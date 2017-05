Apr 8 Below are the details of Indian corporate bonds dealt on BSE & NSE. (10 million = 1 crore) EXCHANGES VOLUME IN MILLIONS --------- ------------------ BSE 11502.30 NSE 69338.20 ============= TOTAL 80840.50 ----------------------------------------------------------------------------------------------- ISIN SECURITY COUPON MATURITY LAST TRD WTD AVG CUM. VOL DATE PRICE YIELD IN MLNS ----------------------------------------------------------------------------------------------- BSE === INE001A07HU0 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 0.00% 06-Feb-17 136.8415 0.0000 150.00 INE134E08FC1 POWER FINANCE CORPORATION LTD 8.72% 08-Feb-17 101.1702 7.9800 100.00 INE020B07IB6 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.67% 10-Mar-17 102.8170 8.0000 1000.00 INE155A08100 TATA MOTORS LTD 9.84% 10-Mar-17 102.6870 8.2500 1000.00 INE244N07016 MAHINDRA VEHICLE MANUFACTURERS LTD 8.00% 14-Mar-17 111.5735 1.8400 200.00 INE020B07II1 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.52% 25-Mar-17 102.5364 8.0200 1391.00 INE242A07249 INDIAN OIL CORPORATION LTD 9.35% 30-Apr-17 100.0142 9.3300 250.00 INE134E08FY5 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 9.11% 07-Jul-17 101.8130 8.1600 100.00 INE069A08038 ADITYA BIRLA NUVO LTD 8.99% 28-Jan-18 101.0552 8.5200 67.00 INE020B08815 RURAL ELCETRIFICATION CORPORATION 8.70% 01-Feb-18 101.7591 7.9500 200.00 INE053F09GH5 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 8.20% 27-Apr-18 100.5333 8.1500 200.00 INE134E08HE3 POWER FINANCE CORPORATION LTD 8.34% 27-Apr-18 100.4891 8.1500 150.00 INE134E08HB9 POWER FINANCE CORPORATION LTD 8.40% 19-Jun-18 100.6891 8.1500 250.00 INE115A07ED1 LIC HOUSING FINANCE LTD. 8.60% 20-Jun-18 100.1649 8.5200 100.00 INE445L08185 NABHA POWER LIMITED 8.95% 04-Sep-18 102.2802 8.2100 550.00 INE134E08BE6 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 11.00% 15-Sep-18 107.6000 8.3300 3.00 INE001A07MH7 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.65% 19-Jan-19 102.6400 8.7700 14.00 INE115A07EV3 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 9.60% 22-Jan-19 103.3549 8.5100 1150.00 INE134E08GN6 POWER FINANCE CORPORATION LTD 8.96% 21-Oct-19 102.2651 8.3200 1050.00 INE134E08GO4 POWER FINANCE CORPORATION LTD 8.76% 07-Nov-19 101.5524 8.3200 50.00 INE134E08GQ9 POWER FINANCE CORPORATION LTD 8.65% 28-Nov-19 101.1657 8.3200 100.00 INE134E08GS5 POWER FINANCE CORPORATION LTD 8.52% 09-Dec-19 100.6903 8.3200 50.00 INE134E08GX5 POWER FINANCE CORPORATION LTD 8.36% 26-Feb-20 100.0428 8.3300 750.00 INE804I08601 ECL FINANCE LTD 12.00% 26-Apr-20 105.6100 11.0000 0.30 INE134E08CX4 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.70% 14-May-20 101.5000 8.3200 2.00 INE001A07FV2 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 8.95% 19-Oct-20 101.6700 8.5300 50.00 INE202B08389 DEWAN HOUSING FINANCE CORPORATION 12.75% 23-Sep-21 102.6000 6.0600 4.00 INE039A07785 IFCI LTD 9.90% 01-Dec-21 100.7500 9.7100 5.00 INE020B08922 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.27% 09-Mar-22 100.3000 8.2200 7.00 INE134E08EU6 POWER FINANCE CORPORATION LTD 9.39% 29-Jun-22 103.6663 8.6700 130.00 INE053F07603 IRFC LTD 8.83% 25-Mar-23 104.3194 8.0700 50.00 INE941D07133 RELIANCE PORTS AND TERMINALS LTD 8.45% 12-Jun-23 96.8180 9.0100 100.00 INE043D07GX2 IDFC LIMITED 9.17% 14-Oct-24 103.6565 8.5700 488.00 INE153A08055 MAHANAGAR TELEPHONE NIGAM LIMITED 8.28% 19-Nov-24 102.0291 7.9600 200.00 INE340M08137 TAMIL NADU GENERATION AND 9.20% 18-Dec-24 100.2500 9.1500 5.00 INE043D07HD2 IDFC LTD 8.67% 03-Jan-25 100.5285 8.5800 250.00 INE020B08898 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.23% 23-Jan-25 99.7369 8.2600 150.00 INE020B08906 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.27% 06-Feb-25 99.7368 8.3000 100.00 INE528G08279 YES BANK LIMITED 8.85% 24-Feb-25 101.9620 8.5400 50.00 INE733E07JP6 NTPC LTD 8.49% 25-Mar-25 101.9500 8.1900 120.00 INE891F08018 RAJASTHAN RAJYA VIDYUT UTPADAN 9.00% 24-Dec-26 101.6000 8.7700 10.00 INE206D08238 NUCLEAR POWER CORPORATION OF INDIA 8.40% 28-Nov-27 102.0700 8.2900 50.00 INE787H07339 INDIA INFRASTRUCTURE FINANCE 8.48% 22-Jan-29 110.3580 7.2600 50.00 INE053F07728 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 8.63% 19-Mar-29 111.7848 7.2600 50.00 INE235P07050 LNT INFRA DEBT FUND LTD 8.51% 28-Jan-30 100.1075 8.4900 50.00 INE646H08012 CAPITAL LOCAL AREA BANK LIMITED 11.75% 30-Mar-30 100.0000 11.7500 120.00 INE787H07347 INDIA INFRASTRUCTURE FINANCE 8.66% 22-Jan-34 115.2400 7.1700 140.00 INE245A08042 TATA POWER COMPANY LIMITED 10.75% 21-Aug-72 104.1000 10.2000 1.00 INE081A08173 TATA STEEL LIMITED 11.50% 11-May-99 107.2500 10.1400 1.00 INE028A08075 BANK OF BARODA 9.48% 30-Dec-99 100.0836 9.4600 126.00 INE539K08120 CREDILA FINANCIAL SERVICES PVT LTD 10.50% 30-Dec-99 103.9900 10.0900 20.00 INE160A08076 PUNJAB NATIONAL BANK 9.15% 31-Dec-99 97.8441 9.4100 200.00 INE565A09231 INDIAN OVERSEAS BANK 10.00% 31-Dec-99 97.2500 10.2600 41.00 INE476A08035 CANARA BANK 9.55% 31-Dec-99 99.3800 9.5900 36.00 INE084A08052 BANK OF INDIA 11.00% 31-Dec-99 107.4575 10.2300 14.00 INE081A08165 TATA STEEL LIMITED 11.80% 31-Dec-99 109.2500 7.9600 5.00 INE245A08034 TATA POWER LIMITED 11.40% 31-Dec-99 107.4000 5.0400 2.00 NSE === INE134E08EQ4 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 9.46% 02-May-15 100.0493 7.9930 100.00 INE523E07889 L T FINANCE LTD 8.90% 15-May-15 99.9969 8.8322 250.00 INE523E07889 L T FINANCE LTD 8.90% 15-May-15 99.9969 8.2700 250.00 INE804I07EO0 ECL FINANCE LIMITED NIFTY 25-May-15 167.9720 0.0000 6.80 INE522D07198 MANAPPURAM GENERAL FINANCE & 12.50% 27-May-15 100.3546 9.4000 240.00 INE306N07211 TATA CAPITAL FINANCIAL SERVICES RESET 28-May-15 100.2184 8.4891 400.00 INE306N07211 TATA CAPITAL FINANCIAL SERVICES RESET 28-May-15 100.2184 8.3500 400.00 INE660A07KF8 SUNDARAM FINANCE LIMITED 10.17% 05-Jun-15 100.2517 8.5428 1000.00 INE660A07KF8 SUNDARAM FINANCE LIMITED 10.17% 05-Jun-15 100.2517 8.2501 1000.00 INE115A07EF6 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 9.02% 15-Jul-15 99.2099 8.4600 750.00 INE115A07EF6 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 9.02% 15-Jul-15 99.2099 8.7263 500.00 INE514E08738 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 8.10% 15-Jul-15 99.8739 8.3429 200.00 INE514E08738 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 8.10% 15-Jul-15 99.8739 8.1000 200.00 INE001A07MW6 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.11% 11-Aug-15 100.0565 8.6560 250.00 INE001A07MW6 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.11% 11-Aug-15 100.0565 8.4200 250.00 INE115A07DW3 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 8.60% 06-Nov-15 100.0118 8.6900 1000.00 INE115A07DW3 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 8.60% 06-Nov-15 100.0118 8.6900 1000.00 INE202B07910 DEWAN HOUSING FINANCE CORP. LTD. 11.35% 07-Nov-15 101.0657 9.4000 2500.00 INE261F09II8 NABARD 8.95% 07-Mar-16 100.5819 8.2250 10.00 INE115A07EM2 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 9.45% 14-Oct-16 101.0422 8.6000 1000.00 INE115A07EM2 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 9.45% 14-Oct-16 101.0422 1000.00 INE442H08016 ASHOKA BUILDCON LIMITED SR-I 10.31% 31-Oct-16 100.4806 10.3300 80.00 INE001A07HU0 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 0.00% 06-Feb-17 136.8415 8.5000 150.00 INE134E08FC1 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.72% 08-Feb-17 101.1702 7.9800 200.00 INE134E08ED2 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 9.33% 17-Feb-17 102.1527 8.0035 110.00 INE431Q07012 WADHWA CONSTRUCTION & 20.00% 08-Mar-17 100.0000 - 15.00 INE020B07IB6 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.67% 10-Mar-17 102.7291 8.0488 1450.00 INE155A08100 TATA MOTORS LIMITED 9.84% 10-Mar-17 102.6870 8.2500 1000.00 INE020B07IB6 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.67% 10-Mar-17 102.7291 8.0500 950.00 INE244N07016 MAHINDRA VEHICLE MANUFACTURERS LTD 8.00% 14-Mar-17 111.5735 8.0200 200.00 INE001A07MK1 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.70% 18-Mar-17 102.1808 8.4090 150.00 INE001A07MK1 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.70% 18-Mar-17 102.1808 8.4100 150.00 INE020B07II1 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.52% 25-Mar-17 102.7301 7.9442 985.00 INE020B07II1 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.52% 25-Mar-17 102.5364 8.0500 650.00 INE020B07II1 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.52% 25-Mar-17 102.5364 8.0494 150.00 INE115A07EC3 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 8.50% 13-Apr-17 99.9859 8.4900 500.00 INE115A07EC3 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 8.50% 13-Apr-17 99.9859 8.4900 500.00 INE242A07249 INDIAN OIL CORPORATION 9.35% 30-Apr-17 100.0142 8.5000 250.00 INE514E08DQ9 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 9.05% 12-May-17 100.0114 9.0127 1500.00 INE514E08DQ9 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 9.05% 12-May-17 100.0114 8.2496 1500.00 INE621H07017 RELIGARE ENTERPRISES 14.00% 30-Jun-17 105.2411 11.1299 36.00 INE134E08FY5 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.11% 07-Jul-17 101.8130 8.1500 100.00 INE738C07044 BHARAT ALUMINIUM COMPANY LIMITED 10.25% 07-Aug-17 102.1774 9.1200 770.00 INE804I07VG0 ECL FINANCE LIMITED - 13-Nov-17 112.0000 0.0000 1.50 INE310L07332 IOT UTKAL ENERGY SERVICES LIMITED 9.84% 20-Nov-17 105.2481 7.5080 22.10 INE310L07340 IOT UTKAL ENERGY SERVICES LIMITED 9.84% 20-Dec-17 105.4159 7.4595 22.10 INE501A07115 DEEPAK FERTILIZERS AND 9.71% 18-Jan-18 101.0001 9.2549 30.00 INE310L07357 IOT UTKAL ENERGY SERVICES LIMITED 9.84% 20-Jan-18 105.3514 7.4997 22.10 INE020B08815 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.70% 01-Feb-18 101.7591 7.9500 300.00 INE020B08815 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.70% 01-Feb-18 101.8717 7.9055 245.00 INE020B08815 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.70% 01-Feb-18 101.6353 8.0000 100.00 INE043D07HG5 INFRASTRUCTURE DEVELOPMENT FINANCE 8.43% 02-Feb-18 100.2221 8.3200 70.00 INE261F09ID9 NABARD 8.79% 19-Feb-18 102.0729 7.9306 50.00 INE261F09ID9 NABARD 8.79% 19-Feb-18 102.0729 7.9300 50.00 INE755K07173 DALMIA CEMENT (BHARAT) LIMITED 10.50% 20-Feb-18 100.0000 10.4651 150.00 INE755K07173 DALMIA CEMENT (BHARAT) LIMITED 10.50% 20-Feb-18 100.0000 10.4638 150.00 INE310L07365 IOT UTKAL ENERGY SERVICES LIMITED 9.84% 20-Feb-18 105.5177 7.4613 20.40 INE556F09460 SMALL INDUSTRIES DEVELOPMENT BANK 8.20% 09-Mar-18 100.7130 7.8993 50.00 INE556F09460 SMALL INDUSTRIES DEVELOPMENT BANK 8.20% 09-Mar-18 100.7130 7.9000 50.00 INE134E08FK4 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.95% 11-Mar-18 102.4227 7.9692 700.00 INE134E08FK4 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.95% 11-Mar-18 102.4227 7.9700 700.00 INE804I07ZJ5 ECL FINANCE LIMITED 10.45% 12-Mar-18 99.9850 10.4500 50.00 INE134E08FM0 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.90% 18-Mar-18 102.1233 8.0457 50.00 INE310L07373 IOT UTKAL ENERGY SERVICES LIMITED 9.84% 20-Mar-18 105.6680 7.4272 20.40 INE445L08185 NABHA POWER LIMITED 8.95% 09-Apr-18 102.2802 8.0500 1200.00 INE115A07DR3 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 9.11% 09-Apr-18 101.7941 8.4000 300.00 INE115A07DR3 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 9.11% 09-Apr-18 101.7423 8.4200 300.00 INE445L08185 NABHA POWER LIMITED 8.95% 09-Apr-18 102.2802 8.0500 150.00 INE115A07DR3 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 9.11% 09-Apr-18 101.5745 8.4849 150.00 INE580B07307 GRUH FINANCE LIMITED 9.15% 12-Apr-18 100.4831 8.9780 199.00 INE053F09GH5 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 8.20% 27-Apr-18 101.1795 7.9000 200.00 INE261F08493 NABARD 8.25% 24-May-18 100.3877 7.4515 250.00 INE261F08493 NABARD 8.25% 24-May-18 100.3877 8.1200 250.00 INE115A07DZ6 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 8.34% 28-May-18 99.5134 8.5000 350.00 INE115A07DZ6 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 8.34% 28-May-18 99.5134 8.5000 350.00 INE556F09478 SMALL INDUSTRIES DEVELOPMENT BANK 8.20% 07-Jun-18 100.2182 8.1200 1190.00 INE261F08469 NABARD 8.19% 08-Jun-18 100.1868 8.1200 500.00 INE115A07EB5 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 8.40% 11-Jun-18 99.5253 8.5500 250.00 INE115A07EB5 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 8.40% 11-Jun-18 99.5253 8.5500 250.00 INE115A07ED1 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 8.60% 20-Jun-18 100.1921 8.5000 600.00 INE115A07ED1 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 8.60% 20-Jun-18 100.1921 8.5000 500.00 INE752E07JR2 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 9.30% 28-Jun-18 102.7041 8.2780 10.00 INE134E08HB9 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.40% 19-Jul-18 100.6891 8.1495 1250.00 INE134E08HB9 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.40% 19-Jul-18 100.5664 8.1950 1000.00 INE274Q07016 ASHVI DEVELOPERS PRIVATE LIMITED - 21-Aug-18 99.5493 - 160.00 INE115A07EO8 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 9.55% 25-Oct-18 102.7500 8.5780 77.00 INE477L07040 INDIA INFOLINE HOUSING FINANCE LTD 11.52% 23-Dec-18 104.8200 10.4200 100.00 INE261F09EW8 NABARD 0.00% 01-Jan-19 74.1637 8.3300 58.50 INE115A07EV3 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 9.60% 22-Jan-19 103.3549 8.5000 1150.00 INE514E08DL0 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 9.45% 22-Jan-19 104.1743 8.1000 140.00 INE514E08DL0 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 9.45% 22-Jan-19 104.1743 8.1000 140.00 INE191B07097 WELSPUN CORP LIMITED 11.25% 17-Aug-19 101.9337 10.6300 46.00 INE134E08GN6 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.96% 21-Oct-19 102.2651 8.3100 1050.00 INE134E08GO4 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.76% 07-Nov-19 101.5524 8.3100 50.00 INE020B08864 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.56% 13-Nov-19 100.6920 8.3447 2350.00 INE020B08864 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.56% 13-Nov-19 100.6920 8.3447 1850.00 INE975G08074 IL&FS TRANSPORTATION NETWORKS LTD 11.50% 20-Nov-19 100.2500 11.7400 3.00 INE134E08GQ9 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.65% 28-Nov-19 100.9776 8.3600 200.00 INE134E08GQ9 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.65% 28-Nov-19 100.9776 8.3600 100.00 INE134E08GS5 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 8.52% 09-Dec-19 100.7500 8.2900 1050.00 INE001A07NH5 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 8.75% 13-Jan-20 100.5571 8.5800 250.00 INE134E08GX5 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 8.36% 26-Feb-20 100.0428 8.3354 2400.00 INE134E08GX5 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 8.36% 26-Feb-20 99.9844 8.3500 1650.00 INE733E07CF2 NTPC LIMITED 8.78% 09-Mar-20 102.7010 8.0811 600.00 INE752E07MI5 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.15% 09-Mar-20 99.5392 8.2523 350.00 INE261F08485 NABARD 8.20% 13-Mar-20 100.2168 8.1387 100.00 INE261F08485 NABARD 8.20% 13-Mar-20 100.2168 8.1300 100.00 INE477L08014 INDIA INFOLINE HOUSING FINANCE LTD 12.00% 31-Mar-20 104.1000 11.4800 2.50 INE134E08HF0 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.38% 27-Apr-20 100.0900 8.3500 412.00 INE134E08HF0 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.38% 27-Apr-20 100.0881 8.3548 250.00 INE053F09HI1 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 8.50% 22-Jun-20 102.3852 8.0852 300.00 INE525E09088 NATIONAL CAPITAL REGION PLANNING 8.68% 04-Aug-20 101.4737 8.3000 10.00 INE823G07045 J.K.CEMENT LIMITED 11.00% 09-Sep-20 100.8117 10.7000 30.00 INE001A07FV2 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 8.95% 19-Oct-20 101.3000 8.6229 50.00 INE121A08NA4 CHOLAMANDALAM INVESTMENT AND FIN. 11.00% 30-Oct-20 100.4000 10.8546 30.00 INE245A08034 THE TATA POWER COMPANY LIMITED RESET 02-Jun-21 106.8457 10.1300 1.00 INE429C07057 SINTEX INDUSTRIES LIMITED 10.70% 30-Sep-21 101.6725 10.6200 62.00 INE752E07BZ2 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.73% 11-Oct-21 101.9200 8.3100 30.00 INE752E07LV0 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.93% 20-Oct-21 103.2300 8.2500 100.00 INE134E08GT3 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 8.55% 09-Dec-21 100.2900 8.4600 950.00 INE053F07520 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 8.00% 23-Feb-22 104.8535 7.0757 99.50 INE861G08035 FOOD CORPORATION OF INDIA 9.95% 07-Mar-22 109.7099 8.0495 50.00 INE861G08035 FOOD CORPORATION OF INDIA 9.95% 07-Mar-22 109.7099 8.0500 50.00 INE020B08922 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.27% 09-Mar-22 99.5700 8.3400 200.00 INE871D07MS4 INFRASTRUCTURE LEASING & FINANCIAL 9.85% 12-Mar-22 107.2330 8.4160 10.00 INE020B07GG9 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 7.93% 27-Mar-22 104.9320 7.0024 431.20 INE134E08EU6 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 9.39% 29-Jun-22 103.6663 8.3000 390.00 INE001A07IO1 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.50% 04-Jul-22 102.0390 9.0809 43.00 INE895D08543 TATA SONS LIMITED 9.67% 13-Sep-22 100.4581 9.5522 60.00 INE752E07GB2 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.80% 29-Sep-22 102.8900 8.2500 300.00 INE514E08CC1 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 8.83% 09-Jan-23 103.4697 8.1900 100.00 INE514E08CC1 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 8.83% 09-Jan-23 103.4697 8.1900 100.00 INE053F07561 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 7.18% 19-Feb-23 100.1144 7.1500 465.00 INE305A09224 TOURISM FINANCE CORPORATION OF 9.50% 25-Feb-23 101.4000 9.2251 75.00 INE733E07JC4 NTPC LIMITED 8.73% 07-Mar-23 103.2795 8.1396 50.00 INE733E07JC4 NTPC LIMITED 8.73% 07-Mar-23 103.2795 8.1400 50.00 INE053F07603 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 8.83% 25-Mar-23 104.3741 8.0600 100.00 INE053F07603 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 8.83% 25-Mar-23 104.3741 8.0584 50.00 INE557F07041 NATIONAL HOUSING BANK 6.83% 28-Mar-23 100.5770 6.7200 150.00 INE268A07145 STERLITE INDUSTRIES (INDIA) LIMITE 9.10% 05-Apr-23 99.9900 9.1000 438.00 INE941D07133 RELIANCE PORTS TERMINALS LTD. 8.45% 12-Jun-23 96.8180 9.0000 100.00 INE062A09163 STATE BANK OF INDIA RESET 19-Dec-23 102.4700 8.1100 1.00 INE895D07487 TATA SONS LIMITED 9.30% 19-Jun-24 103.5885 8.7100 20.00 INE539K08112 CREDILA FINANCIAL SERVICES PVT LTD 11.75% 09-Jul-24 111.5000 9.7800 12.00 INE084A08052 BANK OF INDIA 11.00% 08-Aug-24 107.4575 9.7200 14.00 INE296A08714 BAJAJ FINANCE LIMITED 10.15% 19-Sep-24 104.4500 9.3900 8.00 INE139F07063 KONKAN RAILWAY CORPORATION LIMITED 9.08% 25-Sep-24 105.1300 8.4500 5.00 INE636F07183 NORTH EASTERN ELECTRIC POWER CORP 9.60% 01-Oct-24 102.3000 9.3700 1600.00 INE141A08019 ORIENTAL BANK OF COMMERCE 9.20% 27-Oct-24 103.5800 8.6100 46.00 INE721A07IO4 SHRIRAM TRANSPORT FINANCE COMPANY 10.00% 13-Nov-24 101.6000 9.7100 500.00 INE153A08048 MAHANAGAR TELEPHONE NIGAM LIMITED 8.24% 19-Nov-24 101.9157 8.1000 1500.00 INE153A08055 MAHANAGAR TELEPHONE NIGAM LIMITED 8.28% 19-Nov-24 102.0291 8.1000 200.00 INE039A07801 IFCI LIMITED 9.90% 01-Dec-24 101.4800 9.6400 5.00 INE928P07019 BANGALORE METRO RAIL CORPORATION 8.79% 23-Dec-24 100.2300 8.9400 653.00 INE134E08GV9 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 8.65% 28-Dec-24 102.0900 8.3100 100.00 INE134E08GV9 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 8.65% 28-Dec-24 101.9610 8.3316 50.00 INE043D07HD2 IDFC LIMITED 8.67% 03-Jan-25 100.9825 8.5000 270.00 INE020B08898 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.23% 23-Jan-25 99.7369 8.2700 300.00 INE020B08898 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.23% 23-Jan-25 99.4109 8.3200 50.00 INE020B08906 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.27% 06-Feb-25 99.7368 8.3100 100.00 INE160A08068 PUNJAB NATIONAL BANK 8.23% 09-Feb-25 99.7800 8.2500 300.00 INE691I08339 L&T INFRASTRUCTURE FINANCE CO LTD 8.75% 18-Feb-25 99.3000 8.8500 65.00 INE528G08279 YES BANK LIMITED 8.85% 24-Feb-25 101.9620 8.5350 100.00 INE752E07MJ3 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.15% 09-Mar-25 99.3080 8.2440 400.00 INE733E07JP6 NTPC LIMITED SR-54 8.49% 25-Mar-25 101.9500 8.1692 277.80 INE733E07JP6 NTPC LIMITED SR-54 8.49% 25-Mar-25 101.7168 8.2100 0.00 INE306N08052 TATA CAPITAL FINANCIAL SERVICES 9.37% 31-Mar-25 100.0600 9.3500 300.00 INE251G07023 CAUVERY NEERAVARI NIGAMA LIMITED 8.85% 31-Mar-25 100.0000 8.8605 100.00 INE090A08TS0 ICICI BANK LIMITED 8.45% 31-Mar-25 100.1000 8.4300 100.00 INE848E07377 NHPC LIMITED 8.85% 11-Feb-26 103.7400 8.3000 4.00 INE206D08261 NUCLEAR POWER CORPORATION OF INDIA 8.14% 25-Mar-26 100.0000 8.2964 250.00 INE206D08261 NUCLEAR POWER CORPORATION OF INDIA 8.14% 25-Mar-26 100.0000 8.3100 250.00 INE053F09HU6 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 7.77% 08-Nov-26 105.3290 7.0678 250.00 INE134E07208 POWER FINANCE CORP. LTD. 8.30% 01-Feb-27 109.3995 7.0878 232.00 INE053F07538 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 8.10% 23-Feb-27 107.8619 7.0881 50.00 INE572F08089 RAJASTHAN RAJYA VIDYUT PRASARAN 8.69% 23-Mar-27 100.0000 8.8700 350.00 INE206D08279 NUCLEAR POWER CORPORATION OF INDIA 8.14% 25-Mar-27 100.0000 8.2969 250.00 INE206D08279 NUCLEAR POWER CORPORATION OF INDIA 8.14% 25-Mar-27 100.0000 8.3100 250.00 INE891F08026 RAJASTHAN RAJYA VIDYUT UTPADAN 8.74% 26-Mar-27 99.2200 9.0400 5.00 INE020B07GH7 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.12% 27-Mar-27 108.2435 7.0675 200.00 INE894F08103 INDIABULLS FINANCIAL SERVICES LTD 10.25% 28-Jun-27 102.2000 9.9100 9.00 INE039A09PN4 IFCI LIMITED 9.90% 05-Nov-27 100.5100 9.8000 7.80 INE206D08238 NUCLEAR POWER CORPORATION OF INDIA 8.40% 28-Nov-27 102.0085 8.3000 100.00 INE787H07149 INDIA INFRASTRUCTURE FINANCE 7.36% 22-Jan-28 101.6400 7.1500 2.50 INE053F07579 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 7.34% 19-Feb-28 101.9814 7.0903 800.00 INE305A09216 TOURISM FINANCE CORPORATION OF 9.60% 25-Feb-28 102.6000 9.2310 75.00 INE206D08287 NUCLEAR POWER CORPORATION OF INDIA 8.14% 25-Mar-28 100.0000 8.2961 250.00 INE206D08287 NUCLEAR POWER CORPORATION OF INDIA 8.14% 25-Mar-28 100.0000 8.3100 250.00 INE206D08295 NUCLEAR POWER CORPORATION OF INDIA 8.14% 25-Mar-29 100.0000 8.2964 250.00 INE206D08295 NUCLEAR POWER CORPORATION OF INDIA 8.14% 25-Mar-29 100.0000 8.3100 250.00 INE235P07050 L&T INFRA DEBT FUND LIMITED 8.51% 28-Jan-30 100.1075 8.4838 50.00 INE752E07MK1 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.15% 09-Mar-30 99.1235 8.2447 300.00 INE206D08303 NUCLEAR POWER CORPORATION OF INDIA 8.14% 25-Mar-30 100.0000 8.2968 250.00 INE206D08303 NUCLEAR POWER CORPORATION OF INDIA 8.14% 25-Mar-30 100.0000 8.3100 250.00 INE787H07156 INDIA INFRASTRUCTURE FINANCE 7.40% 22-Jan-33 102.6260 7.1257 330.00 INE457A09215 BANK OF MAHARASHTRA 9.48% 31-Dec-99 95.4500 10.7200 700.00 INE434A09149 ANDHRA BANK 9.55% 31-Dec-99 96.0700 10.6200 400.00 INE705A08060 VIJAYA BANK 10.40% 31-Dec-99 100.2000 10.3300 254.00 INE028A08075 BANK OF BARODA 9.48% 31-Dec-99 100.0836 9.4300 126.00 INE008A08U84 IDBI BANK LIMITED 10.75% 31-Dec-99 108.9500 9.2800 100.00 INE476A08035 CANARA BANK 9.55% 31-Dec-99 99.3800 9.6350 57.00 INE565A09231 INDIAN OVERSEAS BANK 10.00% 31-Dec-99 98.0800 10.5000 20.00 INE539K08120 CREDILA FINANCIAL SERVICES PVT. - 31-Dec-99 103.9900 9.8300 20.00 =============================================================================================== NOTE:- (*) - DIRTY PRICE BSE - Bombay Stock Exchange NSE - National Stock Exchange Corporate Debt Master Page : Corporate Bond Deals : Corporate Bond Indicative Quotes : - Corporate Bond Benchmark : <0#BBB-INBMK=> Contact Mumbai Rate Reporting Unit: +91 22 6180 7222 / 3317 7222, rru.data@thomsonreuters.com