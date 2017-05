Apr 30 Below are the details of Indian corporate bonds dealt on BSE & NSE. (10 million = 1 crore) EXCHANGES VOLUME IN MILLIONS --------- ------------------ BSE 4188.10 NSE 25622.40 ============= TOTAL 29810.50 ----------------------------------------------------------------------------------------------- ISIN SECURITY COUPON MATURITY LAST TRD WTD AVG CUM. VOL DATE PRICE YIELD IN MLNS ----------------------------------------------------------------------------------------------- BSE === INE514E08811 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 8.45% 08-Sep-15 99.9066 8.4900 50.00 INE800H07215 OMAXE LIMITED 14.00% 23-Dec-16 100.1100 - 0.50 INE134E08ER2 POWER FINANCE CORPORAION OF INDIA 9.61% 01-Jun-17 102.4048 8.2900 500.00 INE738C07044 BHARAT ALUMINIUM COMPANY LIMITED 10.25% 07-Aug-17 101.7151 9.3300 50.00 INE572E09247 PNB HOUSING FINANCE LTD 9.05% 21-Oct-17 101.3294 8.4400 54.00 INE800H07223 OMAXE LIMITED 14.00% 23-Dec-17 100.1000 - 4.00 INE134E08HB9 POWER FINANCE CORPORATION LTD 8.40% 19-Jun-18 100.4437 8.2200 10.00 INE752E07LA4 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.70% 15-Jul-18 101.2810 8.2100 20.00 INE514E08CZ2 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 9.50% 09-Oct-18 103.3563 8.3100 50.00 INE261F09EW8 NABARD 0.00% 01-Jan-19 74.7168 8.2500 4.00 INE020B07IA8 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.63% 05-Feb-19 103.8136 8.3800 100.00 INE121A08MH1 CHOLAMANDALAM INVESTMENT AND FIN. 11.75% 07-May-19 105.3639 10.0600 1000.00 INE872A07SY3 SREI INFRASTRUCTURE FINANCE LTD 12.00% 28-May-19 104.3500 10.6500 0.40 INE976I08094 TATA CAPITAL LIMITED 10.25% 15-Dec-19 101.1000 9.9100 0.50 INE043D07HI1 IDFC LIMITED 8.63% 18-Feb-20 99.9232 8.6300 60.00 INE053F09GU8 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 6.70% 08-Mar-20 98.6500 7.0300 0.90 INE202B08389 DEWAN HOUSING FINANCE CORPORATION 12.75% 23-Sep-21 103.5000 11.8900 1.00 INE020B08922 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.27% 09-Mar-22 99.8000 8.3100 3.00 INE787H07321 INDIA INFRASTRUCTURE FINANCE 8.41% 22-Jan-24 107.5568 7.2000 0.50 INE636F07183 NORTH EASTERN ELECTRIC POWER CORP. 9.60% 01-Oct-24 103.0398 9.2200 30.00 INE340M08137 TAMIL NADU GENERATION AND 9.20% 18-Dec-24 99.0000 9.6200 87.00 INE020B08880 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.57% 21-Dec-24 101.2138 8.3700 1250.00 INE134E08GV9 POWER FINANCE CORPORATION LTD 8.65% 28-Dec-24 101.4836 8.4100 50.00 INE871D07NL7 INFRASTRUCTURE LEASING N FINANCIAL 8.72% 21-Jan-25 100.5000 8.6200 6.00 INE262F07071 KARNATAKA NEERAVARI NIGAM LIMITED 8.75% 31-Mar-25 99.1000 8.9200 10.00 INE020B08930 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.30% 10-Apr-25 99.6384 8.3500 400.00 INE411L07031 WEST BENGAL STATE ELECTRICITY 10.85% 04-Aug-26 103.1000 10.6400 2.00 INE891F08018 RAJASTHAN RAJYA VIDYUT UTPADAN 9.00% 24-Dec-26 100.0000 8.9900 19.00 INE134E07208 POWER FINANCE CORPORATION LTD 8.30% 01-Feb-27 108.7500 7.1700 0.30 INE206D08279 NUCLEAR POWER CORPORATION OF INDIA 8.14% 25-Mar-27 100.1614 8.1200 150.00 INE134E07349 POWER FINANCE CORPORATION LTD 7.36% 04-Jan-28 101.4500 7.1800 0.40 INE053F07595 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 7.04% 23-Mar-28 101.3000 6.8900 0.30 INE020B07HP8 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.46% 24-Sep-28 111.1600 7.1300 10.00 INE020B07HS2 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.71% 24-Sep-28 110.9000 7.3900 0.30 INE752E07MK1 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.15% 09-Mar-30 98.8153 8.2900 100.00 INE206D08303 NUCLEAR POWER CORPORATION OF INDIA 8.14% 25-Mar-30 100.1830 8.1200 100.00 INE457A09215 BANK OF MAHARASHTRA 9.48% 30-Dec-99 96.0500 4.0900 34.00 INE084A08052 BANK OF INDIA 11.00% 31-Dec-99 106.9000 10.2800 25.00 INE476A08035 CANARA BANK 9.55% 31-Dec-99 99.0800 9.6300 5.00 NSE === INE916DA7AC0 KOTAK MAHINDRA PRIME LIMITED 10.08% 02-Jun-15 100.1396 8.3292 350.00 INE514E08811 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 8.45% 08-Sep-15 99.9066 8.2700 50.00 INE959P07014 SURAKSHA REALTY LIMITED 11.00% 26-Nov-15 100.6736 9.4000 500.00 INE676N07068 IDL SPECIALITY CHEMICALS LIMITED 11.30% 26-Dec-15 100.0988 10.4853 40.00 INE043D07DU5 IDFC LIMITED 8.85% 15-Jan-16 99.9354 8.7481 30.00 INE053F09GT0 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 6.30% 08-Mar-17 98.3337 7.4000 10.00 INE155A08100 TATA MOTORS LIMITED 9.84% 10-Mar-17 102.4155 8.3600 18.00 INE115A07FG1 LIC HOUSING FINANCE LTD 9.69% 27-Mar-17 101.9443 8.4994 463.00 INE115A07FG1 LIC HOUSING FINANCE LTD 9.69% 27-Mar-17 101.9443 8.5011 463.00 INE134E08HJ2 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.00% 03-Apr-17 99.9800 7.9810 150.00 INE134E08ER2 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 9.61% 01-Jun-17 102.4048 8.2800 500.00 INE129A07156 GAIL (INDIA) LIMITED 9.14% 11-Jun-17 101.4115 8.3500 200.00 INE129A07156 GAIL (INDIA) LIMITED 9.14% 11-Jun-17 101.4115 8.3500 200.00 INE020B08757 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.40% 20-Jul-17 101.9649 8.3500 500.00 INE020B08757 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.40% 20-Jul-17 101.9649 8.3500 500.00 INE738C07044 BHARAT ALUMINIUM COMPANY LIMITED 10.25% 07-Aug-17 101.7151 9.3200 50.00 INE722A08032 SHRIRAM - CITY UNION FINANCE LTD 11.60% 27-Aug-17 102.9820 10.1000 150.00 INE895D08535 TATA SONS LIMITED 9.66% 13-Sep-17 102.0656 8.6046 30.00 INE722A08065 SHRIRAM - CITY UNION FINANCE LTD 11.60% 26-Sep-17 103.0820 10.1000 100.00 INE975F07DG2 KOTAK MAHINDRA INVESTMENTS LIMITED 0.00% 03-Oct-17 81.4596 8.8100 5.00 INE572E09247 PNB HOUSING FINANCE LIMITED 9.05% 21-Oct-17 101.2800 8.6300 58.00 INE205A07014 SESA STERLITE LIMITED 9.36% 30-Oct-17 100.2590 9.1800 350.00 INE043D07GY0 IDFC LIMITED 8.43% 13-Nov-17 99.4500 8.6310 23.00 INE121A07IQ2 CHOLAMANDALAM INVESTMENT AND FIN. 9.55% 14-Nov-17 100.9298 9.0667 50.00 INE136E07QN2 CITICORP FINANCE (INDIA) LIMITED - 30-Nov-17 110.5800 - 2.50 INE020B08815 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.70% 01-Feb-18 101.5831 8.0000 53.00 INE001A07KS8 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP. 9.20% 19-Mar-18 101.7896 8.4519 30.00 INE871D07NS2 INFRASTRUCTURE LEASING AND FIN. 0.00% 22-Mar-18 101.2932 8.6265 50.00 INE114A07893 STEEL AUTHORITY OF INDIA LIMITED 7.95% 09-Apr-18 100.1096 7.8958 230.00 INE114A07893 STEEL AUTHORITY OF INDIA LIMITED 7.95% 09-Apr-18 99.9800 7.9473 150.00 INE557F08EW1 NATIONAL HOUSING BANK 8.00% 10-Apr-18 99.9210 8.0170 140.00 INE523E07BF9 L & T FINANCE LTD 8.85% 19-Apr-18 100.1071 8.8065 10.00 INE895D08568 TATA SONS LIMITED 8.85% 02-May-18 100.9176 8.4818 20.00 INE752E07LA4 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.70% 15-Jul-18 101.1991 8.2300 60.00 INE134E08HB9 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.40% 19-Jul-18 100.3380 8.2700 520.00 INE134E08HB9 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.40% 19-Jul-18 100.3913 8.2489 500.00 INE134E07406 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.81% 07-Oct-18 103.0100 8.7206 31.00 INE514E08CZ2 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 9.50% 09-Oct-18 103.3563 8.3000 50.00 INE261F09EW8 NABARD 0.00% 01-Jan-19 74.6969 8.2900 63.80 INE053F09FU0 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 8.55% 15-Jan-19 100.9100 8.4300 8.00 INE261F09EX6 NABARD 0.00% 01-Feb-19 74.1937 8.2900 26.00 INE020B07IA8 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.63% 05-Feb-19 103.8136 8.3800 100.00 INE733E07CE5 NTPC LIMITED 7.89% 05-May-19 99.1642 8.1339 250.00 INE733E07CE5 NTPC LIMITED 7.89% 05-May-19 99.1642 8.1400 250.00 INE121A08MH1 CHOLAMANDALAM INVESTMENT & FINANCE 11.75% 07-May-19 105.3639 10.0500 1000.00 INE895D07479 TATA SONS LIMITED 9.25% 19-Jun-19 102.3037 8.5603 4.00 INE134E08GF2 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.39% 27-Aug-19 103.7900 8.2800 9.00 INE752E07LP2 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 9.30% 04-Sep-19 102.6100 8.5240 900.00 INE148I07894 INDIABULLS HOUSING FINANCE LIMITED 10.00% 29-Sep-19 101.7798 9.4500 200.00 INE752E07FY6 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.80% 29-Sep-19 101.7985 8.2677 100.00 INE020B08856 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.04% 12-Oct-19 101.7200 8.5269 950.00 INE752E07CJ4 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.68% 07-Dec-19 100.8100 8.4300 3.80 INE130C07234 AMTEK AUTO LIMITED 10.50% 02-Jan-20 100.2000 10.8524 2.00 INE691I07893 L & T INFRASTRUCTURE FINANCE 8.65% 21-Jan-20 99.7500 8.7000 177.50 INE261F08444 NABARD 8.18% 10-Feb-20 100.0765 8.1400 450.00 INE261F08444 NABARD 8.18% 10-Feb-20 100.0765 8.1400 450.00 INE039A07827 IFCI LIMITED TRANCHE-II 9.35% 13-Feb-20 98.5500 9.7200 1.20 INE043D07HI1 IDFC LIMITED 8.63% 18-Feb-20 99.8900 8.6400 210.00 INE546S07013 ESSEM INFRA PRIVATE LIMITED - 04-Mar-20 100.0000 - 2000.00 INE261F08485 NABARD 8.20% 13-Mar-20 100.1591 8.1485 100.00 INE261F08485 NABARD 8.20% 13-Mar-20 100.1591 8.1400 100.00 INE350S07010 BACCHUS HOSPITALITY SERVICES AND 5.00% 30-Mar-20 100.5719 - 30.00 INE043D07HY8 INFRASTRUCTURE DEVELOPMENT FINANCE 8.64% 15-Apr-20 100.0000 8.6300 28.00 INE691I07AD2 L & T INFRASTRUCTURE FINANCE 8.70% 27-Apr-20 100.0000 8.7000 237.50 INE134E08HF0 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.38% 27-Apr-20 100.0200 8.3600 212.00 INE155A08068 TATA MOTORS LIMITED 9.70% 18-Jun-20 103.5276 8.8000 50.00 INE001A07FT6 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP. 8.90% 18-Aug-20 101.7449 8.4499 50.00 INE001A07FT6 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP. 8.90% 18-Aug-20 101.7449 8.4500 50.00 INE020B08591 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.48% 10-Aug-21 105.0400 8.3974 130.00 INE018E08052 SBI CARDS & PAYMENT SERVICES 9.00% 26-Nov-21 102.1200 8.5400 47.00 INE020B08872 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.44% 04-Dec-21 100.2537 8.3925 1280.00 INE155A08258 TATA MOTORS LIMITED 9.02% 10-Dec-21 100.6000 8.8700 23.00 INE081A08181 TATA IRON AND STEEL COMPANY LTD 2.00% 23-Apr-22 111.6191 8.9800 100.00 INE081A08181 TATA IRON AND STEEL COMPANY LTD 2.00% 23-Apr-22 111.6191 8.9800 50.00 INE692A09241 UNION BANK OF INDIA 8.90% 28-Dec-22 102.9600 8.3463 738.00 INE694L07016 TALWANDI SABO POWER LIMITED RESET 09-Dec-23 100.6342 9.0053 500.00 INE084A08052 BANK OF INDIA 11.00% 08-Aug-24 106.9000 9.8100 61.00 INE020B07IZ5 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.34% 25-Aug-24 105.1000 8.5039 1500.00 INE296A08714 BAJAJ FINANCE LIMITED 10.15% 19-Sep-24 104.4000 9.4000 30.00 INE733E07JO9 NTPC LIMITED 9.17% 22-Sep-24 106.0521 8.2001 500.00 INE733E07JO9 NTPC LIMITED 9.17% 22-Sep-24 106.0521 8.2000 500.00 INE139F07063 KONKAN RAILWAY CORPORATION LIMITED 9.08% 25-Sep-24 105.1100 8.4540 64.00 INE043D07GX2 IDFC LIMITED 9.17% 14-Oct-24 103.1857 8.6400 400.00 INE043D07GX2 IDFC LIMITED 9.17% 14-Oct-24 103.1857 8.6400 400.00 INE705A08037 VIJAYA BANK 9.15% 30-Oct-24 103.6000 8.5700 2.00 INE238A08351 AXIS BANK LIMITED 8.85% 05-Dec-24 102.4886 8.4399 150.00 INE238A08351 AXIS BANK LIMITED 8.85% 05-Dec-24 102.4886 8.4400 150.00 INE340M08137 TAMILNADU GENERATION AND 9.20% 18-Dec-24 99.5500 9.5000 8.00 INE020B08880 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.57% 21-Dec-24 101.2138 8.3800 1250.00 INE134E08GV9 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 8.65% 28-Dec-24 101.4184 8.4100 150.00 INE134E08GV9 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 8.65% 28-Dec-24 101.4184 8.4117 100.00 INE428A08028 ALLAHABAD BANK 8.78% 20-Jan-25 101.5725 8.5168 250.00 INE110L08060 RELIANCE JIO INFOCOMM LIMITED 9.00% 21-Jan-25 99.8313 9.0065 50.00 INE110L08060 RELIANCE JIO INFOCOMM LIMITED 9.00% 21-Jan-25 99.8313 9.0065 50.00 INE871D07NL7 INFRASTRUCTURE LEASING & FINANCIAL 8.72% 21-Jan-25 100.5400 8.6200 6.00 INE020B08898 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.23% 23-Jan-25 99.0853 8.3700 51.00 INE020B08898 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.23% 23-Jan-25 99.0853 8.3692 50.00 INE262F07071 KARNATAKA NEERAVARI NIGAM LIMITED 8.75% 31-Mar-25 99.0000 8.9400 100.00 INE020B08930 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.30% 10-Apr-25 99.6384 8.3600 700.00 INE020B08930 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.30% 10-Apr-25 99.5730 8.3701 300.00 INE691I08347 L & T INFRASTRUCTURE FINANCE 8.90% 17-Apr-25 100.1000 8.8800 5.00 INE206D08261 NUCLEAR POWER CORPORATION OF INDIA 8.14% 25-Mar-26 100.0467 8.2883 100.00 INE206D08261 NUCLEAR POWER CORPORATION OF INDIA 8.14% 25-Mar-26 100.0467 8.2900 100.00 INE411L07031 WEST BENGAL STATE ELECTRICITY 10.85% 04-Aug-26 103.7500 10.5400 2.00 INE891F08018 RAJASTHAN RAJYA VIDYUT UTPADAN 9.00% 24-Dec-26 100.0000 9.2000 40.00 INE572F09202 RAJASTHAN RAJYA VIDYUT PRASARAN 8.65% 05-Jan-27 97.8900 9.2000 50.00 INE206D08279 NUCLEAR POWER CORPORATION OF INDIA 8.14% 25-Mar-27 100.0527 8.2900 200.00 INE206D08279 NUCLEAR POWER CORPORATION OF INDIA 8.14% 25-Mar-27 100.0527 8.2883 50.00 INE891F08026 RAJASTHAN RAJYA VIDYUT UTPADAN 8.74% 26-Mar-27 98.4500 9.1600 20.00 INE894F08103 INDIABULLS FINANCIAL SERVICES LTD 10.25% 28-Jun-27 101.6500 9.9900 19.60 INE206D08287 NUCLEAR POWER CORPORATION OF INDIA 8.14% 25-Mar-28 100.0499 8.2883 50.00 INE206D08287 NUCLEAR POWER CORPORATION OF INDIA 8.14% 25-Mar-28 100.0499 8.2900 50.00 INE206D08295 NUCLEAR POWER CORPORATION OF INDIA 8.14% 25-Mar-29 100.0550 8.2884 50.00 INE206D08295 NUCLEAR POWER CORPORATION OF INDIA 8.14% 25-Mar-29 100.0550 8.2900 50.00 INE752E07MK1 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.15% 09-Mar-30 98.8153 8.2800 100.00 INE206D08303 NUCLEAR POWER CORPORATION OF INDIA 8.14% 25-Mar-30 100.1830 8.2750 100.00 INE065L08033 GUJARAT STATE PETROLEUM CORP LTD. 10.45% 28-Sep-72 103.6900 9.9700 50.00 INE705A08060 VIJAYA BANK SR-II 10.40% 31-Dec-99 98.8000 10.7000 146.00 INE008A08U84 IDBI BANK LIMITED 10.75% 31-Dec-99 101.0500 10.5500 73.00 INE160A08076 PUNJAB NATIONAL BANK 9.15% 31-Dec-99 99.6600 9.1858 20.00 INE476A08035 CANARA BANK 9.55% 31-Dec-99 99.0800 9.6800 5.00 INE121A08NJ5 CHOLAMANDALAM INVESTMENT AND FIN. NOTE:- (*) - DIRTY PRICE
BSE - Bombay Stock Exchange
NSE - National Stock Exchange