Mar 10 Below are the details of Indian corporate bonds dealt on BSE & NSE. (10 million = 1 crore) EXCHANGES VOLUME IN MILLIONS --------- ------------------ BSE 10426.90 NSE 32013.40 ============= TOTAL 42440.30 ----------------------------------------------------------------------------------------------- ISIN SECURITY COUPON MATURITY LAST TRD WTD AVG CUM. VOL DATE PRICE YIELD IN MLNS ----------------------------------------------------------------------------------------------- BSE === INE277L07010 FORTIS HEALTHCARE HOLDINGS PVT LTD 13.50% 27-Mar-15 100.1287 9.8200 2000.00 INE657K07247 RHC HOLDING PRIVATE LIMITED 12.50% 27-Mar-15 100.0987 9.5900 800.00 INE001A07IE2 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.70% 16-Apr-15 99.9533 9.3500 260.00 INE721A07DL1 SHRIRAM TRANSPORT FINANCE COMPANY 10.25% 09-Aug-15 99.3178 12.2800 1.00 INE094A07046 HINDUSTAN PETROLEUM CORPORATION 8.75% 09-Nov-15 99.8397 8.8800 250.00 INE160A09124 PUNJAB NATIONAL BANK 8.45% 16-Apr-16 99.9500 8.4700 2.00 INE414G07159 MUTHOOT FINANCE LIMITED 13.00% 12-Jan-17 103.1500 0.0000 1.00 INE523E07442 L & T FINANCE LTD 9.95% 17-Jan-17 110.5522 11.0000 4.90 INE756I07373 HDB FINANCIAL SERVICES LIMITED 10.05% 10-Feb-17 102.0063 8.8500 50.00 INE020B07IY8 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.25% 25-Aug-17 101.9805 8.2800 100.00 INE134E08GM8 POWER FINANCE CORPORATION LTD 8.90% 21-Oct-17 101.0267 8.4100 250.00 INE800H07223 OMAXE LIMITED 14.00% 23-Dec-17 99.9800 - 0.50 INE261F09DY6 NABARD 0.00% 01-Jan-18 79.7823 8.3500 3.00 INE001A07NO1 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 8.70% 26-Apr-18 100.2683 8.5800 250.00 INE261F09EO5 NABARD 0.00% 01-Jun-18 77.4100 8.3800 3.00 INE261F08469 NABARD 8.19% 08-Jun-18 99.9645 8.2100 50.00 INE759E07475 LNT FINCORP LTD 9.22% 15-Jun-18 100.2095 9.1800 35.00 INE752E07LA4 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.70% 15-Jul-18 101.2574 8.2200 50.00 INE134E08BE6 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 11.00% 15-Sep-18 107.3500 8.4600 1.00 INE627P08023 SGGD PROJECTS DEVELOPMENT PVT LTD 0.00% 21-May-19 104.4930 0.0000 1067.00 INE134E08GX5 POWER FINANCE CORPORATION LTD 8.36% 26-Feb-20 100.0000 8.3600 750.00 INE202B08389 DEWAN HOUSING FINANCE CORPORATION 12.75% 23-Sep-21 102.0000 12.1500 2.00 INE514E08AG6 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 9.38% 29-Sep-21 104.9000 8.3600 1.00 INE129A07198 GAIL INDIA LIMITED 8.30% 23-Feb-22 100.6216 8.1800 50.00 INE038A07274 HINDALCO INDUSTRIES LTD 9.60% 02-Aug-22 102.4990 9.1000 150.00 INE557F07025 NATIONAL HOUSINGBANK 7.17% 01-Jan-23 100.6346 7.0500 50.00 INE733E07JC4 NATIONAL THERMAL POWER CORPORATION 8.73% 07-Mar-23 103.2693 8.1600 800.00 INE153A08055 MAHANAGAR TELEPHONE NIGAM LIMITED 8.28% 19-Nov-24 102.8990 7.8300 10.00 INE477A08025 CAN FIN HOMES LTD 8.94% 03-Dec-24 100.5139 8.8400 4.50 INE238A08351 AXIS BANK LTD 8.85% 05-Dec-24 102.5999 8.4400 50.00 INE020B08880 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.57% 21-Dec-24 102.3625 8.2000 50.00 INE134E08GV9 POWER FINANCE CORPORATION LTD 8.65% 28-Dec-24 102.5855 8.2500 50.00 INE990D07312 KRISHNA BHAGYA JALA NIGAM LTD 8.75% 31-Dec-24 100.1000 8.7200 1.00 INE043D07HD2 IDFC LTD 8.67% 03-Jan-25 100.7434 8.5500 50.00 INE160A08068 PUNJAB NATIONAL BANK 8.23% 09-Feb-25 99.9967 8.2300 100.00 INE691I08339 LNT INFRASTRUCTURE FINANCE CO LTD 8.75% 18-Feb-25 99.3000 8.8600 2.00 INE129A07222 GAIL INDIA LIMITED 8.30% 23-Feb-25 100.6216 8.2000 100.00 INE476A08035 CANARA BANK 9.55% 05-Mar-25 99.2535 9.6500 2650.00 INE062A08058 STATE BANK OF INDIA 9.95% 16-Mar-26 107.7500 8.8200 0.50 INE787H07149 INDIA INFRASTRUCTURE FINANCE 7.36% 22-Jan-28 102.1600 6.9700 8.50 INE752E07LC0 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.70% 15-Jul-28 103.4660 8.2500 100.00 INE752E07LR8 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 9.30% 04-Sep-29 108.8029 8.2300 50.00 INE514E08ED5 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 8.87% 30-Oct-29 105.5737 8.1900 50.00 INE514E08EE3 EXPORT-IMPORT BANK OF INDIA 8.83% 03-Nov-29 105.1692 8.2000 50.00 INE787H07347 INDIA INFRASTRUCTURE FINANCE 8.66% 22-Jan-34 117.7588 6.9400 5.50 INE787H07057 INDIA INFRASTRUCTURE FINANCE 9.41% 27-Jul-37 107.8400 8.5900 60.00 INE245A08042 TATA POWER COMPANY LIMITED 10.75% 21-Aug-72 106.2000 0.0000 1.00 INE565A09231 INDIAN OVERSEAS BANK 10.00% 31-Dec-99 98.8225 10.1400 39.00 INE008A08U84 IDBI BANK LIMITED PERPETUAL 10.75% 31-Dec-99 104.6000 10.2700 7.00 INE511C08878 MAGMA FINCORP LIMITED 12.10% 31-Dec-99 100.1500 12.0400 3.50 INE081A08165 TATA STEEL LIMITED 11.80% 31-Dec-99 111.7500 0.0000 2.00 INE539K08112 CREDILA FINANCIAL SERVICES P LTD 11.75% 31-Dec-99 111.6800 10.5100 1.00 NSE === INE277L07010 FORTIS HEALTHCARE HOLDINGS PVT LTD 13.50% 27-Mar-15 100.1287 9.3500 2000.00 INE657K07247 RHC HOLDING PRIVATE LIMITED 12.50% 27-Mar-15 100.0987 9.1500 800.00 INE804I07EC5 ECL FINANCE LIMITED NIFTY 30-Mar-15 153.8620 0.0000 1.00 INE511C07219 MAGMA FINCORP LTD. 11.20% 02-Apr-15 100.1028 9.4976 500.00 INE895D08410 TATA SONS LIMITED 9.98% 10-Apr-15 100.0175 8.9546 85.00 INE975F07CT7 KOTAK MAHINDRA INVESTMENTS LIMITED 10.65% 17-Apr-15 100.1077 9.4249 400.00 INE216L08024 KAL AIRWAYS PRIVATE LIMITED 11.25% 28-May-15 100.0619 - 650.00 INE216L08032 KAL AIRWAYS PRIVATE LIMITED 11.25% 29-May-15 100.0619 - 550.00 INE894F07576 INDIABULLS FINANCIAL SERVICES LTD 10.65% 16-Jul-15 100.1419 9.5700 50.00 INE001A07JB6 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.60% 07-Aug-15 99.9733 9.1500 50.00 INE532F07AO1 EDELWEISS FINANCIAL SERVICES LTD 11.00% 28-Sep-15 101.0000 10.6245 750.00 INE722A07414 SHRIRAM CITY UNION FINANCE LIMITED 10.60% 06-Oct-15 100.4682 9.8900 250.00 INE094A07046 HINDUSTAN PETROLEUM CORPORATION 8.75% 09-Nov-15 99.8397 8.7500 250.00 INE001A07KK5 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.35% 04-Mar-16 100.4177 8.8552 500.00 INE001A07KK5 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.35% 04-Mar-16 100.4177 8.8500 500.00 INE001A07MM7 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.72% 25-Mar-16 100.8247 8.8150 750.00 INE001A07MM7 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.72% 25-Mar-16 100.8247 8.8500 750.00 INE721A07IZ0 SHRIRAM TRANSPORT FINANCE COMPANY 9.10% 22-Dec-16 99.6140 - 50.00 INE136E07NT6 CITICORP FINANCE (INDIA) LIMITED NIFTY 30-Dec-16 136.9500 - 1.50 INE115A07ES9 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 9.69% 11-Jan-17 101.5964 8.6700 250.00 INE020B07II1 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.52% 25-Mar-17 102.2440 8.2600 450.00 INE020B07II1 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.52% 25-Mar-17 102.2440 8.2600 450.00 INE827N07059 L & T INTERSTATE ROAD CORRIDOR LTD 9.09% 15-Apr-17 100.0000 9.0980 27.00 INE136E07OG1 CITICORP FINANCE (INDIA) LIMITED - 28-Apr-17 127.7800 - 1.00 INE115A07CM6 LIC HOUSING FINANCE LTD. 9.70% 11-Jun-17 101.9294 8.6700 500.00 INE115A07CM6 LIC HOUSING FINANCE LTD. 9.70% 11-Jun-17 101.9294 8.6700 500.00 INE721A07DM9 SHRIRAM TRANSPORT FINANCE COMPANY 10.50% 09-Aug-17 102.7396 9.1300 500.00 INE001A07JC4 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.50% 13-Aug-17 101.5645 8.7000 200.00 INE001A07JC4 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.50% 13-Aug-17 101.5645 8.7000 200.00 INE115A07CX3 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 9.57% 07-Sep-17 101.7557 8.7000 200.00 INE115A07CX3 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 9.57% 07-Sep-17 101.7557 8.7000 200.00 INE423R07025 RELIANCE PROJECT VENTURES AND 12.52% 10-Oct-17 100.8124 12.0700 100.00 INE827N07067 L & T INTERSTATE ROAD CORRIDOR LTD 9.09% 15-Oct-17 100.0000 9.0980 26.00 INE134E08GM8 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.90% 21-Oct-17 101.0267 8.4000 250.00 INE572E09247 PNB HOUSING FINANCE LIMITED 9.05% 21-Oct-17 101.4300 8.6000 2.00 INE233B08087 BLUE DART EXPRESS LTD 9.30% 20-Nov-17 100.5180 9.1000 1.20 INE041R07017 SPARK BUILDERS AND INFRA PROJECTS 18.00% 31-Jan-18 100.0000 - 73.10 INE043D07HG5 INFRASTRUCTURE DEVELOPMENT FINANCE 8.43% 02-Feb-18 99.7000 8.5300 309.00 INE755K07173 DALMIA CEMENT (BHARAT) LIMITED 10.50% 20-Feb-18 100.1142 - 350.00 INE827N07075 L & T INTERSTATE ROAD CORRIDOR LTD 9.09% 15-Apr-18 100.0000 9.0980 24.00 INE001A07NO1 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 8.70% 26-Apr-18 100.4540 - 350.00 INE001A07NO1 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 8.70% 26-Apr-18 100.4540 - 100.00 INE437M07018 AMRI HOSPITALS LIMITED 0.00% 26-Apr-18 104.1027 - 10.00 INE660A07JG8 SUNDARAM FINANCE LIMITED 9.30% 27-Apr-18 100.6662 9.0199 100.00 INE660A07JG8 SUNDARAM FINANCE LIMITED 9.30% 27-Apr-18 100.6662 9.0200 100.00 INE115A07GQ8 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 8.70% 22-Jun-18 100.1075 - 500.00 INE752E07LA4 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.70% 15-Jul-18 101.1052 8.2730 300.00 INE752E07LC0 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.70% 15-Jul-18 103.4660 8.2450 200.00 INE827N07083 L & T INTERSTATE ROAD CORRIDOR LTD 9.09% 15-Oct-18 100.0000 9.0980 25.00 INE155A08183 TATA MOTORS LIMITED 10.30% 30-Nov-18 104.4232 8.8278 150.00 INE008A08Q72 IDBI BANK LIMITED 11.30% 15-Dec-18 108.2800 8.6000 20.00 INE261F09EW8 NABARD 0.00% 01-Jan-19 73.8600 8.2700 4.00 INE001A07MH7 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.65% 19-Jan-19 103.3000 8.5900 108.00 INE115A07EV3 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 9.60% 22-Jan-19 102.7887 8.7000 250.00 INE115A07EV3 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 9.60% 22-Jan-19 102.7887 8.7000 250.00 INE721A07HI8 SHRIRAM TRANSPORT FINANCE COMPANY 10.00% 15-Jul-19 101.2000 9.6100 0.40 INE752E07LT4 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.93% 20-Oct-19 102.3443 8.2700 100.00 INE233B08103 BLUE DART EXPRESS LTD 9.50% 20-Nov-19 101.5230 9.1001 42.60 INE261F08444 NABARD 8.18% 10-Feb-20 100.2598 - 120.00 INE261F08444 NABARD 8.18% 10-Feb-20 100.2598 - 120.00 INE039A07827 IFCI LIMITED TRANCHE-II 9.35% 13-Feb-20 97.2500 - 1.80 INE043D07HI1 IDFC LIMITED 8.63% 18-Feb-20 100.2338 - 200.00 INE134E08GX5 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 8.36% 26-Feb-20 100.0000 - 2150.00 INE134E08GX5 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 8.36% 26-Feb-20 100.0000 - 1400.00 INE909H08022 TATA MOTORS FINANCE LIMITED 10.75% 25-Mar-20 102.4500 10.1000 5.00 INE804I08601 ECL FINANCE LIMITED 12.00% 26-Apr-20 102.8500 11.8600 100.00 INE043D07161 INFRASTRUCTURE DEVELOPMENT FINANCE 8.79% 15-Sep-20 100.8517 8.5600 350.00 INE043D07161 INFRASTRUCTURE DEVELOPMENT FINANCE 8.79% 15-Sep-20 100.8517 8.5600 350.00 INE141A09116 ORIENTAL BANK OF COMMERCE RESET 17-Sep-20 101.1200 8.7542 1.00 INE752E07LU2 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.93% 20-Oct-20 102.7515 8.2700 100.00 INE549F08533 KARNATAKA STATE FINANCIAL CORP 8.58% 26-Dec-20 100.5402 8.6188 200.00 INE081A08165 TATA IRON AND STEEL COMPANY LTD RESET 18-Mar-21 109.9230 9.8200 20.00 INE081A08173 TATA IRON AND STEEL COMPANY LTD RESET 11-May-21 108.7059 9.8200 46.00 INE121A08NR8 CHOLAMANDALAM INVESTMENT AND FIN. 11.30% 18-Jun-21 105.2989 10.0950 350.00 INE752E07LV0 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.93% 20-Oct-21 103.1403 8.2700 100.00 INE020B08872 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.44% 04-Dec-21 100.7290 8.3000 29.00 INE129A07198 GAIL (INDIA) LIMITED 8.30% 23-Feb-22 100.6216 - 50.00 INE861G08035 FOOD CORPORATION OF INDIA 9.95% 07-Mar-22 110.6539 7.9000 200.00 INE861G08035 FOOD CORPORATION OF INDIA 9.95% 07-Mar-22 110.6539 7.9000 100.00 INE020B08922 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.27% 09-Mar-22 99.9500 - 350.00 INE081A08181 TATA IRON AND STEEL COMPANY LTD 2.00% 23-Apr-22 110.1246 9.0260 350.00 INE038A07274 HINDALCO INDUSTRIES LIMITED 9.60% 02-Aug-22 102.4990 9.0943 150.00 INE787H07107 INDIA INFRASTRUCTURE FINANCE 7.21% 21-Nov-22 100.3204 7.1400 160.00 INE557F07025 NATIONAL HOUSING BANK 7.17% 01-Jan-23 100.3407 7.1000 50.00 INE129A07206 GAIL (INDIA) LIMITED 8.30% 23-Feb-23 100.7450 - 100.00 INE129A07206 GAIL (INDIA) LIMITED 8.30% 23-Feb-23 100.7450 - 50.00 INE733E07JC4 NTPC LIMITED 8.73% 07-Mar-23 103.2893 8.1500 1050.00 INE020B08831 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.82% 12-Apr-23 102.8524 8.3100 140.00 INE895D07396 TATA SONS LIMITED 9.74% 13-Jan-24 107.1000 8.5500 8.00 INE129A07214 GAIL (INDIA) LIMITED 8.30% 23-Feb-24 100.7450 - 100.00 INE129A07214 GAIL (INDIA) LIMITED 8.30% 23-Feb-24 100.7450 - 50.00 INE975G08058 IL&FS TRANSPORTATION NETWORKS LTD 11.50% 21-Jun-24 99.9900 11.8200 5.00 INE539K08112 CREDILA FINANCIAL SERVICES PVT LTD 11.75% 09-Jul-24 111.6800 9.7600 1.00 INE084A08052 BANK OF INDIA 11.00% 08-Aug-24 108.5000 9.5600 9.00 INE296A08714 BAJAJ FINANCE LIMITED 10.15% 19-Sep-24 104.7500 9.3500 61.00 INE141A08019 ORIENTAL BANK OF COMMERCE 9.20% 27-Oct-24 103.8200 8.5800 20.00 INE721A07IO4 SHRIRAM TRANSPORT FINANCE COMPANY 10.00% 13-Nov-24 101.7000 9.7000 6.00 INE153A08055 MAHANAGAR TELEPHONE NIGAM LIMITED 8.28% 19-Nov-24 102.8990 7.9584 10.00 INE238A08351 AXIS BANK LIMITED 8.85% 05-Dec-24 102.5999 8.4300 50.00 INE340M08137 TAMILNADU GENERATION AND 9.20% 18-Dec-24 101.8700 9.1000 173.00 INE020B08880 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.57% 21-Dec-24 102.3625 8.2100 50.00 INE134E08GV9 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 8.65% 28-Dec-24 102.5855 8.2400 50.00 INE990D07312 KRISHNA BHAGYA JALA NIGAM LTD 8.75% 31-Dec-24 100.0500 8.7300 1.00 INE043D07HD2 IDFC LIMITED 8.67% 03-Jan-25 100.7300 8.5421 206.00 INE020B08898 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.23% 23-Jan-25 99.8830 - 350.00 INE020B08898 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.23% 23-Jan-25 99.8830 - 350.00 INE160A08068 PUNJAB NATIONAL BANK 8.23% 09-Feb-25 99.9967 - 200.00 INE691I08339 L&T INFRASTRUCTURE FINANCE CO LTD 8.75% 18-Feb-25 99.6500 - 9.00 INE129A07222 GAIL (INDIA) LIMITED 8.30% 23-Feb-25 100.6216 - 100.00 INE115A07GT2 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 8.52% 03-Mar-25 100.0000 - 750.00 INE514E08CH0 EXIM BANK 8.87% 13-Mar-25 104.1349 8.2394 100.00 INE514E08CH0 EXIM BANK 8.87% 13-Mar-25 104.1349 8.2400 100.00 INE206D08212 NUCLEAR POWER CORPORATION OF INDIA 8.40% 28-Nov-25 102.4987 8.2012 100.00 INE206D08212 NUCLEAR POWER CORPORATION OF INDIA 8.40% 28-Nov-25 102.4987 8.2000 100.00 INE062A08066 STATE BANK OF INDIA 9.45% 16-Mar-26 105.7000 8.2000 2.00 INE891F08018 RAJASTHAN RAJYA VIDYUT UTPADAN 9.00% 24-Dec-26 102.0000 8.8900 4.00 INE572F09202 RAJASTHAN RAJYA VIDYUT PRASARAN 8.65% 05-Jan-27 99.8800 - 5.00 INE848E07765 NHPC LIMITED 8.54% 26-Nov-27 102.3788 8.2166 10.40 INE848E07765 NHPC LIMITED 8.54% 26-Nov-27 102.3788 8.2165 10.40 INE861G08027 FOOD CORPORATION OF INDIA 8.80% 22-Mar-28 105.1160 8.1398 1000.00 INE861G08027 FOOD CORPORATION OF INDIA 8.80% 22-Mar-28 105.1160 8.1400 1000.00 INE134E08FQ1 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.94% 25-Mar-28 104.9388 8.2966 250.00 INE134E08FQ1 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.94% 25-Mar-28 104.9388 8.3000 250.00 INE039A09PR5 IFCI LIMITED 9.75% 26-Apr-28 99.9000 9.7500 15.00 INE752E07LR8 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 9.30% 04-Sep-29 108.8029 8.2200 50.00 INE514E08ED5 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 8.87% 30-Oct-29 105.4343 8.2025 100.00 INE514E08ED5 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 8.87% 30-Oct-29 105.4343 8.2025 50.00 INE514E08EE3 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 8.83% 03-Nov-29 105.1692 8.1950 50.00 INE752E07MH7 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.20% 23-Jan-30 100.1638 8.1700 320.00 INE752E07MH7 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.20% 23-Jan-30 100.1638 8.1700 310.00 INE476A08035 CANARA BANK 9.55% 31-Dec-99 99.4000 - INE565A09231 INDIAN OVERSEAS BANK 10.00% 31-Dec-99 98.7000 - 82.00 INE008A08U84 IDBI BANK LIMITED 10.75% 31-Dec-99 104.6000 9.9500 7.00 INE434A09149 ANDHRA BANK 9.55% 31-Dec-99 98.5100 9.9300 4.00 INE909H08188 TATA MOTORS FINANCE LIMITED 0.00% 31-Dec-99 104.2500 10.3400 2.00 INE457A09215 BANK OF MAHARASHTRA 9.48% 31-Dec-99 98.1700 9.9500 1.00 ===============================================================================================