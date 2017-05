Apr 15 Below are the details of Indian corporate bonds dealt on BSE & NSE. (10 million = 1 crore) EXCHANGES VOLUME IN MILLIONS --------- ------------------ BSE 20278.60 NSE 50675.80 ============= TOTAL 70954.40 ----------------------------------------------------------------------------------------------- ISIN SECURITY COUPON MATURITY LAST TRD WTD AVG CUM. VOL DATE PRICE YIELD IN MLNS ----------------------------------------------------------------------------------------------- BSE === INE134E08EQ4 POWER FINANCE CORPORATION 9.46% 02-May-15 100.0131 8.7500 900.00 INE053F07769 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 7.95% 10-Apr-17 100.0300 7.9300 50.00 INE958G08880 RELIGARE FINVEST LIMITED 12.75% 26-Apr-17 100.0000 12.8600 4.00 INE958G08898 RELIGARE FINVEST LTD 12.75% 02-May-17 100.0000 12.8500 2.00 INE043D07GY0 IDFC LTD 8.43% 13-Nov-17 100.0948 8.3400 450.00 INE800H07223 OMAXE LIMITED 14.00% 23-Dec-17 100.5000 - 3.00 INE261F09ID9 NATIONAL BANK OF AGRICULTURE 8.79% 19-Feb-18 101.9803 7.9700 150.00 INE756I07498 HBD FINANCIAL SERVICES LTD 9.29% 16-Mar-18 101.7655 8.5700 100.00 INE001A07LN7 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 8.38% 20-May-18 99.9230 8.4000 100.00 INE115A07DZ6 LIC HOUSING FINANCE LTD 8.34% 28-May-18 101.5776 8.3600 181.00 INE134E08HB9 POWER FINANCE CORPORATION LTD 8.40% 19-Jun-18 100.5991 8.1600 200.00 INE115A07ED1 LIC HOUSING FINANCE LTD. 8.60% 20-Jun-18 100.2758 8.4700 250.00 INE514E08DB1 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 9.33% 24-Oct-18 103.9299 7.9800 190.00 INE019A07357 JSW STEEL LTD 10.60% 19-Aug-19 100.0000 10.6000 300.00 INE975G08074 ILNFS TRANSPORTATION NETWORKS LTD 11.50% 20-Nov-19 101.7500 11.0000 1.00 INE321A07126 INOX AIR PRODUCTS LIMITED 10.85% 31-Dec-19 102.3127 10.1700 100.00 INE691I07893 LNT INFRASTRUCTURE FINANCE CO LTD 8.65% 21-Jan-20 99.7500 8.7000 25.00 INE752E07ME4 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.20% 23-Jan-20 99.7320 8.2600 500.00 INE261F08444 NATIONAL BANK OF AGRICULTURE AND 8.18% 10-Feb-20 100.0490 8.1500 100.00 INE134E08GX5 POWER FINANCE CORPORATION LTD 8.36% 26-Feb-20 100.0183 8.3500 250.00 INE053F09GU8 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 6.70% 08-Mar-20 98.7500 7.0700 2.90 INE752E07MI5 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.15% 09-Mar-20 99.5449 8.2800 250.00 INE134E08HF0 POWER FINANCE CORPORATION LTD 8.38% 27-Apr-20 100.1223 8.3500 500.00 INE836B08020 SATIN CREDITCARE NETWORK LTD 16.90% 20-Sep-20 100.0000 16.9000 300.00 INE202B08389 DEWAN HOUSING FINANCE CORPORATION 12.75% 23-Sep-21 102.5000 12.1200 1.00 INE537P08016 INDIA INFRADEBT LIMITED 9.10% 20-Jun-22 101.5507 8.7900 250.00 INE514E08BO8 EXPORT-IMPORT BANK OF INDIA 9.04% 21-Sep-22 104.1658 8.2500 250.00 INE053F07561 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 7.18% 19-Feb-23 100.1727 7.1400 7.30 INE936D07067 RELIANCE UTILITIES AND POWER LTD 8.95% 26-Apr-23 99.1414 9.1000 50.00 INE941D07133 RELIANCE PORTS AND TERMINALS LTD 8.45% 12-Jun-23 96.9928 8.9800 50.00 INE001A07MS4 HDFC LIMITED 9.24% 24-Jun-24 104.8039 8.4500 100.00 INE115A07FW8 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 9.24% 30-Sep-24 104.6010 8.5000 400.00 INE153A08071 MAHANAGAR TELEPHONE NIGAM LIMITED 8.29% 28-Nov-24 102.5726 7.8800 10050.0 INE340M08137 TAMIL NADU GENERATION AND 9.20% 18-Dec-24 99.9000 9.2000 11.00 INE134E08GV9 POWER FINANCE CORPORATION LTD 8.65% 28-Dec-24 102.0212 8.3300 50.00 INE020B08906 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.27% 06-Feb-25 99.6685 8.3100 100.00 INE691I08339 LNT INFRASTRUCTURE FINANCE CO LTD 8.75% 18-Feb-25 98.2500 9.0200 50.00 INE528G08279 YES BANK LIMITED 8.85% 24-Feb-25 101.4617 8.6200 150.00 INE115A07GT2 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 8.52% 03-Mar-25 100.5694 8.4300 100.00 INE752E07MJ3 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.15% 09-Mar-25 98.7500 8.3300 100.00 INE013A08366 RELIANCE CAPITAL LTD 9.65% 18-Mar-25 100.2347 9.6100 350.00 INE733E07JP6 NTPC LTD 8.49% 25-Mar-25 101.5776 4.8200 120.10 INE020B08930 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.30% 10-Apr-25 99.9600 8.3100 950.00 INE043D07146 INFRASTRUCTURE DEVELOPMENT FINANCE 8.95% 06-Aug-25 100.1900 8.9100 3.00 INE206D08261 NATIONAL POWER CORPORATION OF 8.14% 25-Mar-26 100.2585 8.1000 100.00 INE206D08279 NUCLEAR POWER CORPORATION OF INDIA 8.14% 25-Mar-27 100.2758 8.1000 100.00 INE787H07149 INDIA INFRASTRUCTURE FINANCE 7.36% 22-Jan-28 102.8279 7.0100 1.00 INE206D08287 NUCLEAR POWER CORPORATION OF INDIA 8.14% 25-Mar-28 100.2836 8.1000 100.00 INE020B07HN3 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.46% 29-Aug-28 110.0194 7.2600 5.00 INE206D08295 NUCLEAR POWER CORPORATION OF INDIA 8.14% 25-Mar-29 100.2984 8.1000 100.00 INE752E07MH7 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.20% 23-Jan-30 99.4713 8.2600 50.00 INE752E07MK1 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.15% 09-Mar-30 99.2213 8.2600 400.00 INE206D08303 NUCLEAR POWER CORPORATION OF INDIA 8.14% 25-Mar-30 100.3120 8.0900 150.00 INE557F07108 NATIONAL HOUSING BANK 8.76% 13-Jan-34 117.8500 7.0100 3.30 INE245A08042 TATA POWER COMPANY LIMITED 10.75% 21-Aug-72 105.4900 4.9900 2.00 INE081A08173 TATA STEEL LIMITED 11.50% 11-May-99 109.5351 0.0000 2.00 INE457A09215 BANK OF MAHARASHTRA 9.48% 30-Dec-99 100.8939 9.2200 50.00 INE539K08120 CREDILA FINANCIAL SERVICES PVT LTD 10.50% 30-Dec-99 104.5000 10.0400 17.00 INE476A08035 CANARA BANK 9.55% 31-Dec-99 99.2000 9.7500 1123.00 INE539K08112 CREDILA FINANCIAL SERVICES P LTD 11.75% 31-Dec-99 110.7000 10.6000 10.00 INE084A08052 BANK OF INDIA 11.00% 31-Dec-99 107.9300 0.0000 6.00 INE081A08165 TATA STEEL LIMITED 11.80% 31-Dec-99 111.2500 2.4800 4.00 INE565A09231 INDIAN OVERSEAS BANK 10.00% 31-Dec-99 99.2400 0.0000 3.00 INE511C08878 MAGMA FINCORP LIMITED 12.10% 31-Dec-99 100.0000 0.0000 1.00 NSE === INE134E08EQ4 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 9.46% 02-May-15 100.0131 8.4000 900.00 INE756I07134 HDB FINANCIAL SERVICES LIMITED 9.85% 29-Jul-15 100.1802 8.7200 765.00 INE115A07DJ0 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 9.39% 02-Dec-15 100.2441 8.8183 250.00 INE115A07DJ0 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 9.39% 02-Dec-15 100.2441 8.6800 250.00 INE001A07MJ3 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.70% 20-Jan-16 100.5890 8.7674 150.00 INE001A07MJ3 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.70% 20-Jan-16 100.5890 8.6800 150.00 INE001A07GI7 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.75% 08-Mar-16 101.0487 8.4150 30.00 INE238A08211 AXIS BANK LIMITED 8.75% 22-Mar-16 99.3500 9.4500 2.00 INE134E08FR9 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.35% 15-May-16 99.9035 8.4000 750.00 INE134E08FR9 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.35% 15-May-16 99.9035 8.4000 750.00 INE018A08AN2 LARSEN AND TOUBRO LIMITED 9.15% 22-Aug-16 101.0914 8.1800 20.00 INE134E08DT0 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 9.41% 01-Sep-16 101.3795 8.2260 30.00 INE020B08609 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.38% 06-Sep-16 101.4344 8.1800 10.00 INE445L08037 NABHA POWER LIMITED 9.35% 07-Sep-16 101.2525 8.2990 2.00 INE020B07JA6 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.97% 08-Sep-16 100.6794 8.3500 100.00 INE020B07JA6 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.97% 08-Sep-16 100.6794 8.3500 100.00 INE261F09GP7 NABARD 9.40% 14-Sep-16 101.4581 8.1800 5.00 INE721A07GK6 SHRIRAM TRANSPORT FINANCE COMPANY 10.72% 24-Sep-16 101.9614 9.1200 2.00 INE134E07398 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.80% 27-Sep-16 102.0164 8.1800 10.00 INE667F08046 SUNDARAM BNP PARIBAS HOME FIN. LTD 10.00% 03-Feb-17 101.6567 8.9550 2.00 INE261F09HE9 NABARD 9.18% 07-Feb-17 102.1174 7.8400 10.00 INE919I07013 MUSIC BROADCAST PRIVATE LIMITED 9.70% 04-Mar-17 100.0000 9.9074 250.00 INE244N07016 MAHINDRA VEHICLE MANUFACTURERS LTD 8.00% 14-Mar-17 111.8172 7.9000 250.00 INE020B07II1 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.52% 25-Mar-17 102.7747 7.9000 90.00 INE053F07769 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 7.95% 10-Apr-17 100.0000 7.9356 1370.00 INE053F07769 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 7.95% 10-Apr-17 100.0000 7.9400 130.00 INE827N07067 L & T INTERSTATE ROAD CORRIDOR LTD 9.09% 15-Oct-17 102.4773 8.9360 42.00 INE306N07468 TATA CAPITAL FINANCIAL SERVICES 10.10% 09-Nov-17 103.1846 8.6100 40.00 INE842R07026 RELIANCE COMMUNICATIONS ENTERPRISE 12.33% 22-Dec-17 100.8057 11.9079 165.00 INE752E07JD2 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 9.25% 26-Dec-17 102.8100 8.0105 100.00 INE261F09ID9 NABARD 8.79% 19-Feb-18 101.9803 7.9600 150.00 INE755K07173 DALMIA CEMENT (BHARAT) LIMITED 10.50% 20-Feb-18 100.8267 9.4765 250.00 INE919I07021 MUSIC BROADCAST PRIVATE LIMITED 9.70% 05-Mar-18 100.0000 9.9118 750.00 INE752E07EC5 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 9.30% 07-Mar-18 103.1323 8.0204 100.00 INE134E08FK4 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.95% 11-Mar-18 102.3268 7.9990 250.00 INE134E08FK4 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.95% 11-Mar-18 102.3268 8.0000 250.00 INE134E08FK4 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.95% 11-Mar-18 102.2982 8.0123 5.00 INE804I07ZJ5 ECL FINANCE LIMITED 10.45% 12-Mar-18 100.1500 10.3800 11.00 INE756I07498 HDB FINANCIAL SERVICES LIMITED 9.29% 16-Mar-18 101.7655 8.5600 100.00 INE576S07010 EMAMI ENCLAVE MAKERS PRIVATE LID 0.00% 24-Mar-18 100.9936 12.0498 380.00 INE445L08185 NABHA POWER LIMITED 8.95% 09-Apr-18 102.2910 8.0490 9.00 INE557F08EW1 NATIONAL HOUSING BANK 8.00% 10-Apr-18 100.0000 7.9904 30.00 INE580S07012 SNEHA ABASAN PRIVATE LIMITED 0.00% 24-Apr-18 101.0036 12.1057 300.00 INE705A09092 VIJAYA BANK 9.35% 30-Apr-18 101.5300 8.7500 30.00 INE115A07GW6 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 8.65% 14-May-18 100.1350 8.6072 2500.00 INE001A07LN7 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 8.38% 20-May-18 99.9230 8.3900 100.00 INE115A07DZ6 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 8.34% 28-May-18 99.5601 8.4900 150.00 INE115A07ED1 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 8.60% 20-Jun-18 100.3299 8.4499 300.00 INE115A07ED1 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 8.60% 20-Jun-18 100.3299 8.4500 50.00 INE752E07JR2 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 9.30% 28-Jun-18 103.1323 8.1200 100.00 INE752E07LA4 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.70% 15-Jul-18 101.2910 8.2000 150.00 INE134E08HB9 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.40% 19-Jul-18 100.5991 8.1800 200.00 INE621O07013 SAMRUDDHI REALTY LIMITED 18.75% 19-Aug-18 100.0444 - 10.00 INE001A07EC5 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 11.25% 04-Sep-18 107.0800 8.7000 56.00 INE866I08139 INDIA INFOLINE FINANCE LTD 12.75% 17-Sep-18 106.7500 10.9000 1.00 INE514E08DB1 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 9.33% 24-Oct-18 103.8733 7.9885 570.00 INE115A07EO8 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 9.55% 25-Oct-18 102.7600 8.5700 16.00 INE008A08Q72 IDBI BANK LIMITED 11.30% 15-Dec-18 106.8600 9.0500 50.00 INE525E09062 NATIONAL CAPITAL REGION PLANNING 9.15% 18-Feb-19 101.8400 8.5700 10.00 INE069R07018 SPRIT TEXTILES PRIVATE LIMITED 12.55% 20-Jul-19 111.7854 11.3550 110.00 INE266N07076 ESSEL CORPORATE RESOURCES PVT LTD 12.70% 10-Aug-19 111.3385 11.4150 120.00 INE115A07FU2 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 9.44% 30-Aug-19 103.0000 8.5603 100.00 INE134E08GJ4 POWER FINANCE CORPORATION LTD 9.32% 17-Sep-19 103.2083 8.3900 750.00 INE134E08GJ4 POWER FINANCE CORPORATION LTD 9.32% 17-Sep-19 103.2083 8.3900 750.00 INE020B08856 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.04% 12-Oct-19 102.2029 8.4000 150.00 INE130C07234 AMTEK AUTO LIMITED 10.50% 02-Jan-20 100.1100 10.8800 12.00 INE134E08CO3 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.70% 15-Jan-20 101.0516 8.4000 3.00 INE110L08052 RELIANCE JIO INFOCOMM LIMITED 8.90% 21-Jan-20 100.0400 8.8700 2100.00 INE691I07893 L & T INFRASTRUCTURE FINANCE 8.65% 21-Jan-20 99.6900 8.7100 125.00 INE110L08052 RELIANCE JIO INFOCOMM LIMITED 8.90% 21-Jan-20 99.7983 8.9301 100.00 INE752E07ME4 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.20% 23-Jan-20 99.7320 8.2500 800.00 INE752E07ME4 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.20% 23-Jan-20 99.4056 8.3356 310.00 INE721A08CT4 SHRIRAM TRANSPORT FINANCE COMPANY 10.65% 28-Jan-20 101.9509 10.1000 150.00 INE721A08CT4 SHRIRAM TRANSPORT FINANCE COMPANY 10.65% 28-Jan-20 101.9506 10.1000 50.00 INE537P07034 INDIA INFRADEBT LIMITED 8.55% 04-Feb-20 99.6600 8.6200 150.00 INE261F08444 NABARD 8.18% 10-Feb-20 100.0189 8.1578 200.00 INE134E08GX5 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 8.36% 26-Feb-20 100.0183 8.3400 350.00 INE752E07MI5 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.15% 09-Mar-20 99.5449 8.2500 600.00 INE752E07MI5 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.15% 09-Mar-20 99.5453 8.2494 200.00 INE296A07GJ1 BAJAJ FINANCE LIMITED 8.95% 10-Apr-20 100.0000 8.9382 700.00 INE134E08HF0 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.38% 27-Apr-20 100.1223 8.3400 539.00 INE155A08043 TATA MOTORS LIMITED 9.90% 07-May-20 102.9870 9.1200 24.00 INE053F09EF4 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 7.74% 22-Dec-20 98.1959 8.3000 1.00 INE549F08533 KARNATAKA STATE FINANCIAL CORP 8.58% 26-Dec-20 100.5500 8.6100 10.00 INE134E08925 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.85% 31-May-21 102.0107 8.4000 5.00 INE245A08034 THE TATA POWER COMPANY LIMITED RESET 02-Jun-21 107.5000 9.9733 25.00 INE031A09FC5 HOUSING AND URBAN DEVELOPMENT CORP 7.62% 11-Nov-21 101.5270 7.3100 100.00 INE155A08258 TATA MOTORS LIMITED 9.02% 10-Dec-21 100.7000 8.8500 14.00 INE774D08KX2 MAHINDRA & MAHINDRA FINANCIAL 10.50% 13-Dec-21 105.6200 9.3000 200.00 INE556F09254 SMALL INDUSTRIES DEVELOPMENT BANK 9.60% 14-Dec-21 106.6178 8.2460 25.00 INE752E07MF1 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.20% 23-Jan-22 99.4558 8.2900 250.00 INE752E07MF1 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.20% 23-Jan-22 99.4056 8.2999 140.00 INE020B08922 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.27% 09-Mar-22 99.5518 8.3600 250.00 INE537P08016 INDIA INFRADEBT LIMITED SR-I 9.10% 20-Jun-22 101.5507 8.7900 300.00 INE514E08BO8 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 9.04% 21-Sep-22 104.1658 8.2450 250.00 INE031A07857 HOUSING AND URBANK DEVELOPMENTCORP 7.34% 16-Feb-23 100.1663 7.3000 100.00 INE206D08154 NUCLEAR POWER CORPORATION OF INDIA 8.56% 15-Mar-23 102.7937 8.2300 250.00 INE206D08139 NUCLEAR POWER CORPORATION OF INDIA 8.56% 18-Mar-23 102.8002 8.2328 50.00 INE936D07067 RELIANCE UTILITIES AND POWER 8.95% 26-Apr-23 99.1214 9.1000 100.00 INE941D07133 RELIANCE PORTS TERMINALS LTD. 8.45% 12-Jun-23 96.9928 8.9700 100.00 INE053F09FS4 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 8.50% 26-Dec-23 102.2116 8.3000 5.00 INE001A07MS4 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.24% 24-Jun-24 104.9326 8.4300 100.00 INE539K08112 CREDILA FINANCIAL SERVICES PVT LTD 11.75% 09-Jul-24 110.7000 9.9000 10.00 INE084A08052 BANK OF INDIA 11.00% 08-Aug-24 107.2115 9.7600 255.00 INE153A08048 MAHANAGAR TELEPHONE NIGAM LIMITED 8.24% 19-Nov-24 102.0440 8.0797 500.00 INE153A08071 MAHANAGAR TELEPHONE NIGAM LIMITED 8.29% 28-Nov-24 102.5726 8.0500 10050.0 INE238A08351 AXIS BANK LIMITED 8.85% 05-Dec-24 102.5680 8.4300 300.00 INE238A08351 AXIS BANK LIMITED 8.85% 05-Dec-24 102.5680 8.4300 300.00 INE340M08137 TAMILNADU GENERATION AND 9.20% 18-Dec-24 99.9000 9.4200 11.00 INE134E08GV9 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 8.65% 28-Dec-24 102.0212 8.3200 50.00 INE043D07HD2 IDFC LIMITED 8.67% 03-Jan-25 100.9000 8.5100 218.00 INE134E08CP0 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.80% 15-Jan-25 102.4806 8.4000 5.00 INE110L08060 RELIANCE JIO INFOCOMM LIMITED 9.00% 21-Jan-25 100.0000 8.9800 600.00 INE020B08898 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.23% 23-Jan-25 99.3762 8.3250 205.00 INE020B08898 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.23% 23-Jan-25 99.3762 8.3250 200.00 INE774D08LK7 MAHINDRA & MAHINDRA FINANCIAL 9.18% 31-Jan-25 100.3700 9.1036 110.00 INE537P07042 INDIA INFRADEBT LIMITED 8.45% 04-Feb-25 99.1000 8.5700 300.00 INE020B08906 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.27% 06-Feb-25 99.6191 8.3275 150.00 INE020B08906 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.27% 06-Feb-25 99.6191 8.3275 100.00 INE691I08339 L&T INFRASTRUCTURE FINANCE CO LTD 8.75% 18-Feb-25 99.2400 8.8554 160.00 INE528G08279 YES BANK LIMITED 8.85% 24-Feb-25 101.4617 8.6100 200.00 INE115A07GT2 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 8.52% 03-Mar-25 100.5694 8.4200 100.00 INE752E07MJ3 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.15% 09-Mar-25 98.7500 8.3300 300.00 INE134E08GY3 POWER FINANCE CORPORATION LTD 8.20% 10-Mar-25 99.2420 8.3036 600.00 INE733E07JP6 NTPC LIMITED SR-54 8.49% 25-Mar-25 101.1465 8.3055 1306.80 INE306N08052 TATA CAPITAL FINANCIAL SERVICES 9.37% 31-Mar-25 100.0000 9.3700 600.00 INE020B08930 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.30% 10-Apr-25 99.9600 8.3133 3200.00 INE020B08930 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.30% 10-Apr-25 99.9800 8.3104 50.00 INE020B08930 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.30% 10-Apr-25 99.9300 8.3100 50.00 INE165K07019 JHAJJAR POWER LIMITED 9.99% 30-Apr-25 105.1105 9.4000 10.00 INE721A08AI1 SHRIRAM TRANSPORT FINANCE COMPANY 11.00% 09-Sep-25 108.1000 9.7011 10.00 INE206D08261 NUCLEAR POWER CORPORATION OF INDIA 8.14% 25-Mar-26 100.0200 8.2946 450.00 INE206D08261 NUCLEAR POWER CORPORATION OF INDIA 8.14% 25-Mar-26 100.2585 8.2586 100.00 INE134E08DS2 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 9.46% 01-Aug-26 107.4140 8.4000 5.00 INE206D08279 NUCLEAR POWER CORPORATION OF INDIA 8.14% 25-Mar-27 100.0200 8.2952 450.00 INE206D08279 NUCLEAR POWER CORPORATION OF INDIA 8.14% 25-Mar-27 100.2758 8.2586 100.00 INE206D08287 NUCLEAR POWER CORPORATION OF INDIA 8.14% 25-Mar-28 100.0200 8.2946 400.00 INE206D08287 NUCLEAR POWER CORPORATION OF INDIA 8.14% 25-Mar-28 100.2836 8.2586 50.00 INE020B07HN3 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.46% 29-Aug-28 110.0194 7.2500 5.00 INE020B07HV6 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.54% 11-Oct-28 111.6515 7.1502 50.00 INE020B07HV6 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.54% 11-Oct-28 111.6515 7.1500 50.00 INE906B07DB7 NATIONAL HIGHWAYS AUTHORITY OF IND 8.48% 22-Nov-28 109.2339 8.3700 90.00 INE906B07DE1 NATIONAL HIGHWAYS AUTHORITY OF IND 8.50% 05-Feb-29 111.8178 7.1200 100.00 INE206D08295 NUCLEAR POWER CORPORATION OF INDIA 8.14% 25-Mar-29 100.0200 8.2950 500.00 INE206D08295 NUCLEAR POWER CORPORATION OF INDIA 8.14% 25-Mar-29 100.2984 8.2586 150.00 INE752E07MH7 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.20% 23-Jan-30 99.4713 8.2500 200.00 INE752E07MH7 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.20% 23-Jan-30 99.4713 8.2500 100.00 INE752E07MK1 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.15% 09-Mar-30 98.4300 8.3300 300.00 INE206D08303 NUCLEAR POWER CORPORATION OF INDIA 8.14% 25-Mar-30 100.0200 8.2954 450.00 INE206D08303 NUCLEAR POWER CORPORATION OF INDIA 8.14% 25-Mar-30 100.3120 8.2586 50.00 INE053F09GX2 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 8.79% 04-May-30 106.1500 8.2329 6.00 INE476A08035 CANARA BANK 9.55% 31-Dec-99 100.5313 9.4499 2150.00 INE008A08U84 IDBI BANK LIMITED 10.75% 31-Dec-99 104.6365 9.9432 500.00 INE141A08027 ORIENTAL BANK OF COMMERCE 9.48% 31-Dec-99 95.5000 10.7000 50.00 INE565A09231 INDIAN OVERSEAS BANK 10.00% 31-Dec-99 97.5500 10.6600 50.00 INE160A08076 PUNJAB NATIONAL BANK 9.15% 31-Dec-99 100.0000 9.1334 50.00 INE909H08188 TATA MOTORS FINANCE LIMITED 0.00% 31-Dec-99 105.1000 10.2000 20.00 INE539K08120 CREDILA FINANCIAL SERVICES PVT LTD - 31-Dec-99 104.5000 9.7500 17.00 INE112A08010 CORPORATION BANK 9.51% 31-Dec-99 98.0000 10.0300 3.00 INE121A08MT6 CHOLAMANDALAM INVESTMENT AND FIN. 14.00% 31-Dec-99 105.2024 11.6000 3.00 INE121A08NJ5 CHOLAMANDALAM INVESTMENT AND FIN. RESET 31-Dec-99 106.7000 11.6604 2.00 INE705A08060 VIJAYA BANK SR-II 10.40% 31-Dec-99 100.1900 10.3300 1.00 INE121A08MS8 CHOLAMANDALAM INVESTMENT AND FIN. 13.00% 31-Dec-99 106.7000 11.4000 1.00 INE121A08NB2 CHOLAMANDALAM INVESTMENT AND FIN. RESET 31-Dec-99 106.6039 11.6000 1.00 ===============================================================================================