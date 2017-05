Apr 20 Below are the details of Indian corporate bonds dealt on BSE & NSE. (10 million = 1 crore) EXCHANGES VOLUME IN MILLIONS --------- ------------------ BSE 5863.30 NSE 38654.60 ============= TOTAL 44517.90 ----------------------------------------------------------------------------------------------- ISIN SECURITY COUPON MATURITY LAST TRD WTD AVG CUM. VOL DATE PRICE YIELD IN MLNS ----------------------------------------------------------------------------------------------- BSE === INE134E07463 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 8.92% 16-Nov-33 113.8500 7.5100 0.20 INE557F07132 NATIONAL HOUSING BANK 9.01% 13-Jan-34 116.2200 7.1500 10.00 INE512S08013 CHHATTISGARH STATE POWER 8.72% 27-Mar-35 97.4000 9.0000 100.00 INE084A08052 BANK OF INDIA 11.00% 31-Dec-99 107.5600 9.7000 60.00 INE081A08165 TATA STEEL LIMITED 11.80% 31-Dec-99 108.5159 9.9000 51.00 INE565A09231 INDIAN OVERSEAS BANK 10.00% 31-Dec-99 97.7300 0.0000 6.00 INE160A08076 PUNJAB NATIONAL BANK 9.15% 31-Dec-99 100.0000 9.1300 5.00 INE121A08NJ5 CHOLAMANDALAM INVESTMENT AND FIN. 12.90% 31-Dec-99 107.4000 0.0000 1.50 INE121A08MQ2 CHOLAMANDALAM INVESTMENT AND FIN. 12.75% 31-Dec-99 106.3000 0.0000 0.50 INE053F07769 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 7.95% 10-Apr-17 100.1119 7.8800 350.00 INE020B08815 RURAL ELCETRIFICATION CORPORATION 8.70% 01-Feb-18 101.6108 8.0000 100.00 INE115A07FZ1 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 9.08% 28-Feb-18 101.5939 8.4100 50.00 INE134E08FK4 POWER FINANCE CORPORATION LTD 8.95% 11-Mar-18 102.3134 8.0000 100.00 INE134E08HH6 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.03% 09-Apr-18 99.7900 8.1100 150.00 INE115A07DR3 LIC HOUSING FINANCE COMPANY 9.11% 09-Apr-18 101.7657 8.4100 150.00 INE114A07893 STEEL AUTHORITY OF INDIA LTD 7.95% 09-Apr-18 100.0000 7.9500 100.00 INE115A07DZ6 LIC HOUSING FINANCE LTD 8.34% 28-May-18 99.5652 8.4900 200.00 INE001A07NR4 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 8.45% 11-Jun-18 100.0000 8.4500 100.00 INE752E07LP2 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 9.30% 04-Sep-19 103.5469 8.2800 1000.00 INE039A07751 IFCI LTD 9.80% 01-Dec-19 101.7000 9.3000 10.00 INE691I07893 LNT INFRASTRUCTURE FINANCE CO LTD 8.65% 21-Jan-20 99.7000 8.7100 100.00 INE069A08053 ADITYA BIRLA NUVO LTD 8.68% 02-Feb-20 99.3141 8.8500 1000.00 INE261F08444 NATIONAL BANK OF AGRICULTURE AND 8.18% 10-Feb-20 100.0459 8.1600 50.00 INE804I07ZM9 ECL FINANCE LTD 10.60% 11-Mar-20 101.1300 10.2800 20.00 INE043D07HY8 IDFC LIMITED 8.64% 15-Apr-20 100.0000 8.6300 87.00 INE941D07125 RELIANCE PORT AND TERMINAL LTD 10.40% 18-Jul-21 105.8900 9.1000 50.00 INE657I08017 RELIANCE GAS TRANSPORTATION 10.25% 22-Aug-21 104.2500 9.3000 150.00 INE752E07MF1 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.20% 23-Jan-22 99.4132 8.3100 100.00 INE053F07520 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 8.00% 23-Feb-22 102.8000 7.4600 10.90 INE031A07832 HOUSING AND URBAN DEVELOPMENT CORP 8.10% 05-Mar-22 104.1975 7.2900 12.00 INE861G08035 FOOD CORPORATION OF INDIA 9.95% 07-Mar-22 110.0490 7.9900 30.00 INE081A08181 TATA STEEL LIMITED 2.00% 23-Apr-22 111.6713 0.3100 50.00 INE514E08AX1 EXPORT-IMPORT BANK OF INDIA 9.30% 11-May-22 105.3667 8.2600 200.00 INE557F07041 NATIONAL HOUSING BANK 6.82% 26-Mar-23 95.9500 7.5100 0.10 INE936D07067 RELIANCE UTILITIES AND POWER LTD 8.95% 26-Apr-23 99.8300 9.0400 100.00 INE020B07IF7 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.44% 24-Mar-24 105.1900 7.6100 0.70 INE936D07075 RELIANCE UTILITIES AND POWER PVT 9.75% 02-Aug-24 103.5100 9.1600 50.00 INE296A08714 BAJAJ FINANCE LTD 10.15% 19-Sep-24 103.7800 9.5100 300.00 INE636F07183 NORTH EASTERN ELECTRIC POWER CORP. 9.60% 01-Oct-24 102.9302 9.3800 50.00 INE705A08037 VIJAYA BANK 9.15% 30-Oct-24 103.6100 8.5700 5.00 INE153A08048 MAHANAGAR TELEPHONE NIGAM LIMITED 8.24% 19-Nov-24 102.4322 7.8700 50.00 INE340M08137 TAMIL NADU GENERATION AND 9.20% 18-Dec-24 100.6000 9.1600 47.00 INE134E08GV9 POWER FINANCE CORPORATION LTD 8.65% 28-Dec-24 101.9515 8.3400 100.00 INE043D07HD2 IDFC LTD 8.67% 03-Jan-25 100.6514 8.5500 113.00 INE774D08LK7 MAHINDRA N MAHINDRA FINANCIAL 9.18% 31-Jan-25 99.1500 9.3000 200.00 INE020B08906 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.27% 06-Feb-25 99.6656 8.3100 150.00 INE733E07JP6 NTPC LTD 8.49% 25-Mar-25 102.0800 8.1700 270.00 INE891F08018 RAJASTHAN RAJYA VIDYUT UTPADAN 9.00% 24-Dec-26 100.5000 8.9200 3.00 INE020B07GH7 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.12% 27-Mar-27 107.3019 7.1800 0.50 INE134E07349 POWER FINANCE CORPORATION LTD 7.36% 04-Jan-28 98.8000 7.5000 0.40 INE053F07579 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 7.34% 19-Feb-28 9401.2300 1.1200 0.30 INE053F07595 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 7.04% 23-Mar-28 96.2000 7.5000 0.10 INE031A07881 HOUSING AND URBANK DEVELOPMENT 7.19% 28-Mar-28 97.4000 7.5100 0.10 INE031A07915 HOUSING AND URBAN DEVELOPMENT CORP 8.51% 25-Oct-28 109.6000 7.3400 15.00 INE787H07289 INDIA INFRASTRUCTURE FINANCE 8.38% 12-Nov-28 110.3400 7.1500 4.00 NSE === INE043D07EN8 IDFC LIMITED 9.22% 06-May-15 100.0229 8.9637 250.00 INE043D07EN8 IDFC LIMITED 9.22% 06-May-15 100.0229 8.6000 250.00 INE013A07OF2 RELIANCE CAPITAL LIMITED NIFTY 14-May-15 143.8420 12.0000 13.00 INE523E07871 L&T FIN 8.90% 15-May-15 99.9801 8.5000 200.00 INE523E07871 L&T FIN 8.90% 15-May-15 99.9801 9.2169 100.00 INE804I07EM4 ECL FINANCE LIMITED NIFTY 18-May-15 169.1830 0.0000 7.50 INE013A07TP0 RELIANCE CAPITAL LIMITED - 19-May-15 125.5281 12.0000 4.00 INE001A07MO3 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 0.00% 03-Jun-15 108.0731 8.3128 1000.00 INE756I07134 HDB FINANCIAL SERVICES LIMITED 9.85% 29-Jul-15 100.1857 8.6700 750.00 INE013A07J75 RELIANCE CAPITAL LIMITED - 18-Jun-16 83.7328 12.0000 48.00 INE306N07EX7 TATA CAPITAL FINANCIAL SERVICES 9.00% 16-Feb-17 100.1879 8.8742 7.00 INE020B07IB6 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.67% 10-Mar-17 102.7798 7.9882 1100.00 INE020B07IB6 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.67% 10-Mar-17 102.7798 7.9900 1100.00 INE020B07IB6 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.67% 10-Mar-17 102.8183 7.9849 77.00 INE310L07258 IOT UTKAL ENERGY SERVICES LIMITED 9.84% 20-Mar-17 103.9779 7.7658 23.80 INE020B07II1 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.52% 25-Mar-17 102.6092 7.9943 150.00 INE020B07II1 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.52% 25-Mar-17 102.5788 7.9990 50.00 INE115A07FG1 LIC HOUSING FINANCE LTD 9.69% 27-Mar-17 102.1473 8.4316 120.00 INE053F07769 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 7.95% 10-Apr-17 100.0000 7.9300 1270.00 INE141A09082 ORIENTAL BANK OF COMMERCE 9.95% 23-Apr-17 102.2000 8.7000 2.00 INE053F09GG7 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 8.20% 27-Apr-17 100.7966 7.9000 200.00 INE740F08363 WEST BENGAL INFRASTRUCTURE 9.30% 08-Oct-17 100.4900 - 2.00 INE572E09247 PNB HOUSING FINANCE LIMITED 9.05% 21-Oct-17 101.3880 8.5903 319.00 INE043D07GY0 IDFC LIMITED 8.43% 13-Nov-17 99.7610 8.4901 1000.00 INE043D07GY0 IDFC LIMITED 8.43% 13-Nov-17 99.7610 8.4900 1000.00 INE043D07HB6 IDFC LIMITED 8.43% 11-Dec-17 99.7175 8.5100 1000.00 INE514E08CD9 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 8.76% 10-Jan-18 101.7090 8.0000 100.00 INE514E08CD9 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 8.76% 10-Jan-18 101.7090 8.0010 100.00 INE020B08815 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.70% 01-Feb-18 101.6108 8.0000 150.00 INE020B08815 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.70% 01-Feb-18 101.6108 8.0000 50.00 INE115A07FZ1 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 9.07% 28-Feb-18 101.5960 8.4000 50.00 INE115A07FZ1 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 9.07% 28-Feb-18 101.5960 8.4000 50.00 INE134E08FK4 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.95% 11-Mar-18 102.2763 8.0156 213.00 INE134E08FK4 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.95% 11-Mar-18 102.3134 7.9989 200.00 INE134E08FK4 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.95% 11-Mar-18 102.3160 8.0000 100.00 INE001A07KS8 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.20% 19-Mar-18 101.9415 8.3991 50.00 INE001A07KS8 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.20% 19-Mar-18 101.9415 8.4000 50.00 INE866I07719 INDIA INFOLINE FINANCE LIMITED - 19-Mar-18 105.8603 12.0000 20.00 INE918K07987 EDELWEISS FINANCE & INVESTMENTS - 23-Mar-18 101.0066 10.5545 250.00 INE114A07893 STEEL AUTHORITY OF INDIA LIMITED 7.95% 09-Apr-18 100.2066 7.8609 1950.00 INE134E08HH6 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.03% 09-Apr-18 100.0000 8.0220 1090.00 INE001A07NS2 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 8.41% 09-Apr-18 100.0098 8.3987 313.50 INE115A07DR3 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 9.11% 09-Apr-18 101.7657 8.4000 150.00 INE134E08HH6 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.03% 09-Apr-18 99.6661 8.1500 70.00 INE445L08185 NABHA POWER LIMITED 8.95% 09-Apr-18 102.1271 8.1000 2.00 INE557F08EW1 NATIONAL HOUSING BANK 8.00% 10-Apr-18 100.0000 7.9900 1030.00 INE434A09073 ANDHRA BANK 9.15% 11-May-18 101.3000 8.6400 1.00 INE134E08HI4 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.09% 16-May-18 99.9600 8.1000 550.00 INE115A07DZ6 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 8.34% 28-May-18 99.5652 8.4800 200.00 INE020B07DW3 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 10.85% 14-Aug-18 106.7800 8.3900 1.00 INE134E08BE6 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 11.00% 15-Sep-18 107.4200 8.3700 4.00 INE115A07EO8 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 9.55% 25-Oct-18 102.7500 8.5701 13.00 INE134E08BH9 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 11.25% 28-Nov-18 108.3390 8.4300 5.00 INE020B07IA8 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.63% 05-Feb-19 104.0500 8.3200 5.00 INE752E07LP2 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 9.30% 04-Sep-19 103.5469 8.2700 1000.00 INE202B07654 DEWAN HOUSING FINANCE CORPORATION 11.00% 12-Sep-19 106.3097 9.6348 1000.00 INE020B08856 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.04% 12-Oct-19 102.2129 8.4000 150.00 INE872A07TN4 SREI INFRASTRUCTURE FINANCE LTD 11.25% 12-Nov-19 100.9500 10.9800 3.80 INE039A07751 IFCI LIMITED 9.80% 01-Dec-19 100.5000 9.7500 10.00 INE001A07NH5 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 8.75% 13-Jan-20 100.8500 8.5000 100.00 INE069A08053 ADITYA BIRLA NUVO LIMITED 8.68% 02-Feb-20 99.3141 8.8403 1000.00 INE537P07034 INDIA INFRADEBT LIMITED 8.55% 04-Feb-20 99.5030 8.6602 200.00 INE261F08444 NABARD 8.18% 10-Feb-20 100.0459 8.1500 50.00 INE848E07401 NHPC LIMITED 8.78% 11-Feb-20 101.8006 8.2921 50.00 INE134E08GX5 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 8.36% 26-Feb-20 100.0348 8.3350 100.00 INE477S08019 TATA MOTORS FINANCE SOLUTIONS PVT - 24-Mar-20 99.9774 10.2046 250.00 INE954K08014 AIR INDIA LIMITED 9.13% 26-Mar-20 103.7500 8.3500 6.00 INE296A07GJ1 BAJAJ FINANCE LIMITED 8.95% 10-Apr-20 100.0825 8.9159 500.00 INE860H07AY1 ADITYA BIRLA FINANCE LIMITED 8.95% 10-Apr-20 99.9900 8.9400 150.00 INE043D07HY8 INFRASTRUCTURE DEVELOPMENT FINANCE 8.64% 15-Apr-20 100.0000 8.6400 696.00 INE134E08HC7 POWER FINANCE CORPORATION LTD 8.42% 18-Apr-20 100.2700 8.3400 255.00 INE134E08HC7 POWER FINANCE CORPORATION LTD 8.42% 18-Apr-20 100.2694 8.3395 250.00 INE804I08601 ECL FINANCE LIMITED 12.00% 26-Apr-20 105.8000 11.0300 1.00 INE134E08HF0 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.38% 27-Apr-20 100.1900 8.3219 427.00 INE134E08DE2 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.70% 15-Jul-20 101.3500 8.3600 3.00 INE110L08029 INFOTEL BROADBAND SERVICES LIMITED 8.95% 04-Oct-20 100.7082 8.7588 2000.00 INE081A08165 TATA IRON AND STEEL COMPANY LTD RESET 18-Mar-21 108.2508 10.1500 60.00 INE941D07125 RELIANCE PORTS AND TERMINALS LTD 10.40% 18-Jul-21 105.8900 9.1000 50.00 INE202B08389 DEWAN HOUSING FINANCE CORPORATION RESET 23-Sep-21 102.5000 12.1200 1.00 INE752E07GA4 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.80% 29-Sep-21 102.2460 8.3100 100.00 INE134E08GT3 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 8.55% 09-Dec-21 100.9228 8.3400 15.00 INE752E07MF1 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.20% 23-Jan-22 99.3789 8.3050 300.00 INE752E07MF1 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.20% 23-Jan-22 99.3789 8.3049 200.00 INE031A07832 HOUSING AND URBAN DEVELOPMENT CORP 8.10% 05-Mar-22 103.6015 7.3997 150.00 INE861G08035 FOOD CORPORATION OF INDIA 9.95% 07-Mar-22 110.0490 7.9800 30.00 INE020B08922 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.27% 09-Mar-22 99.5900 8.3400 23.00 INE081A08181 TATA IRON AND STEEL COMPANY LTD 2.00% 23-Apr-22 111.6713 8.9300 100.00 INE514E08AX1 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 9.30% 11-May-22 105.3667 8.2550 200.00 INE787H07131 INDIA INFRASTRUCTURE FINANCE LTD 7.19% 22-Jan-23 100.0971 7.1600 250.00 INE872A08CW9 SREI INFRASTRUCTURE FINANCE LTD 11.25% 01-Mar-23 101.0000 11.0400 1.00 INE053F07603 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 8.83% 25-Mar-23 104.6872 8.0033 130.00 INE936D07067 RELIANCE UTILITIES AND POWER 8.95% 26-Apr-23 99.8300 8.9700 150.00 INE572E09205 PNB HOUSING FINANCE LTD 8.58% 16-May-23 101.2500 8.5300 1.00 INE043D07FB0 IDFC LIMITED 7.98% 23-May-23 104.1076 7.2807 10.00 INE859N08043 TAMILNADU POWER FINANCE AND INFRA 9.19% 29-May-23 101.4100 9.0300 5.00 INE202B07AZ6 DEWAN HOUSING FINANCE CORP. LTD 10.70% 12-Jun-24 107.9000 9.3600 4.00 INE936D07075 RELIANCE UTILITIES AND POWER 9.75% 02-Aug-24 103.5100 9.1500 50.00 INE090A08TN1 ICICI BANK LIMITED 9.15% 06-Aug-24 105.6572 8.4300 200.00 INE084A08052 BANK OF INDIA 11.00% 08-Aug-24 107.2600 9.7500 30.00 INE115A07FP2 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 9.39% 23-Aug-24 105.5129 8.4900 50.00 INE296A08714 BAJAJ FINANCE LIMITED 10.15% 19-Sep-24 103.8000 9.5000 600.00 INE139F07063 KONKAN RAILWAY CORPORATION LIMITED 9.08% 25-Sep-24 105.1400 8.4500 26.00 INE115A07FY4 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 9.22% 16-Oct-24 104.4205 8.5000 150.00 INE141A08019 ORIENTAL BANK OF COMMERCE 9.20% 27-Oct-24 103.5859 8.6100 70.00 INE705A08037 VIJAYA BANK 9.15% 30-Oct-24 103.5800 8.5800 5.00 INE153A08048 MAHANAGAR TELEPHONE NIGAM LIMITED 8.24% 19-Nov-24 102.4322 8.0200 50.00 INE340M08137 TAMILNADU GENERATION AND DISTRIBUT 9.20% 18-Dec-24 99.9700 9.4100 67.00 INE134E08GV9 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 8.65% 28-Dec-24 102.0502 8.3150 300.00 INE134E08GV9 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 8.65% 28-Dec-24 102.0502 8.3167 100.00 INE043D07HD2 IDFC LIMITED 8.67% 03-Jan-25 100.9400 8.5050 126.00 INE691I08321 L & T INFRASTRUCTURE FINANCE 8.75% 17-Jan-25 99.1700 8.8700 2.00 INE110L08060 RELIANCE JIO INFOCOMM LIMITED 9.00% 21-Jan-25 99.2600 9.0984 100.00 INE110L08060 RELIANCE JIO INFOCOMM LIMITED 9.00% 21-Jan-25 99.2600 9.1000 100.00 INE774D08LK7 MAHINDRA & MAHINDRA FINANCIAL 9.18% 31-Jan-25 99.1500 9.3000 200.00 INE020B08906 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.27% 06-Feb-25 99.6656 8.3200 1700.00 INE020B08906 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.27% 06-Feb-25 99.6656 8.3200 1550.00 INE691I08339 L&T INFRASTRUCTURE FINANCE CO LTD 8.75% 18-Feb-25 99.1500 8.8800 22.00 INE733E07JP6 NTPC LIMITED SR-54 8.49% 25-Mar-25 102.0800 8.1466 270.00 INE306N08052 TATA CAPITAL FINANCIAL SERVICES 9.37% 31-Mar-25 100.0000 9.3600 200.00 INE090A08TS0 ICICI BANK LIMITED SR- DMA15LB 8.45% 31-Mar-25 100.4591 8.3700 200.00 INE090A08TS0 ICICI BANK LIMITED SR- DMA15LB 8.45% 31-Mar-25 100.4591 8.3698 100.00 INE262F07071 KARNATAKA NEERAVARI NIGAM LIMITED 8.75% 31-Mar-25 98.7200 8.9900 10.00 INE020B08930 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.30% 10-Apr-25 100.0107 8.3051 1350.00 INE020B08930 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.30% 10-Apr-25 100.0107 8.3050 1350.00 INE691I08347 L & T INFRASTRUCTURE FINANCE 8.90% 17-Apr-25 100.0000 8.9000 4.00 INE043D07328 INFRASTRUCTURE DEVELOPMENT FINANCE 8.90% 19-Nov-25 102.7000 8.4900 1.00 INE053F09HN1 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 9.09% 31-Mar-26 107.6512 8.1792 350.00 INE053F09HN1 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 9.09% 31-Mar-26 107.6512 8.1800 350.00 INE134E08DS2 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 9.46% 01-Aug-26 108.0000 8.3300 1.00 INE891F08018 RAJASTHAN RAJYA VIDYUT UTPADAN 9.00% 24-Dec-26 100.5000 9.1200 3.00 INE031A07840 HOUSING AND URBAN DEVELOPMENT CORP 8.20% 05-Mar-27 106.9000 7.3100 20.00 INE891F08026 RAJASTHAN RAJYA VIDYUT UTPADAN 8.74% 26-Mar-27 98.4000 9.1600 5.00 INE039A09PN4 IFCI LIMITED 9.90% 05-Nov-27 100.3400 9.8300 1.00 INE031A07915 HOUSING AND URBAN DEVELOPMENT CORP 8.51% 25-Oct-28 109.6000 7.3500 20.00 INE134E08GH8 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.39% 27-Aug-29 108.5865 8.3250 50.00 INE134E08GH8 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.39% 27-Aug-29 108.5865 8.3250 50.00 INE752E07LR8 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 9.30% 04-Sep-29 108.1589 8.2900 50.00 INE752E07LR8 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 9.30% 04-Sep-29 108.1589 8.2900 50.00 INE752E07MH7 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.20% 23-Jan-30 99.3028 8.2700 165.00 INE752E07MH7 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.20% 23-Jan-30 99.3028 8.2700 165.00 INE752E07MK1 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.15% 09-Mar-30 99.2918 8.2238 100.00 INE557F07132 NATIONAL HOUSING BANK 9.01% 13-Jan-34 116.4500 7.1300 10.00 INE512S08013 CHHATTISGARH STATE POWER 8.72% 27-Mar-35 98.9800 9.0400 120.00 INE245A08042 THE TATA POWER COMPANY LIMITED 10.75% 21-Aug-72 104.2263 10.5778 127.00 INE160A08076 PUNJAB NATIONAL BANK 9.15% 31-Dec-99 99.7700 9.1700 439.00 INE028A08075 BANK OF BARODA 9.48% 31-Dec-99 100.5000 9.3154 190.00 INE565A09231 INDIAN OVERSEAS BANK 10.00% 31-Dec-99 99.0000 10.2500 190.00 INE457A09215 BANK OF MAHARASHTRA 9.48% 31-Dec-99 96.0900 10.5395 166.00 INE434A09149 ANDHRA BANK 9.55% 31-Dec-99 96.2000 10.5900 112.00 INE141A08027 ORIENTAL BANK OF COMMERCE 9.48% 31-Dec-99 95.5000 10.6900 56.00 INE008A08U84 IDBI BANK LIMITED 10.75% 31-Dec-99 101.2680 10.5000 55.00 INE688I08046 CAPITAL FIRST RESET PERP(S-2) 0.00% 31-Dec-99 102.3998 0.0000 20.00 INE705A08060 VIJAYA BANK SR-II 10.40% 31-Dec-99 100.2000 10.3300 9.00 INE476A08035 CANARA BANK 9.55% 31-Dec-99 99.1000 9.5500 4.00 INE121A08NJ5 CHOLAMANDALAM INVESTMENT AND FIN. 