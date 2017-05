Apr 22 Below are the details of Indian corporate bonds dealt on BSE & NSE. (10 million = 1 crore) EXCHANGES VOLUME IN MILLIONS --------- ------------------ BSE 9402.20 NSE 43450.70 ============= TOTAL 52852.90 ----------------------------------------------------------------------------------------------- ISIN SECURITY COUPON MATURITY LAST TRD WTD AVG CUM. VOL DATE PRICE YIELD IN MLNS ----------------------------------------------------------------------------------------------- BSE === INE043D07BD5 IDFC LIMITED 0.00% 08-Jun-15 98.9488 8.6200 450.00 INE895D08485 TATA SONS LTD 9.78% 23-Jul-15 100.1306 8.9000 650.00 INE063P07098 EQUITAS FINANC PVT LTD 12.50% 30-Oct-16 101.6696 11.5000 5.00 INE261F08469 NABARD 8.19% 08-Jun-18 100.2954 8.0800 42.00 INE580B07315 GRUH FINANCE LIMITED 9.07% 08-Jun-18 100.9296 8.7200 31.00 INE759E07475 LNT FINCORP LTD 9.22% 15-Jun-18 100.9005 8.9300 30.00 INE134E08HB9 POWER FINANCE CORPORATION LTD 8.40% 19-Jun-18 100.5384 8.2000 42.00 INE556F09510 SMALL INDUSTRIES DEVELOPMENT BANK 8.27% 20-Jun-18 100.4726 8.1000 42.00 INE134E08EA8 POWER FINANC CORPORATION LTD 9.70% 15-Dec-18 103.9000 8.3800 5.00 INE195M07046 MYTRAH ENERGY (INDIA) LTD 12.00% 18-Nov-19 101.0000 11.7100 1864.00 INE975G08074 ILNFS TRANSPORTATION NETWORKS LTD 11.50% 20-Nov-19 101.7500 11.0000 1.00 INE261F08444 NATIONAL BANK OF AGRICULTURE AND 8.18% 10-Feb-20 100.0835 8.1400 50.00 INE043D07HI1 IDFC LIMITED 8.63% 18-Feb-20 99.8512 8.6600 600.00 INE001A07FT6 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 8.90% 18-Aug-20 101.6448 8.4800 100.00 INE039A09PQ7 IFCI LTD 9.90% 11-Jan-21 100.0000 9.8700 7.00 INE020B08591 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.48% 10-Aug-21 105.0527 8.4000 250.00 INE020B08641 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.75% 11-Nov-21 106.7400 8.3500 15.00 INE020B08872 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.44% 04-Dec-21 100.4600 8.3300 12.00 INE906B07CA1 NATIONAL HIGHWAYS AUTHORITY OF 8.20% 25-Jan-22 103.7220 7.4700 18.50 INE053F07520 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 8.00% 23-Feb-22 102.7179 7.4600 4.50 INE861G08035 FOOD CORPORATION OF INDIA 9.95% 07-Mar-22 109.8186 8.4600 1100.00 INE018A08AJ0 LNT LIMITED 9.75% 11-Apr-22 107.3932 8.3100 250.00 INE039A09PM6 IFCI LTD 9.90% 05-Nov-22 100.0000 9.8700 5.00 ine321a07167 INOX AIR PRODUCTS LIMITED 10.85% 31-Dec-23 106.0000 9.7700 50.00 INE636F07183 NORTH EASTERN ELECTRIC POWER CORP 9.60% 01-Oct-24 102.9521 9.2300 20.00 INE153A08063 MAHANAGAR TELEPHONE NIGAM LIMITED 8.24% 19-Nov-24 102.1725 7.9000 250.00 INE039A07801 IFCI LTD 9.90% 01-Dec-24 101.1600 9.7000 200.00 INE238A08351 AXIS BANK LTD 8.85% 05-Dec-24 102.8248 8.3900 250.00 INE340M08137 TAMIL NADU GENERATION AND 9.20% 18-Dec-24 99.9500 9.1900 2.00 INE134E08GV9 POWER FINANCE CORPORATION LTD 8.65% 28-Dec-24 101.9500 8.3400 300.00 INE020B08898 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.23% 23-Jan-25 99.3413 8.3200 250.00 INE774D08LK7 MAHINDRA N MAHINDRA FINANCIAL SERV 9.18% 31-Jan-25 99.1500 9.3000 300.00 INE013A08366 RELIANCE CAPITAL LTD 9.65% 18-Mar-25 100.0000 9.6400 50.00 INE733E07JP6 NTPC LTD 8.49% 25-Mar-25 102.1840 8.1600 130.00 INE306N08052 TATA CAPITAL FINANCIAL SERVICES 9.37% 31-Mar-25 100.0000 9.3600 50.00 INE020B08930 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.30% 10-Apr-25 100.0421 8.3000 650.00 INE148I08181 INDIABULLS HOUSING FINANCE LIMITED 9.70% 17-Apr-25 97.5400 10.0900 33.00 INE206D08261 NATIONAL POWER CORPORATION OF 8.14% 25-Mar-26 100.2563 8.1100 100.00 INE891F08018 RAJASTHAN RAJYA VIDYUT UTPADAN 9.00% 24-Dec-26 100.5000 8.9900 130.00 INE031A07840 HOUSING AND URBAN DEVELOPMENT CORP 8.20% 05-Mar-27 107.6500 7.2100 3.00 INE206D08279 NUCLEAR POWER CORPORATION OF INDIA 8.14% 25-Mar-27 100.2361 8.1100 50.00 INE020B07GX4 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 7.38% 19-Dec-27 101.7800 7.1500 3.00 INE053F07579 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 7.34% 19-Feb-28 101.7500 7.1200 0.40 INE206D08287 NUCLEAR POWER CORPORATION OF INDIA 8.14% 25-Mar-28 100.2421 8.1100 50.00 INE557F07090 NATIONAL HOUSING BANK 8.63% 13-Jan-29 112.8500 7.1200 5.30 INE206D08295 NUCLEAR POWER CORPORATION OF INDIA 8.14% 25-Mar-29 100.2629 8.1100 50.00 INE206D08303 NUCLEAR POWER CORPORATION OF INDIA 8.14% 25-Mar-30 100.2680 8.1100 50.00 INE245A08042 TATA POWER COMPANY LIMITED 10.75% 21-Aug-72 103.2938 10.4000 2.00 INE081A08173 TATA STEEL LIMITED 11.50% 11-May-99 108.2400 9.9000 1.00 INE909H08055 TATA MOTORS FINANCE LIMITED 11.35% 23-Nov-99 103.4900 0.0000 2.50 INE457A09215 BANK OF MAHARASHTRA 9.48% 30-Dec-99 96.7000 9.7900 45.00 INE539K08120 CREDILA FINANCIAL SERVICES PVT LTD 10.50% 30-Dec-99 105.0000 9.9900 30.00 INE028A08075 BANK OF BARODA 9.48% 30-Dec-99 100.9200 0.0000 8.00 INE008A08U84 IDBI BANK LIMITED PERPETUAL 10.75% 31-Dec-99 106.4670 10.0900 600.00 INE476A08035 CANARA BANK 9.55% 31-Dec-99 99.2800 9.6100 53.00 INE084A08052 BANK OF INDIA 11.00% 31-Dec-99 107.3500 10.0400 48.00 INE688I08079 CAPITAL FIRST LIMITED 10.50% 31-Dec-99 102.7800 10.2100 30.00 INE539K08112 CREDILA FINANCIAL SERVICES P LTD 11.75% 31-Dec-99 110.9700 10.5800 30.00 INE081A08165 TATA STEEL LIMITED 11.80% 31-Dec-99 109.3700 0.0000 2.00 NSE === INE115A07FD8 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 9.69% 14-May-15 100.0765 7.8328 350.00 INE115A07FD8 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 9.69% 14-May-15 100.0765 8.4000 350.00 INE804I07EM4 ECL FINANCE LIMITED NIFTY 18-May-15 169.3110 0.0000 5.20 INE804I07EO0 ECL FINANCE LIMITED NIFTY 25-May-15 168.8630 0.0000 1.50 INE001A07MA2 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.75% 29-May-15 100.0683 9.4779 1000.00 INE001A07MA2 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.75% 29-May-15 100.0683 8.3000 1000.00 INE752E07IA0 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 9.64% 31-May-15 100.0375 8.8836 100.00 INE752E07IA0 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 9.64% 31-May-15 100.0375 8.5500 100.00 INE043D07BD5 INFRASTRUCTURE DEVELOPMENT FINANCE 0.00% 08-Jun-15 98.9488 8.2500 450.00 INE208A07323 ASHOK LEYLAND LIMITED 10.10% 28-Jun-15 99.9240 9.7200 50.00 INE895D08485 TATA SONS LIMITED 9.78% 23-Jul-15 100.1306 8.6200 650.00 INE053F09450 IRFC TX SR-42M 8.00% 29-Aug-15 99.7400 8.7450 4.00 INE090A08FQ3 ICICI BANK LIMITED 7.50% 28-Sep-15 99.2549 8.9000 5.00 INE804I07GN7 ECL FINANCE LIMITED NIFTY 29-Oct-15 166.1000 0.0000 4.40 INE750H07014 SAMVARDHANA MOTHERSON 5.00% 21-Nov-15 111.7671 10.6694 40.00 INE134E08883 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 7.60% 30-Dec-15 99.0900 8.7912 29.00 INE051Q07018 J.M. HOUSING LIMITED 18.00% 30-Jan-16 98.7128 - 120.90 INE043D07EF4 IDFC LIMITED 9.15% 19-Feb-16 100.3654 8.5500 10.00 INE565A09108 INDIAN OVERSEAS BANK 8.00% 13-Mar-16 99.3800 8.9110 56.00 INE089C07042 STERLITE TECHNOLOGIES LIMITED 11.45% 05-May-16 100.8761 10.5229 250.00 INE202B07753 DEWAN HOUSING FINANCE CORP. LTD. 0.00% 06-May-16 110.5075 9.5000 500.00 INE565A09132 INDIAN OVERSEAS BANK 9.10% 26-Jul-16 100.1000 8.9466 39.00 INE134E08DT0 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 9.41% 01-Sep-16 101.0905 8.4400 10.00 INE445L08037 NABHA POWER LIMITED 9.35% 07-Sep-16 101.0324 8.4590 2.00 INE020B07JA6 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.97% 08-Sep-16 100.6387 8.3930 2.00 INE261F09GO0 NABARD 9.40% 13-Sep-16 101.3696 8.2336 10.00 INE849A08058 TRENT LIMITED 8.98% 20-Sep-16 100.0000 9.0343 200.00 INE721A07GK6 SHRIRAM TRANSPORT FINANCE COMPANY 10.72% 24-Sep-16 101.9596 9.1030 2.00 INE202B07BW1 DEWAN HOUSING FINANCE CORP. LTD. 0.00% 17-Oct-16 105.7436 9.3400 1.00 INE283O07087 ASIAN SATELLITE BROADCAST PVT LTD 0.00% 26-Dec-16 103.6588 11.6690 30.00 INE804I07SG6 ECL FINANCE LIMITED 11.60% 28-Jan-17 103.0000 10.1600 40.00 INE020B07IB6 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.67% 10-Mar-17 102.8119 7.9688 275.00 INE001A07MK1 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.70% 18-Mar-17 102.1874 94.00 INE020B07II1 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.52% 25-Mar-17 102.6696 7.9436 127.00 INE115A07FG1 LIC HOUSING FINANCE LTD 9.69% 27-Mar-17 102.1398 8.4316 300.00 INE053F07769 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 7.95% 10-Apr-17 100.0000 7.9326 500.00 INE053F07769 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 7.95% 10-Apr-17 100.0657 7.9000 60.00 INE134E08727 PFC TX SR-13 9.60% 16-May-17 101.4300 8.7991 3.50 INE514E08DR7 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 8.95% 22-May-17 99.9931 8.9255 2000.00 INE514E08DR7 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 8.95% 22-May-17 99.9931 8.3500 2000.00 INE202B07BB5 DEWAN HOUSING FINANCE CORP. LTD. 0.00% 17-Jun-17 111.8584 9.4300 1.00 INE785J07057 AVANTHA HOLDINGS LIMITED 13.00% 30-Jun-17 101.8935 11.8893 20.00 INE721A07HH0 SHRIRAM TRANSPORT FINANCE COMPANY 9.85% 15-Jul-17 101.2600 9.1500 1.00 INE136E07PC7 CITICORP FINANCE (INDIA) LIMITED NIFTY 27-Jul-17 117.0600 - 4.30 INE752E07413 POWERGRID SR13L 8.63% 31-Jul-17 99.6500 8.7698 5.00 INE721A07DM9 SHRIRAM TRANSPORT FINANCE COMPANY 10.50% 09-Aug-17 102.7277 9.1500 0.40 INE716J07029 EMAMI REALTY LIMITED 0.00% 13-Aug-17 109.5440 10.8458 40.00 INE572E09247 PNB HOUSING FINANCE LIMITED 9.05% 21-Oct-17 101.3600 8.6000 24.00 INE053F09732 IRFC STRPP-43OO 7.63% 29-Oct-17 97.8000 8.8045 6.00 INE043D07GY0 IDFC LIMITED 8.43% 13-Nov-17 99.5800 8.5714 56.00 INE020B08815 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.70% 01-Feb-18 101.6189 8.0000 20.00 INE043D07HG5 INFRASTRUCTURE DEVELOPMENT FINANCE 8.43% 02-Feb-18 99.5800 8.5728 3.00 INE261F09ID9 NABARD 8.79% 19-Feb-18 101.2099 7.9500 50.00 INE010A07182 PRISM CEMENT LIMITED RESET 19-Feb-18 99.9897 11.1400 40.00 INE556F09460 SMALL INDUSTRIES DEVELOPMENT BANK 8.20% 09-Mar-18 100.5546 7.9600 60.00 INE036A07146 RELIANCE INFRASTRUCTURE LIMITED 11.15% 30-Mar-18 99.1014 11.5000 150.00 INE114A07893 STEEL AUTHORITY OF INDIA LIMITED 7.95% 09-Apr-18 99.9777 7.9500 530.00 INE001A07NS2 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 8.41% 09-Apr-18 100.0200 8.3950 250.00 INE114A07893 STEEL AUTHORITY OF INDIA LIMITED 7.95% 09-Apr-18 100.0099 7.9400 60.00 INE033L07BP3 TATA CAPITAL HOUSING FINANCE LTD 8.90% 10-Apr-18 100.0000 8.8948 535.00 INE033L07BP3 TATA CAPITAL HOUSING FINANCE LTD 8.90% 10-Apr-18 100.0000 8.8863 535.00 INE871D07NW4 INFRASTRUCTURE LEASING AND FIN - 10-Apr-18 100.0682 8.6500 75.00 INE101I08032 AFCONS INFRASTRUCTURE LIMITED 9.99% 26-Apr-18 100.3352 9.8438 45.00 INE437M07018 AMRI HOSPITALS LIMITED 0.00% 26-Apr-18 105.5365 10.8814 30.00 INE020B07HY0 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.38% 06-Nov-18 103.0600 8.3300 3.00 INE134E08BH9 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 11.25% 28-Nov-18 108.3100 8.4400 5.00 INE134E08EA8 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 9.70% 15-Dec-18 103.8300 8.3700 5.00 INE523E07BE2 L & T FINANCE LIMITED 8.85% 17-Apr-19 100.0000 8.8400 100.00 INE445L07013 NABHA POWER LIMITED 9.50% 01-Sep-19 100.1294 8.8548 250.00 INE134E08GQ9 POWER FINANCE CORPORATION LTD 8.65% 28-Nov-19 100.9669 8.3600 250.00 INE115A07GH7 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 8.72% 28-Nov-19 100.4999 8.5549 250.00 INE115A07GH7 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 8.72% 28-Nov-19 100.4999 8.5550 250.00 INE134E08GQ9 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.65% 28-Nov-19 100.9669 8.3600 250.00 INE691I07893 L & T INFRASTRUCTURE FINANCE 8.65% 21-Jan-20 99.7400 8.7000 80.00 INE069A08053 ADITYA BIRLA NUVO LIMITED 8.68% 02-Feb-20 99.7671 8.7200 800.00 INE261F08444 NABARD 8.18% 10-Feb-20 100.0449 8.1500 1550.00 INE261F08444 NABARD 8.18% 10-Feb-20 100.0449 8.1500 1500.00 INE043D07HI1 IDFC LIMITED 8.63% 18-Feb-20 99.8512 8.6500 1200.00 INE043D07HI1 IDFC LIMITED 8.63% 18-Feb-20 99.8512 8.6500 600.00 INE084G09230 TAMILNADU ELECTRICITY BOARD 8.32% 19-Feb-20 96.8000 9.3594 50.00 INE134E08GX5 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 8.36% 26-Feb-20 100.0521 8.3300 300.00 INE134E08GX5 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 8.36% 26-Feb-20 100.0521 8.3300 300.00 INE115A07GX4 LIC HOUSING FINANCE LTD. 8.68% 30-Mar-20 100.4862 8.5400 160.00 INE115A07GX4 LIC HOUSING FINANCE LTD. 8.68% 30-Mar-20 100.4862 8.5396 150.00 INE740F08397 WEST BENGAL INFRASTRUCTURE DEVT 9.20% 06-Apr-20 100.5400 9.2500 4.00 INE130C07275 AMTEK AUTO LIMITED 10.50% 07-Apr-20 97.8900 11.5100 120.00 INE043D07HY8 INFRASTRUCTURE DEVELOPMENT FINANCE 8.64% 15-Apr-20 100.1500 8.6000 316.00 INE691I07AC4 L & T INFRASTRUCTURE FINANCE 8.70% 20-Apr-20 100.0000 8.7000 100.00 INE134E08HF0 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.38% 27-Apr-20 100.1265 8.3375 67.00 INE134E08HF0 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.38% 27-Apr-20 100.1265 8.3421 50.00 INE549F08467 KARNATAKA STATE FINANCIAL CORP 8.39% 24-Jun-20 99.1300 9.0200 2.00 INE001A07FT6 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 8.90% 18-Aug-20 101.6448 8.4750 100.00 INE848E07419 NHPC LIMITED 8.78% 11-Feb-21 102.0417 8.3024 50.00 INE062A08033 STATE BANK OF INDIA 9.75% 16-Mar-21 101.1000 8.3500 0.90 INE081A08165 TATA IRON AND STEEL COMPANY LTD RESET 18-Mar-21 109.2500 9.9254 50.00 INE134E08925 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.85% 31-May-21 101.8200 8.4489 40.00 INE020B08591 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.48% 10-Aug-21 105.0527 8.3900 250.00 INE657I08017 RELIANCE GAS TRANSPORTATION 10.25% 22-Aug-21 103.2000 9.5312 30.00 INE202B08389 DEWAN HOUSING FINANCE CORPORATION RESET 23-Sep-21 102.6300 12.0907 8.00 INE018E08052 SBI CARDS & PAYMENT SERVICES PVT 9.00% 26-Nov-21 101.6300 8.6400 20.00 INE020B08872 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.44% 04-Dec-21 100.5500 8.3300 86.00 INE155A08258 TATA MOTORS LIMITED 9.02% 10-Dec-21 100.6000 8.8700 100.00 INE774D08KX2 MAHINDRA & MAHINDRA FINANCIAL 10.50% 13-Dec-21 105.6092 9.3000 76.00 INE872A08BX9 SREI INFRASTRUCTURE FINANCE LTD 11.90% 23-Dec-21 104.7300 10.8300 0.50 INE752E07MF1 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.20% 23-Jan-22 99.4036 8.2999 100.00 INE752E07MF1 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.20% 23-Jan-22 99.4036 8.3000 100.00 INE861G08035 FOOD CORPORATION OF INDIA 9.95% 07-Mar-22 109.8186 8.0200 1100.00 INE237A08932 KOTAK MAHINDRA BANK LTD 8.45% 30-Mar-22 100.1463 8.4100 250.00 INE237A08932 KOTAK MAHINDRA BANK LTD 8.45% 30-Mar-22 100.1463 8.4097 150.00 INE018A08AJ0 LARSEN AND TOUBRO LIMITED 9.75% 11-Apr-22 107.3932 8.3000 250.00 INE081A08181 TATA IRON AND STEEL COMPANY LTD 2.00% 23-Apr-22 111.5753 8.9500 550.00 INE081A08181 TATA IRON AND STEEL COMPANY LTD 2.00% 23-Apr-22 111.5753 8.9499 50.00 INE134E08EU6 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 9.39% 29-Jun-22 103.7867 8.6417 100.00 INE134E08EU6 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 9.39% 29-Jun-22 103.7867 8.2600 100.00 INE202B07597 DEWAN HOUSING FINANCE CORPORATION 11.00% 29-Jun-22 103.6000 10.2500 1.00 INE652A09054 STATE BANK OF PATIALA RESET 20-Dec-22 102.3500 8.2500 1.00 INE848E07435 NHPC LIMITED 8.78% 11-Feb-23 102.4687 8.3212 50.00 INE752E07KN9 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.80% 13-Mar-23 103.1439 8.2294 250.00 INE752E07KN9 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.80% 13-Mar-23 102.9685 8.2600 250.00 INE752E07LB2 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.70% 15-Jul-23 102.5147 8.2500 250.00 INE752E07KI9 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.85% 19-Oct-23 103.1339 8.3000 50.00 INE539K08112 CREDILA FINANCIAL SERVICES PVT LTD 11.75% 09-Jul-24 110.9700 11.7500 30.00 INE084A08052 BANK OF INDIA 11.00% 08-Aug-24 106.9300 9.8000 326.00 INE134E08GD7 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.37% 19-Aug-24 106.1674 8.3699 50.00 INE134E08GD7 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.37% 19-Aug-24 106.1674 8.3700 50.00 INE134E08GG0 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.39% 27-Aug-24 106.3007 8.3699 50.00 INE134E08GG0 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.39% 27-Aug-24 106.3007 8.3700 50.00 INE001A07NB8 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.34% 28-Aug-24 105.3900 8.4600 3.00 INE733E07JO9 NTPC LIMITED 9.17% 22-Sep-24 105.3010 8.3146 600.00 INE139F07063 KONKAN RAILWAY CORPORATION LIMITED 9.08% 25-Sep-24 105.2400 8.4350 22.00 INE636F07183 NORTH EASTERN ELECTRIC POWER CORP 9.60% 01-Oct-24 102.1000 9.4000 20.00 INE043D07GX2 IDFC LIMITED 9.17% 14-Oct-24 103.7900 8.5477 550.00 INE043D07GX2 IDFC LIMITED 9.17% 14-Oct-24 103.7754 8.5500 392.50 INE705A08037 VIJAYA BANK 9.15% 30-Oct-24 103.6500 8.5700 19.00 INE153A08048 MAHANAGAR TELEPHONE NIGAM LIMITED 8.24% 19-Nov-24 102.1725 8.0600 250.00 INE039A07801 IFCI LIMITED 9.90% 01-Dec-24 101.1900 9.6778 125.40 INE043D07HC4 IDFC LIMITED 8.49% 11-Dec-24 99.4884 8.5500 150.00 INE043D07HC4 IDFC LIMITED 8.49% 11-Dec-24 99.4884 8.5500 150.00 INE340M08137 TAMILNADU GENERATION AND DISTRIBUT 9.20% 18-Dec-24 99.8500 9.4400 5.00 INE134E08GV9 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 8.65% 28-Dec-24 101.9500 8.3300 700.00 INE134E08GV9 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 8.65% 28-Dec-24 102.1474 8.3017 400.00 INE990D07312 KRISHNA BHAGYA JALA NIGAM LTD 8.75% 31-Dec-24 99.0000 8.9100 158.00 INE043D07HD2 IDFC LIMITED 8.67% 03-Jan-25 100.9070 8.5100 84.00 INE020B08898 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.23% 23-Jan-25 99.6400 8.2800 424.00 INE752E07MG9 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.20% 23-Jan-25 99.5671 8.2500 200.00 INE752E07MG9 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.20% 23-Jan-25 99.5671 8.2500 200.00 INE020B08898 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.23% 23-Jan-25 99.3737 8.3250 150.00 INE001A07NJ1 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 8.40% 23-Jan-25 99.5995 8.4450 50.00 INE001A07NJ1 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 8.40% 23-Jan-25 99.5995 8.4450 50.00 INE774D08LK7 MAHINDRA & MAHINDRA FINANCIAL SERV 9.18% 31-Jan-25 98.9300 9.3400 552.00 INE001A07NL7 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 8.33% 06-Feb-25 99.0000 8.4700 1500.00 INE020B08906 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.27% 06-Feb-25 99.6642 8.3200 200.00 INE020B08906 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.27% 06-Feb-25 99.6642 8.3200 200.00 INE001A07NP8 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 8.43% 04-Mar-25 99.8000 8.4473 50.00 INE013A08366 RELIANCE CAPITAL LIMITED 9.65% 18-Mar-25 100.0000 9.6400 6.00 INE733E07JP6 NTPC LIMITED SR-54 8.49% 25-Mar-25 102.1194 8.1400 531.90 INE262F07071 KARNATAKA NEERAVARI NIGAM LIMITED 8.75% 31-Mar-25 98.8000 8.9400 300.00 INE020B08930 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.30% 10-Apr-25 100.0421 8.3000 1450.00 INE020B08930 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.30% 10-Apr-25 100.0421 8.3001 50.00 INE206D08212 NUCLEAR POWER CORPORATION OF INDIA 8.40% 28-Nov-25 101.9722 8.2764 50.00 INE206D08212 NUCLEAR POWER CORPORATION OF INDIA 8.40% 28-Nov-25 101.9722 8.2750 50.00 INE206D08261 NUCLEAR POWER CORPORATION OF INDIA 8.14% 25-Mar-26 100.2563 8.2600 300.00 INE891F08018 RAJASTHAN RAJYA VIDYUT UTPADAN 9.00% 24-Dec-26 100.5000 9.0000 30.00 INE572F08089 RAJASTHAN RAJYA VIDYUT PRASARAN 8.69% 23-Mar-27 99.0500 - 60.00 INE206D08279 NUCLEAR POWER CORPORATION OF INDIA 8.14% 25-Mar-27 100.2361 8.2650 250.00 INE039A09PN4 IFCI LIMITED 9.90% 05-Nov-27 100.0500 9.8700 13.40 INE206D08238 NUCLEAR POWER CORPORATION OF INDIA 8.40% 28-Nov-27 102.2552 8.2675 100.00 INE206D08287 NUCLEAR POWER CORPORATION OF INDIA 8.14% 25-Mar-28 100.2421 8.2650 250.00 INE206D08246 NUCLEAR POWER CORPORATION OF INDIA 8.40% 28-Nov-28 102.3502 8.2675 100.00 INE206D08295 NUCLEAR POWER CORPORATION OF INDIA 8.14% 25-Mar-29 100.2629 8.2650 250.00 INE206D08253 NUCLEAR POWER CORPORATION OF INDIA 8.40% 28-Nov-29 102.5279 8.2575 100.00 INE752E07MK1 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.15% 09-Mar-30 99.3171 8.2207 50.00 INE206D08303 NUCLEAR POWER CORPORATION OF INDIA 8.14% 25-Mar-30 100.2680 8.2650 150.00 INE305A09208 TOURISM FINANCE CORPORATION OF IND 9.65% 25-Feb-33 103.2500 9.2543 5.00 INE848E07534 NHPC LIMITED 8.67% 02-Nov-33 116.1881 7.0700 0.90 INE512S08013 CHHATTISGARH STATE POWER 8.72% 27-Mar-35 99.9900 8.9000 420.00 INE245A08042 THE TATA POWER COMPANY LIMITED 10.75% 21-Aug-72 105.3000 9.9500 7.00 INE065L08033 GUJARAT STATE PETROLEUM CORP LTD. 10.45% 28-Sep-72 105.0000 9.7200 1.00 INE008A08U84 IDBI BANK LIMITED 10.75% 31-Dec-99 INE065L08033 GUJARAT STATE PETROLEUM CORP LTD. 10.45% 28-Sep-72 105.0000 9.7200 1.00 INE008A08U84 IDBI BANK LIMITED 10.75% 31-Dec-99 106.4670 9.6493 1580.00 INE457A09215 BANK OF MAHARASHTRA 9.48% 31-Dec-99 95.3395 10.7600 1138.00 INE160A08076 PUNJAB NATIONAL BANK 9.15% 31-Dec-99 100.4200 9.0700 570.00 INE705A08060 VIJAYA BANK SR-II 10.40% 31-Dec-99 98.8800 10.6800 431.00 INE028A08075 BANK OF BARODA 9.48% 31-Dec-99 100.4100 9.3400 365.00 INE141A08027 ORIENTAL BANK OF COMMERCE 9.48% 31-Dec-99 97.9953 10.0000 250.00 INE565A09231 INDIAN OVERSEAS BANK 10.00% 31-Dec-99 99.7200 10.0500 206.00 INE077A08072 DENA BANK 10.20% 31-Dec-99 97.6000 10.6300 100.00 INE476A08035 CANARA BANK 9.55% 31-Dec-99 99.2800 9.6500 50.00 INE688I08079 CAPITAL FIRST LIMITED - 31-Dec-99 102.7800 10.5000 30.00 INE112A08010 CORPORATION BANK 9.51% 31-Dec-99 96.9800 10.3100 7.00 =============================================================================================== NOTE:- (*) - DIRTY PRICE BSE - Bombay Stock Exchange NSE - National Stock Exchange 