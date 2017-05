Apr 21 Below are the details of Indian corporate bonds dealt on BSE & NSE. (10 million = 1 crore) EXCHANGES VOLUME IN MILLIONS --------- ------------------ BSE 11765.40 NSE 50541.50 ============= TOTAL 62306.90 ----------------------------------------------------------------------------------------------- ISIN SECURITY COUPON MATURITY LAST TRD WTD AVG CUM. VOL DATE PRICE YIELD IN MLNS ----------------------------------------------------------------------------------------------- BSE === INE001A07IK9 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.85% 28-May-15 100.0491 8.9500 500.00 INE071G08361 ICICI HOME FINANCE COMPANY LTD 9.77% 30-Jun-15 100.1182 8.7700 50.00 INE001A07JG5 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.58% 29-Aug-15 100.1352 8.7700 300.00 INE090A08FQ3 ICICI BANK LIMITED 7.50% 28-Sep-15 99.1899 9.7100 10.00 INE001A07KK5 HDFC LTD 9.35% 04-Mar-16 100.4574 8.6900 100.00 INE774D07KX4 MAHINDRA N MAHINDRA FINANCIAL 0.00% 27-May-16 91.1293 8.8000 500.00 INE115A07EM2 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 9.45% 14-Oct-16 100.9348 8.6800 250.00 INE134E08FC1 POWER FINANCE CORPORATION LTD 8.72% 08-Feb-17 101.2060 7.9400 50.00 INE134E08ED2 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 9.33% 17-Feb-17 102.2239 7.9400 50.00 INE020B07II1 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.52% 25-Mar-17 102.6496 7.9700 250.00 INE053F07769 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 7.95% 10-Apr-17 100.0000 7.8800 104.00 INE020B08815 RURAL ELCETRIFICATION CORPORATION 8.70% 01-Feb-18 101.6108 8.0100 111.00 INE514E08EN4 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 7.95% 25-Apr-18 100.0000 7.9500 600.00 INE001A07NO1 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 8.70% 26-Apr-18 100.6642 8.4400 250.00 INE115A07DY9 LIC HOUSING FINANCE LTD 8.31% 22-May-18 99.7158 8.4400 300.00 INE261F09EW8 NABARD 0.00% 01-Jan-19 74.6730 8.2300 70.00 INE261F09EY4 NABARD 0.00% 01-Mar-19 73.7267 8.2100 16.70 INE261F09EZ1 NABARD 0.00% 31-Mar-19 73.2501 8.2100 39.40 INE020B08864 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.56% 13-Nov-19 100.7574 8.3300 550.00 INE043D07HY8 IDFC LIMITED 8.64% 15-Apr-20 100.0000 8.6400 510.00 INE134E08HC7 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 8.42% 18-Apr-20 100.3000 8.3400 5.00 INE804I08627 ECL FINANCE LTD 12.00% 26-Apr-20 108.2765 11.1500 8.50 INE804I08601 ECL FINANCE LTD 12.00% 26-Apr-20 106.2500 11.0000 0.70 INE134E08HF0 POWER FINANCE CORPORATION LTD 8.38% 27-Apr-20 100.0000 8.3800 500.00 INE121E07288 JSW ENERGY LIMITED 9.75% 31-Mar-21 99.9953 9.7500 1200.00 INE121E07296 JSW ENERGY LIMITED 9.75% 30-Sep-21 99.9953 9.7500 1200.00 INE134E08GT3 POWER FINANCE CORPORATION LTD 8.55% 09-Dec-21 100.8000 8.3400 27.00 INE053F07520 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 8.00% 23-Feb-22 103.8500 7.2600 10.90 INE861G08035 FOOD CORPORATION OF INDIA 9.95% 07-Mar-22 109.6620 8.0400 750.00 INE121E07304 JSW ENERGY LIMITED 9.75% 31-Mar-22 99.9953 9.7500 300.00 INE936D07067 RELIANCE UTILITIES AND POWER LTD 8.95% 26-Apr-23 99.2458 9.2700 100.00 INE020B07IF7 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.44% 24-Mar-24 108.0521 7.1800 0.70 INE153A08048 MAHANAGAR TELEPHONE NIGAM LIMITED 8.24% 19-Nov-24 102.2375 7.9000 500.00 INE153A08063 MAHANAGAR TELEPHONE NIGAM LIMITED 8.24% 19-Nov-24 102.2374 7.8900 250.00 INE153A08071 MAHANAGAR TELEPHONE NIGAM LIMITED 8.29% 28-Nov-24 102.6590 7.8700 250.00 INE238A08351 AXIS BANK LTD 8.85% 05-Dec-24 102.7599 8.4100 100.00 INE340M08137 TAMIL NADU GENERATION AND 9.20% 18-Dec-24 99.5000 9.6200 151.00 INE990D07312 KRISHNA BHAGYA JALA NIGAM LTD 8.75% 31-Dec-24 98.9000 8.9500 150.00 INE020B08898 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.23% 23-Jan-25 99.3579 8.3200 100.00 INE774D08LK7 MAHINDRA N MAHINDRA FINANCIAL 9.18% 31-Jan-25 100.2700 9.1200 24.00 INE752E07MJ3 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.15% 09-Mar-25 99.3602 8.2400 100.00 INE733E07JP6 NTPC LTD 8.49% 25-Mar-25 102.1216 8.1700 50.00 INE262F07071 KARNATAKA NEERAVARI NIGAM LIMITED 8.75% 31-Mar-25 98.4700 9.0400 200.00 INE020B08930 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.30% 10-Apr-25 99.9769 8.3000 350.00 INE891F08018 RAJASTHAN RAJYA VIDYUT UTPADAN 9.00% 24-Dec-26 99.8500 9.0100 50.00 INE031A07915 HOUSING AND URBAN DEVELOPMENT CORP 8.51% 25-Oct-28 109.6888 7.3500 50.00 INE787H07289 INDIA INFRASTRUCTURE FINANCE 8.38% 12-Nov-28 110.5174 7.0300 11.00 INE752E07LR8 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 9.30% 04-Sep-29 108.3327 8.2800 50.00 INE752E07MH7 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.20% 23-Jan-30 99.3852 8.2700 50.00 INE752E07MK1 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.15% 09-Mar-30 99.2388 8.2400 50.00 INE206D08303 NUCLEAR POWER CORPORATION OF INDIA 8.14% 25-Mar-30 100.3928 8.0900 50.00 INE512S08013 CHHATTISGARH STATE POWER 8.72% 27-Mar-35 98.0000 - 210.00 INE065L08033 GUJARAT STATE PETRO CORP LTD 10.45% 28-Oct-72 104.5900 0.0000 15.00 INE081A08173 TATA STEEL LIMITED 11.50% 11-May-99 108.2500 10.1400 3.00 INE909H08055 TATA MOTORS FINANCE LIMITED 11.35% 23-Nov-99 100.7200 0.0000 2.50 INE084A08052 BANK OF INDIA 11.00% 31-Dec-99 107.6600 9.5900 266.00 INE476A08035 CANARA BANK 9.55% 31-Dec-99 99.2800 9.6100 8.00 INE539K08112 CREDILA FINANCIAL SERVICES P LTD 11.75% 31-Dec-99 110.9700 10.5800 5.00 INE081A08165 TATA STEEL LIMITED 11.80% 31-Dec-99 109.3657 0.0000 5.00 INE565A09231 INDIAN OVERSEAS BANK 10.00% 31-Dec-99 98.1200 10.4900 1.00 NSE === INE166A09030 ING VYSYA BANK LIMITED 8.75% 17-May-15 99.9658 9.2350 17.00 INE804I07EM4 ECL FINANCE LIMITED NIFTY 18-May-15 169.2470 0.0000 4.00 INE001A07IK9 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.85% 28-May-15 100.0491 8.6000 500.00 INE001A07MO3 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 0.00% 03-Jun-15 108.1054 8.5566 1000.00 INE001A07MO3 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 0.00% 03-Jun-15 108.1054 8.2500 1000.00 INE001A07MN5 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.60% 26-Jun-15 100.2305 - 550.00 INE001A07MN5 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.60% 26-Jun-15 100.2305 8.2500 550.00 INE071G08361 ICICI HOME FINANCE COMPANY LIMITED 9.77% 30-Jun-15 100.1182 8.5000 50.00 INE804I07EU7 ECL FINANCE LIMITED NIFTY 06-Jul-15 138.5480 0.0000 5.00 INE261F09HU5 NABARD 9.20% 27-Jul-15 100.0971 8.2700 500.00 INE848E07575 NHPC LIMITED 8.49% 26-Nov-15 99.9316 8.3269 50.00 INE565A09108 INDIAN OVERSEAS BANK 8.00% 13-Mar-16 99.0000 9.3800 3.00 INE137K08016 HPCL-MITTAL ENERGY LIMITED 0.00% 10-Jun-16 90.2915 9.4116 150.00 INE134E08FV1 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.27% 25-Jun-16 99.7651 8.4385 250.00 INE752E07AB5 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 7.39% 22-Sep-16 98.9255 8.1500 27.00 INE001A07LU2 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.75% 10-Oct-16 101.3629 8.6300 890.00 INE001A07LU2 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.75% 10-Oct-16 101.3629 8.6300 890.00 INE115A07EM2 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 9.45% 14-Oct-16 100.9348 8.6600 250.00 INE134E08DZ7 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 9.64% 15-Dec-16 101.7749 8.3699 100.00 INE134E08DZ7 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 9.64% 15-Dec-16 101.7749 8.3700 100.00 INE134E08FC1 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.72% 08-Feb-17 101.2060 7.9300 50.00 INE134E08ED2 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 9.33% 17-Feb-17 102.2239 7.9300 50.00 INE431Q07012 WADHWA CONSTRUCTION & 20.00% 08-Mar-17 100.0000 - 38.40 INE020B07II1 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.52% 25-Mar-17 102.6407 7.9600 446.00 INE020B07II1 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.52% 25-Mar-17 102.6407 7.9589 196.00 INE657K07221 RHC HOLDING PRIVATE LIMITED 13.75% 30-Mar-17 117.6204 12.7663 50.00 INE053F07769 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 7.95% 10-Apr-17 100.0000 7.9330 1996.00 INE019A07365 JSW STEEL LIMITED 10.20% 05-Sep-17 101.1185 10.0300 2550.00 INE054O08031 LT SHIPBUILDING LIMITED 8.95% 25-Oct-17 99.9646 8.9200 132.00 INE233B08087 BLUE DART EXPRESS LTD 9.30% 20-Nov-17 101.0098 8.8700 6.90 INE043D07HB6 IDFC LIMITED 8.43% 11-Dec-17 99.7172 8.5101 250.00 INE020B08815 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.70% 01-Feb-18 101.6088 8.0000 761.00 INE020B08815 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.70% 01-Feb-18 101.6088 8.0000 650.00 INE115A07FZ1 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 9.07% 28-Feb-18 101.5939 8.4000 50.00 INE134E08FK4 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.95% 11-Mar-18 102.3107 7.9989 161.00 INE134E08FK4 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.95% 11-Mar-18 102.3134 8.0000 161.00 INE528S07011 EDELWEISS RETAIL FINANCE LTD - 30-Mar-18 100.7864 10.5784 250.00 INE001A07NS2 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 8.41% 09-Apr-18 100.0000 8.4017 1000.00 INE445L08185 NABHA POWER LIMITED 8.95% 09-Apr-18 101.9957 8.1500 500.00 INE445L08185 NABHA POWER LIMITED 8.95% 09-Apr-18 101.9957 8.1500 500.00 INE001A07NS2 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 8.41% 09-Apr-18 100.0000 8.3867 120.00 INE114A07893 STEEL AUTHORITY OF INDIA LIMITED 7.95% 09-Apr-18 100.0000 7.9416 50.00 INE168R07133 ALLIANCE INFRASTRUCTURE PROJECTS 18.00% 15-Apr-18 100.0000 - 28.10 INE514E08EN4 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 7.95% 25-Apr-18 100.0000 7.9438 600.00 INE001A07NO1 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 8.70% 26-Apr-18 100.6642 8.4300 250.00 INE134E08HI4 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.09% 16-May-18 100.0000 8.0874 200.00 INE306N07740 TATA CAPITAL FINANCIAL SERVICES 9.05% 22-May-18 100.1276 8.9800 1280.00 INE115A07DY9 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 8.31% 22-May-18 99.7158 8.4000 300.00 INE020B07HY0 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.38% 06-Nov-18 103.0000 8.3300 3.00 INE477L07040 INDIA INFOLINE HOUSING FINANCE LTD 11.52% 23-Dec-18 102.7200 11.1500 303.00 INE261F09EW8 NABARD 0.00% 01-Jan-19 74.6730 8.2100 70.00 INE261F09EY4 NABARD 0.00% 01-Mar-19 73.7267 8.2100 16.70 INE148I07BK6 INDIABULLS HOUSING FINANCE LIMITED 9.80% 09-Mar-19 102.0017 9.2282 250.00 INE721A07JP9 SHRIRAM TRANSPORT FINANCE COMPANY 9.15% 13-Mar-19 100.0000 9.1500 400.00 INE261F09EZ1 NABARD 0.00% 31-Mar-19 73.2501 8.2100 39.40 INE973F09087 PUNJAB STATE INDUSTRIAL 9.43% 09-Jul-19 101.5000 8.8500 0.50 INE752E07LP2 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 9.30% 04-Sep-19 103.7277 8.2200 1000.00 INE752E07LP2 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 9.30% 04-Sep-19 103.7277 8.2200 1000.00 INE020B08864 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.56% 13-Nov-19 100.7574 8.3250 800.00 INE020B08864 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.56% 13-Nov-19 100.7395 8.3300 250.00 INE053A08057 THE INDIAN HOTELS COMPANY LIMITED 2.00% 09-Dec-19 157.0916 9.1000 250.00 INE130C07234 AMTEK AUTO LIMITED 10.50% 02-Jan-20 100.0000 10.9100 250.00 INE001A07NH5 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 8.75% 13-Jan-20 100.6603 8.5500 2000.00 INE001A07NH5 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 8.75% 13-Jan-20 100.6603 8.5500 2000.00 INE069A08053 ADITYA BIRLA NUVO LIMITED 8.68% 02-Feb-20 99.7371 8.7279 300.00 INE872A08BE9 SREI INFRASTRUCTURE FINANCE LTD 10.20% 23-Mar-20 99.6000 10.5500 50.00 INE115A07GX4 LIC HOUSING FINANCE LTD. 8.68% 30-Mar-20 100.4286 8.5546 500.00 INE115A07GX4 LIC HOUSING FINANCE LTD. 8.68% 30-Mar-20 100.4286 8.5500 500.00 INE043D07HY8 INFRASTRUCTURE DEVELOPMENT FINANCE 8.64% 15-Apr-20 100.0000 8.6300 833.00 INE476M07479 L&T HOUSING FINANCE LIMITED 8.95% 16-Apr-20 100.0000 8.9400 100.00 INE110L08029 INFOTEL BROADBAND SERVICES LIMITED 8.95% 04-Oct-20 100.7082 8.7587 750.00 INE872A08BT7 SREI INFRASTRUCTURE FINANCE LTD 10.50% 10-Nov-20 99.6800 10.5500 27.00 INE081A08207 TATA STEEL LIMITED 9.15% 24-Jan-21 101.6400 8.7500 5.00 INE081A08165 TATA IRON AND STEEL COMPANY LTD RESET 18-Mar-21 109.2000 9.9300 50.00 INE081A08165 TATA IRON AND STEEL COMPANY LTD RESET 18-Mar-21 108.2711 10.1526 31.00 INE121E07288 JSW ENERGY LIMITED 9.75% 31-Mar-21 99.9953 10.1000 1200.00 INE941D07125 RELIANCE PORTS AND TERMINALS LTD 10.40% 18-Jul-21 105.9100 9.1000 50.00 INE084A09118 BANK OF INDIA RESET 31-Jul-21 101.1500 8.4200 1.00 INE237A08908 KOTAK MAHINDRA BANK LIMITED 9.36% 12-Aug-21 104.4254 8.4025 200.00 INE237A08908 KOTAK MAHINDRA BANK LIMITED 9.36% 12-Aug-21 104.4254 8.4025 100.00 INE752E07GA4 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.80% 29-Sep-21 102.3600 8.2900 100.00 INE121E07296 JSW ENERGY LIMITED 9.75% 30-Sep-21 99.9953 10.1000 1200.00 INE020B08641 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.75% 11-Nov-21 105.8500 8.5200 15.00 INE020B08872 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.44% 04-Dec-21 100.3103 8.3800 2200.00 INE020B08872 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.44% 04-Dec-21 100.3103 8.3800 2150.00 INE053F07520 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 8.00% 23-Feb-22 103.9800 7.2300 21.80 INE031A07832 HOUSING AND URBAN DEVELOPMENT CORP 8.10% 05-Mar-22 104.1657 7.2950 50.00 INE861G08035 FOOD CORPORATION OF INDIA 9.95% 07-Mar-22 109.6620 8.0500 850.00 INE861G08035 FOOD CORPORATION OF INDIA 9.95% 07-Mar-22 109.6620 8.0494 100.00 INE237A08932 KOTAK MAHINDRA BANK LTD 8.45% 30-Mar-22 100.1215 8.4147 200.00 INE237A08932 KOTAK MAHINDRA BANK LTD 8.45% 30-Mar-22 100.1215 8.4150 200.00 INE121E07304 JSW ENERGY LIMITED 9.75% 31-Mar-22 99.9953 10.1000 300.00 INE476M07487 L&T HOUSING FINANCE LIMITED 8.95% 15-Apr-22 100.0000 8.9427 400.00 INE134E08EU6 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 9.39% 29-Jun-22 103.6124 8.6745 100.00 INE134E08EU6 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 9.39% 29-Jun-22 103.6124 8.3100 100.00 INE936D07067 RELIANCE UTILITIES AND POWER P. 8.95% 26-Apr-23 99.2458 9.0800 100.00 INE859N08043 TAMILNADU POWER FINANCE AND INFRA 9.19% 29-May-23 101.6000 8.9800 2.00 INE941D07133 RELIANCE PORTS TERMINALS LTD. 8.45% 12-Jun-23 97.2215 8.9300 50.00 INE539K08112 CREDILA FINANCIAL SERVICES PVT LTD 11.75% 09-Jul-24 110.9700 9.8600 5.00 INE936D07075 RELIANCE UTILITIES AND POWER 9.75% 02-Aug-24 103.5300 9.1500 50.00 INE084A08052 BANK OF INDIA 11.00% 08-Aug-24 107.1000 9.7800 680.00 INE296A08714 BAJAJ FINANCE LIMITED 10.15% 19-Sep-24 104.6800 9.3500 4.00 INE139F07063 KONKAN RAILWAY CORPORATION LIMITED 9.08% 25-Sep-24 105.2000 8.4300 447.00 INE139F07063 KONKAN RAILWAY CORPORATION LIMITED 9.08% 25-Sep-24 103.8600 8.6517 200.00 INE636F07183 NORTH EASTERN ELECTRIC POWER CORP 9.60% 01-Oct-24 101.7000 9.4800 352.00 INE636F07183 NORTH EASTERN ELECTRIC POWER CORP 9.60% 01-Oct-24 101.8661 9.3550 50.00 INE141A08019 ORIENTAL BANK OF COMMERCE 9.20% 27-Oct-24 103.6500 8.6000 70.00 INE705A08037 VIJAYA BANK 9.15% 30-Oct-24 103.7100 8.5602 10.00 INE153A08048 MAHANAGAR TELEPHONE NIGAM LIMITED 8.24% 19-Nov-24 102.2374 8.0500 750.00 INE153A08071 MAHANAGAR TELEPHONE NIGAM LIMITED 8.29% 28-Nov-24 102.6590 8.0400 250.00 INE238A08351 AXIS BANK LIMITED 8.85% 05-Dec-24 102.7599 8.4000 100.00 INE340M08137 TAMILNADU GENERATION AND 9.20% 18-Dec-24 100.0000 9.4000 54.00 INE043D07HD2 IDFC LIMITED 8.67% 03-Jan-25 100.9000 8.5100 122.00 INE428A08028 ALLAHABAD BANK 8.78% 20-Jan-25 101.5623 8.5200 250.00 INE110L08060 RELIANCE JIO INFOCOMM LIMITED 9.00% 21-Jan-25 99.2800 9.1000 100.00 INE020B08898 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.23% 23-Jan-25 99.3579 8.3275 700.00 INE020B08898 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.23% 23-Jan-25 99.3579 8.3275 450.00 INE752E07MG9 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.20% 23-Jan-25 99.6332 8.2400 50.00 INE752E07MG9 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.20% 23-Jan-25 99.6332 8.2400 50.00 INE774D08LK7 MAHINDRA & MAHINDRA FINANCIAL 9.18% 31-Jan-25 100.3400 9.1095 288.00 INE160A08068 PUNJAB NATIONAL BANK 8.23% 09-Feb-25 99.6323 8.2800 500.00 INE752E07MJ3 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.15% 09-Mar-25 99.3274 8.2470 150.00 INE013A08366 RELIANCE CAPITAL LIMITED 9.65% 18-Mar-25 101.8100 9.3500 20.00 INE733E07JP6 NTPC LIMITED SR-54 8.49% 25-Mar-25 101.9947 8.1600 130.00 INE733E07JP6 NTPC LIMITED SR-54 8.49% 25-Mar-25 102.0603 8.1600 21.70 INE251G07023 CAUVERY NEERAVARI NIGAMA LIMITED 8.85% 31-Mar-25 99.9000 8.8764 25.00 INE262F07071 KARNATAKA NEERAVARI NIGAM LIMITED 8.75% 31-Mar-25 98.8000 8.9800 10.00 INE020B08930 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.30% 10-Apr-25 99.9769 8.3100 500.00 INE020B08930 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.30% 10-Apr-25 99.9769 8.3101 50.00 INE691I08347 L & T INFRASTRUCTURE FINANCE 8.90% 17-Apr-25 100.0000 8.8946 13.00 INE134E08HD5 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.39% 19-Apr-25 100.1997 8.3497 100.00 INE134E08HD5 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.39% 19-Apr-25 100.1997 8.3500 100.00 INE062A08058 STATE BANK OF INDIA 9.95% 16-Mar-26 108.3500 8.7200 9.00 INE062A08066 STATE BANK OF INDIA 9.45% 16-Mar-26 105.6000 8.6300 7.00 INE206D08261 NUCLEAR POWER CORPORATION OF INDIA 8.14% 25-Mar-26 100.5019 8.2300 100.00 INE206D08220 NUCLEAR POWER CORPORATION OF INDIA 8.40% 28-Nov-26 102.0174 8.2850 300.00 INE206D08220 NUCLEAR POWER CORPORATION OF INDIA 8.40% 28-Nov-26 102.0174 8.2863 200.00 INE572F09202 RAJASTHAN RAJYA VIDYUT PRASARAN 8.65% 05-Jan-27 99.1300 8.9800 50.00 INE031A07840 HOUSING AND URBAN DEVELOPMENT CORP 8.20% 05-Mar-27 108.0600 7.1594 20.00 INE206D08279 NUCLEAR POWER CORPORATION OF INDIA 8.14% 25-Mar-27 100.5240 8.2300 100.00 INE891F08026 RAJASTHAN RAJYA VIDYUT UTPADAN 8.74% 26-Mar-27 98.5600 9.1400 125.00 INE894F08103 INDIABULLS FINANCIAL SERVICES LTD 10.25% 28-Jun-27 102.3400 9.8900 24.00 INE206D08238 NUCLEAR POWER CORPORATION OF INDIA 8.40% 28-Nov-27 102.2362 8.2700 100.00 INE787H07149 INDIA INFRASTRUCTURE FINANCE 7.36% 22-Jan-28 101.1344 7.2100 10.00 INE031A07865 HOUSING AND URBAN DEVELOPMENT CORP 7.51% 16-Feb-28 103.1305 7.1200 18.00 INE206D08287 NUCLEAR POWER CORPORATION OF INDIA 8.14% 25-Mar-28 100.5343 8.2300 100.00 INE020B07HP8 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.46% 24-Sep-28 92.9920 0.0000 5.00 INE031A07915 HOUSING AND URBAN DEVELOPMENT CORP 8.51% 25-Oct-28 109.6888 7.3400 55.00 INE787H07289 INDIA INFRASTRUCTURE FINANCE 8.38% 12-Nov-28 110.3346 7.1500 7.00 INE206D08246 NUCLEAR POWER CORPORATION OF INDIA 8.40% 28-Nov-28 102.3303 8.2700 100.00 INE206D08295 NUCLEAR POWER CORPORATION OF INDIA 8.14% 25-Mar-29 100.5525 8.2300 100.00 INE752E07LR8 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 9.30% 04-Sep-29 108.3327 8.2700 50.00 INE206D08253 NUCLEAR POWER CORPORATION OF INDIA 8.40% 28-Nov-29 102.5072 8.2600 100.00 INE752E07MH7 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.20% 23-Jan-30 99.3852 8.2600 50.00 INE752E07MK1 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.15% 09-Mar-30 99.2388 8.2300 50.00 INE206D08303 NUCLEAR POWER CORPORATION OF INDIA 8.14% 25-Mar-30 100.5692 8.2300 250.00 INE512S08013 CHHATTISGARH STATE POWER DISTRIBUT 8.72% 27-Mar-35 98.0500 9.1700 18.00 INE065L08033 GUJARAT STATE PETROLEUM CORP LTD. 10.45% 28-Sep-72 104.7800 9.7600 16.00 INE787H07305 CHOLAMANDALAM INVESTMENT AND FIN 8.50% 23-Jan-99 92.2620 0.0000 60.00 INE008A08U84 IDBI BANK LIMITED 10.75% 31-Dec-99 106.4332 9.6549 360.00 INE476A08035 CANARA BANK 9.55% 31-Dec-99 98.6351 9.7550 116.00 INE705A08060 VIJAYA BANK SR-II 10.40% 31-Dec-99 99.4000 10.5500 116.00 INE457A09215 BANK OF MAHARASHTRA 9.48% 31-Dec-99 95.1900 10.8100 103.00 INE141A08027 ORIENTAL BANK OF COMMERCE 9.48% 31-Dec-99 95.8000 10.6200 51.00 INE077A08072 DENA BANK 10.20% 31-Dec-99 97.5300 10.8500 50.00 INE160A08076 PUNJAB NATIONAL BANK 9.15% 31-Dec-99 99.7700 9.1700 50.00 INE565A09231 INDIAN OVERSEAS BANK 10.00% 31-Dec-99 97.4500 10.6800 31.00 INE028A08075 BANK OF BARODA 9.48% 31-Dec-99 100.8500 9.2200 8.00 =============================================================================================== NOTE:- (*) - DIRTY PRICE BSE - Bombay Stock Exchange NSE - National Stock Exchange Corporate Debt Master Page : Corporate Bond Deals : Corporate Bond Indicative Quotes : - Corporate Bond Benchmark : <0#BBB-INBMK=> Contact Mumbai Rate Reporting Unit: +91 22 6180 7222 / 3317 7222, rru.data@thomsonreuters.com