Apr 13 Below are the details of Indian corporate bonds dealt on BSE & NSE. (10 million = 1 crore) EXCHANGES VOLUME IN MILLIONS --------- ------------------ BSE 7640.70 NSE 26284.30 ============= TOTAL 33925.00 ----------------------------------------------------------------------------------------------- ISIN SECURITY COUPON MATURITY LAST TRD WTD AVG CUM. VOL DATE PRICE YIELD IN MLNS ----------------------------------------------------------------------------------------------- BSE === INE916DA7GB9 KOTAK MAHINDRA PRIME LTD 0.00% 27-Jun-16 90.3118 8.8000 500.00 INE800H07215 OMAXE LIMITED 14.00% 23-Dec-16 100.0000 - 2.00 INE138A07058 PENINSULA LAND LTD 13.75% 28-Jun-17 103.0518 11.0300 1.00 INE721A07HH0 SHRIRAM TRANSPORT FINANCE COMPANY 9.85% 15-Jul-17 101.5200 9.0200 1.00 INE800H07223 OMAXE LIMITED 14.00% 23-Dec-17 100.0500 - 3.00 INE094A07053 HINDUSTAN PETROLEUM CORPORATION 8.77% 13-Mar-18 102.1512 7.9000 33.00 INE514E08EN4 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 7.95% 25-Apr-18 100.0000 7.9500 30.00 INE514E08DL0 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 9.45% 22-Jan-19 103.8515 8.2000 50.00 INE019A07357 JSW STEEL LTD 10.60% 19-Aug-19 103.2245 9.6800 1750.00 INE110L08052 RELIANCE JIO INFOCOMM LIMITED 8.90% 21-Jan-20 99.7983 8.9400 250.00 INE018A08AD3 LARSEN AND TOUBRO LIMITED 8.80% 13-Apr-20 101.9389 8.3100 49.00 INE804I08601 ECL FINANCE LTD 12.00% 26-Apr-20 108.4293 10.4100 10.00 INE043D08DJ6 INFRASTRUCTURE DEVELOPMENT FINANCE 8.65% 24-May-20 99.7669 8.7000 50.00 INE774D08KV6 MAHINDRA & MAHINDRA FINANCIAL 9.80% 25-Jan-21 102.4972 9.2100 100.00 INE121E07288 JSW ENERGY LIMITED 9.75% 31-Mar-21 100.1988 9.7000 1200.00 INE667A09102 SYNDICATE BANK 9.35% 27-Jul-21 100.4400 9.2400 4.00 INE202B08389 DEWAN HOUSING FINANCE CORPORATION 12.75% 23-Sep-21 104.0000 11.9500 2.00 INE121E07296 JSW ENERGY LIMITED 9.75% 30-Sep-21 100.1988 9.7100 1200.00 INE031A09FC5 HOUSING AND URBAN DEVELOPMENT CORP 7.62% 11-Nov-21 101.6900 7.2700 100.00 INE031A07857 HOUSING AND URBANK DEVELOPMENT 7.34% 16-Feb-23 100.3500 7.2700 100.00 INE053F07561 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 7.18% 19-Feb-23 100.0800 7.1500 15.30 INE572E09205 PNB HOUSING FINANCE LTD 8.58% 16-May-23 101.3300 8.5200 2.00 INE975G08041 ILNFS TRANSPORTATION NETWORK LTD 11.50% 04-Feb-24 105.0000 11.0000 2.00 INE340M08137 TAMIL NADU GENERATION AND 9.20% 18-Dec-24 100.0500 9.4000 6.00 INE752E07MG9 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.20% 23-Jan-25 99.5056 8.2700 100.00 INE020B08898 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.23% 23-Jan-25 99.3765 8.3200 100.00 INE691I08339 LNT INFRASTRUCTURE FINANCE CO LTD 8.75% 18-Feb-25 99.4500 8.8200 7.00 INE528G08279 YES BANK LIMITED 8.85% 24-Feb-25 101.5282 8.6300 100.00 INE733E07JP6 NTPC LTD 8.49% 25-Mar-25 101.9393 8.1900 581.00 INE306N08052 TATA CAPITAL FINANCIAL SERVICES 9.37% 31-Mar-25 100.0568 9.3600 450.00 INE020B08930 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.30% 10-Apr-25 100.0260 8.3300 400.00 INE062A08025 STATE BANK OF INDIA 9.50% 04-Nov-25 102.6000 9.0900 0.10 INE891F08018 RAJASTHAN RAJYA VIDYUT UTPADAN 9.00% 24-Dec-26 100.9400 8.9900 117.00 INE020B07GH7 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.12% 27-Mar-27 106.9772 7.2200 0.30 INE787H07149 INDIA INFRASTRUCTURE FINANCE 7.36% 22-Jan-28 101.6300 7.1600 1.10 INE053F07579 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 7.34% 19-Feb-28 101.9000 7.0900 1.30 INE020B07HN3 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.46% 29-Aug-28 110.0194 7.2600 5.00 INE053F07728 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 8.63% 19-Mar-29 112.0919 7.2200 0.00 INE039A09MN1 IFCI LIMITED 9.98% 29-Oct-30 103.6500 9.5100 7.00 INE787H07156 INDIA INFRASTRUCTURE FINANCE 7.40% 22-Jan-33 102.3777 7.1500 1.00 INE557F07108 NATIONAL HOUSING BANK 8.76% 13-Jan-34 115.4404 7.2200 0.60 INE512S08013 CHHATTISGARH STATE POWER 8.72% 27-Mar-35 99.0000 8.8300 4.00 INE081A08173 TATA STEEL LIMITED 11.50% 11-May-99 108.3400 9.8800 2.00 INE539K08120 CREDILA FINANCIAL SERVICES PVT LTD 10.50% 30-Dec-99 104.1500 10.0700 11.00 INE476A08035 CANARA BANK 9.55% 31-Dec-99 99.3800 9.4900 251.00 INE084A08052 BANK OF INDIA 11.00% 31-Dec-99 107.3600 10.2400 25.00 INE565A09231 INDIAN OVERSEAS BANK 10.00% 31-Dec-99 98.2000 0.0000 10.00 INE081A08165 TATA STEEL LIMITED 11.80% 31-Dec-99 108.7500 10.8500 2.00 INE121A08NJ5 CHOLAMANDALAM INVESTMENT AND FIN. 12.90% 31-Dec-99 107.7000 0.0000 1.50 INE008A08U84 IDBI BANK LIMITED PERPETUAL 10.75% 31-Dec-99 105.7000 0.0000 1.00 INE245A08034 TATA POWER LIMITED 11.40% 31-Dec-99 107.5700 9.9600 1.00 INE121A08MM1 CHOLAMANDALAM INVESTMENT AND FIN. 12.90% 31-Dec-99 104.7500 0.0000 0.50 NSE === INE001A07MN5 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.60% 26-Jun-15 100.2906 8.0788 550.00 INE306N07CI2 TATA CAPITAL FINANCIAL SERVICES 9.40% 19-Jan-16 100.3745 8.4026 250.00 INE306N07CI2 TATA CAPITAL FINANCIAL SERVICES 9.40% 19-Jan-16 100.3745 8.8500 250.00 INE261F09GO0 NABARD 9.40% 13-Sep-16 101.5261 8.1490 3.00 INE849A08058 TRENT LIMITED 8.98% 20-Sep-16 100.0000 9.0395 2800.00 INE134E07398 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.80% 27-Sep-16 102.0310 8.1930 3.00 INE001A07LU2 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.75% 10-Oct-16 101.5475 8.5290 6.00 INE192A07097 TATA GLOBAL BEVERAGES LIMITED 3.00% 22-Oct-16 112.0835 8.4967 80.00 INE667F08046 SUNDARAM BNP PARIBAS HOME FIN. LTD 10.00% 03-Feb-17 101.6795 8.9450 6.00 INE752E07GH9 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.90% 25-Feb-17 101.6273 7.9100 2.50 INE001A07MK1 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.70% 18-Mar-17 102.2366 8.3791 50.00 INE020B07II1 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.52% 25-Mar-17 102.7690 7.9093 250.00 INE020B07II1 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.52% 25-Mar-17 102.7690 7.9100 250.00 INE134E08AB4 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.90% 30-Mar-17 103.5589 7.8460 50.00 INE134E08AB4 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.90% 30-Mar-17 103.5589 7.8467 50.00 INE752E07KO7 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 7.93% 20-May-17 102.7300 6.4700 20.00 INE804I07VG0 ECL FINANCE LIMITED - 13-Nov-17 112.0000 0.0000 3.50 INE233B08087 BLUE DART EXPRESS LTD 9.30% 20-Nov-17 101.2842 8.7600 0.70 INE582L07047 TATA HOUSING DEVELOPMENT CO LTD 10.20% 27-Nov-17 101.7129 9.3761 20.00 INE114A07877 STEEL AUTHORITY OF INDIA LIMITED 8.38% 16-Dec-17 100.6514 8.0600 12.00 INE310L07357 IOT UTKAL ENERGY SERVICES LIMITED 9.84% 20-Jan-18 105.2434 8.4615 13.90 INE020B08815 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.70% 01-Feb-18 101.7143 7.9700 30.00 INE755K07173 DALMIA CEMENT (BHARAT) LIMITED 10.50% 20-Feb-18 100.8067 9.5000 250.00 INE755K07173 DALMIA CEMENT (BHARAT) LIMITED 10.50% 20-Feb-18 100.0270 10.4252 50.00 INE919I07021 MUSIC BROADCAST PRIVATE LIMITED 9.70% 05-Mar-18 100.0000 9.9175 250.00 INE556F09460 SMALL INDUSTRIES DEVELOPMENT BANK 8.20% 09-Mar-18 100.4777 7.9900 177.00 INE514E08EN4 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 7.95% 25-Apr-18 100.0600 7.9241 750.00 INE814H07018 ADANI POWER LIMITED - 30-Apr-18 100.3107 11.1295 250.00 INE115A07EO8 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 9.55% 25-Oct-18 102.7300 8.5800 100.00 INE233B08095 BLUE DART EXPRESS LTD 9.40% 20-Nov-18 101.8521 8.8000 0.40 INE752E07KQ2 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 7.93% 20-May-19 103.1903 6.9952 50.00 INE019A07357 JSW STEEL LIMITED 10.60% 19-Aug-19 103.2245 10.0300 1750.00 INE347G08035 PETRONET LNG LIMITED 9.05% 28-Oct-19 101.6534 8.5641 500.00 INE975G08074 IL&FS TRANSPORTATION NETWORKS LTD 11.50% 20-Nov-19 100.2500 11.7400 15.00 INE233B08103 BLUE DART EXPRESS LTD 9.50% 20-Nov-19 101.9441 8.9800 0.30 INE110L08052 RELIANCE JIO INFOCOMM LIMITED 8.90% 21-Jan-20 99.7983 8.9300 1250.00 INE130C07275 AMTEK AUTO LIMITED 10.50% 07-Apr-20 97.8700 10.9125 120.00 INE296A07GJ1 BAJAJ FINANCE LIMITED 8.95% 10-Apr-20 100.0000 8.9500 150.00 INE018A08AD3 LARSEN AND TOUBRO LIMITED 8.80% 13-Apr-20 101.9389 8.3095 49.00 INE134E08HF0 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.38% 27-Apr-20 100.1600 8.3300 66.00 INE752E07KR0 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 7.93% 20-May-20 103.5200 7.0700 50.00 INE043D08DJ6 INFRASTRUCTURE DEVELOPMENT FINANCE 8.65% 24-May-20 99.7669 8.6997 50.00 INE110L08029 INFOTEL BROADBAND SERVICES LIMITED 8.95% 04-Oct-20 100.7096 8.7500 500.00 INE774D08KV6 MAHINDRA & MAHINDRA FINANCIAL 9.80% 25-Jan-21 102.4972 9.2000 100.00 INE121E07288 JSW ENERGY LIMITED 9.75% 31-Mar-21 100.1988 10.0000 1200.00 INE752E07KS8 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 7.93% 20-May-21 103.5800 7.1700 50.00 INE657I08017 RELIANCE GAS TRANSPORTATION INFRAS 10.25% 22-Aug-21 103.1500 9.5432 10.00 INE202B08389 DEWAN HOUSING FINANCE CORPORATION RESET 23-Sep-21 102.6500 12.0800 5.00 INE121E07296 JSW ENERGY LIMITED 9.75% 30-Sep-21 100.1988 10.0000 1200.00 INE861G08035 FOOD CORPORATION OF INDIA 9.95% 07-Mar-22 108.3277 8.3000 2.00 INE020B08922 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.27% 09-Mar-22 99.6552 8.3400 300.00 INE752E07KT6 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 7.93% 20-May-22 103.0462 7.3527 50.00 INE537P08016 INDIA INFRADEBT LIMITED 9.10% 20-Jun-22 101.5257 8.8000 150.00 INE909H08113 TML FINANCIAL SERVICES LTD. RESET 28-Jun-22 103.9300 10.4300 0.50 INE700N09021 RAJASTHAN STATE ROAD TRANSPORT 9.07% 01-Nov-22 103.8000 9.1200 8.00 INE695F09433 ANDHRA PRADESH STATE FINANCIAL 9.15% 20-Mar-23 100.7000 9.0600 4.00 INE752E07KU4 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 7.93% 20-May-23 103.1285 7.3927 50.00 INE084A08052 BANK OF INDIA 11.00% 08-Aug-24 106.8211 9.8200 47.00 INE733E07JO9 NTPC LIMITED 9.17% 22-Sep-24 105.2710 8.3200 300.00 INE115A07FW8 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 9.24% 30-Sep-24 104.6008 8.4735 400.00 INE115A07FW8 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 9.24% 30-Sep-24 104.6008 8.5000 400.00 INE636F07183 NORTH EASTERN ELECTRIC POWER CORP 9.60% 01-Oct-24 102.3200 9.4300 300.00 INE340M08137 TAMILNADU GENERATION AND 9.20% 18-Dec-24 101.6300 9.0600 127.00 INE928P07019 BANGALORE METRO RAIL CORPORATION 8.79% 23-Dec-24 101.8900 8.6700 1.00 INE043D07HD2 IDFC LIMITED 8.67% 03-Jan-25 100.5250 8.5700 212.00 INE871D07NL7 INFRASTRUCTURE LEASING & FINANCIAL 8.72% 21-Jan-25 100.0400 8.7000 1686.00 INE020B08898 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.23% 23-Jan-25 99.5700 8.3000 1160.00 INE752E07MG9 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.20% 23-Jan-25 99.5056 8.2600 300.00 INE752E07MG9 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.20% 23-Jan-25 99.5065 8.2600 200.00 INE691I08339 L&T INFRASTRUCTURE FINANCE CO LTD 8.75% 18-Feb-25 99.4000 8.8300 7.00 INE528G08279 YES BANK LIMITED 8.85% 24-Feb-25 101.5282 8.6000 100.00 INE752E07MJ3 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.15% 09-Mar-25 99.1998 8.2600 50.00 INE013A08366 RELIANCE CAPITAL LIMITED 9.65% 18-Mar-25 100.0000 9.6400 1.00 INE733E07JP6 NTPC LIMITED SR-54 8.49% 25-Mar-25 102.1000 8.1445 576.50 INE306N08052 TATA CAPITAL FINANCIAL SERVICES 9.37% 31-Mar-25 100.0568 9.3500 750.00 INE090A08TS0 ICICI BANK LIMITED SR- DMA15LB 8.45% 31-Mar-25 100.0000 8.4500 10.00 INE262F07071 KARNATAKA NEERAVARI NIGAM LIMITED 8.75% 31-Mar-25 99.0000 8.9400 1.00 INE020B08930 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.30% 10-Apr-25 99.9400 8.3200 4500.00 INE752E07KW0 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 7.93% 20-May-25 101.9800 7.6300 50.00 INE020B08427 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.75% 08-Jun-25 102.6410 8.3400 3.00 INE043D07328 INFRASTRUCTURE DEVELOPMENT FINANCE 8.90% 19-Nov-25 104.7500 8.2100 1.00 INE752E07KX8 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 7.93% 20-May-26 101.9800 7.6500 50.00 INE891F08018 RAJASTHAN RAJYA VIDYUT UTPADAN 9.00% 24-Dec-26 100.5800 9.1000 100.00 INE572F08089 RAJASTHAN RAJYA VIDYUT PRASARAN 8.69% 23-Mar-27 100.0100 8.8700 243.00 INE752E07KY6 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 7.93% 20-May-27 101.7289 7.6958 50.00 INE039A09PN4 IFCI LIMITED 9.90% 05-Nov-27 100.1500 9.8550 2.00 INE752E07KZ3 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 7.93% 20-May-28 101.2760 7.7609 20.00 INE020B07HN3 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.46% 29-Aug-28 110.0194 7.2500 10.00 INE134E07380 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.46% 30-Aug-28 110.9235 7.1500 10.00 INE512S08013 CHHATTISGARH STATE POWER 8.72% 27-Mar-35 99.0000 9.0400 4.00 INE008A08U84 IDBI BANK LIMITED 10.75% 31-Dec-99 100.5000 10.3700 200.00 INE476A08035 CANARA BANK 9.55% 31-Dec-99 97.1600 10.0000 111.00 INE705A08060 VIJAYA BANK SR-II 10.40% 31-Dec-99 100.0300 10.3900 61.00 INE909H08188 TATA MOTORS FINANCE LIMITED 0.00% 31-Dec-99 104.7900 10.2500 10.00 INE528G09079 YES BANK LIMITED RESET 31-Dec-99 99.4500 0.0000 10.00 INE565A09231 INDIAN OVERSEAS BANK 10.00% 31-Dec-99 98.0800 10.5000 6.00 INE121A08MT6 CHOLAMANDALAM INVESTMENT AND FIN. 14.00% 31-Dec-99 105.1924 11.6100 3.00 INE434A09149 ANDHRA BANK 9.55% 31-Dec-99 97.1500 10.3100 3.00 INE121A08NB2 CHOLAMANDALAM INVESTMENT AND FIN. ===============================================================================================
NOTE:- (*) - DIRTY PRICE