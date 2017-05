Apr 27 Below are the details of Indian corporate bonds dealt on BSE & NSE. (10 million = 1 crore) EXCHANGES VOLUME IN MILLIONS --------- ------------------ BSE 6872.20 NSE 47020.70 ============= TOTAL 53892.90 ----------------------------------------------------------------------------------------------- ISIN SECURITY COUPON MATURITY LAST TRD WTD AVG CUM. VOL DATE PRICE YIELD IN MLNS ----------------------------------------------------------------------------------------------- BSE === INE013A07OF2 RELIANCE CAPITAL LTD 0.00% 14-May-15 143.9151 - 22.40 INE261F09HL4 NABARD 9.50% 04-Jun-15 100.0385 8.7200 350.00 INE916DA7576 KOTAK MAHINDRA PRIME LIMITED 9.30% 12-Jun-15 100.0199 8.7700 500.00 INE916DA7568 KOTAK MAHINDRA PRIME LIMITED 9.30% 12-Jun-15 100.0217 8.7500 150.00 INE043D07GO1 IDFC LTD 8.99% 15-Jun-15 100.0511 8.2500 400.00 INE565A09108 INDIAN OVERSEAS BANK 8.00% 13-Mar-16 98.6200 9.6600 1.00 INE523E07AJ3 L N T FINANCE LIMITED 9.34% 13-May-16 100.3104 9.0000 750.00 INE800H07215 OMAXE LIMITED 14.00% 23-Dec-16 100.0000 - 1.00 INE916DA7GR5 KOTAK MAHINDRA PRIME LIMITED 8.80% 27-Mar-17 100.1204 8.7100 200.00 INE134E08ER2 POWER FINANCE CORPORAION OF INDIA 9.61% 01-Jun-17 102.1841 8.4000 10.00 INE756I07456 HDB FINANCIAL SERVICES LTD 9.54% 31-Jul-17 101.6579 8.7500 50.00 INE721A07JG8 SHRIRAM TRANSPORT FINANCE COMPANY 0.00% 15-Mar-18 102.0597 9.1000 98.00 INE192B07111 WELSPUN INDIA LIMITED 10.40% 31-Mar-18 100.0000 10.4000 500.00 INE774D07JG1 MAHINDRA 9.25% 20-Apr-18 101.1865 8.7800 50.00 INE514E08EN4 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 7.95% 25-Apr-18 100.0000 7.9500 400.00 INE804I07SJ0 ECL FINANCE LIMITED 0.00% 28-Jan-19 123.1840 10.6700 4.80 INE081A08124 TATA STEEL LIMITED 10.40% 15-May-19 104.5000 0.0000 1.00 INE020B07FC0 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.65% 22-Jan-20 100.8700 8.4000 3.00 INE043D07HI1 IDFC LIMITED 8.63% 18-Feb-20 100.0000 8.6300 400.00 INE134E08GX5 POWER FINANCE CORPORATION LTD 8.36% 26-Feb-20 99.9144 8.3700 100.00 INE043D07HY8 IDFC LIMITED 8.64% 15-Apr-20 100.0800 8.9500 150.00 INE804I08627 ECL FINANCE LTD 12.00% 26-Apr-20 116.4150 11.5000 5.70 INE155A08043 TATA MOTORS LIMITED 9.90% 07-May-20 102.8000 9.1800 1.00 INE202B08389 DEWAN HOUSING FINANCE CORPORATION 12.75% 23-Sep-21 102.5000 12.1200 1.00 INE020B08872 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.44% 04-Dec-21 100.6500 8.3400 18.00 INE038A07258 HIDALCO INDUSTRIES LTD 9.55% 25-Apr-22 101.9583 9.1600 50.00 INE787H07131 INDIA INFRASTRUCTURE FINANCE 7.19% 22-Jan-23 100.1532 7.1500 10.00 INE141A08019 ORIENTAL BANK OF COMMERCE 9.20% 27-Oct-24 104.2800 8.5800 106.00 INE340M08137 TAMIL NADU GENERATION AND 9.20% 18-Dec-24 104.1000 8.5500 2.00 INE134E08GV9 POWER FINANCE CORPORATION LTD 8.65% 28-Dec-24 101.8157 8.3600 250.00 INE043D07HD2 IDFC LTD 8.67% 03-Jan-25 101.0400 8.4900 6.00 INE871D07NL7 INFRASTRUCTURE LEASING N FINANCIAL 8.72% 21-Jan-25 100.4800 8.6300 4.00 INE020B08906 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.27% 06-Feb-25 99.5974 8.3200 50.00 INE160A08068 PUNJAB NATIONAL BANK 8.23% 09-Feb-25 99.4428 8.3100 50.00 INE020B08930 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.30% 10-Apr-25 99.9721 8.3000 150.00 INE062A08058 STATE BANK OF INDIA 9.95% 16-Mar-26 108.3200 0.0000 33.50 INE206D08261 NATIONAL POWER CORPORATION OF 8.14% 25-Mar-26 100.2548 8.1000 250.00 INE206D08279 NUCLEAR POWER CORPORATION OF INDIA 8.14% 25-Mar-27 100.2722 8.1000 250.00 INE020B07GX4 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 7.38% 19-Dec-27 102.4500 7.0600 1.30 INE206D08287 NUCLEAR POWER CORPORATION OF INDIA 8.14% 25-Mar-28 100.2800 8.1000 250.00 INE206D08295 NUCLEAR POWER CORPORATION OF INDIA 8.14% 25-Mar-29 100.2949 6.4800 250.00 INE206D08303 NUCLEAR POWER CORPORATION OF INDIA 8.14% 25-Mar-30 100.3085 8.1000 250.00 INE039A09PO2 IFCI LTD 9.90% 05-Nov-32 101.0700 9.7500 5.00 INE787H07156 INDIA INFRASTRUCTURE FINANCE 7.40% 22-Jan-33 105.1600 6.8800 2.50 INE141A08027 ORIENTAL BANK OF COMMERCE 9.48% 31-Mar-99 96.3800 5.3000 200.00 INE476A08035 CANARA BANK 9.55% 31-Dec-99 100.5260 9.4600 500.00 INE008A08U84 IDBI BANK LIMITED PERPETUAL 10.75% 31-Dec-99 101.2900 10.6000 10.00 INE245A08034 TATA POWER LIMITED 11.40% 31-Dec-99 106.0000 0.0000 10.00 INE084A08052 BANK OF INDIA 11.00% 31-Dec-99 107.1000 9.7800 7.00 INE565A09231 INDIAN OVERSEAS BANK 10.00% 31-Dec-99 102.5700 9.7400 5.00 INE081A08165 TATA STEEL LIMITED 11.80% 31-Dec-99 109.7500 9.8100 2.00 INE688I08079 CAPITAL FIRST LIMITED 10.50% 31-Dec-99 105.9000 9.9000 1.00 NSE === INE013A07OF2 RELIANCE CAPITAL LIMITED NIFTY 14-May-15 144.2250 55.20 INE804I07EM4 ECL FINANCE LIMITED NIFTY 18-May-15 169.6340 0.0000 3.50 INE804I07EO0 ECL FINANCE LIMITED NIFTY 25-May-15 169.1830 0.0000 1.00 INE001A07MO3 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 0.00% 03-Jun-15 108.2560 8.7576 1000.00 INE001A07MO3 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 0.00% 03-Jun-15 108.2560 8.4300 1000.00 INE261F09HL4 NABARD 9.50% 04-Jun-15 100.0385 8.3999 350.00 INE916DA7576 KOTAK MAHINDRA PRIME LIMITED 9.29% 12-Jun-15 100.0199 8.4500 500.00 INE916DA7568 KOTAK MAHINDRA PRIME LIMITED 9.29% 12-Jun-15 100.0217 8.4500 150.00 INE691I07380 L T INFRASTRUCTURE FINANCE COMPANY 8.95% 15-Jun-15 100.0109 8.9499 950.00 INE691I07380 L T INFRASTRUCTURE FINANCE COMPANY 8.95% 15-Jun-15 100.0109 8.9500 950.00 INE043D07GO1 IDFC LIMITED 8.99% 15-Jun-15 100.0511 8.4000 400.00 INE001A07MN5 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.60% 26-Jun-15 100.1831 8.7005 100.00 INE001A07MN5 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.60% 26-Jun-15 100.1831 8.4000 100.00 INE115A07916 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 8.26% 08-Jul-15 99.8255 8.9030 250.00 INE115A07916 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 8.26% 08-Jul-15 99.8255 8.6000 250.00 INE001A07MP0 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.07% 10-Jul-15 99.9571 8.9010 900.00 INE001A07MP0 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.07% 10-Jul-15 99.9571 8.6000 900.00 INE043D07BQ7 INFRASTRUCTURE DEVELOPMENT FINANCE 9.52% 17-Jul-15 100.0621 9.0093 1500.00 INE043D07BQ7 INFRASTRUCTURE DEVELOPMENT FINANCE 9.52% 17-Jul-15 100.0621 8.6000 1500.00 INE001A07MU0 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.20% 29-Jul-15 100.0015 8.8805 3500.00 INE001A07MU0 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.20% 29-Jul-15 100.0015 8.6000 3500.00 INE020B07CL8 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 7.85% 14-Mar-16 99.1500 9.0000 5.00 INE202B07AR3 DEWAN HOUSING FINANCE CORP. LTD. 10.95% 25-Mar-16 101.3904 9.2500 1500.00 INE141A09058 ORIENTAL BANK OF COMMERCE 8.50% 20-Apr-16 99.5400 4.00 INE523E07AJ3 L N T FINANCE LIMITED 9.34% 13-May-16 100.3104 8.9800 750.00 INE039A09NH1 IFCI LIMITED 10.30% 31-May-16 101.2700 9.0000 2.50 INE134E08FV1 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.27% 25-Jun-16 99.7738 8.4200 5500.00 INE134E08FV1 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.27% 25-Jun-16 99.7638 8.4283 2750.00 INE031A09EU0 HOUSING AND URBAN DEVELOPMENT CORP 9.30% 29-Aug-16 100.2800 9.0000 1.00 INE020B07II1 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.52% 25-Mar-17 102.5974 7.9700 249.00 INE916DA7GR5 KOTAK MAHINDRA PRIME LIMITED 8.80% 27-Mar-17 100.1204 8.7000 200.00 INE136E07OF3 CITICORP FINANCE (INDIA) LIMITED NIFTY 28-Apr-17 126.0100 - 5.90 INE134E08AC2 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.96% 18-May-17 102.8000 8.4000 6.00 INE136E07ON7 CITICORP FINANCE (INDIA) LIMITED - 29-May-17 127.8500 - 2.50 INE020B08757 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.40% 20-Jul-17 102.1686 8.2500 250.00 INE020B08757 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.40% 20-Jul-17 102.1686 8.2500 250.00 INE514E08DW7 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 8.73% 30-Jul-17 99.9454 8.6989 1000.00 INE514E08DW7 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 8.73% 30-Jul-17 99.9454 8.4000 1000.00 INE261F09DM1 NABARD 0.00% 01-Aug-17 83.6031 8.2250 198.10 INE740F08363 WEST BENGAL INFRASTRUCTURE DEVT 9.30% 08-Oct-17 100.6000 9.2300 4.00 INE572E09247 PNB HOUSING FINANCE LIMITED 9.05% 21-Oct-17 101.3400 8.6000 29.00 INE261F09DY6 NABARD 0.00% 01-Jan-18 80.8784 8.2250 114.10 INE752E07GI7 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.90% 25-Feb-18 102.2712 7.9540 26.30 INE148I08017 INDIABULLS HOUSING FINANCE LIMITED 10.50% 26-Mar-18 102.7300 9.3600 200.00 INE774D07JG1 MAHINDRA MAHINDRA FINANCIAL 9.25% 20-Apr-18 101.1865 8.7701 50.00 INE514E08EN4 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 7.95% 25-Apr-18 100.0000 7.9423 400.00 INE020B07HY0 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.38% 06-Nov-18 102.9800 8.3300 2.00 INE053F09FU0 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 8.55% 15-Jan-19 101.6037 8.1971 50.00 INE053F09FU0 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 8.55% 15-Jan-19 101.6037 8.2000 50.00 INE115A07EW1 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 9.63% 22-Jan-19 103.3007 8.5301 50.00 INE115A07EW1 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 9.63% 22-Jan-19 103.3007 8.5301 50.00 INE020B07IA8 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.63% 05-Feb-19 103.9485 8.3400 500.00 INE020B07IA8 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.63% 05-Feb-19 103.9485 8.3400 500.00 INE261F09EY4 NABARD 0.00% 01-Mar-19 73.7830 8.2250 4.70 INE261F09EZ1 NABARD 0.00% 31-Mar-19 73.3052 8.2250 14.20 INE155A08084 TATA MOTORS LIMITED 10.00% 28-May-19 104.0523 8.7600 300.00 INE155A08084 TATA MOTORS LIMITED 10.00% 28-May-19 104.0523 8.7500 300.00 INE347G08035 PETRONET LNG LIMITED 9.05% 28-Oct-19 101.6543 8.5600 100.00 INE347G08035 PETRONET LNG LIMITED 9.05% 28-Oct-19 101.6543 8.5600 50.00 INE976I08094 TATA CAPITAL LIMITED 10.25% 15-Dec-19 101.5000 9.8000 0.50 INE691I07893 L & T INFRASTRUCTURE FINANCE 8.65% 21-Jan-20 99.7200 8.7000 10.00 INE043D07HI1 IDFC LIMITED 8.63% 18-Feb-20 100.1200 8.5800 41.00 INE134E08GX5 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 8.36% 26-Feb-20 99.9144 8.3650 100.00 INE261F08485 NABARD 8.20% 13-Mar-20 100.1255 8.1586 100.00 INE261F08485 NABARD 8.20% 13-Mar-20 100.1255 8.1500 100.00 INE115A07GX4 LIC HOUSING FINANCE LTD. 8.68% 30-Mar-20 100.5984 8.5095 50.00 INE115A07GX4 LIC HOUSING FINANCE LTD. 8.68% 30-Mar-20 100.5984 8.5100 50.00 INE043D07HY8 INFRASTRUCTURE DEVELOPMENT FINANCE 8.64% 15-Apr-20 100.0200 8.6300 655.00 INE691I07AC4 L & T INFRASTRUCTURE FINANCE 8.70% 20-Apr-20 100.0000 8.6961 130.00 INE804I08601 ECL FINANCE LIMITED 12.00% 26-Apr-20 105.8200 11.0100 52.50 INE134E08HF0 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.38% 27-Apr-20 100.1900 8.3200 13.00 INE155A08043 TATA MOTORS LIMITED 9.90% 07-May-20 102.6300 9.2500 1.00 INE155A08225 TATA MOTORS LIMITED 9.73% 01-Oct-20 103.7847 8.7900 500.00 INE155A08225 TATA MOTORS LIMITED 9.73% 01-Oct-20 103.7847 8.7900 500.00 INE514E08CW9 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 9.75% 04-Oct-20 106.1000 8.2800 2.00 INE657I08017 RELIANCE GAS TRANSPORTATION INFRAS 10.25% 22-Aug-21 104.5000 9.2500 10.00 INE752E07LV0 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.93% 20-Oct-21 102.7628 8.3349 150.00 INE752E07LV0 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.93% 20-Oct-21 102.7628 8.3350 150.00 INE020B08872 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.44% 04-Dec-21 100.5800 8.3250 3.00 INE134E08GT3 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 8.55% 09-Dec-21 100.7800 8.3679 20.00 INE774D08KX2 MAHINDRA & MAHINDRA FINANCIAL 10.50% 13-Dec-21 106.2100 9.1800 40.00 INE861G08035 FOOD CORPORATION OF INDIA 9.95% 07-Mar-22 109.4767 8.0793 1050.00 INE861G08035 FOOD CORPORATION OF INDIA 9.95% 07-Mar-22 109.4767 8.0868 1050.00 INE081A08181 TATA IRON AND STEEL COMPANY LTD 2.00% 23-Apr-22 111.8163 8.9300 200.00 INE081A08181 TATA IRON AND STEEL COMPANY LTD 2.00% 23-Apr-22 111.8163 8.9300 100.00 INE038A07258 HINDALCO LIMITED 9.55% 25-Apr-22 101.9833 9.1500 100.00 INE787H07131 INDIA INFRASTRUCTURE FINANCE 7.19% 22-Jan-23 100.1520 7.1500 50.00 INE153A08022 MAHANAGAR TELEPHONE NIGAM LIMITED 9.38% 05-Dec-23 107.9000 8.2450 8.00 INE115A07FP2 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 9.39% 23-Aug-24 105.6400 8.4700 2.00 INE636F07183 NORTH EASTERN ELECTRIC POWER CORP 9.60% 01-Oct-24 102.1735 8.3900 250.00 INE114A07869 STEEL AUTHORITY OF INDIA 9.00% 14-Oct-24 104.5937 8.2597 100.00 INE043D07GX2 IDFC LIMITED 9.17% 14-Oct-24 103.6400 8.5700 18.00 INE141A08019 ORIENTAL BANK OF COMMERCE 9.20% 27-Oct-24 103.6454 8.6000 83.00 INE039A07801 IFCI LIMITED 9.90% 01-Dec-24 101.9500 9.5543 0.80 INE238A08351 AXIS BANK LIMITED 8.85% 05-Dec-24 103.0200 8.3600 2.00 INE134E08GV9 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 8.65% 28-Dec-24 101.8157 8.3500 250.00 INE572F11067 RAJASTHAN RAJYA VIDYUT PRASARAN 0.00% 31-Dec-24 42.2500 9.3000 12.50 INE990D07312 KRISHNA BHAGYA JALA NIGAM LTD 8.75% 31-Dec-24 99.2800 8.8700 4.00 INE043D07HD2 IDFC LIMITED 8.67% 03-Jan-25 100.9500 8.5100 4.00 INE020B08898 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.23% 23-Jan-25 99.3000 8.3400 4.00 INE001A07NL7 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 8.33% 06-Feb-25 98.9400 8.4800 1250.00 INE020B08906 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.27% 06-Feb-25 99.5974 8.3304 350.00 INE020B08906 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.27% 06-Feb-25 99.6624 8.3200 300.00 INE160A08068 PUNJAB NATIONAL BANK 8.23% 09-Feb-25 99.4428 8.3000 50.00 INE691I08339 L&T INFRASTRUCTURE FINANCE CO LTD 8.75% 18-Feb-25 99.1300 8.8700 303.00 INE752E07MJ3 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.15% 09-Mar-25 99.3572 8.2345 150.00 INE752E07MJ3 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.15% 09-Mar-25 99.3572 8.2350 150.00 INE262F07071 KARNATAKA NEERAVARI NIGAM LIMITED 8.75% 31-Mar-25 99.4000 8.8645 7.00 INE020B08930 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.30% 10-Apr-25 99.9721 8.3103 450.00 INE020B08930 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.30% 10-Apr-25 100.0051 8.3051 300.00 INE691I08354 L & T INFRASTRUCTURE FINANCE 8.90% 21-Apr-25 100.1100 8.8738 200.00 INE062A08058 STATE BANK OF INDIA 9.95% 16-Mar-26 107.2500 8.3300 0.40 INE206D08261 NUCLEAR POWER CORPORATION OF INDIA 8.14% 25-Mar-26 100.2548 8.2600 350.00 INE206D08261 NUCLEAR POWER CORPORATION OF INDIA 8.14% 25-Mar-26 100.4621 8.2285 100.00 INE053F09HM3 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 9.09% 29-Mar-26 107.7845 8.1600 50.00 INE572F08089 RAJASTHAN RAJYA VIDYUT PRASARAN 8.69% 23-Mar-27 100.9081 8.6800 600.00 INE206D08279 NUCLEAR POWER CORPORATION OF INDIA 8.14% 25-Mar-27 100.2722 8.2600 250.00 INE891F08026 RAJASTHAN RAJYA VIDYUT UTPADAN 8.74% 26-Mar-27 98.2000 9.1900 10.00 INE206D08287 NUCLEAR POWER CORPORATION OF INDIA 8.14% 25-Mar-28 100.2800 8.2600 250.00 INE557F07074 NATIONAL HOUSING BANK 8.46% 30-Aug-28 110.7273 7.1700 300.00 INE206D08295 NUCLEAR POWER CORPORATION OF INDIA 8.14% 25-Mar-29 100.2949 8.2600 250.00 INE752E07MK1 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.15% 09-Mar-30 99.1938 8.2346 250.00 INE752E07MK1 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.15% 09-Mar-30 99.1938 8.2350 250.00 INE206D08303 NUCLEAR POWER CORPORATION OF INDIA 8.14% 25-Mar-30 100.3085 INE512S08013 CHHATTISGARH STATE POWER 8.72% 27-Mar-35 97.7000 9.2100 20.00 INE705A08045 VIJAYA BANK 9.54% 31-Dec-99 95.0960 10.9000 100.00 INE565A09231 INDIAN OVERSEAS BANK 10.00% 31-Dec-99 97.1600 10.7600 49.00 INE008A08U84 IDBI BANK LIMITED 10.75% 31-Dec-99 102.5500 10.2900 49.00 INE077A08072 DENA BANK 10.20% 31-Dec-99 98.4000 10.6100 24.00 INE476A08035 CANARA BANK 9.55% 31-Dec-99 99.3500 9.6400 22.00 INE028A08075 BANK OF BARODA 9.48% 31-Dec-99 100.9000 9.2100 20.00 INE160A08076 PUNJAB NATIONAL BANK 9.15% 31-Dec-99 99.5000 9.2100 20.00 INE457A09215 BANK OF MAHARASHTRA 9.48% 31-Dec-99 96.3100 10.4800 2.00 =============================================================================================== 