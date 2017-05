Apr 24 Below are the details of Indian corporate bonds dealt on BSE & NSE. (10 million = 1 crore) EXCHANGES VOLUME IN MILLIONS --------- ------------------ BSE 8096.50 NSE 43467.00 ============= TOTAL 51563.50 ----------------------------------------------------------------------------------------------- ISIN SECURITY COUPON MATURITY LAST TRD WTD AVG CUM. VOL DATE PRICE YIELD IN MLNS ----------------------------------------------------------------------------------------------- BSE === INE115A07EF6 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 9.02% 15-Jul-15 99.9715 8.8400 250.00 INE535H07191 FULLERTON INDIA CREDIT CO LTD 11.10% 04-Sep-15 100.5408 9.1400 250.00 INE535H07209 FULLERTON INDIA CREDIT COMPANY LTD 10.50% 11-Dec-15 100.7393 9.0400 250.00 INE118D07112 LAFARGE INDIA PVT. LTD 9.15% 12-Feb-16 100.2622 8.7200 500.00 INE916DA7GR5 KOTAK MAHINDRA PRIME LIMITED 8.80% 27-Mar-17 100.1204 8.7100 300.00 INE115A07FG1 LIC HOUSING FINANCE LTD 9.69% 27-Mar-17 102.1220 8.4300 60.00 INE134E08EW2 POWER FINANCE CORPORATION LTD 9.27% 21-Aug-17 101.9168 8.2800 20.00 INE019A07381 JSW STEEL LTD 9.62% 23-Dec-17 100.0800 9.5400 500.00 INE148I08017 INDIABULLS HOUSING FINANCE LIMITED 10.50% 26-Mar-18 101.8000 9.9100 2.50 INE774D07JG1 MAHINDRA 9.25% 20-Apr-18 101.1923 8.7800 200.00 INE261F09EK3 NABARD 0.00% 01-May-18 78.8075 8.2100 138.20 INE261F08493 NABARD 8.25% 24-May-18 100.6596 7.9900 100.00 INE445L08185 NABHA POWER LIMITED 8.95% 04-Sep-18 102.2228 8.1400 200.00 INE081A08199 TATA STEEL 9.15% 24-Jan-19 101.2984 8.7100 450.00 INE155A08084 TATA MOTORS LIMITED 10.00% 28-May-19 103.9513 2.6900 300.00 INE115A07FU2 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 9.44% 30-Aug-19 103.0972 8.5300 250.00 INE039A07751 IFCI LTD 9.80% 01-Dec-19 98.6337 10.0000 19.90 INE114A07885 STEEL AUTHORITY OF INDIA LTD 8.30% 21-Jan-20 100.4685 8.1600 750.00 INE043D07HY8 IDFC LIMITED 8.64% 15-Apr-20 100.0500 8.6200 50.00 INE804I08619 ECL FINANCE LTD 12.00% 26-Apr-20 101.6931 11.5400 18.00 INE804I08601 ECL FINANCE LTD 12.00% 26-Apr-20 104.0536 11.5000 12.00 INE121A08LT8 CHOLAMANDALAM INVESTMENT AND FIN. 11.00% 06-May-20 103.4500 10.1200 1.00 INE018A08AH4 LARSEN AND TOUBRO LIMITED 8.95% 26-May-20 102.4618 8.3300 250.00 INE787H07131 INDIA INFRASTRUCTURE FINANCE 7.19% 22-Jan-23 100.2409 7.1400 10.00 INE906B07DA9 NATIONAL HIGHWAYS AUTHORITY OF 8.35% 22-Nov-23 107.4714 7.1400 500.00 INE906B07DC5 NATIONAL HIGHWAYS AUTHORITY OF 8.27% 05-Feb-24 107.0744 7.1500 250.00 INE020B07IZ5 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.34% 25-Aug-24 106.0483 8.3700 400.00 INE705A08037 VIJAYA BANK 9.15% 30-Oct-24 103.6000 8.5700 5.00 INE238A08351 AXIS BANK LTD 8.85% 05-Dec-24 102.7560 8.4100 500.00 INE340M08137 TAMIL NADU GENERATION AND DISTRIBU 9.20% 18-Dec-24 98.9500 9.6300 21.00 INE134E08GV9 POWER FINANCE CORPORATION LTD 8.65% 28-Dec-24 101.9035 8.3400 100.00 INE020B08898 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.23% 23-Jan-25 99.3410 8.3200 50.00 INE160A08068 PUNJAB NATIONAL BANK 8.23% 09-Feb-25 99.4432 8.3100 103.00 INE001A07NP8 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 8.43% 04-Mar-25 99.8400 8.4500 50.00 INE733E07JP6 NTPC LTD 8.49% 25-Mar-25 102.2040 8.1500 130.00 INE306N08052 TATA CAPITAL FINANCIAL SERVICES 9.37% 31-Mar-25 100.1183 9.3500 150.00 INE020B08930 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.30% 10-Apr-25 100.0800 8.2900 50.00 INE206D08261 NATIONAL POWER CORPORATION OF 8.14% 25-Mar-26 100.3236 8.0900 50.00 INE031A07840 HOUSING AND URBAN DEVELOPMENT CORP 8.20% 05-Mar-27 107.3000 7.2500 20.00 INE206D08279 NUCLEAR POWER CORPORATION OF INDIA 8.14% 25-Mar-27 100.3448 8.0900 50.00 INE894F08103 INDIABULLS FINANCIAL SERVICES LTD 10.25% 28-Jun-27 100.9200 10.1000 50.00 INE039A09PN4 IFCI LTD 9.90% 05-Nov-27 99.9300 9.8900 211.40 INE206D08287 NUCLEAR POWER CORPORATION OF INDIA 8.14% 25-Mar-28 100.3561 8.0900 50.00 INE039A09PR5 IFCI LTD. 9.75% 26-Apr-28 98.9700 9.8800 56.00 INE557F07090 NATIONAL HOUSING BANK 8.63% 13-Jan-29 113.1424 7.0900 1.00 INE206D08295 NUCLEAR POWER CORPORATION OF INDIA 8.14% 25-Mar-29 100.3818 8.0900 50.00 INE752E07MH7 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.20% 23-Jan-30 99.8008 8.2200 50.00 INE752E07MK1 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.15% 09-Mar-30 99.2461 8.2400 50.00 INE206D08303 NUCLEAR POWER CORPORATION OF INDIA 8.14% 25-Mar-30 100.5770 8.0800 100.00 INE787H07156 INDIA INFRASTRUCTURE FINANCE 7.40% 22-Jan-33 103.0700 7.0800 4.50 INE512S08013 CHHATTISGARH STATE POWER 8.72% 27-Mar-35 100.0000 8.9000 50.00 INE008A08U84 IDBI BANK LIMITED PERPETUAL 10.75% 31-Dec-99 101.5600 0.0000 100.00 INE084A08052 BANK OF INDIA 11.00% 31-Dec-99 107.0000 10.2700 9.00 INE160A08076 PUNJAB NATIONAL BANK 9.15% 31-Dec-99 99.8000 9.1700 4.00 NSE === INE804I07EM4 ECL FINANCE LIMITED NIFTY 18-May-15 169.4400 0.0000 6.70 INE001A07MA2 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.75% 29-May-15 100.0601 9.5680 1000.00 INE001A07MA2 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.75% 29-May-15 100.0601 8.3800 1000.00 INE134E08FU3 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.29% 25-Jun-15 99.9149 8.5408 1250.00 INE134E08FU3 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.29% 25-Jun-15 99.9149 8.2500 1250.00 INE001A07MN5 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.60% 26-Jun-15 100.1831 8.7005 400.00 INE001A07MN5 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.60% 26-Jun-15 100.1831 8.4000 400.00 INE115A07EF6 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 9.02% 15-Jul-15 99.9715 8.5500 250.00 INE535H07191 FULLERTON INDIA CREDIT COMPANY LTD 11.10% 04-Sep-15 100.5408 8.9000 250.00 INE804I07HA2 ECL FINANCE LIMITED NIFTY 27-Nov-15 164.7500 0.0000 4.40 INE155A08134 TATA MOTORS LIMITED 9.22% 01-Dec-15 100.1595 8.7977 100.00 INE535H07209 FULLERTON INDIA CREDIT COMPANY LTD 10.50% 11-Dec-15 100.7393 8.9000 250.00 INE118D07112 LAFARGE INDIA PVT. LTD. 9.15% 12-Feb-16 100.2622 8.6500 500.00 INE020B07CL8 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 7.85% 14-Mar-16 98.9200 9.3000 5.00 INE141A09058 ORIENTAL BANK OF COMMERCE 8.50% 20-Apr-16 99.2500 9.3000 4.00 INE039A09NH1 IFCI LIMITED 10.30% 31-May-16 100.5000 10.1100 2.50 INE031A09EU0 HOUSING AND URBAN DEVELOPMENT CORP 9.30% 29-Aug-16 100.0800 9.2500 6.00 INE020B07JA6 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.97% 08-Sep-16 100.6274 8.3830 50.00 INE535H07324 FULLERTON INDIA CREDIT COMPANY LTD 10.95% 07-Oct-16 102.3246 9.0800 450.00 INE811P07017 SAHYADRI AGENCIES LIMITED 6.00% 14-Nov-16 113.8519 12.1699 250.00 INE310L07217 IOT UTKAL ENERGY SERVICES LIMITED 9.84% 20-Nov-16 102.6713 8.3295 5.20 INE310L07225 IOT UTKAL ENERGY SERVICES LIMITED 9.84% 20-Dec-16 102.8133 8.2736 5.80 INE848E07195 NHPC LIMITED 8.70% 11-Feb-17 101.2755 7.8696 24.00 INE020B08658 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.28% 15-Feb-17 102.0940 7.9500 250.00 INE020B08658 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.28% 15-Feb-17 102.0940 7.9500 250.00 INE020B07II1 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.52% 25-Mar-17 102.6170 7.9700 70.00 INE916DA7GR5 KOTAK MAHINDRA PRIME LIMITED 8.80% 27-Mar-17 100.1204 8.7000 300.00 INE115A07FG1 LIC HOUSING FINANCE LTD 9.69% 27-Mar-17 102.1220 8.4211 60.00 INE053F07769 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 7.95% 10-Apr-17 99.9945 7.9400 60.00 INE310L07266 IOT UTKAL ENERGY SERVICES LIMITED 9.84% 20-Apr-17 103.6831 7.9288 23.80 INE975F07DG2 KOTAK MAHINDRA INVESTMENTS LIMITED 0.00% 03-Oct-17 81.4746 8.7400 1.00 INE572E09247 PNB HOUSING FINANCE LIMITED 9.05% 21-Oct-17 101.3700 8.5900 35.00 INE134E08GP1 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 8.50% 28-Nov-17 100.4120 8.2712 250.00 INE134E08GP1 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 8.50% 28-Nov-17 100.4120 8.2712 250.00 INE019A07381 JSW STEEL LIMITED 9.62% 23-Dec-17 100.0800 9.8800 500.00 INE134E08FK4 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.95% 11-Mar-18 102.2041 8.0400 200.00 INE148I08017 INDIABULLS HOUSING FINANCE LIMITED 10.50% 26-Mar-18 101.6100 9.8100 190.00 INE445L08185 NABHA POWER LIMITED 8.95% 09-Apr-18 102.2228 8.0600 200.00 INE557F08EW1 NATIONAL HOUSING BANK 8.00% 10-Apr-18 100.0000 7.9900 170.00 INE774D07JG1 MAHINDRA MAHINDRA FINANCIAL 9.25% 20-Apr-18 101.1923 8.7700 200.00 INE261F09EK3 NABARD 0.00% 01-May-18 79.0281 8.1000 276.40 INE514E08CM0 EXIM BANK 8.25% 09-May-18 100.5668 8.0200 250.00 INE514E08CM0 EXIM BANK 8.25% 09-May-18 100.5877 8.0200 250.00 INE134E08FS7 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.30% 15-May-18 99.9623 8.3500 540.00 INE134E08FS7 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.30% 15-May-18 99.9623 8.2876 270.00 INE134E08HI4 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.09% 16-May-18 100.0200 8.0789 250.00 INE261F08493 NABARD 8.25% 24-May-18 100.6596 8.0211 300.00 INE261F08493 NABARD 8.25% 24-May-18 100.6596 8.0200 100.00 INE115A07GQ8 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 8.70% 22-Jun-18 100.6022 7.6827 400.00 INE115A07GQ8 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 8.70% 22-Jun-18 100.6022 8.4726 400.00 INE001A07MH7 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.65% 19-Jan-19 103.6100 8.4600 2.00 INE081A08199 TATA STEEL LIMITED 9.15% 24-Jan-19 101.3567 8.6800 900.00 INE081A08199 TATA STEEL LIMITED 9.15% 24-Jan-19 101.3567 8.6800 450.00 INE020B07IA8 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.63% 05-Feb-19 103.8101 8.3900 30.00 INE155A08084 TATA MOTORS LIMITED 10.00% 28-May-19 103.9513 8.7900 50.00 INE115A07FU2 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 9.44% 30-Aug-19 103.1646 8.5100 2750.00 INE115A07FU2 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 9.44% 30-Aug-19 103.1646 8.5100 2500.00 INE975G08074 IL&FS TRANSPORTATION NETWORKS LTD 11.50% 20-Nov-19 100.7390 11.6000 2.00 INE115A07GH7 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 8.72% 28-Nov-19 100.4236 8.5750 200.00 INE115A07GH7 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 8.72% 28-Nov-19 100.4236 8.5750 200.00 INE039A07751 IFCI LIMITED 9.80% 01-Dec-19 100.5500 9.6100 79.90 INE114A07885 STEEL AUTHORITY OF INDIA LIMITED 8.30% 21-Jan-20 100.4685 8.1550 750.00 INE691I07893 L & T INFRASTRUCTURE FINANCE 8.65% 21-Jan-20 99.7200 8.7000 125.00 INE069A08053 ADITYA BIRLA NUVO LIMITED 8.68% 02-Feb-20 99.3121 8.8400 250.00 INE261F08444 NABARD 8.18% 10-Feb-20 100.0425 8.1500 900.00 INE261F08444 NABARD 8.18% 10-Feb-20 100.0425 8.1500 900.00 INE043D07HI1 IDFC LIMITED 8.63% 18-Feb-20 99.9251 8.6300 112.00 INE546S07013 ESSEM INFRA PRIVATE LIMITED - 04-Mar-20 100.0000 - 2000.00 INE872A08BE9 SREI INFRASTRUCTURE FINANCE LTD 10.20% 23-Mar-20 100.0000 10.4500 20.00 INE115A07GX4 LIC HOUSING FINANCE LTD. 8.68% 30-Mar-20 100.5603 8.5194 300.00 INE115A07GX4 LIC HOUSING FINANCE LTD. 8.68% 30-Mar-20 100.5603 8.5200 300.00 INE130C07275 AMTEK AUTO LIMITED 10.50% 07-Apr-20 99.9400 10.9284 200.00 INE043D07HY8 INFRASTRUCTURE DEVELOPMENT FINANCE 8.64% 15-Apr-20 100.0000 8.6277 110.00 INE691I07AC4 L & T INFRASTRUCTURE FINANCE 8.70% 20-Apr-20 100.0000 8.7000 262.50 INE134E08HF0 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.38% 27-Apr-20 100.0739 8.3500 350.00 INE018A08AH4 LARSEN AND TOUBRO LIMITED 8.95% 26-May-20 102.4618 8.3200 250.00 INE155A08225 TATA MOTORS LIMITED 9.73% 01-Oct-20 103.7003 8.8100 500.00 INE155A08225 TATA MOTORS LIMITED 9.73% 01-Oct-20 103.7003 8.8100 500.00 INE514E08CW9 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 9.75% 04-Oct-20 106.2350 8.2500 1.00 INE081A08165 TATA IRON AND STEEL COMPANY LTD RESET 18-Mar-21 109.5600 9.8500 2.00 INE752E07LV0 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.93% 20-Oct-21 103.1800 8.2500 3.00 INE134E08GR7 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.66% 27-Nov-21 101.2142 8.3879 100.00 INE020B08872 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.44% 04-Dec-21 100.5600 8.3300 39.00 INE861G08035 FOOD CORPORATION OF INDIA 9.95% 07-Mar-22 107.9300 8.3700 5.00 INE537P08016 INDIA INFRADEBT LIMITED SR-I 9.10% 20-Jun-22 100.4800 9.0000 109.00 INE787H07131 INDIA INFRASTRUCTURE FINANCE 7.19% 22-Jan-23 100.0944 7.1600 110.00 INE906B07DA9 NATIONAL HIGHWAYS AUTHORITY OF 8.35% 22-Nov-23 107.4714 7.1500 500.00 INE906B07DC5 NATIONAL HIGHWAYS AUTHORITY OF 8.27% 15-Feb-24 107.0744 7.1500 250.00 INE084A08052 BANK OF INDIA 11.00% 08-Aug-24 107.0000 9.7900 24.00 INE020B07IZ5 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.34% 25-Aug-24 106.0483 8.3600 400.00 INE636F07183 NORTH EASTERN ELECTRIC POWER CORP 9.60% 01-Oct-24 101.2000 9.5800 305.00 INE134E08GL0 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.98% 08-Oct-24 104.2000 8.3000 500.00 INE134E08GK2 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.98% 08-Oct-24 104.2000 8.3000 250.00 INE141A08019 ORIENTAL BANK OF COMMERCE 9.20% 27-Oct-24 103.6486 8.6000 50.00 INE238A08351 AXIS BANK LIMITED 8.85% 05-Dec-24 102.7560 8.4000 500.00 INE340M08137 TAMILNADU GENERATION AND DIST 9.20% 18-Dec-24 99.9400 - 53.00 INE928P07019 BANGALORE METRO RAIL CORPORATION 8.79% 23-Dec-24 100.4300 8.9000 142.00 INE535H08587 FULLERTON INDIA CREDIT COMPANY LTD 9.60% 26-Dec-24 99.0500 9.7300 100.00 INE134E08GV9 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 8.65% 28-Dec-24 101.9035 8.3366 100.00 INE990D07312 KRISHNA BHAGYA JALA NIGAM LTD 8.75% 31-Dec-24 99.3000 8.8700 3.00 INE043D07HD2 IDFC LIMITED 8.67% 03-Jan-25 100.8800 8.5200 28.00 INE020B08898 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.23% 23-Jan-25 99.3401 8.3300 300.00 INE020B08898 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.23% 23-Jan-25 99.3401 8.3300 250.00 INE235P07043 L&T INFRA DEBT FUND LIMITED 8.49% 28-Jan-25 98.5440 8.7000 250.00 INE115A07GP0 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 8.40% 30-Jan-25 99.5681 8.4500 1500.00 INE001A07NL7 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 8.33% 06-Feb-25 99.0400 8.4600 2400.00 INE020B08906 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.27% 06-Feb-25 99.6628 8.3200 300.00 INE020B08906 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.27% 06-Feb-25 99.6628 8.3200 200.00 INE160A08068 PUNJAB NATIONAL BANK 8.23% 09-Feb-25 99.4432 8.3000 157.00 INE001A07NP8 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 8.43% 04-Mar-25 99.8400 8.4408 50.00 INE752E07MJ3 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.15% 09-Mar-25 99.2588 8.2500 100.00 INE733E07JP6 NTPC LIMITED SR-54 8.49% 25-Mar-25 101.7359 8.2000 136.80 INE262F07071 KARNATAKA NEERAVARI NIGAM LIMITED 8.75% 31-Mar-25 98.7500 8.9900 107.00 INE020B08930 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.30% 10-Apr-25 99.9729 8.3100 1100.00 INE020B08930 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.30% 10-Apr-25 99.9400 8.3151 450.00 INE691I08347 L & T INFRASTRUCTURE FINANCE 8.90% 17-Apr-25 102.5000 8.5200 4.00 INE134E08HD5 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.39% 19-Apr-25 100.3940 8.3196 150.00 INE134E08HD5 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.39% 19-Apr-25 100.3940 8.3200 150.00 INE691I08354 L & T INFRASTRUCTURE FINANCE 8.90% 21-Apr-25 100.0000 8.8900 30.00 INE206D08261 NUCLEAR POWER CORPORATION OF INDIA 8.14% 25-Mar-26 100.3236 8.2502 200.00 INE206D08261 NUCLEAR POWER CORPORATION OF INDIA 8.14% 25-Mar-26 100.3066 8.2510 150.00 INE206D08279 NUCLEAR POWER CORPORATION OF INDIA 8.14% 25-Mar-27 100.3269 8.2525 250.00 INE206D08279 NUCLEAR POWER CORPORATION OF INDIA 8.14% 25-Mar-27 100.3269 8.2510 200.00 INE894F08103 INDIABULLS FINANCIAL SERVICES LTD 10.25% 28-Jun-27 100.2786 10.1900 50.00 INE020B07GX4 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 7.38% 19-Dec-27 101.7755 7.1500 1.00 INE206D08287 NUCLEAR POWER CORPORATION OF INDIA 8.14% 25-Mar-28 100.3375 8.2525 250.00 INE206D08287 NUCLEAR POWER CORPORATION OF INDIA 8.14% 25-Mar-28 100.3375 8.2510 200.00 INE557F07074 NATIONAL HOUSING BANK 8.46% 30-Aug-28 110.6923 7.1740 300.00 INE206D08295 NUCLEAR POWER CORPORATION OF INDIA 8.14% 25-Mar-29 100.3818 8.2492 200.00 INE206D08295 NUCLEAR POWER CORPORATION OF INDIA 8.14% 25-Mar-29 100.3550 8.2510 150.00 INE752E07MH7 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.20% 23-Jan-30 99.8008 8.2100 50.00 INE752E07MK1 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.15% 09-Mar-30 99.2461 8.2288 50.00 INE206D08303 NUCLEAR POWER CORPORATION OF INDIA 8.14% 25-Mar-30 100.5770 8.2276 250.00 INE206D08303 NUCLEAR POWER CORPORATION OF INDIA 8.14% 25-Mar-30 100.3708 8.2510 150.00 INE039A09PO2 IFCI LIMITED 9.90% 05-Nov-32 100.6400 9.8000 5.00 INE512S08013 CHHATTISGARH STATE POWER 8.72% 27-Mar-35 98.3000 9.1300 50.00 INE065L08033 GUJARAT STATE PETROLEUM CORP LTD. 10.45% 28-Sep-72 108.1000 10.7800 15.00 INE141A08027 ORIENTAL BANK OF COMMERCE 9.48% 31-Dec-99 94.8000 10.9000 650.00 INE028A08075 BANK OF BARODA 9.48% 31-Dec-99 100.1800 9.4000 230.00 INE476A08035 CANARA BANK 9.55% 31-Dec-99 98.6000 9.7596 101.00 INE008A08U84 IDBI BANK LIMITED 10.75% 31-Dec-99 102.5200 10.3000 98.00 INE565A09231 INDIAN OVERSEAS BANK 10.00% 31-Dec-99 97.2000 10.7000 60.00 INE112A08010 CORPORATION BANK 9.51% 31-Dec-99 96.7000 9.5100 54.00 INE457A09215 BANK OF MAHARASHTRA 9.48% 31-Dec-99 95.2500 10.7800 27.00 INE160A08076 PUNJAB NATIONAL BANK 9.15% 31-Dec-99 99.3900 9.2300 10.00 INE705A08060 VIJAYA BANK SR-II 10.40% 31-Dec-99 99.9200 10.4000 4.00 =============================================================================================== NOTE:- (*) - DIRTY PRICE BSE - Bombay Stock Exchange NSE - National Stock Exchange Corporate Debt Master Page : Corporate Bond Deals : Corporate Bond Indicative Quotes : - Corporate Bond Benchmark : <0#BBB-INBMK=> Contact Mumbai Rate Reporting Unit: +91 22 6180 7222 / 3317 7222, rru.data@thomsonreuters.com