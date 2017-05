Mar 12 Below are the details of Indian corporate bonds dealt on BSE & NSE. (10 million = 1 crore) EXCHANGES VOLUME IN MILLIONS --------- ------------------ BSE 6655.60 NSE 34652.90 ============= TOTAL 41308.50 ----------------------------------------------------------------------------------------------- ISIN SECURITY COUPON MATURITY LAST TRD WTD AVG CUM. VOL DATE PRICE YIELD IN MLNS ----------------------------------------------------------------------------------------------- BSE === INE660A07KH4 SUNDARAM FINANCE LIMITED 9.64% 02-Apr-15 99.9923 9.5500 113.00 Ine001a07MI5 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.37% 07-Apr-15 99.9797 9.5000 111.00 INE001A07IE2 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.70% 16-Apr-15 99.9502 9.4000 600.00 INE001A07IL7 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.85% 05-Jun-15 100.0510 8.9500 150.00 INE134E08FR9 POWER FINANCE CORPORATION LTD 8.35% 15-May-16 99.6601 8.6200 500.00 INE721A07FU7 SHRIRAM TRANSPORT FINANCE CO. LTD 9.65% 01-Aug-16 100.4566 9.3200 550.00 INE414G07159 MUTHOOT FINANCE LIMITED 13.00% 12-Jan-17 103.1500 0.0000 1.00 INE115A07BZ0 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 9.62% 08-Feb-17 101.5548 8.6800 50.00 INE205A07022 SESA STERLITE LIMITED 9.36% 30-Dec-17 100.6660 9.0500 50.00 INE866I08139 INDIA INFOLINE FINANCE LTD 12.75% 20-Sep-18 108.0000 10.0400 1.00 INE019A07399 JSW STEEL LTD 9.67% 23-Dec-18 100.0000 9.6400 50.00 INE627P08023 SGGD PROJECTS DEVELOPMENT PVT LTD 0.00% 21-May-19 104.5758 0.0000 727.50 INE115A07GA2 LIC HOUSING FINANCE LTD 8.97% 29-Oct-19 101.2218 8.6100 100.00 INE909H08014 TATA MOTORS FINANCE LIMITED 10.90% 20-Jan-20 98.9000 11.1800 10.00 INE752E07MI5 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.15% 09-Mar-20 100.0200 8.1500 100.00 INE121A08LY8 CHOLAMANDALAM INVESTMENTS AND FIN 12.50% 22-Jul-21 104.4500 11.4400 0.50 INE084A09118 BANK OF INDIA 9.35% 31-Jul-21 101.1700 8.4500 2.00 INE906B07CA1 NATIONAL HIGHWAYS AUTHORITY OF 8.20% 25-Jan-22 106.1077 7.0500 6.90 INE134E07190 POWER FINANCE CORP. LTD 8.20% 01-Feb-22 106.3420 7.0300 1.70 INE053F07520 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 8.00% 23-Feb-22 105.1399 7.0500 4.40 INE062A09155 STATE BANK OF INDIA 10.10% 12-Sep-22 103.9500 8.3100 1.00 INE206D08147 NUCLEAR POWER CORPORATION OF INDIA 8.54% 15-Mar-23 102.4305 8.1200 1200.00 INE206D08139 NUCLEAR POWER CORPORATION OF INDIA 8.56% 18-Mar-23 102.5492 8.1200 139.00 INE572E09205 PNB HOUSING FINANCE LTD 8.58% 16-May-23 100.6500 8.6400 42.00 INE008A08R55 IDBI BANK LIMITED 8.95% 26-Jun-24 101.4700 8.5000 2.00 INE084A08052 BANK OF INDIA 11.00% 08-Aug-24 108.0000 9.6600 14.00 INE043D07GU8 IDFC LTD 9.38% 12-Sep-24 105.1092 8.4500 137.00 INE114A07869 STEEL AUTHORITY OF INDIA LTD 9.00% 14-Oct-24 105.0242 8.2100 100.00 INE008A08R97 IDBI BANK LIMITED 8.90% 19-Nov-24 101.4000 8.5000 2.00 INE020B08880 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.57% 21-Dec-24 102.4400 8.1900 50.00 INE134E08GV9 POWER FINANCE CORPORATION LTD 8.65% 28-Dec-24 102.4469 8.2700 300.00 INE043D07HD2 IDFC LTD 8.67% 03-Jan-25 100.8200 8.5300 50.00 INE020B08898 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.23% 23-Jan-25 99.6201 8.2800 300.00 INE020B08906 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.27% 06-Feb-25 99.8844 8.2800 300.00 INE160A08068 PUNJAB NATIONAL BANK 8.23% 09-Feb-25 99.6700 8.2800 50.00 INE001A07NP8 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 8.43% 04-Mar-25 100.0000 8.4300 100.00 INE752E07MJ3 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.15% 09-Mar-25 100.0200 8.1500 100.00 INE891F08018 RAJASTHAN RAJYA VIDYUT UTPADAN 9.00% 24-Dec-26 101.9000 8.7300 10.00 INE031A07840 HOUSING AND URBAN DEVELOPMENT CORP 8.20% 05-Mar-27 109.1500 7.0400 6.00 INE134E08FQ1 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 8.94% 25-Mar-28 104.9356 8.3000 100.00 INE206D08246 NUCLEAR POWER CORPORATION OF INDIA 8.40% 28-Nov-28 103.0000 8.0200 50.00 INE020B07ID2 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.63% 24-Mar-29 113.7073 7.0500 3.50 INE752E07MH7 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.20% 23-Jan-30 100.2400 8.1700 50.00 INE752E07MK1 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.15% 09-Mar-30 100.0200 8.1500 100.00 INE557F07108 NATIONAL HOUSING BANK 8.76% 13-Jan-34 119.2900 6.9000 8.10 INE245A08042 TATA POWER COMPANY LIMITED 10.75% 21-Aug-72 106.2000 0.0000 6.00 INE081A08173 TATA STEEL LIMITED 11.50% 11-May-99 110.6700 0.0000 1.00 INE457A09215 BANK OF MAHARASHTRA 9.48% 30-Dec-99 97.8500 9.8600 46.00 INE008A08U84 IDBI BANK LIMITED PERPETUAL 10.75% 31-Dec-99 106.7500 10.2900 174.00 INE894F08095 INDIABULLS FINANCIAL SERVICES LTD 10.60% 31-Dec-99 100.8500 10.4000 70.00 INE565A09231 INDIAN OVERSEAS BANK 10.00% 31-Dec-99 98.0000 10.3500 10.00 INE121A08MQ2 CHOLAMANDALAM INVESTMENT AND FIN. 12.75% 31-Dec-99 106.4000 0.0000 3.00 INE081A08165 TATA STEEL LIMITED 11.80% 31-Dec-99 111.7500 10.5600 2.00 NSE === INE667F07CE2 SUNDARAM BNP PARIBAS HOME FIN. LTD 10.52% 03-Apr-15 100.0442 9.3586 400.00 INE827N07018 L & T INTERSTATE ROAD CORRIDOR LTD 9.09% 20-Apr-15 100.0000 8.7548 20.00 INE155A08142 TATA MOTORS 9.15% 03-Jun-15 100.0452 9.1555 135.00 INE001A07MN5 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.60% 26-Jun-15 100.2670 8.8403 50.00 INE001A07MN5 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.60% 26-Jun-15 100.2670 8.9500 50.00 INE804I07ES1 ECL FINANCE LIMITED NIFTY 29-Jun-15 147.8500 0.0000 1.00 INE115A07EF6 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 9.02% 15-Jul-15 99.8404 8.9700 500.00 INE115A07EF6 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 9.02% 15-Jul-15 99.8404 9.2381 250.00 INE001A07FQ2 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP. 8.35% 19-Jul-15 99.6030 9.2954 100.00 INE001A07FQ2 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP. 8.35% 19-Jul-15 99.6030 9.0200 100.00 INE001A07JB6 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP. 9.60% 07-Aug-15 100.0131 9.2948 50.00 INE001A07JB6 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP. 9.60% 07-Aug-15 100.0131 9.0500 50.00 INE721A07DL1 SHRIRAM TRANSPORT FINANCE COMPANY 10.25% 10-Aug-15 100.4606 9.2500 60.00 INE001A07JH3 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP. 9.55% 07-Sep-15 100.0280 9.2587 100.00 INE001A07JH3 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP. 9.55% 07-Sep-15 100.0280 9.0500 100.00 INE722A07414 SHRIRAM CITY UNION FINANCE LIMITED 10.60% 06-Oct-15 100.8022 9.2500 750.00 INE827N07026 L & T INTERSTATE ROAD CORRIDOR LTD. 9.09% 15-Oct-15 100.0000 8.9373 19.00 INE827N07034 L & T INTERSTATE ROAD CORRIDOR LTD. 9.09% 15-Apr-16 100.0000 9.0988 16.00 INE905O07010 VIZAG GENERAL CARGO BERTH PVT LTD 9.00% 08-May-16 99.8046 9.5451 300.00 INE134E08FR9 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.35% 15-May-16 99.6601 8.6000 500.00 INE013A07VN1 RELIANCE CAPITAL LIMITED - 16-Aug-16 81.5980 0.0000 1.00 INE033L07660 TATA CAPITAL HOUSING FINANCE LTD. 10.70% 09-Sep-16 102.1075 9.0475 27.00 INE134E07398 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.80% 27-Sep-16 101.9266 8.3351 41.00 INE752E07FV2 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.80% 29-Sep-16 100.6850 8.2353 37.50 INE827N07042 L & T INTERSTATE ROAD CORRIDOR LTD 9.09% 15-Oct-16 100.0000 9.0985 14.00 INE804I07SX1 ECL FINANCE LIMITED - 05-Nov-16 113.1180 0.0000 2.50 INE968N08075 L&T SEAWOODS PRIVATE LIMITED 9.48% 14-Nov-16 99.9954 9.5058 150.00 INE848E07583 NHPC LIMITED 8.49% 26-Nov-16 100.1936 8.3200 10.00 INE310L07225 IOT UTKAL ENERGY SERVICES LIMITED 9.84% 20-Dec-16 103.1000 8.2341 13.00 INE115A07ES9 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 9.69% 11-Jan-17 101.5907 8.6700 250.00 INE115A07BV9 LIC HOUSING FINANCE LTD. 9.56% 19-Jan-17 101.3994 8.6855 10.00 INE310L07233 IOT UTKAL ENERGY SERVICES LIMITED 9.84% 20-Jan-17 103.4897 8.0585 16.50 INE001A07HU0 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP. 0.00% 06-Feb-17 135.7026 8.9701 5.00 INE115A07BZ0 LIC HOUSING FINANCE LTD. 9.62% 08-Feb-17 101.5548 8.6700 300.00 INE115A07BZ0 LIC HOUSING FINANCE LTD. 9.62% 08-Feb-17 101.5548 8.6700 250.00 INE134E08FC1 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.72% 08-Feb-17 100.9068 8.1599 50.00 INE134E08FC1 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.72% 08-Feb-17 100.6111 8.3400 50.00 INE020B07IB6 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.67% 10-Mar-17 102.5423 8.2400 250.00 INE804I07QV9 ECL FINANCE LIMITED NIFTY 10-Mar-17 118.8640 0.0000 1.00 INE514E08373 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 9.85% 26-Mar-17 102.8800 8.2500 1.00 INE115A07EC3 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 8.50% 13-Apr-17 99.6220 8.6800 50.00 INE827N07059 L & T INTERSTATE ROAD CORRIDOR LTD 9.09% 15-Apr-17 100.0000 9.0984 12.00 INE001A07CO4 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP. 10.35% 06-Jun-17 102.9846 8.7700 50.00 INE001A07CO4 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP. 10.35% 06-Jun-17 102.9846 8.7700 50.00 INE514E08DU1 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 8.65% 12-Jun-17 99.8357 8.7501 1000.00 INE134E08FY5 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.11% 07-Jul-17 101.2879 8.4250 400.00 INE134E08FY5 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.11% 07-Jul-17 101.2879 8.4250 400.00 INE647A07025 SRF LIMITED 9.80% 25-Sep-17 101.0933 9.5085 5.00 INE827N07067 L & T INTERSTATE ROAD CORRIDOR LTD. 9.09% 15-Oct-17 100.0000 9.0983 11.00 INE134E08GM8 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.90% 21-Oct-17 101.0228 8.4000 500.00 INE134E08GM8 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.90% 21-Oct-17 101.0228 8.4000 500.00 INE205A07022 SESA STERLITE LIMITED 9.36% 30-Dec-17 100.6660 9.0500 50.00 INE020B08815 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.70% 01-Feb-18 101.0633 8.2500 100.00 INE020B08815 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.70% 01-Feb-18 101.0633 8.2500 100.00 INE043D07HG5 INFRASTRUCTURE DEVELOPMENT FINANCE 8.43% 02-Feb-18 99.7000 8.5300 5.00 INE755K07173 DALMIA CEMENT (BHARAT) LIMITED 10.50% 20-Feb-18 100.0000 10.4787 500.00 INE755K07173 DALMIA CEMENT (BHARAT) LIMITED 10.50% 20-Feb-18 100.0000 10.5003 500.00 INE134E08FK4 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.95% 11-Mar-18 101.7195 8.2700 100.00 INE804I07XA9 ECL FINANCE LIMITED - 13-Mar-18 97.2090 10.7500 2.50 INE866I07917 INDIA INFOLINE FINANCE LIMITED - 10-Apr-18 99.8407 10.6900 30.00 INE827N07075 L & T INTERSTATE ROAD CORRIDOR LTD. 9.09% 15-Apr-18 100.0000 9.0983 10.00 INE115A07GQ8 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 8.70% 22-Jun-18 100.1967 7.8622 100.00 INE115A07GQ8 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 8.70% 22-Jun-18 100.1967 8.6500 100.00 INE752E07LA4 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.70% 15-Jul-18 101.1126 8.2700 100.00 INE752E07LA4 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.70% 15-Jul-18 101.1126 8.2700 100.00 INE752E07BL2 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.93% 07-Sep-18 101.8839 8.2496 50.00 INE827N07083 L & T INTERSTATE ROAD CORRIDOR LTD 9.09% 15-Oct-18 100.0000 9.0982 11.00 INE752E07LS6 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.93% 20-Oct-18 101.8839 8.2700 50.00 INE514E08DD7 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 9.70% 21-Nov-18 104.7728 8.1200 450.00 INE134E08BH9 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 11.25% 28-Nov-18 108.3434 8.5000 50.00 INE134E08BH9 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 11.25% 28-Nov-18 108.3434 8.5000 50.00 INE019A07399 JSW STEEL LIMITED 9.66% 23-Dec-18 100.0000 9.9865 50.00 INE020B07IA8 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.63% 05-Feb-19 104.2000 8.3200 30.00 INE115A07EY7 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 9.77% 26-Feb-19 103.7600 8.6060 29.00 INE115A07FB2 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 9.76% 08-Mar-19 103.4326 8.7000 50.00 INE827N07091 L & T INTERSTATE ROAD CORRIDOR LTD 9.09% 15-Apr-19 100.0000 9.0982 11.00 INE895D07479 TATA SONS LIMITED 9.25% 19-Jun-19 102.2700 8.6000 23.00 INE827N07109 L & T INTERSTATE ROAD CORRIDOR LTD 9.09% 15-Oct-19 100.0000 9.0982 11.00 INE115A07GA2 LIC HOUSING FINANCE LTD. 8.97% 29-Oct-19 101.0825 8.6473 200.00 INE245A08067 THE TATA POWER COMPANY LIMITED 9.48% 17-Nov-19 101.2866 9.1000 100.00 INE245A08067 THE TATA POWER COMPANY LIMITED 9.48% 17-Nov-19 101.2866 9.1000 100.00 INE909H08014 TATA MOTORS FINANCE LIMITED 10.90% 20-Jan-20 103.1500 10.0200 0.50 INE537P07034 INDIA INFRADEBT LIMITED 8.55% 04-Feb-20 100.1631 8.4950 250.00 INE261F08444 NABARD 8.18% 10-Feb-20 100.0344 8.1600 150.00 INE134E08GX5 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 8.36% 26-Feb-20 99.9500 8.3644 500.00 INE261F08477 NABARD 8.15% 04-Mar-20 99.9163 8.1600 150.00 INE752E07MI5 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.15% 09-Mar-20 100.0000 8.1500 650.00 INE827N07117 L & T INTERSTATE ROAD CORRIDOR LTD. 9.09% 15-Apr-20 100.0000 9.0982 10.00 INE525E09088 NATIONAL CAPITAL REGION PLANNING 8.68% 04-Aug-20 100.5055 8.5300 127.00 INE827N07125 L & T INTERSTATE ROAD CORRIDOR LTD 9.09% 15-Oct-20 100.0000 9.0982 10.00 INE749A08167 JINDAL STEEL & POWER LIMITED - 11-Mar-21 100.0000 11.0100 7500.00 INE827N07133 L & T INTERSTATE ROAD CORRIDOR LTD 9.09% 15-Apr-21 100.0000 9.0981 9.00 INE657I08017 RELIANCE GAS TRANSPORTATION INFRAS 10.25% 22-Aug-21 104.6000 9.2400 10.00 INE001A07JG5 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP. 9.58% 29-Aug-21 100.0299 9.2690 200.00 INE001A07JG5 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP. 9.58% 29-Aug-21 100.0299 9.0499 200.00 INE827N07141 L & T INTERSTATE ROAD CORRIDOR LTD. 9.09% 15-Oct-21 100.0000 9.0981 10.00 INE020B07GG9 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 7.93% 27-Mar-22 104.3082 7.1200 0.50 INE827N07158 L & T INTERSTATE ROAD CORRIDOR LTD. 9.09% 15-Apr-22 100.0000 9.0981 8.00 INE020B08740 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.35% 15-Jun-22 105.1700 8.3500 100.00 INE827N07166 L & T INTERSTATE ROAD CORRIDOR LTD. 9.09% 15-Oct-22 100.0000 9.0981 7.00 INE053F07561 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 7.18% 19-Feb-23 100.0600 7.1600 3.90 INE733E07JC4 NTPC LIMITED 8.73% 07-Mar-23 103.2900 8.1458 500.00 INE733E07JC4 NTPC LIMITED 8.73% 07-Mar-23 103.2900 8.1458 500.00 INE206D08147 NUCLEAR POWER CORPORATION OF INDIA 8.54% 15-Mar-23 102.4305 8.2800 1200.00 INE206D08139 NUCLEAR POWER CORPORATION OF INDIA 8.56% 18-Mar-23 102.5492 8.2800 139.00 INE827N07174 L & T INTERSTATE ROAD CORRIDOR LTD. 9.09% 15-Apr-23 100.0000 9.0981 6.00 INE572E09205 PNB HOUSING FINANCE LTD 8.58% 16-May-23 100.8800 8.6031 420.00 INE752E07LB2 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.70% 15-Jul-23 102.3444 8.2800 500.00 INE752E07LB2 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.70% 15-Jul-23 102.3444 8.2800 500.00 INE827N07182 L & T INTERSTATE ROAD CORRIDOR LTD. 9.09% 15-Oct-23 100.0000 9.0981 5.00 INE752E07KI9 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.85% 19-Oct-23 103.5700 8.2400 200.00 INE084A08052 BANK OF INDIA 11.00% 08-Aug-24 107.4100 9.7300 226.00 INE752E07LQ0 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 9.30% 04-Sep-24 106.7200 8.2300 22.00 INE296A08714 BAJAJ FINANCE LIMITED 10.15% 19-Sep-24 104.4209 9.4000 2.00 INE008A08R63 IDBI BANK LIMITED RESET 25-Sep-24 102.4500 8.3100 1.00 INE636F07183 NORTH EASTERN ELECTRIC POWER CORP. 9.60% 01-Oct-24 102.5500 9.3200 30.00 INE432R07018 SHRIRAM HOUSING FINANCE LIMITED 10.30% 10-Oct-24 103.4700 9.6996 100.00 INE114A07869 STEEL AUTHORITY OF INDIA 9.00% 14-Oct-24 105.0242 8.2024 100.00 INE141A08019 ORIENTAL BANK OF COMMERCE 9.20% 27-Oct-24 104.0700 8.5415 1.00 INE721A07IO4 SHRIRAM TRANSPORT FINANCE COMPANY 10.00% 13-Nov-24 101.3700 9.7500 2.00 INE477A08025 CANFIN HOMES LIMITED 8.94% 03-Dec-24 101.0900 8.7500 5.00 INE033L07AU5 TATA CAPITAL HOUSING FINANCE LTD. 9.22% 09-Dec-24 101.9434 8.9000 132.00 INE043D07GU8 IDFC LTD 9.38% 09-Dec-24 105.1400 8.5500 100.00 INE043D07HC4 IDFC LIMITED 8.49% 11-Dec-24 101.1000 8.3100 2.00 INE134E08CN5 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.50% 15-Dec-24 100.9400 8.3500 30.00 INE020B08880 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.57% 21-Dec-24 102.4400 8.1981 50.00 INE134E08GV9 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 8.65% 28-Dec-24 102.4167 8.2650 1300.00 INE134E08GV9 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 8.65% 28-Dec-24 102.3834 8.2716 100.00 INE043D07HD2 IDFC LIMITED 8.67% 03-Jan-25 100.4818 8.5800 277.00 INE043D07HD2 IDFC LIMITED 8.67% 03-Jan-25 100.4818 8.5816 100.00 INE652A08015 STATE BANK OF PATIALA 8.29% 22-Jan-25 100.1500 8.2600 22.00 INE020B08898 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.23% 23-Jan-25 99.7184 8.2750 700.00 INE020B08898 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.23% 23-Jan-25 99.6201 8.2900 250.00 INE020B08906 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.27% 06-Feb-25 99.9831 8.2750 1250.00 INE020B08906 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.27% 06-Feb-25 99.9502 8.2800 750.00 INE160A08068 PUNJAB NATIONAL BANK 8.23% 09-Feb-25 99.6700 8.2693 50.00 INE691I08339 L&T INFRASTRUCTURE FINANCE CO LTD 8.75% 18-Feb-25 99.3500 8.8400 3.00 INE001A07NP8 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP. 8.43% 04-Mar-25 100.0000 8.4213 150.00 INE752E07MJ3 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.15% 09-Mar-25 100.0000 8.1500 750.00 INE062A08058 STATE BANK OF INDIA 9.95% 16-Mar-26 108.2000 8.1600 12.50 INE572F09202 RAJASTHAN RAJYA VIDYUT PRASARAN 8.65% 05-Jan-27 99.3000 8.9500 204.00 INE053F07579 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 7.34% 19-Feb-28 101.1970 7.1850 250.00 INE305A09216 TOURISM FINANCE CORPORATION OF 9.60% 25-Feb-28 103.5000 9.1155 60.00 INE134E08FQ1 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.94% 25-Mar-28 104.9356 8.3000 100.00 INE206D08246 NUCLEAR POWER CORPORATION OF INDIA 8.40% 28-Nov-28 103.0000 8.1872 50.00 INE020B07ID2 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.63% 26-Mar-29 113.6506 7.0559 5.00 INE514E08ED5 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 8.87% 30-Oct-29 105.4542 8.2000 200.00 INE025M15097 NOVO X TRUST LOCOMOTIVE - - 98.8825 12.4999 61.50 INE752E07MH7 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.20% 23-Jan-30 100.2400 8.1608 50.00 INE752E07MK1 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.15% 09-Mar-30 100.0000 8.1500 800.00 INE787H07156 INDIA INFRASTRUCTURE FINANCE 7.40% 22-Jan-33 102.0450 7.1850 250.00 INE476A08035 CANARA BANK 9.55% 31-Dec-99 100.0351 9.5343 497.00 INE528G09079 YES BANK LIMITED RESET 31-Dec-99 98.7512 10.1700 190.00 INE565A09231 INDIAN OVERSEAS BANK 10.00% 31-Dec-99 99.7500 10.0500 175.00 INE028A08075 BANK OF BARODA 9.48% 31-Dec-99 99.2878 9.6487 100.00 INE160A08076 PUNJAB NATIONAL BANK 9.15% 31-Dec-99 96.6242 9.6818 100.00 INE008A08U84 IDBI BANK LIMITED 10.75% 31-Dec-99 105.2500 9.8500 70.00 INE121A08MS8 CHOLAMANDALAM INVESTMENT AND FIN. 13.00% 31-Dec-99 106.0112 11.5500 36.00 =============================================================================================== NOTE:- (*) - DIRTY PRICE BSE - Bombay Stock Exchange NSE - National Stock Exchange Corporate Debt Master Page : Corporate Bond Deals : Corporate Bond Indicative Quotes : - 