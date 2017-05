Apr 17 Below are the details of Indian corporate bonds dealt on BSE & NSE. (10 million = 1 crore) EXCHANGES VOLUME IN MILLIONS --------- ------------------ BSE 17237.00 NSE 47415.10 ============= TOTAL 64652.10 ----------------------------------------------------------------------------------------------- ISIN SECURITY COUPON MATURITY LAST TRD WTD AVG CUM. VOL DATE PRICE YIELD IN MLNS ----------------------------------------------------------------------------------------------- BSE === INE001A07FL3 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 8.25% 05-May-15 99.9391 9.1600 1000.00 INE261F09HJ8 NABARD 9.46% 21-May-15 100.0263 8.7900 250.00 INE701Q07018 ADANI INFRA (INDIA) LTD 0.00% 29-May-15 111.0542 0.0000 9000.00 INE756I07233 HDB FINANCIAL SERVICES LTD 9.50% 22-Dec-15 100.4762 8.6000 500.00 INE020B07IB6 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.67% 10-Mar-17 102.7670 8.0100 550.00 INE269M07049 JINDAL ITF LTD 9.50% 14-Jul-17 106.3934 6.3300 263.00 INE800H07223 OMAXE LIMITED 14.00% 23-Dec-17 100.0000 - 0.50 INE522D07438 MANAPPURAM FINANCE LTD 12.55% 31-Dec-17 101.2000 11.9300 150.00 INE134E08HE3 POWER FINANCE CORPORATION LTD 8.34% 27-Apr-18 100.4070 8.1800 50.00 INE860H07AT1 ADITYA BIRLA FINANCE LTD 0.00% 02-May-18 100.0000 8.9600 10.00 INE053F09FU0 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 8.55% 15-Jan-19 99.0000 8.4300 5.00 INE020B08864 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.56% 13-Nov-19 100.7030 8.3500 150.00 INE110L08052 RELIANCE JIO INFOCOMM LIMITED 8.90% 21-Jan-20 99.8727 8.9200 250.00 INE691I07893 LNT INFRASTRUCTURE FINANCE CO LTD 8.65% 21-Jan-20 99.7500 8.7000 2.50 INE043D07HY8 IDFC LIMITED 8.64% 15-Apr-20 100.0000 8.6400 10.00 INE909H08048 TATA MOTORS FINANCE LIMITED 10.70% 28-Apr-20 100.5000 10.5600 0.50 INE134E08CX4 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.70% 14-May-20 101.1200 8.4100 1.00 INE018E08052 SBI CARDS AND PAYMENT SERVICES 9.00% 26-Nov-21 102.2500 8.5200 10.00 INE906B07CA1 NATIONAL HIGHWAYS AUTHORITY OF 8.20% 25-Jan-22 105.4221 7.1500 50.00 INE053F07520 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 8.00% 23-Feb-22 103.8500 7.2600 10.90 INE020B07GG9 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 7.93% 27-Mar-22 104.0520 7.1700 220.00 INE081A08181 TATA STEEL LIMITED 2.00% 23-Apr-22 111.7883 0.3000 50.00 INE134E08EU6 POWER FINANCE CORPORATION LTD 9.39% 29-Jun-22 103.7559 8.6600 250.00 INE031A07857 HOUSING AND URBANK DEVELOPMENT 7.34% 16-Feb-23 99.0000 7.5100 1.00 INE936D07067 RELIANCE UTILITIES AND POWER LTD 8.95% 26-Apr-23 99.4129 9.0600 50.00 INE062A09163 STATE BANK OF INDIA 8.90% 19-Dec-23 102.5500 0.0000 3.00 INE202E07112 IREDA LTD 8.41% 13-Mar-24 106.5900 7.3700 1.00 INE031A07AF3 HOUSING AND URBAN DEVELOPMENT CORP 8.54% 24-Mar-24 108.0200 7.2800 1.00 INE110L08037 RELIANCE JIO INFOCOMM LIMITED 9.25% 16-Jun-24 101.5324 8.9800 1690.00 INE975G08058 ILFS TRANSPORTATION NETWORKS LTD 11.50% 21-Jun-24 101.3841 11.5600 5.00 INE636F07183 NORTH EASTERN ELECTRIC POWER CORP 9.60% 01-Oct-24 102.4000 9.4200 20.00 INE114A07869 STEEL AUTHORITY OF INDIA LTD 9.00% 14-Oct-24 104.7323 8.2500 300.00 INE153A08048 MAHANAGAR TELEPHONE NIGAM LIMITED 8.24% 19-Nov-24 102.4324 7.8700 250.00 INE340M08137 TAMIL NADU GENERATION AND 9.20% 18-Dec-24 100.6100 9.0900 100.00 INE134E08GV9 POWER FINANCE CORPORATION LTD 8.65% 28-Dec-24 102.0400 8.3200 450.00 INE691I08321 L N T INFRASTRUCTURE FINANCE 8.75% 17-Jan-25 99.3500 8.8400 4.00 INE020B08898 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.23% 23-Jan-25 99.4000 8.3100 8.00 INE020B08906 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.27% 06-Feb-25 99.6660 8.3100 50.00 INE160A08068 PUNJAB NATIONAL BANK 8.23% 09-Feb-25 99.5770 8.2900 50.00 INE514E08CH0 EXPORT-IMPORT BANK OF INDIA 8.87% 13-Mar-25 104.2763 8.2200 100.00 INE733E07JP6 NTPC LTD 8.49% 25-Mar-25 101.9968 8.1800 780.00 INE020B08930 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.30% 10-Apr-25 100.0446 8.2900 50.00 INE031A07840 HOUSING AND URBAN DEVELOPMENT CORP 8.20% 05-Mar-27 105.0000 7.5400 0.10 INE020B07GH7 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.12% 27-Mar-27 107.2216 7.1900 0.50 INE020B07HP8 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.46% 24-Sep-28 110.9758 7.1500 2.50 INE031A07915 HOUSING AND URBAN DEVELOPMENT CORP 8.51% 25-Oct-28 109.6000 7.5100 55.00 INE787H07289 INDIA INFRASTRUCTURE FINANCE 8.38% 12-Nov-28 110.3400 7.1500 1.00 INE906B07DE1 NATIONAL HIGHWAYS AUTHORITY OF 8.50% 05-Feb-29 112.1426 7.0900 50.00 INE752E07LR8 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 9.30% 04-Sep-29 108.1593 8.3000 50.00 INE752E07MK1 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.15% 09-Mar-30 99.1563 8.2500 100.00 INE557F07108 NATIONAL HOUSING BANK 8.76% 13-Jan-34 118.8000 6.9300 5.00 INE084A08052 BANK OF INDIA 11.00% 31-Dec-99 108.9353 10.0500 158.00 INE434A09149 ANDHRA BANK 9.55% 31-Dec-99 97.2000 0.0000 80.00 INE081A08165 TATA STEEL LIMITED 11.80% 31-Dec-99 108.6300 0.0000 30.00 INE121A08NJ5 CHOLAMANDALAM INVESTMENT AND FIN. 12.90% 31-Dec-99 107.4000 0.0000 4.00 INE539K08112 CREDILA FINANCIAL SERVICES P LTD 11.75% 31-Dec-99 110.9000 10.5800 3.00 INE245A08034 TATA POWER LIMITED 11.40% 31-Dec-99 105.8500 10.7700 1.00 INE121A08MM1 CHOLAMANDALAM INVESTMENT AND FIN. 12.90% 31-Dec-99 104.5000 0.0000 0.50 NSE === INE001A07FL3 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 8.25% 05-May-15 99.9391 8.8000 2000.00 INE261F09HJ8 NABARD 9.46% 21-May-15 100.0263 8.4500 250.00 INE701Q07018 ADANI INFRA (INDIA) LTD 0.00% 29-May-15 111.0542 11.8400 9000.00 INE192L07102 JSW TECHNO PROJECTS MANAGEMENT LTD 0.00% 10-Jun-15 123.4968 10.4200 1000.00 INE756I07225 HDB FINANCIAL SERVICES LIMITED 9.55% 25-Sep-15 100.3296 8.8251 800.00 INE916DA7FN6 KOTAK MAHINDRA PRIME LTD 9.20% 19-Oct-15 100.0343 8.7300 100.00 INE587B07TP1 GE CAPITAL SERVICES INDIA 9.20% 28-Oct-15 100.2968 8.7698 300.00 INE756I07233 HDB FINANCIAL SERVICES LIMITED 9.50% 22-Dec-15 100.4762 8.7000 500.00 INE756I07514 HDB FINANCIAL SERVICES LIMITED RESET 15-Feb-16 99.8293 8.6511 80.00 INE192L08019 JSW TECHNO PROJECTS MANAGEMENT LTD 0.00% 17-Aug-16 113.1439 10.7400 1000.00 INE958G07528 RELIGARE FINVEST LIMITED 12.10% 23-Sep-16 101.8567 10.7000 50.00 INE013A07XF3 RELIANCE CAPITAL LIMITED - 03-Feb-17 77.9050 0.0000 1.00 INE261F09HE9 NABARD 9.18% 07-Feb-17 102.0779 7.8719 100.00 INE261F09HE9 NABARD 9.18% 07-Feb-17 102.0779 7.8600 50.00 INE013A07XM9 RELIANCE CAPITAL LIMITED 0.00% 13-Feb-17 124.0000 0.0000 1.50 INE134E08ED2 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 9.33% 17-Feb-17 102.2649 7.9171 40.00 INE020B07IB6 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.67% 10-Mar-17 102.7670 8.0000 650.00 INE020B07IB6 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.67% 10-Mar-17 102.8154 7.9784 100.00 INE804I07QV9 ECL FINANCE LIMITED - 10-Mar-17 120.4340 0.0000 3.00 INE020B07II1 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.52% 25-Mar-17 102.5788 8.0000 200.00 INE020B07II1 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.52% 25-Mar-17 102.7182 7.9286 43.00 INE053F07769 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 7.95% 10-Apr-17 100.0000 7.9351 500.00 INE695A09053 UNITED BANK OF INDIA 10.10% 27-Apr-17 101.6000 9.1900 5.00 INE043D07FA2 IDFC 7.98% 19-May-17 98.7259 8.6561 600.00 INE916DA7GX3 KOTAK MAHINDRA PRIME LIMITED 8.77% 09-Jun-17 100.0000 8.7800 1000.00 INE269M07049 JINDAL ITF LIMITED 9.50% 14-Jul-17 106.3934 - 263.00 INE572E09247 PNB HOUSING FINANCE LIMITED 9.05% 21-Oct-17 101.3469 8.6000 116.00 INE043D07GY0 IDFC LIMITED 8.43% 13-Nov-17 99.7387 8.5000 1000.00 INE043D07HB6 IDFC LIMITED 8.43% 11-Dec-17 99.7025 8.5167 1000.00 INE043D07HB6 IDFC LIMITED 8.43% 11-Dec-17 99.7025 8.5235 1000.00 INE522D07438 MANAPPURAM FINANCE LIMITED 12.55% 31-Dec-17 101.4839 11.8000 300.00 INE535H07506 FULLERTON INDIA CREDIT COMPANY LTD 9.20% 23-Jan-18 99.2016 9.4998 50.00 INE535H07506 FULLERTON INDIA CREDIT COMPANY LTD 9.20% 23-Jan-18 99.2016 9.5000 50.00 INE755K07173 DALMIA CEMENT (BHARAT) LIMITED 10.50% 20-Feb-18 100.8001 10.1248 450.00 INE755K07173 DALMIA CEMENT (BHARAT) LIMITED 10.50% 20-Feb-18 100.8001 9.5100 450.00 INE755K07173 DALMIA CEMENT (BHARAT) LIMITED 10.50% 20-Feb-18 100.5397 9.8081 50.00 INE001A07NS2 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 8.41% 09-Apr-18 100.0000 8.4032 50.00 INE860H07AS3 ADITYA BIRLA FINANCE LIMITED 8.95% 19-Apr-18 100.0470 8.9415 32.00 INE134E08HB9 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.40% 19-Jul-18 100.5405 8.2064 510.00 INE134E08HB9 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.40% 19-Jul-18 100.5405 8.1993 500.00 INE019A07340 JSW STEEL LIMITED 10.50% 19-Aug-18 102.4351 9.9800 1000.00 INE866I08139 INDIA INFOLINE FINANCE LTD 12.75% 17-Sep-18 103.8190 11.9900 2.80 INE115A07EO8 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 9.55% 25-Oct-18 102.7600 8.5687 10.00 INE733E07CD7 NTPC LIMITED 8.65% 04-Feb-19 101.5323 8.1531 50.00 INE733E07CD7 NTPC LIMITED 8.65% 04-Feb-19 101.5323 8.1600 50.00 INE468M07203 SHRIRAM EQUIPMENT FINANCE CO LTD 0.00% 20-Sep-19 100.3969 9.5525 1000.00 INE020B08864 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.56% 13-Nov-19 100.7030 8.3400 150.00 INE750A07035 ORIENTAL HOTELS LIMITED 2.00% 21-Nov-19 104.4942 9.9500 23.00 INE001A07NH5 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 8.75% 13-Jan-20 100.8500 8.5000 100.00 INE110L08052 RELIANCE JIO INFOCOMM LIMITED 8.90% 21-Jan-20 100.0900 8.8600 2500.00 INE114A07885 STEEL AUTHORITY OF INDIA LIMITED 8.30% 21-Jan-20 100.1113 8.2500 550.00 INE691I07893 L & T INFRASTRUCTURE FINANCE 8.65% 21-Jan-20 99.7500 8.6900 152.50 INE752E07ME4 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.20% 23-Jan-20 99.7304 8.2500 100.00 INE752E07ME4 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.20% 23-Jan-20 99.7304 8.2500 100.00 INE261F08444 NABARD 8.18% 10-Feb-20 100.0853 8.1400 50.00 INE261F08444 NABARD 8.18% 10-Feb-20 100.0853 8.1400 50.00 INE134E08GX5 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 8.36% 26-Feb-20 99.9401 8.3600 388.00 INE134E08GX5 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 8.36% 26-Feb-20 99.9401 8.3600 250.00 INE955K08011 AIR INDIA CHARTERS LIMITED 9.38% 26-Mar-20 105.1000 8.2600 2.00 INE350S07010 BACCHUS HOSPITALITY SERVICES AND 5.00% 30-Mar-20 100.2967 - 70.00 INE860H07AY1 ADITYA BIRLA FINANCE LIMITED 8.95% 10-Apr-20 100.0200 8.9356 300.00 INE296A07GJ1 BAJAJ FINANCE LIMITED 8.95% 10-Apr-20 100.0297 8.9400 150.00 INE043D07HY8 INFRASTRUCTURE DEVELOPMENT FINANCE 8.64% 15-Apr-20 100.0000 8.6300 2637.00 INE134E08HF0 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.38% 27-Apr-20 100.1200 8.3403 35.00 INE155A08043 TATA MOTORS LIMITED 9.90% 07-May-20 103.6691 8.9499 350.00 INE155A08043 TATA MOTORS LIMITED 9.90% 07-May-20 103.6691 8.9500 350.00 INE134E08CX4 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.70% 14-May-20 98.5000 9.0700 2.00 INE110L08011 INFOTEL BROADBAND SERVICES LIMITED 8.95% 15-Sep-20 99.7198 8.9900 50.00 INE081A08165 TATA IRON AND STEEL COMPANY LTD RESET 18-Mar-21 108.8400 10.0200 60.00 INE657I08017 RELIANCE GAS TRANSPORTATION INFRAS 10.25% 22-Aug-21 104.4300 9.2700 40.00 INE018E08052 SBI CARDS & PAYMENT SERVICES PVT 9.00% 26-Nov-21 102.1300 8.5400 31.00 INE020B08872 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.44% 04-Dec-21 100.7300 8.2800 502.00 INE020B08872 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.44% 04-Dec-21 100.4098 8.3600 500.00 INE752E07MF1 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.20% 23-Jan-22 99.4000 8.3000 12.00 INE053F07520 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 8.00% 23-Feb-22 104.4200 7.1500 21.80 INE031A07832 HOUSING AND URBAN DEVELOPMENT CORP 8.10% 05-Mar-22 104.8600 7.1700 6.50 INE861G08035 FOOD CORPORATION OF INDIA 9.95% 07-Mar-22 110.0528 7.9800 753.00 INE861G08035 FOOD CORPORATION OF INDIA 9.95% 07-Mar-22 110.0528 7.9794 750.00 INE020B08922 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.27% 09-Mar-22 99.6500 8.3400 176.00 INE081A08181 TATA IRON AND STEEL COMPANY LTD 2.00% 23-Apr-22 111.7883 8.9100 50.00 INE134E08EU6 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 9.39% 29-Jun-22 103.7559 8.2700 250.00 INE787H07131 INDIA INFRASTRUCTURE FINANCE 7.19% 22-Jan-23 100.0871 7.1600 500.00 INE206D08147 NUCLEAR POWER CORPORATION OF INDIA 8.54% 15-Mar-23 102.5505 8.2520 450.00 INE206D08139 NUCLEAR POWER CORPORATION OF INDIA 8.56% 18-Mar-23 102.6721 8.2552 189.00 INE936D07067 RELIANCE UTILITIES AND POWER P. 8.95% 26-Apr-23 99.4129 9.0500 50.00 INE062A09163 STATE BANK OF INDIA RESET 19-Dec-23 102.3500 8.1300 14.00 INE975G08058 IL&FS TRANSPORTATION NETWORKS LTD 11.50% 21-Jun-24 104.4700 11.0000 5.00 INE539K08112 CREDILA FINANCIAL SERVICES PVT LTD 11.75% 09-Jul-24 110.9000 9.8700 3.00 INE084A08052 BANK OF INDIA 11.00% 08-Aug-24 108.9353 9.4850 152.00 INE115A07FP2 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 9.39% 23-Aug-24 105.4929 8.4900 50.00 INE139F07063 KONKAN RAILWAY CORPORATION LIMITED 9.08% 25-Sep-24 105.1500 8.4500 2.00 INE636F07183 NORTH EASTERN ELECTRIC POWER CORP 9.60% 01-Oct-24 101.5000 9.3000 160.00 INE043D07GX2 IDFC LIMITED 9.17% 14-Oct-24 103.5400 8.5866 350.00 INE114A07869 STEEL AUTHORITY OF INDIA 9.00% 14-Oct-24 104.7323 8.2400 300.00 INE141A08019 ORIENTAL BANK OF COMMERCE 9.20% 27-Oct-24 104.0500 8.5500 2.00 INE705A08037 VIJAYA BANK 9.15% 30-Oct-24 103.4500 8.6000 80.00 INE153A08048 MAHANAGAR TELEPHONE NIGAM LIMITED 8.24% 19-Nov-24 102.4324 8.0200 250.00 INE238A08351 AXIS BANK LIMITED 8.85% 05-Dec-24 102.6303 8.4200 50.00 INE238A08351 AXIS BANK LIMITED 8.85% 05-Dec-24 102.6303 8.4200 50.00 INE134E08GU1 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 8.48% 09-Dec-24 100.5181 8.3800 100.00 INE134E08GU1 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 8.48% 09-Dec-24 100.5181 8.3800 100.00 INE340M08137 TAMILNADU GENERATION AND DISTRIBUT 9.20% 18-Dec-24 100.6100 9.2691 150.00 INE928P07019 BANGALORE METRO RAIL CORPORATION 8.79% 23-Dec-24 100.4200 8.9100 16.00 INE134E08GV9 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 8.65% 28-Dec-24 102.0400 8.3167 1000.00 INE043D07HD2 IDFC LIMITED 8.67% 03-Jan-25 100.9000 8.5100 3.00 INE110L08060 RELIANCE JIO INFOCOMM LIMITED 9.00% 21-Jan-25 100.0000 8.9814 250.00 INE752E07MG9 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.20% 23-Jan-25 99.5036 8.2600 500.00 INE752E07MG9 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.20% 23-Jan-25 99.5036 8.2600 500.00 INE020B08898 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.23% 23-Jan-25 99.6700 8.2800 112.00 INE020B08898 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.23% 23-Jan-25 99.4072 8.3200 100.00 INE020B08906 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.27% 06-Feb-25 99.6335 8.3250 250.00 INE020B08906 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.27% 06-Feb-25 99.6335 8.3250 100.00 INE160A08068 PUNJAB NATIONAL BANK 8.23% 09-Feb-25 99.5770 8.2800 50.00 INE514E08CH0 EXIM BANK 8.87% 13-Mar-25 104.2763 8.2100 200.00 INE013A08366 RELIANCE CAPITAL LIMITED 9.65% 18-Mar-25 100.0000 9.6400 10.00 INE733E07JP6 NTPC LIMITED SR-54 8.49% 25-Mar-25 102.0800 8.1467 780.00 INE020B08930 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.30% 10-Apr-25 99.9500 8.3143 650.00 INE020B08930 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.30% 10-Apr-25 99.9500 8.3143 500.00 INE572F08063 RAJASTHAN RAJYA VIDYUT PRASARAN 10.25% 17-Jan-26 107.3800 9.3564 7.00 INE206D08261 NUCLEAR POWER CORPORATION OF INDIA 8.14% 25-Mar-26 100.3000 8.2538 20.00 INE891F08026 RAJASTHAN RAJYA VIDYUT UTPADAN 8.74% 26-Mar-27 98.1700 9.2000 70.00 INE039A09PN4 IFCI LIMITED 9.90% 05-Nov-27 100.4500 9.8100 10.00 INE065L08041 GUJARAT STATE PETROLEUM CORP LTD. 9.03% 22-Mar-28 103.0000 8.8200 50.00 INE020B07HP8 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.46% 24-Sep-28 92.9920 0.0000 15.00 INE031A07915 HOUSING AND URBAN DEVELOPMENT CORP 8.51% 25-Oct-28 110.0600 7.3100 10.00 INE206D08295 NUCLEAR POWER CORPORATION OF INDIA 8.14% 25-Mar-29 100.2977 8.2585 50.00 INE206D08295 NUCLEAR POWER CORPORATION OF INDIA 8.14% 25-Mar-29 100.2970 8.2600 50.00 INE752E07LR8 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 9.30% 04-Sep-29 108.1593 8.2900 100.00 INE752E07LR8 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 9.30% 04-Sep-29 108.2465 8.2800 50.00 INE752E07MH7 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.20% 23-Jan-30 99.4695 8.2500 100.00 INE752E07MH7 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.20% 23-Jan-30 99.4695 8.2500 100.00 INE752E07MK1 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.15% 09-Mar-30 99.1563 8.2400 100.00 INE206D08303 NUCLEAR POWER CORPORATION OF INDIA 8.14% 25-Mar-30 100.3113 8.2585 100.00 INE206D08303 NUCLEAR POWER CORPORATION OF INDIA 8.14% 25-Mar-30 100.3107 8.2600 100.00 INE557F07132 NATIONAL HOUSING BANK 9.01% 13-Jan-34 115.8811 7.1800 10.00 INE065L08033 GUJARAT STATE PETROLEUM CORP LTD. 10.45% 28-Sep-72 104.0700 9.9000 60.00 INE787H07305 CHOLAMANDALAM INVESTMENT AND FIN 8.50% 23-Jan-99 92.2621 0.0000 180.00 INE457A09215 BANK OF MAHARASHTRA 9.48% 31-Dec-99 100.0000 9.4800 102.00 INE141A08027 ORIENTAL BANK OF COMMERCE 9.48% 31-Dec-99 96.6200 10.3800 86.00 INE434A09149 ANDHRA BANK 9.55% 31-Dec-99 96.6700 10.3000 81.00 INE565A09231 INDIAN OVERSEAS BANK 10.00% 31-Dec-99 97.7200 10.6000 65.00 INE008A08U84 IDBI BANK LIMITED 10.75% 31-Dec-99 101.9000 10.3900 20.00 INE476A08035 CANARA BANK 9.55% 31-Dec-99 99.1000 9.6900 20.00 INE705A08060 VIJAYA BANK SR-II 10.40% 31-Dec-99 100.0000 10.4000 10.00 INE121A08NJ5 CHOLAMANDALAM INVESTMENT AND FIN. 12.90% RESET 31-Dec-99 107.2600 11.5300 2.00 =============================================================================================== NOTE:- (*) - DIRTY PRICE BSE - Bombay Stock Exchange NSE - National Stock Exchange