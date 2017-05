Apr 9 Below are the details of Indian corporate bonds dealt on BSE & NSE. (10 million = 1 crore) EXCHANGES VOLUME IN MILLIONS --------- ------------------ BSE 11500.00 NSE 34261.60 ============= TOTAL 45761.60 ----------------------------------------------------------------------------------------------- ISIN SECURITY COUPON MATURITY LAST TRD WTD AVG CUM. VOL DATE PRICE YIELD IN MLNS ----------------------------------------------------------------------------------------------- BSE === INE148I07662 INDIABULLS HOUSING FINANCE LIMITED 0.00% 25-Jun-15 108.6373 0.0000 1000.00 INE557L07023 - 10.90% 04-Apr-16 101.2904 9.7100 300.00 INE958G07528 RELIGARE FINVEST LTD 12.10% 23-Sep-16 101.7454 10.7400 75.00 INE866I07586 INDIA INFOLINE FINANCE LIMITED 12.00% 29-Sep-16 101.6460 10.6200 100.00 INE866I07578 INDIA INFOLINE FINANCE LTD 12.00% 29-Sep-16 105.5000 8.0300 1.70 INE244N07016 MAHINDRA VEHICLE MANUFACTURERS LTD 8.00% 14-Mar-17 111.5735 1.8400 300.00 INE001A07MK1 HDFC LTD 9.70% 18-Mar-17 102.1419 8.4400 600.00 INE020B07II1 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.52% 25-Mar-17 102.6215 8.0100 35.00 INE115A07FG1 LIC HOUSING FINANCE LTD 9.69% 27-Mar-17 102.1209 8.4700 300.00 INE134E08EP6 POWER FINANCE CORPORATION 9.52% 02-May-17 102.6497 8.0600 250.00 INE138A07058 PENINSULA LAND LTD 13.75% 28-Jun-17 100.5000 13.4600 1.00 INE114A07877 STEEL AUTHORITY OF INDIA LTD 8.38% 16-Dec-17 100.6795 8.0500 350.00 INE134E08AI9 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.28% 28-Dec-17 102.8066 8.0600 100.00 INE115A07DR3 LIC HOUSING FINANCE COMPANY 9.11% 09-Apr-18 101.5860 8.4800 28.00 INE001A07NO1 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 8.70% 26-Apr-18 100.4951 8.5000 14.00 INE053F09GH5 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 8.20% 27-Apr-18 100.5508 8.1500 200.00 INE514E08CM0 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 8.25% 09-May-18 100.3499 8.1100 100.00 INE556F09478 SMALL INDUSTRIES DEVELOPMENT BANK 8.20% 07-Jun-18 100.3794 8.0600 250.00 INE261F08469 NABARD 8.19% 08-Jun-18 100.2949 8.0800 1243.00 INE580B07315 GRUH FINANCE LIMITED 9.07% 08-Jun-18 100.8544 8.7500 367.00 INE134E08HB9 POWER FINANCE CORPORATION LTD 8.40% 19-Jun-18 100.6073 8.1800 556.00 INE556F09536 SMALL INDUSTRIES DEVELOPMENT BANK 8.25% 20-Jun-18 100.5314 8.0600 246.00 INE445L08185 NABHA POWER LIMITED 8.95% 04-Sep-18 102.2781 8.1300 700.00 INE001A07MH7 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.65% 19-Jan-19 103.4400 0.0000 2.00 INE001A07NH5 HOUSING DEVELOPEMENT FINANCE CORP 8.75% 13-Jan-20 100.6332 8.5600 250.00 INE261F08444 NATIONAL BANK OF AGRICULTURE AND 8.18% 10-Feb-20 100.0535 8.1500 250.00 INE261F08477 NABARD 8.15% 04-Mar-20 99.8857 8.1700 500.00 INE909H08048 TATA MOTORS FINANCE LIMITED 10.70% 28-Apr-20 101.1000 10.4000 0.50 INE202B08389 DEWAN HOUSING FINANCE CORPORATION 12.75% 23-Sep-21 102.6000 8.0700 3.00 INE134E07190 POWER FINANCE CORP. LTD 8.20% 01-Feb-22 105.4467 7.1500 1.00 INE053F07561 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 7.18% 19-Feb-23 100.0500 7.1700 300.00 INE752E07KN9 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.80% 13-Mar-23 103.3325 8.2100 250.00 INE752E07LB2 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.70% 15-Jul-23 102.8132 8.2100 250.00 INE636F07183 NORTH EASTERN ELECTRIC POWER CORP 9.60% 01-Oct-24 101.6800 9.3300 352.00 INE153A08048 MAHANAGAR TELEPHONE NIGAM LIMITED 8.24% 19-Nov-24 103.0800 7.7800 1000.00 INE153A08055 MAHANAGAR TELEPHONE NIGAM LIMITED 8.28% 19-Nov-24 102.0491 7.9600 200.00 INE153A08071 MAHANAGAR TELEPHONE NIGAM LIMITED 8.29% 28-Nov-24 102.5147 7.9000 250.00 INE043D07HC4 IDFC LTD 8.49% 11-Dec-24 99.3639 8.5800 50.00 INE340M08137 TAMIL NADU GENERATION AND 9.20% 18-Dec-24 100.0500 9.3800 243.00 INE871D07NL7 INFRASTRUCTURE LEASING N FINANCIAL 8.72% 21-Jan-25 100.5000 8.6300 3.00 INE733E07JP6 NTPC LTD 8.49% 25-Mar-25 102.1000 8.1700 80.00 INE787H07339 INDIA INFRASTRUCTURE FINANCE 8.48% 22-Jan-29 111.2500 7.1600 10.00 INE733E07JG5 NTPC LTD 8.66% 16-Dec-33 113.7304 7.2900 3.30 INE512S08013 CHHATTISGARH STATE POWER 8.72% 27-Mar-35 100.0000 8.9100 150.00 INE245A08042 TATA POWER COMPANY LIMITED 10.75% 21-Aug-72 105.6500 0.0000 1.00 INE081A08173 TATA STEEL LIMITED 11.50% 11-May-99 110.1500 0.0000 1.00 INE539K08120 CREDILA FINANCIAL SERVICES PVT LTD 10.50% 30-Dec-99 104.4000 10.0500 20.00 INE084A08052 BANK OF INDIA 11.00% 31-Dec-99 107.3500 10.1300 156.00 INE565A09231 INDIAN OVERSEAS BANK 10.00% 31-Dec-99 97.7000 10.6100 43.00 INE081A08165 TATA STEEL LIMITED 11.80% 31-Dec-99 111.2500 0.0000 4.00 INE008A08U84 IDBI BANK LIMITED PERPETUAL 10.75% 31-Dec-99 106.0000 9.7400 3.00 INE160A08076 PUNJAB NATIONAL BANK 9.15% 31-Dec-99 100.0200 0.0000 2.00 INE121A08NJ5 CHOLAMANDALAM INVESTMENT AND FIN. 12.90% 31-Dec-99 107.4250 0.0000 1.50 INE245A08034 TATA POWER LIMITED 11.40% 31-Dec-99 109.1000 0.0000 1.00 INE511C08878 MAGMA FINCORP LIMITED 12.10% 31-Dec-99 100.7500 0.0000 1.00 INE121A08MQ2 CHOLAMANDALAM INVESTMENT AND FIN. 12.75% 31-Dec-99 106.3500 0.0000 1.00 INE476A08035 CANARA BANK 9.55% 31-Dec-99 99.3800 9.6000 1.00 NSE === INE523H07205 JM FINANCIAL PRODUCTS LIMITED 0.00% 30-Apr-15 99.5228 8.7500 250.00 INE134E08EQ4 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 9.46% 02-May-15 100.0368 8.4693 250.00 INE134E08EQ4 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 9.46% 02-May-15 100.0368 8.1500 250.00 INE705A09050 VIJAYA BANK 7.15% 15-Jun-15 99.8018 8.2300 110.00 INE148I07662 INDIABULLS HOUSING FINANCE LIMITED - 25-Jun-15 108.6373 8.5900 1000.00 INE001A07MP0 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.07% 10-Jul-15 100.0040 8.4200 250.00 INE115A07EF6 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 9.02% 15-Jul-15 99.2099 8.4600 250.00 INE001A07JX0 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.20% 01-Nov-15 100.1381 8.7593 500.00 INE001A07JX0 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.20% 01-Nov-15 100.1381 8.6000 500.00 INE244N07024 MAHINDRA VEHICLE MANUFACTURERS LTD 8.00% 14-Mar-16 108.8243 8.7175 3.00 INE653A09029 STATE BANK OF INDIA 9.80% 30-Jun-16 101.4500 9.5300 1.00 INE958G07528 RELIGARE FINVEST LIMITED 12.10% 23-Sep-16 101.7454 10.8106 75.00 INE866I07586 INDIA INFOLINE FINANCE LIMITED 12.00% 29-Sep-16 101.6460 10.8000 100.00 INE134E08FC1 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.72% 08-Feb-17 101.2514 7.9200 150.00 INE134E08FC1 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.72% 08-Feb-17 101.2514 7.9200 150.00 INE134E08FC1 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.72% 08-Feb-17 101.1718 7.9691 78.00 INE431Q07012 WADHWA CONSTRUCTION & 20.00% 08-Mar-17 100.0000 - 250.00 INE020B07IB6 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.67% 10-Mar-17 102.7865 8.0288 350.00 INE244N07016 MAHINDRA VEHICLE MANUFACTURERS LTD 8.00% 14-Mar-17 111.5735 8.0200 300.00 INE001A07MK1 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.70% 18-Mar-17 102.1419 8.4300 600.00 INE001A07MK1 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.70% 18-Mar-17 102.1456 8.4300 550.00 INE001A07CB1 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 10.10% 20-Mar-17 102.8434 8.4300 280.00 INE020B07II1 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.52% 25-Mar-17 102.6215 8.0000 185.00 INE020B07II1 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.52% 25-Mar-17 102.6215 7.9994 150.00 INE020B07II1 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.52% 25-Mar-17 102.5469 8.0600 140.00 INE115A07FG1 LIC HOUSING FINANCE LTD 9.69% 27-Mar-17 102.1209 8.4510 300.00 INE916DA7GQ7 KOTAK MAHINDRA PRIME LIMITED 8.79% 27-Apr-17 100.0262 8.7800 244.00 INE134E08EP6 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 9.52% 02-May-17 102.6497 8.0500 250.00 INE752E07KO7 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 7.93% 20-May-17 102.7297 6.4822 50.00 INE514E08BL4 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 9.07% 11-Sep-17 102.2261 7.9745 10.00 INE572E09247 PNB HOUSING FINANCE LIMITED 9.05% 21-Oct-17 101.3649 8.6000 35.00 INE043D07GY0 IDFC LIMITED 8.43% 13-Nov-17 99.7600 8.4906 6.00 INE114A07877 STEEL AUTHORITY OF INDIA LIMITED 8.38% 16-Dec-17 100.6795 8.0500 350.00 INE134E08AI9 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.28% 28-Dec-17 102.8066 8.0500 100.00 INE020B08815 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.70% 01-Feb-18 101.7591 7.9500 50.00 INE020B08815 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.70% 01-Feb-18 101.7591 7.9500 50.00 INE043D07HG5 INFRASTRUCTURE DEVELOPMENT FINANCE 8.43% 02-Feb-18 99.6385 8.5500 500.00 INE043D07HG5 INFRASTRUCTURE DEVELOPMENT FINANCE 8.43% 02-Feb-18 99.6385 8.5500 500.00 INE134E08FK4 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.95% 11-Mar-18 102.3686 7.9911 105.00 INE804I07ZJ5 ECL FINANCE LIMITED 10.45% 12-Mar-18 100.9575 10.0491 50.00 INE556F09494 SMALL INDUSTRIES DEVELOPMENT BANK 8.60% 16-Mar-18 100.1616 8.3700 250.00 INE904L07027 TOTAL ENVIRONMENT LIVING SPACES 17.50% 26-Mar-18 100.0000 - 8.20 INE752E07EO0 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 9.47% 31-Mar-18 103.8582 7.9500 30.00 INE445L08185 NABHA POWER LIMITED 8.95% 09-Apr-18 102.2781 8.0500 1050.00 INE445L08185 NABHA POWER LIMITED 8.95% 09-Apr-18 102.2905 8.0539 500.00 INE168R07133 ALLIANCE INFRASTRUCTURE PROJECTS 18.00% 15-Apr-18 100.0000 - 91.50 INE168R07083 ALLIANCE INFRASTRUCTURE PROJECTS - 15-Apr-18 100.0000 - 25.30 INE168R07125 ALLIANCE INFRASTRUCTURE PROJECTS 18.00% 15-Apr-18 100.0000 - 20.00 INE168R07109 ALLIANCE INFRASTRUCTURE PROJECTS 18.00% 15-Apr-18 100.0000 - 4.10 INE168R07091 ALLIANCE INFRASTRUCTURE PROJECTS 18.00% 15-Apr-18 100.0000 - 3.90 INE514E08CM0 EXIM BANK 8.25% 09-May-18 100.3499 8.1000 100.00 INE001A07LL1 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 8.50% 15-May-18 100.1319 8.4300 250.00 INE001A07LL1 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 8.50% 15-May-18 100.1319 8.4300 250.00 INE220B08027 KALPATARU POWER TRANSMISSION LTD 9.55% 20-May-18 100.0000 9.5550 1000.00 INE556F09478 SMALL INDUSTRIES DEVELOPMENT BANK 8.20% 07-Jun-18 100.3254 8.0800 150.00 INE261F08469 NABARD 8.19% 08-Jun-18 100.2949 8.0864 250.00 INE115A07ED1 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 8.60% 20-Jun-18 100.1921 8.5000 250.00 INE115A07ED1 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 8.60% 20-Jun-18 100.1921 8.5000 250.00 INE115A07EO8 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 9.55% 25-Oct-18 102.7100 8.5906 39.00 INE019A07399 JSW STEEL LIMITED TRANCHE 2 9.66% 23-Dec-18 100.1132 9.9800 500.00 INE081A08199 TATA STEEL LIMITED 9.15% 24-Jan-19 101.0037 8.8000 1050.00 INE081A08199 TATA STEEL LIMITED 9.15% 24-Jan-19 101.0037 8.8000 1050.00 INE975G08074 IL&FS TRANSPORTATION NETWORKS LTD 11.50% 20-Nov-19 100.2500 11.7400 2.00 INE130C07234 AMTEK AUTO LIMITED 10.50% 02-Jan-20 100.1500 10.8700 20.00 INE001A07NH5 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 8.75% 13-Jan-20 101.0500 8.4560 500.00 INE001A07NH5 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 8.75% 13-Jan-20 100.5571 8.5800 250.00 INE909H08014 TATA MOTORS FINANCE LIMITED 10.90% 20-Jan-20 102.7500 10.1200 2.00 INE261F08444 NABARD 8.18% 10-Feb-20 100.0535 8.1500 250.00 INE134E08GX5 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 8.36% 26-Feb-20 100.0039 8.3450 250.00 INE134E08GX5 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 8.36% 26-Feb-20 100.0039 8.3450 250.00 INE261F08477 NABARD 8.15% 04-Mar-20 99.8857 8.1800 500.00 INE752E07MI5 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.15% 09-Mar-20 99.4300 8.2800 150.00 INE740F08397 WEST BENGAL INFRASTRUCTURE DEVT 9.20% 06-Apr-20 100.3000 9.3200 1.00 INE804I08601 ECL FINANCE LIMITED 12.00% 26-Apr-20 105.0200 11.2500 350.00 INE134E08HF0 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.38% 27-Apr-20 100.1272 8.3400 1078.00 INE134E08HF0 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.38% 27-Apr-20 100.1272 8.3448 500.00 INE752E07KR0 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 7.93% 20-May-20 103.5113 7.0730 50.00 INE053F09HI1 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 8.50% 22-Jun-20 102.3852 8.0839 300.00 INE121A08NA4 CHOLAMANDALAM INVESTMENT AND FIN. 11.00% 30-Oct-20 102.3900 10.3700 30.00 INE081A08165 TATA IRON AND STEEL COMPANY LTD RESET 18-Mar-21 109.4000 9.9078 20.00 INE752E07KS8 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 7.93% 20-May-21 103.5730 7.1746 50.00 INE202B08389 DEWAN HOUSING FINANCE CORPORATION RESET 23-Sep-21 102.5000 12.1200 10.00 INE752E07BZ2 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.73% 11-Oct-21 101.9500 8.3047 30.00 INE018E08052 SBI CARDS & PAYMENT SERVICES 9.00% 26-Nov-21 102.0000 8.5670 50.00 INE020B08872 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.44% 04-Dec-21 100.6100 8.3200 15.00 INE514E08AS1 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 9.05% 22-Feb-22 104.8575 8.0869 1000.00 INE861G08035 FOOD CORPORATION OF INDIA 9.95% 07-Mar-22 108.4500 8.2800 251.00 INE020B08922 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.27% 09-Mar-22 98.9000 8.4900 200.00 INE053F07561 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 7.18% 19-Feb-23 99.9400 7.1800 330.00 INE752E07KN9 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.80% 13-Mar-23 103.3325 8.2000 250.00 INE752E07LB2 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.70% 15-Jul-23 102.8132 8.2000 250.00 INE062A09163 STATE BANK OF INDIA RESET 19-Dec-23 102.4600 8.1100 5.00 INE848E07351 NHPC LIMITED 8.85% 11-Feb-24 103.3900 8.2800 7.50 INE110L08037 RELIANCE JIO INFOCOMM LIMITED 9.25% 16-Jun-24 101.2839 9.0199 100.00 INE110L08037 RELIANCE JIO INFOCOMM LIMITED 9.25% 16-Jun-24 101.2839 9.0200 100.00 INE084A08052 BANK OF INDIA 11.00% 08-Aug-24 107.5600 9.7100 123.00 INE139F07063 KONKAN RAILWAY CORPORATION LIMITED 9.08% 25-Sep-24 105.1800 8.4500 5.00 INE636F07183 NORTH EASTERN ELECTRIC POWER CORP 9.60% 01-Oct-24 102.1800 9.3800 850.00 INE141A08019 ORIENTAL BANK OF COMMERCE 9.20% 27-Oct-24 103.9000 8.5600 23.00 INE787H09095 INDIA INFRASTRUCTURE FINANCE 8.55% 03-Nov-24 101.1700 8.3500 2.00 INE153A08055 MAHANAGAR TELEPHONE NIGAM LIMITED 8.28% 19-Nov-24 102.0491 8.1000 200.00 INE153A08071 MAHANAGAR TELEPHONE NIGAM LIMITED 8.29% 28-Nov-24 102.5147 8.0627 250.00 INE477A08025 CANFIN HOMES LIMITED 8.94% 03-Dec-24 101.0500 8.7566 30.00 INE043D07HC4 IDFC LIMITED 8.49% 11-Dec-24 99.3639 8.5700 50.00 INE340M08137 TAMILNADU GENERATION AND 9.20% 18-Dec-24 99.9600 9.1900 585.00 INE928P07019 BANGALORE METRO RAIL CORPORATION 8.79% 23-Dec-24 100.0000 8.9700 453.00 INE134E08GV9 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 8.65% 28-Dec-24 102.1200 8.3100 50.00 INE043D07HD2 IDFC LIMITED 8.67% 03-Jan-25 100.9200 8.5096 169.00 INE043D07HD2 IDFC LIMITED 8.67% 03-Jan-25 100.5285 8.5716 163.00 INE871D07NL7 INFRASTRUCTURE LEASING & FINANCIAL 8.72% 21-Jan-25 100.4711 8.6300 100.00 INE020B08898 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.23% 23-Jan-25 99.5500 8.3000 151.00 INE020B08898 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.23% 23-Jan-25 99.4109 8.3200 100.00 INE774D08LK7 MAHINDRA & MAHINDRA FINANCIAL 9.18% 31-Jan-25 101.2500 8.9700 4.00 INE020B08906 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.27% 06-Feb-25 99.6710 8.3200 950.00 INE020B08906 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.27% 06-Feb-25 99.6710 8.3200 950.00 INE160A08068 PUNJAB NATIONAL BANK 8.23% 09-Feb-25 99.8200 8.2400 600.00 INE691I08339 L&T INFRASTRUCTURE FINANCE CO LTD 8.75% 18-Feb-25 99.1500 8.8700 282.00 INE001A07NP8 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 8.43% 04-Mar-25 99.9852 8.4200 250.00 INE752E07MJ3 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.15% 09-Mar-25 98.9300 8.3000 150.00 INE752E07MJ3 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.15% 09-Mar-25 99.3643 8.2350 50.00 INE013A08366 RELIANCE CAPITAL LIMITED 9.65% 18-Mar-25 99.9500 9.6500 60.00 INE733E07JP6 NTPC LIMITED SR-54 8.49% 25-Mar-25 102.1000 8.1457 165.30 INE306N08052 TATA CAPITAL FINANCIAL SERVICES 9.37% 31-Mar-25 100.0300 9.3500 800.00 INE262F07071 KARNATAKA NEERAVARI NIGAM LIMITED 8.75% 31-Mar-25 98.7000 9.0000 504.00 INE752E07KW0 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 7.93% 20-May-25 101.9791 7.6311 50.00 INE043D07328 INFRASTRUCTURE DEVELOPMENT FINANCE 8.90% 19-Nov-25 101.9000 - 5.00 INE848E07377 NHPC LIMITED 8.85% 11-Feb-26 103.7800 8.2950 4.00 INE752E07KX8 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 7.93% 20-May-26 101.9791 7.6489 50.00 INE572F09202 RAJASTHAN RAJYA VIDYUT PRASARAN 8.65% 05-Jan-27 98.6400 9.0400 550.00 INE535N08064 HARYANA VIDYUT PRASARAN NIGAM LTD 8.62% 23-Feb-27 99.2500 8.9500 20.00 INE572F08089 RAJASTHAN RAJYA VIDYUT PRASARAN 8.69% 23-Mar-27 99.9800 8.8600 489.00 INE891F08026 RAJASTHAN RAJYA VIDYUT UTPADAN 8.74% 26-Mar-27 99.0000 9.0700 210.00 INE894F08103 INDIABULLS FINANCIAL SERVICES LTD 10.25% 28-Jun-27 102.2000 9.9100 9.00 INE065L08041 GUJARAT STATE PETROLEUM CORP LTD. 9.03% 22-Mar-28 103.0000 8.8200 46.00 INE134E07380 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.46% 30-Aug-28 110.8840 7.1550 50.00 INE206D08253 NUCLEAR POWER CORPORATION OF INDIA 8.40% 28-Nov-29 103.9319 8.0902 300.00 INE025M15097 NOVO X TRUST LOCOMOTIVE - - 99.7968 12.3854 9.50 INE752E07MK1 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.15% 09-Mar-30 98.6800 8.3000 150.00 INE733E07JG5 NTPC LIMITED 8.66% 16-Dec-33 113.7304 7.2800 3.30 INE512S08013 CHHATTISGARH STATE POWER 8.72% 27-Mar-35 98.5800 9.1000 10.00 INE160A08076 PUNJAB NATIONAL BANK 9.15% 31-Dec-99 100.1200 9.1200 265.00 INE008A08U84 IDBI BANK LIMITED 10.75% 31-Dec-99 103.4700 10.1400 253.00 INE434A09149 ANDHRA BANK 9.55% 31-Dec-99 96.9700 10.3700 64.00 INE476A08035 CANARA BANK 9.55% 31-Dec-99 99.4500 9.6300 21.00 INE028A08075 BANK OF BARODA 9.48% 31-Dec-99 100.8200 9.2300 19.00 INE457A09215 BANK OF MAHARASHTRA 9.48% 31-Dec-99 96.8200 10.3300 14.00 INE565A09231 INDIAN OVERSEAS BANK 10.00% 31-Dec-99 97.7000 10.6061 3.00 INE141A08027 ORIENTAL BANK OF COMMERCE 9.48% 31-Dec-99 96.9100 10.3000 2.00 