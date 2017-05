Apr 29 Below are the details of Indian corporate bonds dealt on BSE & NSE. (10 million = 1 crore) EXCHANGES VOLUME IN MILLIONS --------- ------------------ BSE 9297.60 NSE 34572.10 ============= TOTAL 43869.70 ----------------------------------------------------------------------------------------------- ISIN SECURITY COUPON MATURITY LAST TRD WTD AVG CUM. VOL DATE PRICE YIELD IN MLNS ----------------------------------------------------------------------------------------------- BSE === INE001A07MP0 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP. 9.07% 10-Jul-15 99.9615 8.9400 250.00 INE661E08232 GUJARAT URJA VIKAS NIGAM LIMITED 8.95% 21-Apr-16 39.9200 - 1.00 INE134E08FV1 POWER FINANCE COPORATION LTD 8.27% 25-Jun-16 99.7807 8.0700 50.00 INE001A07NA0 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP. 9.45% 27-Aug-16 100.8746 8.6400 50.00 INE115A07EH2 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 10.60% 06-Sep-16 102.1444 8.7600 350.00 INE800H07215 OMAXE LIMITED 14.00% 23-Dec-16 100.0000 - 1.00 INE001A07HU0 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP. 0.00% 06-Feb-17 137.4036 0.0000 200.00 INE020B07II1 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.52% 25-Mar-17 102.6237 8.5100 150.00 INE134E08HJ2 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 8.00% 03-Apr-17 99.7148 8.1500 400.00 INE134E08HK0 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 8.00% 24-Apr-17 99.7500 8.1200 1800.00 INE134E08ER2 POWER FINANCE CORPORAION OF INDIA 9.61% 01-Jun-17 102.4615 8.2600 50.00 INE020B08757 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.40% 20-Jul-17 102.0048 8.3400 200.00 INE572E09247 PNB HOUSING FINANCE LTD 9.05% 21-Oct-17 101.3000 8.6300 50.00 INE800H07223 OMAXE LIMITED 14.00% 23-Dec-17 100.0000 - 1.00 INE069A08038 ADITYA BIRLA NUVO LTD 8.99% 28-Jan-18 100.6771 8.6600 34.00 INE094A07053 HINDUSTAN PETROLEUM CORPORATION 8.77% 13-Mar-18 101.8963 7.9800 1.00 INE556F09478 SMALL INDUSTRIES DEVELOPMENT BANK 8.20% 07-Jun-18 100.3900 0.0000 180.00 INE557F09310 NATIONAL HOUSING BANK 0.00% 24-Dec-18 74.9571 8.2100 60.00 INE020B07IA8 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.63% 05-Feb-19 103.7815 8.3800 350.00 INE020B07IV4 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.02% 18-Jun-19 102.0455 8.4000 50.00 INE020B08856 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.04% 12-Oct-19 102.1871 8.4100 1550.00 INE975G08074 ILNFS TRANSPORTATION NETWORKS LTD 11.50% 20-Nov-19 101.5000 11.0700 1.00 INE909H08014 TATA MOTORS FINANCE LIMITED 10.90% 20-Jan-20 101.8500 10.3900 9.00 INE752E07ME4 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.20% 23-Jan-20 99.6323 8.2800 100.00 INE537P07034 INDIA INFRADEBT LTD 8.55% 04-Feb-20 99.4254 8.6900 250.00 INE043D07HI1 IDFC LIMITED 8.63% 18-Feb-20 99.9800 8.6300 67.00 INE296A07GJ1 BAJAJ FINANCE LTD 8.95% 10-Apr-20 100.2123 8.8900 200.00 INE909H08048 TATA MOTORS FINANCE LIMITED 10.70% 28-Apr-20 100.7000 10.5100 0.50 INE631K07028 WEST BENGAL STATE ELECTRICITY 10.29% 26-Jul-21 101.0000 10.3100 5.00 INE202B08389 DEWAN HOUSING FINANCE CORPORATION 12.75% 23-Sep-21 102.5000 12.1000 1.00 INE861G08035 FOOD CORPORATION OF INDIA 9.95% 07-Mar-22 109.3608 8.1100 500.00 INE081A08181 TATA STEEL LIMITED 2.00% 23-Apr-22 111.5151 0.3300 50.00 INE936D07067 RELIANCE UTILITIES AND POWER LTD 8.95% 26-Apr-23 99.2939 9.0800 50.00 INE787H07321 INDIA INFRASTRUCTURE FINANCE 8.41% 22-Jan-24 105.5900 7.5000 1.00 INE557F07140 NATIONAL HOUSING BANK 8.25% 24-Mar-24 108.3800 7.1200 1.10 INE636F07183 NORTH EASTERN ELECTRIC POWER CORP. 9.60% 01-Oct-24 101.2500 9.5700 20.00 INE705A08037 VIJAYA BANK 9.15% 30-Oct-24 103.5800 8.5800 4.00 INE340M08137 TAMIL NADU GENERATION AND 9.20% 18-Dec-24 99.0000 9.6200 2.00 INE020B08880 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.57% 21-Dec-24 101.2088 8.3700 850.00 INE134E08GV9 POWER FINANCE CORPORATION LTD 8.65% 28-Dec-24 101.6173 8.3900 350.00 INE871D07NL7 INFRASTRUCTURE LEASING N FINANCIAL 8.72% 21-Jan-25 100.4579 8.6400 130.00 INE110L08060 RELIANCE GIO INFOCOMM LIMITED 9.00% 21-Jan-25 99.8113 9.0200 100.00 INE733E07JP6 NTPC LTD 8.49% 25-Mar-25 101.9857 8.1900 50.00 INE262F07071 KARNATAKA NEERAVARI NIGAM LIMITED 8.75% 31-Mar-25 98.8900 8.9600 33.00 INE483A09229 CENTRAL BANK OF INDIA 8.57% 11-Jun-25 100.3300 8.4700 30.00 INE206D08261 NATIONAL POWER CORPORATION OF 8.14% 25-Mar-26 100.3229 8.0900 50.00 INE891F08018 RAJASTHAN RAJYA VIDYUT UTPADAN 9.00% 24-Dec-26 99.8000 9.0300 87.00 INE206D08279 NUCLEAR POWER CORPORATION OF INDIA 8.14% 25-Mar-27 100.3441 8.0900 50.00 INE206D08287 NUCLEAR POWER CORPORATION OF INDIA 8.14% 25-Mar-28 100.3596 8.0900 50.00 INE557F07090 NATIONAL HOUSING BANK 8.63% 13-Jan-29 109.8000 7.4500 2.00 INE906B07DE1 NATIONAL HIGHWAYS AUTHORITY OF 8.50% 05-Feb-29 108.7700 7.4500 1.00 INE206D08295 NUCLEAR POWER CORPORATION OF INDIA 8.14% 25-Mar-29 100.3739 8.0900 50.00 INE752E07MH7 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.20% 23-Jan-30 99.5070 8.2500 50.00 INE752E07MK1 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.15% 09-Mar-30 99.1092 8.2500 100.00 INE206D08303 NUCLEAR POWER CORPORATION OF INDIA 8.14% 25-Mar-30 100.3905 8.0900 50.00 INE039A09MD2 IFCI LIMITED 9.75% 16-Jul-30 101.8000 9.5100 2.00 INE787H07347 INDIA INFRASTRUCTURE FINANCE 8.66% 22-Jan-34 111.3500 7.5000 1.00 INE077A08072 DENA BANK 10.20% 31-Mar-99 98.8800 10.4800 1.00 INE457A09215 BANK OF MAHARASHTRA 9.48% 30-Dec-99 99.8500 4.2200 9.00 INE084A08052 BANK OF INDIA 11.00% 31-Dec-99 107.0000 10.2400 199.00 INE476A08035 CANARA BANK 9.55% 31-Dec-99 99.0000 9.6700 11.00 INE245A08034 TATA POWER LIMITED 11.40% 31-Dec-99 107.4000 10.6100 1.00 INE121A08MQ2 CHOLAMANDALAM INVESTMENT AND FIN. 12.75% 31-Dec-99 106.3500 0.0000 1.00 NSE === INE115A07882 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 8.28% 29-Jun-15 99.8863 8.7003 150.00 INE115A07882 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 8.28% 29-Jun-15 99.8863 8.4000 150.00 INE001A07MP0 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.07% 10-Jul-15 99.9615 8.5800 250.00 INE115A07EF6 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 9.02% 15-Jul-15 99.9646 8.8755 950.00 INE115A07EF6 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 9.02% 15-Jul-15 99.9646 8.5800 950.00 INE535H07175 FULLERTON INDIA CREDIT COMPANY 11.10% 28-Aug-15 100.4734 8.9600 5.00 INE130C08059 AMTEK AUTO LIMITED 10.25% 20-Sep-15 100.0007 10.6600 150.00 INE958G07783 RELIGARE FINVEST LIMITED 12.25% 10-Oct-15 100.8300 10.2200 400.00 INE804I07IV6 ECL FINANCE LIMITED 0.00% 02-Mar-16 128.0000 0.0000 1.00 INE905O07010 VIZAG GENERAL CARGO BERTH PVT LTD 9.00% 08-May-16 99.6060 9.4070 25.00 INE738C07036 BHARAT ALUMI 8.60% 31-May-16 99.2335 9.3400 313.00 INE721A07IU1 SHRIRAM TRANSPORT FINANCE COMPANY 9.00% 17-Jun-16 99.7085 9.2700 50.00 INE115A07EH2 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 10.60% 06-Sep-16 102.1444 8.7500 350.00 INE136E07NL3 CITICORP FINANCE (INDIA) LIMITED NIFTY 31-Oct-16 138.0200 - 1.00 INE136E07NT6 CITICORP FINANCE (INDIA) LIMITED NIFTY 30-Dec-16 138.7300 - 1.00 INE001A07HU0 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 0.00% 06-Feb-17 137.4036 8.5500 200.00 INE053F09GT0 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 6.30% 08-Mar-17 97.9249 7.6500 10.00 INE244N07016 MAHINDRA VEHICLE MANUFACTURERS LTD 8.00% 14-Mar-17 111.5376 8.0591 38.00 INE020B07II1 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.52% 25-Mar-17 102.6303 7.9487 410.00 INE020B07II1 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.52% 25-Mar-17 102.6237 7.9500 100.00 INE134E08HJ2 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.00% 03-Apr-17 100.0300 7.9777 550.00 INE134E08HJ2 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.00% 03-Apr-17 100.0044 7.9800 293.00 INE134E08HK0 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.00% 24-Apr-17 100.0300 7.9698 1000.00 INE001A07NT0 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 8.45% 24-Apr-17 100.0000 8.4400 600.00 INE134E08HK0 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.00% 24-Apr-17 99.9847 8.0000 150.00 INE136E07OF3 CITICORP FINANCE (INDIA) LIMITED NIFTY 28-Apr-17 125.6700 - 1.00 INE514E08DR7 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 8.95% 22-May-17 99.9930 8.3600 700.00 INE134E08ER2 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 9.61% 01-Jun-17 102.4615 8.2500 50.00 INE134E08ET8 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 9.40% 29-Jun-17 102.1579 8.2337 7.00 INE020B08757 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.40% 20-Jul-17 102.0048 8.3300 200.00 INE020B08757 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.40% 20-Jul-17 102.1575 8.2600 31.00 INE136E07PD5 CITICORP FINANCE (INDIA) LIMITED NIFTY 27-Jul-17 122.0200 - 1.00 INE019A07332 JSW STEEL LIMITED 10.40% 19-Aug-17 101.5550 9.9800 750.00 INE134E08GC9 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.32% 19-Aug-17 102.0146 8.2753 4.00 INE020B08773 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.25% 27-Aug-17 101.9298 8.2551 5.00 INE572E09247 PNB HOUSING FINANCE LIMITED 9.05% 21-Oct-17 101.3500 8.6000 51.00 INE043D07GY0 IDFC LIMITED 8.43% 13-Nov-17 99.4100 8.6500 17.00 INE680R08010 PIRAMAL REALTY PRIVATE LIMITED 12.30% 22-Dec-17 100.6954 11.9103 100.00 INE020B08815 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.70% 01-Feb-18 101.5687 8.0108 19.00 INE134E08FD9 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.72% 08-Feb-18 101.5426 8.0467 3.00 INE848E07294 NHPC LIMITED 8.85% 11-Feb-18 101.9874 7.9954 30.00 INE755K07173 DALMIA CEMENT (BHARAT) LIMITED 10.50% 20-Feb-18 100.6930 9.5900 1100.00 INE134E08FK4 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.95% 11-Mar-18 102.1726 8.0474 10.00 INE804I07ZJ5 ECL FINANCE LIMITED 10.45% 12-Mar-18 100.2800 - 3.00 INE114A07893 STEEL AUTHORITY OF INDIA LIMITED 7.95% 09-Apr-18 100.1000 7.9000 550.00 INE514E08EN4 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 7.95% 25-Apr-18 100.0000 7.9418 500.00 INE752E07ID4 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 9.64% 31-May-18 103.9554 8.1207 3.80 INE557F09310 NATIONAL HOUSING BANK 0.00% 24-Dec-18 74.9571 8.2000 60.00 INE261F09EW8 NABARD 0.00% 01-Jan-19 74.7676 8.2300 101.60 INE657I07027 RELIANCE GAS TRANSPORTATION INFRAS 10.95% 06-Jan-19 104.3000 9.5100 2.00 INE001A07MH7 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.65% 19-Jan-19 103.3500 8.5400 4.00 INE261F09EX6 NABARD 0.00% 01-Feb-19 74.1994 8.2500 7.00 INE020B07IA8 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.63% 05-Feb-19 103.7815 8.3900 470.00 INE020B07IA8 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.63% 05-Feb-19 103.8136 8.3801 100.00 INE733E07CE5 NTPC LIMITED 7.89% 05-May-19 99.1320 8.1439 150.00 INE733E07CE5 NTPC LIMITED 7.89% 05-May-19 99.1320 8.1500 150.00 INE020B07IV4 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.02% 18-Jun-19 102.0965 8.3800 400.00 INE020B07IV4 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.02% 18-Jun-19 102.0965 8.3800 300.00 INE134E08GF2 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.39% 27-Aug-19 103.7700 8.2900 9.00 INE752E07LP2 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 9.30% 04-Sep-19 103.3508 8.3200 500.00 INE752E07LP2 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 9.30% 04-Sep-19 103.3508 8.3200 500.00 INE202B07654 DEWAN HOUSING FINANCE CORPORATION 11.00% 12-Sep-19 106.7214 9.5123 1000.00 INE020B08856 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.04% 12-Oct-19 102.1871 8.4000 1700.00 INE872A07TN4 SREI INFRASTRUCTURE FINANCE LTD 11.25% 12-Nov-19 101.9500 10.6920 4.30 INE020B08864 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.56% 13-Nov-19 100.7717 8.3200 750.00 INE020B08864 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.56% 13-Nov-19 100.7717 8.3200 750.00 INE114A07646 STEEL AUTHORITY OF INDIA LIMITED 8.60% 19-Nov-19 101.1002 8.2720 500.00 INE848E07682 NHPC LIMITED 8.54% 26-Nov-19 100.4096 8.4000 50.00 INE115A07GH7 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 8.72% 28-Nov-19 100.5900 8.5297 26.00 INE752E07CJ4 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.68% 07-Dec-19 100.9400 8.4000 3.80 INE130C07234 AMTEK AUTO LIMITED 10.50% 02-Jan-20 100.0000 10.9100 2.00 INE752E07ME4 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.20% 23-Jan-20 99.5562 8.2950 100.00 INE039A09LF9 IFCI LIMITED 8.75% 31-Jan-20 96.3500 9.7200 0.60 INE537P07034 INDIA INFRADEBT LIMITED 8.55% 04-Feb-20 99.4254 8.6800 500.00 INE261F08444 NABARD 8.18% 10-Feb-20 100.0409 8.1500 150.00 INE261F08444 NABARD 8.18% 10-Feb-20 100.0409 8.1500 150.00 INE043D07HI1 IDFC LIMITED 8.63% 18-Feb-20 99.9300 8.6282 143.00 INE261F08485 NABARD 8.20% 13-Mar-20 100.0454 8.1785 100.00 INE261F08485 NABARD 8.20% 13-Mar-20 100.0454 8.1700 100.00 INE130C07275 AMTEK AUTO LIMITED 10.50% 07-Apr-20 100.0000 10.9100 10.00 INE296A07GJ1 BAJAJ FINANCE LIMITED 8.95% 10-Apr-20 100.2123 8.8800 200.00 INE043D07HY8 INFRASTRUCTURE DEVELOPMENT FINANCE 8.64% 15-Apr-20 100.0400 8.6100 29.00 INE134E08HF0 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.38% 27-Apr-20 100.0122 8.3695 400.00 INE134E08HF0 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.38% 27-Apr-20 100.0122 8.3650 400.00 INE155A08043 TATA MOTORS LIMITED 9.90% 07-May-20 102.6700 9.2100 1.00 INE155A08050 TATA MOTORS LIMITED 9.75% 24-May-20 102.1000 9.2100 2.00 INE001A07FT6 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 8.90% 18-Aug-20 101.6632 8.4700 50.00 INE121A08NA4 CHOLAMANDALAM INVESTMENT AND FIN. 11.00% 30-Oct-20 100.7500 10.7659 120.00 INE121A08NK3 CHOLAMANDALAM INVESTMENT AND FIN. 11.00% 24-Feb-21 103.7033 10.1000 300.00 INE081A08165 TATA IRON AND STEEL COMPANY LTD RESET 18-Mar-21 109.5800 9.8500 5.00 INE121E07288 JSW ENERGY LIMITED 9.75% 31-Mar-21 99.8875 10.1500 1200.00 INE134E08925 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.85% 31-May-21 102.2800 8.3400 4.00 INE657I08017 RELIANCE GAS TRANSPORTATION INFRAS 10.25% 22-Aug-21 103.9342 9.3700 20.00 INE039A07785 IFCI LIMITED 9.90% 01-Dec-21 100.2500 9.8300 10.00 INE020B08872 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.44% 04-Dec-21 100.3330 8.3750 409.00 INE134E08GT3 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 8.55% 09-Dec-21 100.5800 8.4080 186.00 INE752E07MF1 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.20% 23-Jan-22 99.4013 8.3070 50.00 INE861G08035 FOOD CORPORATION OF INDIA 9.95% 07-Mar-22 109.3608 8.1000 502.00 INE020B08922 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.27% 09-Mar-22 99.5449 8.3600 503.00 INE020B08922 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.27% 09-Mar-22 99.5322 8.3625 100.00 INE237A08932 KOTAK MAHINDRA BANK LTD 8.45% 30-Mar-22 100.1153 8.4146 50.00 INE237A08932 KOTAK MAHINDRA BANK LTD 8.45% 30-Mar-22 100.1153 8.4150 50.00 INE081A08181 TATA IRON AND STEEL COMPANY LTD 2.00% 23-Apr-22 111.5151 8.9800 50.00 INE258A07039 BEML LTD 9.24% 18-May-22 103.2000 8.8100 1.00 INE202B07597 DEWAN HOUSING FINANCE CORPORATION 11.00% 29-Jun-22 104.2000 10.1300 2.00 INE062A09155 STATE BANK OF INDIA RESET 12-Sep-22 104.0500 8.1100 1.00 INE305A09224 TOURISM FINANCE CORPORATION OF 9.50% 25-Feb-23 101.0000 9.3000 30.00 INE936D07067 RELIANCE UTILITIES AND POWER 8.95% 26-Apr-23 99.2939 9.0700 50.00 INE043D07GK9 IDFC LIMITED 9.60% 29-Apr-24 105.0100 8.7700 200.00 INE001A07MS4 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.24% 24-Jun-24 104.9000 8.4410 4.00 INE084A08052 BANK OF INDIA 11.00% 08-Aug-24 106.9000 9.8100 57.00 INE020B07IZ5 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.34% 25-Aug-24 106.0445 8.3600 800.00 INE020B07IZ5 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.34% 25-Aug-24 105.9781 8.3701 200.00 INE733E07JO9 NTPC LIMITED 9.17% 22-Sep-24 106.0321 8.2031 500.00 INE733E07JO9 NTPC LIMITED 9.17% 22-Sep-24 106.0321 8.2030 500.00 INE139F07063 KONKAN RAILWAY CORPORATION LIMITED 9.08% 25-Sep-24 105.3300 8.4200 36.00 INE636F07183 NORTH EASTERN ELECTRIC POWER CORP. 9.60% 01-Oct-24 101.1200 9.5900 310.00 INE043D07GX2 IDFC LIMITED 9.17% 14-Oct-24 103.6400 8.5700 26.00 INE141A08019 ORIENTAL BANK OF COMMERCE 9.20% 27-Oct-24 103.7414 8.5850 310.00 INE705A08037 VIJAYA BANK 9.15% 30-Oct-24 103.6200 8.5719 29.00 INE340M08137 TAMILNADU GENERATION AND 9.20% 18-Dec-24 99.5000 - 2.00 INE020B08880 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.57% 21-Dec-24 101.2088 8.3810 850.00 INE928P07019 BANGALORE METRO RAIL CORPORATION 8.79% 23-Dec-24 100.1000 8.6900 28.00 INE134E08GV9 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 8.65% 28-Dec-24 101.6173 8.3800 550.00 INE134E08GV9 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 8.65% 28-Dec-24 101.6506 8.3766 200.00 INE110L08060 RELIANCE JIO INFOCOMM LIMITED 9.00% 21-Jan-25 99.8113 9.0000 250.00 INE871D07NL7 INFRASTRUCTURE LEASING & FINANCIAL 8.72% 21-Jan-25 100.4579 8.6300 137.00 INE110L08060 RELIANCE JIO INFOCOMM LIMITED 9.00% 21-Jan-25 99.9133 8.9939 100.00 INE020B08898 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.23% 23-Jan-25 99.6000 8.2910 141.00 INE001A07NJ1 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP. 8.40% 23-Jan-25 99.6936 8.4300 50.00 INE001A07NJ1 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP. 8.40% 23-Jan-25 99.6936 8.4300 50.00 INE235P07043 L&T INFRA DEBT FUND LIMITED 8.49% 28-Jan-25 98.8600 8.6500 200.00 INE306N08045 TATA CAPITAL FINANCIAL SERVICES 9.32% 30-Jan-25 100.0285 9.2950 900.00 INE115A07GP0 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 8.40% 30-Jan-25 99.5981 8.4452 750.00 INE774D08LK7 MAHINDRA & MAHINDRA FINANCIAL 9.18% 31-Jan-25 100.3400 9.1100 10.00 INE160A08068 PUNJAB NATIONAL BANK 8.23% 09-Feb-25 99.6727 8.2647 300.00 INE013A08366 RELIANCE CAPITAL LIMITED 9.65% 18-Mar-25 100.1227 9.6145 210.00 INE733E07JP6 NTPC LIMITED SR-54 8.49% 25-Mar-25 101.9857 8.1600 100.00 INE759E08028 L&T FINCORP LIMITED SR-S 9.95% 28-Mar-25 103.3600 9.4000 4.00 INE262F07071 KARNATAKA NEERAVARI NIGAM LIMITED 8.75% 31-Mar-25 100.6750 8.6250 310.00 INE020B08930 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.30% 10-Apr-25 99.9667 8.3101 150.00 INE020B08930 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.30% 10-Apr-25 99.9667 8.3100 150.00 INE691I08347 L & T INFRASTRUCTURE FINANCE 8.90% 17-Apr-25 100.0000 8.8950 3.00 INE134E08HD5 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.39% 19-Apr-25 100.3925 8.3200 50.00 INE062A08058 STATE BANK OF INDIA 9.95% 16-Mar-26 108.4300 8.0800 1.50 INE206D08261 NUCLEAR POWER CORPORATION OF INDIA 8.14% 25-Mar-26 100.3229 8.2500 120.00 INE206D08261 NUCLEAR POWER CORPORATION OF INDIA 8.14% 25-Mar-26 100.4613 8.2284 50.00 INE891F08018 RAJASTHAN RAJYA VIDYUT UTPADAN 9.00% 24-Dec-26 99.8000 9.2200 86.00 INE535N08064 HARYANA VIDYUT PRASARAN NIGAM LTD 8.62% 23-Feb-27 98.7500 9.0000 50.00 INE572F08089 RAJASTHAN RAJYA VIDYUT PRASARAN 8.69% 23-Mar-27 98.0700 9.2000 200.00 INE206D08279 NUCLEAR POWER CORPORATION OF INDIA 8.14% 25-Mar-27 100.3441 8.2500 50.00 INE891F08026 RAJASTHAN RAJYA VIDYUT UTPADAN 8.74% 26-Mar-27 98.5000 9.1500 57.00 INE020B07GX4 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 7.38% 19-Dec-27 101.6291 7.1700 3.50 INE065L08041 GUJARAT STATE PETROLEUM CORP LTD. 9.03% 22-Mar-28 102.4000 8.9000 100.00 INE206D08287 NUCLEAR POWER CORPORATION OF INDIA 8.14% 25-Mar-28 100.3596 8.2500 50.00 INE020B07HP8 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.46% 24-Sep-28 110.8647 7.1600 10.00 INE206D08295 NUCLEAR POWER CORPORATION OF INDIA 8.14% 25-Mar-29 100.3739 8.2500 50.00 INE752E07MH7 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.20% 23-Jan-30 99.5070 8.2450 50.00 INE752E07MK1 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.15% 09-Mar-30 99.1092 8.2450 100.00 INE206D08303 NUCLEAR POWER CORPORATION OF INDIA 8.14% 25-Mar-30 100.3905 8.2500 50.00 INE053F09GX2 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 8.79% 04-May-30 106.2500 8.2196 5.00 INE039A09PO2 IFCI LIMITED 9.90% 05-Nov-32 100.2000 9.8500 10.00 INE305A09208 TOURISM FINANCE CORPORATION OF 9.65% 25-Feb-33 INE512S08013 CHHATTISGARH STATE POWER 8.72% 27-Mar-35 98.1900 9.1400 200.00 INE121A08MS8 CHOLAMANDALAM INVESTMENT AND FIN. 13.00% 31-Dec-99 106.6775 11.4000 40.00 INE476A08035 CANARA BANK 9.55% 31-Dec-99 98.8900 9.7200 26.00 INE008A08U84 IDBI BANK LIMITED 10.75% 31-Dec-99 101.4000 10.4800 22.00 INE457A09215 BANK OF MAHARASHTRA 9.48% 31-Dec-99 95.5100 10.7095 6.00 INE028A08075 BANK OF BARODA 9.48% 31-Dec-99 100.8200 9.2271 5.00 INE160A08076 PUNJAB NATIONAL BANK 9.15% 31-Dec-99 99.4200 9.2242 5.00 INE688I08046 CAPITAL FIRST RESET PERP(S-2) 0.00% 31-Dec-99 96.1500 11.7500 1.00 INE077A08072 DENA BANK 10.20% 31-Dec-99 98.3700 10.6200 1.00 =============================================================================================== 