Mar 9 Below are the details of Indian corporate bonds dealt on BSE & NSE. (10 million = 1 crore) EXCHANGES VOLUME IN MILLIONS --------- ------------------ BSE 5982.80 NSE 43733.40 ============= TOTAL 49716.20 ----------------------------------------------------------------------------------------------- ISIN SECURITY COUPON MATURITY LAST TRD WTD AVG CUM. VOL DATE PRICE YIELD IN MLNS ----------------------------------------------------------------------------------------------- BSE === INE134E08EQ4 POWER FINANCE CORPORATION 9.46% 02-May-15 100.0007 9.0800 1000.00 INE001A07IL7 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.85% 05-Jun-15 100.0910 9.1000 250.00 INE735N08029 BMW INDIA FINANCIAL SERVICES PVT 10.05% 03-Aug-15 100.1590 9.3400 400.00 INE149A07196 TUBE INVESTMENTS OF INDIA LTD 9.46% 25-Sep-15 100.0834 9.0900 750.00 INE094A07046 HINDUSTAN PETROLEUM CORPORATION 8.75% 09-Nov-15 99.8397 8.8800 250.00 INE129A07214 GAIL INDIA LIMITED 8.30% 23-Feb-16 100.7262 7.4700 100.00 INE013A07L48 RELIANCE CAPITAL LTD 0.00% 28-Mar-16 100.0000 0.0000 20.00 INE013A07L71 RELIANCE CAPITAL LTD 0.00% 31-Mar-16 100.1000 0.0000 10.00 INE523E07AK1 LNT FINANCE LIMITED 9.45% 15-Jul-16 99.8563 9.4900 1000.00 INE414G07159 MUTHOOT FINANCE LIMITED 13.00% 12-Jan-17 100.5000 12.6100 1.00 INE721A07HH0 SHRIRAM TRANSPORT FINANCE COMPANY 9.85% 15-Jul-17 100.5900 9.5000 0.40 INE029A07067 BHARAT PETROLEUM CORPORATION LTD 8.65% 08-Oct-17 99.7694 8.7100 250.00 INE115A07GQ8 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 8.70% 22-Jun-18 100.5668 8.4700 500.00 INE115A07EV3 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 9.60% 22-Jan-19 102.9900 8.6400 350.00 INE130C07234 AMTEK AUTO LIMITED 10.50% 02-Jan-20 100.5618 10.6900 2.00 INE691I07893 LNT INFRASTRUCTURE FINANCE CO LTD 8.65% 21-Jan-20 99.7500 8.7000 427.50 INE038A07274 HINDALCO INDUSTRIES LTD 9.60% 02-Aug-22 102.4690 9.1100 150.00 INE129A07206 GAIL INDIA LIMITED 8.30% 23-Feb-23 100.7262 8.1700 50.00 INE477A08025 CAN FIN HOMES LTD 8.94% 03-Dec-24 100.5139 8.8400 205.00 INE238A08351 AXIS BANK LTD 8.85% 05-Dec-24 102.5499 8.4400 50.00 INE043D07HC4 IDFC LTD 8.49% 11-Dec-24 100.0000 8.4900 2.00 ine0208880 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.57% 21-Dec-24 102.3125 8.2100 50.00 INE134E08GV9 POWER FINANCE CORPORATION LTD 8.65% 28-Dec-24 102.5355 8.2500 50.00 INE043D07HD2 IDFC LTD 8.67% 03-Jan-25 100.6934 8.5500 50.00 INE787H07149 INDIA INFRASTRUCTURE FINANCE 7.36% 22-Jan-28 102.2500 7.0800 4.20 INE031A07972 HOUSING AND URBAN DEVELOPMENT CORP 8.58% 13-Jan-29 112.7500 7.1000 0.20 INE909H08188 TATA MOTORS FINANCE LIMITED 11.01% 31-Dec-99 104.2076 10.5300 3.00 NSE === INE148I07290 INDIABULLS HOUSING FINANCE LIMITED 0.00% 25-Mar-15 122.0205 8.4500 5000.00 INE804I07EC5 ECL FINANCE LIMITED NIFTY 30-Mar-15 153.8050 0.0000 9.00 INE134E08EQ4 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 9.46% 02-May-15 100.0007 8.7500 1000.00 INE043D08DG2 INFRASTRUCTURE DEVELOPMENT FINANCE 8.15% 10-May-15 99.7595 9.0000 100.00 INE121A07GO1 CHOLAMANDALAM INVESTMENT AND FIN. 9.52% 13-May-15 99.9299 9.5550 500.00 INE121A07GO1 CHOLAMANDALAM INVESTMENT AND FIN. 9.52% 13-May-15 99.9299 9.2000 500.00 INE121A07GM5 CHOLAMANDALAM INVESTMENT AND FIN. 9.60% 13-May-15 99.9429 9.5548 250.00 INE121A07GM5 CHOLAMANDALAM INVESTMENT AND FIN. 9.60% 13-May-15 99.9429 9.2000 250.00 INE134E08CW6 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.70% 14-May-15 99.8896 9.0158 1450.00 INE134E08CW6 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.70% 14-May-15 99.8896 8.7000 1450.00 INE001A07IL7 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.85% 05-Jun-15 100.0910 8.8000 250.00 INE535H07159 FULLERTON INDIA CREDIT COMPANY LTD 12.15% 10-Jun-15 100.5543 9.1001 1000.00 INE735N08029 BMW INDIA FINANCIAL SERVICES PVT 10.05% 03-Aug-15 100.1590 9.0900 900.00 INE735N08029 BMW INDIA FINANCIAL SERVICES PVT 10.05% 03-Aug-15 100.1590 9.3393 500.00 INE511C08563 MAGMA FINCORP LIMITED 11.50% 07-Aug-15 100.6204 9.9565 270.00 INE535H07167 FULLERTON INDIA CREDIT COMPANY LTD 11.50% 21-Aug-15 100.6782 9.3501 250.00 INE149A07196 TUBE INVESTMENTS OF INDIA LIMITED 9.45% 25-Sep-15 100.0834 8.9000 750.00 INE532F07AO1 EDELWEISS FINANCIAL SERVICES LTD 11.00% 28-Sep-15 100.9950 10.6300 750.00 INE121E07171 JSW ENERGY LIMITED 9.40% 30-Sep-15 100.0085 9.7495 550.00 INE347N07025 GRAND VIEW ESTATES PRIVATE LIMITED 3.00% 30-Sep-15 130.1098 10.6750 370.00 INE909H07917 TATA MOTORS FINANCE LIMITED 9.98% 26-Oct-15 100.1908 9.3215 150.00 INE033L07496 TATA CAPITAL HOUSING FINANCE LTD 9.68% 29-Oct-15 100.0395 7.9359 500.00 INE033L07496 TATA CAPITAL HOUSING FINANCE LTD 9.68% 29-Oct-15 100.0395 9.3000 500.00 INE949L07022 AU FINANCIERS (INDIA) PRIVATE LTD 12.25% 04-Nov-15 101.1674 10.8475 250.00 INE751F08014 TATA INTERNATIONAL LIMITED 0.00% 15-Dec-15 92.6857 10.2506 592.00 INE001A07GH9 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.70% 09-Feb-16 100.6459 8.9014 300.00 INE776K07021 LANDS END PROPERTIES PVT. LTD. 0.00% 13-Feb-16 122.6974 9.0750 500.00 INE001A07KK5 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.35% 04-Mar-16 100.3501 8.9294 100.00 INE001A07KK5 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.35% 04-Mar-16 100.3501 8.9500 100.00 INE001A07GI7 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.75% 08-Mar-16 100.8450 8.8016 50.00 INE121E07189 JSW ENERGY LIMITED 9.50% 31-Mar-16 99.9746 9.8813 500.00 INE813A07049 MAHINDRA LIFESPACE DEVELOPERS LTD 0.00% 04-Apr-16 122.2814 10.4275 670.00 INE511C07334 MAGMA FINCORP LIMITED RESET 05-Apr-16 100.7880 9.9425 853.10 INE905O07010 VIZAG GENERAL CARGO BERTH PVT LTD 9.00% 08-May-16 99.7943 9.5529 300.00 INE134E08FR9 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.35% 15-May-16 99.8186 8.4500 250.00 INE523E07AK1 L & T FINANCE LTD SR-F RR NCD - 15-Jul-16 99.8563 9.3000 1000.00 INE721A07FU7 SHRIRAM TRANSPORT FINANCE CO. LTD 9.65% 01-Aug-16 100.4342 9.3305 100.00 INE055I07016 MAGMA HOUSING FINANCE - 13-Sep-16 101.0010 10.4375 623.00 INE756I07373 HDB FINANCIAL SERVICES LIMITED 10.05% 10-Feb-17 102.0063 8.8400 50.00 INE020B07IB6 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.67% 10-Mar-17 102.6428 8.1734 210.00 INE136E07OL1 CITICORP FINANCE (INDIA) LIMITED NIFTY 29-May-17 122.4800 - 2.50 INE134E08FY5 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.11% 07-Jul-17 101.3430 8.4000 750.00 INE134E08FY5 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.11% 07-Jul-17 101.3430 8.4000 750.00 INE136E07PC7 CITICORP FINANCE (INDIA) LIMITED NIFTY 27-Jul-17 114.5600 - 1.00 INE001A07JC4 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.50% 13-Aug-17 101.6520 8.6600 50.00 INE134E08GC9 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.32% 19-Aug-17 101.8467 8.4000 1000.00 INE134E08GC9 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.32% 19-Aug-17 101.8467 8.4000 1000.00 INE001A07JK7 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.50% 13-Sep-17 101.6192 8.7000 50.00 INE001A07JK7 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.50% 13-Sep-17 101.6192 8.7000 50.00 INE029A07067 BHARAT PETROLEUM CORPORATION LTD. 8.65% 08-Oct-17 99.7694 8.7499 250.00 INE134E08EZ5 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.91% 15-Oct-17 101.0427 8.4000 50.00 INE134E08EZ5 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.91% 15-Oct-17 101.0427 8.4000 50.00 INE134E08GM8 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.90% 21-Oct-17 101.2565 8.3000 50.00 INE013A07SJ5 RELIANCE CAPITAL LIMITED 10.00% 03-Nov-17 100.6000 9.6700 50.00 INE245A08059 THE TATA POWER COMPANY LIMITED 9.32% 17-Nov-17 100.6515 8.9904 50.00 INE530L07012 EDELWEISS HOUSING FINANCE LTD 11.00% 04-Dec-17 100.1705 10.4525 420.00 INE134E08AI9 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.28% 28-Dec-17 102.0890 8.3800 100.00 INE134E08AI9 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.28% 28-Dec-17 102.0890 8.3800 100.00 INE043D07HG5 INFRASTRUCTURE DEVELOPMENT FINANCE 8.43% 02-Feb-18 99.7300 8.5200 17.00 INE001A07DM6 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.20% 07-Feb-18 101.4400 8.6004 50.00 INE140A08RZ2 PIRAMAL ENTERPRISES LIMITED 9.66% 08-Feb-18 100.4458 9.0976 1600.00 INE168R07133 ALLIANCE INFRASTRUCTURE PROJECTS 18.00% 15-Apr-18 100.0000 - 220.00 INE115A07GQ8 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 8.70% 22-Jun-18 100.5668 - 500.00 INE752E07LC0 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.70% 15-Jul-18 103.2512 8.2715 50.00 INE001A07EC5 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 11.25% 04-Sep-18 107.4000 8.6556 50.00 INE115A07EO8 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 9.55% 25-Oct-18 102.4361 8.7000 200.00 INE115A07EO8 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 9.55% 25-Oct-18 102.4361 8.7000 200.00 INE134E08BH9 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 11.25% 28-Nov-18 108.6800 8.4000 16.00 INE115A07EV3 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 9.60% 22-Jan-19 103.1134 8.6000 600.00 INE628A08197 UNITED PHOSPHORUS LIMITED 10.35% 08-Jun-19 105.9000 8.6000 8.00 INE020B08856 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.04% 12-Oct-19 102.6100 8.3100 200.00 INE975G08074 IL&FS TRANSPORTATION NETWORKS LTD 11.50% 20-Nov-19 102.2500 11.1600 2.00 INE691I07893 L & T INFRASTRUCTURE FINANCE 8.65% 21-Jan-20 99.7500 - 427.50 INE537P07034 INDIA INFRADEBT LIMITED 8.55% 04-Feb-20 99.5634 8.6500 50.00 INE261F08444 NABARD 8.18% 10-Feb-20 100.2536 - 80.00 INE261F08444 NABARD 8.18% 10-Feb-20 100.2536 - 80.00 INE039A07827 IFCI LIMITED 9.35% 13-Feb-20 99.9000 - 0.70 INE043D07HI1 IDFC LIMITED 8.63% 18-Feb-20 100.5878 - 500.00 INE134E08GX5 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 8.36% 26-Feb-20 99.9500 - 500.00 INE121A08LT8 CHOLAMANDALAM INVESTMENT AND FIN. 11.00% 06-May-20 99.9300 10.9900 4.00 INE525E09088 NATIONAL CAPITAL REGION PLANNING 8.68% 04-Aug-20 100.7300 8.2900 64.00 INE017A08219 THE GREAT EASTERN SHIPPING CO. LTD 9.70% 15-Apr-21 103.1009 9.0000 150.00 INE202B08389 DEWAN HOUSING FINANCE CORPORATION RESET 23-Sep-21 102.0000 12.2400 3.00 INE129A07198 GAIL (INDIA) LIMITED 8.30% 23-Feb-22 100.7262 - 50.00 INE129A07198 GAIL (INDIA) LIMITED 8.30% 23-Feb-22 100.7262 - 50.00 INE861G08035 FOOD CORPORATION OF INDIA 9.95% 07-Mar-22 110.3889 7.9500 10.00 INE861G08035 FOOD CORPORATION OF INDIA 9.95% 07-Mar-22 110.3889 7.9482 5.00 INE038A07274 HINDALCO INDUSTRIES LIMITED 9.60% 02-Aug-22 102.4690 9.1000 150.00 INE013A08267 RELIANCE CAPITAL LIMITED 10.40% 27-Sep-22 104.9500 9.4200 3.00 INE787H07107 INDIA INFRASTRUCTURE FINANCE 7.21% 21-Nov-22 100.2625 7.1554 80.00 INE690F08238 WEST BENGAL FINANCIAL CORPORATION 9.65% 30-Jan-23 104.0000 9.0600 0.20 INE129A07206 GAIL (INDIA) LIMITED 8.30% 23-Feb-23 100.7262 - 100.00 INE129A07206 GAIL (INDIA) LIMITED 8.30% 23-Feb-23 100.7262 - 50.00 INE733E07JC4 NTPC LIMITED 8.73% 07-Mar-23 103.5048 8.1100 250.00 INE733E07JC4 NTPC LIMITED 8.73% 07-Mar-23 103.5048 8.1100 250.00 INE895D07396 TATA SONS LIMITED 9.74% 13-Jan-24 106.8971 8.5800 8.00 INE129A07214 GAIL (INDIA) LIMITED 8.30% 23-Feb-24 100.7262 - 100.00 INE129A07214 GAIL (INDIA) LIMITED 8.30% 23-Feb-24 100.7262 - 50.00 INE975G08058 IL&FS TRANSPORTATION NETWORKS LTD 11.50% 21-Jun-24 104.4500 11.0100 3.00 INE084A08052 BANK OF INDIA 11.00% 08-Aug-24 108.5000 9.5621 11.00 INE001A07NB8 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.34% 28-Aug-24 105.0200 8.5233 100.00 INE752E07LQ0 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 9.30% 04-Sep-24 106.9200 8.2000 6.00 INE705A08037 VIJAYA BANK 9.15% 30-Oct-24 103.5000 8.6000 97.00 INE477A08025 CANFIN HOMES LIMITED 8.94% 03-Dec-24 100.3862 8.8600 40.50 INE238A08351 AXIS BANK LIMITED 8.85% 05-Dec-24 102.5499 8.4377 350.00 INE238A08351 AXIS BANK LIMITED 8.85% 05-Dec-24 102.7319 8.4100 300.00 INE340M08137 TAMILNADU GENERATION AND 9.20% 18-Dec-24 101.0000 9.1900 10.00 INE020B08880 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.57% 21-Dec-24 102.3125 8.2177 50.00 INE134E08GV9 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 8.65% 28-Dec-24 102.5355 8.2477 350.00 INE134E08GV9 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 8.65% 28-Dec-24 102.5855 8.2416 200.00 INE990D07312 KRISHNA BHAGYA JALA NIGAM LTD 8.75% 31-Dec-24 99.7500 8.7900 2.00 INE043D07HD2 IDFC LIMITED 8.67% 03-Jan-25 100.6934 8.5478 57.00 INE020B08898 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.23% 23-Jan-25 99.7529 - 150.00 INE129A07222 GAIL (INDIA) LIMITED 8.30% 23-Feb-25 100.7262 - 50.00 INE129A07222 GAIL (INDIA) LIMITED 8.30% 23-Feb-25 100.7262 - 50.00 INE115A07GT2 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 8.52% 03-Mar-25 100.0000 - 1850.00 INE001A07NP8 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 8.43% 04-Mar-25 100.0000 - 750.00 INE062A08025 STATE BANK OF INDIA RESET 04-Nov-25 105.2000 8.8800 0.30 INE906B07CB9 NATIONAL HIGHWAYS AUTHORITY OF 8.30% 25-Jan-27 110.2000 7.0000 50.00 INE053F07579 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 7.34% 19-Feb-28 101.9945 7.0900 20.00 INE861G08027 FOOD CORPORATION OF INDIA 8.80% 22-Mar-28 106.7193 7.9500 2900.00 INE861G08027 FOOD CORPORATION OF INDIA 8.80% 22-Mar-28 106.7193 7.9448 650.00 INE753F08028 DAMODAR VALLEY CORPORATION 8.69% 25-Mar-28 107.3015 7.8900 300.00 INE020B07HP8 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.46% 24-Sep-28 110.2200 7.2400 5.20 INE514E08ED5 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 8.87% 30-Oct-29 105.5437 8.1900 50.00 INE752E07MH7 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.20% 23-Jan-30 99.9113 8.2000 50.00 INE134E07455 POWER FINANCE CORPORATION LTD 8.67% 16-Nov-33 116.3500 7.0563 12.40 INE053F09HG5 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 8.83% 14-May-34 107.4100 8.2200 3.00 INE457A09215 BANK OF MAHARASHTRA 9.48% 31-Dec-99 98.2500 9.9304 43.00 INE565A09231 INDIAN OVERSEAS BANK 10.00% 31-Dec-99 98.2000 - 18.00 INE008A08U84 IDBI BANK LIMITED 10.75% 31-Dec-99 106.0870 9.7200 4.00 INE434A09149 ANDHRA BANK 9.55% 31-Dec-99 99.1000 9.7700 2.00 =============================================================================================== NOTE:- (*) - DIRTY PRICE