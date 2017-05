May 5 Below are the details of Indian corporate bonds dealt on BSE & NSE. (10 million = 1 crore) EXCHANGES VOLUME IN MILLIONS --------- ------------------ BSE 3401.40 NSE 26092.60 ============= TOTAL 29494.00 ----------------------------------------------------------------------------------------------- ISIN SECURITY COUPON MATURITY LAST TRD WTD AVG CUM. VOL DATE PRICE YIELD IN MLNS ----------------------------------------------------------------------------------------------- BSE === INE261F09HV3 NABARD 9.00% 13-Aug-15 99.9706 8.8200 650.00 INE557F08EK6 NATIONAL HOUSING BANK 9.05% 24-Aug-15 99.9881 8.8100 500.00 INE895D08295 TATA SONS LIMITED 9.30% 24-Dec-15 100.0530 9.0500 100.00 INE115A07GU0 LIC HOUSING FINANCE LTD 8.69% 16-Mar-17 100.2532 8.5100 50.00 INE134E08FY5 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 9.11% 07-Jul-17 101.4976 8.2900 20.00 INE013A07B24 RELIANCE CAPITAL LTD 0.00% 28-Jan-18 108.5000 0.0000 1.00 INE261F08493 NABARD 8.25% 24-May-18 100.3631 8.1000 500.00 INE134E07406 POWER FINANCE CORPORATION LTD 9.81% 07-Oct-18 103.9550 8.4000 31.00 INE134E08HF0 POWER FINANCE CORPORATION LTD 8.38% 27-Apr-20 99.8500 8.4100 582.00 INE121A08NA4 CHOLAMANDALAM INVESTMENT AND FIN. 11.00% 30-Oct-20 102.5700 10.3200 120.00 INE657I08017 RELIANCE GAS TRANSPORTATION INFRAS 10.25% 22-Aug-21 104.4300 9.2600 5.00 INE202B08389 DEWAN HOUSING FINANCE CORPORATION 12.75% 23-Sep-21 103.5000 12.0000 2.00 INE053F07520 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 8.00% 23-Feb-22 104.6260 7.1100 1.90 INE861G08035 FOOD CORPORATION OF INDIA 9.95% 07-Mar-22 109.2821 8.1400 450.00 INE975G08058 ILFS TRANSPORTATION NETWORKS LTD 11.50% 21-Jun-24 103.6249 10.8400 120.00 INE636F07183 NORTH EASTERN ELECTRIC POWER CORP. 9.60% 01-Oct-24 101.2500 9.5700 205.00 INE043D07146 INFRASTRUCTURE DEVELOPMENT FINANCE 8.95% 06-Aug-25 101.8700 8.6600 3.00 INE891F08018 RAJASTHAN RAJYA VIDYUT UTPADAN NIG 9.00% 24-Dec-26 100.5000 9.1200 10.00 INE557F07090 NATIONAL HOUSING BANK 8.63% 13-Jan-29 112.9500 7.1100 3.50 INE512S08013 CHHATTISGARH STATE POWER 8.72% 27-Mar-35 100.0000 8.9000 12.00 INE077A08072 DENA BANK 10.20% 31-Mar-99 98.8700 10.4800 1.00 INE081A08173 TATA STEEL LIMITED 11.50% 11-May-99 110.5500 5.3100 2.00 INE028A08075 BANK OF BARODA 9.48% 30-Dec-99 100.4700 0.0000 10.00 INE539K08120 CREDILA FINANCIAL SERVICES PVT LTD 10.50% 30-Dec-99 104.5500 9.7300 2.00 INE476A08035 CANARA BANK 9.55% 31-Dec-99 98.9400 9.6400 10.00 INE081A08165 TATA STEEL LIMITED 11.80% 31-Dec-99 111.6500 0.0000 5.00 INE121A08MS8 CHOLAMANDALAM INVESTMENT AND FIN. 12.80% 31-Dec-99 107.3500 5.6400 4.00 INE008A08U84 IDBI BANK LIMITED PERPETUAL 10.75% 31-Dec-99 100.7000 10.6000 1.00 NSE === INE796L07464 MACQUARIE FINANCE (INDIA) PVT LTD RESET 22-May-15 172.9100 0.0000 6.50 INE804I07EO0 ECL FINANCE LIMITED NIFTY 25-May-15 169.6980 0.0000 1.00 INE261F09HV3 NABARD 9.00% 13-Aug-15 99.9706 8.5501 650.00 INE557F08EK6 NATIONAL HOUSING BANK 9.05% 24-Aug-15 99.9881 8.5500 500.00 INE130C08059 AMTEK AUTO LIMITED 10.25% 20-Sep-15 99.9916 10.6800 150.00 INE895D08295 TATA SONS LIMITED 9.30% 24-Dec-15 100.0530 8.9100 100.00 INE909H07AP4 TATA MOTORS FINANCE LIMITED 9.60% 30-May-16 100.3163 9.2507 70.00 INE261F09GP7 NABARD 9.40% 14-Sep-16 101.1107 8.4300 1.00 INE115A07GU0 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 8.69% 16-Mar-17 100.2532 8.5000 50.00 INE020B07II1 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.52% 25-Mar-17 102.2763 8.1386 221.00 INE134E08HJ2 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.00% 03-Apr-17 99.9000 8.0235 100.00 INE445L08201 NABHA POWER LIMITED 8.11% 10-Apr-17 100.0000 8.1031 310.00 INE140A08SF2 PIRAMAL ENTERPRISES LIMITED 9.15% 05-Jun-17 100.0000 9.1500 1000.00 INE020B07CU9 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.85% 28-Sep-17 103.1482 8.3200 1.00 INE896F07050 IL & FS EDUCATION & TECH SERV LTD 10.52% 10-Oct-17 100.2976 10.7254 248.00 INE572E09247 PNB HOUSING FINANCE LIMITED 9.05% 21-Oct-17 101.3300 8.6100 66.00 INE043D07GY0 IDFC LIMITED 8.43% 13-Nov-17 99.4000 8.6547 8.00 INE261F09ID9 NABARD 8.79% 19-Feb-18 101.7118 8.0500 2.00 INE001A07KI9 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP. 9.25% 26-Feb-18 101.7318 8.5000 56.00 INE001A07KI9 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP. 9.25% 26-Feb-18 101.7318 8.5000 56.00 INE445L08185 NABHA POWER LIMITED 8.95% 09-Apr-18 101.7147 8.2499 2.00 INE140A08SG0 PIRAMAL ENTERPRISES LIMITED 9.25% 30-Apr-18 100.0948 9.2000 1250.00 INE261F08493 NABARD 8.25% 24-May-18 100.7075 8.0000 1000.00 INE261F08493 NABARD 8.25% 24-May-18 100.7075 7.3155 500.00 INE556F09510 SMALL INDUSTRIES DEVELOPMENT BANK 8.27% 20-Jun-18 100.4461 8.1000 10.00 INE134E07406 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.81% 07-Oct-18 104.0000 8.3800 31.00 INE261F09EW8 NABARD 0.00% 01-Jan-19 74.8233 8.2400 13.00 INE261F09EX6 NABARD 0.00% 01-Feb-19 74.3223 8.2400 26.00 INE020B07IA8 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.63% 05-Feb-19 103.5719 8.4500 90.00 INE752E07LP2 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 9.30% 04-Sep-19 103.0896 8.3900 1000.00 INE134E08GJ4 POWER FINANCE CORPORATION LTD 9.32% 17-Sep-19 102.7804 8.5004 500.00 INE134E08GJ4 POWER FINANCE CORPORATION LTD 9.32% 17-Sep-19 102.7804 8.5000 250.00 INE134E08GJ4 POWER FINANCE CORPORATION LTD 9.32% 17-Sep-19 102.7804 8.5000 250.00 INE020B07EV3 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.80% 06-Oct-19 101.3200 8.4000 1.00 INE020B08856 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.04% 12-Oct-19 102.0166 8.4450 2100.00 INE020B08856 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.04% 12-Oct-19 101.9257 8.4700 1000.00 INE975G08074 IL&FS TRANSPORTATION NETWORKS LTD 11.50% 20-Nov-19 100.0500 11.8100 33.00 INE115A07GH7 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 8.72% 28-Nov-19 100.4000 8.5805 63.00 INE114A07679 STEEL AUTHORITY OF INDIA LIMITED 8.65% 30-Dec-19 100.8300 8.4000 3.00 INE168A08012 THE JAMMU AND KASHMIR BANK LIMITED 9.00% 30-Dec-19 99.2500 9.2000 1.00 INE537P07034 INDIA INFRADEBT LIMITED 8.55% 04-Feb-20 99.3437 8.7013 240.00 INE043D07HI1 IDFC LIMITED 8.63% 18-Feb-20 99.9500 8.6220 42.00 INE043D07HY8 INFRASTRUCTURE DEVELOPMENT FINANCE 8.64% 15-Apr-20 100.0800 8.6253 12.00 INE721A08901 SHRIRAM TRANSPORT FINANCE COMPANY 11.00% 20-Apr-20 104.3300 9.8400 100.00 INE134E08HF0 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.38% 27-Apr-20 100.1000 8.3400 584.00 INE001A07NU8 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP. 8.49% 27-Apr-20 100.0000 8.4900 100.00 INE691I07AD2 L & T INFRASTRUCTURE FINANCE 8.70% 27-Apr-20 100.0000 8.7000 5.00 INE121A08NA4 CHOLAMANDALAM INVESTMENT AND FIN. 11.00% 30-Oct-20 103.0633 10.2000 120.00 INE020B08591 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.48% 10-Aug-21 105.1000 8.3800 75.00 INE039A07785 IFCI LIMITED 9.90% 01-Dec-21 100.1500 9.8300 3.00 INE020B08872 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.44% 04-Dec-21 100.2737 8.3900 1205.00 INE020B08872 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.44% 04-Dec-21 100.2737 8.3867 1200.00 INE752E07MF1 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.20% 23-Jan-22 99.1141 8.3600 200.00 INE861G08035 FOOD CORPORATION OF INDIA 9.95% 07-Mar-22 109.2821 8.1100 450.00 INE020B08922 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.27% 09-Mar-22 99.8000 8.3100 1.00 INE652A09047 STATE BANK OF PATIALA RESET 28-Sep-22 103.4356 8.2100 50.00 INE400K07051 ANDHRA PRADESH EXPRESSWAY LIMITED 0.00% 15-Oct-22 133.9460 9.2616 50.00 INE700N09021 RAJASTHAN STATE ROAD TRANSPORT 9.07% 01-Nov-22 103.3500 9.2000 2.00 INE020B08807 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.02% 19-Nov-22 103.4000 8.3700 100.00 INE020B08807 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.02% 19-Nov-22 103.4000 8.3704 50.00 INE692A09241 UNION BANK OF INDIA 8.90% 28-Dec-22 102.9600 8.3400 804.00 INE936D07067 RELIANCE UTILITIES AND POWER P. 8.95% 26-Apr-23 99.3900 9.0500 20.00 INE975G08058 IL&FS TRANSPORTATION NETWORKS LTD 11.50% 21-Jun-24 103.6249 11.1500 120.00 INE084A08052 BANK OF INDIA 11.00% 08-Aug-24 107.0000 9.7700 5.00 INE020B07IZ5 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.34% 25-Aug-24 105.1000 8.5038 1500.00 INE296A08714 BAJAJ FINANCE LIMITED 10.15% 19-Sep-24 103.9900 9.4600 65.00 INE139F07063 KONKAN RAILWAY CORPORATION LIMITED 9.08% 25-Sep-24 105.2300 8.4300 45.00 INE043D07GX2 IDFC LIMITED 9.17% 14-Oct-24 103.1851 8.6400 865.00 INE043D07GX2 IDFC LIMITED 9.17% 14-Oct-24 103.1530 8.6450 850.00 INE705A08037 VIJAYA BANK 9.15% 30-Oct-24 102.5700 8.7254 57.00 INE134E08GU1 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 8.48% 09-Dec-24 100.7065 8.3500 250.00 INE134E08GU1 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 8.48% 09-Dec-24 100.7065 8.3500 250.00 INE020B08880 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.57% 21-Dec-24 100.8954 8.4290 100.00 INE020B08880 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.57% 21-Dec-24 100.8954 8.4300 100.00 INE043D07HD2 IDFC LIMITED 8.67% 03-Jan-25 100.4819 8.5767 50.00 INE043D07HD2 IDFC LIMITED 8.67% 03-Jan-25 100.4819 8.5750 50.00 INE020B08898 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.23% 23-Jan-25 98.7954 8.4142 100.00 INE020B08898 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.23% 23-Jan-25 98.7954 8.4100 100.00 INE235P07043 L&T INFRA DEBT FUND LIMITED 8.49% 28-Jan-25 98.2247 8.7500 100.00 INE115A07GP0 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 8.40% 30-Jan-25 99.6157 8.4500 1500.00 INE160A08068 PUNJAB NATIONAL BANK 8.23% 09-Feb-25 99.4394 8.3000 500.00 INE262F07071 KARNATAKA NEERAVARI NIGAM LIMITED 8.75% 31-Mar-25 99.5000 8.8500 150.00 INE691I08370 L&T INFRASTRUCTURE FINANCE CO LTD 8.90% 29-Apr-25 100.1500 8.8700 1000.00 INE206D08261 NUCLEAR POWER CORPORATION OF INDIA 8.14% 25-Mar-26 100.0000 8.2968 50.00 INE891F08018 RAJASTHAN RAJYA VIDYUT UTPADAN 9.00% 24-Dec-26 100.7000 9.0800 1.00 INE206D08279 NUCLEAR POWER CORPORATION OF INDIA 8.14% 25-Mar-27 100.0000 8.2972 50.00 INE206D08287 NUCLEAR POWER CORPORATION OF INDIA 8.14% 25-Mar-28 100.0000 8.2965 50.00 INE031A07915 HOUSING AND URBAN DEVELOPMENT CORP 8.51% 25-Oct-28 109.1500 7.4000 0.20 INE206D08295 NUCLEAR POWER CORPORATION OF INDIA 8.14% 25-Mar-29 100.0000 8.2969 47.00 INE206D08303 NUCLEAR POWER CORPORATION OF INDIA 8.14% 25-Mar-30 100.0000 8.2972 50.00 INE031A07980 HOUSING AND URBAN DEVELOPMENT CORP 8.76% 13-Jan-34 116.0500 7.1700 3.40 INE512S08013 CHHATTISGARH STATE POWER 8.72% 27-Mar-35 98.5000 9.1000 3.00 INE065L08033 GUJARAT STATE PETROLEUM CORP LTD. 10.45% 28-Sep-72 103.6800 9.9700 35.00 INE476A08035 CANARA BANK 9.55% 31-Dec-99 96.1340 10.1711 813.00 INE028A08075 BANK OF BARODA 9.48% 31-Dec-99 100.4798 9.3175 50.00 INE121A08MS8 CHOLAMANDALAM INVESTMENT AND FIN. 13.00% 31-Dec-99 106.9200 11.3500 14.00 INE008A08U84 IDBI BANK LIMITED 10.75% 31-Dec-99 100.4500 10.6500 10.00 INE160A08076 PUNJAB NATIONAL BANK 9.15% 31-Dec-99 99.4500 9.2200 10.00 INE457A09215 BANK OF MAHARASHTRA 9.48% 31-Dec-99 95.4500 10.7299 9.00 INE306N08011 TATA CAPITAL FINANCIAL SERVICES 10.95% 31-Dec-99 106.8000 9.7700 5.00 INE121A08NJ5 CHOLAMANDALAM INVESTMENT AND FIN. RESET 31-Dec-99 107.2000 11.5400 2.50 =============================================================================================== NOTE:- (*) - DIRTY PRICE BSE - Bombay Stock Exchange NSE - National Stock Exchange Corporate Debt Master Page : Corporate Bond Deals : Corporate Bond Indicative Quotes : - Corporate Bond Benchmark : <0#BBB-INBMK=> Contact Mumbai Rate Reporting Unit: +91 22 6180 7222 / 3317 7222, rru.data@thomsonreuters.com