8.28% 19-Nov-24 102.9831 7.9447 90.00 INE477A08025 CANFIN HOMES LIMITED 8.94% 03-Dec-24 100.7000 8.8100 100.00 INE033L07AU5 TATA CAPITAL HOUSING FINANCE LTD 9.22% 09-Dec-24 101.9000 - 39.00 INE340M08137 TAMILNADU GENERATION AND 9.20% 18-Dec-24 100.8800 9.2500 15.00 INE020B08880 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.57% 21-Dec-24 102.4656 8.1964 80.00 INE134E08GV9 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 8.65% 28-Dec-24 103.0117 8.1783 150.00 INE134E08GV9 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 8.65% 28-Dec-24 103.0117 8.1767 150.00 INE043D07HD2 IDFC LIMITED 8.67% 03-Jan-25 100.7776 8.5350 50.00 INE476M08014 L&T HOUSING FINANCE LIMITED 9.35% 29-Jan-25 100.0000 - 50.00 INE774D08LK7 MAHINDRA & MAHINDRA FINANCIAL 9.18% 31-Jan-25 100.4500 - 15.00 INE020B08906 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.27% 06-Feb-25 100.1508 - 50.00 INE020B08906 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.27% 06-Feb-25 100.1508 - 50.00 INE691I08339 L&T INFRASTRUCTURE FINANCE CO LTD 8.75% 18-Feb-25 99.6800 - 250.00 INE129A07222 GAIL (INDIA) LIMITED 8.30% 23-Feb-25 100.0000 - 50.00 INE129A07222 GAIL (INDIA) LIMITED 8.30% 23-Feb-25 100.9483 - 50.00 INE483A09229 CENTRAL BANK OF INDIA RESET 06-Nov-25 100.5800 8.6500 5.00 INE906B07CB9 NATIONAL HIGHWAYS AUTHORITY OF 8.30% 25-Jan-27 108.5480 7.1950 100.00 INE848E07765 NHPC LIMITED 8.54% 26-Nov-27 103.0858 8.1271 39.60 INE848E07765 NHPC LIMITED 8.54% 26-Nov-27 103.0858 8.1271 39.60 INE053F07579 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 7.34% 19-Feb-28 101.5746 7.1400 400.00 INE134E08FQ1 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.94% 25-Mar-28 105.2343 8.2600 400.00 INE753F08028 DAMODAR VALLEY CORPORATION 8.69% 25-Mar-28 107.2504 7.9000 300.00 INE134E08FQ1 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.94% 25-Mar-28 105.2343 8.2600 200.00 INE752E07LR8 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 9.30% 04-Sep-29 109.2234 8.1733 1.00 INE752E07MH7 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.20% 23-Jan-30 100.4193 8.1400 50.00 INE752E07MH7 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.20% 23-Jan-30 100.4193 8.1400 50.00 INE112A08010 CORPORATION BANK 9.51% 31-Dec-99 100.0000 - 200.00 INE457A09215 BANK OF MAHARASHTRA 9.48% 31-Dec-99 98.9400 9.7436 102.00 INE565A09231 INDIAN OVERSEAS BANK 10.00% 31-Dec-99 100.3000 - 66.00 =============================================================================================== NOTE:- (*) - DIRTY PRICE BSE - Bombay Stock Exchange NSE - National Stock Exchange