Apr 16 Below are the details of Indian corporate bonds dealt on BSE & NSE. (10 million = 1 crore) EXCHANGES VOLUME IN MILLIONS --------- ------------------ BSE 7225.90 NSE 36032.50 ============= TOTAL 43258.40 ----------------------------------------------------------------------------------------------- ISIN SECURITY COUPON MATURITY LAST TRD WTD AVG CUM. VOL DATE PRICE YIELD IN MLNS ----------------------------------------------------------------------------------------------- BSE === INE511C07235 MAGMA FINCORP LTD 11.00% 16-Jun-15 100.2394 9.0700 150.00 INE001A07JG5 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.58% 29-Aug-15 100.1388 8.8900 300.00 INE756I07324 HDB FINANCIAL SERVICES LIMITED 10.10% 30-Nov-15 100.5708 8.9400 250.00 INE871D07MD6 INFRASTRUCTURE LEASING 9.95% 14-Feb-16 100.7746 8.8600 50.00 INE001A07KK5 HDFC LTD 9.35% 04-Mar-16 100.4636 8.7200 100.00 INE043D07EV1 IDFC LTD 8.49% 06-May-16 99.8052 8.6700 200.00 INE958G07528 RELIGARE FINVEST LTD 12.10% 23-Sep-16 101.5700 10.9200 50.00 INE612S15024 EURYMEDON IFMR CAPITAL PTC 2015 16.50% 25-Jan-17 1.0000 - 17.00 INE477L07297 INDIA INFOLINE HOUSING FINANCE LTD 0.00% 10-Apr-17 101.1126 10.4500 200.00 INE556F09460 SMALL INDUSTRIES DEVELOPMENT BANK 8.20% 09-Mar-18 100.6010 7.9500 250.00 INE756I07498 HBD FINANCIAL SERVICES LTD 9.29% 16-Mar-18 101.7655 8.5700 150.00 INE001A07KS8 HDFC LIMITED 9.20% 19-Mar-18 101.9894 8.3900 150.00 INE514E08EN4 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 7.95% 25-Apr-18 100.0000 7.9500 750.00 INE126O07013 PROFICIENT BUILDWELL PVT. LTD 12.00% 30-Apr-18 100.6648 17.0000 100.00 INE895D08568 TATA SONS LIMITED 8.85% 02-May-18 101.1581 8.4000 100.00 INE261F08469 NABARD 8.19% 08-Jun-18 100.3708 8.0400 150.00 INE053F09FU0 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 8.55% 15-Jan-19 100.7000 8.3200 5.00 INE975G08074 ILNFS TRANSPORTATION NETWORKS LTD 11.50% 20-Nov-19 101.9300 10.9500 2.00 INE134E08HF0 POWER FINANCE CORPORATION LTD 8.38% 27-Apr-20 100.0816 8.3600 250.00 INE631K07028 WEST BENGAL STATE ELECTRICITY 10.29% 26-Jul-21 101.2500 10.2600 1.00 INE202B08389 DEWAN HOUSING FINANCE CORPORATION 12.75% 23-Sep-21 102.6000 12.0900 1.00 INE906B07CA1 NATIONAL HIGHWAYS AUTHORITY OF 8.20% 25-Jan-22 104.8832 7.2500 50.00 INE134E07190 POWER FINANCE CORP. LTD 8.20% 01-Feb-22 103.8198 7.4500 0.80 INE053F07520 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 8.00% 23-Feb-22 102.8000 7.4600 10.90 INE031A07832 HOUSING AND URBAN DEVELOPMENT CORP 8.10% 05-Mar-22 103.0723 7.5000 0.50 INE081A08181 TATA STEEL LIMITED 2.00% 23-Apr-22 111.7925 0.3000 50.00 INE537P08016 INDIA INFRADEBT LIMITED 9.10% 20-Jun-22 101.5540 8.7900 250.00 INE001A07KU4 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 8.95% 21-Mar-23 103.0261 8.3700 110.00 INE202E07112 IREDA LTD 8.41% 13-Mar-24 103.4600 7.8500 1.00 INE031A07AF3 HOUSING AND URBAN DEVELOPMENT CORP 8.54% 24-Mar-24 104.8400 7.7700 1.00 INE001A07MS4 HDFC LIMITED 9.24% 24-Jun-24 105.1244 8.4100 100.00 INE636F07183 NORTH EASTERN ELECTRIC POWER CORP 9.60% 01-Oct-24 101.0000 8.6200 250.00 INE153A08063 MAHANAGAR TELEPHONE NIGAM LIMITED 8.24% 19-Nov-24 102.3026 7.8800 250.00 INE153A08048 MAHANAGAR TELEPHONE NIGAM LIMITED 8.24% 19-Nov-24 102.2382 7.9000 250.00 INE153A08071 MAHANAGAR TELEPHONE NIGAM LIMITED 8.29% 28-Nov-24 102.6595 7.8700 150.00 INE039A07801 IFCI LTD 9.90% 01-Dec-24 101.0900 9.6900 10.40 INE160A08068 PUNJAB NATIONAL BANK 8.23% 09-Feb-25 99.5786 8.2900 50.00 INE013A08366 RELIANCE CAPITAL LTD 9.65% 18-Mar-25 100.2449 9.6100 150.00 INE733E07JP6 NTPC LTD 8.49% 25-Mar-25 102.0800 8.1700 1500.00 INE306N08052 TATA CAPITAL FINANCIAL SERVICES 9.37% 31-Mar-25 100.0323 9.3600 150.00 INE043D07146 INFRASTRUCTURE DEVELOPMENT FINANCE 8.95% 06-Aug-25 100.1900 8.9100 3.00 INE891F08018 RAJASTHAN RAJYA VIDYUT UTPADAN 9.00% 24-Dec-26 100.9500 8.8200 109.00 INE053F07538 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 8.10% 23-Feb-27 107.7537 7.1000 0.50 INE020B07GH7 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.12% 27-Mar-27 107.9665 7.1000 1.10 INE134E08FQ1 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 8.94% 25-Mar-28 104.5626 8.3400 100.00 INE020B07HP8 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.46% 24-Sep-28 111.4416 7.1000 1.20 INE031A07915 HOUSING AND URBAN DEVELOPMENT CORP 8.51% 25-Oct-28 108.1000 7.5300 150.00 INE787H07289 INDIA INFRASTRUCTURE FINANCE 8.38% 12-Nov-28 110.2500 7.1600 8.00 INE557F07108 NATIONAL HOUSING BANK 8.76% 13-Jan-34 116.4537 7.1300 11.00 INE512S08013 CHHATTISGARH STATE POWER 8.72% 27-Mar-35 97.4000 0.0000 270.00 INE539K08120 CREDILA FINANCIAL SERVICES PVT LTD 10.50% 30-Dec-99 105.0000 9.9900 10.00 INE457A09215 BANK OF MAHARASHTRA 9.48% 30-Dec-99 96.9000 9.7700 1.00 INE121A08NJ5 CHOLAMANDALAM INVESTMENT AND FIN. 12.90% 31-Dec-99 108.0000 0.0000 0.50 NSE === INE511C07235 MAGMA FINCORP LTD. 11.00% 16-Jun-15 100.2394 8.7500 150.00 INE894F07154 INDIABULLS FINANCIAL SERVICES LTD 10.00% 27-Aug-15 100.1322 9.0500 1000.00 INE804I07GN7 ECL FINANCE LIMITED - 29-Oct-15 161.8000 0.0000 1.90 INE756I07324 HDB FINANCIAL SERVICES LIMITED 10.10% 30-Nov-15 100.5708 8.8000 250.00 INE871D07MD6 INFRASTRUCTURE LEASING AND FIN 9.95% 14-Feb-16 100.7746 8.8000 50.00 INE238A08211 AXIS BANK LIMITED 8.75% 22-Mar-16 99.5000 9.2503 25.00 INE090A08MM8 ICICI BANK LIMITED 11.80% 28-Apr-16 102.4400 9.1990 3.80 INE043D07EV1 IDFC LIMITED 8.49% 06-May-16 99.8052 8.6500 200.00 INE738C07036 BHARAT ALUMI 8.60% 31-May-16 99.3639 9.1800 250.00 INE134E08FV1 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.27% 25-Jun-16 99.8942 8.3000 7.00 INE020B07IX0 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.27% 08-Aug-16 100.9379 8.4000 50.00 INE020B07IX0 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.27% 08-Aug-16 100.9379 8.4000 50.00 INE090A08KW1 ICICI BANK LIMITED RESET 09-Aug-16 99.3400 10.9070 10.00 INE020B08609 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.38% 06-Sep-16 101.2790 8.3000 15.00 INE020B07JA6 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.97% 08-Sep-16 100.6149 8.4000 50.00 INE020B07JA6 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.97% 08-Sep-16 100.6149 8.4000 50.00 INE261F09GO0 NABARD 9.40% 13-Sep-16 101.4259 8.2190 4.00 INE721A07GK6 SHRIRAM TRANSPORT FINANCE COMPANY 10.72% 24-Sep-16 101.9478 9.1280 4.00 INE134E07398 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.80% 27-Sep-16 101.6519 8.4499 50.00 INE134E07398 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.80% 27-Sep-16 101.6519 8.4500 50.00 INE134E07398 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.80% 27-Sep-16 101.9257 8.2630 4.00 INE481G07125 ULTRATECH CEMENT LIMITED 8.80% 30-Sep-16 100.4186 8.4000 50.00 INE481G07125 ULTRATECH CEMENT LIMITED 8.80% 30-Sep-16 100.4186 8.4000 50.00 INE535H07324 FULLERTON INDIA CREDIT COMPANY LTD 10.95% 07-Oct-16 102.3550 9.0900 211.00 INE001A07LU2 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.75% 10-Oct-16 101.5528 8.5190 8.00 INE658R07018 ASPIRE HOME FINANCE CORPORATION 11.25% 25-Nov-16 100.2036 10.9880 10.00 INE667F08046 SUNDARAM BNP PARIBAS HOME FIN. LTD 10.00% 03-Feb-17 101.6535 8.9550 4.00 INE020B07II1 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.52% 25-Mar-17 102.4187 8.0992 50.00 INE020B07II1 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.52% 25-Mar-17 102.4187 8.1000 50.00 INE020B07II1 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.52% 25-Mar-17 102.7259 7.9300 1.00 INE053F07769 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 7.95% 10-Apr-17 100.0000 7.9500 600.00 INE202B07BB5 DEWAN HOUSING FINANCE CORP. LTD. 0.00% 17-Jun-17 111.2071 9.6500 1.00 INE020B07JB4 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.06% 23-Sep-17 102.0878 8.0335 6.00 INE572E09247 PNB HOUSING FINANCE LIMITED 9.05% 21-Oct-17 101.3422 8.6047 77.00 INE043D07GY0 IDFC LIMITED 8.43% 13-Nov-17 99.6000 8.5620 11.00 INE020B08815 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.70% 01-Feb-18 101.6288 7.9968 20.00 INE001A07DM6 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.20% 07-Feb-18 101.8938 8.3850 50.00 INE001A07DM6 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.20% 07-Feb-18 101.8938 8.3850 50.00 INE115A07FZ1 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 9.07% 28-Feb-18 101.6057 8.3987 250.00 INE115A07FZ1 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 9.07% 28-Feb-18 101.6057 8.4000 250.00 INE556F09460 SMALL INDUSTRIES DEVELOPMENT BANK 8.20% 09-Mar-18 100.6010 7.9400 250.00 INE134E08FK4 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.95% 11-Mar-18 102.3268 7.9990 100.00 INE134E08FK4 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.95% 11-Mar-18 102.3268 8.0000 100.00 INE756I07498 HDB FINANCIAL SERVICES LIMITED 9.29% 16-Mar-18 101.7655 8.5600 150.00 INE001A07KS8 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.20% 19-Mar-18 101.9894 8.3850 250.00 INE556F09502 SMALL INDUSTRIES DEVELOPMENT BANK 8.27% 20-Mar-18 100.7917 7.9482 50.00 INE556F09502 SMALL INDUSTRIES DEVELOPMENT BANK 8.27% 20-Mar-18 100.7917 7.9400 50.00 INE871D07NS2 INFRASTRUCTURE LEASING AND FIN 0.00% 22-Mar-18 100.7406 8.7115 30.00 INE115A07DR3 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 9.11% 09-Apr-18 101.7775 8.3998 50.00 INE115A07DR3 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 9.11% 09-Apr-18 101.7775 8.4000 50.00 INE001A07LA4 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.05% 10-Apr-18 101.6635 8.3850 50.00 INE667F07EW0 SUNDARAM BNP PARIBAS HOME FIN. LTD 0.00% 10-Apr-18 101.7244 8.9100 1.00 INE514E08EN4 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 7.95% 25-Apr-18 100.0000 7.9449 1500.00 INE895D08568 TATA SONS LIMITED 8.85% 02-May-18 101.1581 8.4000 100.00 INE053F09FN5 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 9.43% 23-May-18 104.1924 8.0296 46.00 INE053F09FN5 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 9.43% 23-May-18 104.1924 8.0300 46.00 INE896L07066 INDOSTAR CAPITAL FINANCE PVT LTD 11.15% 06-Jun-18 101.8310 10.4000 39.00 INE261F08469 NABARD 8.19% 08-Jun-18 100.3708 8.0500 100.00 INE001A07NR4 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 8.45% 11-Jun-18 100.0000 8.4500 300.00 INE134E08BE6 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 11.00% 15-Sep-18 107.2400 8.4300 3.00 INE115A07EO8 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 9.55% 25-Oct-18 102.7000 8.5893 34.00 INE134E08BH9 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 11.25% 28-Nov-18 108.4900 8.3900 6.00 INE020B07HZ7 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.61% 03-Jan-19 103.6932 8.3800 100.00 INE020B07HZ7 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.61% 03-Jan-19 103.6932 8.3800 100.00 INE001A07MH7 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.65% 19-Jan-19 103.4813 8.5000 300.00 INE001A07MH7 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.65% 19-Jan-19 103.4813 8.5000 300.00 INE733E07CD7 NTPC LIMITED 8.65% 04-Feb-19 101.4751 8.1731 200.00 INE733E07CD7 NTPC LIMITED 8.65% 04-Feb-19 101.4951 8.1737 200.00 INE752E07KQ2 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 7.93% 20-May-19 103.1900 6.9900 50.00 INE001A07MY2 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.45% 21-Aug-19 102.9575 8.5750 50.00 INE001A07MY2 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.45% 21-Aug-19 102.9575 8.5750 50.00 INE115A07FU2 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 9.44% 30-Aug-19 103.2000 8.5100 100.00 INE020B08864 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.56% 13-Nov-19 100.7789 8.3200 1000.00 INE020B08864 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.56% 13-Nov-19 100.7789 8.3200 1000.00 INE134E08CO3 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.70% 15-Jan-20 101.2000 8.3600 20.00 INE110L08052 RELIANCE JIO INFOCOMM LIMITED 8.90% 21-Jan-20 100.0500 8.8600 1000.00 INE721A08CT4 SHRIRAM TRANSPORT FINANCE COMPANY 10.65% 28-Jan-20 103.0150 9.8200 50.00 INE537P07034 INDIA INFRADEBT LIMITED 8.55% 04-Feb-20 99.6800 8.6100 150.00 INE134E08GX5 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 8.36% 26-Feb-20 99.9401 8.3600 250.00 INE020B08823 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.87% 08-Mar-20 101.9100 8.3600 2.00 INE261F08485 NABARD 8.20% 13-Mar-20 100.1305 8.1586 50.00 INE261F08485 NABARD 8.20% 13-Mar-20 100.1305 8.1500 50.00 INE955K08011 AIR INDIA CHARTERS LIMITED 9.38% 26-Mar-20 99.2500 9.7900 5.00 INE296A07GJ1 BAJAJ FINANCE LIMITED 8.95% 10-Apr-20 100.0000 8.9400 1100.00 INE134E08HF0 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.38% 27-Apr-20 100.0816 8.3500 350.00 INE134E08CZ9 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.65% 15-Jun-20 100.9700 8.3600 1.00 INE134E08DE2 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.70% 15-Jul-20 101.3000 8.3600 8.00 INE020B08450 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.80% 25-Oct-20 101.7600 8.3600 4.00 INE134E08DG7 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.78% 15-Nov-20 101.7000 8.3600 30.00 INE774D08KV6 MAHINDRA & MAHINDRA FINANCIAL 9.80% 25-Jan-21 102.9400 9.1000 100.00 INE081A08165 TATA IRON AND STEEL COMPANY LTD RESET 18-Mar-21 108.1285 10.1800 56.00 INE020B08591 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.48% 10-Aug-21 105.2100 8.3600 5.00 INE020B08641 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.75% 11-Nov-21 106.7000 8.3600 5.00 INE155A08258 TATA MOTORS LIMITED 9.02% 10-Dec-21 100.7000 8.8500 10.00 INE752E07MF1 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.20% 23-Jan-22 99.2035 8.3300 8.00 INE129A07198 GAIL (INDIA) LIMITED 8.30% 23-Feb-22 100.4338 8.2000 50.00 INE129A07198 GAIL (INDIA) LIMITED 8.30% 23-Feb-22 100.4338 8.2000 50.00 INE742F07155 ADANI PORTS AND SPECIAL ECONOMIC 10.50% 27-Feb-22 102.3025 10.0000 850.00 INE031A07832 HOUSING AND URBAN DEVELOPMENT CORP 8.10% 05-Mar-22 104.3657 7.2600 6.50 INE861G08035 FOOD CORPORATION OF INDIA 9.95% 07-Mar-22 109.9543 7.9995 250.00 INE861G08035 FOOD CORPORATION OF INDIA 9.95% 07-Mar-22 109.9543 8.0000 250.00 INE020B08922 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.27% 09-Mar-22 99.6000 8.3400 297.00 INE290B07063 OCL INDIA LIMITED 9.90% 30-Mar-22 100.0000 9.8868 1000.00 INE081A08181 TATA IRON AND STEEL COMPANY LTD 2.00% 23-Apr-22 111.7925 8.9000 50.00 INE752E07KT6 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 7.93% 20-May-22 103.0500 7.3500 50.00 INE537P08016 INDIA INFRADEBT LIMITED SR-I 9.10% 20-Jun-22 100.0723 9.0300 250.00 INE134E08EU6 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 9.39% 29-Jun-22 103.3733 8.7196 250.00 INE134E08EU6 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 9.39% 29-Jun-22 103.3733 8.3800 250.00 INE155A08233 TATA MOTORS LIMITED 9.60% 29-Oct-22 103.3137 8.9499 250.00 INE155A08233 TATA MOTORS LIMITED 9.60% 29-Oct-22 103.3137 8.9500 250.00 INE847E09029 ANDHRA PRADESH POWER FINANCE CORP 8.74% 15-Nov-22 99.6800 9.0000 5.00 INE268A07129 STERLITE INDUSTRIES (INDIA) LTD 9.24% 20-Dec-22 100.4404 8.9951 250.00 INE134E08693 PFC TX SR-19 0.00% 30-Dec-22 53.3800 8.4798 30.00 INE129A07206 GAIL (INDIA) LIMITED 8.30% 23-Feb-23 100.4338 8.2095 50.00 INE129A07206 GAIL (INDIA) LIMITED 8.30% 23-Feb-23 100.4338 8.2000 50.00 INE742F07148 ADANI PORTS AND SPECIAL ECONOMIC 10.50% 27-Feb-23 102.5388 10.0000 850.00 INE001A07KU4 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 8.95% 21-Mar-23 103.0261 8.4000 200.00 INE001A07KU4 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 8.95% 21-Mar-23 103.0323 8.3997 100.00 INE053F07603 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 8.83% 25-Mar-23 103.8336 8.1500 150.00 INE053F07603 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 8.83% 25-Mar-23 103.8336 8.1500 150.00 INE020B08831 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.82% 12-Apr-23 102.6000 8.3600 7.00 INE752E07KU4 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 7.93% 20-May-23 103.1300 7.3900 50.00 INE062A09163 STATE BANK OF INDIA RESET 19-Dec-23 102.4000 8.1246 3.00 INE129A07214 GAIL (INDIA) LIMITED 8.30% 23-Feb-24 100.4338 8.2168 50.00 INE129A07214 GAIL (INDIA) LIMITED 8.30% 23-Feb-24 100.4338 8.2000 50.00 INE013A07A33 RELIANCE CAPITAL LIMITED 10.10% 22-Apr-24 105.1000 9.4600 14.00 INE001A07MS4 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.24% 24-Jun-24 105.1244 8.4000 220.00 INE001A07MS4 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.24% 24-Jun-24 104.8038 8.4499 110.00 INE084A08052 BANK OF INDIA 11.00% 08-Aug-24 107.6500 9.6882 421.00 INE084A08052 BANK OF INDIA 11.00% 08-Aug-24 107.2615 9.7502 400.00 INE115A07FP2 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 9.39% 23-Aug-24 105.5154 8.4900 200.00 INE001A07NB8 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.34% 28-Aug-24 105.4875 8.4468 350.00 INE001A07NB8 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.34% 28-Aug-24 105.2705 8.4800 150.00 INE733E07JO9 NTPC LIMITED 9.17% 22-Sep-24 106.3900 8.1511 250.00 INE733E07JO9 NTPC LIMITED 9.17% 22-Sep-24 106.3900 8.1500 250.00 INE636F07183 NORTH EASTERN ELECTRIC POWER CORP 9.60% 01-Oct-24 101.8500 9.4500 265.00 INE043D07GX2 IDFC LIMITED 9.17% 14-Oct-24 103.5400 8.5869 570.00 INE043D07GX2 IDFC LIMITED 9.17% 14-Oct-24 103.5200 8.5899 250.00 INE141A08019 ORIENTAL BANK OF COMMERCE 9.20% 27-Oct-24 103.5300 8.6200 31.00 INE705A08037 VIJAYA BANK 9.15% 30-Oct-24 103.4500 8.6000 80.00 INE153A08048 MAHANAGAR TELEPHONE NIGAM LIMITED 8.24% 19-Nov-24 102.2382 8.0500 750.00 INE153A08071 MAHANAGAR TELEPHONE NIGAM LIMITED 8.29% 28-Nov-24 102.6595 8.0400 155.00 INE039A07801 IFCI LIMITED 9.90% 01-Dec-24 100.8000 9.7500 6.40 INE340M08137 TAMILNADU GENERATION AND 9.20% 18-Dec-24 99.2000 9.5400 426.00 INE043D07HD2 IDFC LIMITED 8.67% 03-Jan-25 100.6000 8.5582 44.00 INE691I08321 L & T INFRASTRUCTURE FINANCE 8.75% 17-Jan-25 99.2500 8.8500 4.00 INE110L08060 RELIANCE JIO INFOCOMM LIMITED 9.00% 21-Jan-25 100.0400 8.9800 700.00 INE871D07NL7 INFRASTRUCTURE LEASING & FINANCIAL 8.72% 21-Jan-25 100.4800 8.6300 65.00 INE752E07MG9 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.20% 23-Jan-25 99.5048 8.2600 400.00 INE752E07MG9 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.20% 23-Jan-25 99.5048 8.2600 400.00 INE020B08898 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.23% 23-Jan-25 99.3400 8.3300 8.00 INE774D08LK7 MAHINDRA & MAHINDRA FINANCIAL 9.18% 31-Jan-25 100.3600 9.1100 66.00 INE537P07042 INDIA INFRADEBT LIMITED 8.45% 04-Feb-25 99.1200 8.5700 300.00 INE020B08906 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.27% 06-Feb-25 99.6660 8.3200 250.00 INE020B08906 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.27% 06-Feb-25 99.6660 8.3200 250.00 INE160A08068 PUNJAB NATIONAL BANK 8.23% 09-Feb-25 99.5786 8.2800 50.00 INE691I08339 L&T INFRASTRUCTURE FINANCE CO LTD 8.75% 18-Feb-25 99.1400 8.8700 20.00 INE129A07222 GAIL (INDIA) LIMITED 8.30% 23-Feb-25 100.4338 8.2209 50.00 INE129A07222 GAIL (INDIA) LIMITED 8.30% 23-Feb-25 100.4338 8.2000 50.00 INE115A07GT2 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 8.52% 03-Mar-25 100.3719 8.4496 100.00 INE115A07GT2 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 8.52% 03-Mar-25 100.3719 8.4500 100.00 INE514E08EL8 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 8.15% 05-Mar-25 100.0500 8.1298 250.00 INE514E08EL8 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 8.15% 05-Mar-25 100.0500 8.1300 250.00 INE134E08GY3 POWER FINANCE CORPORATION LTD 8.20% 10-Mar-25 99.0689 8.3300 827.00 INE013A08366 RELIANCE CAPITAL LIMITED 9.65% 18-Mar-25 100.0000 9.6363 200.00 INE733E07JP6 NTPC LIMITED SR-54 8.49% 25-Mar-25 102.0800 8.1469 1319.70 INE262F07071 KARNATAKA NEERAVARI NIGAM LIMITED 8.75% 31-Mar-25 98.7000 9.0000 30.00 INE020B08930 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.30% 10-Apr-25 100.0000 8.3100 950.00 INE020B08930 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.30% 10-Apr-25 99.9400 8.3163 450.00 INE572F08063 RAJASTHAN RAJYA VIDYUT PRASARAN 10.25% 17-Jan-26 107.2800 9.1200 7.00 INE062A08066 STATE BANK OF INDIA 9.45% 16-Mar-26 105.4000 8.2495 4.00 INE206D08261 NUCLEAR POWER CORPORATION OF INDIA 8.14% 25-Mar-26 100.1895 8.2700 50.00 INE053F09HM3 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 9.09% 29-Mar-26 107.6580 8.1790 100.00 INE053F09HN1 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 9.09% 31-Mar-26 107.6580 8.1800 150.00 INE053F09HN1 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 9.09% 31-Mar-26 107.6580 8.1792 50.00 INE891F08018 RAJASTHAN RAJYA VIDYUT UTPADAN NIG 9.00% 24-Dec-26 100.5800 9.1000 106.00 INE206D08279 NUCLEAR POWER CORPORATION OF INDIA 8.14% 25-Mar-27 100.2030 8.2700 50.00 INE891F08026 RAJASTHAN RAJYA VIDYUT UTPADAN 8.74% 26-Mar-27 98.7000 9.1200 25.00 INE752E07KY6 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 7.93% 20-May-27 101.7300 7.7000 50.00 INE894F08103 INDIABULLS FINANCIAL SERVICES LTD 10.25% 28-Jun-27 101.5000 10.0200 13.60 INE039A09PN4 IFCI LIMITED 9.90% 05-Nov-27 100.4000 9.8200 50.00 INE065L08041 GUJARAT STATE PETROLEUM CORP LTD. 9.03% 22-Mar-28 102.7600 8.8500 70.00 INE134E08FQ1 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.94% 25-Mar-28 104.7226 8.3200 600.00 INE134E08FQ1 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.94% 25-Mar-28 104.5626 8.3398 400.00 INE206D08287 NUCLEAR POWER CORPORATION OF INDIA 8.14% 25-Mar-28 100.2072 8.2700 50.00 INE039A09PR5 IFCI LIMITED 9.75% 26-Apr-28 99.5900 9.8000 2.00 INE752E07KZ3 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 7.93% 20-May-28 100.7100 7.8300 50.00 INE787H07289 INDIA INFRASTRUCTURE FINANCE 8.38% 12-Nov-28 111.9000 6.9900 2.00 INE906B07DB7 NATIONAL HIGHWAYS AUTHORITY OF 8.48% 22-Nov-28 109.2669 7.3700 90.00 INE906B07DE1 NATIONAL HIGHWAYS AUTHORITY OF 8.50% 05-Feb-29 112.1446 7.0850 50.00 INE906B07DF8 NATIONAL HIGHWAYS AUTHORITY OF 8.75% 05-Feb-29 109.4835 7.3700 0.60 INE206D08295 NUCLEAR POWER CORPORATION OF INDIA 8.14% 25-Mar-29 100.2186 8.2700 50.00 INE134E08GH8 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.39% 27-Aug-29 108.3712 8.3500 55.00 INE134E08GH8 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.39% 27-Aug-29 108.3712 8.3500 55.00 INE752E07LR8 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 9.30% 04-Sep-29 108.2484 8.2800 100.00 INE752E07LR8 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 9.30% 04-Sep-29 108.2484 8.2800 100.00 INE752E07MH7 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.20% 23-Jan-30 99.4708 8.2500 50.00 INE752E07MH7 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.20% 23-Jan-30 99.4708 8.2500 50.00 INE752E07MK1 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.15% 09-Mar-30 99.2413 8.2301 300.00 INE206D08303 NUCLEAR POWER CORPORATION OF INDIA 8.14% 25-Mar-30 100.2294 8.2700 50.00 INE512S08013 CHHATTISGARH STATE POWER 8.72% 27-Mar-35 98.2000 9.1500 30.00 INE008A08U84 IDBI BANK LIMITED 10.75% 31-Dec-99 103.8200 10.0800 339.00 INE565A09231 INDIAN OVERSEAS BANK 10.00% 31-Dec-99 96.8711 10.8400 254.00 INE028A08075 BANK OF BARODA 9.48% 31-Dec-99 100.4041 9.3410 250.00 INE705A08060 VIJAYA BANK SR-II 10.40% 31-Dec-99 103.3700 9.5000 103.00 INE141A08027 ORIENTAL BANK OF COMMERCE 9.48% 31-Dec-99 95.2016 10.7800 70.00 INE688I08046 CAPITAL FIRST RESET PERP(S-2) 0.00% 31-Dec-99 102.5200 0.0000 20.00 INE539K08120 CREDILA FINANCIAL SERVICES PVT. - 31-Dec-99 105.0000 9.6700 10.00 INE476A08035 CANARA BANK 9.55% 31-Dec-99 99.2000 9.6600 6.00 INE121A08NJ5 CHOLAMANDALAM INVESTMENT AND FIN. NOTE:- (*) - DIRTY PRICE
BSE - Bombay Stock Exchange
NSE - National Stock Exchange