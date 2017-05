Mar 13 Below are the details of Indian corporate bonds dealt on BSE & NSE. (10 million = 1 crore) EXCHANGES VOLUME IN MILLIONS --------- ------------------ BSE 8502.60 NSE 31634.00 ============= TOTAL 40136.60 ----------------------------------------------------------------------------------------------- ISIN SECURITY COUPON MATURITY LAST TRD WTD AVG CUM. VOL DATE PRICE YIELD IN MLNS ----------------------------------------------------------------------------------------------- BSE === INE001A07IL7 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.85% 05-Jun-15 100.0505 8.9500 50.00 INE414G07159 MUTHOOT FINANCE LIMITED 13.00% 12-Jan-17 100.5000 12.6000 1.00 INE019A07365 JSW STEEL LTD 10.20% 05-Sep-17 101.1879 9.5800 2550.00 INE804I07ZJ5 ECL FINANCE LTD 10.45% 11-Mar-18 99.0428 10.8600 2010.00 INE804I07ZI7 ECL FINANCE LTD 10.00% 11-Mar-18 99.0453 10.8700 200.00 INE134E08FK4 POWER FINANCE CORPORATION LTD 8.95% 11-Mar-18 101.6394 8.3000 50.00 INE895D08568 TATA SONS LIMITED 8.85% 02-May-18 100.5701 8.6200 150.00 INE866I08139 INDIA INFOLINE FINANCE LTD 12.75% 20-Sep-18 109.0000 0.0000 0.50 INE514E08DL0 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 9.45% 22-Jan-19 103.9272 8.2000 50.00 INE872A07TN4 SREI INFRASTRUCTURE FINANCE LTD 11.25% 12-Nov-19 101.2971 10.8400 50.00 INE909H08014 TATA MOTORS FINANCE LIMITED 10.90% 20-Jan-20 103.2500 10.0000 10.00 INE134E08GX5 POWER FINANCE CORPORATION LTD 8.36% 26-Feb-20 99.9052 8.3900 150.00 INE774D08LG5 MAHINDRA 9.50% 25-May-20 101.3000 9.1800 2.00 INE134E07190 POWER FINANCE CORP. LTD 8.20% 01-Feb-22 104.5078 7.3400 5.60 INE053F07520 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 8.00% 23-Feb-22 103.4798 7.3400 7.10 INE031A07832 HOUSING AND URBAN DEVELOPMENT CORP 8.10% 05-Mar-22 104.1201 7.3200 353.80 INE160A09207 PUNJAB NATIONAL BANK 9.35% 05-Mar-23 102.0000 8.9900 2.00 INE043D07GU8 IDFC LTD 9.38% 12-Sep-24 105.4143 8.5000 70.00 INE296A08714 BAJAJ FINANCE LTD 10.15% 19-Sep-24 104.1020 9.4600 300.00 INE153A08048 MAHANAGAR TELEPHONE NIGAM LIMITED 8.24% 19-Nov-24 102.4419 7.8700 200.00 INE340M08137 TAMIL NADU GENERATION AND 9.20% 18-Dec-24 100.6000 9.0900 1.00 INE134E08GV9 POWER FINANCE CORPORATION LTD 8.65% 28-Dec-24 102.4569 8.2700 650.00 INE160A08068 PUNJAB NATIONAL BANK 8.23% 09-Feb-25 99.1388 8.3600 150.00 INE476A08035 CANARA BANK 9.55% 05-Mar-25 99.3500 10.0800 80.00 INE053F09GV6 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 8.95% 10-Mar-25 106.6921 7.9700 200.00 INE062A08058 STATE BANK OF INDIA 9.95% 16-Mar-26 106.8938 8.4300 50.00 INE906B07CB9 NATIONAL HIGHWAYS AUTHORITY OF 8.30% 25-Jan-27 105.9475 7.5200 0.60 INE053F07538 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 8.10% 23-Feb-27 104.1910 7.5400 0.50 INE039A09PR5 IFCI LTD. 9.75% 26-Apr-28 102.5000 9.4000 600.00 INE020B07ID2 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.63% 24-Mar-29 113.2283 7.1000 0.50 INE245A08042 TATA POWER COMPANY LIMITED 10.75% 21-Aug-72 103.0000 10.4300 1.00 INE081A08173 TATA STEEL LIMITED 11.50% 11-May-99 108.3500 9.9000 3.00 INE121A08NB2 CHOLAMANDALAM INVESTMENT AND FIN 12.90% 30-Oct-99 106.2100 12.1300 0.50 INE457A09215 BANK OF MAHARASHTRA 9.48% 30-Dec-99 98.0500 9.6600 2.00 INE112A08010 CORPORATION BANK 9.51% 31-Dec-99 100.0000 9.4900 500.00 INE008A08U84 IDBI BANK LIMITED PERPETUAL 10.75% 31-Dec-99 105.1300 10.2200 48.00 INE121A08MQ2 CHOLAMANDALAM INVESTMENT AND FIN. 12.75% 31-Dec-99 106.4000 0.0000 2.50 INE245A08034 TATA POWER LIMITED 11.40% 31-Dec-99 107.7000 9.9500 1.00 NSE === INE148I07548 INDIABULLS HOUSING FINANCE LIMITED - 20-Mar-15 110.6325 8.4600 250.00 INE804I07DS3 ECL FINANCE LIMITED NIFTY 02-Apr-15 158.7820 - 2.00 INE909H07578 TML FINANCIAL SERVICES LTD. 0.00% 06-Apr-15 99.3821 9.4600 62.00 INE916D074U5 KOTAK MAHINDRA PRIME LIMITED 0.00% 06-Apr-15 99.4033 9.1300 10.00 INE115A07CE3 LIC HOUSING FINANCE LTD. 9.90% 08-Apr-15 100.0145 8.8900 50.00 INE804I07ES1 ECL FINANCE LIMITED NIFTY 29-Jun-15 147.8500 0.0000 1.00 INE752E07710 POWERGRID SR14L 6.10% 17-Jul-15 99.0588 8.5650 20.00 INE721A07DL1 SHRIRAM TRANSPORT FINANCE COMPANY 10.25% 10-Aug-15 100.0000 10.2500 150.00 INE957N07013 HERO FINCORP LIMITED 10.20% 03-Oct-15 100.3394 9.1500 100.00 INE202B07746 DEWAN HOUSING FINANCE CORP. LTD. 9.90% 06-May-16 100.1811 9.7400 150.00 INE020B07IX0 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.27% 08-Aug-16 101.1602 8.2961 5.00 INE033L07660 TATA CAPITAL HOUSING FINANCE LTD 10.70% 09-Sep-16 102.1037 9.0475 7.00 INE958G07544 RELIGARE FINVEST LIMITED 12.25% 23-Sep-16 102.5424 10.4223 50.00 INE752E07HQ8 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.84% 21-Oct-16 100.7363 8.2600 41.30 INE804I07SX1 ECL FINANCE LIMITED - 05-Nov-16 113.1180 0.0000 1.50 INE001A07HN5 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.75% 07-Dec-16 101.5350 8.6900 25.00 INE001A07HN5 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.75% 07-Dec-16 101.5350 8.6900 25.00 INE001A07HP0 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 0.00% 10-Jan-17 135.9007 8.6515 68.00 INE115A07ES9 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 9.69% 11-Jan-17 101.5772 8.6792 94.00 INE043D07FL9 IDFC LIMITED 9.23% 20-Jan-17 101.2573 8.4300 45.00 INE134E08FC1 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.72% 08-Feb-17 100.9068 8.1600 50.00 INE134E08FC1 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.72% 08-Feb-17 100.5752 8.3529 3.00 INE306N07FH7 TATA CAPITAL FINANCIAL SERVICES 9.00% 10-Mar-17 99.9531 9.0116 132.00 INE020B07IB6 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.67% 10-Mar-17 102.5020 8.2427 128.00 INE020B07IB6 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.67% 10-Mar-17 102.4345 8.2800 50.00 INE020B07II1 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.52% 25-Mar-17 102.2349 8.2619 180.00 INE020B07II1 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.52% 25-Mar-17 102.2286 8.2653 100.00 INE020B07II1 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.52% 25-Mar-17 102.2286 8.2800 100.00 INE019A07365 JSW STEEL LIMITED 10.20% 05-Sep-17 101.1879 9.9600 2550.00 INE043D07GW4 INFRASTRUCTURE DEVELOPMENT FINANCE 9.06% 05-Oct-17 100.9238 8.6000 250.00 INE043D07GW4 INFRASTRUCTURE DEVELOPMENT FINANCE 9.06% 05-Oct-17 100.9238 8.6000 250.00 INE572E09247 PNB HOUSING FINANCE LIMITED 9.05% 21-Oct-17 101.1792 8.7000 36.00 INE013A07SJ5 RELIANCE CAPITAL LIMITED 10.00% 03-Nov-17 101.2897 9.3700 50.00 INE514E08CD9 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 8.76% 10-Jan-18 101.2913 8.2000 250.00 INE514E08CD9 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 8.76% 10-Jan-18 101.2913 8.2000 250.00 INE514E08CD9 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 8.76% 10-Jan-18 101.3815 8.1700 20.00 INE020B08815 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.70% 01-Feb-18 101.0582 8.2500 200.00 INE020B08815 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.70% 01-Feb-18 101.1584 8.2100 200.00 INE020B08815 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.70% 01-Feb-18 101.0124 8.2703 100.00 INE043D07HG5 INFRASTRUCTURE DEVELOPMENT FINANCE 8.43% 02-Feb-18 99.7000 8.5298 5.00 INE001A07KB4 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.18% 12-Feb-18 101.1885 8.6800 50.00 INE001A07KB4 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.18% 12-Feb-18 101.1885 8.6800 50.00 INE261F09ID9 NABARD 8.79% 19-Feb-18 101.6957 8.1000 150.00 INE261F09ID9 NABARD 8.79% 19-Feb-18 101.6957 8.1006 100.00 INE195S08017 SUNNY VIEW ESTATES PRIVATE LIMITED 10.60% 24-Feb-18 100.0154 11.0200 150.00 INE296A07FF1 BAJAJ FINANCE LIMITED 9.00% 26-Feb-18 100.0000 8.9900 100.00 INE020B07DE1 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.07% 28-Feb-18 101.9273 8.2914 20.00 INE020B07DE1 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.07% 28-Feb-18 101.9273 8.3000 20.00 INE134E08FK4 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.95% 11-Mar-18 101.6394 8.2999 1150.00 INE134E08FK4 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.95% 11-Mar-18 101.6394 8.3000 1150.00 INE001A07KO7 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.25% 11-Mar-18 101.6099 8.6049 50.00 INE001A07KO7 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.25% 11-Mar-18 101.6099 8.6000 50.00 INE804I07ZJ5 ECL FINANCE LIMITED 10.45% 12-Mar-18 99.1500 10.8100 6860.00 INE804I07ZI7 ECL FINANCE LIMITED 10.00% 12-Mar-18 99.3433 10.7395 350.00 INE733E08122 NTPC TX-16 8.00% 10-Apr-18 99.7200 8.3000 250.00 INE580B07307 GRUH FINANCE LIMITED 9.15% 12-Apr-18 100.2426 9.0739 335.00 INE895D08568 TATA SONS LIMITED 8.85% 02-May-18 100.5701 8.6100 150.00 INE556F09478 SMALL INDUSTRIES DEVELOPMENT BANK 8.20% 07-Jun-18 99.7600 8.2954 250.00 INE115A07GQ8 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 8.70% 22-Jun-18 100.0000 8.7149 650.00 INE020B07DW3 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 10.85% 14-Aug-18 107.0685 8.3412 100.00 INE020B07DW3 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 10.85% 14-Aug-18 107.4400 8.3000 100.00 INE134E08BE6 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 11.00% 15-Sep-18 108.0700 8.3000 70.00 INE514E08DD7 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 9.70% 21-Nov-18 104.8228 8.1010 450.00 INE001A07MH7 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.65% 19-Jan-19 102.9254 8.7000 109.00 INE514E08DL0 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 9.45% 22-Jan-19 103.9272 8.1999 50.00 INE752E07835 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 6.68% 23-Feb-19 94.6400 8.3000 16.30 INE115A07EY7 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 9.77% 26-Feb-19 103.7200 8.6100 8.00 INE115A07FB2 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 9.76% 08-Mar-19 103.4629 8.6900 50.00 INE019A07357 JSW STEEL LIMITED 10.60% 19-Aug-19 103.6789 9.9200 50.00 INE872A07TN4 SREI INFRASTRUCTURE FINANCE LTD 11.25% 12-Nov-19 101.2971 10.9000 100.00 INE202B07CL2 DEWAN HOUSING FINANCE CORPORATION 9.75% 18-Nov-19 100.1500 9.6700 30.00 INE749A08142 JINDAL STEEL & POWER LIMITED - 18-Dec-19 101.3288 11.1850 250.00 INE130C07234 AMTEK AUTO LIMITED 10.50% 02-Jan-20 100.0000 10.9100 5.00 INE476M07339 L&T HOUSING FINANCE LIMITED 9.20% 16-Jan-20 100.0366 9.1700 150.00 INE752E07ME4 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.20% 23-Jan-20 99.7855 8.2400 10.00 INE261F08444 NABARD 8.18% 10-Feb-20 100.0314 8.1599 150.00 INE261F08444 NABARD 8.18% 10-Feb-20 100.0314 8.1600 150.00 INE134E08GX5 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 8.36% 26-Feb-20 99.9052 8.3750 1150.00 INE134E08GX5 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 8.36% 26-Feb-20 100.1500 8.3134 1000.00 INE752E07MI5 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.15% 09-Mar-20 100.0000 8.1400 600.00 INE804I07ZM9 ECL FINANCE LIMITED 10.60% 12-Mar-20 99.3410 10.7264 250.00 INE631K07028 WEST BENGAL STATE ELECTRICITY 10.29% 26-Jul-21 100.7000 10.3900 30.00 INE237A08908 KOTAK MAHINDRA BANK LIMITED 9.36% 12-Aug-21 104.6323 8.3700 400.00 INE237A08908 KOTAK MAHINDRA BANK LIMITED 9.36% 12-Aug-21 104.6323 8.3699 200.00 INE202B08389 DEWAN HOUSING FINANCE CORPORATION RESET 23-Sep-21 102.0000 12.2400 3.00 INE020B08872 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.44% 04-Dec-21 100.6900 8.3100 20.00 INE134E08GT3 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 8.55% 09-Dec-21 100.9600 8.3400 14.00 INE774D08KX2 MAHINDRA & MAHINDRA FINANCIAL 10.50% 13-Dec-21 105.9000 9.2600 200.00 INE020B08922 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.27% 09-Mar-22 100.0000 8.2765 250.00 INE020B08922 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.27% 09-Mar-22 100.0000 8.2765 250.00 INE020B08740 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.35% 15-Jun-22 105.4766 8.2900 50.00 INE103G08032 RAJASTHAN FINANCIAL CORPORATION 9.24% 22-Jan-23 102.4000 9.0000 1.00 INE053F07561 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 7.18% 19-Feb-23 100.0600 7.1600 3.90 INE752E07KU4 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 7.93% 20-May-23 98.1210 8.2400 50.00 INE848E07724 NHPC LIMITED 8.54% 26-Nov-23 101.3000 8.3100 10.00 INE752E07KV2 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 7.93% 20-May-24 97.9600 8.2400 50.00 INE202B07AZ6 DEWAN HOUSING FINANCE CORP. LTD 10.70% 12-Jun-24 105.8000 9.7000 50.00 INE001A07NB8 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.34% 28-Aug-24 104.9700 8.5300 5.00 INE752E07LQ0 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 9.30% 04-Sep-24 106.3100 8.2900 8.00 INE296A08714 BAJAJ FINANCE LIMITED 10.15% 19-Sep-24 104.1020 9.4500 300.00 INE636F07183 NORTH EASTERN ELECTRIC POWER CORP 9.60% 01-Oct-24 102.6000 9.3200 30.00 INE141A08019 ORIENTAL BANK OF COMMERCE 9.20% 27-Oct-24 103.8200 8.5800 53.00 INE153A08048 MAHANAGAR TELEPHONE NIGAM LIMITED 8.24% 19-Nov-24 102.4419 7.8687 200.00 INE721A07IT3 SHRIRAM TRANSPORT FINANCE COMPANY 9.80% 28-Nov-24 100.4700 9.7000 25.00 INE477A08025 CANFIN HOMES LIMITED 8.94% 03-Dec-24 101.4000 8.7020 5.00 INE238A08351 AXIS BANK LIMITED 8.85% 05-Dec-24 102.7800 8.4000 1.00 INE340M08137 TAMILNADU GENERATION AND 9.20% 18-Dec-24 100.5000 9.2900 120.00 INE928P07019 BANGALORE METRO RAIL CORPORATION 8.79% 23-Dec-24 100.0000 8.9800 415.00 INE134E08GV9 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 8.65% 28-Dec-24 102.4569 8.2585 650.00 INE990D07312 KRISHNA BHAGYA JALA NIGAM LTD 8.75% 31-Dec-24 99.6000 8.8100 1.00 INE043D07HD2 IDFC LIMITED 8.67% 03-Jan-25 100.1559 8.6300 191.00 INE043D07HD2 IDFC LIMITED 8.67% 03-Jan-25 100.1559 8.6316 100.00 INE860H08DK2 ADITYA BIRLA FINANCE LIMITED 9.45% 09-Jan-25 100.8300 9.3000 1.00 INE110L08060 RELIANCE JIO INFOCOMM LIMITED 9.00% 21-Jan-25 99.9700 8.9900 50.00 INE752E07MG9 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.20% 23-Jan-25 99.8494 8.2100 300.00 INE752E07MG9 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.20% 23-Jan-25 99.6519 8.2400 150.00 INE160A08068 PUNJAB NATIONAL BANK 8.23% 09-Feb-25 99.1388 8.3499 150.00 INE691I08339 L&T INFRASTRUCTURE FINANCE CO LTD 8.75% 18-Feb-25 99.3000 8.8551 8.00 INE001A07NP8 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 8.43% 04-Mar-25 100.0000 8.4300 150.00 INE752E07MJ3 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.15% 09-Mar-25 100.0000 8.1400 500.00 INE053F09GV6 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 8.95% 10-Mar-25 106.6903 8.1200 200.00 INE752E07KW0 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 7.93% 20-May-25 97.8217 8.2400 50.00 INE891F08018 RAJASTHAN RAJYA VIDYUT UTPADAN 9.00% 24-Dec-26 102.0000 8.8900 1.00 INE572F09202 RAJASTHAN RAJYA VIDYUT PRASARAN 8.65% 05-Jan-27 99.7000 8.8800 4.00 INE787H07149 INDIA INFRASTRUCTURE FINANCE - 22-Jan-28 101.4905 7.1700 10.00 INE053F07579 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 7.34% 19-Feb-28 101.5700 7.1404 250.00 INE305A09216 TOURISM FINANCE CORPORATION OF IND 9.60% 25-Feb-28 101.7000 9.3500 20.00 INE134E08FQ1 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.94% 25-Mar-28 104.3284 8.3729 250.00 INE134E08FQ1 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.94% 25-Mar-28 104.3284 8.3751 250.00 INE039A09PR5 IFCI LIMITED 9.75% 26-Apr-28 99.1600 9.8500 60.00 INE721A08CK3 SHRIRAM TRANSPORT FINANCE COMPANY 10.00% 29-May-28 100.9600 9.8500 70.00 INE752E07MK1 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.15% 09-Mar-30 100.0000 8.1400 450.00 INE787H07156 INDIA INFRASTRUCTURE FINANCE 7.40% 22-Jan-33 102.4900 7.1409 250.00 INE476A08035 CANARA BANK 9.55% 31-Dec-99 100.1100 9.5217 890.00 INE141A08027 ORIENTAL BANK OF COMMERCE 9.48% 31-Dec-99 99.7500 9.5300 750.00 INE565A09231 INDIAN OVERSEAS BANK 10.00% 31-Dec-99 98.0000 10.5200 161.00 INE476A08035 CANARA BANK 9.55% 31-Dec-99 97.5607 9.9360 100.00 INE008A08U84 IDBI BANK LIMITED 10.75% 31-Dec-99 105.9750 9.7354 50.00 INE457A09215 BANK OF MAHARASHTRA 9.48% 31-Dec-99 97.9500 10.0100 23.00 INE528G09079 YES BANK LIMITED RESET 31-Dec-99 99.4500 10.0000 6.00 =============================================================================================== NOTE:- (*) - DIRTY PRICE BSE - Bombay Stock Exchange NSE - National Stock Exchange