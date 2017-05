Apr 23 Below are the details of Indian corporate bonds dealt on BSE & NSE. (10 million = 1 crore) EXCHANGES VOLUME IN MILLIONS --------- ------------------ BSE 16623.10 NSE 45847.50 ============= TOTAL 62470.60 ----------------------------------------------------------------------------------------------- ISIN SECURITY COUPON MATURITY LAST TRD WTD AVG CUM. VOL DATE PRICE YIELD IN MLNS ----------------------------------------------------------------------------------------------- BSE === INE043D07EH0 IDFC LIMITED 9.15% 26-Feb-16 100.3217 8.6700 650.00 INE261F09II8 NATIONAL BANK OF AGRICULTURE 8.95% 07-Mar-16 100.3301 8.4900 1000.00 INE895D08329 TATA SONS LIMITED 9.90% 18-Mar-16 100.9076 8.7600 50.00 INE001A07DU7 HDFC LTD 8.80% 02-May-16 100.1263 8.6600 250.00 INE115A07DU7 LIC HOUSING FINANCE LTD 8.64% 03-May-16 99.9768 8.6600 250.00 INE043D07EV1 IDFC LTD 8.49% 06-May-16 99.8376 8.6500 1150.00 INE115A07EJ8 LIC HOUSING FINANCE LTD 10.18% 19-Sep-16 101.8224 8.6600 450.00 INE115A07EM2 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 9.45% 14-Oct-16 100.9447 8.6700 250.00 INE800H07215 OMAXE LIMITED 14.00% 23-Dec-16 100.0900 - 0.50 INE043D07FA2 IDFC LIMITED 7.98% 19-May-17 98.8073 8.6200 100.00 INE445L08151 NABHA POWER LIMITED 9.40% 25-Sep-17 102.0819 8.3600 100.00 INE043D07GY0 IDFC LTD 8.43% 13-Nov-17 99.4947 8.6200 1000.00 INE800H07223 OMAXE LIMITED 14.00% 23-Dec-17 100.0500 - 3.00 INE963K07058 STL FERTILIZERS PVT LTD 13.80% 06-Feb-18 114.8100 10.7300 1744.00 INE774D07JG1 MAHINDRA 9.25% 20-Apr-18 101.1923 8.7800 300.00 INE001A07NO1 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 8.70% 26-Apr-18 100.6875 8.4300 150.00 INE261F09EL1 NABARD 0.00% 01-May-18 78.9000 8.1600 0.70 INE020B07IA8 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.63% 05-Feb-19 103.8963 8.3600 500.00 INE115A07FU2 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 9.44% 30-Aug-19 103.0972 8.5300 2250.00 INE752E07LT4 POWER GRID CORPORATION LTD 8.93% 20-Oct-19 102.4285 8.2400 100.00 INE039A07751 IFCI LTD 9.80% 01-Dec-19 100.1800 9.7100 19.90 INE130C07234 AMTEK AUTO LIMITED 10.50% 02-Jan-20 99.9800 10.9100 7.00 INE114A07885 STEEL AUTHORITY OF INDIA LTD 8.30% 21-Jan-20 100.2983 8.2000 750.00 INE691I07893 LNT INFRASTRUCTURE FINANCE CO LTD 8.65% 21-Jan-20 99.7300 8.7000 30.00 INE043D07HI1 IDFC LIMITED 8.63% 18-Feb-20 100.0200 8.6600 356.00 INE752E07MI5 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.15% 09-Mar-20 99.2734 8.2600 400.00 INE296A07FN5 BAJAJ FINANCE LIMITED 8.95% 25-Mar-20 100.2415 8.8800 250.00 INE043D08DJ6 INFRASTRUCTURE DEVELOPMENT FINANCE 8.65% 24-May-20 99.9339 8.6600 100.00 INE018A08AH4 LARSEN AND TOUBRO LIMITED 8.95% 26-May-20 102.4627 8.3300 50.00 INE020B08450 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.80% 25-Oct-20 101.3700 8.4600 1.00 INE360C07054 DPSC LIMITED 10.75% 03-Nov-20 103.7902 9.8000 100.00 INE134E08DG7 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.78% 15-Nov-20 101.2900 8.4600 1.00 INE039A07785 IFCI LTD 9.90% 01-Dec-21 101.4500 9.5600 3.00 INE020B08872 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.44% 04-Dec-21 100.5900 8.3300 20.00 INE861G08035 FOOD CORPORATION OF INDIA 9.95% 07-Mar-22 109.5455 8.0800 350.00 INE148I08108 INDIABULLS HOUSING FINANCE LIMITED 10.10% 28-Mar-23 100.7800 9.9400 24.00 INE752E07LB2 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.70% 15-Jul-23 102.5447 8.2500 250.00 INE114A07489 STEEL AUTHORITY OF INDIA LIMITED 8.70% 25-Aug-24 101.3100 8.4800 1.00 INE721A07IO4 SHRIRAM TRANSPORT FINANCE COMPANY 10.00% 13-Nov-24 101.8800 12.1000 10.00 INE238A08351 AXIS BANK LTD 8.85% 05-Dec-24 102.8897 8.3900 50.00 INE134E08GU1 POWER FINANCE CORPORATION LTD 8.48% 09-Dec-24 100.7759 8.3500 100.00 INE340M08137 TAMIL NADU GENERATION AND 9.20% 18-Dec-24 99.0500 9.3500 36.00 INE134E08GV9 POWER FINANCE CORPORATION LTD 8.65% 28-Dec-24 101.8835 8.3500 100.00 INE043D07HD2 IDFC LTD 8.67% 03-Jan-25 100.9800 8.5000 2.00 INE774D08LK7 MAHINDRA N MAHINDRA FINANCIAL 9.18% 31-Jan-25 100.4000 9.1000 5.00 INE020B08906 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.27% 06-Feb-25 99.7017 8.3100 50.00 INE160A08068 PUNJAB NATIONAL BANK 8.23% 09-Feb-25 99.4446 8.3100 200.00 INE752E07MJ3 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.15% 09-Mar-25 98.7823 8.3300 200.00 INE134E08GY3 POWER FINANCE CORPORATION LTD 8.20% 10-Mar-25 99.2000 8.3100 20.00 INE020B08930 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.30% 10-Apr-25 100.0413 0.0000 250.00 INE206D08261 NATIONAL POWER CORPORATION OF 8.14% 25-Mar-26 100.2891 8.1100 250.00 INE891F08018 RAJASTHAN RAJYA VIDYUT UTPADAN 9.00% 24-Dec-26 100.4500 9.1600 37.00 INE031A07840 HOUSING AND URBAN DEVELOPMENT CORP 8.20% 05-Mar-27 108.3400 7.1300 3.00 INE206D08279 NUCLEAR POWER CORPORATION OF INDIA 8.14% 25-Mar-27 100.2720 8.1100 300.00 INE020B07GX4 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 7.38% 19-Dec-27 102.2900 7.0900 3.00 INE031A07865 HOUSING AND URBAN DEVELOPMENT CORP 7.51% 16-Feb-28 101.9806 7.2600 1.00 INE206D08287 NUCLEAR POWER CORPORATION OF INDIA 8.14% 25-Mar-28 100.2797 8.1100 300.00 INE906B07DB7 NATIONAL HIGHWAYS AUTHORITY OF 8.48% 22-Nov-28 111.2434 7.1500 250.00 INE557F07090 NATIONAL HOUSING BANK 8.63% 13-Jan-29 113.6700 7.0400 5.00 INE206D08295 NUCLEAR POWER CORPORATION OF INDIA 8.14% 25-Mar-29 100.3420 8.1000 250.00 INE752E07MK1 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.15% 09-Mar-30 98.4615 8.2800 250.00 INE206D08303 NUCLEAR POWER CORPORATION OF INDIA 8.14% 25-Mar-30 100.3501 8.1100 250.00 INE787H07156 INDIA INFRASTRUCTURE FINANCE 7.40% 22-Jan-33 102.4700 7.1400 2.00 INE134E07455 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 8.67% 16-Nov-33 115.8200 7.1000 10.00 INE733E07JG5 NTPC LTD 8.66% 16-Dec-33 115.1430 7.1600 200.00 INE245A08042 TATA POWER COMPANY LIMITED 10.75% 21-Aug-72 103.3438 0.0000 2.00 INE081A08173 TATA STEEL LIMITED 11.50% 11-May-99 110.5500 0.0000 4.00 INE008A08U84 IDBI BANK LIMITED PERPETUAL 10.75% 31-Dec-99 101.2083 10.2200 300.00 INE084A08052 BANK OF INDIA 11.00% 31-Dec-99 107.1800 3.9400 166.00 INE081A08165 TATA STEEL LIMITED 11.80% 31-Dec-99 111.6500 0.0000 6.00 NSE === INE804I07EM4 ECL FINANCE LIMITED NIFTY 18-May-15 169.3760 0.0000 19.80 INE804I07EN2 ECL FINANCE LIMITED NIFTY 18-May-15 171.3570 0.0000 17.40 INE909H07AV2 TATA MOTORS FINANCE LIMITED 10.75% 27-Sep-15 100.5141 8.9599 17.00 INE804I07HA2 ECL FINANCE LIMITED NIFTY 27-Nov-15 162.2100 0.0000 0.50 INE208A07349 ASHOK LEYLAND LIMITED 10.05% 28-Dec-15 99.9561 9.8100 50.00 INE043D07EH0 IDFC LIMITED 9.15% 26-Feb-16 100.3217 8.6200 650.00 INE261F09II8 NABARD 8.95% 07-Mar-16 100.3301 8.4600 1000.00 INE895D08329 TATA SONS LIMITED 9.90% 18-Mar-16 100.9076 8.7200 50.00 INE001A07LG1 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 8.80% 02-May-16 100.1263 8.6500 250.00 INE115A07DU7 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 8.64% 03-May-16 99.9768 8.6500 300.00 INE202B07753 DEWAN HOUSING FINANCE CORP. LTD. 0.00% 06-May-16 110.5214 9.5000 2000.00 INE043D07EV1 IDFC LIMITED 8.49% 06-May-16 99.8373 8.6500 1150.00 INE115A07EJ8 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 10.18% 19-Sep-16 101.8224 8.6500 450.00 INE866I07578 INDIA INFOLINE FINANCE LIMITED 12.00% 29-Sep-16 102.8255 10.3240 5.00 INE740F08330 WEST BENGAL INFRASTRUCTURE DEVT 9.10% 04-Oct-16 98.8000 10.2600 8.00 INE115A07EM2 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 9.45% 14-Oct-16 100.9447 8.6500 250.00 INE804I07SG6 ECL FINANCE LIMITED 11.60% 28-Jan-17 103.5400 9.8000 20.00 INE013A07XM9 RELIANCE CAPITAL LIMITED 0.00% 13-Feb-17 124.0000 0.0000 2.00 INE020B07II1 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.52% 25-Mar-17 102.6389 7.9586 915.00 INE053F07769 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 7.95% 10-Apr-17 100.0000 7.9500 100.00 INE514E08DQ9 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 9.05% 12-May-17 99.9964 9.0286 1750.00 INE514E08DQ9 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 9.05% 12-May-17 99.9964 8.4000 1750.00 INE043D07FA2 IDFC 7.98% 19-May-17 98.8073 8.6100 100.00 INE740F08363 WEST BENGAL INFRASTRUCTURE DEVT 9.30% 08-Oct-17 100.5000 9.2900 2.00 INE572E09247 PNB HOUSING FINANCE LIMITED 9.05% 21-Oct-17 101.3398 8.6000 128.00 INE043D07GY0 IDFC LIMITED 8.43% 13-Nov-17 99.4947 8.6100 1000.00 INE134E08GP1 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 8.50% 28-Nov-17 100.3940 8.2800 250.00 INE134E08GP1 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 8.50% 28-Nov-17 100.3940 8.2800 250.00 INE019A07381 JSW STEEL LIMITED 9.62% 23-Dec-17 99.8679 10.0200 50.00 INE321N07012 KKR INDIA FINANCIAL SERVICES PVT - 16-Jan-18 102.9437 10.4000 100.00 INE963K07058 STL FERTILIZERS PRIVATE LIMITED 13.80% 06-Feb-18 114.8100 - 872.00 INE146O07037 HINDUJA LEYLAND FINANCE LIMITED 10.65% 16-Feb-18 100.6008 10.3500 355.00 INE089C07059 STERLITE TECHNOLOGIES LIMITED 10.60% 16-Mar-18 100.4829 10.3700 359.00 INE036A07146 RELIANCE INFRASTRUCTURE LIMITED 11.15% 30-Mar-18 101.1500 10.6500 150.00 INE114A07893 STEEL AUTHORITY OF INDIA LIMITED 7.95% 09-Apr-18 99.9253 7.9700 200.00 INE871D07NW4 INFRASTRUCTURE LEASING AND FIN - 10-Apr-18 100.0682 8.6500 10.00 INE774D07JG1 MAHINDRA MAHINDRA FINANCIAL 9.25% 20-Apr-18 101.1923 8.7700 300.00 INE001A07NO1 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 8.70% 26-Apr-18 100.6875 8.4200 150.00 INE814H07018 ADANI POWER LIMITED - 30-Apr-18 100.3330 11.1194 250.00 INE306N07740 TATA CAPITAL FINANCIAL SERVICES 9.05% 22-May-18 100.1291 8.9800 140.00 INE752E07LA4 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.70% 15-Jul-18 101.4255 8.1500 100.00 INE752E07LA4 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.70% 15-Jul-18 101.4255 8.1500 100.00 INE115A07EW1 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 9.63% 22-Jan-19 103.2478 8.5501 50.00 INE115A07EW1 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 9.63% 22-Jan-19 103.2478 8.5569 50.00 INE261F09EY4 NABARD 0.00% 01-Mar-19 73.1250 8.4523 2.00 INE053F09FY2 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 8.19% 27-Apr-19 100.4798 8.2025 50.00 INE053F09FY2 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 8.19% 27-Apr-19 100.4798 8.2029 50.00 INE020B07IV4 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.02% 18-Jun-19 102.2030 8.3500 50.00 INE020B07IV4 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.02% 18-Jun-19 102.2030 8.3500 50.00 INE115A07FU2 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 9.44% 30-Aug-19 103.0972 8.5300 2250.00 INE752E07LT4 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.93% 20-Oct-19 102.4285 8.2300 100.00 INE872A07TN4 SREI INFRASTRUCTURE FINANCE LTD 11.25% 12-Nov-19 102.1000 10.6500 20.00 INE202B07CL2 DEWAN HOUSING FINANCE CORPORATION 9.75% 18-Nov-19 100.2200 9.6558 13.00 INE975G08074 IL&FS TRANSPORTATION NETWORKS LTD 11.50% 20-Nov-19 100.7290 11.6100 4.00 INE115A07GH7 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 8.72% 28-Nov-19 100.4634 8.5646 990.00 INE115A07GH7 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 8.72% 28-Nov-19 100.4249 8.5750 800.00 INE019A07407 JSW STEEL LIMITED TRANCHE 3 9.72% 23-Dec-19 100.0505 10.0300 100.00 INE130C07234 AMTEK AUTO LIMITED 10.50% 02-Jan-20 100.0000 10.9100 25.00 INE321N07038 KKR INDIA FINANCIAL SERVICES PVT - 16-Jan-20 103.1303 10.4000 100.00 INE114A07885 STEEL AUTHORITY OF INDIA LIMITED 8.30% 21-Jan-20 100.3366 8.1900 750.00 INE691I07893 L & T INFRASTRUCTURE FINANCE 8.65% 21-Jan-20 99.7200 8.7000 182.50 INE721A08CT4 SHRIRAM TRANSPORT FINANCE COMPANY 10.65% 28-Jan-20 102.3195 10.0000 400.00 INE069A08053 ADITYA BIRLA NUVO LIMITED 8.68% 02-Feb-20 99.3130 8.8402 250.00 INE146O07052 HINDUJA LEYLAND FINANCE LIMITED 10.65% 16-Feb-20 100.6256 10.4500 450.00 INE043D07HI1 IDFC LIMITED 8.63% 18-Feb-20 99.8506 8.6500 1306.00 INE043D07HI1 IDFC LIMITED 8.63% 18-Feb-20 99.8506 8.6500 950.00 INE084G09230 TAMILNADU ELECTRICITY BOARD 8.32% 19-Feb-20 98.1600 8.9900 50.00 INE752E07MI5 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.15% 09-Mar-20 99.5413 8.2500 400.00 INE804I07ZM9 ECL FINANCE LIMITED OPT-V 10.60% 12-Mar-20 101.0000 10.3100 8.00 INE872A08BE9 SREI INFRASTRUCTURE FINANCE LTD 10.20% 23-Mar-20 100.0000 10.4550 20.00 INE296A07FN5 BAJAJ FINANCE LIMITED 8.95% 25-Mar-20 100.2415 8.8700 250.00 INE115A07GX4 LIC HOUSING FINANCE LTD. 8.68% 30-Mar-20 100.6386 8.4995 150.00 INE115A07GX4 LIC HOUSING FINANCE LTD. 8.68% 30-Mar-20 100.6386 8.5000 150.00 INE130C07275 AMTEK AUTO LIMITED 10.50% 07-Apr-20 99.9200 10.9300 120.00 INE043D07HY8 INFRASTRUCTURE DEVELOPMENT FINANCE 8.64% 15-Apr-20 100.0300 8.6200 149.00 INE691I07AC4 L & T INFRASTRUCTURE FINANCE 8.70% 20-Apr-20 100.0000 8.6900 200.00 INE134E08HF0 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.38% 27-Apr-20 100.3000 8.2900 906.00 INE134E08HF0 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.38% 27-Apr-20 100.0760 8.3546 500.00 INE043D08DJ6 INFRASTRUCTURE DEVELOPMENT FINANCE 8.65% 24-May-20 99.9339 8.6500 100.00 INE018A08AH4 LARSEN AND TOUBRO LIMITED 8.95% 26-May-20 102.4627 8.3200 50.00 INE001A07FT6 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 8.90% 18-Aug-20 101.7063 8.4600 100.00 INE001A07FT6 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 8.90% 18-Aug-20 101.7063 8.4600 100.00 INE020B08450 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.80% 25-Oct-20 98.0400 9.2500 1.00 INE360C07054 DPSC LIMITED 10.75% 03-Nov-20 100.0000 10.7100 100.00 INE134E08DG7 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.78% 15-Nov-20 97.9600 9.2400 1.00 INE631K07028 WEST BENGAL STATE ELECTRICITY 10.29% 26-Jul-21 101.0000 10.3100 2.00 INE018E08052 SBI CARDS & PAYMENT SERVICES 9.00% 26-Nov-21 101.5800 8.6500 50.00 INE020B08872 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.44% 04-Dec-21 100.4100 8.3598 288.00 INE155A08258 TATA MOTORS LIMITED 9.02% 10-Dec-21 100.7000 8.8500 27.00 INE861G08035 FOOD CORPORATION OF INDIA 9.95% 07-Mar-22 109.4911 8.0800 550.00 INE861G08035 FOOD CORPORATION OF INDIA 9.95% 07-Mar-22 109.4911 8.0793 200.00 INE290B07063 OCL INDIA LIMITED 9.90% 30-Mar-22 100.0000 9.9000 1000.00 INE038A07258 HINDALCO LIMITED 9.55% 25-Apr-22 101.9633 9.1495 50.00 INE038A07258 HINDALCO LIMITED 9.55% 25-Apr-22 101.9633 9.1500 50.00 INE039A09PM6 IFCI LIMITED 9.90% 05-Nov-22 100.2000 9.8300 1.30 INE020B08807 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.02% 19-Nov-22 103.3600 8.3800 50.00 INE787H07131 INDIA INFRASTRUCTURE FINANCE 7.19% 22-Jan-23 100.1536 7.1500 10.00 INE752E07KN9 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.80% 13-Mar-23 102.7701 8.2950 350.00 INE752E07KN9 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.80% 13-Mar-23 102.7701 8.2945 100.00 INE268A07145 STERLITE INDUSTRIES (INDIA) LTD 9.10% 05-Apr-23 99.5593 9.2607 250.00 INE752E07LB2 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.70% 15-Jul-23 102.6330 8.2299 250.00 INE752E07LB2 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.70% 15-Jul-23 102.6330 8.2300 250.00 INE752E07KI9 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.85% 19-Oct-23 103.1339 8.3057 100.00 INE202B07BH2 DEWAN HOUSING FINANCE CORPORATION 10.70% 24-Jun-24 103.9900 9.9900 125.00 INE084A08052 BANK OF INDIA 11.00% 08-Aug-24 108.0000 9.6400 158.00 INE114A07489 STEEL AUTHORITY OF INDIA LIMITED 8.70% 25-Aug-24 97.6700 9.1800 1.00 INE001A07NB8 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.34% 28-Aug-24 105.3900 8.4600 2.00 INE296A08714 BAJAJ FINANCE LIMITED 10.15% 19-Sep-24 104.4400 9.3900 14.00 INE043D07GX2 IDFC LIMITED 9.17% 14-Oct-24 103.7900 8.5476 226.00 INE141A08019 ORIENTAL BANK OF COMMERCE 9.20% 27-Oct-24 103.6492 8.6000 200.00 INE705A08037 VIJAYA BANK 9.15% 30-Oct-24 103.7300 8.5600 19.00 INE202B07CM0 DEWAN HOUSING FINANCE CORP. LTD. 9.85% 18-Nov-24 101.0800 9.6473 11.00 INE039A07801 IFCI LIMITED 9.90% 01-Dec-24 101.3000 9.6600 50.00 INE477A08025 CANFIN HOMES LIMITED 8.94% 03-Dec-24 101.3800 8.7000 150.00 INE238A08351 AXIS BANK LIMITED 8.85% 05-Dec-24 102.8897 8.3800 50.00 INE134E08GU1 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 8.48% 09-Dec-24 100.7759 8.3400 100.00 INE340M08137 TAMILNADU GENERATION AND 9.20% 18-Dec-24 99.0500 9.5700 127.00 INE134E08GV9 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 8.65% 28-Dec-24 102.0479 8.3150 900.00 INE134E08GV9 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 8.65% 28-Dec-24 102.0479 8.3167 400.00 INE043D07HD2 IDFC LIMITED 8.67% 03-Jan-25 100.7800 8.5300 36.00 INE020B08898 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.23% 23-Jan-25 99.5286 8.3000 220.00 INE020B08898 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.23% 23-Jan-25 99.4058 8.3200 100.00 INE774D08LK7 MAHINDRA & MAHINDRA FINANCIAL 9.18% 31-Jan-25 101.1500 8.9800 103.00 INE001A07NL7 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 8.33% 06-Feb-25 99.0200 8.4654 3600.00 INE020B08906 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.27% 06-Feb-25 99.6316 8.3250 400.00 INE020B08906 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.27% 06-Feb-25 99.6642 8.3200 150.00 INE160A08068 PUNJAB NATIONAL BANK 8.23% 09-Feb-25 99.4446 8.2999 250.00 INE691I08339 L&T INFRASTRUCTURE FINANCE CO LTD 8.75% 18-Feb-25 98.9400 8.9000 30.00 INE001A07NP8 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 8.43% 04-Mar-25 99.8200 8.4442 50.00 INE752E07MJ3 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.15% 09-Mar-25 99.2603 8.2500 100.00 INE733E07JP6 NTPC LIMITED SR-54 8.49% 25-Mar-25 101.8400 8.2000 440.50 INE262F07071 KARNATAKA NEERAVARI NIGAM LIMITED 8.75% 31-Mar-25 100.4200 8.6800 400.00 INE020B08930 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.30% 10-Apr-25 100.0413 8.3003 550.00 INE020B08930 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.30% 10-Apr-25 100.0413 8.3001 500.00 INE691I08347 L & T INFRASTRUCTURE FINANCE 8.90% 17-Apr-25 100.0000 8.8900 4.00 INE062A08025 STATE BANK OF INDIA RESET 04-Nov-25 105.8000 8.1500 0.70 INE206D08261 NUCLEAR POWER CORPORATION OF INDIA 8.14% 25-Mar-26 100.2891 8.2550 300.00 INE206D08261 NUCLEAR POWER CORPORATION OF INDIA 8.14% 25-Mar-26 100.3239 8.2485 50.00 INE411L07031 WEST BENGAL STATE ELECTRICITY DIST 10.85% 04-Aug-26 102.7500 10.6900 80.00 INE891F08018 RAJASTHAN RAJYA VIDYUT UTPADAN 9.00% 24-Dec-26 100.2000 9.1600 50.00 INE535N08064 HARYANA VIDYUT PRASARAN NIGAM LTD 8.62% 23-Feb-27 98.6500 9.0600 70.00 INE206D08279 NUCLEAR POWER CORPORATION OF INDIA 8.14% 25-Mar-27 100.3084 8.2550 300.00 INE891F08026 RAJASTHAN RAJYA VIDYUT UTPADAN 8.74% 26-Mar-27 98.1500 9.2000 60.00 INE039A09PN4 IFCI LIMITED 9.90% 05-Nov-27 100.1800 9.8500 50.00 INE206D08238 NUCLEAR POWER CORPORATION OF INDIA 8.40% 28-Nov-27 102.2652 8.2662 100.00 INE787H07149 INDIA INFRASTRUCTURE FINANCE 7.36% 22-Jan-28 101.1334 7.2100 10.00 INE206D08287 NUCLEAR POWER CORPORATION OF INDIA 8.14% 25-Mar-28 100.3179 8.2550 300.00 INE039A09PR5 IFCI LIMITED 9.75% 26-Apr-28 99.2400 9.8500 161.00 INE020B07HP8 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.46% 24-Sep-28 110.7830 7.1700 10.00 INE906B07DB7 NATIONAL HIGHWAYS AUTHORITY OF 8.48% 22-Nov-28 111.2634 7.1500 500.00 INE206D08246 NUCLEAR POWER CORPORATION OF INDIA 8.40% 28-Nov-28 102.3602 8.2662 100.00 INE906B07DE1 NATIONAL HIGHWAYS AUTHORITY OF 8.50% 05-Feb-29 111.2500 7.1800 12.60 INE053F07660 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 8.40% 18-Feb-29 110.5185 7.1700 10.00 INE206D08295 NUCLEAR POWER CORPORATION OF INDIA 8.14% 25-Mar-29 100.3420 8.2550 250.00 INE206D08253 NUCLEAR POWER CORPORATION OF INDIA 8.40% 28-Nov-29 102.5379 8.2563 100.00 INE752E07MK1 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.15% 09-Mar-30 99.0706 8.2500 250.00 INE206D08303 NUCLEAR POWER CORPORATION OF INDIA 8.14% 25-Mar-30 100.3501 8.2550 350.00 INE206D08303 NUCLEAR POWER CORPORATION OF INDIA 8.14% 25-Mar-30 100.5579 8.2285 50.00 INE787H07156 INDIA INFRASTRUCTURE FINANCE 7.40% 22-Jan-33 102.1645 7.1700 5.00 INE848E07534 NHPC LIMITED 8.67% 02-Nov-33 114.9485 7.1800 2.20 INE733E07JG5 NTPC LIMITED 8.66% 16-Dec-33 115.1630 7.1500 400.00 INE557F07108 NATIONAL HOUSING BANK 8.76% 13-Jan-34 115.8700 7.1800 3.00 INE512S08013 CHHATTISGARH STATE POWER 8.72% 27-Mar-35 97.4000 9.2600 200.00 INE141A08027 ORIENTAL BANK OF COMMERCE 9.48% 31-Dec-99 94.8000 10.9000 400.00 INE008A08U84 IDBI BANK LIMITED 10.75% 31-Dec-99 106.4907 9.6454 400.00 INE705A08060 VIJAYA BANK SR-II 10.40% 31-Dec-99 100.0000 10.3800 164.00 INE028A08075 BANK OF BARODA 9.48% 31-Dec-99 100.2000 9.4000 50.00 INE539K08120 CREDILA FINANCIAL SERVICES PVT. - 31-Dec-99 105.0000 9.6600 30.00 INE160A08076 PUNJAB NATIONAL BANK 9.15% 31-Dec-99 99.9000 9.1483 5.00 INE112A08010 CORPORATION BANK 9.51% 31-Dec-99 96.6000 10.4200 4.00 INE476A08035 CANARA BANK 9.55% 31-Dec-99 99.1500 9.6700 3.00 INE565A09231 INDIAN OVERSEAS BANK 10.00% 31-Dec-99 97.4200 10.6800 2.00 INE457A09215 BANK OF MAHARASHTRA 9.48% 31-Dec-99 96.2000 10.5100 2.00 =============================================================================================== NOTE:- (*) - DIRTY PRICE BSE - Bombay Stock Exchange NSE - National Stock Exchange Corporate Debt Master Page : Corporate Bond Deals : Corporate Bond Indicative Quotes : - Corporate Bond Benchmark : <0#BBB-INBMK=> Contact Mumbai Rate Reporting Unit: +91 22 6180 7222 / 3317 7222, rru.data@thomsonreuters.com