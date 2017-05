Mar 11 Below are the details of Indian corporate bonds dealt on BSE & NSE. (10 million = 1 crore) EXCHANGES VOLUME IN MILLIONS --------- ------------------ BSE 5516.50 NSE 25206.20 ============= TOTAL 30722.70 ----------------------------------------------------------------------------------------------- ISIN SECURITY COUPON MATURITY LAST TRD WTD AVG CUM. VOL DATE PRICE YIELD IN MLNS ----------------------------------------------------------------------------------------------- BSE === INE277L07010 FORTIS HEALTHCARE HOLDINGS PVT LTD 13.50% 27-Mar-15 100.1687 8.5400 2000.00 INE523E07889 LNT FINANCE LIMITED 8.90% 15-May-15 99.8254 9.1500 59.00 INE860H07201 ADITYA BIRLA FINANCE LIMITED 10.59% 29-May-15 100.1626 9.2000 250.00 INE851M07036 VOLKSWAGEN FINANCE PRIVATE LIMITED 9.85% 09-Jun-15 100.1140 9.1500 250.00 INE414G07381 MUTHOOT FINANCE LTD 11.25% 04-Dec-15 96.9570 - 0.30 INE202B07688 DEWAN HOUSING FINANCE CORPORATION 10.80% 05-Dec-15 100.6199 9.7300 150.00 INE721A07AV6 SHRIRAM TRANSPORT FINANCE 11.60% 11-Jul-16 100.8083 9.3000 500.00 INE800H07215 OMAXE LIMITED 14.00% 23-Dec-16 100.0500 - 14.00 INE523E07442 L & T FINANCE LTD 9.95% 17-Jan-17 110.9249 10.9000 6.30 INE721A07HH0 SHRIRAM TRANSPORT FINANCE COMPANY 9.85% 15-Jul-17 100.8400 9.3700 1.00 INE800H07223 OMAXE LIMITED 14.00% 23-Dec-17 100.0500 - 14.50 INE205A07022 SESA STERLITE LIMITED 9.36% 30-Dec-17 100.6660 9.0500 50.00 INE976I08094 TATA CAPITAL LIMITED 10.25% 15-Dec-19 103.7500 9.2000 2.00 INE909H08014 TATA MOTORS FINANCE LIMITED 10.90% 20-Jan-20 103.4000 10.0000 10.00 INE134E08GX5 POWER FINANCE CORPORATION LTD 8.36% 26-Feb-20 100.0000 8.3600 250.00 INE001A07FR0 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 8.79% 21-Jul-20 100.8037 8.5800 100.00 INE202B08389 DEWAN HOUSING FINANCE CORPORATION 12.75% 23-Sep-21 102.1000 12.2100 1.00 INE134E07190 POWER FINANCE CORP. LTD 8.20% 01-Feb-22 106.1100 7.0400 2.00 INE031A07832 HOUSING AND URBAN DEVELOPMENT CORP 8.10% 05-Mar-22 104.1904 7.3100 400.00 INE861G08035 FOOD CORPORATION OF INDIA 9.95% 07-Mar-22 103.6500 9.2100 11.00 INE020B07GG9 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 7.93% 27-Mar-22 103.6455 7.2400 49.00 INE013A08267 RELIANCE CAPITAL LTD 10.40% 27-Sep-22 104.9300 9.4300 6.00 INE043D07GU8 IDFC LTD 9.38% 12-Sep-24 105.4400 8.5200 140.00 INE114A07869 STEEL AUTHORITY OF INDIA LTD 9.00% 14-Oct-24 104.9742 8.2200 100.00 INE705A08037 VIJAYA BANK 9.15% 30-Oct-24 103.5275 8.6000 97.00 INE153A08055 MAHANAGAR TELEPHONE NIGAM LIMITED 8.28% 19-Nov-24 102.9490 7.8200 10.00 INE020B08880 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.57% 21-Dec-24 102.3900 8.2000 50.00 INE134E08GV9 POWER FINANCE CORPORATION LTD 8.65% 28-Dec-24 102.2514 8.3000 450.00 INE043D07HD2 IDFC LTD 8.67% 03-Jan-25 100.7700 8.5400 56.00 INE871D07NL7 INFRASTRUCTURE LEASING N FINANCIAL 8.72% 21-Jan-25 100.1035 8.7000 250.00 INE160A08068 PUNJAB NATIONAL BANK 8.23% 09-Feb-25 99.6200 8.2800 50.00 INE476A08035 CANARA BANK 9.55% 05-Mar-25 99.2000 9.6500 40.00 INE891F08018 RAJASTHAN RAJYA VIDYUT UTPADAN 9.00% 24-Dec-26 101.6000 8.7700 8.00 INE787H07149 INDIA INFRASTRUCTURE FINANCE 7.36% 22-Jan-28 103.1198 6.9800 4.30 INE206D08246 NUCLEAR POWER CORPORATION OF INDIA 8.40% 28-Nov-28 102.9500 8.0300 50.00 INE752E07MH7 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.20% 23-Jan-30 100.1900 8.1700 50.00 INE557F07108 NATIONAL HOUSING BANK 8.76% 13-Jan-34 115.0000 7.1500 8.10 INE081A08173 TATA STEEL LIMITED 11.50% 11-May-99 108.3000 10.6200 1.00 INE457A09215 BANK OF MAHARASHTRA 9.48% 30-Dec-99 97.8500 9.6800 20.00 INE160A08076 PUNJAB NATIONAL BANK 9.15% 31-Dec-99 99.9900 9.1400 3.00 INE081A08165 TATA STEEL LIMITED 11.80% 31-Dec-99 109.2000 9.9800 2.00 INE121A08MQ2 CHOLAMANDALAM INVESTMENT AND FIN. 12.75% 31-Dec-99 106.4000 0.0000 1.00 NSE === INE916DA7CS2 KOTAK MAHINDRA PRIME LIMITED 9.84% 26-Mar-15 100.0300 8.4100 100.00 INE657K07247 RHC HOLDING PRIVATE LIMITED 12.50% 27-Mar-15 100.1387 8.3300 800.00 INE804I07EC5 ECL FINANCE LIMITED NIFTY 30-Mar-15 153.9180 0.0000 4.00 INE476M07057 LT HOUSING FINANCE LIMITED 10.35% 05-May-15 100.2050 8.8398 250.00 INE261F09HU5 NABARD 9.20% 27-Jul-15 99.9823 9.0563 750.00 INE261F09HU5 NABARD 9.20% 27-Jul-15 99.9823 8.7500 750.00 INE721A07DL1 SHRIRAM TRANSPORT FINANCE COMPANY 10.25% 10-Aug-15 100.4625 9.2500 400.00 INE445K07015 RELIANCE BROADCAST NETWORK LIMITED - 28-Sep-15 66.8043 10.0328 150.00 INE722A07414 SHRIRAM CITY UNION FINANCE LIMITED 10.60% 06-Oct-15 100.4740 9.8900 250.00 INE115A07DJ0 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 9.39% 02-Dec-15 100.1017 9.0118 18.00 INE202B07688 DEWAN HOUSING FINANCE CORP. LTD. 10.80% 05-Dec-15 100.6199 9.6200 150.00 INE008A08G74 IDBI BANK LTD OMNI 7.70% 23-Jan-16 98.6000 9.4000 10.00 INE136E07QD3 CITICORP FINANCE (INDIA) LIMITED - 30-Mar-16 113.3300 - 7.50 INE306N07CF8 TATA CAPITAL FINANCIAL SERVICES LTD - 11-Jul-16 99.9000 9.5019 250.00 INE306N07CF8 TATA CAPITAL FINANCIAL SERVICES LTD - 11-Jul-16 99.9000 9.2250 250.00 INE721A07FU7 SHRIRAM TRANSPORT FINANCE CO. LTD 9.65% 01-Aug-16 100.4416 9.3200 500.00 INE134E07398 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.80% 27-Sep-16 101.9053 8.3500 250.00 INE134E07398 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.80% 27-Sep-16 101.9053 8.3500 250.00 INE134E07398 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.80% 27-Sep-16 101.9588 8.3152 15.00 INE115A07EM2 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 9.45% 14-Oct-16 100.8984 8.7554 10.00 INE752E07HQ8 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.84% 21-Oct-16 100.7615 8.2500 37.50 INE043D07FL9 IDFC LIMITED 9.23% 20-Jan-17 101.2540 8.4400 45.00 INE134E08FC1 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.72% 08-Feb-17 100.5869 8.3500 80.00 INE020B08658 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.28% 15-Feb-17 101.7814 8.2200 300.00 INE020B08658 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.28% 15-Feb-17 101.7814 8.2200 300.00 INE752E07GH9 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.90% 25-Feb-17 101.3641 8.1000 50.00 INE752E07GH9 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.90% 25-Feb-17 101.3641 8.1000 50.00 INE020B07IB6 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.67% 10-Mar-17 102.4913 8.2500 50.00 INE514E08357 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 9.85% 15-Mar-17 103.1094 8.0966 50.00 INE514E08357 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 9.85% 15-Mar-17 103.1094 8.1000 50.00 INE020B07II1 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.52% 25-Mar-17 102.2542 8.2500 30.00 INE514E08373 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 9.85% 26-Mar-17 102.8000 8.2900 1.00 INE115A07FG1 LIC HOUSING FINANCE LTD 9.69% 27-Mar-17 101.7733 8.6841 350.00 INE115A07FG1 LIC HOUSING FINANCE LTD 9.69% 27-Mar-17 101.7733 8.7000 350.00 INE136E07OV0 CITICORP FINANCE (INDIA) LTD - 28-Apr-17 122.4800 - 1.00 INE115A07CI4 LIC HOUSING FINANCE LTD. 9.70% 16-May-17 101.8870 8.6700 250.00 INE115A07CI4 LIC HOUSING FINANCE LTD. 9.70% 16-May-17 101.8870 8.6700 250.00 INE514E08DU1 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 8.65% 12-Jun-17 99.8257 8.6921 1000.00 INE514E08DU1 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 8.65% 12-Jun-17 99.8257 8.7832 1000.00 INE134E08FY5 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.11% 07-Jul-17 101.2581 8.4399 1150.00 INE134E08FY5 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.11% 07-Jul-17 101.2581 8.4400 1150.00 INE134E08FY5 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.11% 07-Jul-17 101.3418 8.4000 25.00 INE721A07DM9 SHRIRAM TRANSPORT FINANCE COMPANY 10.50% 09-Aug-17 102.7546 9.1300 500.00 INE134E08EW2 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.27% 21-Aug-17 101.6955 8.4200 100.00 INE134E08EW2 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.27% 21-Aug-17 101.6955 8.4200 100.00 INE572E09247 PNB HOUSING FINANCE LIMITED 9.05% 21-Oct-17 101.4800 8.5700 1.00 INE205A07022 SESA STERLITE LIMITED 9.36% 30-Dec-17 100.6660 9.0500 50.00 INE043D07HG5 INFRASTRUCTURE DEVELOPMENT FINANCE 8.43% 02-Feb-18 99.7300 8.5200 7.00 INE020B07DE1 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.07% 28-Feb-18 101.9488 8.2900 50.00 INE134E08FK4 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.95% 11-Mar-18 101.7195 8.2700 150.00 INE134E08FK4 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.95% 11-Mar-18 101.7195 8.2700 50.00 INE094A07053 HINDUSTAN PETROLEUM CORPORATION 8.77% 13-Mar-18 101.5677 8.1500 45.00 INE514E08CZ2 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 9.50% 09-Oct-18 103.6905 8.2300 50.00 INE134E08BH9 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 11.25% 28-Nov-18 108.8473 8.3500 50.00 INE261F09EW8 NABARD 0.00% 01-Jan-19 74.0400 8.2000 4.00 INE115A07EV3 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 9.60% 22-Jan-19 103.0457 8.6200 9.00 INE020B07IV4 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.02% 18-Jun-19 102.3386 8.3200 100.00 INE020B07IV4 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.02% 18-Jun-19 102.3386 8.3200 100.00 INE721A07HI8 SHRIRAM TRANSPORT FINANCE COMPANY 10.00% 15-Jul-19 101.2500 9.6000 0.40 INE691I07893 L & T INFRASTRUCTURE FINANCE 8.65% 21-Jan-20 99.4700 - 40.00 INE020B07FC0 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.65% 22-Jan-20 101.2476 8.3175 100.00 INE261F08444 NABARD 8.18% 10-Feb-20 100.3098 - 20.00 INE261F08444 NABARD 8.18% 10-Feb-20 100.3098 - 20.00 INE134E08GX5 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 8.36% 26-Feb-20 100.0000 - 500.00 INE134E08GX5 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 8.36% 26-Feb-20 99.9900 - 250.00 INE752E07MI5 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.15% 09-Mar-20 100.0000 - 650.00 INE752E07MI5 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.15% 09-Mar-20 99.6217 - 50.00 INE134E08CX4 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.70% 14-May-20 101.3400 8.3500 1.00 INE001A07FR0 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 8.79% 21-Jul-20 100.8037 8.5676 100.00 INE525E09088 NATIONAL CAPITAL REGION PLANNING 8.68% 04-Aug-20 100.5267 8.3800 127.00 INE001A07FV2 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 8.95% 19-Oct-20 101.5127 8.5700 50.00 INE001A07FV2 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 8.95% 19-Oct-20 101.5127 8.5700 50.00 INE549F08533 KARNATAKA STATE FINANCIAL CORP 8.58% 26-Dec-20 100.5800 8.6100 370.00 INE062A09056 STATE BANK OF INDIA RESET 05-Jun-21 100.7000 9.0400 3.00 INE202B08389 DEWAN HOUSING FINANCE CORPORATION RESET 23-Sep-21 102.0000 12.2400 1.00 INE020B08872 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.44% 04-Dec-21 100.7278 8.3000 29.00 INE752E07MF1 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.20% 23-Jan-22 99.6744 8.2500 50.00 INE129A07198 GAIL (INDIA) LIMITED 8.30% 23-Feb-22 100.6400 - 50.00 INE129A07198 GAIL (INDIA) LIMITED 8.30% 23-Feb-22 100.6400 - 50.00 INE861G08035 FOOD CORPORATION OF INDIA 9.95% 07-Mar-22 110.6498 7.8999 100.00 INE861G08035 FOOD CORPORATION OF INDIA 9.95% 07-Mar-22 110.6498 7.9000 100.00 INE020B08922 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.27% 09-Mar-22 100.0000 - 750.00 INE020B08922 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.27% 09-Mar-22 100.0000 - 250.00 INE020B07GG9 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 7.93% 27-Mar-22 103.2610 7.3100 98.00 INE206D08139 NUCLEAR POWER CORPORATION OF INDIA 8.56% 18-Mar-23 102.5672 8.2800 139.00 INE053F07603 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 8.83% 25-Mar-23 104.0761 8.1100 200.00 INE053F07603 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 8.83% 25-Mar-23 104.0761 8.1100 100.00 INE020B08831 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.82% 12-Apr-23 103.0500 8.2800 10.00 INE936D07067 RELIANCE UTILITIES AND POWER 8.95% 26-Apr-23 99.3594 9.0500 350.00 INE572E09205 PNB HOUSING FINANCE LTD 8.58% 16-May-23 100.7635 8.6200 200.00 INE818F08029 KERALA FINANCIAL CORPORATION 8.72% 06-Jun-23 100.8900 8.6000 240.00 INE062A09163 STATE BANK OF INDIA RESET 19-Dec-23 102.0879 8.2500 50.00 INE084A08052 BANK OF INDIA 11.00% 08-Aug-24 108.5000 9.5600 14.00 INE114A07869 STEEL AUTHORITY OF INDIA 9.00% 14-Oct-24 104.9742 8.2100 100.00 INE141A08019 ORIENTAL BANK OF COMMERCE 9.20% 27-Oct-24 103.9300 8.5600 15.00 INE705A08037 VIJAYA BANK 9.15% 30-Oct-24 103.6300 8.5800 10.00 INE721A07IO4 SHRIRAM TRANSPORT FINANCE COMPANY 10.00% 13-Nov-24 102.1000 9.6400 2.00 INE153A08055 MAHANAGAR TELEPHONE NIGAM LIMITED 8.28% 19-Nov-24 102.9490 7.9500 10.00 INE340M08137 TAMILNADU GENERATION AND 9.20% 18-Dec-24 100.9500 9.2400 2.00 INE020B08880 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.57% 21-Dec-24 102.3903 8.2068 350.00 INE020B08880 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.57% 21-Dec-24 102.3900 8.2057 50.00 INE928P07019 BANGALORE METRO RAIL CORPORATION 8.79% 23-Dec-24 100.0200 8.9700 400.00 INE134E08GV9 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 8.65% 28-Dec-24 102.2514 8.2900 450.00 INE990D07312 KRISHNA BHAGYA JALA NIGAM LTD 8.75% 31-Dec-24 99.5000 8.8100 10.00 INE043D07HD2 IDFC LIMITED 8.67% 03-Jan-25 100.7700 8.5358 58.00 INE871D07NL7 INFRASTRUCTURE LEASING & FINANCIAL 8.72% 21-Jan-25 100.1035 - 250.00 INE652A08015 STATE BANK OF PATIALA 8.29% 22-Jan-25 99.8800 8.2956 5.00 INE020B08906 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.27% 06-Feb-25 99.9509 - 100.00 INE020B08906 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.27% 06-Feb-25 99.9509 - 100.00 INE160A08068 PUNJAB NATIONAL BANK 8.23% 09-Feb-25 99.6200 - 50.00 INE691I08339 L&T INFRASTRUCTURE FINANCE CO LTD 8.75% 18-Feb-25 99.3400 - 40.00 INE129A07222 GAIL (INDIA) LIMITED 8.30% 23-Feb-25 100.6400 - 50.00 INE129A07222 GAIL (INDIA) LIMITED 8.30% 23-Feb-25 100.6400 - 50.00 INE115A07GT2 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 8.52% 03-Mar-25 100.0000 - 150.00 INE001A07NP8 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 8.43% 04-Mar-25 100.0000 - 250.00 INE514E08EL8 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 8.15% 05-Mar-25 100.6167 - 500.00 INE514E08EL8 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 8.15% 05-Mar-25 100.6167 - 500.00 INE752E07MJ3 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.15% 09-Mar-25 100.0000 - 650.00 INE206D08212 NUCLEAR POWER CORPORATION OF INDIA 8.40% 28-Nov-25 102.3944 8.2150 650.00 INE206D08212 NUCLEAR POWER CORPORATION OF INDIA 8.40% 28-Nov-25 102.4984 8.2012 535.00 INE891F08018 RAJASTHAN RAJYA VIDYUT UTPADAN 9.00% 24-Dec-26 101.6000 8.9500 8.00 INE039A09PN4 IFCI LIMITED 9.90% 05-Nov-27 100.2000 9.8500 15.00 INE848E07765 NHPC LIMITED 8.54% 26-Nov-27 102.4288 8.2100 10.40 INE848E07765 NHPC LIMITED 8.54% 26-Nov-27 102.4288 8.2100 10.40 INE206D08246 NUCLEAR POWER CORPORATION OF INDIA 8.40% 28-Nov-28 102.9500 8.1935 150.00 INE752E07MH7 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.20% 23-Jan-30 100.1900 8.1668 50.00 INE752E07MK1 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.15% 09-Mar-30 100.0000 - INE557F07108 NATIONAL HOUSING BANK 8.76% 13-Jan-34 117.5500 7.0400 1.00 INE476A08035 CANARA BANK 9.55% 31-Dec-99 100.0312 - 688.00 INE121A08MS8 CHOLAMANDALAM INVESTMENT AND FIN. 13.00% 31-Dec-99 105.5400 11.6400 72.00 INE565A09231 INDIAN OVERSEAS BANK 10.00% 31-Dec-99 97.9500 - 49.00 INE457A09215 BANK OF MAHARASHTRA 9.48% 31-Dec-99 98.0000 10.0000 49.00 INE112A08010 CORPORATION BANK 9.51% 31-Dec-99 98.3000 - 4.00 =============================================================================================== NOTE:- (*) - DIRTY PRICE BSE - Bombay Stock Exchange NSE - National Stock Exchange