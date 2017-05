Apr 10 Below are the details of Indian corporate bonds dealt on BSE & NSE. (10 million = 1 crore) EXCHANGES VOLUME IN MILLIONS --------- ------------------ BSE 8119.80 NSE 26598.10 ============= TOTAL 34717.90 ----------------------------------------------------------------------------------------------- ISIN SECURITY COUPON MATURITY LAST TRD WTD AVG CUM. VOL DATE PRICE YIELD IN MLNS ----------------------------------------------------------------------------------------------- BSE === INE134E08EQ4 POWER FINANCE CORPORATION 9.46% 02-May-15 100.0253 8.6400 250.00 INE245A07093 THE TATA POWER COMPANY LIMITED 4.00% 18-Oct-15 35.9774 9.1000 71.00 INE008A08I56 IDBI BANK LTD OMNI 8.00% 08-Mar-16 97.4500 11.0500 1.00 INE008A08L85 IDBI BANK LTD OMNI 8.95% 21-Sep-16 97.2000 11.0600 1.00 INE800H07215 OMAXE LIMITED 14.00% 23-Dec-16 100.0000 - 5.00 INE261F09HE9 NABARD 9.18% 07-Feb-17 102.1371 7.8500 50.00 INE752E07GH9 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.90% 25-Feb-17 101.6304 7.9100 50.00 INE514E08365 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 9.85% 21-Mar-17 103.3528 7.9100 50.00 INE721A07HH0 SHRIRAM TRANSPORT FINANCE COMPANY 9.85% 15-Jul-17 101.6675 8.9500 1.90 INE800H07223 OMAXE LIMITED 14.00% 23-Dec-17 100.1000 - 2.50 INE195S08017 SUNNY VIEW ESTATES PRIVATE LIMITED 10.60% 24-Feb-18 100.8206 10.6600 200.00 INE126O07013 PROFICIENT BUILDWELL PVT. LTD 12.00% 30-Apr-18 100.5973 - 400.00 INE019A07340 JSW STEEL LTD 10.50% 19-Aug-18 102.4716 9.6300 1750.00 INE191H07151 PVR LTD 11.00% 16-Oct-18 101.3451 11.0600 100.00 INE020B08856 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.04% 12-Oct-19 102.4347 8.3400 100.00 INE191H07128 PVR LTD 11.00% 16-Oct-19 101.0404 11.2500 100.00 INE020B08864 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.56% 13-Nov-19 100.7106 8.3400 100.00 INE976I08094 TATA CAPITAL LIMITED 10.25% 15-Dec-19 99.7500 10.2900 1.50 INE053F09GU8 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 6.70% 08-Mar-20 98.7500 7.0100 0.20 INE018A08AD3 LARSEN AND TOUBRO LIMITED 8.80% 13-Apr-20 102.0228 8.2900 51.00 INE909H08048 TATA MOTORS FINANCE LIMITED 10.70% 28-Apr-20 102.5000 10.0400 2.00 INE134E08DE2 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.70% 15-Jul-20 101.4000 8.3400 2.00 INE941D07125 RELIANCE PORT AND TERMINAL LTD 10.40% 18-Jul-21 106.0253 9.0800 50.00 INE202B08389 DEWAN HOUSING FINANCE CORPORATION 12.75% 23-Sep-21 104.5000 6.0600 2.00 INE020B08872 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.44% 04-Dec-21 100.7000 8.3000 15.00 INE031A07832 HOUSING AND URBAN DEVELOPMENT CORP 8.10% 05-Mar-22 104.5000 7.2500 400.00 INE053F07561 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 7.18% 19-Feb-23 100.0800 7.1600 24.00 INE062A09163 STATE BANK OF INDIA 8.90% 19-Dec-23 102.5300 0.0000 5.00 INE001A07NB8 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.34% 28-Aug-24 105.0800 8.5100 1000.00 INE114A07869 STEEL AUTHORITY OF INDIA LTD 9.00% 14-Oct-24 104.6404 8.2500 100.00 INE141A08019 ORIENTAL BANK OF COMMERCE 9.20% 27-Oct-24 103.5000 8.6200 20.00 INE153A08071 MAHANAGAR TELEPHONE NIGAM LIMITED 8.29% 28-Nov-24 102.7262 7.9500 2000.00 INE477A08025 CAN FIN HOMES LTD 8.94% 03-Dec-24 101.1500 8.7400 30.00 INE340M08137 TAMIL NADU GENERATION AND 9.20% 18-Dec-24 99.9500 9.4100 5.00 INE134E08GV9 POWER FINANCE CORPORATION LTD 8.65% 28-Dec-24 101.8590 8.3500 500.00 INE043D07HD2 IDFC LTD 8.67% 03-Jan-25 101.0400 8.4900 2.00 INE871D07NL7 INFRASTRUCTURE LEASING N FINANCIAL 8.72% 21-Jan-25 100.5400 8.6200 3.00 INE020B08898 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.23% 23-Jan-25 99.3773 8.3200 462.00 INE013A08366 RELIANCE CAPITAL LTD 9.65% 18-Mar-25 100.0000 9.6400 10.00 INE891F08018 RAJASTHAN RAJYA VIDYUT UTPADAN 9.00% 24-Dec-26 100.9400 8.8600 3.00 INE031A07840 HOUSING AND URBAN DEVELOPMENT CORP 8.20% 05-Mar-27 108.0800 7.1600 50.00 INE053F07579 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 7.34% 19-Feb-28 101.9000 7.1300 2.10 INE134E07380 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 8.46% 30-Aug-28 111.0600 7.1400 50.00 INE787H07156 INDIA INFRASTRUCTURE FINANCE 7.40% 22-Jan-33 103.1800 7.0700 53.00 INE557F07108 NATIONAL HOUSING BANK 8.76% 13-Jan-34 112.3497 7.5000 0.60 INE909H08055 TATA MOTORS FINANCE LIMITED 11.35% 23-Nov-99 103.9335 0.0000 1.00 INE476A08035 CANARA BANK 9.55% 31-Dec-99 99.3100 9.6100 10.00 INE084A08052 BANK OF INDIA 11.00% 31-Dec-99 107.6000 10.2100 8.00 INE565A09231 INDIAN OVERSEAS BANK 10.00% 31-Dec-99 97.7000 2.0500 5.00 INE511C08878 MAGMA FINCORP LIMITED 12.10% 31-Dec-99 100.0000 0.0000 4.00 INE434A09149 ANDHRA BANK 9.55% 31-Dec-99 98.2500 10.0100 4.00 INE245A08034 TATA POWER LIMITED 11.40% 31-Dec-99 109.1000 6.9900 3.00 INE081A08165 TATA STEEL LIMITED 11.80% 31-Dec-99 111.2500 3.3300 3.00 INE008A08U84 IDBI BANK LIMITED PERPETUAL 10.75% 31-Dec-99 104.9000 5.0500 2.00 INE028A09149 BANK OF BARODA 9.15% 31-Dec-99 94.7500 9.6500 2.00 INE160A08076 PUNJAB NATIONAL BANK 9.15% 31-Dec-99 100.0000 9.1300 1.00 INE121A08MQ2 CHOLAMANDALAM INVESTMENT AND FIN. 12.75% 31-Dec-99 106.3000 0.0000 0.50 INE121A08NJ5 CHOLAMANDALAM INVESTMENT AND FIN. 12.90% 31-Dec-99 108.0000 0.0000 0.50 NSE === INE523H07205 JM FINANCIAL PRODUCTS LIMITED 0.00% 30-Apr-15 99.5228 8.7500 250.00 INE134E08EQ4 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 9.46% 02-May-15 100.0253 8.3000 250.00 INE134E08CW6 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.70% 14-May-15 100.0008 8.3528 1200.00 INE134E08CW6 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.70% 14-May-15 100.0008 8.0500 1200.00 INE001A07FQ2 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 8.35% 19-Jul-15 99.8488 8.4000 100.00 INE115A07CW5 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 0.00% 29-Jul-15 126.9913 8.5542 70.00 INE909H07AP4 TATA MOTORS FINANCE LIMITED 9.60% 30-May-16 100.3844 9.1832 50.00 INE134E08FV1 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.27% 25-Jun-16 99.8222 8.3614 100.00 INE691I07646 L & T INFRASTRUCTURE FINANCE 9.50% 26-Jul-16 100.5177 9.0000 2.50 INE020B07IX0 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.27% 08-Aug-16 101.2501 8.1500 250.00 INE020B07IX0 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.27% 08-Aug-16 101.2501 8.1500 250.00 INE020B08609 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.38% 06-Sep-16 101.4814 8.1324 250.00 INE020B08609 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.38% 06-Sep-16 101.4814 8.1500 250.00 INE031A09EY2 HOUSING AND URBAN DEVELOPMENT CORP 9.05% 29-Nov-16 100.5500 8.6100 5.00 INE261F09HE9 NABARD 9.18% 07-Feb-17 102.1371 7.8400 50.00 INE134E08FC1 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.72% 08-Feb-17 101.2613 7.9100 20.00 INE134E08ED2 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 9.33% 17-Feb-17 102.2037 7.9700 80.00 INE752E07GH9 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.90% 25-Feb-17 101.6304 7.9100 50.00 INE919I07013 MUSIC BROADCAST PRIVATE LIMITED 9.70% 04-Mar-17 100.0000 9.9100 250.00 INE001A07MK1 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.70% 18-Mar-17 102.1419 8.4300 521.00 INE514E08365 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 9.85% 21-Mar-17 103.3528 7.9100 50.00 INE020B07II1 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.52% 25-Mar-17 102.6251 7.9980 332.00 INE148R07010 AAA ENTERPRISES PRIVATE LIMITED 12.35% 05-Aug-17 102.2361 5.2981 450.00 INE572E09247 PNB HOUSING FINANCE LIMITED 9.05% 21-Oct-17 101.4100 8.5900 85.00 INE090A08MT3 ICICI BANK LIMITED 10.00% 10-Nov-17 102.2000 8.9500 0.70 INE043D07GY0 IDFC LIMITED 8.43% 13-Nov-17 99.7000 8.5172 17.00 INE019A07381 JSW STEEL LIMITED 9.62% 23-Dec-17 100.0224 9.9500 350.00 INE020B08815 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.70% 01-Feb-18 101.7074 7.9700 250.00 INE020B08815 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.70% 01-Feb-18 101.7074 7.9700 250.00 INE752E07GI7 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.90% 25-Feb-18 102.4305 7.9012 16.30 INE020B07DE1 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.07% 28-Feb-18 102.6351 7.9913 100.00 INE020B07DE1 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.07% 28-Feb-18 102.6351 8.0000 100.00 INE445L08185 NABHA POWER LIMITED 8.95% 09-Apr-18 102.3305 8.0300 16.00 INE580B07307 GRUH FINANCE LIMITED 9.15% 12-Apr-18 100.4796 8.9784 117.00 INE001A07LL1 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 8.50% 15-May-18 100.1319 8.4300 250.00 INE261F08493 NABARD 8.25% 24-May-18 100.5910 8.0500 460.00 INE261F08493 NABARD 8.25% 24-May-18 100.5910 8.0500 50.00 INE019A07340 JSW STEEL LIMITED 10.50% 19-Aug-18 102.4716 9.9700 1750.00 INE020B07HX2 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.24% 17-Oct-18 102.9003 8.2200 250.00 INE115A07EO8 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 9.55% 25-Oct-18 102.7100 8.5899 90.00 INE261F09EV0 NABARD 0.00% 01-Dec-18 74.9587 8.2250 94.80 INE261F09EW8 NABARD 0.00% 01-Jan-19 74.4572 8.2250 657.20 INE657I07027 RELIANCE GAS TRANSPORTATION INFRAS 10.95% 06-Jan-19 106.0070 8.9499 300.00 INE657I07027 RELIANCE GAS TRANSPORTATION INFRAS 10.95% 06-Jan-19 106.0070 8.9500 300.00 INE020B07EG4 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.65% 15-Jan-19 100.9032 8.3400 250.00 INE020B07EG4 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.65% 15-Jan-19 100.9066 8.3335 100.00 INE001A07MH7 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.65% 19-Jan-19 103.7000 8.4400 2.00 INE081A08199 TATA STEEL LIMITED 9.15% 24-Jan-19 101.0156 8.7950 800.00 INE081A08199 TATA STEEL LIMITED 9.15% 24-Jan-19 101.0156 8.8000 800.00 INE020B07IA8 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.63% 05-Feb-19 104.1258 8.2999 34.00 INE020B07IA8 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.63% 05-Feb-19 104.1258 8.3000 34.00 INE752E07BM0 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.93% 07-Sep-19 102.1493 8.2974 100.00 INE752E07LT4 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.93% 20-Oct-19 102.1493 8.3100 100.00 INE347G08035 PETRONET LNG LIMITED 9.05% 28-Oct-19 101.6315 8.5700 500.00 INE347G08035 PETRONET LNG LIMITED 9.05% 28-Oct-19 101.6315 8.5700 500.00 INE976I08094 TATA CAPITAL LIMITED 10.25% 15-Dec-19 102.6036 9.5000 0.50 INE134E08CO3 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.70% 15-Jan-20 100.9800 8.5000 20.00 INE537P07034 INDIA INFRADEBT LIMITED 8.55% 04-Feb-20 99.2500 8.7300 31.00 INE018A08AD3 LARSEN AND TOUBRO LIMITED 8.80% 13-Apr-20 102.0228 8.2895 51.00 INE134E08HF0 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.38% 27-Apr-20 100.1700 8.3300 192.00 INE928F08026 TATA AUTOCOMP SYSTEMS LIMITED 10.15% 20-May-20 104.2000 9.3000 2.00 INE752E07BN8 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.93% 07-Sep-20 102.5334 8.3001 100.00 INE752E07LU2 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.93% 20-Oct-20 102.5334 8.3100 100.00 INE134E08DG7 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.78% 15-Nov-20 101.6800 8.3515 40.00 INE909H08055 TATA MOTORS FINANCE LIMITED RESET 23-Nov-20 103.3007 10.5100 1.00 INE081A08165 TATA IRON AND STEEL COMPANY LTD RESET 18-Mar-21 109.7500 9.8200 20.00 INE245A08034 THE TATA POWER COMPANY LIMITED RESET 02-Jun-21 106.2000 10.2703 1.00 INE941D07125 RELIANCE PORTS AND TERMINALS LTD 10.40% 18-Jul-21 106.0253 9.0700 50.00 INE202B08389 DEWAN HOUSING FINANCE CORPORATION RESET 23-Sep-21 102.6000 12.1000 15.00 INE020B08872 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.44% 04-Dec-21 100.5000 8.3425 70.00 INE134E08GT3 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 8.55% 09-Dec-21 100.9300 8.3400 28.00 INE861G08035 FOOD CORPORATION OF INDIA 9.95% 07-Mar-22 108.4400 8.2800 1.00 INE020B08922 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.27% 09-Mar-22 99.6100 8.3500 658.00 INE700N09021 RAJASTHAN STATE ROAD TRANSPORT 9.07% 01-Nov-22 103.6400 9.1500 4.00 INE652A09054 STATE BANK OF PATIALA RESET 20-Dec-22 101.9500 8.4200 4.00 INE053F07561 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 7.18% 19-Feb-23 100.1731 7.1400 16.00 INE695F09433 ANDHRA PRADESH STATE FINANCIAL 9.15% 20-Mar-23 100.5900 9.1000 4.00 INE514E08CQ1 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 8.50% 08-Jul-23 101.4000 8.2400 100.00 INE202B07BH2 DEWAN HOUSING FINANCE CORPORATION 10.70% 24-Jun-24 108.2000 9.3100 15.00 INE084A08052 BANK OF INDIA 11.00% 08-Aug-24 107.5000 9.7131 70.00 INE001A07NB8 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.34% 28-Aug-24 105.0777 8.5100 500.00 INE001A07NB8 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.34% 28-Aug-24 105.0777 8.5100 350.00 INE636F07183 NORTH EASTERN ELECTRIC POWER CORP 9.60% 01-Oct-24 102.3000 9.4326 800.00 INE114A07869 STEEL AUTHORITY OF INDIA 9.00% 14-Oct-24 104.7399 8.2400 50.00 INE141A08019 ORIENTAL BANK OF COMMERCE 9.20% 27-Oct-24 103.7000 8.5900 2.00 INE153A08071 MAHANAGAR TELEPHONE NIGAM LIMITED 8.29% 28-Nov-24 102.7262 8.0300 1000.00 INE340M08137 TAMILNADU GENERATION AND 9.20% 18-Dec-24 98.0000 9.7400 300.00 INE928P07019 BANGALORE METRO RAIL CORPORATION 8.79% 23-Dec-24 100.9800 8.8200 308.00 INE134E08GV9 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 8.65% 28-Dec-24 101.8590 8.3450 500.00 INE043D07HD2 IDFC LIMITED 8.67% 03-Jan-25 101.4800 8.4200 47.00 INE871D07NL7 INFRASTRUCTURE LEASING & FINANCIAL 8.72% 21-Jan-25 100.0000 8.7000 843.00 INE110L08060 RELIANCE JIO INFOCOMM LIMITED 9.00% 21-Jan-25 100.0000 8.9800 250.00 INE020B08898 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.23% 23-Jan-25 99.3773 8.3250 200.00 INE020B08898 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.23% 23-Jan-25 99.3773 8.3250 150.00 INE537P07042 INDIA INFRADEBT LIMITED 8.45% 04-Feb-25 99.0000 8.5900 339.00 INE020B08906 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.27% 06-Feb-25 99.6684 8.3200 50.00 INE691I08339 L&T INFRASTRUCTURE FINANCE CO LTD 8.75% 18-Feb-25 99.1500 8.8700 469.00 INE001A07NP8 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 8.43% 04-Mar-25 100.0502 8.4100 250.00 INE001A07NP8 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 8.43% 04-Mar-25 100.0502 8.4096 235.00 INE733E07JP6 NTPC LIMITED SR-54 8.49% 25-Mar-25 101.9300 8.1725 10.10 INE262F07071 KARNATAKA NEERAVARI NIGAM LIMITED 8.75% 31-Mar-25 100.3200 8.6900 820.00 INE043D07328 INFRASTRUCTURE DEVELOPMENT FINANCE 8.90% 19-Nov-25 102.1400 8.5600 2.00 INE572F09202 RAJASTHAN RAJYA VIDYUT PRASARAN 8.65% 05-Jan-27 98.8400 9.0300 300.00 INE535N08064 HARYANA VIDYUT PRASARAN NIGAM LTD 8.62% 23-Feb-27 99.4500 8.9000 200.00 INE572F08089 RAJASTHAN RAJYA VIDYUT PRASARAN 8.69% 23-Mar-27 99.9000 8.8900 550.00 INE894F08103 INDIABULLS FINANCIAL SERVICES LTD 10.25% 28-Jun-27 100.9000 10.1100 20.00 INE753F08028 DAMODAR VALLEY CORPORATION 8.69% 25-Mar-28 105.0595 8.1800 550.00 INE235P07050 L&T INFRA DEBT FUND LIMITED 8.51% 28-Jan-30 100.1200 8.4820 50.00 INE752E07MK1 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.15% 09-Mar-30 98.4600 8.3250 50.00 INE476A08035 CANARA BANK 9.55% 31-Dec-99 98.8605 9.7200 520.00 INE528G09079 YES BANK LIMITED RESET 31-Dec-99 97.8200 10.4100 300.00 INE705A08060 VIJAYA BANK SR-II 10.40% 31-Dec-99 99.7500 10.4500 110.00 INE008A08U84 IDBI BANK LIMITED 10.75% 31-Dec-99 107.2225 9.5400 106.00 INE028A08075 BANK OF BARODA 9.48% 31-Dec-99 100.8600 9.2200 10.00 INE160A08076 PUNJAB NATIONAL BANK 9.15% 31-Dec-99 99.6000 9.2000 5.00 INE565A09231 INDIAN OVERSEAS BANK 10.00% 31-Dec-99 97.8500 10.5600 4.00 =============================================================================================== NOTE:- (*) - DIRTY PRICE BSE - NOTE:- (*) - DIRTY PRICE BSE - Bombay Stock Exchange NSE - National Stock Exchange